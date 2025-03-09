Dahili İletişim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Özbekistan

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Genellikle iş mesajlaşma yazılımı olarak adlandırılan iç iletişim yazılımı, bir kuruluş içinde hem doğrudan hem de grup iletişimi için anlık mesajlaşma platformları sunar. Bu araçlar, ekip üyeleri arasında hızlı etkileşime olanak sağlayacak şekilde kullanıcı dostu ve verimli olacak şekilde tasarlanmıştır. Artık çalışanların kısa yanıtlar almak için uzun e-postalar göndermesine gerek yok. İş mesajlaşma araçları, iş arkadaşlarıyla iletişimi basitleştirerek bunu arkadaşlarla sosyal medyada veya mesaj yoluyla sohbet etmek kadar zahmetsiz hale getirir. Bu platformların çoğu, işyerinde gerçek ve doğal konuşmaları teşvik eden emojiler ve GIF'ler gibi özellikler içerir.
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Zoom
zoom.us
Zoom, video konferans hizmeti sunan bir uygulamadır. Ücretsiz versiyonu 100 katılımcıyı 40 dakika ile sınırlı olarak destekler.
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams, ekiplerin iletişim kurmasını, dosya paylaşmasını ve birlikte çalışmasını sağlayan bir işbirliği platformudur.
ClickUp
clickup.com
ClickUp, ekiplerin projeleri planlayıp yönetmesine yardımcı olan, görevler, belgeler ve iletişim araçları içeren bulut tabanlı bir üretkenlik platformudur.
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmaları hatırlamak, aramak ve paylaşmak için akıllı notlar oluşturan bir not alma uygulamasıdır.
TIMU
timu.com
Sohbetler, toplantılar, görevler ve dosya depolama alanı tek bir yerde. Timu, iş arkadaşlarınız, satıcılarınız ve müşterilerinizle işbirliği yapmanın ve buluşmanın en iyi yoludur.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.
Slack
slack.com
Slack, ekip iletişimini kolaylaştıran bir işbirliği platformudur. Mesajlaşma, ses ve video görüşmeleri ile dosya paylaşımı sunar.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam, desk olmayan ekipler için iletişim, görev yönetimi ve zaman izleme sağlayan bir iş yönetim uygulamasıdır.
Dex
getdex.com
Dex, iletişimde kalmanızı hatırlatan kişisel bir CRM'dir. Nerede kaldığınızı hatırlayın, size ulaşmak için hatırlatıcılar ayarlayın ve daha güçlü ilişkiler kurun.
Keeper
keepersecurity.com
Keeper, şifreleri ve hassas verileri güvenli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir uygulamadır. Kullanıcılar, güçlü şifreler üretebilir ve paylaşabilir.
Grape Messenger
chatgrape.com
Grape, ekibinizin tüm cihazlarda güvenli iletişim kurmasını sağlar. Derin hizmet entegrasyonunu kullanır, böylece tüm şirket verilerine tek bir yerden erişebilirsiniz, bu da onu piyasadaki en verimli iş sohbeti haline getirir.
Element
element.io
Element, güvenli iletişim sağlayan bir platformdur. Sohbet, görüntülü görüşme ve dosya paylaşımı gibi özellikler sunar.
Rewatch
rewatch.com
Bitmeyen toplantılara ve not almaya elveda deyin. Rewatch, yapay zeka destekli not alma aracını, ekran kaydediciyi ve ortak çalışmaya dayalı video merkezini birleştiren tek çözümdür; böylece gereksiz toplantıları ortadan kaldırabilir, maliyetleri azaltabilir ve işinize odaklanmaya devam edebilirsiniz. Herkesin katıldığı toplantılardan proje güncellemelerine kadar Rewatch, ekibinizin ihtiyaç duyduğu bilgileri parmaklarının ucuna getirir. Rewatch ile uyumlu kalın, daha hızlı işbirliği yapın ve işlerinizi ileriye taşıyın.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost, yazılım geliştirme süreçleri için güvenli işbirliği sağlayan açık kaynaklı bir ekip iletişim platformudur.
Guru
getguru.com
Guru, ekipler için bilgi arama, yönetim ve paylaşımı sağlayan kapsamlı bir platformdur.
Deskree
deskree.com
Deskree, işletmeler ve geliştiriciler için arka uç geliştirme ve altyapı yönetimini basitleştiren ve optimize eden bir bulut platformudur.
Aritic
aritic.com
Aritic CRM'deki tüm satış huninizi düzenleyerek satış sürecinizi hızlandırın. Hangi potansiyel müşterinin en yüksek dönüşüm değerine sahip olduğunu öğrenin. Kişilerinizi satış aşamalarına, davranışlarına ve satın alma niyetlerine göre yönetin. Görevleri otomatik olarak dağıtın ve bölün ve bir anlaşma kazanılana veya kaybedilene kadar tüm süreci izleyin. Aritic platformu birleşik bir otomasyon platformudur. B2B işletmeleri için tasarlanmış pazarlama otomasyonu, iletişim otomasyonu, satış hattı CRM uygulaması, hizmet masası uygulaması ve iş otomasyonu yığınını içerir. Şu anda dünya çapında DataAegis Software Pvt.'yi kullanan 1800'den fazla işletme bulunmaktadır. Ltd. ürünleri; Aritic'in ana şirketidir. Önemli müşterilerin birkaçı şunları içerir: Wunderman, Abbott, BTCC, Dunlop, Manipal Global, Pearson, Paradise Property, Snaplogy, Citrix, Moovely, Avisolve, Magnum ve birkaç Fortune 500 şirketi.
