Dahili Bülten Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sierra Leone

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Dahili haber bülteni yazılımı, bir kuruluş içinde haber bültenlerinin oluşturulmasını, dağıtımını ve yönetimini kolaylaştırır. Çalışanlar ve dış paydaşlar gibi iç hedef kitleler için tasarlanan bu haber bültenleri, çalışan bağlılığının artırılmasında ve daha güçlü bir organizasyon kültürünün teşvik edilmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Bu yazılım, önemli bilgilerin, güncellemelerin, duyuruların ve diğer ilgili içeriklerin iletişimini basitleştirerek etkili iç iletişimi destekler. Genellikle hem yukarıdan aşağıya hem de aşağıdan yukarıya iletişimi kolaylaştıran kapsamlı çalışan iletişim platformlarına entegre edilen dahili bülten yazılımı, bağımsız bir çözüm olarak da kullanılabilir. Bu, yüz yüze güncellemeler, intranetler veya mobil uygulamalar gibi diğer iç iletişim yöntemleri yerine haber bültenlerini tercih eden şirketler için idealdir. Şirket çapındaki haber ve duyuruların yanı sıra, haber bültenleri daha hedefli ve bölümlere ayrılmış iletişim için bireysel departmanlar veya ekipler tarafından özel olarak uyarlanabilir. Ayrıca çok yönlüdürler; ofis tabanlı, hibrit, uzak ve ön saflardaki çalışanlara ulaşma kapasitesine sahiptirler.
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Fellow
fellow.app
Fellow, uzak ve hibrit ekipler için tek hepsi bir arada AI toplantı transkripsiyon ve yönetim yazılımıdır. Yapay zeka, davranışı yönlendiren özellikler ve kusursuz entegrasyonlarla daha az sayıda, daha etkili toplantılar ve bire bir toplantılar yapın. Fellow, entegrasyonlar, tarayıcı uzantıları ve masaüstü uygulamasıyla ekibinizin mevcut günlük akışına kusursuz bir şekilde uyum sağlar; böylece toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında ihtiyacınız olan her şey, tam ihtiyacınız olan yerde, ihtiyaç duyduğunuz anda yanınızda olur. Shopify, Aledade, Vidyard ve GoCardless gibi ileriyi düşünen şirketler, ekiplerinin buluşma biçiminde devrim yaratarak zamandan ve paradan tasarruf etmesi için Fellow'a güveniyor.
Guru
getguru.com
Kurumsal Yapay Zeka Arama, İntranet ve Wiki tek bir platformda. Guru halihazırda kullandığınız araçlarda yaşar, dolayısıyla bağlam değiştirmeye gerek yoktur. Herhangi bir uygulamada bilgi bulun, bulamıyorsanız bir uzmandan yardım alın ve Guru'nun proaktif olarak bilgi boşluklarını belirlemesine, bilgiyi çoğaltmasına ve 100 dile çevirmesine izin verin.. sizin ve geri kalanınız için akıllı bir arkadaş gibi şirket.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr, temelinde en kapsamlı intranet bulunan yapay zeka destekli çalışan deneyimi platformudur. Simpplr, kesintisiz, uyumlu ve kişiselleştirilmiş bir çalışan deneyimi sunmak için en son teknolojiye sahip yapay zeka modellerinden yararlanarak çalışanların katılımını, olanaklarını ve hizmetlerini birleştiren tek platformdur. Snowflake, Moderna, Eurostar, DocuSign ve AAA dahil olmak üzere 1000'den fazla lider markanın güvendiği müşterilerimiz, çalışan bağlılığı, üretkenlik ve hızlandırılmış iş performansında ölçülebilir iyileştirmeler elde ediyor.
