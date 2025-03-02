Dahili Bülten Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tuvalu

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Dahili haber bülteni yazılımı, bir kuruluş içinde haber bültenlerinin oluşturulmasını, dağıtımını ve yönetimini kolaylaştırır. Çalışanlar ve dış paydaşlar gibi iç hedef kitleler için tasarlanan bu haber bültenleri, çalışan bağlılığının artırılmasında ve daha güçlü bir organizasyon kültürünün teşvik edilmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Bu yazılım, önemli bilgilerin, güncellemelerin, duyuruların ve diğer ilgili içeriklerin iletişimini basitleştirerek etkili iç iletişimi destekler. Genellikle hem yukarıdan aşağıya hem de aşağıdan yukarıya iletişimi kolaylaştıran kapsamlı çalışan iletişim platformlarına entegre edilen dahili bülten yazılımı, bağımsız bir çözüm olarak da kullanılabilir. Bu, yüz yüze güncellemeler, intranetler veya mobil uygulamalar gibi diğer iç iletişim yöntemleri yerine haber bültenlerini tercih eden şirketler için idealdir. Şirket çapındaki haber ve duyuruların yanı sıra, haber bültenleri daha hedefli ve bölümlere ayrılmış iletişim için bireysel departmanlar veya ekipler tarafından özel olarak uyarlanabilir. Ayrıca çok yönlüdürler; ofis tabanlı, hibrit, uzak ve ön saflardaki çalışanlara ulaşma kapasitesine sahiptirler.
Yeni Uygulama Gönder
Fellow
fellow.app
Fellow, uzak ve hibrit ekipler için tek hepsi bir arada AI toplantı transkripsiyon ve yönetim yazılımıdır. Yapay zeka, davranışı yönlendiren özellikler ve kusursuz entegrasyonlarla daha az sayıda, daha etkili toplantılar ve bire bir toplantılar yapın. Fellow, entegrasyonlar, tarayıcı uzantıları ve masaüstü uygulamasıyla ekibinizin mevcut günlük akışına kusursuz bir şekilde uyum sağlar; böylece toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında ihtiyacınız olan her şey, tam ihtiyacınız olan yerde, ihtiyaç duyduğunuz anda yanınızda olur. Shopify, Aledade, Vidyard ve GoCardless gibi ileriyi düşünen şirketler, ekiplerinin buluşma biçiminde devrim yaratarak zamandan ve paradan tasarruf etmesi için Fellow'a güveniyor.
Guru
getguru.com
Kurumsal Yapay Zeka Arama, İntranet ve Wiki tek bir platformda. Guru halihazırda kullandığınız araçlarda yaşar, dolayısıyla bağlam değiştirmeye gerek yoktur. Herhangi bir uygulamada bilgi bulun, bulamıyorsanız bir uzmandan yardım alın ve Guru'nun proaktif olarak bilgi boşluklarını belirlemesine, bilgiyi çoğaltmasına ve 100 dile çevirmesine izin verin.. sizin ve geri kalanınız için akıllı bir arkadaş gibi şirket.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr, tüm çalışanlar için iş deneyimini dönüştüren modern intranettir - nerede ve ne olursa olsun. Simpplr, çalışanların katılımını, etkinleştirmesini ve hizmetlerini birleştiren tek platformdur ve kesintisiz, uyumlu ve kişiselleştirilmiş bir çalışan deneyimi sunmak için son teknoloji ürünü AI modellerinden yararlanır. Moderna, Snowflake, Splunk, Penske, Eurostar ve AAA dahil olmak üzere 700'den fazla küresel marka tarafından güvenilen Simpplr müşterileri, çalışanlarının verimliliği, elde tutma ve genel memnuniyetinde önemli bir iyileşme sağlıyor.
Poppulo
poppulo.com
Her insanın ihtiyaç duyduğu tam mesajı verdiğinizi düşünün - tam olarak kendileri için en önemli nasıl, ne zaman ve nerede önemlidir. Mesajlar alakalı, kişiselleştirilmiş ve ölçülebilir olduklarında daha etkilidir. Poppulo bunu kolaylaştırır. Poppulo Harmony platformu, işletme kuruluşlarının, çalışanlarını, müşterilerini ve işyerlerini çok kanallı çalışan iletişimi, dijital tabela ve işyeri yönetimi aracılığıyla zahmetsizce bağlayarak daha fazlasını başarmasına yardımcı olur.
