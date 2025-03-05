Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Genellikle iş mesajlaşma yazılımı olarak adlandırılan iç iletişim yazılımı, bir kuruluş içinde hem doğrudan hem de grup iletişimi için anlık mesajlaşma platformları sunar. Bu araçlar, ekip üyeleri arasında hızlı etkileşime olanak sağlayacak şekilde kullanıcı dostu ve verimli olacak şekilde tasarlanmıştır. Artık çalışanların kısa yanıtlar almak için uzun e-postalar göndermesine gerek yok. İş mesajlaşma araçları, iş arkadaşlarıyla iletişimi basitleştirerek bunu arkadaşlarla sosyal medyada veya mesaj yoluyla sohbet etmek kadar zahmetsiz hale getirir. Bu platformların çoğu, işyerinde gerçek ve doğal konuşmaları teşvik eden emojiler ve GIF'ler gibi özellikler içerir.
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Zoom
zoom.us
Zoom, Zoom Video Communications tarafından geliştirilen bir videotelefoni yazılım programıdır. Ücretsiz sürüm, üç veya daha fazla katılımcının toplantılarına sahip ücretsiz hesaplar için 40 dakikalık zaman kısıtlaması ile aynı anda 100'e kadar cihaza izin veren bir görüntülü sohbet hizmeti sunar. Kullanıcılar planlarından birine abone olarak yükseltme seçeneğine sahiptir, en yüksek olanı aynı anda 1000 kişiye izin vermez. Uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve çevrimiçi sosyal ilişkiler.
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams, işyerinde sohbet, video toplantıları, dosya depolama ve uygulama entegrasyonunu birleştiren bir iletişim ve işbirliği platformudur. Hizmet, Office 365 Abonelik Ofisi Verimlilik Suite ile entegre olur ve Microsoft olmayan ürünlerle entegre olabilecek uzantılar içerir. Microsoft Teams, Slack gibi hizmetlerde bir rakiptir ve Microsoft Skype for Business.Microsoft'un New York'taki bir etkinlikte açıklanan ekipleri duyurdu ve 14 Mart 2017'de dünya çapında hizmeti başlattı. Hackathon şirket merkezinde ve şu anda Microsoft'un kurumsal başkan yardımcısı Brian MacDonald tarafından yönetiliyor.
Slack
slack.com
Slack, Amerikan yazılım şirketi Slack Technologies tarafından geliştirilen özel bir iş iletişim platformudur. Slack, konu, özel gruplar ve doğrudan mesajlaşma tarafından düzenlenen kalıcı sohbet odaları (kanallar) dahil olmak üzere birçok IRC tarzı özellik sunar.
ClickUp
clickup.com
Clickup, hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Takımların görevleri, dokümanları, sohbetleri, hedeflerini, beyaz tahtaları ve daha fazlasını kullanarak iş üzerinde planlamak, organize etmek ve işbirliği yapmak için bir araya geldikleri merkezdir. Sadece birkaç tıklama ile kolayca özelleştirilen Clickup, her tür ve boyuttan ekiplerin işleri daha etkili bir şekilde sunmasına ve üretkenliği yeni yüksekliklere artırmasına izin verir.
monday.com
monday.com
Pazartesi.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetim aracıdır. 2020 itibariyle şirket, teknik olmayan birçok kuruluş da dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye dayanarak 150 milyon dolar topladı. Pazartesi.com, kategori uygulamalarında Mobile & Voice'da 2020 Webby Verimlilik Ödülü'nü kazandı.
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza güç veren akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, hoparlör tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı ses notları oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin toplantılar, röportajlar, dersler ve önemli konuşmaların gerçekleşmesinde daha odaklanmış, işbirlikçi ve verimli olmalarına yardımcı olur.
Element
element.io
Element, Matrix üzerine kurulu güvenli bir iletişim platformudur: merkezi olmayan ve uçtan uca şifrelenmiş bir protokol. Verilerinizin tam sahipliğini korurken ekiplerinizi bir araya getirin, üretkenliği ve iş yeri memnuniyetini artırın. Element, Forrester Wave: Güvenli İletişim raporunda lider konumdadır. 21. yüzyılın e-postası gibi görüntülü aramalar ve anlık mesajlaşma yoluyla iş ortaklarınız, tedarikçileriniz veya müşterilerinizle kolayca işbirliği yapın. Slack, MS Teams, WhatsApp hesaplarınızı bile bağlayabilirsiniz. Öte yandan Element, güvenli sınır ve etki alanları arası ağ geçitleri ve hatta hava boşluklu dağıtımlar kullanılarak yüksek güvenlikli ortamlar için kapatılabilir. Matrix üzerine inşa edildiğinden, merkezi olmayan ağ mimarisi sayesinde ağ için tek bir arıza noktası yoktur, bu da onu kritik görev ortamları için mükemmel kılar. İşletmenizin Element'ten nasıl yararlanabileceğini keşfetmek için lütfen bizimle iletişime geçin.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği arasında kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan ve maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetinin artması sağlayan tek eksiksiz müşteri hizmeti çözümüdür. Müşteri konuşmalarının çoğunun insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü ve ekibi daha yüksek değerli müşteri konuşmaları üzerinde çalışmaya bıraktığı bir gelecek inşa ediyoruz. Atlassian, Amazon ve Lyft Business dahil olmak üzere 25.000'den fazla küresel kuruluş, herhangi bir ölçekte benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmak için Interkom'a güveniyor. İnterkom platformu ayda 500 milyondan fazla mesaj göndermek için kullanılır ve aylık 600 milyondan fazla aktif son kullanıcıyla etkileşimler sağlar. 2011 yılında kurulan ve Kleiner Perkins, Bessemer Girişim Ortakları ve Sosyal Sermaye de dahil olmak üzere önde gelen girişim kapitalistleri tarafından desteklenen Intercom, İnternet işini kişisel hale getirme görevinde.
Spike
spikenow.com
Spike, e -posta, takım sohbeti, işbirlikçi dokümanlar ve toplantıları bir araya getirerek ekiplerin ve bireylerin iletişim kaosunu bir yem olarak çözer. Kişisel Kullanım için Spike: Spike'ın e -postalarınızı sohbete dönüştüren konuşma e -posta uygulamasıyla daha iyi bir e -posta deneyimi alın. En önemli mesajlarınıza öncelik veren süper şarjlı bir mesajlaşma platformuna sahip olmak gibi, böylece en önemli şeylere odaklanabilirsiniz. Mevcut e-postanızı kullanın ve dağınık bir e-posta deneyiminin tadını çıkarın. Takımlar için Spike: Takımlar için iletişim netliği! Spike, ekipler için kapsamlı bir üretkenlik paketi sunar. Takım sohbeti, e -posta, video toplantıları, AI araçları ve işbirlikçi belgeleri birleşik bir beslemede birleştirir. Spike, iş arkadaşları, ortaklar, müşteriler ve satıcılar da dahil olmak üzere iç ekipler ve dış paydaşlarla zahmetsizce iletişim kurun ve işbirliği yapın. Spike, anlamlı ekip etkileşimleri için tasarlanmış ilk iş e -posta hizmetidir. Kendi e -posta etki alanınızı kullanarak veya Spike'dan özel bir etki alanı satın alarak marka tutarlılığını koruyun. Düzgün iletişim sağlayan güvenli, güvenilir ve arşivlenebilir e -postanın ve mesajlaşmanın tadını çıkarın.
