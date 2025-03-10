Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Genellikle iş mesajlaşma yazılımı olarak adlandırılan iç iletişim yazılımı, bir kuruluş içinde hem doğrudan hem de grup iletişimi için anlık mesajlaşma platformları sunar. Bu araçlar, ekip üyeleri arasında hızlı etkileşime olanak sağlayacak şekilde kullanıcı dostu ve verimli olacak şekilde tasarlanmıştır. Artık çalışanların kısa yanıtlar almak için uzun e-postalar göndermesine gerek yok. İş mesajlaşma araçları, iş arkadaşlarıyla iletişimi basitleştirerek bunu arkadaşlarla sosyal medyada veya mesaj yoluyla sohbet etmek kadar zahmetsiz hale getirir. Bu platformların çoğu, işyerinde gerçek ve doğal konuşmaları teşvik eden emojiler ve GIF'ler gibi özellikler içerir.
Yeni Uygulama Gönder
Textellent
textellent.com
Textellent, işletmelere SMS ve MMS ile müşteri hizmetleri, satış ve pazarlama için mesajlaşma hizmetleri sunan bir platformdur.
Steeple
steeple.com
Steeple, çalışanların etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlayan dijital bir iç iletişim aracıdır. Dokunmatik ekranlar ve mobil uygulama ile kullanılmaktadır.
Copilot
copilot.com
Copilot, işletmelerin müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı ve sözleşmeler gibi işlemlerini tek çatı altında yönetmelerini sağlar.
Statflo
statflo.com
Statflo, müşteriyle yüz yüze gelen ekipler için lider, uyumlu, bire bir iş kısa mesaj platformu sağlar. Şirketlerin, kişiselleştirilmiş destek ve metin üzerinden iki yönlü görüşmeler yoluyla müşterilerini memnun etmelerine olanak sağlıyoruz. Yerleştirilebilir satış araçları ve CRM veritabanları, otomatik uyumluluk kuralları ve hedeflenen sosyal yardım kampanyalarıyla Statflo, şirketlerin müşteri tabanlarını tek bir platformda birleştirmesine, elde tutmasına ve büyütmesine olanak tanır.
Moxo
moxo.com
Moxo, dış projeleri yönetmek ve müşteri etkileşimini kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir müşteri yönetimi platformudur.
Aritic
aritic.com
Aritic CRM'deki tüm satış huninizi düzenleyerek satış sürecinizi hızlandırın. Hangi potansiyel müşterinin en yüksek dönüşüm değerine sahip olduğunu öğrenin. Kişilerinizi satış aşamalarına, davranışlarına ve satın alma niyetlerine göre yönetin. Görevleri otomatik olarak dağıtın ve bölün ve bir anlaşma kazanılana veya kaybedilene kadar tüm süreci izleyin. Aritic platformu birleşik bir otomasyon platformudur. B2B işletmeleri için tasarlanmış pazarlama otomasyonu, iletişim otomasyonu, satış hattı CRM uygulaması, hizmet masası uygulaması ve iş otomasyonu yığınını içerir. Şu anda dünya çapında DataAegis Software Pvt.'yi kullanan 1800'den fazla işletme bulunmaktadır. Ltd. ürünleri; Aritic'in ana şirketidir. Önemli müşterilerin birkaçı şunları içerir: Wunderman, Abbott, BTCC, Dunlop, Manipal Global, Pearson, Paradise Property, Snaplogy, Citrix, Moovely, Avisolve, Magnum ve birkaç Fortune 500 şirketi.
Workiro
workiro.com
Workiro, görev, iletişim ve belge yönetimini birleştiren bir platformdur. İşgücü yönetimi ve ekip işbirliği için tasarlanmıştır.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby, işletmelerin müşteri iletişimini yönetmesini ve SMS pazarlaması yapmasını kolaylaştıran bulut tabanlı bir iletişim platformudur.
Prokeep
prokeep.com
Prokeep, toptancı dağıtıcılar için müşteri iletişimini merkezi hale getiren ve satışları artıran bir yönetim yazılımıdır.
Senter
senterhq.com
Senter, günlük uygulamalara bağlanan basit bir inceleme yönetim ve SMS pazarlama yazılımıdır. Kurulumu kolay, hızlı entegrasyona sahiptir.
Webex
webex.com
Webex Webinars, küçük oturumlardan büyük küresel katılımcılara yönelik etkileşimli çevrimiçi seminerler düzenlemeye olanak tanır.