Workiro
workiro.com
E-imza da dahil olmak üzere görev, iletişim ve belge yönetimi yeteneklerini benzersiz bir şekilde birleştiren-herhangi bir iş yapmanıza yardımcı olan herhangi biriyle, daha iyi bir şekilde birleştiren yeni nesil bir uygulama. Ekibinize, kesintisiz üretkenliğin kilidini açmak için sezgisel, güvenli, hepsi bir arada bir platform sağlayarak uzlaşmadan işbirliği yapması, iletişim kurması ve uzlaşmadan çalışması için güçlendirin. Asla pist kaybetmeyin. Workiro NetSuite ile bütünleşir, böylece takımlar işbirliği yapabilir, onaylayabilir ve her zamankinden daha hızlı kaydedebilir.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby, gelişmiş ekip işbirliği, olağanüstü müşteri hizmetleri ve mobil ödeme talepleri için İş Anlık Mesajlaşmasını sağlayan lider bir bulut tabanlı iletişim platformudur. Ticari hizmet departmanlarının doğru kişiye doğru zamanda ulaşmasına yardımcı olur. İşletmelerin halihazırda parmaklarının ucunda bulunan verileri ve kaynakları kullanan Kimoby, anlık pazarlama kampanyaları, otomatik hatırlatıcılar, multimedya dosyaları ve daha fazlasıyla etkileşimi ve satışları artırmayı kolaylaştırır.
Prokeep
prokeep.com
2016 yılında kurulan Prokeep, dağıtımın toptan distribütörler için önde gelen müşteri deneyimi yönetim yazılımıdır. ProKeep, iletişimi ticarete dönüştürerek ilişkileri ve işleri büyütür; Merkezi iletişim yoluyla satışların arttırılması, daha iyi bilgiler ve katılım fırsatları yoluyla müşteri deneyimini geliştirmek ve sistem otomasyonu yoluyla verimlilik eklemek. Prokeep, Kuzey Amerika'daki 8.000'den fazla distribütör tarafından kullanılır ve 11'den fazla milyondan fazla konuşma ve 6+ milyar dolar gelir sağlar. Dağıtım işinizi büyütün. Daha güçlü müşteri ilişkileri kurun. İşgücü verimliliğini artırın. Hepsi ProKeep'in Müşteri Deneyimi Yönetim Yazılımı ile Distribütörlerin modern pazarlarda gelişmesi için özel olarak inşa edilmiş. Prokeep: - 50 eyalet, 10 il ve 2 bölgede distribütörler tarafından kullanılmaktadır. - 11 milyondan fazla konuşma Prokeep'ten geçiyor - ProKeep'teki konuşmaların% 82'si satışa yol açar veya gelirle ilgilidir - Her ay çalışan başına 9 saat tasarruf eder - Kullanıcı başına ayda 3.000 $ yüklenici tutarsızlıklarından tasarruf sağlar Prokeep ile, siparişi daha verimli hale getirmek için iletişimi merkezileştireceksiniz, operasyon otomasyonu oluşturmak için 3. taraf sistemlerinizi bağlayacak ve daha fazla katılım sağlamak ve daha fazla para kazanmak için müşteri bilgilerini kullanacaksınız.
Senter
senterhq.com
Senter, günlük uygulamalara bağlanan basit İnceleme Yönetimi ve SMS pazarlama yazılımıdır. Kurulumu kolay, entegrasyonu hızlı ve güçlü SMS pazarlama kampanyaları göndermek kolaydır.
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetimli Soru-Cevap, canlı anket, sohbet, emoji tepkileri ve jest tanıma ile aktif katılımı teşvik edin • Oturuma dahil edilen canlı tercümanlarla katılımcıların tercih ettikleri dilde dinlemesine olanak tanıyın • Konuları daha derinlemesine inceleyin veya bağlantıları teşvik edin ara oturumlarıyla Geniş ölçekte profesyonel ve özel web seminerleri sunun • Hedef kitlenizin etkinlikten önce, etkinlik sırasında ve sonrasında gördüğü sahneyi ve içeriği yönetin • Özel markalama seçenekleri ve temalarla katılımcı kayıt deneyimini düzenleyin • Prova yapın canlı yayına geçmeden önce sunumun tamamı ortak panelistlerle birlikte • 100.000'e kadar katılımcıyı ağırlayın • 100'den fazla dilde gerçek zamanlı çevirilerle küresel kitlelere ulaşın
Brosix
brosix.com
Hepsi bir arada güvenli bir anlık mesajlaşma yazılımı olan Brosix, işletmelerin veri güvenliğini ve gizliliğini garanti ederken iç iletişimi geliştirmelerine ve iş süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir sohbet uygulamasıdır. İletişim, daha yüksek işyeri verimliliğinin anahtarıdır. Brosix’in gerçek zamanlı mesajlaşma kanalları neredeyse her durumda anlamlı konuşmayı kolaylaştırıyor. Bire bir veya gruplar halinde sohbet edin ve kristal net bir ses ve video görüşmeleri yapın. Çok yönlü bir mobil uygulama sayesinde seçilmiş kitleler için yayın mesajları, özel sohbet odaları oluşturun ve hareket halindeyken sohbet edin. Her Brosix Team Network, ekip çalışmasını geliştirmek için bir dizi işbirliği aracı içerir. Uzak masaüstü kontrolü, dosya transferleri, sanal beyaz tahta ve anlık ekran görüntüleri ile ekran paylaşımı, iş akışlarını ve işbirliğini kolaylaştırmak için iletişim kanallarıyla sorunsuz bir şekilde eşleşir. Brosix güvenli, tamamen yönetilebilir ve esnek bir çözümdür. Takım ağları uçtan uca şifrelenir. Kullanıcı erişiminden platforma ve iletişim alanlarına, özelliklere ve kullanıcı veri erişimine kadar her şeyi yönetin. Windows, Mac, Android, iOS ve Linux cihazları ve işletim sistemleri için web erişimi ve uygulamaları, herhangi bir cihazın herhangi bir yerinden anında iletişimi sağlar. Çok dilli destek, kültürler arası ekiplerin fikirlerini birbirlerine daha verimli bir şekilde aktarmalarını sağlar ve projeler üzerinde kolaylıkla çalışmalarına ve işbirliği yapmalarına izin verir.
