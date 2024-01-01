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Dahili Bülten Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Amerikan Samoası
Dahili haber bülteni yazılımı, bir kuruluş içinde haber bültenlerinin oluşturulmasını, dağıtımını ve yönetimini kolaylaştırır. Çalışanlar ve dış paydaşlar gibi iç hedef kitleler için tasarlanan bu haber bültenleri, çalışan bağlılığının artırılmasında ve daha güçlü bir organizasyon kültürünün teşvik edilmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Bu yazılım, önemli bilgilerin, güncellemelerin, duyuruların ve diğer ilgili içeriklerin iletişimini basitleştirerek etkili iç iletişimi destekler. Genellikle hem yukarıdan aşağıya hem de aşağıdan yukarıya iletişimi kolaylaştıran kapsamlı çalışan iletişim platformlarına entegre edilen dahili bülten yazılımı, bağımsız bir çözüm olarak da kullanılabilir. Bu, yüz yüze güncellemeler, intranetler veya mobil uygulamalar gibi diğer iç iletişim yöntemleri yerine haber bültenlerini tercih eden şirketler için idealdir. Şirket çapındaki haber ve duyuruların yanı sıra, haber bültenleri daha hedefli ve bölümlere ayrılmış iletişim için bireysel departmanlar veya ekipler tarafından özel olarak uyarlanabilir. Ayrıca çok yönlüdürler; ofis tabanlı, hibrit, uzak ve ön saflardaki çalışanlara ulaşma kapasitesine sahiptirler.
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ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey, e-posta istemciniz (Outlook ve Gmail) veya SMS aracılığıyla çalışanlarınıza zamanında güncellemeler göndermenizi sağlayan güçlü bir dahili iletişim yazılımıdır. ContactMonkey, dünyanın en iyi kuruluşlarının çalışanlarıyla bağlantı kurma, iletişim kurma ve etkileşim kurma yöntemlerini ...
Simpplr
simpplr.com
Bir intranet yazılımıyla şirket içi iletişimi dönüştürün. Simpplr'ın verimliliği ve elde tutmayı artırmak için çalışanları nasıl birbirine bağladığını ve etkileşime geçirdiğini öğrenin.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble, iç iletişim, çalışan savunuculuğu ve çalışan katılımı için birinci sınıf, mobil öncelikli kurumsal çözümler sunar. Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) olan platformumuz, resmi şirket kanallarından (sosyal ağlar, şirket web siteleri vb.) ve küratörlük platformlarından alınan içeriğin yanı sıra pl...
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ, daha iyi iletişim için bir formül olan Smart Brevity® tarafından desteklenen tek dahili iletişim platformudur. Günümüzde 600'den fazla kuruluş, daha etkili iletişimleri planlamak, yazmak, göndermek ve ölçmek için Genel Merkezi kullanıyor.
SnapComms
snapcomms.com
SnapComms bir Everbridge Şirketidir - Dünyadaki tek uçtan uca kritik olay yönetimi ve çalışan iletişimi çözümü. Tüm işyerleri düşünülerek tasarlanan yazılımımız, her çalışanı bilgilendirmek ve etkileşime geçirmek için e-postayı atlar. Dinamik, görsel araçlar, personel ister evden ister işyerinden ça...
Publicate
publicate.it
Publicate, içerik pazarlamacıların yeni potansiyel müşteriler ve gerçek pazarlama sonuçları elde etmek için seçilmiş içerikten yararlanmasına yardımcı olan bir SaaS uygulamasıdır. E-posta bültenleri, özet blog gönderileri, kaynak merkezleri ve markalı sosyal paylaşımlar gibi seçilmiş içerik varlıkla...
Cerkl
cerkl.com
Dahili iletişim yazılımı doğru yapıldı Her boyut ve yapıya uygun dahili iletişim yazılımı. Broadcast platformunun kuruluşunuzun bir araya gelmesine nasıl yardımcı olabileceğini görün. E-postadan cep telefonuna kadar her konuda yanınızdayız.
Poppulo
poppulo.com
Poppulo'nun e-posta, dijital bilgi ekranı, mobil uygulamalar ve daha fazlasını içeren çok kanallı çözümleriyle müşteri ve çalışan iletişim deneyiminizi geliştirin.