Cerkl
cerkl.com
CERKL Yayınları, önde gelen, ileri görüşlü çalışan iletişim paketidir. Mevcut e-posta veya platform merkezli mobil çözümlerden farklı olarak, Broadcast, modern bir çalışan deneyimi sunmak için mevcut çalışan Comms kanallarınızı birleştirir. Çalışanlar e -postalarına, SharePoint'e, ekiplerine, yayın mobil uygulamalarına ve daha fazlasına hedeflenen Comms alabilirler. Broadcast’ın çapraz kanal deneyimi, çalışanları tercih ettikleri platformda içerik tüketmeye teşvik eder. Organizasyonel iletişim hedeflerinizi izlemek için ekibiniz ve liderliğinizle gerçek zamanlı, çapraz kanal analitiğini paylaşın. Çalışanlarınızı mutlu edecek, süreçleri kolaylaştıracak ve Rockstar durumuna ulaşmanıza yardımcı olacak yayın özellikleri.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble, iç iletişim, çalışan savunuculuğu ve çalışan katılımı için en üst düzey, mobil ilk işletme çözümleri sunar. Hizmet olarak bir yazılım olarak (SAAS), platform resmi şirket kanallarından (sosyal ağlar, şirket web siteleri, vb.) Ve kürasyon platformlarından kaynaklanan içeriği ve ayrıca platform kullanıcıları (UGC) ve yöneticiler tarafından önerilen içeriği birleştirir. İçerik kişiselleştirilir ve temalı kanallarda düzenlenir ve mobil cihazlarda, masaüstlerinde, intranetlerde, kurumsal sosyal ağlarda ve ekranlarda görüntülenebilir. Yetkili içerik, kullanıcının sosyal medya profillerine tek bir tıklama ile paylaşılabilir. İçerik tüketiminin ötesinde, çalışanlar yerleşik sınavlar ve anketlerle de ilgilenebilir. Özellikler şunları içerir: * Yeni içerik ve dahili şirket haberleri için bildirimler * En sevdiğiniz tüm sosyal medya platformlarına tek tıklamayla paylaşım * Dahili içerik “beğen” ve “yorum” özellikleri * Kendi mesajlarınızı ve içeriğinizi oluşturun * Katılın ve en son zorlukları ve ödülleri kontrol edin * Sizin ve meslektaşlarınızın nasıl sıralandığını görmek için lider kurul erişilebilirliği * Testler ve Anketler Oluşturun ve Yanıtlayın Sociabble, etkileşimi en üst düzeye çıkarmak için kullanıcı deneyiminin çeşitli seviyelerinde kullanıcı aktivasyonu, ödüller ve tanıma kullanır. Eşsiz çalışan iletişimi ve savunuculuk platformu, iletişimi kolay, hızlı ve ilgi çekici hale getirir. Çalışanlar şirket haberleri, güncellemeleri ve işyeri hakkında daha iyi bilgilendirilir ve daha etkileşimli ve etkili bir işgücüne yol açar. Şirketler Sociabble’ın kullanımını ortaklarına, dış etkileyicilere veya marka hayranlarına genişletebilir. 2014 yılında Dijital Varlık Yönetimi Teknolojisi, Sosyal Medya ve İçerik Pazarlama alanında deneyimli girişimciler tarafından başlatılan Sociabble şu anda 80'den fazla ülkede kullanılmaktadır ve Microsoft, BNP Paribas, L'Oréal dahil olmak üzere dünyanın en prestijli müşterilerinden bazılarını satın almıştır. ve PWC. Merkezi Paris, Fransa'da bulunan Sociabble'ın New York, Londra ve Mumbai'de de operasyonları var.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ, daha iyi iletişim için bir formül olan Smart Brevity® tarafından desteklenen tek dahili iletişim platformudur. Günümüzde 600'den fazla kuruluş, daha etkili iletişimleri planlamak, yazmak, göndermek ve ölçmek için Genel Merkezi kullanıyor.
