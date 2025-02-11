Dahili İletişim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Somali

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Genellikle iş mesajlaşma yazılımı olarak adlandırılan iç iletişim yazılımı, bir kuruluş içinde hem doğrudan hem de grup iletişimi için anlık mesajlaşma platformları sunar. Bu araçlar, ekip üyeleri arasında hızlı etkileşime olanak sağlayacak şekilde kullanıcı dostu ve verimli olacak şekilde tasarlanmıştır. Artık çalışanların kısa yanıtlar almak için uzun e-postalar göndermesine gerek yok. İş mesajlaşma araçları, iş arkadaşlarıyla iletişimi basitleştirerek bunu arkadaşlarla sosyal medyada veya mesaj yoluyla sohbet etmek kadar zahmetsiz hale getirir. Bu platformların çoğu, işyerinde gerçek ve doğal konuşmaları teşvik eden emojiler ve GIF'ler gibi özellikler içerir.
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Zoom
zoom.us
Zoom, Zoom Video Communications tarafından geliştirilen bir görüntülü telefon yazılım programıdır. Ücretsiz sürüm, aynı anda 100 cihaza kadar izin veren bir görüntülü sohbet hizmeti sağlar ve üç veya daha fazla katılımcının katıldığı toplantılara sahip ücretsiz hesaplar için 40 dakikalık bir süre kısıtlaması vardır. Kullanıcılar, en yüksek planın aynı anda 1.000 kişiye kadar izin verdiği ve zaman sınırlaması olmaksızın planlarından birine abone olarak yükseltme seçeneğine sahiptir.COVID-19 salgını sırasında Zoom ve benzeri ürünlerin kullanımında büyük bir artış yaşandı. uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve çevrimiçi sosyal ilişkiler.
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams, işyeri sohbeti, görüntülü toplantılar, dosya depolama ve uygulama entegrasyonunu birleştiren bir iletişim ve işbirliği platformudur. Hizmet, Office 365 abonelikli ofis üretkenlik paketiyle entegre olur ve Microsoft dışı ürünlerle entegre olabilen uzantılar içerir. Microsoft Teams, Slack gibi hizmetlerin rakibidir ve Microsoft Skype Kurumsal'ın evrimi ve yükseltme yoludur.Microsoft, Teams'i New York'taki bir etkinlikte duyurdu ve hizmeti 14 Mart 2017'de dünya çapında başlattı. Hackathon şirketin genel merkezinde gerçekleştiriliyor ve şu anda Microsoft Kurumsal Başkan Yardımcısı Brian MacDonald tarafından yönetiliyor.
Slack
slack.com
Slack, Amerikan yazılım şirketi Slack Technologies tarafından geliştirilen tescilli bir iş iletişimi platformudur. Slack, konuya göre düzenlenen kalıcı sohbet odaları (kanallar), özel gruplar ve doğrudan mesajlaşma dahil olmak üzere birçok IRC tarzı özellik sunar.
monday.com
monday.com
monday.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Şirket, 2020 yılı itibarıyla teknik olmayan birçok kuruluş dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye göre 150 milyon dolar topladı. Monday.com, Uygulamalar, Mobil ve Ses kategorisinde 2020 Webby Verimlilik Ödülü'nü kazandı.