TextMarks
textmarks.com
TextMarks, işletmelere hedef kitlelerine doğrudan cep telefonlarından anında ulaşma gücü veren bir SMS hizmetidir. TextMarks'ın kısa mesaj platformu, toplu metin göndermeyi ve planlamayı, bilgi dağıtmayı ve SMS yoluyla potansiyel müşteri yakalamayı kolaylaştırır. TextMarks'ın güvenilir ve güvenilir SMS platformu, 2006 yılından bu yana binlerce müşterinin işlerini büyütmesine, müşteri ve çalışan katılımını artırmasına ve ABD'deki 10 milyondan fazla kullanıcıya zamanında bilgi sunmasına olanak sağladı. SMS Ürünleri şunları içerir: -SMS Pazarlama -Toplu Metin Mesajlaşma -Metin -for-Info -SMS Potansiyel Müşteri Yaratma -Dahili İletişim için SMS
MessageDesk
messagedesk.com
MesajDesk daha akıllı, daha basit bir iş metin mesajlaşma uygulamasıdır. Servis, satış ve destek için oluşturulmuş, kullanımı kolay bir iş kısa mesaj uygulamasıyla her büyüklükteki kuruluşun işlerini halletmesine yardımcı oluyoruz. VoIP ve sabit hatlar da dahil olmak üzere herhangi bir iş telefonu numarasına mesaj ekleyin. Doğru mesajı doğru kişilere, doğru zamanda iletmek için MesajDesk'in paylaşılan ekip SMS gelen kutusunu ve toplu metin yayınlarını kullanın. Planlanmış kısa mesajlar, anahtar kelimeye dayalı otomatik yanıtlayıcılar, otomasyon ve önceden kaydedilmiş kısa mesaj şablonlarıyla SMS iletişiminizi kolaylaştırın ve zamandan tasarruf edin.
Nrby
nrby.com
Nrby, mobil ekiplerin iletişim kurmasının daha akıllı yoludur. Onlarca yıllık tecrübeye sahip saha operasyonları emektarları tarafından oluşturulan Nrby, saha personeli, yükleniciler ve yöneticiler tarafından mobil, tablet ve masaüstünde kullanımı kolay ve sezgisel olacak şekilde tasarlanmıştır. Uygulama, yöneticilere, direktörlere ve yöneticilere tüm projeler, durumları, görevleri, işçi güvenliği ve daha fazlası hakkında kapsamlı bir genel bakış sağlayan güçlü Konum Zekası özelliklerine sahiptir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://nrby.com veya daha fazla bilgi edinmek için [email protected] adresine e-posta gönderin.
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect, ekibinize sohbet, sesli ve görüntülü aramalar, konferans, ekran paylaşımı, dosya paylaşımı ve CRM ve diğer çeşitli iş uygulamalarıyla kusursuz entegrasyon dahil olmak üzere bir dizi özellik sunan, çok yönlü bir müşteri iletişimi ve ekip işbirliği uygulaması olarak hizmet verir. Çok kanallı müşteri iletişimini ve ekip işbirliğini kolaylaştıran Thirdlane Connect, web tarayıcılarını, iPhone'u, Android cihazlarının yanı sıra Windows, Linux ve Mac masaüstü bilgisayarlarını da destekleyerek hem yerel hem de uzak çalışanlar için tasarlanmıştır. Bu güçlü uygulama, Thirdlane İş Telefonu Sistemi veya Thirdlane Çok Kiracılı PBX platformlarıyla tamamen entegredir ve bu platformlar tarafından desteklenmektedir. Bu platformlar, ister şirket içinde ister özel ya da genel bulutlarda olsun, çeşitli ortamlarda güvenli bir şekilde kurulabilir ve iletişim altyapınız için esneklik ve güvenlik sağlar.
Edworking
edworking.com
Edworking ekibiniz ve işiniz için bir platformdur. Uzaktan çalışmak için ihtiyaç duydukları her şeyle takımlar için tek bir çözüm. Tüm görevleriniz, dosyalarınız, görüntüleriniz ve konuşmalarınız tek bir yerde ve sadece benzersiz bir abonelik. Takımlar, çalışmaları koordine etmek, iletişim kurmak ve yönetmek için Edworking'i kullanır. Müşterilerimiz, görev yönetimi için Trello ve Jira gibi ekibiyle işbirliği yapmak için birçok platform kullanmaktan, iletişim için Slack ve Zoom veya Dropbox ve dosyaları aktarmaya çalışarak sadece Edworking'e geçti. Bu, uygulamalar arasında daha fazla geçiş yapmadığı anlamına gelir! Topluluğumuza katılın: https://t.me/edworkingApp
Samesurf
samesurf.com
Samesurf, birden fazla kişinin herhangi bir cihaz veya tarayıcıdan kurulum veya kodlama gerektirmeden aynı çevrimiçi deneyimlerle gerçek zamanlı olarak etkileşimde bulunmasına olanak tanıyan patentli, gerçek zamanlı bir işbirliği platformudur. Yaygın olarak modern ortak taramanın mucidi olarak kabul edilen Samesurf aynı zamanda katılımcıların (1) Belgeleri ve videoları anında yükleyin ve paylaşın (2) VOIP ve telefon hatları üzerinden konuşun veya görüntülü sohbet edin (3) Hassas giriş alanlarını veya diğer ekran öğelerini çıkarın (4) Çevrimdışı içeriği paylaşın (5) Derinlemesine analizler edinin (6) Kayıt oturumları Samesurf, satış, destek, eğitim, teletıp ve sanal toplantıları içeren çok çeşitli kullanım örneklerini destekler.
Appward
appward.com
Yazılım şirketleri işinizi anlamıyor. Bir gruptan pahalı ve zaman alıcı uygulama gerektiren katı bir çözüm elde edersiniz. Diğerinden bağlantısız uygulamalardan oluşan bir karmakarışıklık elde edersiniz. Acınızı hissediyorlar. Appward, ERP, CRM, proje yönetimi, iletişim, çalışan yönetimi, operasyonlar, kalite, üretim ve tedarik zinciri de dahil olmak üzere kuruluşunuzdaki her işlevi yönetmenize ve geliştirmenize yardımcı olan son derece hızlı özel bir çalışma alanında 80'den fazla uygulamadan oluşan akıllı bir set sunar.