Threema Work
threema.ch
Threema Work, şirketlerde ve kuruluşlarda mobil iletişimi kolaylaştıran, güvenli ve GDPR uyumlu bir iş mesajlaşma aracıdır. Mesajlaşma uygulamasının kullanımı kolaydır ve telefon numarası veya e-posta adresi gerektirmez. Threema Broadcast ile şirketler tüm çalışanlarına, bireysel alıcılarına ve dış ortaklarına tek tıkla ulaşabiliyor. Threema MDM, yöneticilerin uygulamayı önceden yapılandırmasına ve kurumsal politikalara uygun olarak kullanıldığından emin olmasına olanak tanır. Video: Threema Work ile Güvenli İş Mesajlaşması: https://thirdma.ch/work/secure-instant-messaging
Rewatch
rewatch.com
Bitmeyen toplantılara ve not almaya elveda deyin. Rewatch, yapay zeka destekli not alma aracını, ekran kaydediciyi ve ortak çalışmaya dayalı video merkezini birleştiren tek çözümdür; böylece gereksiz toplantıları ortadan kaldırabilir, maliyetleri azaltabilir ve işinize odaklanmaya devam edebilirsiniz. Herkesin katıldığı toplantılardan proje güncellemelerine kadar Rewatch, ekibinizin ihtiyaç duyduğu bilgileri parmaklarının ucuna getirir. Rewatch ile uyumlu kalın, daha hızlı işbirliği yapın ve işlerinizi ileriye taşıyın.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp, Chicago, Illinois merkezli bir Amerikan web yazılım şirketidir. Firma 1999 yılında Jason Fried, Carlos Segura ve Ernest Kim tarafından 37Signals adlı bir web tasarım şirketi olarak ortaklaşa edildi. İlk ticari uygulaması Basecamp, ardından sırt çantası, kamp ateşi ve Highrise idi. Açık kaynaklı web uygulama çerçevesi Ruby on Rails, başlangıçta 37Signal'de dahili kullanım için oluşturuldu. 2004'te halka açık olarak yayınlanmadan önce. Şubat 2014'te, şirket tamamen amiral gemisi ürününe, Basecamp adlı yazılım paketi, aynı zamanda Basecamp adlı yazılım paketine odaklanan yeni bir strateji benimsedi. ve şirketi 37Signal'den Basecamp'a yeniden adlandırıyor. Jason Fried ve David Heinemeier Hansson, 37Signals adı altında birkaç kitap yayınladılar.
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetimli Soru-Cevap, canlı anket, sohbet, emoji tepkileri ve jest tanıma ile aktif katılımı teşvik edin • Oturuma dahil edilen canlı tercümanlarla katılımcıların tercih ettikleri dilde dinlemesine olanak tanıyın • Konuları daha derinlemesine inceleyin veya bağlantıları teşvik edin ara oturumlarıyla Geniş ölçekte profesyonel ve özel web seminerleri sunun • Hedef kitlenizin etkinlikten önce, etkinlik sırasında ve sonrasında gördüğü sahneyi ve içeriği yönetin • Özel markalama seçenekleri ve temalarla katılımcı kayıt deneyimini düzenleyin • Prova yapın canlı yayına geçmeden önce sunumun tamamı ortak panelistlerle birlikte • 100.000'e kadar katılımcıyı ağırlayın • 100'den fazla dilde gerçek zamanlı çevirilerle küresel kitlelere ulaşın
Workplace
workplace.com
Workplace, uzaktan çalışıyor olsalar bile şirketinizdeki herkesi birbirine bağlayan bir iletişim aracıdır. İnsanların konuşmasını ve birlikte çalışmasını sağlamak için Gruplar, Sohbet ve Canlı video yayını gibi tanıdık özellikleri kullanın. Workplace, Facebook, Inc. tarafından geliştirilen kurumsal bir bağlantı platformudur ve grupların, anlık mesajlaşmanın ve haber akışının kullanımını içerir. Geliştirme, İşyeri Başkan Yardımcısı Julien Codorniou ve İşyeri Başkanı Karandeep Anand tarafından yönetilmektedir.
WorkJam
workjam.com
Workjam, tek bir kapsamlı platform aracılığıyla masumsuz çalışanları bağlamak ve güçlendirmek için tasarlanmış birleşik bir dijital işyeri çözümüdür. Bu yenilikçi araç, özellikle perakende, misafirperverlik, üretim, lojistik ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerdeki cephe takımlarına hitap etmektedir. İşlemleri basitleştirerek ve iletişimi geliştirerek Workjam, mevcut işgücü yönetimi (WFM) sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre ederek verimliliği ve verimliliği artırır. Platform, günlük görevlerini yönetmek için etkili araçlara ihtiyaç duyan önemli sayıda masasız işçiye sahip kuruluşlara odaklanan farklı bir hedef kitleye hizmet vermektedir. Workjam, tüm operasyonel ihtiyaçları için merkezi bir merkez sağlayarak, bu çalışanların karşılaştığı bilgi ve kaynaklara sınırlı erişim gibi benzersiz zorlukları ele almaktadır. Bu, zamanında iletişim ve görev yönetiminin başarı için kritik olduğu hızlı tempolu ortamlarda özellikle faydalıdır. Workjam, cephe işçilerinin özel ihtiyaçlarını karşılayan bir dizi özelliği kapsar. Platform, devam eden eğitimi kolaylaştırmak için günlük sorumlulukları düzenlemek için görev yönetimi, gerçek zamanlı güncellemeler ve işbirliği için iletişim araçları ve öğrenme ve geliştirme kaynaklarını içerir. Ayrıca, self servis işlevleri, çalışanların programlarını ve görevlerini bağımsız olarak yönetmeleri için güç verirken, benzersiz açık kaydırma pazarı esnek vardiya değiştirme ve kapsama izin verir. Bu özellikler, çalışan deneyimini toplu olarak geliştirerek işgücü arasında sahiplik ve katılım duygusu geliştirir. Frontline ekiplerini organizasyonel hedeflerle hizalayarak, Workjam günlük operasyonları düzenler ve genel katılımı artırır. Platform sadece daha iyi iletişim ve görev yönetimini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda sürekli öğrenme ve gelişim kültürünü de teşvik eder. İşgücü yönetimine yönelik bu bütünsel yaklaşım, kuruluşların daha mutlu, daha üretken bir cephe işgücü geliştirmesini, sonuçta iş başarısını artırmasını ve müşteri sadakatini artırmasını sağlar. Shell, Starbucks, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO ve Woolworths gibi küresel markalar tarafından güvenilir olan Workjam, masum çalışanların özel ihtiyaçlarını karşılayan entegre bir çözüm sunarak kategorisinde öne çıkıyor. Cephe işçileri için bağlantılı bir deneyim yaratma yeteneği, önemli bir farklılaştırıcıdır ve bu da operasyonlarını optimize etmek ve işgücünü güçlendirmek isteyen kuruluşlar için paha biçilmez bir araç haline getirir.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar, proaktif sosyal yardım araçları ve müşteri niyetini anlayan akıllı sanal ajanlar gibi gelişmiş AI seçenekleri ile çok kanallı bir müşteri katılım çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon (önde gelen CRM'ler dahil) ve tam entegre, AI ile çalışan bir işgücü katılım yönetimi ve analitik çözümü sunar. RingCentral Contact Center, müşterilere kurumsal sınıf ses altyapısının faydalarını ve kesintisiz çapraz işlevsel işbirliğini sağlayan entegre birleşik iletişimin faydalarını sunan RingCentral MVP çözümü ile sıkı bir şekilde entegre edilmiştir.