Brosix
brosix.com
Hepsi bir arada güvenli bir anlık mesajlaşma yazılımı olan Brosix, işletmelerin veri güvenliğini ve gizliliğini garanti ederken iç iletişimi geliştirmelerine ve iş süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir sohbet uygulamasıdır. İletişim, daha yüksek işyeri verimliliğinin anahtarıdır. Brosix’in gerçek zamanlı mesajlaşma kanalları neredeyse her durumda anlamlı konuşmayı kolaylaştırıyor. Bire bir veya gruplar halinde sohbet edin ve kristal net bir ses ve video görüşmeleri yapın. Çok yönlü bir mobil uygulama sayesinde seçilmiş kitleler için yayın mesajları, özel sohbet odaları oluşturun ve hareket halindeyken sohbet edin. Her Brosix Team Network, ekip çalışmasını geliştirmek için bir dizi işbirliği aracı içerir. Uzak masaüstü kontrolü, dosya transferleri, sanal beyaz tahta ve anlık ekran görüntüleri ile ekran paylaşımı, iş akışlarını ve işbirliğini kolaylaştırmak için iletişim kanallarıyla sorunsuz bir şekilde eşleşir. Brosix güvenli, tamamen yönetilebilir ve esnek bir çözümdür. Takım ağları uçtan uca şifrelenir. Kullanıcı erişiminden platforma ve iletişim alanlarına, özelliklere ve kullanıcı veri erişimine kadar her şeyi yönetin. Windows, Mac, Android, iOS ve Linux cihazları ve işletim sistemleri için web erişimi ve uygulamaları, herhangi bir cihazın herhangi bir yerinden anında iletişimi sağlar. Çok dilli destek, kültürler arası ekiplerin fikirlerini birbirlerine daha verimli bir şekilde aktarmalarını sağlar ve projeler üzerinde kolaylıkla çalışmalarına ve işbirliği yapmalarına izin verir.
TextMarks
textmarks.com
TextMarks, işletmelere SMS ile doğrudan kitlelerine ulaşma imkanı sağlayan bir platformdur. Toplu mesajlar, bilgi dağıtımı ve kurşun üretimi gibi hizmetler sunar.
MessageDesk
messagedesk.com
MessageDesk, işletmeler için metin mesajlaşma uygulaması olup, ekiplerin iletişimini kolaylaştırır ve zaman kazandırır. VoIP ve sabit hatlarla kullanılabilir.
Nrby
nrby.com
Nrby, mobil ekiplerin iletişim kurmasının daha akıllı yoludur. Onlarca yıllık tecrübeye sahip saha operasyonları emektarları tarafından oluşturulan Nrby, saha personeli, yükleniciler ve yöneticiler tarafından mobil, tablet ve masaüstünde kullanımı kolay ve sezgisel olacak şekilde tasarlanmıştır. Uygulama, yöneticilere, direktörlere ve yöneticilere tüm projeler, durumları, görevleri, işçi güvenliği ve daha fazlası hakkında kapsamlı bir genel bakış sağlayan güçlü Konum Zekası özelliklerine sahiptir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://nrby.com veya daha fazla bilgi edinmek için [email protected] adresine e-posta gönderin.
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect, ekip işbirliğini ve müşteri iletişimini geliştiren, sohbet, ses ve video aramaları sunan bir uygulamadır.
Edworking
edworking.com
Edworking, ekiplerin uzaktan çalışmasını kolaylaştıran merkezi bir platformdur. Görev yönetimi, iletişim ve dosya paylaşımı için tek çözüm sunar.
Samesurf
samesurf.com
Samesurf, kullanıcıların aynı anda çevrimiçi deneyimler yaşamalarını sağlayan real-time işbirliği platformudur.
Appward
appward.com
Appward, 80'den fazla uygulama sunarak işletmelerin yönetim ve süreçlerini merkezileştirip verimliliği artırmalarına yardımcı olur.
CommBox
commbox.io
CommBox, markaların tüm kanallardaki müşterileriyle tek bir arayüzden etkileşime geçmesine olanak tanıyan, çok kanallı iletişim, dijital katılım, iş otomasyonu, konuşmaya dayalı yapay zeka ve üretken yapay zeka sohbet robotlarından yararlanan, kurumsal düzeyde yapay zeka çok kanallı bir müşteri deneyimi platformudur. CommBox, kuruluşların tekrarlayan işlerini otomatikleştirmesine, müşteri yolculuklarını optimize etmesine, müşteri hizmetleri ekiplerinin üretkenliğini artırmasına ve dijital öncelikli ortamda gelişen müşteri beklentilerinin önünde kalmasına yardımcı olur. CommBox, tek otonom iletişim platformuyla destek ve satış ekiplerine SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Mesajlar ve daha fazlası gibi tercih ettikleri mesajlaşma iletişim kanalları üzerinden müşterilerle daha iyi etkileşim kurma olanağı sağlar. CommBox'ın 350'den fazla kurumsal müşterisi, çağrı merkezlerindeki operasyonel maliyetlerin azalmasından, artan müşteri memnuniyetinden ve daha yüksek temsilci üretkenliğinden yararlanır. CommBox deneyimini keşfedin: www.commbox.io adresini ziyaret edin
Chatway
chatway.app
Chatway, web siteleri için canlı sohbet uygulaması olup, gerçek zamanlı müşteri desteği ve özelleştirilebilir araçlar sunar.
Midlap
midlap.com
Midlap, ekibinizle işbirliği yapmak için birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaktan kaynaklanan sorunları çözdüğümüz çevrimiçi bir işbirliği ve beyin fırtınası aracıdır. Beyaz Tahtalar, Kanban Tahtaları, Akış Diyagramları, Dosyalar, Sohbet, Etkinlikler, Gantt Şemaları vb. araçları tek bir uygulama altında sunarak bu sorunu çözüyoruz. Artık farklı uygulamalar arasında geçiş yapmanıza ve Midlap ile daha fazlasını yapmanıza gerek yok.