CommBox
commbox.io
CommBox, markaların tüm kanallardaki müşterileriyle tek bir arayüzden etkileşime geçmesine olanak tanıyan, çok kanallı iletişim, dijital katılım, iş otomasyonu, konuşmaya dayalı yapay zeka ve üretken yapay zeka sohbet robotlarından yararlanan, kurumsal düzeyde yapay zeka çok kanallı bir müşteri deneyimi platformudur. CommBox, kuruluşların tekrarlayan işlerini otomatikleştirmesine, müşteri yolculuklarını optimize etmesine, müşteri hizmetleri ekiplerinin üretkenliğini artırmasına ve dijital öncelikli ortamda gelişen müşteri beklentilerinin önünde kalmasına yardımcı olur. CommBox, tek otonom iletişim platformuyla destek ve satış ekiplerine SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Mesajlar ve daha fazlası gibi tercih ettikleri mesajlaşma iletişim kanalları üzerinden müşterilerle daha iyi etkileşim kurma olanağı sağlar. CommBox'ın 350'den fazla kurumsal müşterisi, çağrı merkezlerindeki operasyonel maliyetlerin azalmasından, artan müşteri memnuniyetinden ve daha yüksek temsilci üretkenliğinden yararlanır. CommBox deneyimini keşfedin: www.commbox.io adresini ziyaret edin
Chatway
chatway.app
Chatway, web siteleri için canlı sohbet uygulaması olup, gerçek zamanlı müşteri desteği ve özelleştirilebilir araçlar sunar.
Midlap
midlap.com
Midlap, ekibinizle işbirliği yapmak için birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaktan kaynaklanan sorunları çözdüğümüz çevrimiçi bir işbirliği ve beyin fırtınası aracıdır. Beyaz Tahtalar, Kanban Tahtaları, Akış Diyagramları, Dosyalar, Sohbet, Etkinlikler, Gantt Şemaları vb. araçları tek bir uygulama altında sunarak bu sorunu çözüyoruz. Artık farklı uygulamalar arasında geçiş yapmanıza ve Midlap ile daha fazlasını yapmanıza gerek yok.
Engynn
engynn-intranet.com
Bayılacağınız bir intranet. Basit ve sosyal bir şirket intranet yazılımı mı arıyorsunuz? İntranet aramanız burada sona eriyor! İki dakika içinde ücretsiz denemeye başlayın ve dünya çapındaki şirketlerin neden Engynn intranet yazılımına güvendiğini görün.
Superworks
superworks.com
Başlık: İşyerinizi Superworks ile Dönüştürün HRMS: Verimliliği Artırın ve Çalışan Mutluluğu Superworks, İK ve operasyonel süreçleri düzene koyarak işletmelere ve KOBİ'lere gelişen, üretken işyerleri yaratmaları için güç verir. Kapsamlı Super HRMS Suite'imiz, karmaşık görevleri basitleştirmek ve çalışan katılımını artırmak ve işiniz için somut sonuçlar elde etmek için tasarlanmıştır. HRMS'nin sizin için yapabileceği Superworks'ler: * Zahmetsiz bordro işleme: Bordro görevlerini otomatikleştirin, hataları ortadan kaldırın ve çalışanlarınız için zamanında ödemeler sağlayın. * Kesintisiz Takım Yönetimi: Yerleşik olarak basitleştirin, performansı izleyin, işbirliğini teşvik edin ve ekibinizi meşgul edin. * Geliştirilmiş çalışan deneyimi: Superworks HRMS, çalışanlarınıza self servis araçları ve aerodinamik iletişim ile güçlendirir. * Artan verimlilik: Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek ve değerli bilgiler elde ederek değerli zaman ve kaynakları serbest bırakın. * Ölçeklenebilir Büyüme: Superworks HRMS işinizle birlikte büyür ve başarılı olmanız gereken esneklik ve desteği sağlar. Neden Süper İşleri Seçmelisiniz? 1. Kapsamlı Suite: Tüm İK ve operasyonel ihtiyaçlarınız için bir entegre platform. 2. Kullanıcı dostu arayüz: Öğrenmesi ve kullanımı kolay, eğitim süresini en aza indirir ve evlat edinmeyi en üst düzeye çıkarır. 3. Ölçeklenebilir Çözüm: Değişen ihtiyaçlarınıza uyum sağlayarak işletmenizle büyür. 4. Özel Destek: Uzman ekibi, yolun her adımında sizi desteklemek için burada.
TalkFreely
talkfreely.com
Talkfreely, tüm işlevler, konumlar ve zaman dilimlerindeki her çalışanı birbirine bağlayan gerçek zamanlı bir iç iletişim kanalı sağlar. Kullanıma sunulması kolaydır ve kuruluşunuza çalışan bağlılığını oluşturmak ve ölçmek için gerekli araçları sağlar.
Cynoia
cynoia.com
Ekipler bilgi akışını takip etmekten yoruldu. Cynoia, eşzamanlı iletişimi uygulayan ağrısız bir süreci bütünleştirir.
Oneteam
oneteam.io
