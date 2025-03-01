Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Genellikle iş mesajlaşma yazılımı olarak adlandırılan iç iletişim yazılımı, bir kuruluş içinde hem doğrudan hem de grup iletişimi için anlık mesajlaşma platformları sunar. Bu araçlar, ekip üyeleri arasında hızlı etkileşime olanak sağlayacak şekilde kullanıcı dostu ve verimli olacak şekilde tasarlanmıştır. Artık çalışanların kısa yanıtlar almak için uzun e-postalar göndermesine gerek yok. İş mesajlaşma araçları, iş arkadaşlarıyla iletişimi basitleştirerek bunu arkadaşlarla sosyal medyada veya mesaj yoluyla sohbet etmek kadar zahmetsiz hale getirir. Bu platformların çoğu, işyerinde gerçek ve doğal konuşmaları teşvik eden emojiler ve GIF'ler gibi özellikler içerir.
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Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams, işyerinde sohbet, video toplantıları, dosya depolama ve uygulama entegrasyonunu birleştiren bir iletişim ve işbirliği platformudur. Hizmet, Office 365 Abonelik Ofisi Verimlilik Suite ile entegre olur ve Microsoft olmayan ürünlerle entegre olabilecek uzantılar içerir. Microsoft Teams, Slack gibi hizmetlerde bir rakiptir ve Microsoft Skype for Business.Microsoft'un New York'taki bir etkinlikte açıklanan ekipleri duyurdu ve 14 Mart 2017'de dünya çapında hizmeti başlattı. Hackathon şirket merkezinde ve şu anda Microsoft'un kurumsal başkan yardımcısı Brian MacDonald tarafından yönetiliyor.
Zoom
zoom.us
Zoom, Zoom Video Communications tarafından geliştirilen bir videotelefoni yazılım programıdır. Ücretsiz sürüm, üç veya daha fazla katılımcının toplantılarına sahip ücretsiz hesaplar için 40 dakikalık zaman kısıtlaması ile aynı anda 100'e kadar cihaza izin veren bir görüntülü sohbet hizmeti sunar. Kullanıcılar planlarından birine abone olarak yükseltme seçeneğine sahiptir, en yüksek olanı aynı anda 1000 kişiye izin vermez. Uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve çevrimiçi sosyal ilişkiler.
Slack
slack.com
Slack, Amerikan yazılım şirketi Slack Technologies tarafından geliştirilen özel bir iş iletişim platformudur. Slack, konu, özel gruplar ve doğrudan mesajlaşma tarafından düzenlenen kalıcı sohbet odaları (kanallar) dahil olmak üzere birçok IRC tarzı özellik sunar.
monday.com
monday.com
Pazartesi.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetim aracıdır. 2020 itibariyle şirket, teknik olmayan birçok kuruluş da dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye dayanarak 150 milyon dolar topladı. Pazartesi.com, kategori uygulamalarında Mobile & Voice'da 2020 Webby Verimlilik Ödülü'nü kazandı.
ClickUp
clickup.com
Clickup, hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Takımların görevleri, dokümanları, sohbetleri, hedeflerini, beyaz tahtaları ve daha fazlasını kullanarak iş üzerinde planlamak, organize etmek ve işbirliği yapmak için bir araya geldikleri merkezdir. Sadece birkaç tıklama ile kolayca özelleştirilen Clickup, her tür ve boyuttan ekiplerin işleri daha etkili bir şekilde sunmasına ve üretkenliği yeni yüksekliklere artırmasına izin verir.
Teamwork
teamwork.com
Ekip çalışması, kuruluşların çeşitli karmaşık projeleri özgürce planlaması, izlemesi, yönetmesi ve sunması için tasarlanmış dünya lideri bir proje yönetim platformudur. Dünyada 20.000'den fazla işletme ve 6.000 ajans tarafından güvenilir. Ekip, piyasadaki en gelişmiş ürün yönetim platformunu sunarak müşterilerle sürekli olarak çalışır. İster şirket sahibi, ekip kurşun, proje yöneticisi veya bireysel katılımcı olun, ekip çalışması sizi günlük etkinlikleri sorunsuz bir şekilde yönetmek için tüm araçlarla donatır. Uygulama, projelerde meslektaşlarıyla işbirliği yapmak, iş akışlarına ilişkin bütünsel bir görünüm sağlamak, görevleri yönetmek, kaynakları izlemek ve en önemlisi projeleri zamanında sunmak için gereken özellikleri sunar.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetimli Soru-Cevap, canlı anket, sohbet, emoji tepkileri ve jest tanıma ile aktif katılımı teşvik edin • Oturuma dahil edilen canlı tercümanlarla katılımcıların tercih ettikleri dilde dinlemesine olanak tanıyın • Konuları daha derinlemesine inceleyin veya bağlantıları teşvik edin ara oturumlarıyla Geniş ölçekte profesyonel ve özel web seminerleri sunun • Hedef kitlenizin etkinlikten önce, etkinlik sırasında ve sonrasında gördüğü sahneyi ve içeriği yönetin • Özel markalama seçenekleri ve temalarla katılımcı kayıt deneyimini düzenleyin • Prova yapın canlı yayına geçmeden önce sunumun tamamı ortak panelistlerle birlikte • 100.000'e kadar katılımcıyı ağırlayın • 100'den fazla dilde gerçek zamanlı çevirilerle küresel kitlelere ulaşın
Guru
getguru.com
Kurumsal Yapay Zeka Arama, İntranet ve Wiki tek bir platformda. Guru halihazırda kullandığınız araçlarda yaşar, dolayısıyla bağlam değiştirmeye gerek yoktur. Herhangi bir uygulamada bilgi bulun, bulamıyorsanız bir uzmandan yardım alın ve Guru'nun proaktif olarak bilgi boşluklarını belirlemesine, bilgiyi çoğaltmasına ve 100 dile çevirmesine izin verin.. sizin ve geri kalanınız için akıllı bir arkadaş gibi şirket.