Engynn
engynn-intranet.com
Bayılacağınız bir intranet. Basit ve sosyal bir şirket intranet yazılımı mı arıyorsunuz? İntranet aramanız burada sona eriyor! İki dakika içinde ücretsiz denemeye başlayın ve dünya çapındaki şirketlerin neden Engynn intranet yazılımına güvendiğini görün.
Superworks
superworks.com
Superworks, İK ve bordro süreçlerini otomatikleştirerek işletmelere verimlilik ve çalışan memnuniyeti sağlamayı amaçlayan bir HRMS uygulamasıdır.
TalkFreely
talkfreely.com
Talkfreely, tüm işlevler, konumlar ve zaman dilimlerindeki her çalışanı birbirine bağlayan gerçek zamanlı bir iç iletişim kanalı sağlar. Kullanıma sunulması kolaydır ve kuruluşunuza çalışan bağlılığını oluşturmak ve ölçmek için gerekli araçları sağlar.
Cynoia
cynoia.com
Ekipler bilgi akışını takip etmekten yoruldu. Cynoia, eşzamanlı iletişimi uygulayan ağrısız bir süreci bütünleştirir.
Oneteam
oneteam.io
Massless iş gücünüzle bağlantı kurmanın büyük bir zorluk olması sizi şaşırtmayabilir. Birden fazla konuma yayılırlar, bir bilgisayarın arkasında oturmazlar, bir iş e-posta adresiniz yoktur ve genellikle sadece yarı zamanlı çalışırlar. İntranetler, e-posta patlamaları, kağıt kılavuzları ve bülten tahtaları gibi eski okul yöntemleri artık kesmiyor. "Massess Boşluk" olarak adlandırdığımız şeyi yaratıyorlar. Ve tahmin et ne oldu? Bu boşluk, ekibinizin katılımını, sadakatini ve başarısını tüketebilir, en iyi yeteneklerinizi kapıdan çıkarabilir ve iş büyümenizi olumsuz etkileyebilir. OneTeam'de, bu boşluğu kapatmak için nihai uygulamayı hazırladık. Bunu hepsi bir arada araç setiniz olarak düşünün: kesintisiz iletişim, sorunsuz yerleşik, etkileşimli e-öğrenme, anlayışlı anketler ve kullanışlı kontrol listeleri: ihtiyacınız olan her şey, hepsi de. Bugün, OneTeam dünya çapında masum işçilerin tam potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır ve H&M, Toolstation, IBIS, Westcord otelleri ve DPD gibi kuruluşlar için masasız boşluğu doldurmada zaten başarı elde etmiştir. OneTeam’in kullanıcı dostu çalışan merkezi, herkesin hareket halindeyken temel güncellemelere ve bilgilere erişmesini kolaylaştırır. OneTeam'in Faydaları: • İletişim, eğitim ve katılım için yerleşik uygulama özellikleri • Kuruluşunuzun ihtiyaçları için tamamen özelleştirilebilir • Uygulanması ve yönetilmesi kolay
Matilda Workspace
matilda.io
Matilda Workspace, ekiplerin belgeleri, projeleri, iletişimi ve müşteri ilişkilerini yönetmelerine olanak sağlayan entegre bir çalışma alanıdır.
Crypho
crypho.com
Crypho, uçtan uca şifrelenmiş kurumsal dosya paylaşımı ve iletişim için bir Hizmet Olarak Yazılım çözümüdür.
Eko
ekoapp.com
Eko, uzaktan çalışanları olan işletmeler için hepsi bir arada bir platformdur. Evden çalışırken iş gücünüzün bağlı, etkileşimli ve üretken kalmasını sağlayın. Topluluk özellikleri, iletişim araçları, proje yönetimi ve bilgi paylaşım merkezleriyle her yerden etkili bir şekilde çalışın ve işbirliği yapın. Eko ile iletişimi ve işbirliğini güçlendirebilir (1-1/grup sohbetleri ve aramalar, dosya paylaşımı, proje yönetimi, şirket çapında duyurular), eğitim ve gelişime olanak sağlayabilir (şirket bilgi yönetimi sistemi), operasyonel verimliliği artırabilirsiniz (dijital iş akışları, görev dağılımı) ) ve insan yönetimini (çalışan veritabanı, İK formları ve süreçleri) modernleştirin. Eko çok platformludur, özelleştirilebilir ve entegrasyon dostudur.
