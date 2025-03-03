Dahili İletişim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tayvan

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Genellikle iş mesajlaşma yazılımı olarak adlandırılan iç iletişim yazılımı, bir kuruluş içinde hem doğrudan hem de grup iletişimi için anlık mesajlaşma platformları sunar. Bu araçlar, ekip üyeleri arasında hızlı etkileşime olanak sağlayacak şekilde kullanıcı dostu ve verimli olacak şekilde tasarlanmıştır. Artık çalışanların kısa yanıtlar almak için uzun e-postalar göndermesine gerek yok. İş mesajlaşma araçları, iş arkadaşlarıyla iletişimi basitleştirerek bunu arkadaşlarla sosyal medyada veya mesaj yoluyla sohbet etmek kadar zahmetsiz hale getirir. Bu platformların çoğu, işyerinde gerçek ve doğal konuşmaları teşvik eden emojiler ve GIF'ler gibi özellikler içerir.
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Zoom
zoom.us
Zoom, Zoom Video Communications tarafından geliştirilen bir videotelefoni yazılım programıdır. Ücretsiz sürüm, üç veya daha fazla katılımcının toplantılarına sahip ücretsiz hesaplar için 40 dakikalık zaman kısıtlaması ile aynı anda 100'e kadar cihaza izin veren bir görüntülü sohbet hizmeti sunar. Kullanıcılar planlarından birine abone olarak yükseltme seçeneğine sahiptir, en yüksek olanı aynı anda 1000 kişiye izin vermez. Uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve çevrimiçi sosyal ilişkiler.
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams, işyerinde sohbet, video toplantıları, dosya depolama ve uygulama entegrasyonunu birleştiren bir iletişim ve işbirliği platformudur. Hizmet, Office 365 Abonelik Ofisi Verimlilik Suite ile entegre olur ve Microsoft olmayan ürünlerle entegre olabilecek uzantılar içerir. Microsoft Teams, Slack gibi hizmetlerde bir rakiptir ve Microsoft Skype for Business.Microsoft'un New York'taki bir etkinlikte açıklanan ekipleri duyurdu ve 14 Mart 2017'de dünya çapında hizmeti başlattı. Hackathon şirket merkezinde ve şu anda Microsoft'un kurumsal başkan yardımcısı Brian MacDonald tarafından yönetiliyor.
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza güç veren akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, hoparlör tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı ses notları oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin toplantılar, röportajlar, dersler ve önemli konuşmaların gerçekleşmesinde daha odaklanmış, işbirlikçi ve verimli olmalarına yardımcı olur.
Zello
zello.com
Zello, dünya çapındaki ekipler ve işletmeler için önde gelen bas-konuş sesli mesajlaşma uygulamasıdır; iOS, Android ve Windows cihazlarını aynı zamanda mesajları kaydeden, konumu izleyen ve acil durum uyarıları gönderen telsizlere dönüştürür. Hesap yöneticileri, merkezi, web tabanlı bir yönetim konsolu aracılığıyla ekipleri ekler, kaldırır ve gruplandırır. Kanallar, özellikle konaklama, imalat, inşaat, ulaşım ve perakende sektörlerindeki her müşterinin ihtiyaçlarına uyacak şekilde esnektir. Zello, masasız çalışanlara, saha çalışanlarına, uzaktan çalışanlara ve yalnız çalışanlara sahip işletmeler için idealdir. Bu kategorideki kullanım örnekleri arasında çeşitli personelin bulunduğu oteller, gürültülü şantiyelerdeki inşaat ekipleri ve satış katındaki perakende satış görevlileri yer alır. Güncellemeleri paylaşmak, acil durumlarda bağlantı kurmak ve sorunları çözmek için herhangi bir kablosuz veya veri ağı üzerinden gerçek zamanlı olarak iletişim kuran milyonlarca Zello kullanıcısına katılın. Zello binlerce işletmeye hizmet veriyor ve dünya çapında 130 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Mevcut müşteriler arasında Honda, Restorasyon Donanımı, Starwood/Marriott Otelleri, Uniqlo, Atık Yönetimi (WM) ve YRC Freight bulunmaktadır. Zello, Wall Street Journal, New York Times, CBS, CNBC, USA Today ve TechCrunch gibi saygın kaynaklar tarafından güvenilir bir iletişim çözümü olarak tanınmaktadır.
Lark
larksuite.com
Lark, iş akışlarını kolaylaştırmak ve iş sonuçlarına daha hızlı ulaşmak isteyen ekipler için hepsi bir arada bir işbirliği platformudur. Lark, masaüstü ve mobil cihazlarda kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunarak ekiplerin her yerden verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlar. Lark, sohbetleri, iş akışlarını, e-postaları, belgeleri, sayfaları, proje yönetimini ve toplantıları tek bir yerde birleştiren süper iş uygulamasıdır. Ekibiniz işlerini kesintiye uğramadan planlayabilir, yürütebilir ve senkronize edebilir ve işletmeniz için önemli olan şeylere odaklanabilir.
Teamwork
teamwork.com
Ekip çalışması, kuruluşların çeşitli karmaşık projeleri özgürce planlaması, izlemesi, yönetmesi ve sunması için tasarlanmış dünya lideri bir proje yönetim platformudur. Dünyada 20.000'den fazla işletme ve 6.000 ajans tarafından güvenilir. Ekip, piyasadaki en gelişmiş ürün yönetim platformunu sunarak müşterilerle sürekli olarak çalışır. İster şirket sahibi, ekip kurşun, proje yöneticisi veya bireysel katılımcı olun, ekip çalışması sizi günlük etkinlikleri sorunsuz bir şekilde yönetmek için tüm araçlarla donatır. Uygulama, projelerde meslektaşlarıyla işbirliği yapmak, iş akışlarına ilişkin bütünsel bir görünüm sağlamak, görevleri yönetmek, kaynakları izlemek ve en önemlisi projeleri zamanında sunmak için gereken özellikleri sunar.
Slack
slack.com
Slack, Amerikan yazılım şirketi Slack Technologies tarafından geliştirilen özel bir iş iletişim platformudur. Slack, konu, özel gruplar ve doğrudan mesajlaşma tarafından düzenlenen kalıcı sohbet odaları (kanallar) dahil olmak üzere birçok IRC tarzı özellik sunar.
ClickUp
clickup.com
Clickup, hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Takımların görevleri, dokümanları, sohbetleri, hedeflerini, beyaz tahtaları ve daha fazlasını kullanarak iş üzerinde planlamak, organize etmek ve işbirliği yapmak için bir araya geldikleri merkezdir. Sadece birkaç tıklama ile kolayca özelleştirilen Clickup, her tür ve boyuttan ekiplerin işleri daha etkili bir şekilde sunmasına ve üretkenliği yeni yüksekliklere artırmasına izin verir.
monday.com
monday.com
Pazartesi.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetim aracıdır. 2020 itibariyle şirket, teknik olmayan birçok kuruluş da dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye dayanarak 150 milyon dolar topladı. Pazartesi.com, kategori uygulamalarında Mobile & Voice'da 2020 Webby Verimlilik Ödülü'nü kazandı.