Workplace
workplace.com
Workplace, uzaktan çalışıyor olsalar bile şirketinizdeki herkesi birbirine bağlayan bir iletişim aracıdır. İnsanların konuşmasını ve birlikte çalışmasını sağlamak için Gruplar, Sohbet ve Canlı video yayını gibi tanıdık özellikleri kullanın. Workplace, Facebook, Inc. tarafından geliştirilen kurumsal bir bağlantı platformudur ve grupların, anlık mesajlaşmanın ve haber akışının kullanımını içerir. Geliştirme, İşyeri Başkan Yardımcısı Julien Codorniou ve İşyeri Başkanı Karandeep Anand tarafından yönetilmektedir.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, şirketlerin ve girişimcilerin etkinliklerini dahili ve dışsal olarak artırmalarına yardımcı olan bir yazılımdır. Platformumuz CRM, iletişim merkezi, web sitesi oluşturucu, çevrimiçi mağaza, pazarlama kampanyaları ve diğer satış araçları sunmaktadır. Buna ek olarak, güvenli intranet, görev ve proje yönetimi, gerçek zamanlı dosya paylaşımı ve depolama, iletişim araçları ve organizasyon vardır. İK temelleri ve yapay zeka Bitrix24 yapısına yerleştirilmiştir. Bitrix24, Nisan 2012'de bulut tabanlı bir hizmet olarak başlatılan Bitrix, Inc. inisiyatifinin bir girişimidir. Şimdi bulut ve şirket içinde mevcuttur. 2024'te şirketimizin 12 milyondan fazla kuruluşu var. Bitrix24, küçük kuruluşlardan müşterilere Fortune 500 şirketlerine hizmet etmekten gurur duyuyor.
Fleep
fleep.io
Fleep messenger, ekip sohbetleriniz, proje iletişiminiz veya 1:1 konuşmalarınız olsun, kuruluşlar içinde ve arasında iletişimi sağlar.
Channel.io
channel.io
Channel Talk, VIP düzeyinde müşteri hizmetleri sağlamanıza yardımcı olmaya adanmış, hepsi bir arada bir AI Messenger'dır. Önemli müşterileri tanımanıza ve müşteri hunisinin her aşamasında müşteri etkileşiminin kalitesini artırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış canlı sohbet, ekip sohbeti, CRM, pazarlama ve chatbot özellikleri sağlıyoruz. Çevrimiçi ortamda mağaza içi müşteri deneyimine en yakın şey olup, ilk kez gelen ziyaretçileri markanızın ömür boyu müdavimlerine dönüştürmenize yardımcı olur.
Beekeeper
beekeeper.io
Arı sahibi, mümkün olan en iyi işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları dijital çözümlerle cephe işletmelerini ve işçilerini güçlendirir. 2012 yılında kurulan arıcının mobil ilk platformu, küresel işgücünün% 80'ini temsil etmesine rağmen, işyeri teknolojisi söz konusu olduğunda kronik olarak yetersiz hizmet veren masmasız çalışanlar için tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Arıcının Cephe Başarı Sistemi ile şirketler kağıt tabanlı süreçleri otomatikleştirebilir, çalışanlarla gerçek zamanlı olarak her yerden iletişim kurabilir ve cephe takımlarının katılımını, verimliliğini ve güvenliğini artırabilir.
Workplace Chat
workplace.com
İşyeri sohbeti, her zaman, her yerde herkesle bağlantı kurmanın eğlenceli, sezgisel ve hızlı bir yoludur. Workplace, Facebook, Inc. tarafından geliştirilen bir kurumsal bağlantı platformudur ve grupların kullanımını, anlık mesajlaşma ve haber akışını içerir. Geliştirme, işyeri başkan yardımcısı Julien Codorniou ve işyeri başkanı Karandeep Anand tarafından yönetiliyor.
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza güç veren akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, hoparlör tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı ses notları oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin toplantılar, röportajlar, dersler ve önemli konuşmaların gerçekleşmesinde daha odaklanmış, işbirlikçi ve verimli olmalarına yardımcı olur.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği arasında kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan ve maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetinin artması sağlayan tek eksiksiz müşteri hizmeti çözümüdür. Müşteri konuşmalarının çoğunun insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü ve ekibi daha yüksek değerli müşteri konuşmaları üzerinde çalışmaya bıraktığı bir gelecek inşa ediyoruz. Atlassian, Amazon ve Lyft Business dahil olmak üzere 25.000'den fazla küresel kuruluş, herhangi bir ölçekte benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmak için Interkom'a güveniyor. İnterkom platformu ayda 500 milyondan fazla mesaj göndermek için kullanılır ve aylık 600 milyondan fazla aktif son kullanıcıyla etkileşimler sağlar. 2011 yılında kurulan ve Kleiner Perkins, Bessemer Girişim Ortakları ve Sosyal Sermaye de dahil olmak üzere önde gelen girişim kapitalistleri tarafından desteklenen Intercom, İnternet işini kişisel hale getirme görevinde.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar, proaktif sosyal yardım araçları ve müşteri niyetini anlayan akıllı sanal ajanlar gibi gelişmiş AI seçenekleri ile çok kanallı bir müşteri katılım çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon (önde gelen CRM'ler dahil) ve tam entegre, AI ile çalışan bir işgücü katılım yönetimi ve analitik çözümü sunar. RingCentral Contact Center, müşterilere kurumsal sınıf ses altyapısının faydalarını ve kesintisiz çapraz işlevsel işbirliğini sağlayan entegre birleşik iletişimin faydalarını sunan RingCentral MVP çözümü ile sıkı bir şekilde entegre edilmiştir.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (eski adıyla Nimbus), profesyonel hizmetlerin iş akışını kolaylaştırmasına ve müşteri portallarıyla olağanüstü müşteri deneyimleri sunmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli, hepsi bir arada bir müşteri işbirliği aracıdır. Bu platform, gerçek zamanlı işbirliği, proje ve bilgi yönetimi ve hatta içerik oluşturmaya yönelik yüzlerce gelişmiş ancak sezgisel özellik ile profesyonel hizmetleri güçlendirir. Markanız altında hizmetler sunun ve iletişimi, proje ilerleme takibini ve bilgi yönetimini merkezileştiren beyaz etiketli müşteri portallarıyla olağanüstü, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sunun. 2000'den fazla desteklenen entegrasyondan herhangi bir dosya formatı ve yerleştirmeyle etkileşimli süper belgeler oluşturmak için yenilikçi sürükle ve bırak belge oluşturucuyu kullanın. Verimli işbirliği için FuseBase (eski adıyla Nimbus) ekip çalışma alanlarındaki Kanban panolarını, proje izleme araçlarını, gerçek zamanlı düzenlemeyi ve daha fazla özelliği deneyin. Gelişmiş FuseBase (eski adıyla Nimbus) yapay zeka asistanıyla günlük operasyonları optimize edin, içerik oluşturma ve çeviri gibi görevleri otomatikleştirin, verilere dayalı kararlar almak için içgörüler elde edin ve işi ölçeklendirmek için boş zaman ayırın.