OurPeople
ourpeople.com
Takım iletişimi ile ilgili sorun? Daha fazla görünmeyin - insanlar tam olarak neyin gerekli olduğunu sağlayacaktır! OurPeople, küçük, orta ve kurumsal işletmelerin herkesle daha iyi iletişim kurmasını sağlayan yenilikçi bir mobil ilk teknolojisidir. Platform, mesajı alması gereken herkesin yapmasını sağlamak için etiketleri kullanarak doğru kitleyi hedefleyen özel dağıtım yöntemleri sunar. Bizim kişiler, cephe takımları için iletişim, katılım ve eğitimi geliştirmek için çok sayıda araç sağlar. Neden insanları kullanıyorsunuz? * Önemli güncellemeler, doğrudan size. Kullanıcılar kaydırmaya veda edebilir ve hedeflenen mesajlara merhaba diyebilirler. Artık sonsuz e -posta yok 'Her şeye' - sadece neyin alakalı olduğunu görün. Acil toplantı bildirimleri veya önemli güvenlik güncellemeleri, telefonlarına veya tercih edilen cihazlarına anında teslim edilir. * Anında sohbet. Kullanıcılar, yoğun insanlar düşünülerek tasarlanan gruplar veya bireyler için takım sohbetiyle ihtiyaç duydukları cevaplara doğrudan ulaşabilirler. Sohbetler, telefonlarında sadece birkaç saniye içinde konum, proje veya ekip tarafından düzenlenebilir - sadece indirin ve sohbet etmeye başlayın. * Her şey tek bir yerde. Kullanıcılar, çalıştıkları yerden dosyaları bulabilir ve paylaşabilir. Our People’ın Bilgi Merkezi'ne telefonlarından erişim, önemli videoların, PDF'lerin, metin belgelerinin ve daha fazlasının en son sürümlerini sunar. Her şey parmaklarının ucunda, masa veya bilgisayara gerek yok. * Formlar ve kontrol listeleri. Günlük görevler basitleştirilir ve kullanıcıların önemli bilgileri hızlı bir şekilde günlüğe kaydetmesine izin verir. Platform kağıt kaosunu, kayıp belgeleri ve zayıf dosyalamayı ortadan kaldırır. Ekip aynı formları her gün aynı şekilde kullanıyor - sadece formu tamamlayın ve işi halletin. * Telefonunuzdan kaymaları değiştirin. Kullanıcılar e -postaları kontrol etmeden vardiya değişikliklerinin ve swapların üstünde kalabilir. OurPeople’ın Açık Vardiyalar özelliği tüm ekibin vardiyaları kaydetmesini, izlemesini ve örtmesini sağlar. Herhangi bir cihazdan erişilebilen rezervasyon yaptırabilir, onaylayabilir ve günlüğe kaydedilebilirler.
Unipile
unipile.com
Unipile, LinkedIn, Gmail ve WhatsApp gibi iletişim araçlarını entegre ederek kullanıcıların etkileşimlerini yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Tipi
tipihub.com
Kararların tam geçmişini tutarak, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden, tam düşüncelerle yanıt verin.
TIMU
timu.com
Sohbetler, toplantılar, görevler ve dosya depolama alanı tek bir yerde. Timu, iş arkadaşlarınız, satıcılarınız ve müşterilerinizle işbirliği yapmanın ve buluşmanın en iyi yoludur.
Journyz
journyz.com
Journyz, CXO'nun benzersiz iş çözümleri yapılandırmasına ve tüm paydaşların bu çözümler etrafında etkileşim kurmasına yardımcı olan bir SaaS Platformudur. Journyz, liderlerin her kuruluşa (hatta kuruluş içindeki ekiplere) özgü iş süreçlerini dijitalleştirmesine yardımcı oluyor ve kullanıcıları değerli bilgilerle veriye dayalı kararlar alma konusunda daha donanımlı olacak liderlere ulaştırıyor. Liderler, görev yönetimi, veri giriş formları, sohbetler, anketler, oyunlaştırılmış zorluklar, dahili sosyal medya ve daha fazlasını içeren "oyun kitapları" ile ekiplerin iş süreçlerine katılımını sağlamak için kullanıcı deneyimini özelleştirebilir. Journyz görünümleri ve kontrol panelleri, tüm kuruluş için görünürlük ve veri görselleştirmesi sağlar.
Jumppl
jumppl.com
Ekibinizi odaklı tutmak ve müşterileri bilgilendirmek için güçlü ve merkezi araçlar. Jumppl, takımlarınızın verilerinin her yere yayılmasını durdurur.
Nynja
nynja.io
Web sitenize gömülü toplantı çözümleri ayda 9,99 $, müşteriler ücretsiz! Markanızla birlikte çözüm araçlarını karşılamanın eksiksiz bir platformu! Ne elde edersiniz ... Ses ve Video Konferans - Ekran Paylaşımı Büyük Dosya Transferleri - Anında Bire ve Grup Sohbetleri Veri Depolama Sürücüsü - 101'den fazla dilde satır sohbet çevirisinde otomatik. Web sitenizde nasıl çalıştığını izleyin ninjaworkspace.com https://youtu.be/pgznf2ok954
Coast
coastapp.com
Coast, takımların iletişim, görev ve iş akışlarını yönetmesini sağlayan kapsamlı bir iş yönetim uygulamasıdır. Mobil erişim ile verimliliği artırır.