Massless iş gücünüzle bağlantı kurmanın büyük bir zorluk olması sizi şaşırtmayabilir. Birden fazla konuma yayılırlar, bir bilgisayarın arkasında oturmazlar, bir iş e-posta adresiniz yoktur ve genellikle sadece yarı zamanlı çalışırlar. İntranetler, e-posta patlamaları, kağıt kılavuzları ve bülten tahtaları gibi eski okul yöntemleri artık kesmiyor. "Massess Boşluk" olarak adlandırdığımız şeyi yaratıyorlar. Ve tahmin et ne oldu? Bu boşluk, ekibinizin katılımını, sadakatini ve başarısını tüketebilir, en iyi yeteneklerinizi kapıdan çıkarabilir ve iş büyümenizi olumsuz etkileyebilir. OneTeam'de, bu boşluğu kapatmak için nihai uygulamayı hazırladık. Bunu hepsi bir arada araç setiniz olarak düşünün: kesintisiz iletişim, sorunsuz yerleşik, etkileşimli e-öğrenme, anlayışlı anketler ve kullanışlı kontrol listeleri: ihtiyacınız olan her şey, hepsi de. Bugün, OneTeam dünya çapında masum işçilerin tam potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır ve H&M, Toolstation, IBIS, Westcord otelleri ve DPD gibi kuruluşlar için masasız boşluğu doldurmada zaten başarı elde etmiştir. OneTeam’in kullanıcı dostu çalışan merkezi, herkesin hareket halindeyken temel güncellemelere ve bilgilere erişmesini kolaylaştırır. OneTeam'in Faydaları: • İletişim, eğitim ve katılım için yerleşik uygulama özellikleri • Kuruluşunuzun ihtiyaçları için tamamen özelleştirilebilir • Uygulanması ve yönetilmesi kolay
Matilda Workspace
matilda.io
Modern Ekipler için Yepyeni Hepsi Bir Arada Çalışma Alanı Birleşik bir çalışma alanı konseptini benimseyen Matilda, sınıfının en iyisi uygulamalardan oluşan güçlü bir paketi tek bir yerde bir araya getirerek dünya çapındaki ekiplerin zahmetsizce bağlantı kurmasına, oluşturmasına, koordine etmesine ve müşterilerini memnun etmesine olanak tanıyor. Teknolojiyi basitleştirme misyonuyla Matilda, kuruluşlara daha azıyla daha fazlasını yapma gücü veriyor ve bu da onu Fortune 500 şirketlerinin yanı sıra yeni kurulan şirketler için de vazgeçilmez bir araç haline getiriyor. Temel Özellikler: -Güçlü Uygulamalar Dahildir: Matilda, Dokümanlar, Projeler, Tablolar, Sohbet, Müşteriler ve Copilot gibi güçlü uygulamalardan oluşan bir paketle birlikte gelir ve ekiplerin başarılı olmak için ihtiyaç duydukları tüm araçlara sahip olmalarını sağlar. - Kolayca Oluşturun: Dokümanlar sayesinde ekipler gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleme yapabilir, böylece doküman oluşturma ve koordinasyon sorunsuz hale gelir. Bu özellik, daha entegre ve verimli bir deneyim sağlayarak Google Dokümanlar, Notion ve Coda'nın yerini almayı amaçlamaktadır. - Kolaylaştırılmış Proje Yönetimi: Matilda'nın Projeler özelliği, projelerinizin her yönünün zahmetsizce yönetilmesine ve izlenmesine olanak tanır. Otomatik planlama gibi yeteneklerle Jira, Trello ve Asana gibi araçların yerini alacak şekilde tasarlanmıştır. - Gelişmiş Veri Yönetimi: Tablolar yakında çıkacak olsa da Airtable, Notion ve Segment gibi araçların yerini almayı hedefleyerek yüzlerce kaynaktan verileri senkronize ederek veya yeni koleksiyonlar oluşturarak veri işlemeyi yeniden tanımlamayı vaat ediyor. - Kesintisiz İletişim: Sohbet, tüm ekip iletişimini projeler, görevler ve belgeler arasında entegre olarak tek bir yerde toplayarak Slack ve MS Teams'e bir alternatif sunar. - Müşteri İlişkileri Yönetimi: Yakında piyasaya sürülecek olan Müşteriler özelliği, Salesforce ve Hubspot'un yerini almayı amaçlayan, ekiplerin potansiyel müşterileri zahmetsizce takip etmesine ve müşteri etkileşimlerini tek bir basitleştirilmiş arayüzde yönetmesine olanak tanıyacak. - Yapay Zeka Destekli Yardım: Copilot, iş akışlarını otomatikleştirmeye ve kolaylaştırmaya yardımcı olmak için ChatGPT ve Google Bard gibi yapay zeka araçlarının yerini almayı amaçlayan özel yapay zeka asistanları sunar. Sonuç: Matilda Workspace, yalnızca ekiplerin çalışma şeklini kolaylaştırmak ve basitleştirmekle kalmayıp aynı zamanda yapay zeka destekli yetenekleri ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığıyla geleceği kucaklayan, her şeyi kapsayan bir çözüm olarak öne çıkıyor. İster projeleri yönetiyor, ister ekibinizle koordinasyon sağlıyor, müşteri ilişkilerini yönetiyor veya otomasyon için yapay zekadan yararlanıyor olun, Matilda Workspace her türden ekibin başarılı olması için sezgisel, güçlü ve uyarlanabilir bir platform sağlar. Matilda'yı bugün deneyin ve projeleri her zaman zamanında teslim etmenize yardımcı olmak için tasarlanan işin geleceğini deneyimleyin.
Crypho
crypho.com
Crypho, uçtan uca şifrelenmiş kurumsal dosya paylaşımı ve iletişim için bir Hizmet Olarak Yazılım çözümüdür.
Eko
ekoapp.com
Eko, uzaktan çalışanları olan işletmeler için hepsi bir arada bir platformdur. Evden çalışırken iş gücünüzün bağlı, etkileşimli ve üretken kalmasını sağlayın. Topluluk özellikleri, iletişim araçları, proje yönetimi ve bilgi paylaşım merkezleriyle her yerden etkili bir şekilde çalışın ve işbirliği yapın. Eko ile iletişimi ve işbirliğini güçlendirebilir (1-1/grup sohbetleri ve aramalar, dosya paylaşımı, proje yönetimi, şirket çapında duyurular), eğitim ve gelişime olanak sağlayabilir (şirket bilgi yönetimi sistemi), operasyonel verimliliği artırabilirsiniz (dijital iş akışları, görev dağılımı) ) ve insan yönetimini (çalışan veritabanı, İK formları ve süreçleri) modernleştirin. Eko çok platformludur, özelleştirilebilir ve entegrasyon dostudur.