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq, organize konuşmalar ve bulunması kolay bilgilerle iletişiminizi basitleştirmeye ve kolaylaştırmaya yardımcı olan bir iş iletişimi yazılımıdır. Cliq, herhangi bir yerden herhangi bir cihaz üzerinden oturum açmak için oturum açabileceğiniz hibrit bir çalışma stilini mümkün kılmak üzere tasarlanmıştır. Bu, ekibinizin genel üretkenliğini artırmaya yardımcı olur ve dolayısıyla işletmenizin performansını olumlu yönde etkiler.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam, masasız ekipleri olan kuruluşların iletişimi geliştirmelerine, personeli korumasına ve operasyonel verimliliği artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış sağlam bir araç seti içeren ilk bir Mobil İş Gücü Yönetimi uygulamasıdır. Connecteam, yöneticilerin iş süreçlerini otomatik pilot üzerine koymalarına ve iş büyümesine odaklanırken, aynı zamanda çalışanları daha üretken, profesyonel ve memnun olmalarını sağlar. Zamandan tasarruf edin ve mobil ilk özel kontrol listeleri, formları ve raporları ile verimliliği artırın; GPS zaman saati ile vardiyaları planlayın ve çalışma saatlerini izleyin; Çalışan iletişimini basitleştirin, profesyonel becerileri geliştirin, günlük görevleri yönetin ve çok daha fazlası, hepsi bir uygulamada. Active Directory Tek Oturum Açma (SSO) ile sistem yöneticileri için güvenli ve kolay bir giriş sağlayın.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, şirketlerin ve girişimcilerin etkinliklerini dahili ve dışsal olarak artırmalarına yardımcı olan bir yazılımdır. Platformumuz CRM, iletişim merkezi, web sitesi oluşturucu, çevrimiçi mağaza, pazarlama kampanyaları ve diğer satış araçları sunmaktadır. Buna ek olarak, güvenli intranet, görev ve proje yönetimi, gerçek zamanlı dosya paylaşımı ve depolama, iletişim araçları ve organizasyon vardır. İK temelleri ve yapay zeka Bitrix24 yapısına yerleştirilmiştir. Bitrix24, Nisan 2012'de bulut tabanlı bir hizmet olarak başlatılan Bitrix, Inc. inisiyatifinin bir girişimidir. Şimdi bulut ve şirket içinde mevcuttur. 2024'te şirketimizin 12 milyondan fazla kuruluşu var. Bitrix24, küçük kuruluşlardan müşterilere Fortune 500 şirketlerine hizmet etmekten gurur duyuyor.
Copilot
copilot.com
Copilot'un ürün paketi, işletmelere müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı, sözleşmeler, formlar, yardım masaları ve daha fazlası için hepsi bir arada bir çözüm sunar. Ayrıca Copilot, işletmelerin müşterilerine markalı bir müşteri portalı ile birleşik bir deneyim sunmalarına olanak tanır. Bugün teknoloji, pazarlama, finansal hizmetler ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren yüzlerce teknoloji destekli hizmet işletmesi Copilot'ta çalışıyor. Copilot 2020'de kuruldu, 2022'de 10 milyon dolarlık Seri A topladı ve genel merkezi New York City'de bulunuyor.
Workplace Chat
workplace.com
İşyeri sohbeti, her zaman, her yerde herkesle bağlantı kurmanın eğlenceli, sezgisel ve hızlı bir yoludur. Workplace, Facebook, Inc. tarafından geliştirilen bir kurumsal bağlantı platformudur ve grupların kullanımını, anlık mesajlaşma ve haber akışını içerir. Geliştirme, işyeri başkan yardımcısı Julien Codorniou ve işyeri başkanı Karandeep Anand tarafından yönetiliyor.
Front
front.com
Front, şirketlerin müşterilerini memnun etmesine, ekipleriyle etkileşim kurmasına ve daha güçlü işler kurmasına yardımcı olan modern müşteri hizmetleri platformudur. Her müşteri iletişim kanalında gerçek zamanlı ekip işbirliği için yardım masasını yeniden tasarladılar, ardından sorunları çözmek ve ekiplerin daha hızlı çalışmasına yardımcı olmak için yapay zeka ve otomasyonla güçlendirdiler. Müşteriler, ister basit, anında bir yanıt ister en karmaşık sorunlarıyla ilgili kişiselleştirilmiş yardım arıyor olsunlar, olağanüstü hizmet alırlar ve müşteri deneyimlerini optimize etmek için işlerinin ihtiyaç duyduğu analitik ve öngörülere ulaşırlar. ClickUp'tan Şube Sigortası'na, Echo Global Logistics'ten Reed & Mackay'a kadar her şekil ve boyutta 8.500'den fazla işletme, müşterileri ömür boyu kazanan ve elinde tutan, oyunun kurallarını değiştiren hizmet sunmak için Front'a güveniyor.
Gmelius
gmelius.com
GMelius, Google Workspace (eski adıyla G Suite) içinde yerel olarak entegre olan ve şirketiniz tarafından Slack veya Trello gibi kullanılan diğer uygulamalarla birleştiren ilk işbirliği platformudur. GMelius, zaten bildikleri ve sevdikleri araçlardan çalışırken ekiplerin işbirliği yapmalarına izin verir. Verileri farklı bir üçüncü taraf çözümüne taşımaya veya başka bir uygulamanın nasıl kullanılacağını öğrenmeye gerek yoktur. GMelius, bir kullanıcının Gmail gelen kutusundan harika bir ekip çalışmasını gerçekleştirir. Güçlü paylaşılan Gmail etiketleri, görsel Kanban panoları ve Gmail'in hemen içinde akıllı iş akışı otomasyonları ile başlayan GMelius, bir kullanıcının günlük uygulamalarının geri kalanıyla entegre olan benzersiz bir işbirliği platformu sunar. Bir kullanıcı, en sevdikleri araçları benzersiz 2 yönlü entegrasyonlarla (Slack ve Trello dahil), bir kamu API'sı veya Zapier aracılığıyla bağlayabilir. * E -posta yönetimini basitleştirin * Şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırın * İş yükünün dağılımını otomatikleştirin ve optimize edin * İş akışlarını kolaylaştırın ve herhangi bir homurdanmayı otomatikleştirin GMelius, piyasada önde gelen ortak gelen kutusu çözümünü sunuyor ve işte: 1. GMELIUS mevcut araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur. GMelius, bir kullanıcının Gmail gelen kutusunda yaşıyor ve rahat oldukları bir ekosistemde çalışmalarına izin veriyor. Bu, göç, yönetim ve eğitim için zaman ve para tasarrufu sağlar. 2. GMelius ihtiyaçlarla ölçeklendirilir. Eşsiz mimarisi hem küçük hem de büyük kuruluşları günlük olarak destekler. En büyük müşterileri 8.000'den fazla aktif paylaşılan gelen kutusunu ve on binlerce kullanıcıyı sayıyor. 3. GMelius, tasarım modeline göre katı bir gizlilik uygular. Merkezi İsviçre, Avrupa'da ve gizlilik her zaman proaktif olarak platforma entegre edilmiştir. Diğer hizmetlerden farklı olarak, GMelius bir kullanıcının e -postalarının içeriğini asla saklamaz.