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT, akıllı telefonlara yönelik bir uygulama ve kullanıcı konumu, mesaj kaydetme ve çok daha fazlasını içeren operasyonel yönetim yazılımına sahip bir Bas-Konuş çözümüdür. Bu, güçlü bir bas-konuş (PTT) uygulamasında gerçek zamanlı bir iletişimdir. BiPTT, gerçek zamanlı, verimli ve güvenli iletişime ihtiyaç duyan, masasız çalışanların bulunduğu şirketler için idealdir.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble, iç iletişim, çalışan savunuculuğu ve çalışan katılımı için en üst düzey, mobil ilk işletme çözümleri sunar. Hizmet olarak bir yazılım olarak (SAAS), platform resmi şirket kanallarından (sosyal ağlar, şirket web siteleri, vb.) Ve kürasyon platformlarından kaynaklanan içeriği ve ayrıca platform kullanıcıları (UGC) ve yöneticiler tarafından önerilen içeriği birleştirir. İçerik kişiselleştirilir ve temalı kanallarda düzenlenir ve mobil cihazlarda, masaüstlerinde, intranetlerde, kurumsal sosyal ağlarda ve ekranlarda görüntülenebilir. Yetkili içerik, kullanıcının sosyal medya profillerine tek bir tıklama ile paylaşılabilir. İçerik tüketiminin ötesinde, çalışanlar yerleşik sınavlar ve anketlerle de ilgilenebilir. Özellikler şunları içerir: * Yeni içerik ve dahili şirket haberleri için bildirimler * En sevdiğiniz tüm sosyal medya platformlarına tek tıklamayla paylaşım * Dahili içerik “beğen” ve “yorum” özellikleri * Kendi mesajlarınızı ve içeriğinizi oluşturun * Katılın ve en son zorlukları ve ödülleri kontrol edin * Sizin ve meslektaşlarınızın nasıl sıralandığını görmek için lider kurul erişilebilirliği * Testler ve Anketler Oluşturun ve Yanıtlayın Sociabble, etkileşimi en üst düzeye çıkarmak için kullanıcı deneyiminin çeşitli seviyelerinde kullanıcı aktivasyonu, ödüller ve tanıma kullanır. Eşsiz çalışan iletişimi ve savunuculuk platformu, iletişimi kolay, hızlı ve ilgi çekici hale getirir. Çalışanlar şirket haberleri, güncellemeleri ve işyeri hakkında daha iyi bilgilendirilir ve daha etkileşimli ve etkili bir işgücüne yol açar. Şirketler Sociabble’ın kullanımını ortaklarına, dış etkileyicilere veya marka hayranlarına genişletebilir. 2014 yılında Dijital Varlık Yönetimi Teknolojisi, Sosyal Medya ve İçerik Pazarlama alanında deneyimli girişimciler tarafından başlatılan Sociabble şu anda 80'den fazla ülkede kullanılmaktadır ve Microsoft, BNP Paribas, L’Oréal ve PWC dahil olmak üzere dünyanın en prestijli müşterilerinden bazılarını satın almıştır. Merkezi Paris, Fransa'da bulunan Sociabble'ın New York, Londra ve Mumbai'de de operasyonları var.
Zello
zello.com
Zello, takımlar için sesli mesajlaşmayı sağlayan bir uygulamadır. Kullanıcılar, cihazlarını telsize dönüştürerek anlık iletişim kurabilirler.
Legion
legion.co
Legion, iş gücü yönetimi için akıllı bir platformdur. Çalışan memnuniyetini artırarak verimliliği optimize eder ve otomatik planlama sağlar.
WorkStep
workstep.com
WorkStep, İK ve operasyonların çalışanların cirosunu azaltmasına, verimliliği artırmasına ve saatlik işgücüne katılımı artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış önde gelen çalışan katılım yazılımı çözümüdür. WorkStep, özellikle cephe takımları için tasarlanmış AI destekli çalışan katılım yazılımı sağlar. İK ve operasyon liderlerini gerçek zamanlı anlayışlarla güçlendirerek, WorkStep, maliyetlerin maliyetli sorunlar haline gelmeden önce tanımlanmasına ve ele alınmasına yardımcı olur ve operasyonların sorunsuz çalışmasını sağlar. WorkStep'in Çalışan Deneyim Çözümü, kapsamlı çalışanların dinleme, katılım, çalışanın sesi ve aşağıdakileri içeren iletişim işlevselliği sağlar: *Çalışan Geri Bildirimi: WorkStep, kilometre taşı nabzı, her zaman açık, yıllık anketler ve iki yönlü geri bildirim kanalları aracılığıyla çalışanlardan gerçek zamanlı bilgiler toplar. *Çalışan Raporlama: Raporlama, İK ve OPS liderlerine, ret tutmayı etkileyebilecek eğilimleri ve kalıpları tanımlamak için rol türü, konum, demografik özellikler ve görev süresi dahil olmak üzere çeşitli filtreler tarafından bölümlere ayrılabilecek çalışan davranışı hakkında veriler sağlar. *Öngörücü Analitik: WorkStep, tesis veya rol düzeyinde en iyi iyileştirme alanlarını belirlemek için makine öğrenimini kullanır ve çalışan cirosunu azaltmak için yüksek etkili eylemler önerir. *Etki Analizi: İşverenler, çalışan duygularındaki değişimi izleyerek ve etkilenen nüfus boyunca elde tutularak uygulanan herhangi bir girişimin başarısını ölçebilir. *İletişim: Liderler, çalışanların anonimliğini korurken acil yorumlara ve uyarılara cevap verebilir veya yeni programlara dikkat çekmek, kritik güncellemeleri paylaşmak, ekipleri kutlamak veya geri bildirim talep etmek için işgücünün segmentlerine genel olarak iletişim kurabilirler. Gerçek zamanlı verileri yapay zeka ile çalışan analiz ve yerleşik iletişim araçlarıyla birleştiren WorkStep, EHR ve operasyon liderlerinin ön cephe operasyonlarındaki fırsatları belirlemesine ve doğrudan ele almasına yardımcı olur. Bu, iyileştirilmiş elde tutma oranları, artan üretkenlik ve maliyetlerin azalmasıyla sonuçlanır.