OurPeople
ourpeople.com
Takım iletişimi ile ilgili sorun? Daha fazla görünmeyin - insanlar tam olarak neyin gerekli olduğunu sağlayacaktır! OurPeople, küçük, orta ve kurumsal işletmelerin herkesle daha iyi iletişim kurmasını sağlayan yenilikçi bir mobil ilk teknolojisidir. Platform, mesajı alması gereken herkesin yapmasını sağlamak için etiketleri kullanarak doğru kitleyi hedefleyen özel dağıtım yöntemleri sunar. Bizim kişiler, cephe takımları için iletişim, katılım ve eğitimi geliştirmek için çok sayıda araç sağlar. Neden insanları kullanıyorsunuz? * Önemli güncellemeler, doğrudan size. Kullanıcılar kaydırmaya veda edebilir ve hedeflenen mesajlara merhaba diyebilirler. Artık sonsuz e -posta yok 'Her şeye' - sadece neyin alakalı olduğunu görün. Acil toplantı bildirimleri veya önemli güvenlik güncellemeleri, telefonlarına veya tercih edilen cihazlarına anında teslim edilir. * Anında sohbet. Kullanıcılar, yoğun insanlar düşünülerek tasarlanan gruplar veya bireyler için takım sohbetiyle ihtiyaç duydukları cevaplara doğrudan ulaşabilirler. Sohbetler, telefonlarında sadece birkaç saniye içinde konum, proje veya ekip tarafından düzenlenebilir - sadece indirin ve sohbet etmeye başlayın. * Her şey tek bir yerde. Kullanıcılar, çalıştıkları yerden dosyaları bulabilir ve paylaşabilir. Our People’ın Bilgi Merkezi'ne telefonlarından erişim, önemli videoların, PDF'lerin, metin belgelerinin ve daha fazlasının en son sürümlerini sunar. Her şey parmaklarının ucunda, masa veya bilgisayara gerek yok. * Formlar ve kontrol listeleri. Günlük görevler basitleştirilir ve kullanıcıların önemli bilgileri hızlı bir şekilde günlüğe kaydetmesine izin verir. Platform kağıt kaosunu, kayıp belgeleri ve zayıf dosyalamayı ortadan kaldırır. Ekip aynı formları her gün aynı şekilde kullanıyor - sadece formu tamamlayın ve işi halletin. * Telefonunuzdan kaymaları değiştirin. Kullanıcılar e -postaları kontrol etmeden vardiya değişikliklerinin ve swapların üstünde kalabilir. OurPeople’ın Açık Vardiyalar özelliği tüm ekibin vardiyaları kaydetmesini, izlemesini ve örtmesini sağlar. Herhangi bir cihazdan erişilebilen rezervasyon yaptırabilir, onaylayabilir ve günlüğe kaydedilebilirler.
Unipile
unipile.com
Uygulamanızda LinkedIn, Gmail ve WhatsApp aracılığıyla doğrudan konuşmaları kolaylaştırmak için e-posta ve mesajlaşma API'lerini dahil ederek kullanıcı üretkenliğini ve memnuniyetini artırın.
Tipi
tipihub.com
Kararların tam geçmişini tutarak, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden, tam düşüncelerle yanıt verin.
Legion
legion.co
Legion Technologies, endüstrinin en yenilikçi işgücü yönetim platformunu sunar. İşletmelerin işgücü verimliliğini ve çalışan katılımını aynı anda en üst düzeye çıkarmalarını sağlar. Legion WFM platformu akıllı, otomatik ve çalışan merkezlidir. Çizelge optimizasyonu, azaltılmış yıpranma, artan üretkenlik ve artan operasyonel verimlilik yoluyla 13x ROI sağladığı kanıtlanmıştır. Legion, kullanımı kolay bir platformda ve çalışanların sevdiği mobil uygulamada en son teknoloji sunar. Norwest Venture Partners, Stripes, İlk Yuvarlak Capital, XYZ Ventures, Webb Yatırım Ağı, Workday Ventures ve NTT DOCOMO Ventures tarafından desteklenen Legion, 2022 Inc. 5000'e göre Amerika'daki en hızlı büyüyen özel şirketlerden biri olarak tanınıyor. Deloitte 500 Sıralaması. <> Geliştirilmiş Planlama: -Stratejik bilgiler -Labor bütçeleme -Demand tahmin <> Yürütmeyi optimize etme: -Labor optimizasyonu -Outomed programlama -Zaman ve Katılım <> Çalışan Güçlendirme: -Frontline Communications -Legion InstantPay -Enforee Performance ve Ödüller
Journyz
journyz.com
Journyz, CXO'nun benzersiz iş çözümleri yapılandırmasına ve tüm paydaşların bu çözümler etrafında etkileşim kurmasına yardımcı olan bir SaaS Platformudur. Journyz, liderlerin her kuruluşa (hatta kuruluş içindeki ekiplere) özgü iş süreçlerini dijitalleştirmesine yardımcı oluyor ve kullanıcıları değerli bilgilerle veriye dayalı kararlar alma konusunda daha donanımlı olacak liderlere ulaştırıyor. Liderler, görev yönetimi, veri giriş formları, sohbetler, anketler, oyunlaştırılmış zorluklar, dahili sosyal medya ve daha fazlasını içeren "oyun kitapları" ile ekiplerin iş süreçlerine katılımını sağlamak için kullanıcı deneyimini özelleştirebilir. Journyz görünümleri ve kontrol panelleri, tüm kuruluş için görünürlük ve veri görselleştirmesi sağlar.
Jumppl
jumppl.com
Ekibinizi odaklı tutmak ve müşterileri bilgilendirmek için güçlü ve merkezi araçlar. Jumppl, takımlarınızın verilerinin her yere yayılmasını durdurur.
Nynja
nynja.io
Web sitenize gömülü toplantı çözümleri ayda 9,99 $, müşteriler ücretsiz! Markanızla birlikte çözüm araçlarını karşılamanın eksiksiz bir platformu! Ne elde edersiniz ... Ses ve Video Konferans - Ekran Paylaşımı Büyük Dosya Transferleri - Anında Bire ve Grup Sohbetleri Veri Depolama Sürücüsü - 101'den fazla dilde satır sohbet çevirisinde otomatik. Web sitenizde nasıl çalıştığını izleyin ninjaworkspace.com https://youtu.be/pgznf2ok954
Coast
coastapp.com
Sahil, ekip iletişimi, görevler, kontrol listeleri, zamanlama ve iş akışlarını yönetmek için daha iyi olan takımlar için hepsi bir arada çalışma alanıdır. Telefonunuzdan masaüstünüze, sahil herhangi bir zamanda her yerden kolayca erişilebilir.Binlerce takım ve işletme, e -postaların, mesajlaşmanın, elektronik tabloların ve kağıt kontrol listelerinin ve programlarının yerini almak için sahil kullanıyor. Tüm çalışanlarınızın tek bir yerde çalışmasını sağlayarak, sahil ekibinizin verimliliğini ve hesap verebilirliğini artırır ve her hafta saatlerce tasarruf sağlar.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ, daha iyi iletişim için bir formül olan Smart Brevity® tarafından desteklenen tek dahili iletişim platformudur. Günümüzde 600'den fazla kuruluş, daha etkili iletişimleri planlamak, yazmak, göndermek ve ölçmek için Genel Merkezi kullanıyor.