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq, organize konuşmalar ve bulunması kolay bilgilerle iletişiminizi basitleştirmeye ve kolaylaştırmaya yardımcı olan bir iş iletişimi yazılımıdır. Cliq, herhangi bir yerden herhangi bir cihaz üzerinden oturum açmak için oturum açabileceğiniz hibrit bir çalışma stilini mümkün kılmak üzere tasarlanmıştır. Bu, ekibinizin genel üretkenliğini artırmaya yardımcı olur ve dolayısıyla işletmenizin performansını olumlu yönde etkiler.
Lark
larksuite.com
Lark, iş akışlarını kolaylaştırmak ve iş sonuçlarına daha hızlı ulaşmak isteyen ekipler için hepsi bir arada bir işbirliği platformudur. Lark, masaüstü ve mobil cihazlarda kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunarak ekiplerin her yerden verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlar. Lark, sohbetleri, iş akışlarını, e-postaları, belgeleri, sayfaları, proje yönetimini ve toplantıları tek bir yerde birleştiren süper iş uygulamasıdır. Ekibiniz işlerini kesintiye uğramadan planlayabilir, yürütebilir ve senkronize edebilir ve işletmeniz için önemli olan şeylere odaklanabilir.
Zello
zello.com
Zello, dünya çapındaki ekipler ve işletmeler için önde gelen bas-konuş sesli mesajlaşma uygulamasıdır; iOS, Android ve Windows cihazlarını aynı zamanda mesajları kaydeden, konumu izleyen ve acil durum uyarıları gönderen telsizlere dönüştürür. Hesap yöneticileri, merkezi, web tabanlı bir yönetim konsolu aracılığıyla ekipleri ekler, kaldırır ve gruplandırır. Kanallar, özellikle konaklama, imalat, inşaat, ulaşım ve perakende sektörlerindeki her müşterinin ihtiyaçlarına uyacak şekilde esnektir. Zello, masasız çalışanlara, saha çalışanlarına, uzaktan çalışanlara ve yalnız çalışanlara sahip işletmeler için idealdir. Bu kategorideki kullanım örnekleri arasında çeşitli personelin bulunduğu oteller, gürültülü şantiyelerdeki inşaat ekipleri ve satış katındaki perakende satış görevlileri yer alır. Güncellemeleri paylaşmak, acil durumlarda bağlantı kurmak ve sorunları çözmek için herhangi bir kablosuz veya veri ağı üzerinden gerçek zamanlı olarak iletişim kuran milyonlarca Zello kullanıcısına katılın. Zello binlerce işletmeye hizmet veriyor ve dünya çapında 130 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Mevcut müşteriler arasında Honda, Restorasyon Donanımı, Starwood/Marriott Otelleri, Uniqlo, Atık Yönetimi (WM) ve YRC Freight bulunmaktadır. Zello, Wall Street Journal, New York Times, CBS, CNBC, USA Today ve TechCrunch gibi saygın kaynaklar tarafından güvenilir bir iletişim çözümü olarak tanınmaktadır.
Grape Messenger
chatgrape.com
Grape, ekibinizin tüm cihazlarda güvenli iletişim kurmasını sağlar. Derin hizmet entegrasyonunu kullanır, böylece tüm şirket verilerine tek bir yerden erişebilirsiniz, bu da onu piyasadaki en verimli iş sohbeti haline getirir.
TIMU
timu.com
Sohbetler, toplantılar, görevler ve dosya depolama hepsi tek bir yerde. TIMU, iş arkadaşlarınız, tedarikçiniz ve müşterilerinizle işbirliği yapmanın ve buluşmanın en iyi yoludur.
Chatwork
chatwork.com
Chatwork, iş için bir grup sohbet uygulamasıdır. Güvenli mesajlaşma, görüntülü sohbet, görev yönetimi ve dosya paylaşımı. Gerçek zamanlı iletişim ve ekipler için verimliliği artırın.
Verizon
verizon.com
Verizon, daha önce Verizon Wireless adıyla Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak çalışan bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.
Threema Work
threema.ch
Threema Work, şirketlerde ve kuruluşlarda mobil iletişimi kolaylaştıran, güvenli ve GDPR uyumlu bir iş mesajlaşma aracıdır. Mesajlaşma uygulamasının kullanımı kolaydır ve telefon numarası veya e-posta adresi gerektirmez. Threema Broadcast ile şirketler tüm çalışanlarına, bireysel alıcılarına ve dış ortaklarına tek tıkla ulaşabiliyor. Threema MDM, yöneticilerin uygulamayı önceden yapılandırmasına ve kurumsal politikalara uygun olarak kullanıldığından emin olmasına olanak tanır. Video: Threema Work ile Güvenli İş Mesajlaşması: https://thirdma.ch/work/secure-instant-messaging
Rewatch
rewatch.com
Bitmeyen toplantılara ve not almaya elveda deyin. Rewatch, yapay zeka destekli not alma aracını, ekran kaydediciyi ve ortak çalışmaya dayalı video merkezini birleştiren tek çözümdür; böylece gereksiz toplantıları ortadan kaldırabilir, maliyetleri azaltabilir ve işinize odaklanmaya devam edebilirsiniz. Herkesin katıldığı toplantılardan proje güncellemelerine kadar Rewatch, ekibinizin ihtiyaç duyduğu bilgileri parmaklarının ucuna getirir. Rewatch ile uyumlu kalın, daha hızlı işbirliği yapın ve işlerinizi ileriye taşıyın.