Verizon
verizon.com
Verizon, daha önce Verizon Wireless adıyla Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak çalışan bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.
Trengo
trengo.com
Trengo, birden fazla kanaldaki iletişimi kolaylaştırmak, müşteri deneyimini ve ekip işbirliğini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir müşteri etkileşim platformudur. Verimlilik ve otomasyona odaklanan Trengo, işletmelerin müşteri etkileşimlerini tek bir arayüzden sorunsuz bir şekilde yönetmesine olanak tanır.
Teamwork
teamwork.com
Ekip çalışması, kuruluşların çeşitli karmaşık projeleri özgürce planlaması, izlemesi, yönetmesi ve sunması için tasarlanmış dünya lideri bir proje yönetim platformudur. Dünyada 20.000'den fazla işletme ve 6.000 ajans tarafından güvenilir. Ekip, piyasadaki en gelişmiş ürün yönetim platformunu sunarak müşterilerle sürekli olarak çalışır. İster şirket sahibi, ekip kurşun, proje yöneticisi veya bireysel katılımcı olun, ekip çalışması sizi günlük etkinlikleri sorunsuz bir şekilde yönetmek için tüm araçlarla donatır. Uygulama, projelerde meslektaşlarıyla işbirliği yapmak, iş akışlarına ilişkin bütünsel bir görünüm sağlamak, görevleri yönetmek, kaynakları izlemek ve en önemlisi projeleri zamanında sunmak için gereken özellikleri sunar.
Nifty
nifty.pm
Nifty, kuruluşunuz genelinde kişileri, projeleri ve işlevleri uyumlu tutmaya yönelik hepsi bir arada çalışma alanıdır. Sohbet, görevler, hedefler, belgeler ve dosyaların hepsi tek bir yerde olduğundan Nifty, araçlarla hokkabazlık yapmak yerine işinize odaklanmanızı sağlar. Nifty, proje yönetiminin tüm önemli özelliklerini tek bir yazılımda birleştirerek proje geliştirme döngülerinin azaltılmasına yardımcı olur ve ekip verimliliğini artırır. Nihai sonuç, her paydaşı aynı hizada tutan ve organizasyonel hedeflerin programa uygun kalmasını sağlayan kilometre taşı odaklı ilerleme otomasyonudur. Nifty'nin yazılımı görevleri Kanban, Liste ve Zaman Çizelgesi görünümleri aracılığıyla yönetmenize olanak tanır. Nifty üzerinde işbirliği yapmak doğaldır çünkü her projenin ayrı bir tartışma konusu vardır ve projelerin özel bir bilgi merkezine sahip olmasını teşvik eder. Nifty, departmanlar arası işbirliğini başka hiçbir şeye benzemeyen bir şekilde teşvik etmek için tasarlandı. Yerleşik bir takvimle Nifty, Google, Outlook'un yanı sıra dosya ve belge paylaşımıyla da entegre edilebilir.
Chanty
chanty.com
Chanty, ekiplerin daha etkili bir şekilde birlikte çalışmasına yardımcı olmak için iletişim, proje yönetimi ve otomasyonu birleştiren bulut tabanlı bir işbirliği platformudur. Bu araç: * Ekip üyelerinizle sohbet edin; * Grup & 1'de 1 ses/video çağrılarını kullanarak iletişim kurun ve ekranınızı paylaşın; * Anında mesajları, dosyaları veya istediğiniz diğer içeriği paylaşın; * Doğrudan Chanty'de son teslim tarihlerini oluşturun, atayın, atayın ve görevleri tartışın; * Mesajları Google Drive, Dropbox, Trello, GitHub, Zapier, Jira, Asana ve diğerleri gibi çeşitli uygulamalarla entegre edin; * Kanban tahtasını kullanarak ekip iş akışını izleyin; * YouTube videolarını, GIF'leri ve sosyal medya içeriğini izleyin; * Teambook aracılığıyla tüm sohbetlerinize, görevlerinize ve dosyalarınıza hızlı erişin. Chanty, ekiplerin üretkenliği ve iş iletişimini geliştirmelerine yardımcı olur. Sınırsız mesaj geçmişi, görev yönetimi, dosya paylaşımı ve güçlü bildirimler gününüzü düzenler ve kurtarır. Tek bir yerde etkili bir şekilde işbirliği yapın ve iletişim kurun.
Zello
zello.com
Zello, dünya çapındaki ekipler ve işletmeler için önde gelen bas-konuş sesli mesajlaşma uygulamasıdır; iOS, Android ve Windows cihazlarını aynı zamanda mesajları kaydeden, konumu izleyen ve acil durum uyarıları gönderen telsizlere dönüştürür. Hesap yöneticileri, merkezi, web tabanlı bir yönetim konsolu aracılığıyla ekipleri ekler, kaldırır ve gruplandırır. Kanallar, özellikle konaklama, imalat, inşaat, ulaşım ve perakende sektörlerindeki her müşterinin ihtiyaçlarına uyacak şekilde esnektir. Zello, masasız çalışanlara, saha çalışanlarına, uzaktan çalışanlara ve yalnız çalışanlara sahip işletmeler için idealdir. Bu kategorideki kullanım örnekleri arasında çeşitli personelin bulunduğu oteller, gürültülü şantiyelerdeki inşaat ekipleri ve satış katındaki perakende satış görevlileri yer alır. Güncellemeleri paylaşmak, acil durumlarda bağlantı kurmak ve sorunları çözmek için herhangi bir kablosuz veya veri ağı üzerinden gerçek zamanlı olarak iletişim kuran milyonlarca Zello kullanıcısına katılın. Zello binlerce işletmeye hizmet veriyor ve dünya çapında 130 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Mevcut müşteriler arasında Honda, Restorasyon Donanımı, Starwood/Marriott Otelleri, Uniqlo, Atık Yönetimi (WM) ve YRC Freight bulunmaktadır. Zello, Wall Street Journal, New York Times, CBS, CNBC, USA Today ve TechCrunch gibi saygın kaynaklar tarafından güvenilir bir iletişim çözümü olarak tanınmaktadır.