Gnowbe
gnowbe.com
Dakikalar içinde etkileşimli, grup tabanlı, mikro öğrenim deneyimleri yaratın! Gnowbe’nin ödüllü yazarlık aracı, içerik oluşturucuları eğitim ve işe alım için ideal paylaşılan öğrenme deneyimlerini tasarlamaya, kolaylaştırmaya ve analiz etmeye güç verir. Temel özellikler şunları içerir: - Mikro -öğrenme - Sosyal Öğrenme - Push ve E -posta Bildirimleri - Çevrimdışı Erişim - Mobil İlk Tasarım - Herhangi bir cihaza erişilebilir - Derinlik Verileri ve Analytics - Oyunlaştırma - Sertifikasyon - Kişiselleştirme - 200 Platformlarla Entegrasyon Gnowbe, en son araştırmalara dayanan ve öğrenme bilimi, inanılmaz derecede kolay bir şekilde hareket ettirmeye dayanarak, Pasif bir şekilde kullanılmaya dayanarak tasarlanmıştır. 100'den fazla dil için kesintisiz bir masaüstü/mobil deneyim ve destek ile Gnowbe, yaratıcılara her zaman, her yerde öğrencileri güçlendirir ve destekler. İçerik oluşturucular en çok yaratıcı: - Uzak ekipler için işe alım deneyimleri - Güvenlik, Sağlık ve Sağlık Donanımı - Sertifikasyon Hazırlığı - Yeni Öğrenme Deneyimleri (Karıştırılmış, Çevrimiçi) - Dijital Çalışma Kitapları - E -öğrenme kursları - Koçluk ve Geri Bekleme Programları - Satış ve Ürün Oyun Kitapları - Takım Engagecture, Eğlence ve Oyunlar - Günlük Alışkanlık Oluşturma Programları
Cerkl
cerkl.com
CERKL Yayınları, önde gelen, ileri görüşlü çalışan iletişim paketidir. Mevcut e-posta veya platform merkezli mobil çözümlerden farklı olarak, Broadcast, modern bir çalışan deneyimi sunmak için mevcut çalışan Comms kanallarınızı birleştirir. Çalışanlar e -postalarına, SharePoint'e, ekiplerine, yayın mobil uygulamalarına ve daha fazlasına hedeflenen Comms alabilirler. Broadcast’ın çapraz kanal deneyimi, çalışanları tercih ettikleri platformda içerik tüketmeye teşvik eder. Organizasyonel iletişim hedeflerinizi izlemek için ekibiniz ve liderliğinizle gerçek zamanlı, çapraz kanal analitiğini paylaşın. Çalışanlarınızı mutlu edecek, süreçleri kolaylaştıracak ve Rockstar durumuna ulaşmanıza yardımcı olacak yayın özellikleri.
DSMN8
dsmn8.com
Çalışanlarınızın parmak uçlarında marka onaylı, bilgiye hazır içerik. Endüstrinizdeki en güvenilir etkileyiciler aracılığıyla içerik dağıtım - çalışanlarınız: ✓ Reklam bütçenizi artırmadan içerik erişimini artırın ✓ Boru hattını sürün ve satış döngülerini kısaltın ✓ En iyi yeteneğe ulaşın ve kiralanma maliyetini azaltın DSMN8, sıralı çalışan savunuculuk platformudur. DSMN8, markaların profesyonel ve kişisel ağlarında marka onaylı içeriği paylaşmak için aerodinamik bir yol sağlayarak markaların bir numaralı varlıklarının - çalışanları - çalışanlarının gücüne girmelerine yardımcı olur. Daha fazla içerik katılımı, daha fazla gelen satış elde edin ve DSMN8 ile bir sonraki süperstar çalışanınızı bulun.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble, iç iletişim, çalışan savunuculuğu ve çalışan katılımı için en üst düzey, mobil ilk işletme çözümleri sunar. Hizmet olarak bir yazılım olarak (SAAS), platform resmi şirket kanallarından (sosyal ağlar, şirket web siteleri, vb.) Ve kürasyon platformlarından kaynaklanan içeriği ve ayrıca platform kullanıcıları (UGC) ve yöneticiler tarafından önerilen içeriği birleştirir. İçerik kişiselleştirilir ve temalı kanallarda düzenlenir ve mobil cihazlarda, masaüstlerinde, intranetlerde, kurumsal sosyal ağlarda ve ekranlarda görüntülenebilir. Yetkili içerik, kullanıcının sosyal medya profillerine tek bir tıklama ile paylaşılabilir. İçerik tüketiminin ötesinde, çalışanlar yerleşik sınavlar ve anketlerle de ilgilenebilir. Özellikler şunları içerir: * Yeni içerik ve dahili şirket haberleri için bildirimler * En sevdiğiniz tüm sosyal medya platformlarına tek tıklamayla paylaşım * Dahili içerik “beğen” ve “yorum” özellikleri * Kendi mesajlarınızı ve içeriğinizi oluşturun * Katılın ve en son zorlukları ve ödülleri kontrol edin * Sizin ve meslektaşlarınızın nasıl sıralandığını görmek için lider kurul erişilebilirliği * Testler ve Anketler Oluşturun ve Yanıtlayın Sociabble, etkileşimi en üst düzeye çıkarmak için kullanıcı deneyiminin çeşitli seviyelerinde kullanıcı aktivasyonu, ödüller ve tanıma kullanır. Eşsiz çalışan iletişimi ve savunuculuk platformu, iletişimi kolay, hızlı ve ilgi çekici hale getirir. Çalışanlar şirket haberleri, güncellemeleri ve işyeri hakkında daha iyi bilgilendirilir ve daha etkileşimli ve etkili bir işgücüne yol açar. Şirketler Sociabble’ın kullanımını ortaklarına, dış etkileyicilere veya marka hayranlarına genişletebilir. 2014 yılında Dijital Varlık Yönetimi Teknolojisi, Sosyal Medya ve İçerik Pazarlama alanında deneyimli girişimciler tarafından başlatılan Sociabble şu anda 80'den fazla ülkede kullanılmaktadır ve Microsoft, BNP Paribas, L’Oréal ve PWC dahil olmak üzere dünyanın en prestijli müşterilerinden bazılarını satın almıştır. Merkezi Paris, Fransa'da bulunan Sociabble'ın New York, Londra ve Mumbai'de de operasyonları var.