Element
element.io
Element, Matrix üzerine kurulu güvenli bir iletişim platformudur: merkezi olmayan ve uçtan uca şifrelenmiş bir protokol. Verilerinizin tam sahipliğini korurken ekiplerinizi bir araya getirin, üretkenliği ve iş yeri memnuniyetini artırın. Element, Forrester Wave: Güvenli İletişim raporunda lider konumdadır. 21. yüzyılın e-postası gibi görüntülü aramalar ve anlık mesajlaşma yoluyla iş ortaklarınız, tedarikçileriniz veya müşterilerinizle kolayca işbirliği yapın. Slack, MS Teams, WhatsApp hesaplarınızı bile bağlayabilirsiniz. Öte yandan Element, güvenli sınır ve etki alanları arası ağ geçitleri ve hatta hava boşluklu dağıtımlar kullanılarak yüksek güvenlikli ortamlar için kapatılabilir. Matrix üzerine inşa edildiğinden, merkezi olmayan ağ mimarisi sayesinde ağ için tek bir arıza noktası yoktur, bu da onu kritik görev ortamları için mükemmel kılar. İşletmenizin Element'ten nasıl yararlanabileceğini keşfetmek için lütfen bizimle iletişime geçin.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam, masasız ekipleri olan kuruluşların iletişimi geliştirmelerine, personeli korumasına ve operasyonel verimliliği artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış sağlam bir araç seti içeren ilk bir Mobil İş Gücü Yönetimi uygulamasıdır. Connecteam, yöneticilerin iş süreçlerini otomatik pilot üzerine koymalarına ve iş büyümesine odaklanırken, aynı zamanda çalışanları daha üretken, profesyonel ve memnun olmalarını sağlar. Zamandan tasarruf edin ve mobil ilk özel kontrol listeleri, formları ve raporları ile verimliliği artırın; GPS zaman saati ile vardiyaları planlayın ve çalışma saatlerini izleyin; Çalışan iletişimini basitleştirin, profesyonel becerileri geliştirin, günlük görevleri yönetin ve çok daha fazlası, hepsi bir uygulamada. Active Directory Tek Oturum Açma (SSO) ile sistem yöneticileri için güvenli ve kolay bir giriş sağlayın.
Chanty
chanty.com
Chanty, ekiplerin daha etkili bir şekilde birlikte çalışmasına yardımcı olmak için iletişim, proje yönetimi ve otomasyonu birleştiren bulut tabanlı bir işbirliği platformudur. Bu araç: * Ekip üyelerinizle sohbet edin; * Grup & 1'de 1 ses/video çağrılarını kullanarak iletişim kurun ve ekranınızı paylaşın; * Anında mesajları, dosyaları veya istediğiniz diğer içeriği paylaşın; * Doğrudan Chanty'de son teslim tarihlerini oluşturun, atayın, atayın ve görevleri tartışın; * Mesajları Google Drive, Dropbox, Trello, GitHub, Zapier, Jira, Asana ve diğerleri gibi çeşitli uygulamalarla entegre edin; * Kanban tahtasını kullanarak ekip iş akışını izleyin; * YouTube videolarını, GIF'leri ve sosyal medya içeriğini izleyin; * Teambook aracılığıyla tüm sohbetlerinize, görevlerinize ve dosyalarınıza hızlı erişin. Chanty, ekiplerin üretkenliği ve iş iletişimini geliştirmelerine yardımcı olur. Sınırsız mesaj geçmişi, görev yönetimi, dosya paylaşımı ve güçlü bildirimler gününüzü düzenler ve kurtarır. Tek bir yerde etkili bir şekilde işbirliği yapın ve iletişim kurun.
Trengo
trengo.com
Trengo, birden fazla kanaldaki iletişimi kolaylaştırmak, müşteri deneyimini ve ekip işbirliğini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir müşteri etkileşim platformudur. Verimlilik ve otomasyona odaklanan Trengo, işletmelerin müşteri etkileşimlerini tek bir arayüzden sorunsuz bir şekilde yönetmesine olanak tanır.
Chatway
chatway.app
Chatway, web siteleri için canlı sohbet ürünüyle çevrimiçi müşteri etkileşimlerini dönüştürüyor. Gerçek zamanlı iletişim, özelleştirilebilir widget'lar ve akıllı sohbet robotları sunarak kullanıcı deneyimini geliştirir. Cihazlar arasında duyarlı olan Chatway, işletmelerin etkileşim kurmasını, sorunları çözmesini ve potansiyel müşterileri verimli bir şekilde dönüştürmesini sağlar. Chatway ile çevrimiçi varlığınızı geliştirin ve kalıcı müşteri ilişkileri kurun.
Moxo
moxo.com
Müşteriler, satıcılar ve iş ortaklarıyla harici projeleri kolaylaştırın. Moxo ile hesap alımından katılıma ve hizmete kadar iş akışlarını hızlandırın. Ortak teslimatlara ulaşmak, kilometre taşlarını takip etmek, belge alışverişinde bulunmak, onayları toplamak ve daha fazlasını gerçekleştirmek için müşteriler, satıcılar ve iş ortaklarıyla koordinasyon sağlayın. Moxo; finansal hizmetler, danışmanlık, hukuk, muhasebe, sağlık hizmetleri ve daha fazlasını içeren çok çeşitli sektörlerdeki proje çalışma alanlarına güç sağlar. Müşterilerimiz arasında Citibank, FIS, Balfour Homes, AMCK Modelleri, Hibernia College, BNP Paribas ve daha fazlası gibi şirketler bulunmaktadır. Ekibimiz, etkileşim alanında zengin bir öncü geçmişe sahiptir: Moxo'nun kurucu ortağı ve CEO'su Subrah Iyar, Webex'in kurucu ortağı ve CEO'suydu ve Moxo'nun kurucu ortağı ve CTO'su Stanley Huang, Webex'te üst düzey mühendislik yönetimi pozisyonlarında yer aldı. Cisco Sistemleri ve WebEx.