Workplace
workplace.com
Workplace, uzaktan çalışıyor olsalar bile şirketinizdeki herkesi birbirine bağlayan bir iletişim aracıdır. İnsanların konuşmasını ve birlikte çalışmasını sağlamak için Gruplar, Sohbet ve Canlı video yayını gibi tanıdık özellikleri kullanın. Workplace, Facebook, Inc. tarafından geliştirilen kurumsal bir bağlantı platformudur ve grupların, anlık mesajlaşmanın ve haber akışının kullanımını içerir. Geliştirme, İşyeri Başkan Yardımcısı Julien Codorniou ve İşyeri Başkanı Karandeep Anand tarafından yönetilmektedir.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (eski adıyla Nimbus), profesyonel hizmetlerin iş akışını kolaylaştırmasına ve müşteri portallarıyla olağanüstü müşteri deneyimleri sunmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli, hepsi bir arada bir müşteri işbirliği aracıdır. Bu platform, gerçek zamanlı işbirliği, proje ve bilgi yönetimi ve hatta içerik oluşturmaya yönelik yüzlerce gelişmiş ancak sezgisel özellik ile profesyonel hizmetleri güçlendirir. Markanız altında hizmetler sunun ve iletişimi, proje ilerleme takibini ve bilgi yönetimini merkezileştiren beyaz etiketli müşteri portallarıyla olağanüstü, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sunun. 2000'den fazla desteklenen entegrasyondan herhangi bir dosya formatı ve yerleştirmeyle etkileşimli süper belgeler oluşturmak için yenilikçi sürükle ve bırak belge oluşturucuyu kullanın. Verimli işbirliği için FuseBase (eski adıyla Nimbus) ekip çalışma alanlarındaki Kanban panolarını, proje izleme araçlarını, gerçek zamanlı düzenlemeyi ve daha fazla özelliği deneyin. Gelişmiş FuseBase (eski adıyla Nimbus) yapay zeka asistanıyla günlük operasyonları optimize edin, içerik oluşturma ve çeviri gibi görevleri otomatikleştirin, verilere dayalı kararlar almak için içgörüler elde edin ve işi ölçeklendirmek için boş zaman ayırın.
Copilot
copilot.com
Copilot'un ürün paketi, işletmelere müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı, sözleşmeler, formlar, yardım masaları ve daha fazlası için hepsi bir arada bir çözüm sunar. Ayrıca Copilot, işletmelerin müşterilerine markalı bir müşteri portalı ile birleşik bir deneyim sunmalarına olanak tanır. Bugün teknoloji, pazarlama, finansal hizmetler ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren yüzlerce teknoloji destekli hizmet işletmesi Copilot'ta çalışıyor. Copilot 2020'de kuruldu, 2022'de 10 milyon dolarlık Seri A topladı ve genel merkezi New York City'de bulunuyor.
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq, organize konuşmalar ve bulunması kolay bilgilerle iletişiminizi basitleştirmeye ve kolaylaştırmaya yardımcı olan bir iş iletişimi yazılımıdır. Cliq, herhangi bir yerden herhangi bir cihaz üzerinden oturum açmak için oturum açabileceğiniz hibrit bir çalışma stilini mümkün kılmak üzere tasarlanmıştır. Bu, ekibinizin genel üretkenliğini artırmaya yardımcı olur ve dolayısıyla işletmenizin performansını olumlu yönde etkiler.
Podbean
podbean.com
Bir podcast'i tam olarak istediğiniz şekilde başlatmak. Podbean ile tüm pakete sahip olursunuz: güvenilir podcast barındırma, sınırsız depolama ve bant genişliği, tanıtım araçları, podcast reklamları ve premium içerik. 180 binden fazla kişi çarpıcı podcast'lerini oluşturmak için Podbean'ı seçiyor. Podbean, bireyler ve işletmeler için ücretsiz ve premium barındırma paketleri sağlayan bir podcast yayınlama ve para kazanma hizmetidir. Podbean, yayınlama, yönetim, dağıtım ve analiz araçlarını kullanımı kolay bir podcast paketinde birleştiren kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Bu web tabanlı sistem, kullanıcıların podcast'leri, minimum düzeyde teknik bilgi gerektiren, tıkla ve tıkla, blog benzeri bir ortamda yayınlamasına, yönetmesine ve tanıtmasına olanak tanır. Podbean'in paylaşım ve yerleştirme araçları, yayıncıların podcast'leri Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube ve WordPress dahil olmak üzere kendi web sitelerine, bloglarına ve sosyal ağlarına entegre etmelerini kolaylaştırır. Podbean uygulaması, iOS ve Android için en popüler podcast uygulamalarından biridir ve Amazon Alexa aracılığıyla podcast oynatmak için de kullanılabilir. Podcast izleyicilerinin en sevdikleri podcast'lerin keyfini her yerde, her zaman çıkarabilmeleri için harika bir seçenek. Podcast'çiler doğrudan Podbean uygulamasından da kayıt yapabilir ve yayınlayabilir.
ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp, her tür ve boyuttaki ekibin işleri daha etkili bir şekilde teslim etmesine olanak tanıyarak üretkenliği yeni boyutlara çıkarır.
Coast
coastapp.com
Coast, ekip iletişimini, görevleri, kontrol listelerini, planlamayı ve iş akışlarını daha iyi yönetmek isteyen ekipler için hepsi bir arada çalışma alanıdır. Telefonunuzdan masaüstünüze kadar Coast'a her yerden ve her zaman kolayca erişilebilir. Binlerce ekip ve işletme, e-postaların, mesajların, e-tabloların ve kağıt kontrol listelerinin ve programlarının yerine Coast'u kullanıyor. Coast, tüm çalışanlarınızın tek bir yerde çalışmasını sağlayarak ekibinizin üretkenliğini ve sorumluluğunu artırır ve her hafta saatlerce zaman tasarrufu sağlar.
Aritic
aritic.com
Aritic CRM'deki tüm satış huninizi düzenleyerek satış sürecinizi hızlandırın. Hangi potansiyel müşterinin en yüksek dönüşüm değerine sahip olduğunu öğrenin. Kişilerinizi satış aşamalarına, davranışlarına ve satın alma niyetlerine göre yönetin. Görevleri otomatik olarak dağıtın ve bölün ve bir anlaşma kazanılana veya kaybedilene kadar tüm süreci izleyin. Aritic platformu birleşik bir otomasyon platformudur. B2B işletmeleri için tasarlanmış pazarlama otomasyonu, iletişim otomasyonu, satış hattı CRM uygulaması, hizmet masası uygulaması ve iş otomasyonu yığınını içerir. Şu anda dünya çapında DataAegis Software Pvt.'yi kullanan 1800'den fazla işletme bulunmaktadır. Ltd. ürünleri; Aritic'in ana şirketidir. Önemli müşterilerin birkaçı şunları içerir: Wunderman, Abbott, BTCC, Dunlop, Manipal Global, Pearson, Paradise Property, Snaplogy, Citrix, Moovely, Avisolve, Magnum ve birkaç Fortune 500 şirketi.
Workiro
workiro.com
E-imza da dahil olmak üzere görev, iletişim ve belge yönetimi özelliklerini benzersiz bir şekilde birleştiren yeni nesil bir uygulama; herhangi bir işi herkesle daha iyi bir şekilde yapmanıza yardımcı olur.
Legion
legion.co
Legion Technologies, sektörün en yenilikçi iş gücü yönetimi platformunu sunar. İşletmelerin iş gücü verimliliğini ve çalışan katılımını aynı anda en üst düzeye çıkarmasını sağlar. Legion WFM platformu akıllı, otomatik ve çalışan odaklıdır. Program optimizasyonu, daha az yıpranma, artan üretkenlik ve artan operasyonel verimlilik yoluyla 13 kat yatırım getirisi sağladığı kanıtlanmıştır. Legion, çalışanların sevdiği, kullanımı kolay bir platform ve mobil uygulamada en son teknolojiyi sunar. İyileştirilmiş Planlama: -Stratejik Bilgiler -İşgücü Bütçeleme -Talep Tahmini Uygulamayı Optimize Etme: -İşgücü Optimizasyonu -Otomatik Planlama -Zaman ve Devamlılık Çalışan Yetkilendirmesi: -Ön Cephe İletişimi -Legion InstantPay -Çalışan Performansı ve Ödüller
Kimoby
kimoby.com
Kimoby, gelişmiş ekip işbirliği, olağanüstü müşteri hizmetleri ve mobil ödeme talepleri için İş Anlık Mesajlaşmasını sağlayan lider bir bulut tabanlı iletişim platformudur. Ticari hizmet departmanlarının doğru kişiye doğru zamanda ulaşmasına yardımcı olur. İşletmelerin halihazırda parmaklarının ucunda bulunan verileri ve kaynakları kullanan Kimoby, anlık pazarlama kampanyaları, otomatik hatırlatıcılar, multimedya dosyaları ve daha fazlasıyla etkileşimi ve satışları artırmayı kolaylaştırır.
