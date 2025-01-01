Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Tümü
Kitaplar
İş
Eğitim
Eğlence
Finans
Yiyecek ve İçecek
Grafik ve Tasarım
Sağlık ve Fitness
Yaşam Tarzı
Tıp
Müzik ve Ses
Haberler
Fotoğraf ve Video
Verimlilik
Referans
Alışveriş
Sosyal Ağlar
Yazılım Geliştirme
Spor
Seyahat
Araçlar
Hava Durumu
Dahili İletişim Yazılımı
Kategoriler
En Popüler
Son Eklenenler

Dahili İletişim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Genellikle iş mesajlaşma yazılımı olarak adlandırılan iç iletişim yazılımı, bir kuruluş içinde hem doğrudan hem de grup iletişimi için anlık mesajlaşma platformları sunar. Bu araçlar, ekip üyeleri arasında hızlı etkileşime olanak sağlayacak şekilde kullanıcı dostu ve verimli olacak şekilde tasarlanmıştır. Artık çalışanların kısa yanıtlar almak için uzun e-postalar göndermesine gerek yok. İş mesajlaşma araçları, iş arkadaşlarıyla iletişimi basitleştirerek bunu arkadaşlarla sosyal medyada veya mesaj yoluyla sohbet etmek kadar zahmetsiz hale getirir. Bu platformların çoğu, işyerinde gerçek ve doğal konuşmaları teşvik eden emojiler ve GIF'ler gibi özellikler içerir.

Yeni Uygulama Gönder


Zoom

Zoom

zoom.us

Zoom, video konferans hizmeti sunan bir uygulamadır. Ücretsiz versiyonu 100 katılımcıyı 40 dakika ile sınırlı olarak destekler.

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Microsoft Teams, ekiplerin iletişim kurmasını, dosya paylaşmasını ve birlikte çalışmasını sağlayan bir işbirliği platformudur.

Slack

Slack

slack.com

Slack, ekip iletişimini kolaylaştıran bir işbirliği platformudur. Mesajlaşma, ses ve video görüşmeleri ile dosya paylaşımı sunar.

Otter

Otter

otter.ai

Otter, sesli konuşmaları hatırlamak, aramak ve paylaşmak için akıllı notlar oluşturan bir not alma uygulamasıdır.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp, ekiplerin projeleri planlayıp yönetmesine yardımcı olan, görevler, belgeler ve iletişim araçları içeren bulut tabanlı bir üretkenlik platformudur.

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam, desk olmayan ekipler için iletişim, görev yönetimi ve zaman izleme sağlayan bir iş yönetim uygulamasıdır.

monday.com

monday.com

monday.com

Pazartesi.com, ekiplerin görevleri ve projeleri yönetmelerine olanak tanıyan bir proje yönetim aracıdır.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom, otomasyon ve insan desteği ile müşteri hizmetleri sürecini kolaylaştıran bir mesajlaşma platformudur.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

Zoho Cliq, işbirliğini kolaylaştıran anlık mesajlaşma, ses ve video görüşmeleri sunan bir ekip iletişim uygulamasıdır.

Podbean

Podbean

podbean.com

Podbean, kullanıcıların podcast yayınlamasına, yönetmesine ve para kazanmasına yardımcı olan bir platformdur. Mobil uygulamasıyla dinleyiciler her yerden podcast'lere erişebilir.

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon uygulaması, kullanıcıların Verizon hesaplarını yönetmelerine, faturalarını ödemelerine ve veri kullanımını izlemelerine olanak tanır.

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp, uzak ekipler için iletişim, görev yönetimi ve dosya paylaşımı sağlayan bir proje yönetim platformudur.

Workplace

Workplace

workplace.com

Workplace, uzaktan çalışanlar dahil olmak üzere ekiplerin iletişimini ve işbirliğini kolaylaştıran bir iletişim platformudur.

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Workvivo, çalışan deneyimini geliştiren bir platformdur. İletişim, katılım ve sosyal intranet özelliklerini bir araya getirir.

Element

Element

element.io

Element, güvenli iletişim sağlayan bir platformdur. Sohbet, görüntülü görüşme ve dosya paylaşımı gibi özellikler sunar.

Guru

Guru

getguru.com

Guru, ekipler için bilgi arama, yönetim ve paylaşımı sağlayan kapsamlı bir platformdur.

