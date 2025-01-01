Dahili İletişim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Genellikle iş mesajlaşma yazılımı olarak adlandırılan iç iletişim yazılımı, bir kuruluş içinde hem doğrudan hem de grup iletişimi için anlık mesajlaşma platformları sunar. Bu araçlar, ekip üyeleri arasında hızlı etkileşime olanak sağlayacak şekilde kullanıcı dostu ve verimli olacak şekilde tasarlanmıştır. Artık çalışanların kısa yanıtlar almak için uzun e-postalar göndermesine gerek yok. İş mesajlaşma araçları, iş arkadaşlarıyla iletişimi basitleştirerek bunu arkadaşlarla sosyal medyada veya mesaj yoluyla sohbet etmek kadar zahmetsiz hale getirir. Bu platformların çoğu, işyerinde gerçek ve doğal konuşmaları teşvik eden emojiler ve GIF'ler gibi özellikler içerir.
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Zoom
zoom.us
Zoom, video konferans hizmeti sunan bir uygulamadır. Ücretsiz versiyonu 100 katılımcıyı 40 dakika ile sınırlı olarak destekler.
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams, ekiplerin iletişim kurmasını, dosya paylaşmasını ve birlikte çalışmasını sağlayan bir işbirliği platformudur.
Slack
slack.com
Slack, ekip iletişimini kolaylaştıran bir işbirliği platformudur. Mesajlaşma, ses ve video görüşmeleri ile dosya paylaşımı sunar.
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmaları hatırlamak, aramak ve paylaşmak için akıllı notlar oluşturan bir not alma uygulamasıdır.
ClickUp
clickup.com
ClickUp, ekiplerin projeleri planlayıp yönetmesine yardımcı olan, görevler, belgeler ve iletişim araçları içeren bulut tabanlı bir üretkenlik platformudur.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam, desk olmayan ekipler için iletişim, görev yönetimi ve zaman izleme sağlayan bir iş yönetim uygulamasıdır.
monday.com
monday.com
Pazartesi.com, ekiplerin görevleri ve projeleri yönetmelerine olanak tanıyan bir proje yönetim aracıdır.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği ile müşteri hizmetleri sürecini kolaylaştıran bir mesajlaşma platformudur.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq, işbirliğini kolaylaştıran anlık mesajlaşma, ses ve video görüşmeleri sunan bir ekip iletişim uygulamasıdır.
Podbean
podbean.com
Podbean, kullanıcıların podcast yayınlamasına, yönetmesine ve para kazanmasına yardımcı olan bir platformdur. Mobil uygulamasıyla dinleyiciler her yerden podcast'lere erişebilir.
Verizon
verizon.com
Verizon uygulaması, kullanıcıların Verizon hesaplarını yönetmelerine, faturalarını ödemelerine ve veri kullanımını izlemelerine olanak tanır.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp, uzak ekipler için iletişim, görev yönetimi ve dosya paylaşımı sağlayan bir proje yönetim platformudur.
Workplace
workplace.com
Workplace, uzaktan çalışanlar dahil olmak üzere ekiplerin iletişimini ve işbirliğini kolaylaştıran bir iletişim platformudur.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo, çalışan deneyimini geliştiren bir platformdur. İletişim, katılım ve sosyal intranet özelliklerini bir araya getirir.
Element
element.io
Element, güvenli iletişim sağlayan bir platformdur. Sohbet, görüntülü görüşme ve dosya paylaşımı gibi özellikler sunar.
Guru
getguru.com
Guru, ekipler için bilgi arama, yönetim ve paylaşımı sağlayan kapsamlı bir platformdur.
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala, büyük gruplar için iletişim ve iş yönetimi sağlayan bir mobil uygulamadır. Görev atama, veri toplama ve dosya paylaşımını destekler.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase, iş akışlarını kolaylaştıran ve müşteri projelerini yönetmeyi sağlayan AI destekli bir işbirliği platformudur.
Spike
spikenow.com
Spike, e-posta, sohbet, işbirliği belgeleri ve toplantıları tek bir arayüzde birleştiren bir iletişim platformudur.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, işletmelere CRM, proje yönetimi, iletişim ve web sitesi oluşturma gibi araçlar sunarak iş süreçlerini kolaylaştırır.
Chatwork
chatwork.com
Chatwork, grup sohbeti, görev yönetimi, dosya paylaşımı ve video konferans hizmetleri sunan bir iş iletişim uygulamasıdır.
WorkJam
workjam.com
WorkJam, desk olmayan çalışanlar için görev yönetimi, iletişim ve eğitim alanında merkezi bir dijital çözüm sunan bir platformdur.
Webex
webex.com
Webex Webinars, küçük oturumlardan büyük küresel katılımcılara yönelik etkileşimli çevrimiçi seminerler düzenlemeye olanak tanır.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'un üzerinde dijital kanal ile müşteri etkileşimi sunan bir çözümdür.
Lark
larksuite.com
Lark, ekiplerin işbirliği yapmasını sağlayan bir platformdur. Mesajlaşma, belge düzenleme ve görev yönetimi gibi araçları tek bir yerde sunar.
Workplace Chat
workplace.com
İşyeri Sohbeti, ekiplerin iletişim kurmasını ve işbirliğini artırmasını sağlayan bir iletişim platformudur.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork, projeleri planlamak, izlemek ve yönetmek için tasarlanmış bir proje yönetimi platformudur. Ekiplerin işbirliği yapmasına olanak tanır.
Keeper
keepersecurity.com
Keeper, şifreleri ve hassas verileri güvenli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir uygulamadır. Kullanıcılar, güçlü şifreler üretebilir ve paylaşabilir.
