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Dahili Bülten Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Danimarka
Dahili haber bülteni yazılımı, bir kuruluş içinde haber bültenlerinin oluşturulmasını, dağıtımını ve yönetimini kolaylaştırır. Çalışanlar ve dış paydaşlar gibi iç hedef kitleler için tasarlanan bu haber bültenleri, çalışan bağlılığının artırılmasında ve daha güçlü bir organizasyon kültürünün teşvik edilmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Bu yazılım, önemli bilgilerin, güncellemelerin, duyuruların ve diğer ilgili içeriklerin iletişimini basitleştirerek etkili iç iletişimi destekler. Genellikle hem yukarıdan aşağıya hem de aşağıdan yukarıya iletişimi kolaylaştıran kapsamlı çalışan iletişim platformlarına entegre edilen dahili bülten yazılımı, bağımsız bir çözüm olarak da kullanılabilir. Bu, yüz yüze güncellemeler, intranetler veya mobil uygulamalar gibi diğer iç iletişim yöntemleri yerine haber bültenlerini tercih eden şirketler için idealdir. Şirket çapındaki haber ve duyuruların yanı sıra, haber bültenleri daha hedefli ve bölümlere ayrılmış iletişim için bireysel departmanlar veya ekipler tarafından özel olarak uyarlanabilir. Ayrıca çok yönlüdürler; ofis tabanlı, hibrit, uzak ve ön saflardaki çalışanlara ulaşma kapasitesine sahiptirler.
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Guru
getguru.com
Kurumsal Yapay Zeka Arama, İntranet ve Wiki tek bir platformda. Guru zaten kullandığınız araçlarda yaşar, dolayısıyla bağlam değiştirmeye gerek yoktur. Herhangi bir uygulamada bilgi bulun, bulamıyorsanız bir uzmandan yardım alın ve Guru'nun proaktif olarak bilgi boşluklarını belirlemesine, bilgiyi ç...
Fellow
fellow.app
Fellow, uzak ve hibrit ekipler için tek hepsi bir arada AI toplantı transkripsiyon ve yönetim yazılımıdır. Yapay zeka, davranışı yönlendiren özellikler ve kusursuz entegrasyonlarla daha az sayıda, daha etkili toplantılar ve bire bir toplantılar yapın. Fellow, entegrasyonlar, tarayıcı uzantıları ve m...
Simpplr
simpplr.com
Simpplr, temelinde en kapsamlı intranet bulunan yapay zeka destekli çalışan deneyimi platformudur. Simpplr, kesintisiz, uyumlu ve kişiselleştirilmiş bir çalışan deneyimi sunmak için en son teknolojiye sahip yapay zeka modellerinden yararlanarak çalışanların katılımını, olanaklarını ve hizmetlerini b...
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey, e-posta istemciniz (Outlook ve Gmail) veya SMS yoluyla çalışanlarınıza zamanında güncellemeler göndermenizi sağlayan güçlü bir dahili iletişim yazılımıdır. ContactMonkey, dünyanın en iyi kuruluşlarının çalışanlarıyla bağlantı kurma, iletişim kurma ve etkileşim kurma yöntemlerini moder...
Sociabble
sociabble.com
Sociabble, iç iletişim, çalışanların savunulması ve çalışan katılımı için birinci sınıf, mobil öncelikli kurumsal çözümler sunar. Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) olan platformumuz, resmi şirket kanallarından (sosyal ağlar, şirket web siteleri vb.) ve küratörlük platformlarından alınan içeriğin yanı sır...
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ, daha iyi iletişim için bir formül olan Smart Brevity® tarafından desteklenen tek dahili iletişim platformudur. Günümüzde 600'den fazla kuruluş, daha etkili iletişimleri planlamak, yazmak, göndermek ve ölçmek için Genel Merkezi kullanıyor.
SnapComms
snapcomms.com
SnapComms bir Everbridge Şirketidir - Dünyadaki tek uçtan uca kritik olay yönetimi ve çalışan iletişimi çözümü. Tüm işyerleri düşünülerek tasarlanan yazılımımız, her çalışanı bilgilendirmek ve etkileşime geçirmek için e-postayı atlar. Dinamik, görsel araçlar, personel ister evden ister işyerinden ça...
Publicate
publicate.it
Publicate, içerik pazarlamacıların yeni potansiyel müşteriler ve gerçek pazarlama sonuçları elde etmek için seçilmiş içerikten yararlanmasına yardımcı olan bir SaaS uygulamasıdır. E-posta bültenleri, özet blog gönderileri, kaynak merkezleri ve markalı sosyal paylaşımlar gibi seçilmiş içerik varlıkla...
Cerkl
cerkl.com
Cerkl Broadcast, doğru çalışan iletişimlerini doğru çalışana tercih ettiği kanallar üzerinden göndermenize yardımcı olmak için çabalıyor. Cerkl Broadcast, çalışan iletişimine tek bir yerden yönetilen bütünsel bir yaklaşımdır. Mevcut e-posta takibi veya masasız iş gücü çözümlerinden farklı olarak pla...
Poppulo
poppulo.com
Her kişinin ihtiyaç duyduğu mesajı tam olarak nasıl, ne zaman ve nerede onlar için önemli olduğunu ilettiğinizi hayal edin. Mesajlar alakalı, kişiselleştirilmiş ve ölçülebilir olduklarında daha etkilidir. Poppulo bunu kolaylaştırıyor. Poppulo Harmony platformu, kurumsal kuruluşların çalışanlarını, m...