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

FuseBase, iş akışlarını kolaylaştıran ve müşteri projelerini yönetmeyi sağlayan AI destekli bir işbirliği platformudur.

Microsoft Kaizala

Microsoft Kaizala

microsoft.com

Microsoft Kaizala, büyük gruplar için iletişim ve iş yönetimi sağlayan bir mobil uygulamadır. Görev atama, veri toplama ve dosya paylaşımını destekler.

Spike

Spike

spikenow.com

Spike, e-posta, sohbet, işbirliği belgeleri ve toplantıları tek bir arayüzde birleştiren bir iletişim platformudur.

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24, işletmelere CRM, proje yönetimi, iletişim ve web sitesi oluşturma gibi araçlar sunarak iş süreçlerini kolaylaştırır.

WorkJam

WorkJam

workjam.com

WorkJam, desk olmayan çalışanlar için görev yönetimi, iletişim ve eğitim alanında merkezi bir dijital çözüm sunan bir platformdur.

Chatwork

Chatwork

chatwork.com

Chatwork, grup sohbeti, görev yönetimi, dosya paylaşımı ve video konferans hizmetleri sunan bir iş iletişim uygulamasıdır.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars, küçük oturumlardan büyük küresel katılımcılara yönelik etkileşimli çevrimiçi seminerler düzenlemeye olanak tanır.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'un üzerinde dijital kanal ile müşteri etkileşimi sunan bir çözümdür.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark, ekiplerin işbirliği yapmasını sağlayan bir platformdur. Mesajlaşma, belge düzenleme ve görev yönetimi gibi araçları tek bir yerde sunar.

Workplace Chat

Workplace Chat

workplace.com

İşyeri Sohbeti, ekiplerin iletişim kurmasını ve işbirliğini artırmasını sağlayan bir iletişim platformudur.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork, projeleri planlamak, izlemek ve yönetmek için tasarlanmış bir proje yönetimi platformudur. Ekiplerin işbirliği yapmasına olanak tanır.

Keeper

Keeper

keepersecurity.com

Keeper, şifreleri ve hassas verileri güvenli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir uygulamadır. Kullanıcılar, güçlü şifreler üretebilir ve paylaşabilir.

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Arıcı, cephe işçileri için iletişim ve iş akışı otomasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır. Çalışanlar arasında güncel bilgileri paylaşır ve katılımı artırır.

IRCClou‪d‬

IRCClou‪d‬

irccloud.com

IRCCloud, kullanıcıların çeşitli IRC sunucularına bağlanmasını sağlayan modern bir IRC istemcisidir. Kullanıcı dostu arayüzüyle sohbetleri verimli bir şekilde yönetir.

Copilot

Copilot

copilot.com

Copilot, işletmelerin müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı ve sözleşmeler gibi işlemlerini tek çatı altında yönetmelerini sağlar.

Mattermost

Mattermost

mattermost.com

Mattermost, yazılım geliştirme süreçleri için güvenli işbirliği sağlayan açık kaynaklı bir ekip iletişim platformudur.

Chatway

Chatway

chatway.app

Chatway, web siteleri için canlı sohbet uygulaması olup, gerçek zamanlı müşteri desteği ve özelleştirilebilir araçlar sunar.

Legion

Legion

legion.co

Legion, iş gücü yönetimi için akıllı bir platformdur. Çalışan memnuniyetini artırarak verimliliği optimize eder ve otomatik planlama sağlar.

Nifty

Nifty

nifty.pm

Nifty, ekiplerin projelerini, görevlerini ve iletişimlerini tek bir platformda yönetmelerine olanak tanır. Proje süreçlerini optimize eder ve işbirliğini kolaylaştırır.

Blink

Blink

joinblink.com

Blink, masa başında ve masa dışında çalışanları birleştiren bir mobil platformdur. İletişimi ve çalışan katılımını geliştirir.

Threema Work

Threema Work

threema.ch

Threema Work, şirketler için güvenli ve GDPR uyumlu bir mesajlaşma uygulamasıdır; telefon numarası gerektirmeden metin, sesli ve görüntülü iletişim sağlar.