Joincube
joincube.com
Basit, sezgisel işbirliği Ağa bağlı bir şirket daha hızlı sonuç alır. joincube ile birlikte daha güçlü olun.
Guru
getguru.com
Guru, ekipler için bilgi arama, yönetim ve paylaşımı sağlayan kapsamlı bir platformdur.
Thrive.App
thrive.app
2011 yılında kurulan Thrive.App Ltd, kuruluşların iç iletişimlerini ve çalışan katılımlarını “güçlendirmeleri” konusunda yardımcı olmak için teknoloji ve destek sağlar. Sezgisel İçerik Yönetim Sistemi, bir kuruluştaki herkesin şirket iletişimi sorumluluğunu üstlenmesini, tek bir çalışan iletişim platformuna içerik oluşturma ve ekleme ve ekiplerin mobil cihazlarına dağıtmasını sağlar. Müşteriler, SMB'lerden en büyük çokuluslu kuruluşlara kadar uzanır, hepsi de iç iletişimleri geliştirmek ve dağıtılmış ekiplerini daha da ilgilendirmek için kendi çalışan iletişim uygulamalarını oluşturmak ve uyarlamak için Thrive’ın platformunu kullanır. Hizmet çözümü olarak bu yazılım, İK, pazarlama, dahili iletişim, kurumsal iletişim, BT ve diğer profesyonellerin, e -postaya erişimi veya sınırlı erişimi olmayanlar için önemli, alakalı, zamanında ve özelleştirilmiş bilgileri oluşturmalarını ve tanıtmasını sağlar. Diğerlerinden farklı olarak, Thrive, SaaS platformu, müşteri başarısı ve sürekli destek aracılığıyla dijital dönüşüm yolculuklarında müşterileri ilham verici ve eğitme konusunda uzmanlaşmıştır. Thrive'ın çalışan iletişim platformu, birçok sektördeki müşteriler tarafından küresel olarak kullanılmaktadır. Müşteriler arasında Deloitte, SSE, Biffa, Fairchild Tıp Merkezi, Air France KLM, Santos Brasil, bir yazı, SGN ve daha fazlası yer alıyor. Çalışanlara uygun maliyetli ve kullanımı kolay bir iletişim ve katılım platformu ile ilham verin, bilgilendirin ve etkileşim kurun.
goHappy
gohappyhub.com
Gohappy, işverenlerin, şimdiye kadar oluşturulan uygulamasız teknolojiyi en kapsayıcı ve kullanımı basit ve basit bir şekilde sağlayarak cephe işçileriyle nasıl iletişim kurduklarını ve etkileşime geçtiklerini devrim yaratıyor. Frontline işçileriyle devam eden iletişimin gerekli olduğu bir dünyada, Gohappy uygulama tabanlı çözümlerin, günlük alevlerin ve pin panolarındaki mesajların işe yaramadığını fark etti. Gohappy’nin başarısının anahtarı, işverenlerin ön cephe çalışanlarının% 100'üne ulaşmalarını sağlamaktır. İşverenin kayıt sisteminden otomatik bir besleme, aktif çalışanlarının her zaman anında iletişim almaktan saniye uzakta olduğu anlamına gelir. Tüm çalışanlarına veya belirli gruplara standart metinlerle ulaşabilir veya video, görüntüler, bağlantılar, anketler ve daha fazlasını içerebilirler - hepsi tercih ettikleri dillere çevrilebilir. Ayrıca, ulusun saatlik iş için en büyük pazarı olan Snagajob'u da kuran ve 100 yılı aşkın birleştirilmiş cephe çalışanı katılım deneyimi getiren bir ekip kurulan Gohappy’nin misyonu, tüm cephe işçilerinin tam potansiyellerine ulaşabilmeleri için daha değerli ve bağlı hissetmelerine yardımcı olmaktır. Sağlam mesajlaşma ve geri bildirim toplama yetenekleri ile Gohappy, cephe işçisi katılımının ilerlemesine öncülük ediyor ve işverenlerin bu katılımı en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için dünyanın en iyi şirketi olmaya çalışıyor.