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey, e -posta istemciniz (Outlook ve Gmail) veya SMS aracılığıyla çalışanlara zamanında güncellemeler göndermenizi sağlayan güçlü bir dahili iletişim yazılımıdır. ContactMonkey, dünyanın en iyi kuruluşlarının çalışanlarıyla bağlantı kurma, iletişim kurma ve bunlarla etkileşim kurma şeklini modernize ediyor. Hızla değişen bir çalışma dünyasında, aletimiz şirketlerin uzak, hibrit ve masasız işçilere - hepsi tek bir platform aracılığıyla meşgul olmasını kolaylaştırıyor. Dahili iletişim ekiplerinin çalışanların katılımını ve verimliliği artırmak amacıyla çalışan bültenleri, SMS güncellemeleri ve kriz iletişimleri oluşturmalarına, göndermesine ve izlemesine yardımcı oluyoruz. ContactMonkey ile SMS aracılığıyla güzel HTML e -posta bültenleri veya kriz iletişimi gönderebilir, çalışanlarınızın gerçekten neyin dahil olduğunu anlamak için çalışan e -posta analizlerini (açık fiyatlar, tıklama oranları, okuma oranları, ENP'ler) ölçebilirsiniz.
Publicate
publicate.it
Publicate, içerik pazarlamacıların yeni potansiyel müşteriler ve gerçek pazarlama sonuçları elde etmek için seçilmiş içerikten yararlanmasına yardımcı olan bir SaaS uygulamasıdır. E-posta bültenleri, özet blog gönderileri, kaynak merkezleri ve markalı sosyal paylaşımlar gibi seçilmiş içerik varlıklarını dakikalar içinde oluşturun ve ardından herhangi bir içeriğe potansiyel müşteri yakalama formu ekleyin. Çok basit: içeriği düzenleyin, potansiyel müşteriler yaratın.
SnapComms
snapcomms.com
Snapcomms, dahili iletişim yazılımının önde gelen sağlayıcısıdır. Kuruluşların, maksimum etkinlik için e -postayı atlayan bir dizi canlı araç aracılığıyla çalışanların dikkatini çekmelerine yardımcı olur. Son derece görsel, çok amaçlı iletişim araçları, nerede olurlarsa olsunlar doğrudan çalışanlara teslim edilir ve müdahaleci, tam ekran acil durum uyarılarından genel farkındalık için daha pasif kanallara kadar tüm iletişim spektrumunda performans gösterir. Taze, ilgi çekici formatlar şunları içerir: * Acil veya önemli çalışan iletişimi için masaüstü (ve mobil) uyarılar * Daha fazla bilgi ve daha dolgun mesaj pencerelerine bağlantılarla masaüstüne teslim edilen mesajları (Tickers) kaydırma * Küratörlü içeriği yüksek kaliteli, güzel markalı ve ilgi çekici bir formatta paketlemek için bültenler * Etkileşimli dijital tabela ve ekran koruyuculara teslim edilen mesajlaşma * Çalışan oyunlaştırma ve geri bildirim için test ve anket araçları * Acil durumlar için panik düğmesi bildirimleri Çok yönlü yazılım, dünya çapında iletişim, BT, İK, güvenlik, uyumluluk ve diğer iş işlevleri tarafından kullanılır. 2007 yılında kurulan Snapcomms, 75'den fazla ülkede milyonlarca ücretli kullanıcıya sahiptir. Bu müşteriler her endüstriyi kapsar ve Kuzey Amerika, Avrupa, Güneydoğu Asya, Avustralya, Orta Doğu, Afrika, Karayipler ve Güney Amerika'ya yayılmış birden fazla Fortune 500 şirketi ve satıcı içerir. Şirketin merkezi Auckland, Yeni Zelanda'da, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de ofisleri ve dünyanın dört bir yanındaki veri merkezleri bulunmaktadır. Snapcomms, dünyadaki tek uçtan uca kritik etkinlik yönetimi ve çalışan iletişim çözümünü sunan bir Everbridge şirketidir.
© 2025 WebCatalog, Inc.