Poppulo
poppulo.com
Her kişinin ihtiyaç duyduğu mesajı tam olarak nasıl, ne zaman ve nerede onlar için önemli olduğunu ilettiğinizi hayal edin. Mesajlar alakalı, kişiselleştirilmiş ve ölçülebilir olduklarında daha etkilidir. Poppulo bunu kolaylaştırıyor. Poppulo Harmony platformu, kurumsal kuruluşların çalışanlarını, müşterilerini ve işyerlerini çok kanallı çalışan iletişimi, dijital tabela ve işyeri yönetimi aracılığıyla zahmetsizce birbirine bağlayarak daha fazlasını başarmasına yardımcı olur.
Cerkl
cerkl.com
Cerkl Broadcast, doğru çalışan iletişimlerini doğru çalışana tercih ettiği kanallar üzerinden göndermenize yardımcı olmak için çabalıyor. Cerkl Broadcast, çalışan iletişimine tek bir yerden yönetilen bütünsel bir yaklaşımdır. Mevcut e-posta takibi veya masasız iş gücü çözümlerinden farklı olarak platformumuz, mevcut ve gelecekteki çalışan katılımı girişimlerinizle birlikte büyür. Yalnızca birkaç tıklamayla dahili içeriği e-posta, Teams, Sharepoint veya mobil uygulamanız üzerinden ustaca dağıtabilirsiniz. Cerkl Broadcast, merkezi, gerçek zamanlı bilgiler ve gösterge tablolarıyla başarınızı paylaşmanızı kolaylaştırır. Dünyanın dört bir yanındaki işletmeler, işgücünün potansiyelini bilgilendirmek ve harekete geçirmek için Cerkl Broadcast'i kullanıyor.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble, iç iletişim, çalışanların savunulması ve çalışan katılımı için birinci sınıf, mobil öncelikli kurumsal çözümler sunar. Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) olan platformumuz, resmi şirket kanallarından (sosyal ağlar, şirket web siteleri vb.) ve küratörlük platformlarından alınan içeriğin yanı sıra platform kullanıcıları (UGC) ve yöneticiler tarafından önerilen içeriği bir araya getirir. İçerik kişiselleştirilir ve temalı kanallar halinde düzenlenir ve mobil cihazlarda, masaüstü bilgisayarlarda, intranetlerde, kurumsal sosyal ağlarda ve görüntü ekranlarında görüntülenebilir. Yetkilendirilen içerik, kullanıcının sosyal medya profillerinde tek tıklamayla paylaşılabilir. Çalışanlar, içerik tüketiminin ötesinde yerleşik sınavlar ve anketlerle de etkileşime geçebilir. Sociabble, etkileşimi en üst düzeye çıkarmak için kullanıcı deneyiminin çeşitli düzeylerinde kullanıcı aktivasyonunu, ödüllerini ve takdirini kullanır. Sociabble'ın benzersiz çalışan iletişimi ve savunuculuk platformu, iletişimi kolay, hızlı ve ilgi çekici hale getirir. Çalışanlar şirket haberleri, güncellemeler ve işyerleri hakkında daha iyi bilgilendirilir; bu da daha katılımcı ve etkili bir iş gücüne yol açar. Şirketler Sociabble'ın kullanımını ortaklarına, dış etkileyicilere veya marka hayranlarına kadar genişletebilir. Dijital varlık yönetimi teknolojisi, sosyal medya ve içerik pazarlaması alanlarında deneyimli girişimcilerden oluşan bir ekip tarafından 2014 yılında başlatılan Sociabble, şu anda 80'den fazla ülkede kullanılıyor ve Microsoft, BNP Paribas, L' dahil olmak üzere dünyanın en prestijli müşterilerinden bazılarını bünyesine kattı. Oréal ve PwC. Merkezi Paris, Fransa'da bulunan Sociabble'ın ayrıca New York City, Londra ve Mumbai'de de operasyonları var.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ, daha iyi iletişim için bir formül olan Smart Brevity® tarafından desteklenen tek dahili iletişim platformudur. Günümüzde 600'den fazla kuruluş, daha etkili iletişimleri planlamak, yazmak, göndermek ve ölçmek için Genel Merkezi kullanıyor.