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Rocket.Chat, ekiplerin güvenli bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayan özelleştirilebilir bir işbirliği platformudur.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Rewatch, AI destekli not alma, ekran kaydı ve işbirlikçi video merkezi sunarak toplantıları azaltmayı ve iş akışını kolaylaştırmayı sağlar.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces, binaları akıllı, güvenli ve sürdürülebilir hale getiren, insanları ve nesneleri mekanlarla bağlayan bir bulut platformudur.

Missive

Missive

missiveapp.com

Missive, ekiplerin gelen kutularını ve sohbeti merkezi bir platformda yönetmelerini sağlayan, işbirliği odaklı bir e-posta uygulamasıdır.

Zello

Zello

zello.com

Zello, takımlar için sesli mesajlaşmayı sağlayan bir uygulamadır. Kullanıcılar, cihazlarını telsize dönüştürerek anlık iletişim kurabilirler.

ProofHub

ProofHub

proofhub.com

ProofHub, ekiplerin projeleri yönetmesine ve işbirliği yapmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir proje yönetimi platformudur.

Gitter

Gitter

gitter.im

Gitter, geliştiriciler için GitHub ve GitLab depolarıyla entegre anlık mesajlaşma ve sohbet odaları sunan açık kaynaklı bir iletişim platformudur.

Speakap

Speakap

speakap.com

Speakap, şirketlerin çalışanlarıyla etkili iletişim kurmasını sağlayan bir platformdur, mobil ve masaüstü üzerinden bilgi paylaşımını kolaylaştırır.

Moxo

Moxo

moxo.com

Moxo, dış projeleri yönetmek ve müşteri etkileşimini kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir müşteri yönetimi platformudur.

Pumble

Pumble

pumble.com

Pumble, sınırsız kullanıcıya ücretsiz olarak sunulan bir ekip sohbet uygulamasıdır. Ekipler arası iletişimi kolaylaştırır ve dosya paylaşımına olanak tanır.

Stackfield

Stackfield

stackfield.com

Stackfield, ekiplerin işbirliği yapmasını sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Görev yönetimi, sohbet ve belge paylaşımı gibi özellikler sunar.

Hive

Hive

hive.com

Hive, ekiplerin daha hızlı çalışmasını sağlamaya yardımcı olan bir proje yönetim uygulamasıdır. Görev atama, iletişim ve zaman takibi gibi özellikler sunar.

Dex

Dex

getdex.com

Dex, kişisel bir CRM uygulamasıdır. İletişimde kalmanızı hatırlatır, nerede kaldığınızı kaydeder ve hatırlatıcılar ayarlayarak ilişkilerinizi güçlendirmenizi sağlar.

Happeo

Happeo

happeo.com

Happeo, ekiplerin bilgi yönetimini ve iç iletişimini merkezi bir platformda kolaylaştıran bir intranet uygulamasıdır.

Simpplr

Simpplr

simpplr.com

Simpplr, çalışan katılımını artıran ve iletişimi kolaylaştıran modern bir iç iletişim platformudur.

Front

Front

front.com

Front, çok kanallı müşteri iletişimini merkezileştirip, ekip işbirliğini artırarak, hizmet kalitesini iyileştiren modern bir müşteri hizmetleri platformudur.

Zulip

Zulip

zulip.com

Zulip, gerçek zamanlı sohbeti konulara göre düzenleyerek verimli grup iletişimi sağlayan açık kaynaklı bir uygulamadır.

Twist

Twist

twist.com

Twist, ekiplerin yapılandırılmış ve zamanında iletişim kurmasını sağlayan, asenkron iletişimi destekleyen bir iletişim uygulamasıdır.

Jostle

Jostle

jostle.us

Jostle, çalışanların birbirleriyle bağlantı kurmasını ve iletişimde bulunmasını sağlayan bir intranet çözümüdür.

Flock

Flock

flock.com

Flock, ekiplerin iletişim kurmasını ve işbirliği yapmasını sağlayan bulut tabanlı bir platformdur. Mesajlaşma, video aramaları ve entegrasyonlar sunar.

Vowel

Vowel

vowel.com

Vowel, AI destekli video konferans ve toplantı aracıdır. Toplantı özetleri, transkripsiyon ve işbirliği özellikleri sunar.

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.

Dahili İletişim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog