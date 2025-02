Dahili Bülten Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - San Marino

SnapComms

snapcomms.com

SnapComms bir Everbridge Şirketidir - Dünyadaki tek uçtan uca kritik olay yönetimi ve çalışan iletişimi çözümü. Tüm işyerleri düşünülerek tasarlanan yazılımımız, her çalışanı bilgilendirmek ve etkileşime geçirmek için e-postayı atlar. Dinamik, görsel araçlar, personel ister evden ister işyerinden çalışıyor olsun, masaüstü, dijital ekran ve mobil üzerinden %100 mesaj okuyuculuğu elde eder. Özelleştirilebilir özellikler, personelin mesajlarınızı her zaman doğru zamanda görmesini sağlar. SnapComms platformu, acil bildirimlerden farkındalık ve davranış değişikliğine kadar her türlü iç iletişim ihtiyacı için birleştirilebilecek bir dizi kanal içerir. Yüksek etkili uyarılar ve işaretleyiciler, pasif ama güçlü ekran koruyucular ve duvar kağıtları, etkileşimli anketler ve testler aracılığıyla çalışanları bilgilendirmenize ve etkileşime geçirmenize yardımcı oluyoruz. SnapComms, sizin gibi iç iletişim profesyonellerinin çalışanların dikkatini çekmesine yardımcı olur. SnapComms, çalışanları bilgilendirmek ve etkileşime geçirmek için alternatif yollar sunarak aşırı e-posta yükünü hafifletir ve işyerindeki gürültüyü azaltır. Çok kanallı kampanyaların daha etkili olduğu kanıtlanmıştır. Platformumuz öncelikli mesajlarınızın asla gözden kaçırılmamasını, kültür ve farkındalık kampanyalarının başarılı olmasını ve çalışanların katılımının artmasını sağlar. Fiyatlandırma 100'den fazla çalışandan başlar.