Gnowbe
gnowbe.com
Dakikalar içinde etkileşimli, grup tabanlı, mikro öğrenme deneyimleri oluşturun! Gnowbe'nin ödüllü yazma aracı, yaratıcılara paylaşılan öğrenme deneyimlerini tasarlama, kolaylaştırma ve analiz etme yetkisi verir; eğitim ve katılım için idealdir. Temel özellikler şunları içerir: - Mikro öğrenme - Sosyal öğrenme - Anlık ve e-posta bildirimleri - Çevrimdışı erişim - Önce mobil tasarım - Her cihazdan erişilebilir - Derinlemesine veri ve analiz - Oyunlaştırma - Sertifikasyon - Kişiselleştirme - Planlı oturum dağıtımı - 200'den fazla platformla entegrasyon Gnowbe Pasif içerik tüketiminden yansıtıcı uygulamalara geçiş yapan, son derece ilgi çekici ve etkili eğitimler oluşturmayı inanılmaz derecede kolaylaştıran, en ileri araştırmalara ve öğrenme bilimine dayalı olarak tasarlanmıştır. Kusursuz bir masaüstü/mobil deneyimi ve 100'den fazla dil desteğiyle Gnowbe, yaratıcıları güçlendirir ve öğrencileri her zaman, her yerde destekler. İçerik oluşturucular genellikle şunları oluşturur: - Uzaktaki ekipler için katılım deneyimleri - Güvenlik, sağlık ve sağlıklı yaşam ekipmanları - Sertifika hazırlığı - Yeni öğrenme deneyimleri (karma, çevrimiçi) - Dijital çalışma kitapları - E-öğrenme kursları - Koçluk ve geri bildirim programları - Satış ve ürün taktik kitapları - Ekip katılım, eğlence ve oyunlar - Günlük alışkanlık oluşturma programları
Oneteam
oneteam.io
Massless iş gücünüzle bağlantı kurmanın büyük bir zorluk olması sizi şaşırtmayabilir. Birden fazla konuma yayılırlar, bir bilgisayarın arkasında oturmazlar, bir iş e-posta adresiniz yoktur ve genellikle sadece yarı zamanlı çalışırlar. İntranetler, e-posta patlamaları, kağıt kılavuzları ve bülten tahtaları gibi eski okul yöntemleri artık kesmiyor. "Massess Boşluk" olarak adlandırdığımız şeyi yaratıyorlar. Ve tahmin et ne oldu? Bu boşluk, ekibinizin katılımını, sadakatini ve başarısını tüketebilir, en iyi yeteneklerinizi kapıdan çıkarabilir ve iş büyümenizi olumsuz etkileyebilir. OneTeam'de, bu boşluğu kapatmak için nihai uygulamayı hazırladık. Bunu hepsi bir arada araç setiniz olarak düşünün: kesintisiz iletişim, sorunsuz yerleşik, etkileşimli e-öğrenme, anlayışlı anketler ve kullanışlı kontrol listeleri: ihtiyacınız olan her şey, hepsi de. Bugün, OneTeam dünya çapında masum işçilerin tam potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır ve H&M, Toolstation, IBIS, Westcord otelleri ve DPD gibi kuruluşlar için masasız boşluğu doldurmada zaten başarı elde etmiştir. OneTeam’in kullanıcı dostu çalışan merkezi, herkesin hareket halindeyken temel güncellemelere ve bilgilere erişmesini kolaylaştırır. OneTeam'in Faydaları: • İletişim, eğitim ve katılım için yerleşik uygulama özellikleri • Kuruluşunuzun ihtiyaçları için tamamen özelleştirilebilir • Uygulanması ve yönetilmesi kolay
CommBox
commbox.io
CommBox, markaların tüm kanallardaki müşterileriyle tek bir arayüzden etkileşime geçmesine olanak tanıyan, çok kanallı iletişim, dijital katılım, iş otomasyonu, konuşmaya dayalı yapay zeka ve üretken yapay zeka sohbet robotlarından yararlanan, kurumsal düzeyde yapay zeka çok kanallı bir müşteri deneyimi platformudur. CommBox, kuruluşların tekrarlayan işlerini otomatikleştirmesine, müşteri yolculuklarını optimize etmesine, müşteri hizmetleri ekiplerinin üretkenliğini artırmasına ve dijital öncelikli ortamda gelişen müşteri beklentilerinin önünde kalmasına yardımcı olur. CommBox, tek otonom iletişim platformuyla destek ve satış ekiplerine SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Mesajlar ve daha fazlası gibi tercih ettikleri mesajlaşma iletişim kanalları üzerinden müşterilerle daha iyi etkileşim kurma olanağı sağlar. CommBox'ın 350'den fazla kurumsal müşterisi, çağrı merkezlerindeki operasyonel maliyetlerin azalmasından, artan müşteri memnuniyetinden ve daha yüksek temsilci üretkenliğinden yararlanır. CommBox deneyimini keşfedin: www.commbox.io adresini ziyaret edin
Text Request
textrequest.com
Metin İsteği, müşteri katılımını teşvik etmek için oluşturulmuş iş mesajlaşma platformudur. Gürültüyü ortadan kaldırabilmeniz ve müşterilerle istediğiniz zaman, istediğiniz yerde bağlantı kurabilmeniz için günlük iletişim sorunlarınıza tak ve çalıştır mesajlaşma çözümleri geliştirdik. Metin İsteği, birkaç görüşmeyi yöneten bir kişiden milyonlarca mesaj gönderen binlerce çalışana ve API'mız üzerine oluşturulan özel çözümlere kadar sizinle birlikte ölçeklenecek şekilde tasarlanmıştır. Textrequest.com'da sizin gibi yoğun iş liderlerine sohbetli mesajlaşma ve müşteri etkileşimi konusunda nasıl yardımcı olduğumuz hakkında daha fazla bilgi edinin.
Swit
swit.io
Swit, her ekibin ortak çalışma temellerini (görevler, sohbet, hedefler, onaylar ve Google Workspace ve Microsoft 365 ile entegrasyonlar) tek bir yerde birleştiren çalışma merkezidir. Çalışan Bağlantısını Önemli Olduğu Yere taşımak için özel olarak tasarlanmıştır. Tüm şirketinizi iletişimi, iş yönetimini, görev takibini, hedef belirlemeyi ve çok daha fazlasını destekleyen birleşik bir platformda bir araya getirin! Swit, her büyüklükteki kuruluşun ihtiyaçlarını karşılayacak esnek ve ölçeklenebilir bir yapıya sahiptir. E-postaları Kanallara sürükleyip bırakın veya bunları görev kartlarına dönüştürün. Görev kartlarını Kanallara veya DM'lere sürükleyip bırakın. Onayları veya OKR'leri doğrudan görev kartlarına ekleyin. Swit'in Küçük İşletmelerden Kurumsal müşterilere kadar her ölçekteki kuruluş tarafından neden sevildiğini görün.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield, ekiplerin birlikte çalışması için gereken tüm özelliklere sahip, Almanya'dan bir Hepsi Bir Arada İşbirliği Aracıdır: Görev ve proje yönetimi, video konferans, ekip sohbeti, belgeler üzerinde ortak çalışma ve daha fazlası. Stackfield yalnızca DSGVO uyumlu olmakla kalmaz, aynı zamanda en yüksek gizlilik ve veri güvenliği standartlarını da karşılar. Tüm veriler Almanya'da saklanmaktadır, AB dışından erişim mümkün değildir. Ayrıca Stackfield, tüm proje yönetimini ve tüm iş akışlarını uçtan uca şifrelemeyle koruyan tek sağlayıcıdır. Böylece Stackfield çalışanları dahil hiç kimse sohbet mesajlarının, görevlerin veya dosyaların içeriğini göremez. 10.000'den fazla şirket, projelerini yönetmek, ekip olarak daha iyi iletişim kurmak ve hedeflerine ulaşmak için Hepsi Bir Arada İşbirliği Aracını kullanıyor.