Chatwork
chatwork.com
Chatwork, iş için bir grup sohbet uygulamasıdır. Güvenli mesajlaşma, görüntülü sohbet, görev yönetimi ve dosya paylaşımı. Gerçek zamanlı iletişim ve ekipler için verimliliği artırın.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam, masasız ekipleri olan kuruluşların iletişimi geliştirmelerine, personeli korumasına ve operasyonel verimliliği artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış sağlam bir araç seti içeren ilk bir Mobil İş Gücü Yönetimi uygulamasıdır. Connecteam, yöneticilerin iş süreçlerini otomatik pilot üzerine koymalarına ve iş büyümesine odaklanırken, aynı zamanda çalışanları daha üretken, profesyonel ve memnun olmalarını sağlar. Zamandan tasarruf edin ve mobil ilk özel kontrol listeleri, formları ve raporları ile verimliliği artırın; GPS zaman saati ile vardiyaları planlayın ve çalışma saatlerini izleyin; Çalışan iletişimini basitleştirin, profesyonel becerileri geliştirin, günlük görevleri yönetin ve çok daha fazlası, hepsi bir uygulamada. Active Directory Tek Oturum Açma (SSO) ile sistem yöneticileri için güvenli ve kolay bir giriş sağlayın.
Threema Work
threema.ch
Threema Work, şirketlerde ve kuruluşlarda mobil iletişimi kolaylaştıran, güvenli ve GDPR uyumlu bir iş mesajlaşma aracıdır. Mesajlaşma uygulamasının kullanımı kolaydır ve telefon numarası veya e-posta adresi gerektirmez. Threema Broadcast ile şirketler tüm çalışanlarına, bireysel alıcılarına ve dış ortaklarına tek tıkla ulaşabiliyor. Threema MDM, yöneticilerin uygulamayı önceden yapılandırmasına ve kurumsal politikalara uygun olarak kullanıldığından emin olmasına olanak tanır. Video: Threema Work ile Güvenli İş Mesajlaşması: https://thirdma.ch/work/secure-instant-messaging
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, şirketlerin ve girişimcilerin etkinliklerini dahili ve dışsal olarak artırmalarına yardımcı olan bir yazılımdır. Platformumuz CRM, iletişim merkezi, web sitesi oluşturucu, çevrimiçi mağaza, pazarlama kampanyaları ve diğer satış araçları sunmaktadır. Buna ek olarak, güvenli intranet, görev ve proje yönetimi, gerçek zamanlı dosya paylaşımı ve depolama, iletişim araçları ve organizasyon vardır. İK temelleri ve yapay zeka Bitrix24 yapısına yerleştirilmiştir. Bitrix24, Nisan 2012'de bulut tabanlı bir hizmet olarak başlatılan Bitrix, Inc. inisiyatifinin bir girişimidir. Şimdi bulut ve şirket içinde mevcuttur. 2024'te şirketimizin 12 milyondan fazla kuruluşu var. Bitrix24, küçük kuruluşlardan müşterilere Fortune 500 şirketlerine hizmet etmekten gurur duyuyor.
Element
element.io
Element, Matrix üzerine kurulu güvenli bir iletişim platformudur: merkezi olmayan ve uçtan uca şifrelenmiş bir protokol. Verilerinizin tam sahipliğini korurken ekiplerinizi bir araya getirin, üretkenliği ve iş yeri memnuniyetini artırın. Element, Forrester Wave: Güvenli İletişim raporunda lider konumdadır. 21. yüzyılın e-postası gibi görüntülü aramalar ve anlık mesajlaşma yoluyla iş ortaklarınız, tedarikçileriniz veya müşterilerinizle kolayca işbirliği yapın. Slack, MS Teams, WhatsApp hesaplarınızı bile bağlayabilirsiniz. Öte yandan Element, güvenli sınır ve etki alanları arası ağ geçitleri ve hatta hava boşluklu dağıtımlar kullanılarak yüksek güvenlikli ortamlar için kapatılabilir. Matrix üzerine inşa edildiğinden, merkezi olmayan ağ mimarisi sayesinde ağ için tek bir arıza noktası yoktur, bu da onu kritik görev ortamları için mükemmel kılar. İşletmenizin Element'ten nasıl yararlanabileceğini keşfetmek için lütfen bizimle iletişime geçin.
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetimli Soru-Cevap, canlı anket, sohbet, emoji tepkileri ve jest tanıma ile aktif katılımı teşvik edin • Oturuma dahil edilen canlı tercümanlarla katılımcıların tercih ettikleri dilde dinlemesine olanak tanıyın • Konuları daha derinlemesine inceleyin veya bağlantıları teşvik edin ara oturumlarıyla Geniş ölçekte profesyonel ve özel web seminerleri sunun • Hedef kitlenizin etkinlikten önce, etkinlik sırasında ve sonrasında gördüğü sahneyi ve içeriği yönetin • Özel markalama seçenekleri ve temalarla katılımcı kayıt deneyimini düzenleyin • Prova yapın canlı yayına geçmeden önce sunumun tamamı ortak panelistlerle birlikte • 100.000'e kadar katılımcıyı ağırlayın • 100'den fazla dilde gerçek zamanlı çevirilerle küresel kitlelere ulaşın
Workplace
workplace.com
Workplace, uzaktan çalışıyor olsalar bile şirketinizdeki herkesi birbirine bağlayan bir iletişim aracıdır. İnsanların konuşmasını ve birlikte çalışmasını sağlamak için Gruplar, Sohbet ve Canlı video yayını gibi tanıdık özellikleri kullanın. Workplace, Facebook, Inc. tarafından geliştirilen kurumsal bir bağlantı platformudur ve grupların, anlık mesajlaşmanın ve haber akışının kullanımını içerir. Geliştirme, İşyeri Başkan Yardımcısı Julien Codorniou ve İşyeri Başkanı Karandeep Anand tarafından yönetilmektedir.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost, tüm yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca güvenli işbirliği için açık kaynaklı bir platformdur. Dünya çapında yüz binlerce geliştirici, ekip iletişimini, görev ve proje yönetimini ve iş akışı orkestrasyonunu çevik yazılım geliştirme için birleşik bir platformda bir araya getirerek üretkenliklerini artırma konusunda Mattermost'a güveniyor. 2016 yılında kurulan Mattermost'un açık kaynak platformu, geliştirici topluluğundan 4.000'den fazla katılımcının desteğiyle dünya çapında 800.000'den fazla çalışma alanına güç sağlıyor. Şirket, aralarında Avrupa Parlamentosu, NASA, Nasdaq, Samsung, SAP, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ve Wealthfront'un da bulunduğu 800'den fazla müşteriye hizmet veriyor ve Battery Ventures, Redpoint, S28 Capital, YC Continuity gibi birinci sınıf yatırımcılar tarafından destekleniyor. Daha fazla bilgi edinmek için www.mattermost.com adresini ziyaret edin.