Beekeeper
beekeeper.io
Arıcı, cephe işçileri için iletişim ve iş akışı otomasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır. Çalışanlar arasında güncel bilgileri paylaşır ve katılımı artırır.
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud, kullanıcıların çeşitli IRC sunucularına bağlanmasını sağlayan modern bir IRC istemcisidir. Kullanıcı dostu arayüzüyle sohbetleri verimli bir şekilde yönetir.
Copilot
copilot.com
Copilot, işletmelerin müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı ve sözleşmeler gibi işlemlerini tek çatı altında yönetmelerini sağlar.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost, yazılım geliştirme süreçleri için güvenli işbirliği sağlayan açık kaynaklı bir ekip iletişim platformudur.
Chatway
chatway.app
Chatway, web siteleri için canlı sohbet uygulaması olup, gerçek zamanlı müşteri desteği ve özelleştirilebilir araçlar sunar.
Blink
joinblink.com
Blink, masa başında ve masa dışında çalışanları birleştiren bir mobil platformdur. İletişimi ve çalışan katılımını geliştirir.
Nifty
nifty.pm
Nifty, ekiplerin projelerini, görevlerini ve iletişimlerini tek bir platformda yönetmelerine olanak tanır. Proje süreçlerini optimize eder ve işbirliğini kolaylaştırır.
Legion
legion.co
Legion, iş gücü yönetimi için akıllı bir platformdur. Çalışan memnuniyetini artırarak verimliliği optimize eder ve otomatik planlama sağlar.
Threema Work
threema.ch
Threema Work, şirketler için güvenli ve GDPR uyumlu bir mesajlaşma uygulamasıdır; telefon numarası gerektirmeden metin, sesli ve görüntülü iletişim sağlar.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat, ekiplerin güvenli bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayan özelleştirilebilir bir işbirliği platformudur.
Rewatch
rewatch.com
Rewatch, AI destekli not alma, ekran kaydı ve işbirlikçi video merkezi sunarak toplantıları azaltmayı ve iş akışını kolaylaştırmayı sağlar.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces, binaları akıllı, güvenli ve sürdürülebilir hale getiren, insanları ve nesneleri mekanlarla bağlayan bir bulut platformudur.
Missive
missiveapp.com
Missive, ekiplerin gelen kutularını ve sohbeti merkezi bir platformda yönetmelerini sağlayan, işbirliği odaklı bir e-posta uygulamasıdır.
Zello
zello.com
Zello, takımlar için sesli mesajlaşmayı sağlayan bir uygulamadır. Kullanıcılar, cihazlarını telsize dönüştürerek anlık iletişim kurabilirler.
ProofHub
proofhub.com
ProofHub, ekiplerin projeleri yönetmesine ve işbirliği yapmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir proje yönetimi platformudur.
Gitter
gitter.im
Gitter, geliştiriciler için GitHub ve GitLab depolarıyla entegre anlık mesajlaşma ve sohbet odaları sunan açık kaynaklı bir iletişim platformudur.
Moxo
moxo.com
Moxo, dış projeleri yönetmek ve müşteri etkileşimini kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir müşteri yönetimi platformudur.
Speakap
speakap.com
Speakap, şirketlerin çalışanlarıyla etkili iletişim kurmasını sağlayan bir platformdur, mobil ve masaüstü üzerinden bilgi paylaşımını kolaylaştırır.
Pumble
pumble.com
Pumble, sınırsız kullanıcıya ücretsiz olarak sunulan bir ekip sohbet uygulamasıdır. Ekipler arası iletişimi kolaylaştırır ve dosya paylaşımına olanak tanır.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield, ekiplerin işbirliği yapmasını sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Görev yönetimi, sohbet ve belge paylaşımı gibi özellikler sunar.
Hive
hive.com
Hive, ekiplerin daha hızlı çalışmasını sağlamaya yardımcı olan bir proje yönetim uygulamasıdır. Görev atama, iletişim ve zaman takibi gibi özellikler sunar.
Happeo
happeo.com
Happeo, ekiplerin bilgi yönetimini ve iç iletişimini merkezi bir platformda kolaylaştıran bir intranet uygulamasıdır.
Dex
getdex.com
Dex, kişisel bir CRM uygulamasıdır. İletişimde kalmanızı hatırlatır, nerede kaldığınızı kaydeder ve hatırlatıcılar ayarlayarak ilişkilerinizi güçlendirmenizi sağlar.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr, çalışan katılımını artıran ve iletişimi kolaylaştıran modern bir iç iletişim platformudur.
Front
front.com
Front, çok kanallı müşteri iletişimini merkezileştirip, ekip işbirliğini artırarak, hizmet kalitesini iyileştiren modern bir müşteri hizmetleri platformudur.
Zulip
zulip.com
Zulip, gerçek zamanlı sohbeti konulara göre düzenleyerek verimli grup iletişimi sağlayan açık kaynaklı bir uygulamadır.
Jostle
jostle.us
Jostle, çalışanların birbirleriyle bağlantı kurmasını ve iletişimde bulunmasını sağlayan bir intranet çözümüdür.
Twist
twist.com
Twist, ekiplerin yapılandırılmış ve zamanında iletişim kurmasını sağlayan, asenkron iletişimi destekleyen bir iletişim uygulamasıdır.
Flock
flock.com
Flock, ekiplerin iletişim kurmasını ve işbirliği yapmasını sağlayan bulut tabanlı bir platformdur. Mesajlaşma, video aramaları ve entegrasyonlar sunar.
Hibox
hibox.co
Hibox, projeleri yönetmek, görev durumunu izlemek ve ekip içi iletişimi sağlamak için tasarlanmış bir görev yönetim uygulamasıdır.
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