Slenke
slenke.com
Ekiplerinizin iş yapmaya odaklanabilmesi için ekipler arasındaki engelleri ortadan kaldırmak için Slenke'yi yarattık. Slenke ile neler yapabilirsiniz? Projeleri Organize Edin ve Yönetin Ekibinizle iletişim kurun Görevleri Yönetin ve Atayın Zamanınızı takip edin Tüm işinizi Slenke ile yönetin
ProofHub
proofhub.com
2012 yılında kurulan ProofHub, dünya çapındaki ekipler tarafından kullanılan bulut tabanlı bir proje yönetimi ve ekip işbirliği platformudur. ProofHub, ekiplere günlük işlerde yardımcı olmak için tasarlanmış ve aralarında Netflix, Google, NASA, Nike ve Trip Advisor'ın da bulunduğu dünya çapında 85.000'den fazla ekip tarafından kullanılan, üst düzey bir iş yönetimi uygulamasıdır. ProofHub, görevlerin ve ilerlemenin birleştirilmiş bir görünümünü sağlayan şaşırtıcı derecede basit ama güçlü bir proje yönetimi yazılımıdır. Bu proje yönetimi yazılımı, ekiplerin herhangi bir cihazı kullanarak herhangi bir yerden iş konusunda iletişim kurmasına olanak tanır. Zengin özelliklerin tek bir yerde toplandığı bu çevrimiçi SaaS aracı, işletmelerin her boyuttaki projeyi hızlı bir şekilde planlamasına, koordine etmesine, organize etmesine ve teslim etmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. ProofHub, çeşitli sektörlerdeki her büyüklükteki ekip ve işletmenin kullandığı uygun maliyetli bir çözümdür. ProofHub, görev yönetiminden zaman takibine, özel iş akışlarından çevrimiçi provaya ve çok daha fazlasına kadar çeşitli özelliklerle işletmelerin zamandan ve kaynaklardan tasarruf ederken iş süreçlerini yapılandırmalarına yardımcı olabilir. ProofHub, sohbet, tartışmalar, duyurular, üçüncü taraf entegrasyonları, dosya aktarımı ve daha fazlası gibi çok sayıda işbirliği özelliği sunar. ProofHub, kullanıcıların kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlayan düşük öğrenme eğrisine sahip temiz ve basit bir düzene sahiptir. ProofHub, İngilizcenin yanı sıra Almanca, İspanyolca, Portekizce, Fransızca, Rusça, İtalyanca, Felemenkçe, Çince (Tayvan), Türkçe ve Lehçe dillerinde de mevcuttur. ProofHub, çeşitli sektörlerdeki ekiplerin ve işletmelerin kullanabileceği uygun maliyetli bir çözümdür. ProofHub, proje oluşturmaktan görev atamaya, ilerlemeyi takip etmeye, ekibinizle etkileşime girmeye ve sonuçta projelerinizi zamanında tamamlamaya kadar işinizi verimli bir şekilde yapmak için ihtiyacınız olan tüm özellikleri sağlar.
Chatwork
chatwork.com
Chatwork, iş için bir grup sohbet uygulamasıdır. Güvenli mesajlaşma, görüntülü sohbet, görev yönetimi ve dosya paylaşımı. Gerçek zamanlı iletişim ve ekipler için verimliliği artırın.
Flock
flock.com
Flock, modern ekipler ve işletmelere yönelik bir iletişim ve işbirliği uygulamasıdır. Flock, paylaşılan notlar, hatırlatıcılar, yapılacaklar, anketler gibi çok sayıda yerleşik üretkenlik aracı sağlayarak ekiplere güç verir. Kullanıcılar uzaktaki ekiplerle sesli ve görüntülü aramalar yoluyla konuşabilir. Ekran paylaşımı ekiplerin işbirliği yapmasına ve bilgileri daha iyi paylaşmasına olanak tanır. Flock ayrıca Google Drive ile derinlemesine entegre olarak gelir. Diğer popüler üçüncü taraf entegrasyonları arasında Google Takvim, Analytics, JIRA, Asana, Github, Twitter, Facebook ve çok daha fazlası yer alıyor. Flock'un App Store'u, ekiplerin uygulamaları Flock'a bağlamasına ve işleri tamamlamak için birden fazla araç arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırmasına olanak tanır. Flock'un son konuşmaları canlandırma, kolay klavye kısayolları ve son mesajın önizlemesi gibi özellikleri, ekiplerin sohbet sekmelerine tek tek tıklamak yerine sohbetleri kolayca kullanmasına olanak tanır. Flock'un sihirli araması, önemli özel kanalları ve kişileri yazmaya gerek kalmadan otomatik olarak görüntüler. Flock, ekipler, konuşmalar, uygulamalar ve çok daha fazlası arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar. Flock Uygulamaları, temel ürünle kusursuz bir şekilde uyum sağlayarak daha entegre bir deneyim sağlar.
heycollab
heycollab.com
Heycollab, düzenli kalmanıza, görevleri yönetmenize ve ekiplerin birlikte çalışmasına olanak tanıyarak çalışanların işbirliği yapmasına yardımcı olan bir araçtır. Kaynakları yönetmenize ve projelerde görünürlüğü korumanıza yardımcı olmak için işbirliğini kapsamlı özelliklerle birleştiren, ekipler ve serbest çalışanlar için hepsi bir arada bir üretkenlik yönetimi aracıdır. Gerçek zamanlı olarak sohbet edebilir, dosya paylaşabilir, iş akışını yönetebilir ve ekibinizi düzenli tutabilirsiniz. Heycollab ile projeleri kolaylıkla görevlere ayırabilir, son tarihleri belirleyebilir, ekibin iş yüklerini takip edebilir ve ekip üyeleriyle dosya ve görsel paylaşabilirsiniz. Projeleri planlamak ve organize etmek, iletişim kurmak ve işbirliği yapmak için 1. günden Son Teslim Tarihine kadar tek bir araç kullanın.
Hive
hive.com
Hive, ekiplerin daha hızlı hareket etmesine yardımcı olur. Hive'ın sınıfının en iyisi proje yönetim platformu, ihtiyacınız olan ve istediğiniz tüm araçları içerir-ve değilse, bunları sizin için oluşturacaktır. Esnek proje görünümleri ve sonsuz özelleştirmelerle Hive, şartlarınızda proje yönetimi sunar, başarıyı garanti eder. Görev ataması, son tarih izleme ve gerçek zamanlı iletişim gibi özelliklerle Hive, dünyanın dört bir yanındaki binlerce takımın çalışmalarını daha verimli ve zamanında yapmasına yardımcı olur. Projeleri kolayca görüntülemek, görevler hakkında yorum yapmak, mesaj takım arkadaşlarını ve yapılacaklar listenizi yönetmek için mobil uygulamayı kullanın. Temel Özellikler: - Masaüstü uygulamasıyla doğrudan ve devam eden senkronizasyon -Hareket halindeyken görev ve proje oluşturun - İletişim kolaylığı için doğrudan ve grup sohbeti - Dosyaların doğrudan telefonunuzdan yüklenmesine izin veren ekler - Takım arkadaşlarını doğrudan aksiyon kartlarında yorumlama ve etiketleme yeteneği - İş deneyiminizi projelerinizde özelleştirin Hive, binlerce hızlı hareket eden takım tarafından yardımcı olmak için kullanılır: - Proje yönetimi - Araçları entegre etmek - Kaynak - Zaman izleme - Prova ve onaylar - Not alımı - Görev Yönetimi - Raporlama ve Analitik
Hibox
hibox.co
Hibox, ekiplerin birlikte çalışma şeklini yeniden tasarlayan bir görev yönetimi aracıdır. Hibox, projeler oluşturmanıza, görev durumunu gözden geçirmenize, takvim görünümüyle bitiş tarihlerini görselleştirmenize ve planlamanıza, alt görevler ve yinelenen görevler oluşturmanıza, görev bildirimleri almanıza ve çok daha fazlasına olanak tanır. Hibox, ekip mesajlaşmasını ve video konferansı aynı araçta birleştirir, böylece telefonu açmanıza veya yüz yüze toplantıları koordine etmenize gerek kalmadan iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz. Hibox'ın Android ve iOS için bir mobil uygulaması vardır, böylece görevlerinizi ve projelerinizi her yerden yönetebilirsiniz.