uShare.to
web.ushare.to
USHARE TEAMS Takımlarınızdır: - Grup Sohbeti ve Mobil Mesajlaşma - Video ve Ses Konferansı - Paylaşılan Belgeler, Takvimler, Görevler ve Notlar - Takım Çalışma Alanları USHARE.TO CX, kuruluşların müşterileri yolculukları boyunca etkileşim kurmasına izin verir. Şunları içerir: - Müşteri Çalışma Alanları - Web Sitesi Sohbeti ve Ses/Video - Ekran Paylaşımı ve Ortak Krop - Evrensel Gelen Kutusu ve Yuvarlak Robin
Basecamp
basecamp.com
Basecamp, Chicago, Illinois merkezli bir Amerikan web yazılım şirketidir. Firma 1999 yılında Jason Fried, Carlos Segura ve Ernest Kim tarafından 37Signals adlı bir web tasarım şirketi olarak ortaklaşa edildi. İlk ticari uygulaması Basecamp, ardından sırt çantası, kamp ateşi ve Highrise idi. Açık kaynaklı web uygulama çerçevesi Ruby on Rails, başlangıçta 37Signal'de dahili kullanım için oluşturuldu. 2004'te halka açık olarak yayınlanmadan önce. Şubat 2014'te, şirket tamamen amiral gemisi ürününe, Basecamp adlı yazılım paketi, aynı zamanda Basecamp adlı yazılım paketine odaklanan yeni bir strateji benimsedi. ve şirketi 37Signal'den Basecamp'a yeniden adlandırıyor. Jason Fried ve David Heinemeier Hansson, 37Signals adı altında birkaç kitap yayınladılar.
Blink
joinblink.com
Blink, insanlarınızı, sistemlerinizi ve kültürünüzü tek bir süper uygulamaya bağlayan mobil ilk çalışan deneyim platformudur. Dijital bölünmeyi masasız ve masa tabanlı işçiler arasında, çalışanların iletişimini ve McDonald's, Nokia, Domino’nun, JD Sports, Ratp Dev ve Stagecoach gibi sektör lideri şirketlerde katılımını süper şarj ediyor.
Dex
getdex.com
Dex, iletişimde kalmanızı hatırlatan kişisel bir CRM'dir. Nerede kaldığınızı hatırlayın, size ulaşmak için hatırlatıcılar ayarlayın ve daha güçlü ilişkiler kurun.
Podbean
podbean.com
Bir podcast'i tam olarak istediğiniz gibi başlatmak. PodBean ile tüm paketi alırsınız - güvenilir podcast barındırma, sınırsız depolama ve bant genişliği, promosyon araçları, podcast reklamları ve premium içerik. 180 binden fazla kişi çarpıcı podcast'lerini oluşturmak için Podbean'ı seçiyor. Podbean, bireyler ve işletmeler için ücretsiz ve premium barındırma paketleri sağlayan bir podcast yayıncılığı ve para kazanma hizmetidir. PodBean, yayıncılık, yönetim, sendikasyon ve analiz araçlarını kullanımı kolay bir podcasting paketine entegre eden kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Bu web tabanlı sistem, kullanıcıların podcast'leri bir nokta ve tıklama, blog benzeri bir ortamda yayınlamasına, yönetmesine ve tanıtmasına olanak tanır ve minimum teknik bilgi gerektirir. Podbean’ın paylaşımı ve gömme araçları, yayıncıların podcast'leri Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube ve WordPress dahil olmak üzere kendi web sitelerine, bloglarına ve sosyal ağlarına entegre etmelerini kolaylaştırır. PodBean uygulaması, iOS ve Android için en popüler podcast uygulamalarından biridir ve Amazon Alexa üzerinden podcast oynamak için de kullanılabilir. Podcast izleyicilerinin en sevdikleri podcast'lerin her yerde, her zaman tadını çıkarmaları için harika bir seçenektir. Podcasters ayrıca Podbean uygulamasından da kaydedebilir ve yayınlayabilir.
Team Engine
teamengine.io
Seçtiğiniz işverenler, saha işgücünü işe almak, elde tutmak, meşgul etmek ve geliştirmek için ekip motoru kullanırlar. Team Engine, büyüyen şirketlerin en iyi yetenekler için tıkanmasına ve çalışanların katılımında en iyi uygulamaları uygulamalarına yardımcı olan bir İK otomasyon paketidir. Kuruluşlar manuel, ayrık, zaman alıcı süreçlere veda edebilir ve olağanüstü bir yetenek stratejisinin kritik, zamana duyarlı bileşenlerini otomatik olarak yürüten sezgisel, özelleştirilebilir yazılımlara merhaba diyebilirler. Şu anda yüzlerce büyüyen şirket tarafından kullanılan Team Engine’in metin ilk iletişim platformu, alanda dağıtılmış bir işgücüne sahip kuruluşların benzersiz ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Çünkü saha çalışanları hem işe alım sürecinde hem de günlük çalışmalarında hız ve sadelik arıyorlar. Takım motoru ile kuruluşlar, önce en iyi insanları dışlamak ve işe almak için endüstrilerine özgü katılım zorluklarının üstesinden gelebilir, daha sonra tutarlı iletişim ve geri bildirim fırsatlarıyla tutma ve katılım sağlayabilir. Takım motoru kuruluşlara yardımcı olacak: * Harika insanları bulun ve işe alın: İşe alım sürecindeki gereksiz görevleri otomatikleştirin, böylece en önemli yere değer katabilirler. * Kaliteli çalışanları motive edin ve elde tutun: Yapılandırılmış bire bir ve deneyim hakkında geri bildirim sağlama fırsatı ile yeni işe alımlar iyi bir başlangıç yapın. * Yürüt ve sürekli iyileştirin: İş yapmak, verimli süreçler oluşturmak ve büyüme ve gelişme kültürünü beslemek için şirket genelinde bağlantı kurun. Takım motorunun nasıl yardımcı olduğuna dair bir bakış: * Massless çalışanları ve iş başvuru sahipleriyle mesajlaşma * Zamana duyarlı iletişim için otomatik mesajlaşma (ör. Röportaj hatırlatıcıları ve açık kayıt son tarihleri) * Craigslist, Facebook ve Instagram'da yerleşik işe alım reklamları * İspanyolca konuşmacılar için çevrilmiş iletişim * Tüm işe alım faaliyetlerini ve başvuru sahibini organize etmek için merkezi bir merkez * Daha fazla erişim için aday tedarikinin çeşitlendirilmesi
Nucleus
nucleusapp.io
İşyeri iletişiminizi birleştirin. Toplantılar, mesajlaşma, görevler, notlar ve belgeler için tek bir platform. Odaklanmayı ve üretkenliği artırmak için tasarlandı.
