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Dahili Bülten Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Dahili haber bülteni yazılımı, bir kuruluş içinde haber bültenlerinin oluşturulmasını, dağıtımını ve yönetimini kolaylaştırır. Çalışanlar ve dış paydaşlar gibi iç hedef kitleler için tasarlanan bu haber bültenleri, çalışan bağlılığının artırılmasında ve daha güçlü bir organizasyon kültürünün teşvik edilmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Bu yazılım, önemli bilgilerin, güncellemelerin, duyuruların ve diğer ilgili içeriklerin iletişimini basitleştirerek etkili iç iletişimi destekler. Genellikle hem yukarıdan aşağıya hem de aşağıdan yukarıya iletişimi kolaylaştıran kapsamlı çalışan iletişim platformlarına entegre edilen dahili bülten yazılımı, bağımsız bir çözüm olarak da kullanılabilir. Bu, yüz yüze güncellemeler, intranetler veya mobil uygulamalar gibi diğer iç iletişim yöntemleri yerine haber bültenlerini tercih eden şirketler için idealdir. Şirket çapındaki haber ve duyuruların yanı sıra, haber bültenleri daha hedefli ve bölümlere ayrılmış iletişim için bireysel departmanlar veya ekipler tarafından özel olarak uyarlanabilir. Ayrıca çok yönlüdürler; ofis tabanlı, hibrit, uzak ve ön saflardaki çalışanlara ulaşma kapasitesine sahiptirler.

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Guru

Guru

getguru.com

Guru, ekipler için bilgi arama, yönetim ve paylaşımı sağlayan kapsamlı bir platformdur.

Simpplr

Simpplr

simpplr.com

Simpplr, çalışan katılımını artıran ve iletişimi kolaylaştıran modern bir iç iletişim platformudur.

Fellow

Fellow

fellow.app

Fellow, uzaktan ve hibrit ekipler için AI destekli toplantı transkripsiyon ve yönetim yazılımıdır.

ContactMonkey

ContactMonkey

contactmonkey.com

ContactMonkey, çalışanlara e-posta ve SMS ile güncellemeler gönderen bir iç iletişim yazılımıdır. Ayrıca, çalışan geri bildirimlerini toplar ve analizler sunar.

Axios HQ

Axios HQ

axioshq.com

Axios HQ, kuruluşlar için iç iletişimi iyileştiren AI destekli bir bülten yazılımdır. Mesajları kısaltarak etkili iletişim sağlar.

Poppulo

Poppulo

poppulo.com

Poppulo, ofis yönetimi ve çalışan katılımını kolaylaştıran bir mobil uygulamadır. Masa rezervasyonu ve işyeri iletişimi gibi işlevler sunar.

SnapComms

SnapComms

snapcomms.com

SnapComms, iç iletişimi güçlendiren bir platformdur. Çalışanlarla hızlı ve etkili mesajlaşma sağlar, çeşitli formatlar sunar ve organizasyonel iletişimi modernize eder.

Sociabble

Sociabble

sociabble.com

Sociabble, çalışanlar için iç iletişimi, katılımı ve sosyal savunuculuğu güçlendiren bir platformdur. İçerik paylaşımını ve etkileşimi kolaylaştırır.

Cerkl

Cerkl

cerkl.com

Cerkl, e-posta, mobil ve diğer kanallarda hedefli iletişim sağlayarak çalışanların deneyimini geliştiren bir iletişim platformudur.

Publicate

Publicate

publicate.it

Publicate, içerik pazarlamacılarına derlenmiş içerik oluşturma ve bu içerikler üzerinden yeni müşteri adayları yakalama imkanı sunan bir SaaS uygulamasıdır.

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