Guru
getguru.com
Kurumsal Yapay Zeka Arama, İntranet ve Wiki tek bir platformda. Guru halihazırda kullandığınız araçlarda yaşar, dolayısıyla bağlam değiştirmeye gerek yoktur. Herhangi bir uygulamada bilgi bulun, bulamıyorsanız bir uzmandan yardım alın ve Guru'nun proaktif olarak bilgi boşluklarını belirlemesine, bilgiyi çoğaltmasına ve 100 dile çevirmesine izin verin.. sizin ve geri kalanınız için akıllı bir arkadaş gibi şirket.
Blink
joinblink.com
Blink, insanlarınızı, sistemlerinizi ve kültürünüzü tek bir süper uygulamaya bağlayan mobil ilk çalışan deneyim platformudur. Dijital bölünmeyi masasız ve masa tabanlı işçiler arasında, çalışanların iletişimini ve McDonald's, Nokia, Domino’nun, JD Sports, Ratp Dev ve Stagecoach gibi sektör lideri şirketlerde katılımını süper şarj ediyor.
MangoApps
mangoapps.com
Tüm şirketinizi harekete geçirin, heyecanlandırın ve birbirine bağlayın! MangoApps, intranet, eğitim, ekip çalışması ve içerik yönetimini bir kontrol paneli ve çalışma alanında birleştiren birleşik bir çalışan deneyimi platformudur. Kullanıcı dostu, sonsuz derecede özelleştirilebilir yaklaşımımız, şirketinizin hâlihazırda iş yapma biçimine uyum sağlayarak masanız ve ön saflardaki çalışanlar arasındaki boşluğu dolduran tek bir dijital merkez oluşturur. Çalışanlar, iletişim ve işbirliği araçlarının yanı sıra ihtiyaç duydukları tüm şirket bilgilerini, tek bir gerçek kaynak olarak hizmet veren özelleştirilebilir pencere öğesi tabanlı bir kontrol panelinde bulabilirler. Ürünümüz, çeşitli sektörlerdeki her boyuttaki ekip için uygundur ve kurumsal ölçekte dağıtım için gereken tüm güvenlik özelliklerine sahiptir. MangoApps'in arayüzü, başlıklar, yorumlar, emoji tepkileri ve ekip ve proje gruplarıyla modern sosyal medyayı temel alır. Bu nedenle, müşterilerimizin çalışanları onu hemen sezgisel ve kullanıcı dostu buluyor. Ayrıca, tüm bu araçları ve entegrasyonları diğer birçok kurumsal ve kurumsal araçla birleştirmek, zamandan ve hayal kırıklığından tasarruf sağlar. Şirketinizin markasıyla beyaz etiketli olan ekibiniz, MangoApps'in harici bir araç olduğunun farkına bile varmayabilir; günlerinin ve iş akışlarının doğal bir parçası gibi gelir. Günümüzde pek çok kuruluş, modası geçmiş intranet ve iletişim araçlarına güveniyor ve e-posta gelen kutusu olan kara deliğe zaman ve bilgi kaybediyor. MangoApps size, ön saflardaki çalışanlardan şirket ofislerine kadar tüm ekiplerinizi döngünün içinde ve oyunun zirvesinde tutan tek bir merkezi merkeze bağlamanız için eşsiz bir fırsat sunar.
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo, iletişimi basitleştiren ve çalışanların duyulmasına ve nerede çalışırlarsa çalışsın, herkesin dahil hissetmesine yardımcı olarak katılımı artıran bir çalışan deneyim platformudur (EXP). Platform, çalışan iletişimi, katılım, intranet ve ölçüm özelliklerini, organizasyonun kalp atışını yakalayan ve kültürünü hayata geçiren bir modern çalışan uygulamasında birleştirir. Basit tasarımı sayesinde, çalışanlar bilgilendirilmiş, nişanlı ve bağlı kalmak için WorkVivo'yu kolayca kullanabilirler. Sonuç olarak, şirket liderleri insanlara ulaşmak ve bunlara ulaşmak ve şirketin nabzını ve enerjisini gerçekten hissetmek için daha iyi gözetim ve doğrudan, filtrelenmemiş bir kanal kazanırlar. Yıllık% 200'ün üzerinde yıllık büyüme, 93'ten fazla ülkede 3 milyon+ kullanıcı ve Fortune 500 şirketlerinden teknoloji girişimlerine kadar değişen müşterilerle, WorkVivo bir görevde-herkesin çalışan deneyimini yükseltmek için.
LumApps
lumapps.com
LumApps, çalışanların her yerden kuruluşlarına bağlı olmalarını ve işleriyle meşgul olmalarını sağlayan tek intranet paketli çözümüdür. LumApps, modern ve akıllı bir dijital genel merkez sunarak çalışanların katılımında ve işyerinde üretkenlikte devrim yaratıyor. LumApps, akıllı, hedefe yönelik dahili iletişimi daha zahmetsiz hale getirmek için yapay zeka destekli bir platform kullanıyor ve önemli İK kaynaklarını ve iş uygulamalarını, işbirliği paketi Google Workspace veya Microsoft 365'ten bağımsız olarak tek bir platformda merkezileştiriyor. Hem Microsoft hem de Google ile güçlü entegrasyonlar, artı görev açısından kritik iş uygulamalarına (Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday ve daha fazlası gibi) yönelik 100'den fazla OOTB bağlayıcısı, kuruluşların BT yatırımlarından yararlanmalarına ve bireysel ve ekip üretkenliğini artırmalarına olanak tanır. Dünya çapında 5 milyondan fazla kullanıcısıyla LumApps, zorlukları çözmek ve çalışan deneyimini ve işin geleceğini geliştirmek için birlikte yaratmaya devam ediyor. LumApps, 2023 Gartner® Magic Quadrant™ İntranet Paketli Çözümlerinde Lider olarak tanındı.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo, tüm iş gücünüzü hizalamanıza, çalışan katılımınızı artırmanıza ve işyeri verimliliğinizi artırmanıza izin veren önde gelen çalışan iletişim platformudur. Haiilo, çalışanlarınızı iletişim ve topluluklar yoluyla amaca bağlamaya yardımcı olur. Amazon, Google, Deutsche Telekom, Salesforce ve Deutsche Bahn dahil olmak üzere 1.000'den fazla uluslararası müşteri zaten her gün 2,5 milyondan fazla çalışana ulaşmak, etkileşime geçmek ve anlamak için Haiilo'yu kullanıyor. Eskiden Coyo (Almanya), Smarp (Finlandiya) ve Jubiwee (Fransa)
Dex
getdex.com
Dex, iletişimde kalmanızı hatırlatan kişisel bir CRM'dir. Nerede kaldığınızı hatırlayın, size ulaşmak için hatırlatıcılar ayarlayın ve daha güçlü ilişkiler kurun.
Beekeeper
beekeeper.io
Arı sahibi, mümkün olan en iyi işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları dijital çözümlerle cephe işletmelerini ve işçilerini güçlendirir. 2012 yılında kurulan arıcının mobil ilk platformu, küresel işgücünün% 80'ini temsil etmesine rağmen, işyeri teknolojisi söz konusu olduğunda kronik olarak yetersiz hizmet veren masmasız çalışanlar için tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Arıcının Cephe Başarı Sistemi ile şirketler kağıt tabanlı süreçleri otomatikleştirebilir, çalışanlarla gerçek zamanlı olarak her yerden iletişim kurabilir ve cephe takımlarının katılımını, verimliliğini ve güvenliğini artırabilir.