Gitter
gitter.im
Gitter, GitLab ve GitHub depolarının geliştiricileri ve kullanıcıları için açık kaynaklı bir anlık mesajlaşma ve sohbet odası sistemidir. Gitter, tüm temel özellikleri ve tek bir özel sohbet odası oluşturma olanağını sağlayan ücretsiz bir seçenek ile bireyler ve kuruluşlar için isteğe bağlı sayıda özel sohbet oluşturmalarına olanak tanıyan ücretli abonelik seçenekleriyle birlikte bir hizmet olarak yazılım olarak sunulmaktadır. odalar. GitHub'daki bireysel git depoları için bireysel sohbet odaları oluşturulabilir. Sohbet odası gizliliği, ilgili GitHub deposunun gizlilik ayarlarını takip eder: dolayısıyla, özel (yani yalnızca üyelere özel) GitHub deposuna yönelik bir sohbet odası, depoya erişimi olanlara da özeldir. Sohbet odasına bağlanan grafiksel bir rozet daha sonra git deposunun README dosyasına yerleştirilebilir ve bu, projenin tüm kullanıcılarının ve geliştiricilerinin dikkatine sunulabilir. Kullanıcılar GitHub aracılığıyla Gitter'e giriş yaparak sohbet odalarında sohbet edebilir veya erişim sahibi oldukları depolar için özel sohbet odalarına erişebilirler (bu, kullanıcının GitHub şifresinin Gitter ile paylaşılmasını gerektirmez). Gitter, Slack'e benzer. Slack gibi, tüm mesajları otomatik olarak buluta kaydeder.
Chatway
chatway.app
Chatway, web siteleri için canlı sohbet ürünüyle çevrimiçi müşteri etkileşimlerini dönüştürüyor. Gerçek zamanlı iletişim, özelleştirilebilir widget'lar ve akıllı sohbet robotları sunarak kullanıcı deneyimini geliştirir. Cihazlar arasında duyarlı olan Chatway, işletmelerin etkileşim kurmasını, sorunları çözmesini ve potansiyel müşterileri verimli bir şekilde dönüştürmesini sağlar. Chatway ile çevrimiçi varlığınızı geliştirin ve kalıcı müşteri ilişkileri kurun.
Workplace Chat
workplace.com
İşyeri sohbeti, her zaman, her yerde herkesle bağlantı kurmanın eğlenceli, sezgisel ve hızlı bir yoludur. Workplace, Facebook, Inc. tarafından geliştirilen bir kurumsal bağlantı platformudur ve grupların kullanımını, anlık mesajlaşma ve haber akışını içerir. Geliştirme, işyeri başkan yardımcısı Julien Codorniou ve işyeri başkanı Karandeep Anand tarafından yönetiliyor.
Rewatch
rewatch.com
Bitmeyen toplantılara ve not almaya elveda deyin. Rewatch, yapay zeka destekli not alma aracını, ekran kaydediciyi ve ortak çalışmaya dayalı video merkezini birleştiren tek çözümdür; böylece gereksiz toplantıları ortadan kaldırabilir, maliyetleri azaltabilir ve işinize odaklanmaya devam edebilirsiniz. Herkesin katıldığı toplantılardan proje güncellemelerine kadar Rewatch, ekibinizin ihtiyaç duyduğu bilgileri parmaklarının ucuna getirir. Rewatch ile uyumlu kalın, daha hızlı işbirliği yapın ve işlerinizi ileriye taşıyın.
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo, iletişimi basitleştiren ve çalışanların duyulmasına ve nerede çalışırlarsa çalışsın, herkesin dahil hissetmesine yardımcı olarak katılımı artıran bir çalışan deneyim platformudur (EXP). Platform, çalışan iletişimi, katılım, intranet ve ölçüm özelliklerini, organizasyonun kalp atışını yakalayan ve kültürünü hayata geçiren bir modern çalışan uygulamasında birleştirir. Basit tasarımı sayesinde, çalışanlar bilgilendirilmiş, nişanlı ve bağlı kalmak için WorkVivo'yu kolayca kullanabilirler. Sonuç olarak, şirket liderleri insanlara ulaşmak ve bunlara ulaşmak ve şirketin nabzını ve enerjisini gerçekten hissetmek için daha iyi gözetim ve doğrudan, filtrelenmemiş bir kanal kazanırlar. Yıllık% 200'ün üzerinde yıllık büyüme, 93'ten fazla ülkede 3 milyon+ kullanıcı ve Fortune 500 şirketlerinden teknoloji girişimlerine kadar değişen müşterilerle, WorkVivo bir görevde-herkesin çalışan deneyimini yükseltmek için.
Trengo
trengo.com
Trengo, birden fazla kanaldaki iletişimi kolaylaştırmak, müşteri deneyimini ve ekip işbirliğini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir müşteri etkileşim platformudur. Verimlilik ve otomasyona odaklanan Trengo, işletmelerin müşteri etkileşimlerini tek bir arayüzden sorunsuz bir şekilde yönetmesine olanak tanır.
Coast
coastapp.com
Coast, ekip iletişimini, görevleri, kontrol listelerini, planlamayı ve iş akışlarını daha iyi yönetmek isteyen ekipler için hepsi bir arada çalışma alanıdır. Telefonunuzdan masaüstünüze kadar Coast'a her yerden ve her zaman kolayca erişilebilir. Binlerce ekip ve işletme, e-postaların, mesajların, e-tabloların ve kağıt kontrol listelerinin ve programlarının yerine Coast'u kullanıyor. Coast, tüm çalışanlarınızın tek bir yerde çalışmasını sağlayarak ekibinizin üretkenliğini ve sorumluluğunu artırır ve her hafta saatlerce zaman tasarrufu sağlar.