Hive
hive.com
Hive, ekiplerin daha hızlı hareket etmesine yardımcı olur. Hive'ın sınıfının en iyisi proje yönetim platformu, ihtiyacınız olan ve istediğiniz tüm araçları içerir-ve değilse, bunları sizin için oluşturacaktır. Esnek proje görünümleri ve sonsuz özelleştirmelerle Hive, şartlarınızda proje yönetimi sunar, başarıyı garanti eder. Görev ataması, son tarih izleme ve gerçek zamanlı iletişim gibi özelliklerle Hive, dünyanın dört bir yanındaki binlerce takımın çalışmalarını daha verimli ve zamanında yapmasına yardımcı olur. Projeleri kolayca görüntülemek, görevler hakkında yorum yapmak, mesaj takım arkadaşlarını ve yapılacaklar listenizi yönetmek için mobil uygulamayı kullanın. Temel Özellikler: - Masaüstü uygulamasıyla doğrudan ve devam eden senkronizasyon -Hareket halindeyken görev ve proje oluşturun - İletişim kolaylığı için doğrudan ve grup sohbeti - Dosyaların doğrudan telefonunuzdan yüklenmesine izin veren ekler - Takım arkadaşlarını doğrudan aksiyon kartlarında yorumlama ve etiketleme yeteneği - İş deneyiminizi projelerinizde özelleştirin Hive, binlerce hızlı hareket eden takım tarafından yardımcı olmak için kullanılır: - Proje yönetimi - Araçları entegre etmek - Kaynak - Zaman izleme - Prova ve onaylar - Not alımı - Görev Yönetimi - Raporlama ve Analitik
Nifty
nifty.pm
Nifty, kuruluşunuz genelinde kişileri, projeleri ve işlevleri uyumlu tutmaya yönelik hepsi bir arada çalışma alanıdır. Sohbet, görevler, hedefler, belgeler ve dosyaların hepsi tek bir yerde olduğundan Nifty, araçlarla hokkabazlık yapmak yerine işinize odaklanmanızı sağlar. Nifty, proje yönetiminin tüm önemli özelliklerini tek bir yazılımda birleştirerek proje geliştirme döngülerinin azaltılmasına yardımcı olur ve ekip verimliliğini artırır. Nihai sonuç, her paydaşı aynı hizada tutan ve organizasyonel hedeflerin programa uygun kalmasını sağlayan kilometre taşı odaklı ilerleme otomasyonudur. Nifty'nin yazılımı görevleri Kanban, Liste ve Zaman Çizelgesi görünümleri aracılığıyla yönetmenize olanak tanır. Nifty üzerinde işbirliği yapmak doğaldır çünkü her projenin ayrı bir tartışma konusu vardır ve projelerin özel bir bilgi merkezine sahip olmasını teşvik eder. Nifty, departmanlar arası işbirliğini başka hiçbir şeye benzemeyen bir şekilde teşvik etmek için tasarlandı. Yerleşik bir takvimle Nifty, Google, Outlook'un yanı sıra dosya ve belge paylaşımıyla da entegre edilebilir.
Zelos Team Management
getzelos.com
Basit planlama, görevler ve sohbetlerle kullanımı en kolay ekip yönetimi uygulaması. Masaüstü ve mobil cihazlarda kendi kendine planlama yapan masa başı iş gücü, gönüllüler veya serbest çalışanlar için mükemmel! - Basit programlar - Görev gönderme ve izleme - Canlı sohbet - Dahili wiki - Oyunlaştırma Zelos'un kullanımı üyeler için son derece basit, yöneticiler için ise hala güçlüdür.
Missive
missiveapp.com
Missive, 2015 yılında Kanada'nın Quebec şehrinden fırlatıldı. Şu anda 3 kurucu ortak ve 2 çalışandan oluşmaktadır. Missive, takımların gelen kutularını ve sohbetlerini tek bir çatı altında toplayan bir uygulamadır. Ekibinizin iletişimini merkezileştirmek için işbirliği düşünülerek tasarlandı. Missive, birçok özelliğinin yanı sıra dört temel özellik sunmaktadır: - Ekip Gelen Kutuları. - Dahili Takım Sohbeti. - İş akışlarını otomatikleştirmeye yönelik kurallar. - Entegrasyonlar.
Assembly
joinassembly.com
Meclis, kuruluş genelinde tanıma, ödül, iç iletişim ve işbirliğini kolaylaştıran modern bir AI güdümlü katılım platformudur. Bu tek, uygun hub, duyurular, AI işyeri asistanları, yarışmalar, anketler ve daha fazlası dahil olmak üzere kapsamlı ve çok yönlü katılım çözümleri sunar. Assembly, hediye kartları, özel yağma, kültür ödülleri ve yardım bağışları gibi kapsamlı bir ödül kataloğu sağlar ve çalışanların değerli, takdir ve bağlı hissettikleri bir işyeri kültürünü teşvik eder. Güçlü analizler, yöneticilerin şirket hissi hakkında bilgi edinmelerini sağlar ve çalışanların duyulduğunu ve anladıklarını hissettikleri bir ortam sağlar. Ekibinizi anlamlı bir şekilde tanın, temel değerleri ekip tarafından günlük kucaklamayı teşvik etmek için tanıma ile hizalayın. Hediye kartları, özel yağma, kültür ödülleri ve yardım bağışları dahil olmak üzere geniş bir ödül kataloğu ile tanınmayı geliştirin. Kilometre taşlarını ve yıldönümü tanımasını otomatikleştirin Her takım arkadaşının doğum gününü veya yıldönümünü otomatik özel bağırışlarla kutlayın. Microsoft ekipleri ile sorunsuz entegrasyon ve Slack, güvenli entegrasyon ve gerçek zamanlı veri güncellemeleri ile zaten çalıştığınız yerde sorunsuz bir şekilde etkileşime geçin. Platformlar arasında anında senkronizasyon için verileri bir kez girin. Çalışan katılımını geliştirin CEO ve yönetici güncellemelerini, çeşitli çalışan anketlerini, haftalık check-in'leri ve katılımı iyileştirmek için memnuniyet anketlerini kullanın. Dahili İletişim, AMA şablonları, haber yayınları, yardım şablonları, grup yemleri, buz kırıcılar, fikir yönetimi, dahili wikiler ve iletişim iş akışlarını geliştirmek için buluşma araçları gibi araçlardan yararlanır. Takım verimliliğini artırın Günlük özetler, gündemler, toplantı notları, ürün geri bildirimi, kazanma listeleri ve üretkenliği artırmak için hafif satış CRM'leri kullanın. İK ve İşe Alım Basitleştirme, Yüklenici Zaman Takibi ve diğer İK şablonlarının yanı sıra çalışanların faydaları, çıkış görüşmeleri, ENPS puanları, dahili yönlendirmeler, röportaj soruları ve yeni kiralama geri bildirimleri için uygulama anketleri.