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch, işletmelere uygun maliyetli ve yapılandırılabilir bir çözüm sağlayan, gelişmiş çağrı işlevi yetenekleri sağlayan, barındırılan bir telefon platformudur. Platformumuz, kullanıcıların tek bir birleşik telefon sistemi altında sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş ofislerine uzaktan erişmesine olanak tanır.
Workdeck
workdeck.com
Tamamen dijitalleştirilmiş iş yerini çalıştırmak ve yerinde, uzak ve hibrit ekibin her yerden üretken olmasını sağlayan tek bir sezgisel temas noktasıyla kanıtlamak için Yapay Zeka odaklı bir platform. Şunlar için entegre araçlar: • Proje/Hizmet Yönetimi • Görev yürütme • Kaynak Planlama • Mali Bilgiler • Belge Havuzları • İletişim (sohbet, anlık mesajlaşma) • Takvimler • İzin Yönetimi • Zaman kaydı • Satın Alma ve Gider Yönetimi • Seyahat Yönetimi • Google ile entegre ( G-Suite) ve Microsoft Office 365 • Web ve akıllı telefon uygulamaları
TruHu
truhu.com
TruHu, ofisten sahaya kadar iş gücünüzün bağlantıda kalmasını, katılımını ve bilgilenmesini sağlayacak, kullanımı kolay bir çalışan iletişim platformudur.
Deskree
deskree.com
Deskree, işletmeler ve geliştiriciler için arka uç geliştirme ve altyapı yönetimini basitleştiren ve optimize eden bir bulut platformudur.
Textellent
textellent.com
Textellent'in güçlü iş mesajlaşma hizmetleri, müşteri hizmetleri, satış ve pazarlama mesajlaşma programları için SMS, MMS yeteneği sağlar. Textellent'in iş mesajlaşma çözümü ve kısa mesaj pazarlaması, SMS ve MMS kampanyalarının tasarlanmasını, yönetilmesini, ölçülmesini ve entegre edilmesini kolaylaştırır. Müşteri hizmetleri, satış veya pazarlama için kullanılsa da Textellent, yerel iş kollarını metin olarak etkinleştiren ve her büyüklükteki işletmeye hizmet veren, kullanımı kolay bir hizmetle müşteri yolculuğunuzu destekler. Yapay zeka tarafından TCPA uyumluluğu ile kolay katılım programlarına yönelik anahtar kelimeler ve kısa kodların yanı sıra güçlü planlama ve randevu hatırlatıcıları da mevcuttur. Ayrıca herhangi bir web uygulamasından veya web sayfasından doğrudan İş Mesajı Gönderme, Textellent Messenger (ücretsiz bir Google Chrome uzantısı) aracılığıyla da desteklenir.
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT, akıllı telefonlara yönelik bir uygulama ve kullanıcı konumu, mesaj kaydetme ve çok daha fazlasını içeren operasyonel yönetim yazılımına sahip bir Bas-Konuş çözümüdür. Bu, güçlü bir bas-konuş (PTT) uygulamasında gerçek zamanlı bir iletişimdir. BiPTT, gerçek zamanlı, verimli ve güvenli iletişime ihtiyaç duyan, masasız çalışanların bulunduğu şirketler için idealdir.
Crypho
crypho.com
Crypho, uçtan uca şifrelenmiş kurumsal dosya paylaşımı ve iletişim için bir Hizmet Olarak Yazılım çözümüdür.
Matilda Workspace
matilda.io
Modern Ekipler için Yepyeni Hepsi Bir Arada Çalışma Alanı Birleşik bir çalışma alanı konseptini benimseyen Matilda, sınıfının en iyisi uygulamalardan oluşan güçlü bir paketi tek bir yerde bir araya getirerek dünya çapındaki ekiplerin zahmetsizce bağlantı kurmasına, oluşturmasına, koordine etmesine ve müşterilerini memnun etmesine olanak tanıyor. Teknolojiyi basitleştirme misyonuyla Matilda, kuruluşlara daha azıyla daha fazlasını yapma gücü veriyor ve bu da onu Fortune 500 şirketlerinin yanı sıra yeni kurulan şirketler için de vazgeçilmez bir araç haline getiriyor. Temel Özellikler: -Güçlü Uygulamalar Dahildir: Matilda, Dokümanlar, Projeler, Tablolar, Sohbet, Müşteriler ve Copilot gibi güçlü uygulamalardan oluşan bir paketle birlikte gelir ve ekiplerin başarılı olmak için ihtiyaç duydukları tüm araçlara sahip olmalarını sağlar. - Kolayca Oluşturun: Dokümanlar sayesinde ekipler gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleme yapabilir, böylece doküman oluşturma ve koordinasyon sorunsuz hale gelir. Bu özellik, daha entegre ve verimli bir deneyim sağlayarak Google Dokümanlar, Notion ve Coda'nın yerini almayı amaçlamaktadır. - Kolaylaştırılmış Proje Yönetimi: Matilda'nın Projeler özelliği, projelerinizin her yönünün zahmetsizce yönetilmesine ve izlenmesine olanak tanır. Otomatik planlama gibi yeteneklerle Jira, Trello ve Asana gibi araçların yerini alacak şekilde tasarlanmıştır. - Gelişmiş Veri Yönetimi: Tablolar yakında çıkacak olsa da Airtable, Notion ve Segment gibi araçların yerini almayı hedefleyerek yüzlerce kaynaktan verileri senkronize ederek veya yeni koleksiyonlar oluşturarak veri işlemeyi yeniden tanımlamayı vaat ediyor. - Kesintisiz İletişim: Sohbet, tüm ekip iletişimini projeler, görevler ve belgeler arasında entegre olarak tek bir yerde toplayarak Slack ve MS Teams'e bir alternatif sunar. - Müşteri İlişkileri Yönetimi: Yakında piyasaya sürülecek olan Müşteriler özelliği, Salesforce ve Hubspot'un yerini almayı amaçlayan, ekiplerin potansiyel müşterileri zahmetsizce takip etmesine ve müşteri etkileşimlerini tek bir basitleştirilmiş arayüzde yönetmesine olanak tanıyacak. - Yapay Zeka Destekli Yardım: Copilot, iş akışlarını otomatikleştirmeye ve kolaylaştırmaya yardımcı olmak için ChatGPT ve Google Bard gibi yapay zeka araçlarının yerini almayı amaçlayan özel yapay zeka asistanları sunar. Sonuç: Matilda Workspace, yalnızca ekiplerin çalışma şeklini kolaylaştırmak ve basitleştirmekle kalmayıp aynı zamanda yapay zeka destekli yetenekleri ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığıyla geleceği kucaklayan, her şeyi kapsayan bir çözüm olarak öne çıkıyor. İster projeleri yönetiyor, ister ekibinizle koordinasyon sağlıyor, müşteri ilişkilerini yönetiyor veya otomasyon için yapay zekadan yararlanıyor olun, Matilda Workspace her türden ekibin başarılı olması için sezgisel, güçlü ve uyarlanabilir bir platform sağlar. Matilda'yı bugün deneyin ve projeleri her zaman zamanında teslim etmenize yardımcı olmak için tasarlanan işin geleceğini deneyimleyin.
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