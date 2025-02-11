Dahili Bülten Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Somali

Sociabble

sociabble.com

Sociabble, iç iletişim, çalışanların savunulması ve çalışan katılımı için birinci sınıf, mobil öncelikli kurumsal çözümler sunar. Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) olan platformumuz, resmi şirket kanallarından (sosyal ağlar, şirket web siteleri vb.) ve küratörlük platformlarından alınan içeriğin yanı sıra platform kullanıcıları (UGC) ve yöneticiler tarafından önerilen içeriği bir araya getirir. İçerik kişiselleştirilir ve temalı kanallar halinde düzenlenir ve mobil cihazlarda, masaüstü bilgisayarlarda, intranetlerde, kurumsal sosyal ağlarda ve görüntü ekranlarında görüntülenebilir. Yetkilendirilen içerik, kullanıcının sosyal medya profillerinde tek tıklamayla paylaşılabilir. Çalışanlar, içerik tüketiminin ötesinde yerleşik sınavlar ve anketlerle de etkileşime geçebilir. Sociabble, etkileşimi en üst düzeye çıkarmak için kullanıcı deneyiminin çeşitli düzeylerinde kullanıcı aktivasyonunu, ödüllerini ve takdirini kullanır. Sociabble'ın benzersiz çalışan iletişimi ve savunuculuk platformu, iletişimi kolay, hızlı ve ilgi çekici hale getirir. Çalışanlar şirket haberleri, güncellemeler ve işyerleri hakkında daha iyi bilgilendirilir; bu da daha katılımcı ve etkili bir iş gücüne yol açar. Şirketler Sociabble'ın kullanımını ortaklarına, dış etkileyicilere veya marka hayranlarına kadar genişletebilir. Dijital varlık yönetimi teknolojisi, sosyal medya ve içerik pazarlaması alanlarında deneyimli girişimcilerden oluşan bir ekip tarafından 2014 yılında başlatılan Sociabble, şu anda 80'den fazla ülkede kullanılıyor ve Microsoft, BNP Paribas, L' dahil olmak üzere dünyanın en prestijli müşterilerinden bazılarını bünyesine kattı. Oréal ve PwC. Merkezi Paris, Fransa'da bulunan Sociabble'ın ayrıca New York City, Londra ve Mumbai'de de operasyonları var.