Copilot
copilot.com
Copilot'un ürün paketi, işletmelere müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı, sözleşmeler, formlar, yardım masaları ve daha fazlası için hepsi bir arada bir çözüm sunar. Ayrıca Copilot, işletmelerin müşterilerine markalı bir müşteri portalı ile birleşik bir deneyim sunmalarına olanak tanır. Bugün teknoloji, pazarlama, finansal hizmetler ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren yüzlerce teknoloji destekli hizmet işletmesi Copilot'ta çalışıyor. Copilot 2020'de kuruldu, 2022'de 10 milyon dolarlık Seri A topladı ve genel merkezi New York City'de bulunuyor.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp, Chicago, Illinois merkezli bir Amerikan web yazılım şirketidir. Firma 1999 yılında Jason Fried, Carlos Segura ve Ernest Kim tarafından 37Signals adlı bir web tasarım şirketi olarak ortaklaşa edildi. İlk ticari uygulaması Basecamp, ardından sırt çantası, kamp ateşi ve Highrise idi. Açık kaynaklı web uygulama çerçevesi Ruby on Rails, başlangıçta 37Signal'de dahili kullanım için oluşturuldu. 2004'te halka açık olarak yayınlanmadan önce. Şubat 2014'te, şirket tamamen amiral gemisi ürününe, Basecamp adlı yazılım paketi, aynı zamanda Basecamp adlı yazılım paketine odaklanan yeni bir strateji benimsedi. ve şirketi 37Signal'den Basecamp'a yeniden adlandırıyor. Jason Fried ve David Heinemeier Hansson, 37Signals adı altında birkaç kitap yayınladılar.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği arasında kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan ve maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetinin artması sağlayan tek eksiksiz müşteri hizmeti çözümüdür. Müşteri konuşmalarının çoğunun insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü ve ekibi daha yüksek değerli müşteri konuşmaları üzerinde çalışmaya bıraktığı bir gelecek inşa ediyoruz. Atlassian, Amazon ve Lyft Business dahil olmak üzere 25.000'den fazla küresel kuruluş, herhangi bir ölçekte benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmak için Interkom'a güveniyor. İnterkom platformu ayda 500 milyondan fazla mesaj göndermek için kullanılır ve aylık 600 milyondan fazla aktif son kullanıcıyla etkileşimler sağlar. 2011 yılında kurulan ve Kleiner Perkins, Bessemer Girişim Ortakları ve Sosyal Sermaye de dahil olmak üzere önde gelen girişim kapitalistleri tarafından desteklenen Intercom, İnternet işini kişisel hale getirme görevinde.
Keeper
keepersecurity.com
Milyonlarca insan ve binlerce işletme, tüm çalışan girişleri, uygulamalar ve sitelerde güçlü şifreleri yönetmek, güvence altına almak ve uygulamak için Keeper'ın şifre güvenlik ve yönetim platformuna güveniyor. Çalışanlar, tüm mobil işletim sistemlerinde, masaüstü bilgisayarlarda ve tarayıcılarda kaleciye yerel olarak erişebilir. Keeper ile işletmeniz yüksek mukavemetli şifreleri otomatik olarak oluşturabilir, şifreli bir dijital tonozda hassas dosyaları koruyabilir, kayıtları güvenli bir şekilde ekiplerle paylaşabilir ve SSO, LDAP ve 2FA ile sorunsuz bir şekilde entegre edebilir. Şimdi 14 günlük ücretsiz bir denemeye başlayın.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (eski adıyla Nimbus), profesyonel hizmetlerin iş akışını kolaylaştırmasına ve müşteri portallarıyla olağanüstü müşteri deneyimleri sunmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli, hepsi bir arada bir müşteri işbirliği aracıdır. Bu platform, gerçek zamanlı işbirliği, proje ve bilgi yönetimi ve hatta içerik oluşturmaya yönelik yüzlerce gelişmiş ancak sezgisel özellik ile profesyonel hizmetleri güçlendirir. Markanız altında hizmetler sunun ve iletişimi, proje ilerleme takibini ve bilgi yönetimini merkezileştiren beyaz etiketli müşteri portallarıyla olağanüstü, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sunun. 2000'den fazla desteklenen entegrasyondan herhangi bir dosya formatı ve yerleştirmeyle etkileşimli süper belgeler oluşturmak için yenilikçi sürükle ve bırak belge oluşturucuyu kullanın. Verimli işbirliği için FuseBase (eski adıyla Nimbus) ekip çalışma alanlarındaki Kanban panolarını, proje izleme araçlarını, gerçek zamanlı düzenlemeyi ve daha fazla özelliği deneyin. Gelişmiş FuseBase (eski adıyla Nimbus) yapay zeka asistanıyla günlük operasyonları optimize edin, içerik oluşturma ve çeviri gibi görevleri otomatikleştirin, verilere dayalı kararlar almak için içgörüler elde edin ve işi ölçeklendirmek için boş zaman ayırın.
MessageDesk
messagedesk.com
MesajDesk daha akıllı, daha basit bir iş metin mesajlaşma uygulamasıdır. Servis, satış ve destek için oluşturulmuş, kullanımı kolay bir iş kısa mesaj uygulamasıyla her büyüklükteki kuruluşun işlerini halletmesine yardımcı oluyoruz. VoIP ve sabit hatlar da dahil olmak üzere herhangi bir iş telefonu numarasına mesaj ekleyin. Doğru mesajı doğru kişilere, doğru zamanda iletmek için MesajDesk'in paylaşılan ekip SMS gelen kutusunu ve toplu metin yayınlarını kullanın. Planlanmış kısa mesajlar, anahtar kelimeye dayalı otomatik yanıtlayıcılar, otomasyon ve önceden kaydedilmiş kısa mesaj şablonlarıyla SMS iletişiminizi kolaylaştırın ve zamandan tasarruf edin.
Statflo
statflo.com
Statflo, müşteriyle yüz yüze gelen ekipler için lider, uyumlu, bire bir iş kısa mesaj platformu sağlar. Şirketlerin, kişiselleştirilmiş destek ve metin üzerinden iki yönlü görüşmeler yoluyla müşterilerini memnun etmelerine olanak sağlıyoruz. Yerleştirilebilir satış araçları ve CRM veritabanları, otomatik uyumluluk kuralları ve hedeflenen sosyal yardım kampanyalarıyla Statflo, şirketlerin müşteri tabanlarını tek bir platformda birleştirmesine, elde tutmasına ve büyütmesine olanak tanır.
Nrby
nrby.com
Nrby, mobil ekiplerin iletişim kurmasının daha akıllı yoludur. Onlarca yıllık tecrübeye sahip saha operasyonları emektarları tarafından oluşturulan Nrby, saha personeli, yükleniciler ve yöneticiler tarafından mobil, tablet ve masaüstünde kullanımı kolay ve sezgisel olacak şekilde tasarlanmıştır. Uygulama, yöneticilere, direktörlere ve yöneticilere tüm projeler, durumları, görevleri, işçi güvenliği ve daha fazlası hakkında kapsamlı bir genel bakış sağlayan güçlü Konum Zekası özelliklerine sahiptir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://nrby.com veya daha fazla bilgi edinmek için [email protected] adresine e-posta gönderin.