Vowel
vowel.com
Vowel, yapay zeka destekli bir video konferans ve toplantı aracıdır. Yapay zeka destekli toplantı özetleriyle Vowel, basit, güvenli ve güvenilir bir deneyimle her toplantıyı daha kapsayıcı ve değerli hale getirir. Toplantılara ev sahipliği yapın, kaydedin, yazıya dökün, kırpın, arayın ve paylaşın; eklenti gerekmez! Temel özellikler: - Telefonu kapattığınızda anında erişilebilen yapay zeka destekli toplantı özetleri - Yapay zeka destekli eylem öğeleri (gerçek zamanlı olarak önerilir) - Toplantılar için MeetingGPT, yapay zeka destekli Soru-Cevap - Catch Me Up toplantı özetleri - Keyifli görüntülü toplantılara ev sahipliği yapın tarayıcınız - Ücretsiz bir planda bile tek tıklamayla kaydedin ve yazıya dökün - Gündemler ve toplantı notları üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın (eylem öğeleri dahil) - Tüm toplantı içeriğinizde şimdiye kadar söylenen her kelimeyi arayın - Zapier entegrasyonu - Toplantıyı klipleyin Anlar ve anında bağlam için paylaşın - Konuşma süresi izleme, emojiler, el kaldırma ve daha fazlasıyla toplantıları daha kapsayıcı hale getirin Vowel'ı bugün ücretsiz deneyin!
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala, büyük grup iletişimi ve iş yönetimi için tasarlanmış bir mobil uygulama ve hizmettir. Kaizala, nerede olurlarsa olsunlar saha çalışanları, satıcılar, iş ortakları ve müşteriler de dahil olmak üzere değer zincirinizin tamamıyla bağlantı kurmanızı ve çalışmayı koordine etmenizi kolaylaştırır. Kaizala ile, kuruluşunuzda olmasalar bile bireylerle veya büyük gruplarla verimli bir şekilde görev atayıp takip edebilir veya onlarla veri toplayabilirsiniz.
Deskree
deskree.com
Deskree, işletmeler ve geliştiriciler için arka uç geliştirme ve altyapı yönetimini basitleştiren ve optimize eden bir bulut platformudur.
Nynja
nynja.io
Web sitenize gömülü toplantı çözümleri ayda 9,99 ABD dolarıdır, müşteriler ÜCRETSİZdir! Üzerinde markanızın yer aldığı eksiksiz bir toplantı çözüm araçları platformu! Ne elde edersiniz... Sesli ve görüntülü konferans - Ekran paylaşımı Büyük dosya aktarımları - Anında bire bir ve grup sohbetleri Veri depolama sürücüsü - 101'den fazla dilde otomatik hat içi sohbet çevirisi. NINJAworkspace.com web sitenizde nasıl çalıştığını izleyin https://youtu.be/pGznF2Ok954
Coast
coastapp.com
Coast, ekip iletişimini, görevleri, kontrol listelerini, planlamayı ve iş akışlarını daha iyi yönetmek isteyen ekipler için hepsi bir arada çalışma alanıdır. Telefonunuzdan masaüstünüze kadar Coast'a her yerden ve her zaman kolayca erişilebilir. Binlerce ekip ve işletme, e-postaların, mesajların, e-tabloların ve kağıt kontrol listelerinin ve programlarının yerine Coast'u kullanıyor. Coast, tüm çalışanlarınızın tek bir yerde çalışmasını sağlayarak ekibinizin üretkenliğini ve sorumluluğunu artırır ve her hafta saatlerce zaman tasarrufu sağlar.
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT, akıllı telefonlara yönelik bir uygulama ve kullanıcı konumu, mesaj kaydetme ve çok daha fazlasını içeren operasyonel yönetim yazılımına sahip bir Bas-Konuş çözümüdür. Bu, güçlü bir bas-konuş (PTT) uygulamasında gerçek zamanlı bir iletişimdir. BiPTT, gerçek zamanlı, verimli ve güvenli iletişime ihtiyaç duyan, masasız çalışanların bulunduğu şirketler için idealdir.
Superworks
superworks.com
Başlık: İşyerinizi Superworks ile Dönüştürün HRMS: Verimliliği Artırın ve Çalışan Mutluluğu Superworks, İK ve operasyonel süreçleri düzene koyarak işletmelere ve KOBİ'lere gelişen, üretken işyerleri yaratmaları için güç verir. Kapsamlı Super HRMS Suite'imiz, karmaşık görevleri basitleştirmek ve çalışan katılımını artırmak ve işiniz için somut sonuçlar elde etmek için tasarlanmıştır. HRMS'nin sizin için yapabileceği Superworks'ler: * Zahmetsiz bordro işleme: Bordro görevlerini otomatikleştirin, hataları ortadan kaldırın ve çalışanlarınız için zamanında ödemeler sağlayın. * Kesintisiz Takım Yönetimi: Yerleşik olarak basitleştirin, performansı izleyin, işbirliğini teşvik edin ve ekibinizi meşgul edin. * Geliştirilmiş çalışan deneyimi: Superworks HRMS, çalışanlarınıza self servis araçları ve aerodinamik iletişim ile güçlendirir. * Artan verimlilik: Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek ve değerli bilgiler elde ederek değerli zaman ve kaynakları serbest bırakın. * Ölçeklenebilir Büyüme: Superworks HRMS işinizle birlikte büyür ve başarılı olmanız gereken esneklik ve desteği sağlar. Neden Süper İşleri Seçmelisiniz? 1. Kapsamlı Suite: Tüm İK ve operasyonel ihtiyaçlarınız için bir entegre platform. 2. Kullanıcı dostu arayüz: Öğrenmesi ve kullanımı kolay, eğitim süresini en aza indirir ve evlat edinmeyi en üst düzeye çıkarır. 3. Ölçeklenebilir Çözüm: Değişen ihtiyaçlarınıza uyum sağlayarak işletmenizle büyür. 4. Özel Destek: Uzman ekibi, yolun her adımında sizi desteklemek için burada.