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder, İK Yöneticilerine, İletişim Yöneticilerine ve Baş Mutluluk Yöneticilerine şu konularda yardımcı olan bir SaaS çözümüdür: - çalışan savunuculuğu yoluyla çalışanların katılımını artırmak, - dijital ağızdan ağza pazarlama yoluyla özgün etki yaratmak, - yeni yetenekleri çekmek ve sosyal satış çabalarını güçlendirmek. Yüksek müşteri memnuniyeti oranımız, kullanımı kolay bir platform ve ucuz oyunlaştırma taktiklerinden ve kısa vadeli sonuçlardan kaçınan temel metodoloji aracılığıyla eşit oranda elde edilmektedir.
Cleary
gocleary.com
Çalışanlarınızı dağıtılmış ekipler için dijital lobiye davet edin. Cleary, dünyanın en iyi şirketlerinin dijital çalışan deneyiminin en önemli bileşenlerini sunmalarına yardımcı olmak için işin ağır yükünü üstleniyor. - Düzenlenmiş İletişimler. Değişimi yönetin, katılımı yönlendirin, çalışanların aşırı yükünü azaltın ve özelleştirilmiş iletişimler aracılığıyla güven inşa edin. - Bağlantılı Kültür. Dijital ortamda daha fazla bağlantı kurarak, daha az izole kalarak herkesin kendini şirketin bir parçası olarak hissettiği bir kültür oluşturun. - Ekipler Arası Verimlilik. Ekiplerin hızlı bir şekilde işbirliği yapabilmesi için en önemli bilgileri hızlı bir şekilde bulup paylaşmak üzere merkezi bir sanal merkez sağlayın. - Bütünsel olarak. Uzaktan işe alım ve sonrasında, dağıtılmış ekipler için önemli olan her an için birinci sınıf bir dijital çalışan deneyimi sunun. 2017 yılında kurulan ve merkezi San Francisco'da bulunan Cleary, Silikon Vadisi'ndeki en büyük isimlerden bazıları için iş dünyasının geleceğini icat ediyor. Quiet, Crosslink Capital ve Twitter'ın eski CEO'su Dick Costolo ve Twilio'nun COO'su George Hu gibi diğer güçlü yatırımcılar tarafından destekleniyoruz. Daha fazla bilgi için www.gocleary.com adresini ziyaret edin.
Zelos Team Management
getzelos.com
Basit zamanlama, görevler ve sohbetler ile kullanımı kolay ekip yönetimi uygulaması. Masaüstü ve mobil cihazlarda kendi plansız işgücü, gönüllü veya serbest çalışanlar için mükemmel! - Basit Programlar - Görev Dağıtım ve İzleme - Canlı Sohbet - Dahili Wiki - Oyunlaştırma Zelos, üyelerin kullanması için çok basit, yöneticiler için hala güçlü.
ChangeEngine
changeengine.com
Dahili iletişim ve İK içeriği oluşturmak kolay değildir. İK ve pazarlama ekipleri genellikle birden fazla alet hokkabazlık yapma veya organizasyonlarının sesini yakalamayan temel şablonlara güvenme zorluğuyla karşı karşıyadır. Bu, tutarsız markalaşmaya, zaman alan manuel süreçlere ve çalışanlarla bağlantı kuramayan mesajlara yol açar. Ama bu şekilde olmak zorunda değil. ChangeEngine, bu zorlukları çözmek için yapay zeka ile çalışan dahili iletişim yazılımını yaratıcı tasarım hizmetleriyle birleştirir. Otomasyon ve kişiselleştirme araçlarını tek bir platforma getirir ve ekiplerin gerçek zamanlı analizlerle etkileşimi izlerken mesajları gevşek, ekipler, e-posta ve SMS arasında sorunsuz bir şekilde sunmalarına izin verir. Aynı zamanda, ChangeEngine’in özel yaratıcı ekibi, şablonların tek başına sunabileceği şeyin çok ötesine geçen bültenler, el kitapları ve kilometre taşı kampanyaları gibi cilalı, marka üzerine malzemeler tasarlamak için sizinle işbirliği yapıyor. İster küçük bir İK ekibi olun, ister küresel iletişimi yönetin, ChangeEngine iş akışınızı düzene sokar ve değerli zaman kazandırır. Akıllı teknoloji ve insan yaratıcılığının doğru karışımı ile ChangeEngine, çalışan bağlantılarını güçlendiren ve herkesi meşgul eden tutarlı, anlamlı iletişim üretmenize yardımcı olur. Sadece araçlarla ilgili değil; Bu, ekibinizin nasıl iletişim kurduğunu dönüştürmekle ilgilidir. ChangeEngine, hepsi tek bir yerde düşünceli, etkili mesajlar oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi verir.