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect, ekibinize sohbet, sesli ve görüntülü aramalar, konferans, ekran paylaşımı, dosya paylaşımı ve CRM ve diğer çeşitli iş uygulamalarıyla kusursuz entegrasyon dahil olmak üzere bir dizi özellik sunan, çok yönlü bir müşteri iletişimi ve ekip işbirliği uygulaması olarak hizmet verir. Çok kanallı müşteri iletişimini ve ekip işbirliğini kolaylaştıran Thirdlane Connect, web tarayıcılarını, iPhone'u, Android cihazlarının yanı sıra Windows, Linux ve Mac masaüstü bilgisayarlarını da destekleyerek hem yerel hem de uzak çalışanlar için tasarlanmıştır. Bu güçlü uygulama, Thirdlane İş Telefonu Sistemi veya Thirdlane Çok Kiracılı PBX platformlarıyla tamamen entegredir ve bu platformlar tarafından desteklenmektedir. Bu platformlar, ister şirket içinde ister özel ya da genel bulutlarda olsun, çeşitli ortamlarda güvenli bir şekilde kurulabilir ve iletişim altyapınız için esneklik ve güvenlik sağlar.
Edworking
edworking.com
Edworking ekibiniz ve işiniz için bir platformdur. Uzaktan çalışmak için ihtiyaç duydukları her şeyle takımlar için tek bir çözüm. Tüm görevleriniz, dosyalarınız, görüntüleriniz ve konuşmalarınız tek bir yerde ve sadece benzersiz bir abonelik. Takımlar, çalışmaları koordine etmek, iletişim kurmak ve yönetmek için Edworking'i kullanır. Müşterilerimiz, görev yönetimi için Trello ve Jira gibi ekibiyle işbirliği yapmak için birçok platform kullanmaktan, iletişim için Slack ve Zoom veya Dropbox ve dosyaları aktarmaya çalışarak sadece Edworking'e geçti. Bu, uygulamalar arasında daha fazla geçiş yapmadığı anlamına gelir! Topluluğumuza katılın: https://t.me/edworkingApp
Samesurf
samesurf.com
Samesurf, birden fazla kişinin herhangi bir cihaz veya tarayıcıdan kurulum veya kodlama gerektirmeden aynı çevrimiçi deneyimlerle gerçek zamanlı olarak etkileşimde bulunmasına olanak tanıyan patentli, gerçek zamanlı bir işbirliği platformudur. Yaygın olarak modern ortak taramanın mucidi olarak kabul edilen Samesurf aynı zamanda katılımcıların (1) Belgeleri ve videoları anında yükleyin ve paylaşın (2) VOIP ve telefon hatları üzerinden konuşun veya görüntülü sohbet edin (3) Hassas giriş alanlarını veya diğer ekran öğelerini çıkarın (4) Çevrimdışı içeriği paylaşın (5) Derinlemesine analizler edinin (6) Kayıt oturumları Samesurf, satış, destek, eğitim, teletıp ve sanal toplantıları içeren çok çeşitli kullanım örneklerini destekler.
Appward
appward.com
Yazılım şirketleri işinizi anlamıyor. Bir gruptan pahalı ve zaman alıcı uygulama gerektiren katı bir çözüm elde edersiniz. Diğerinden bağlantısız uygulamalardan oluşan bir karmakarışıklık elde edersiniz. Acınızı hissediyorlar. Appward, ERP, CRM, proje yönetimi, iletişim, çalışan yönetimi, operasyonlar, kalite, üretim ve tedarik zinciri de dahil olmak üzere kuruluşunuzdaki her işlevi yönetmenize ve geliştirmenize yardımcı olan son derece hızlı özel bir çalışma alanında 80'den fazla uygulamadan oluşan akıllı bir set sunar.
CommBox
commbox.io
CommBox, markaların tüm kanallardaki müşterileriyle tek bir arayüzden etkileşime geçmesine olanak tanıyan, çok kanallı iletişim, dijital katılım, iş otomasyonu, konuşmaya dayalı yapay zeka ve üretken yapay zeka sohbet robotlarından yararlanan, kurumsal düzeyde yapay zeka çok kanallı bir müşteri deneyimi platformudur. CommBox, kuruluşların tekrarlayan işlerini otomatikleştirmesine, müşteri yolculuklarını optimize etmesine, müşteri hizmetleri ekiplerinin üretkenliğini artırmasına ve dijital öncelikli ortamda gelişen müşteri beklentilerinin önünde kalmasına yardımcı olur. CommBox, tek otonom iletişim platformuyla destek ve satış ekiplerine SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Mesajlar ve daha fazlası gibi tercih ettikleri mesajlaşma iletişim kanalları üzerinden müşterilerle daha iyi etkileşim kurma olanağı sağlar. CommBox'ın 350'den fazla kurumsal müşterisi, çağrı merkezlerindeki operasyonel maliyetlerin azalmasından, artan müşteri memnuniyetinden ve daha yüksek temsilci üretkenliğinden yararlanır. CommBox deneyimini keşfedin: www.commbox.io adresini ziyaret edin
Midlap
midlap.com
Midlap, ekibinizle işbirliği yapmak için birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaktan kaynaklanan sorunları çözdüğümüz çevrimiçi bir işbirliği ve beyin fırtınası aracıdır. Beyaz Tahtalar, Kanban Tahtaları, Akış Diyagramları, Dosyalar, Sohbet, Etkinlikler, Gantt Şemaları vb. araçları tek bir uygulama altında sunarak bu sorunu çözüyoruz. Artık farklı uygulamalar arasında geçiş yapmanıza ve Midlap ile daha fazlasını yapmanıza gerek yok.
Engynn
engynn-intranet.com
Bayılacağınız bir intranet. Basit ve sosyal bir şirket intranet yazılımı mı arıyorsunuz? İntranet aramanız burada sona eriyor! İki dakika içinde ücretsiz denemeye başlayın ve dünya çapındaki şirketlerin neden Engynn intranet yazılımına güvendiğini görün.