goHappy
gohappyhub.com
Gohappy, işverenlerin, şimdiye kadar oluşturulan uygulamasız teknolojiyi en kapsayıcı ve kullanımı basit ve basit bir şekilde sağlayarak cephe işçileriyle nasıl iletişim kurduklarını ve etkileşime geçtiklerini devrim yaratıyor. Frontline işçileriyle devam eden iletişimin gerekli olduğu bir dünyada, Gohappy uygulama tabanlı çözümlerin, günlük alevlerin ve pin panolarındaki mesajların işe yaramadığını fark etti. Gohappy’nin başarısının anahtarı, işverenlerin ön cephe çalışanlarının% 100'üne ulaşmalarını sağlamaktır. İşverenin kayıt sisteminden otomatik bir besleme, aktif çalışanlarının her zaman anında iletişim almaktan saniye uzakta olduğu anlamına gelir. Tüm çalışanlarına veya belirli gruplara standart metinlerle ulaşabilir veya video, görüntüler, bağlantılar, anketler ve daha fazlasını içerebilirler - hepsi tercih ettikleri dillere çevrilebilir. Ayrıca, ulusun saatlik iş için en büyük pazarı olan Snagajob'u da kuran ve 100 yılı aşkın birleştirilmiş cephe çalışanı katılım deneyimi getiren bir ekip kurulan Gohappy’nin misyonu, tüm cephe işçilerinin tam potansiyellerine ulaşabilmeleri için daha değerli ve bağlı hissetmelerine yardımcı olmaktır. Sağlam mesajlaşma ve geri bildirim toplama yetenekleri ile Gohappy, cephe işçisi katılımının ilerlemesine öncülük ediyor ve işverenlerin bu katılımı en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için dünyanın en iyi şirketi olmaya çalışıyor.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial, çalışanları kolayca özgün içerik oluşturup paylaşmalarını sağlayarak etkileyicilere dönüştüren bir çalışan savunuculuğu platformudur. Qualtrics, Meta ve Highspot dahil olmak üzere dünyanın en yüksek performans gösteren kuruluşlarından bazıları, geniş ölçekte içerik dağıtımı sunmamıza, marka farkındalıklarını genişletmemize ve çalışan ağlarının gücüyle iş büyümesini artırmamıza yardımcı olmamız konusunda bize güvenen EveryoneSocial müşterileridir. İster küçük bir start-up olun, ister binlerce çalışanı olan küresel bir işyeri olun, ihtiyaçlarınız aynıdır. Büyümeniz gerekiyor ve büyümek için: İşe almanız gerekiyor. Pazarlamanız gerekiyor, satmanız gerekiyor.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP, sosyal medyada içerik paylaşımını kolaylaştırarak iş sonuçlarınıza ulaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir çalışan savunuculuğu platformudur. Platformumuz, Gaggle Yöneticilerimize, çalışanlarının savunduğu içeriği paylaşma yeteneği veriyor. Ayrıca, Gaggle Yöneticilerinin her çalışan savunucusuna benzersiz içerikle bir kez oluşturup sonsuza kadar dağıtmasına yardımcı olmak için en yeni yapay zeka destekli teknolojiden de yararlanıyoruz. Artan sosyal medya aktivasyonuyla, çalışanlarınız kişisel markalarını oluştururken aynı zamanda şirketin marka bilinirliğini, basın fırsatlarını, olası satış yaratmayı ve pazarlama kampanyası performansını artırır. GaggleAMP Üyeleri, şirketlerinin çalışan savunuculuğu çabalarına katılım karşılığında oyunlaştırma, skor tabloları ve ödüllerden yararlanır ve üyelerin katılımın faydalarını hızlı ve kolay bir şekilde görmesini sağlar. Çalışan savunuculuğu programının şirketiniz için ne kadar etkili olabileceğini görmek için yatırım getirisi hesaplayıcımızı ziyaret edin (e-posta adresi gerekmez): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
Visibly
visibly.io
Ürün, hizmet ve işleri ağızdan ağıza dayalı olarak tüketen bir dünyada, kuruluşların iş arayanlara, çalışanlara, müşterilere, ortaklara ve mezunlara olağanüstü deneyimler sunmaları gerekir. Birleşik bir platform aracılığıyla, nişanlı ve bilgili çalışanlar, mutlu ve evanjelik müşteriler arasındaki noktaları gözle görülür bir şekilde birleştirir. Kuruluşların tüm çalışanları ve müşteri grupları arasında katılım, iletişim, deneyim ve savunuculuğu yönetmelerine yardımcı olur.
ChangeEngine
changeengine.com
Dahili iletişim ve İK içeriği oluşturmak kolay değildir. İK ve pazarlama ekipleri genellikle birden fazla alet hokkabazlık yapma veya organizasyonlarının sesini yakalamayan temel şablonlara güvenme zorluğuyla karşı karşıyadır. Bu, tutarsız markalaşmaya, zaman alan manuel süreçlere ve çalışanlarla bağlantı kuramayan mesajlara yol açar. Ama bu şekilde olmak zorunda değil. ChangeEngine, bu zorlukları çözmek için yapay zeka ile çalışan dahili iletişim yazılımını yaratıcı tasarım hizmetleriyle birleştirir. Otomasyon ve kişiselleştirme araçlarını tek bir platforma getirir ve ekiplerin gerçek zamanlı analizlerle etkileşimi izlerken mesajları gevşek, ekipler, e-posta ve SMS arasında sorunsuz bir şekilde sunmalarına izin verir. Aynı zamanda, ChangeEngine’in özel yaratıcı ekibi, şablonların tek başına sunabileceği şeyin çok ötesine geçen bültenler, el kitapları ve kilometre taşı kampanyaları gibi cilalı, marka üzerine malzemeler tasarlamak için sizinle işbirliği yapıyor. İster küçük bir İK ekibi olun, ister küresel iletişimi yönetin, ChangeEngine iş akışınızı düzene sokar ve değerli zaman kazandırır. Akıllı teknoloji ve insan yaratıcılığının doğru karışımı ile ChangeEngine, çalışan bağlantılarını güçlendiren ve herkesi meşgul eden tutarlı, anlamlı iletişim üretmenize yardımcı olur. Sadece araçlarla ilgili değil; Bu, ekibinizin nasıl iletişim kurduğunu dönüştürmekle ilgilidir. ChangeEngine, hepsi tek bir yerde düşünceli, etkili mesajlar oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi verir.
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