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey, e-posta istemciniz (Outlook ve Gmail) veya SMS yoluyla çalışanlarınıza zamanında güncellemeler göndermenizi sağlayan güçlü bir dahili iletişim yazılımıdır. ContactMonkey, dünyanın en iyi kuruluşlarının çalışanlarıyla bağlantı kurma, iletişim kurma ve etkileşim kurma yöntemlerini modernleştiriyor. Hızla değişen iş dünyasında aracımız, şirketlerin uzaktan, hibrit ve masasız çalışanlarla tek bir platform üzerinden etkileşim kurmasını kolaylaştırıyor. Çalışan katılımını ve üretkenliği artırmak amacıyla iç iletişim ekiplerinin çalışan haber bültenleri, SMS güncellemeleri ve kriz iletişimleri oluşturmasına, göndermesine ve izlemesine yardımcı oluyoruz. ContactMonkey ile çalışanlarınızı gerçekten neyin meşgul ettiğini anlamak için güzel HTML e-posta bültenleri veya kriz iletişimlerini SMS yoluyla gönderebilir, çalışanlardan geri bildirim toplayabilir ve çalışan e-posta analizlerini (açılma oranları, tıklama oranları, okuma oranları, eNPS) ölçebilirsiniz. ContactMonkey'in özellikleri hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://www.contactmonkey.com/features/
Publicate
publicate.it
Publicate, içerik pazarlamacıların yeni potansiyel müşteriler ve gerçek pazarlama sonuçları elde etmek için seçilmiş içerikten yararlanmasına yardımcı olan bir SaaS uygulamasıdır. E-posta bültenleri, özet blog gönderileri, kaynak merkezleri ve markalı sosyal paylaşımlar gibi seçilmiş içerik varlıklarını dakikalar içinde oluşturun ve ardından herhangi bir içeriğe potansiyel müşteri yakalama formu ekleyin. Çok basit: içeriği düzenleyin, potansiyel müşteriler yaratın.
SnapComms
snapcomms.com
SnapComms bir Everbridge Şirketidir - Dünyadaki tek uçtan uca kritik olay yönetimi ve çalışan iletişimi çözümü. Tüm işyerleri düşünülerek tasarlanan yazılımımız, her çalışanı bilgilendirmek ve etkileşime geçirmek için e-postayı atlar. Dinamik, görsel araçlar, personel ister evden ister işyerinden çalışıyor olsun, masaüstü, dijital ekran ve mobil üzerinden %100 mesaj okuyuculuğu elde eder. Özelleştirilebilir özellikler, personelin mesajlarınızı her zaman doğru zamanda görmesini sağlar. SnapComms platformu, acil bildirimlerden farkındalık ve davranış değişikliğine kadar her türlü iç iletişim ihtiyacı için birleştirilebilecek bir dizi kanal içerir. Yüksek etkili uyarılar ve işaretleyiciler, pasif ama güçlü ekran koruyucular ve duvar kağıtları, etkileşimli anketler ve testler aracılığıyla çalışanları bilgilendirmenize ve etkileşime geçirmenize yardımcı oluyoruz. SnapComms, sizin gibi iç iletişim profesyonellerinin çalışanların dikkatini çekmesine yardımcı olur. SnapComms, çalışanları bilgilendirmek ve etkileşime geçirmek için alternatif yollar sunarak aşırı e-posta yükünü hafifletir ve işyerindeki gürültüyü azaltır. Çok kanallı kampanyaların daha etkili olduğu kanıtlanmıştır. Platformumuz öncelikli mesajlarınızın asla gözden kaçırılmamasını, kültür ve farkındalık kampanyalarının başarılı olmasını ve çalışanların katılımının artmasını sağlar. Fiyatlandırma 100'den fazla çalışandan başlar.
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