Superworks
superworks.com
Başlık: İşyerinizi Superworks ile Dönüştürün HRMS: Verimliliği Artırın ve Çalışan Mutluluğu Superworks, İK ve operasyonel süreçleri düzene koyarak işletmelere ve KOBİ'lere gelişen, üretken işyerleri yaratmaları için güç verir. Kapsamlı Super HRMS Suite'imiz, karmaşık görevleri basitleştirmek ve çalışan katılımını artırmak ve işiniz için somut sonuçlar elde etmek için tasarlanmıştır. HRMS'nin sizin için yapabileceği Superworks'ler: * Zahmetsiz bordro işleme: Bordro görevlerini otomatikleştirin, hataları ortadan kaldırın ve çalışanlarınız için zamanında ödemeler sağlayın. * Kesintisiz Takım Yönetimi: Yerleşik olarak basitleştirin, performansı izleyin, işbirliğini teşvik edin ve ekibinizi meşgul edin. * Geliştirilmiş çalışan deneyimi: Superworks HRMS, çalışanlarınıza self servis araçları ve aerodinamik iletişim ile güçlendirir. * Artan verimlilik: Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek ve değerli bilgiler elde ederek değerli zaman ve kaynakları serbest bırakın. * Ölçeklenebilir Büyüme: Superworks HRMS işinizle birlikte büyür ve başarılı olmanız gereken esneklik ve desteği sağlar. Neden Süper İşleri Seçmelisiniz? 1. Kapsamlı Suite: Tüm İK ve operasyonel ihtiyaçlarınız için bir entegre platform. 2. Kullanıcı dostu arayüz: Öğrenmesi ve kullanımı kolay, eğitim süresini en aza indirir ve evlat edinmeyi en üst düzeye çıkarır. 3. Ölçeklenebilir Çözüm: Değişen ihtiyaçlarınıza uyum sağlayarak işletmenizle büyür. 4. Özel Destek: Uzman ekibi, yolun her adımında sizi desteklemek için burada.
TalkFreely
talkfreely.com
Talkfreely, tüm işlevler, konumlar ve zaman dilimlerindeki her çalışanı birbirine bağlayan gerçek zamanlı bir iç iletişim kanalı sağlar. Kullanıma sunulması kolaydır ve kuruluşunuza çalışan bağlılığını oluşturmak ve ölçmek için gerekli araçları sağlar.
Cynoia
cynoia.com
Ekipler bilgi akışını takip etmekten yoruldu. Cynoia, eşzamanlı iletişimi uygulayan ağrısız bir süreci bütünleştirir.
Oneteam
oneteam.io
Massless iş gücünüzle bağlantı kurmanın büyük bir zorluk olması sizi şaşırtmayabilir. Birden fazla konuma yayılırlar, bir bilgisayarın arkasında oturmazlar, bir iş e-posta adresiniz yoktur ve genellikle sadece yarı zamanlı çalışırlar. İntranetler, e-posta patlamaları, kağıt kılavuzları ve bülten tahtaları gibi eski okul yöntemleri artık kesmiyor. "Massess Boşluk" olarak adlandırdığımız şeyi yaratıyorlar. Ve tahmin et ne oldu? Bu boşluk, ekibinizin katılımını, sadakatini ve başarısını tüketebilir, en iyi yeteneklerinizi kapıdan çıkarabilir ve iş büyümenizi olumsuz etkileyebilir. OneTeam'de, bu boşluğu kapatmak için nihai uygulamayı hazırladık. Bunu hepsi bir arada araç setiniz olarak düşünün: kesintisiz iletişim, sorunsuz yerleşik, etkileşimli e-öğrenme, anlayışlı anketler ve kullanışlı kontrol listeleri: ihtiyacınız olan her şey, hepsi de. Bugün, OneTeam dünya çapında masum işçilerin tam potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır ve H&M, Toolstation, IBIS, Westcord otelleri ve DPD gibi kuruluşlar için masasız boşluğu doldurmada zaten başarı elde etmiştir. OneTeam’in kullanıcı dostu çalışan merkezi, herkesin hareket halindeyken temel güncellemelere ve bilgilere erişmesini kolaylaştırır. OneTeam'in Faydaları: • İletişim, eğitim ve katılım için yerleşik uygulama özellikleri • Kuruluşunuzun ihtiyaçları için tamamen özelleştirilebilir • Uygulanması ve yönetilmesi kolay
Matilda Workspace
matilda.io
Modern Ekipler için Yepyeni Hepsi Bir Arada Çalışma Alanı Birleşik bir çalışma alanı konseptini benimseyen Matilda, sınıfının en iyisi uygulamalardan oluşan güçlü bir paketi tek bir yerde bir araya getirerek dünya çapındaki ekiplerin zahmetsizce bağlantı kurmasına, oluşturmasına, koordine etmesine ve müşterilerini memnun etmesine olanak tanıyor. Teknolojiyi basitleştirme misyonuyla Matilda, kuruluşlara daha azıyla daha fazlasını yapma gücü veriyor ve bu da onu Fortune 500 şirketlerinin yanı sıra yeni kurulan şirketler için de vazgeçilmez bir araç haline getiriyor. Temel Özellikler: -Güçlü Uygulamalar Dahildir: Matilda, Dokümanlar, Projeler, Tablolar, Sohbet, Müşteriler ve Copilot gibi güçlü uygulamalardan oluşan bir paketle birlikte gelir ve ekiplerin başarılı olmak için ihtiyaç duydukları tüm araçlara sahip olmalarını sağlar. - Kolayca Oluşturun: Dokümanlar sayesinde ekipler gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleme yapabilir, böylece doküman oluşturma ve koordinasyon sorunsuz hale gelir. Bu özellik, daha entegre ve verimli bir deneyim sağlayarak Google Dokümanlar, Notion ve Coda'nın yerini almayı amaçlamaktadır. - Kolaylaştırılmış Proje Yönetimi: Matilda'nın Projeler özelliği, projelerinizin her yönünün zahmetsizce yönetilmesine ve izlenmesine olanak tanır. Otomatik planlama gibi yeteneklerle Jira, Trello ve Asana gibi araçların yerini alacak şekilde tasarlanmıştır. - Gelişmiş Veri Yönetimi: Tablolar yakında çıkacak olsa da Airtable, Notion ve Segment gibi araçların yerini almayı hedefleyerek yüzlerce kaynaktan verileri senkronize ederek veya yeni koleksiyonlar oluşturarak veri işlemeyi yeniden tanımlamayı vaat ediyor. - Kesintisiz İletişim: Sohbet, tüm ekip iletişimini projeler, görevler ve belgeler arasında entegre olarak tek bir yerde toplayarak Slack ve MS Teams'e bir alternatif sunar. - Müşteri İlişkileri Yönetimi: Yakında piyasaya sürülecek olan Müşteriler özelliği, Salesforce ve Hubspot'un yerini almayı amaçlayan, ekiplerin potansiyel müşterileri zahmetsizce takip etmesine ve müşteri etkileşimlerini tek bir basitleştirilmiş arayüzde yönetmesine olanak tanıyacak. - Yapay Zeka Destekli Yardım: Copilot, iş akışlarını otomatikleştirmeye ve kolaylaştırmaya yardımcı olmak için ChatGPT ve Google Bard gibi yapay zeka araçlarının yerini almayı amaçlayan özel yapay zeka asistanları sunar. Sonuç: Matilda Workspace, yalnızca ekiplerin çalışma şeklini kolaylaştırmak ve basitleştirmekle kalmayıp aynı zamanda yapay zeka destekli yetenekleri ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığıyla geleceği kucaklayan, her şeyi kapsayan bir çözüm olarak öne çıkıyor. İster projeleri yönetiyor, ister ekibinizle koordinasyon sağlıyor, müşteri ilişkilerini yönetiyor veya otomasyon için yapay zekadan yararlanıyor olun, Matilda Workspace her türden ekibin başarılı olması için sezgisel, güçlü ve uyarlanabilir bir platform sağlar. Matilda'yı bugün deneyin ve projeleri her zaman zamanında teslim etmenize yardımcı olmak için tasarlanan işin geleceğini deneyimleyin.