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop, iOS, Android veya Windows cihazınızı güçlü bir satış, sunum ve eğitim araç setine dönüştürür. İş arkadaşlarınızın doğrudan cihazlarından indirebilecekleri, sunabilecekleri ve paylaşabilecekleri etkileyici, etkileşimli sunumlar oluşturun. İçeriğinizi güncel, markaya uygun ve karşınıza çıkacak her türlü uzaktan satış sunumuna veya ekrandan ekrana paylaşıma hazır tutun. - Mevcut satış ve pazarlama varlıklarınızı içe aktarın ve birkaç dakika içinde oluşturmaya başlayın. Fotoğraflar, PDF belgeleri, bağlantılar, videolar, animasyonlar ve etkileşimli formlar veya hesap makineleriyle ilgi çekici sunumlar oluşturun. - Çevrimdışı görüntülemek ve sunmak için sunumları indirin; artık güvenilmez WiFi konusunda endişelenmeyin! - Potansiyel müşterilerinize doğrudan cihazınızdan içerik gönderin; ardından içeriği ne zaman açtıklarını, neye baktıklarını ve ne kadar süreyle izlediklerini takip edin. Müşterinizin gerçekte neyle ilgilendiğine dair özel bilgilerle takip görüşmenizde başarılı olun! - Bir sunumu güncellediğinizde satış ekibinizi anında bildirimlerle güncel tutun. Artık en son sürümü aramaya veya müşterilerin kafasını eski malzemelerle karıştırmaya gerek yok. - Dijital sunumlara geçerek baskı maliyetlerinden tasarruf edin, karbon ayak izinizi azaltın ve Yeni Zelanda'da yerel ağaçlar dikin. Showroomworkshop.com adresinden daha fazla bilgi edinin veya bit.ly/my-showcase-demo adresinden ücretsiz video demonuzu talep edin.
Spokn
getspokn.com
Spokn, çalışan videoları oluşturmayı kolaylaştıran bir uygulamadır. Şirketler, iç iletişim ve eğitimin yanı sıra otantik hikayeler paylaşmak için kullanır.
Socxly
socxly.com
Socxly, sosyal medya içeriklerini yönetmeyi, linkleri kısaltmayı ve paylaşım etkinliklerini takip etmeyi sağlayan bir araçtır.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces, binaları akıllı, güvenli ve sürdürülebilir hale getiren, insanları ve nesneleri mekanlarla bağlayan bir bulut platformudur.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ, kuruluşlar için iç iletişimi iyileştiren AI destekli bir bülten yazılımdır. Mesajları kısaltarak etkili iletişim sağlar.
Visibly
visibly.io
Ürün, hizmet ve işleri ağızdan ağıza dayalı olarak tüketen bir dünyada, kuruluşların iş arayanlara, çalışanlara, müşterilere, ortaklara ve mezunlara olağanüstü deneyimler sunmaları gerekir. Birleşik bir platform aracılığıyla, nişanlı ve bilgili çalışanlar, mutlu ve evanjelik müşteriler arasındaki noktaları gözle görülür bir şekilde birleştirir. Kuruluşların tüm çalışanları ve müşteri grupları arasında katılım, iletişim, deneyim ve savunuculuğu yönetmelerine yardımcı olur.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP, sosyal medyada içerik paylaşımını kolaylaştırarak iş sonuçlarınıza ulaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir çalışan savunuculuğu platformudur. Platformumuz, Gaggle Yöneticilerimize, çalışanlarının savunduğu içeriği paylaşma yeteneği veriyor. Ayrıca, Gaggle Yöneticilerinin her çalışan savunucusuna benzersiz içerikle bir kez oluşturup sonsuza kadar dağıtmasına yardımcı olmak için en yeni yapay zeka destekli teknolojiden de yararlanıyoruz. Artan sosyal medya aktivasyonuyla, çalışanlarınız kişisel markalarını oluştururken aynı zamanda şirketin marka bilinirliğini, basın fırsatlarını, olası satış yaratmayı ve pazarlama kampanyası performansını artırır. GaggleAMP Üyeleri, şirketlerinin çalışan savunuculuğu çabalarına katılım karşılığında oyunlaştırma, skor tabloları ve ödüllerden yararlanır ve üyelerin katılımın faydalarını hızlı ve kolay bir şekilde görmesini sağlar. Çalışan savunuculuğu programının şirketiniz için ne kadar etkili olabileceğini görmek için yatırım getirisi hesaplayıcımızı ziyaret edin (e-posta adresi gerekmez): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial, çalışanları kolayca özgün içerik oluşturup paylaşmalarını sağlayarak etkileyicilere dönüştüren bir çalışan savunuculuğu platformudur. Qualtrics, Meta ve Highspot dahil olmak üzere dünyanın en yüksek performans gösteren kuruluşlarından bazıları, geniş ölçekte içerik dağıtımı sunmamıza, marka farkındalıklarını genişletmemize ve çalışan ağlarının gücüyle iş büyümesini artırmamıza yardımcı olmamız konusunda bize güvenen EveryoneSocial müşterileridir. İster küçük bir start-up olun, ister binlerce çalışanı olan küresel bir işyeri olun, ihtiyaçlarınız aynıdır. Büyümeniz gerekiyor ve büyümek için: İşe almanız gerekiyor. Pazarlamanız gerekiyor, satmanız gerekiyor.
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