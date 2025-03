Dahili İletişim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tuvalu

OurPeople

Takım iletişimi ile ilgili sorun? Daha fazla görünmeyin - insanlar tam olarak neyin gerekli olduğunu sağlayacaktır! OurPeople, küçük, orta ve kurumsal işletmelerin herkesle daha iyi iletişim kurmasını sağlayan yenilikçi bir mobil ilk teknolojisidir. Platform, mesajı alması gereken herkesin yapmasını sağlamak için etiketleri kullanarak doğru kitleyi hedefleyen özel dağıtım yöntemleri sunar. Bizim kişiler, cephe takımları için iletişim, katılım ve eğitimi geliştirmek için çok sayıda araç sağlar. Neden insanları kullanıyorsunuz? * Önemli güncellemeler, doğrudan size. Kullanıcılar kaydırmaya veda edebilir ve hedeflenen mesajlara merhaba diyebilirler. Artık sonsuz e -posta yok 'Her şeye' - sadece neyin alakalı olduğunu görün. Acil toplantı bildirimleri veya önemli güvenlik güncellemeleri, telefonlarına veya tercih edilen cihazlarına anında teslim edilir. * Anında sohbet. Kullanıcılar, yoğun insanlar düşünülerek tasarlanan gruplar veya bireyler için takım sohbetiyle ihtiyaç duydukları cevaplara doğrudan ulaşabilirler. Sohbetler, telefonlarında sadece birkaç saniye içinde konum, proje veya ekip tarafından düzenlenebilir - sadece indirin ve sohbet etmeye başlayın. * Her şey tek bir yerde. Kullanıcılar, çalıştıkları yerden dosyaları bulabilir ve paylaşabilir. Our People’ın Bilgi Merkezi'ne telefonlarından erişim, önemli videoların, PDF'lerin, metin belgelerinin ve daha fazlasının en son sürümlerini sunar. Her şey parmaklarının ucunda, masa veya bilgisayara gerek yok. * Formlar ve kontrol listeleri. Günlük görevler basitleştirilir ve kullanıcıların önemli bilgileri hızlı bir şekilde günlüğe kaydetmesine izin verir. Platform kağıt kaosunu, kayıp belgeleri ve zayıf dosyalamayı ortadan kaldırır. Ekip aynı formları her gün aynı şekilde kullanıyor - sadece formu tamamlayın ve işi halletin. * Telefonunuzdan kaymaları değiştirin. Kullanıcılar e -postaları kontrol etmeden vardiya değişikliklerinin ve swapların üstünde kalabilir. OurPeople’ın Açık Vardiyalar özelliği tüm ekibin vardiyaları kaydetmesini, izlemesini ve örtmesini sağlar. Herhangi bir cihazdan erişilebilen rezervasyon yaptırabilir, onaylayabilir ve günlüğe kaydedilebilirler.