Crypho
crypho.com
Crypho, uçtan uca şifrelenmiş kurumsal dosya paylaşımı ve iletişim için bir Hizmet Olarak Yazılım çözümüdür.
Eko
ekoapp.com
Eko, uzaktan çalışanları olan işletmeler için hepsi bir arada bir platformdur. Evden çalışırken iş gücünüzün bağlı, etkileşimli ve üretken kalmasını sağlayın. Topluluk özellikleri, iletişim araçları, proje yönetimi ve bilgi paylaşım merkezleriyle her yerden etkili bir şekilde çalışın ve işbirliği yapın. Eko ile iletişimi ve işbirliğini güçlendirebilir (1-1/grup sohbetleri ve aramalar, dosya paylaşımı, proje yönetimi, şirket çapında duyurular), eğitim ve gelişime olanak sağlayabilir (şirket bilgi yönetimi sistemi), operasyonel verimliliği artırabilirsiniz (dijital iş akışları, görev dağılımı) ) ve insan yönetimini (çalışan veritabanı, İK formları ve süreçleri) modernleştirin. Eko çok platformludur, özelleştirilebilir ve entegrasyon dostudur.
OurPeople
ourpeople.com
Takım iletişimi ile ilgili sorun? Daha fazla görünmeyin - insanlar tam olarak neyin gerekli olduğunu sağlayacaktır! OurPeople, küçük, orta ve kurumsal işletmelerin herkesle daha iyi iletişim kurmasını sağlayan yenilikçi bir mobil ilk teknolojisidir. Platform, mesajı alması gereken herkesin yapmasını sağlamak için etiketleri kullanarak doğru kitleyi hedefleyen özel dağıtım yöntemleri sunar. Bizim kişiler, cephe takımları için iletişim, katılım ve eğitimi geliştirmek için çok sayıda araç sağlar. Neden insanları kullanıyorsunuz? * Önemli güncellemeler, doğrudan size. Kullanıcılar kaydırmaya veda edebilir ve hedeflenen mesajlara merhaba diyebilirler. Artık sonsuz e -posta yok 'Her şeye' - sadece neyin alakalı olduğunu görün. Acil toplantı bildirimleri veya önemli güvenlik güncellemeleri, telefonlarına veya tercih edilen cihazlarına anında teslim edilir. * Anında sohbet. Kullanıcılar, yoğun insanlar düşünülerek tasarlanan gruplar veya bireyler için takım sohbetiyle ihtiyaç duydukları cevaplara doğrudan ulaşabilirler. Sohbetler, telefonlarında sadece birkaç saniye içinde konum, proje veya ekip tarafından düzenlenebilir - sadece indirin ve sohbet etmeye başlayın. * Her şey tek bir yerde. Kullanıcılar, çalıştıkları yerden dosyaları bulabilir ve paylaşabilir. Our People’ın Bilgi Merkezi'ne telefonlarından erişim, önemli videoların, PDF'lerin, metin belgelerinin ve daha fazlasının en son sürümlerini sunar. Her şey parmaklarının ucunda, masa veya bilgisayara gerek yok. * Formlar ve kontrol listeleri. Günlük görevler basitleştirilir ve kullanıcıların önemli bilgileri hızlı bir şekilde günlüğe kaydetmesine izin verir. Platform kağıt kaosunu, kayıp belgeleri ve zayıf dosyalamayı ortadan kaldırır. Ekip aynı formları her gün aynı şekilde kullanıyor - sadece formu tamamlayın ve işi halletin. * Telefonunuzdan kaymaları değiştirin. Kullanıcılar e -postaları kontrol etmeden vardiya değişikliklerinin ve swapların üstünde kalabilir. OurPeople’ın Açık Vardiyalar özelliği tüm ekibin vardiyaları kaydetmesini, izlemesini ve örtmesini sağlar. Herhangi bir cihazdan erişilebilen rezervasyon yaptırabilir, onaylayabilir ve günlüğe kaydedilebilirler.
Unipile
unipile.com
Uygulamanızda LinkedIn, Gmail ve WhatsApp aracılığıyla doğrudan konuşmaları kolaylaştırmak için e-posta ve mesajlaşma API'lerini dahil ederek kullanıcı üretkenliğini ve memnuniyetini artırın.
Tipi
tipihub.com
Kararların tam geçmişini tutarak, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden, tam düşüncelerle yanıt verin.
TIMU
timu.com
Sohbetler, toplantılar, görevler ve dosya depolama hepsi tek bir yerde. TIMU, iş arkadaşlarınız, tedarikçiniz ve müşterilerinizle işbirliği yapmanın ve buluşmanın en iyi yoludur.
Journyz
journyz.com
Journyz, CXO'nun benzersiz iş çözümleri yapılandırmasına ve tüm paydaşların bu çözümler etrafında etkileşim kurmasına yardımcı olan bir SaaS Platformudur. Journyz, liderlerin her kuruluşa (hatta kuruluş içindeki ekiplere) özgü iş süreçlerini dijitalleştirmesine yardımcı oluyor ve kullanıcıları değerli bilgilerle veriye dayalı kararlar alma konusunda daha donanımlı olacak liderlere ulaştırıyor. Liderler, görev yönetimi, veri giriş formları, sohbetler, anketler, oyunlaştırılmış zorluklar, dahili sosyal medya ve daha fazlasını içeren "oyun kitapları" ile ekiplerin iş süreçlerine katılımını sağlamak için kullanıcı deneyimini özelleştirebilir. Journyz görünümleri ve kontrol panelleri, tüm kuruluş için görünürlük ve veri görselleştirmesi sağlar.
Jumppl
jumppl.com
Ekibinizin odaklanmasını ve müşterilerinizin bilgilendirilmesini sağlayacak güçlü ve merkezi araçlar. Jumppl, ekibinizin verilerinin her yere yayılmasını engeller.