Engynn
engynn-intranet.com
Bayılacağınız bir intranet. Basit ve sosyal bir şirket intranet yazılımı mı arıyorsunuz? İntranet aramanız burada sona eriyor! İki dakika içinde ücretsiz denemeye başlayın ve dünya çapındaki şirketlerin neden Engynn intranet yazılımına güvendiğini görün.
Textellent
textellent.com
Textellent'in güçlü iş mesajlaşma hizmetleri, müşteri hizmetleri, satış ve pazarlama mesajlaşma programları için SMS, MMS yeteneği sağlar. Textellent'in iş mesajlaşma çözümü ve kısa mesaj pazarlaması, SMS ve MMS kampanyalarının tasarlanmasını, yönetilmesini, ölçülmesini ve entegre edilmesini kolaylaştırır. Müşteri hizmetleri, satış veya pazarlama için kullanılsa da Textellent, yerel iş kollarını metin olarak etkinleştiren ve her büyüklükteki işletmeye hizmet veren, kullanımı kolay bir hizmetle müşteri yolculuğunuzu destekler. Yapay zeka tarafından TCPA uyumluluğu ile kolay katılım programlarına yönelik anahtar kelimeler ve kısa kodların yanı sıra güçlü planlama ve randevu hatırlatıcıları da mevcuttur. Ayrıca herhangi bir web uygulamasından veya web sayfasından doğrudan İş Mesajı Gönderme, Textellent Messenger (ücretsiz bir Google Chrome uzantısı) aracılığıyla da desteklenir.
Workdeck
workdeck.com
Tamamen dijitalleştirilmiş iş yerini çalıştırmak ve yerinde, uzak ve hibrit ekibin her yerden üretken olmasını sağlayan tek bir sezgisel temas noktasıyla kanıtlamak için Yapay Zeka odaklı bir platform. Şunlar için entegre araçlar: • Proje/Hizmet Yönetimi • Görev yürütme • Kaynak Planlama • Mali Bilgiler • Belge Havuzları • İletişim (sohbet, anlık mesajlaşma) • Takvimler • İzin Yönetimi • Zaman kaydı • Satın Alma ve Gider Yönetimi • Seyahat Yönetimi • Google ile entegre ( G-Suite) ve Microsoft Office 365 • Web ve akıllı telefon uygulamaları
Rainbow
openrainbow.com
Rainbow iş iletişimi çözümleri, işbirliği, zaman yönetimi, güvenlik ve gizlilik ihtiyaçlarını desteklemek için tasarlanmış kullanıcı dostu çevrimiçi araçlardır.
Midlap
midlap.com
Midlap, ekibinizle işbirliği yapmak için birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaktan kaynaklanan sorunları çözdüğümüz çevrimiçi bir işbirliği ve beyin fırtınası aracıdır. Beyaz Tahtalar, Kanban Tahtaları, Akış Diyagramları, Dosyalar, Sohbet, Etkinlikler, Gantt Şemaları vb. araçları tek bir uygulama altında sunarak bu sorunu çözüyoruz. Artık farklı uygulamalar arasında geçiş yapmanıza ve Midlap ile daha fazlasını yapmanıza gerek yok.
WorkStep
workstep.com
WorkStep, İK ve operasyonların çalışanların cirosunu azaltmasına, verimliliği artırmasına ve saatlik işgücüne katılımı artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış önde gelen çalışan katılım yazılımı çözümüdür. WorkStep, özellikle cephe takımları için tasarlanmış AI destekli çalışan katılım yazılımı sağlar. İK ve operasyon liderlerini gerçek zamanlı anlayışlarla güçlendirerek, WorkStep, maliyetlerin maliyetli sorunlar haline gelmeden önce tanımlanmasına ve ele alınmasına yardımcı olur ve operasyonların sorunsuz çalışmasını sağlar. WorkStep'in Çalışan Deneyim Çözümü, kapsamlı çalışanların dinleme, katılım, çalışanın sesi ve aşağıdakileri içeren iletişim işlevselliği sağlar: *Çalışan Geri Bildirimi: WorkStep, kilometre taşı nabzı, her zaman açık, yıllık anketler ve iki yönlü geri bildirim kanalları aracılığıyla çalışanlardan gerçek zamanlı bilgiler toplar. *Çalışan Raporlama: Raporlama, İK ve OPS liderlerine, ret tutmayı etkileyebilecek eğilimleri ve kalıpları tanımlamak için rol türü, konum, demografik özellikler ve görev süresi dahil olmak üzere çeşitli filtreler tarafından bölümlere ayrılabilecek çalışan davranışı hakkında veriler sağlar. *Öngörücü Analitik: WorkStep, tesis veya rol düzeyinde en iyi iyileştirme alanlarını belirlemek için makine öğrenimini kullanır ve çalışan cirosunu azaltmak için yüksek etkili eylemler önerir. *Etki Analizi: İşverenler, çalışan duygularındaki değişimi izleyerek ve etkilenen nüfus boyunca elde tutularak uygulanan herhangi bir girişimin başarısını ölçebilir. *İletişim: Liderler, çalışanların anonimliğini korurken acil yorumlara ve uyarılara cevap verebilir veya yeni programlara dikkat çekmek, kritik güncellemeleri paylaşmak, ekipleri kutlamak veya geri bildirim talep etmek için işgücünün segmentlerine genel olarak iletişim kurabilirler. Gerçek zamanlı verileri yapay zeka ile çalışan analiz ve yerleşik iletişim araçlarıyla birleştiren WorkStep, EHR ve operasyon liderlerinin ön cephe operasyonlarındaki fırsatları belirlemesine ve doğrudan ele almasına yardımcı olur. Bu, iyileştirilmiş elde tutma oranları, artan üretkenlik ve maliyetlerin azalmasıyla sonuçlanır.
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