Nynja
nynja.io
Web sitenize gömülü toplantı çözümleri ayda 9,99 ABD dolarıdır, müşteriler ÜCRETSİZdir! Üzerinde markanızın yer aldığı eksiksiz bir toplantı çözüm araçları platformu! Ne elde edersiniz... Sesli ve görüntülü konferans - Ekran paylaşımı Büyük dosya aktarımları - Anında bire bir ve grup sohbetleri Veri depolama sürücüsü - 101'den fazla dilde otomatik hat içi sohbet çevirisi. NINJAworkspace.com web sitenizde nasıl çalıştığını izleyin https://youtu.be/pGznF2Ok954
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT, akıllı telefonlara yönelik bir uygulama ve kullanıcı konumu, mesaj kaydetme ve çok daha fazlasını içeren operasyonel yönetim yazılımına sahip bir Bas-Konuş çözümüdür. Bu, güçlü bir bas-konuş (PTT) uygulamasında gerçek zamanlı bir iletişimdir. BiPTT, gerçek zamanlı, verimli ve güvenli iletişime ihtiyaç duyan, masasız çalışanların bulunduğu şirketler için idealdir.
Textellent
textellent.com
Textellent'in güçlü iş mesajlaşma hizmetleri, müşteri hizmetleri, satış ve pazarlama mesajlaşma programları için SMS, MMS yeteneği sağlar. Textellent'in iş mesajlaşma çözümü ve kısa mesaj pazarlaması, SMS ve MMS kampanyalarının tasarlanmasını, yönetilmesini, ölçülmesini ve entegre edilmesini kolaylaştırır. Müşteri hizmetleri, satış veya pazarlama için kullanılsa da Textellent, yerel iş kollarını metin olarak etkinleştiren ve her büyüklükteki işletmeye hizmet veren, kullanımı kolay bir hizmetle müşteri yolculuğunuzu destekler. Yapay zeka tarafından TCPA uyumluluğu ile kolay katılım programlarına yönelik anahtar kelimeler ve kısa kodların yanı sıra güçlü planlama ve randevu hatırlatıcıları da mevcuttur. Ayrıca herhangi bir web uygulamasından veya web sayfasından doğrudan İş Mesajı Gönderme, Textellent Messenger (ücretsiz bir Google Chrome uzantısı) aracılığıyla da desteklenir.
ChangeEngine
changeengine.com
Dahili iletişim ve İK içeriği oluşturmak kolay değildir. İK ve pazarlama ekipleri genellikle birden fazla alet hokkabazlık yapma veya organizasyonlarının sesini yakalamayan temel şablonlara güvenme zorluğuyla karşı karşıyadır. Bu, tutarsız markalaşmaya, zaman alan manuel süreçlere ve çalışanlarla bağlantı kuramayan mesajlara yol açar. Ama bu şekilde olmak zorunda değil. ChangeEngine, bu zorlukları çözmek için yapay zeka ile çalışan dahili iletişim yazılımını yaratıcı tasarım hizmetleriyle birleştirir. Otomasyon ve kişiselleştirme araçlarını tek bir platforma getirir ve ekiplerin gerçek zamanlı analizlerle etkileşimi izlerken mesajları gevşek, ekipler, e-posta ve SMS arasında sorunsuz bir şekilde sunmalarına izin verir. Aynı zamanda, ChangeEngine’in özel yaratıcı ekibi, şablonların tek başına sunabileceği şeyin çok ötesine geçen bültenler, el kitapları ve kilometre taşı kampanyaları gibi cilalı, marka üzerine malzemeler tasarlamak için sizinle işbirliği yapıyor. İster küçük bir İK ekibi olun, ister küresel iletişimi yönetin, ChangeEngine iş akışınızı düzene sokar ve değerli zaman kazandırır. Akıllı teknoloji ve insan yaratıcılığının doğru karışımı ile ChangeEngine, çalışan bağlantılarını güçlendiren ve herkesi meşgul eden tutarlı, anlamlı iletişim üretmenize yardımcı olur. Sadece araçlarla ilgili değil; Bu, ekibinizin nasıl iletişim kurduğunu dönüştürmekle ilgilidir. ChangeEngine, hepsi tek bir yerde düşünceli, etkili mesajlar oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi verir.
Spokn
getspokn.com
Konuşulan Hikayeler, çalışan videoları oluşturmanın en kolay yoludur. Dakikalar içinde Kişiler ve İletişim programlarınızın seviyesini yükselten videolar oluşturabilir, kendi iç seslerinize dokunarak paradan tasarruf edebilir ve daha fazla insani bağlantı kurabilirsiniz. Dahili iletişim, DEI, işe alım, yetenek markası, işe alım veya Öğrenme ve Geliştirme için Spokn, özgün, markalı videolar oluşturma sürecini basitleştirir. Udemy, Snyk ve LifeLabs gibi şirketler ve daha fazlası, özgün çalışan hikayelerini yakalamak için Spokn'a güveniyor.
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop, iOS, Android veya Windows cihazınızı güçlü bir satış, sunum ve eğitim araç setine dönüştürür. İş arkadaşlarınızın doğrudan cihazlarından indirebilecekleri, sunabilecekleri ve paylaşabilecekleri etkileyici, etkileşimli sunumlar oluşturun. İçeriğinizi güncel, markaya uygun ve karşınıza çıkacak her türlü uzaktan satış sunumuna veya ekrandan ekrana paylaşıma hazır tutun. - Mevcut satış ve pazarlama varlıklarınızı içe aktarın ve birkaç dakika içinde oluşturmaya başlayın. Fotoğraflar, PDF belgeleri, bağlantılar, videolar, animasyonlar ve etkileşimli formlar veya hesap makineleriyle ilgi çekici sunumlar oluşturun. - Çevrimdışı görüntülemek ve sunmak için sunumları indirin; artık güvenilmez WiFi konusunda endişelenmeyin! - Potansiyel müşterilerinize doğrudan cihazınızdan içerik gönderin; ardından içeriği ne zaman açtıklarını, neye baktıklarını ve ne kadar süreyle izlediklerini takip edin. Müşterinizin gerçekte neyle ilgilendiğine dair özel bilgilerle takip görüşmenizde başarılı olun! - Bir sunumu güncellediğinizde satış ekibinizi anında bildirimlerle güncel tutun. Artık en son sürümü aramaya veya müşterilerin kafasını eski malzemelerle karıştırmaya gerek yok. - Dijital sunumlara geçerek baskı maliyetlerinden tasarruf edin, karbon ayak izinizi azaltın ve Yeni Zelanda'da yerel ağaçlar dikin. Showroomworkshop.com adresinden daha fazla bilgi edinin veya bit.ly/my-showcase-demo adresinden ücretsiz video demonuzu talep edin.
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