Prokeep
prokeep.com
2016 yılında kurulan Prokeep, toptan distribütörlere yönelik dağıtımın önde gelen müşteri deneyimi yönetimi yazılımıdır. Prokeep iletişimi ticarete dönüştürerek ilişkileri ve işi büyütür; merkezi iletişim yoluyla satışları artırmak, daha iyi içgörüler ve etkileşim fırsatları aracılığıyla müşteri deneyimini iyileştirmek ve sistem otomasyonu yoluyla üretkenliği artırmak. Prokeep, Kuzey Amerika'da 8.000'den fazla distribütör tarafından kullanılıyor ve 11 milyonun üzerinde görüşme ve 6 milyar doların üzerinde gelir sağlıyor. Dağıtım işinizi büyütün. Daha güçlü müşteri ilişkileri kurun. İşgücü verimliliğini artırın. Tümü, distribütörlerin modern pazarlarda başarılı olmaları için özel olarak oluşturulmuş Prokeep Müşteri Deneyimi Yönetim Yazılımı ile birlikte gelir. Prokeep: - 50 eyalet, 10 il ve 2 bölgedeki distribütörler tarafından kullanılmaktadır. - Prokeep üzerinden 11 milyondan fazla konuşma geçiyor - Prokeep'teki konuşmaların %82'si satışla sonuçlanıyor veya gelirle ilgili - her ay çalışan başına 9 saat tasarruf sağlar - Yüklenici tutarsızlıklarından kullanıcı başına ayda 3.000$ tasarruf sağlar Prokeep ile siparişi daha verimli hale getirmek için iletişimi merkezileştirecek, operasyon otomasyonu oluşturmak için 3. taraf sistemlerinizi bağlayacak ve daha fazla etkileşim sağlamak ve daha fazla para kazanmak için müşteri içgörülerini kullanacaksınız.
Senter
senterhq.com
Senter, günlük uygulamalara bağlanan basit İnceleme Yönetimi ve SMS pazarlama yazılımıdır. Kurulumu kolay, entegrasyonu hızlı ve güçlü SMS pazarlama kampanyaları göndermek kolaydır.
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetimli Soru-Cevap, canlı anket, sohbet, emoji tepkileri ve jest tanıma ile aktif katılımı teşvik edin • Oturuma dahil edilen canlı tercümanlarla katılımcıların tercih ettikleri dilde dinlemesine olanak tanıyın • Konuları daha derinlemesine inceleyin veya bağlantıları teşvik edin ara oturumlarıyla Geniş ölçekte profesyonel ve özel web seminerleri sunun • Hedef kitlenizin etkinlikten önce, etkinlik sırasında ve sonrasında gördüğü sahneyi ve içeriği yönetin • Özel markalama seçenekleri ve temalarla katılımcı kayıt deneyimini düzenleyin • Prova yapın canlı yayına geçmeden önce sunumun tamamı ortak panelistlerle birlikte • 100.000'e kadar katılımcıyı ağırlayın • 100'den fazla dilde gerçek zamanlı çevirilerle küresel kitlelere ulaşın
Brosix
brosix.com
Hepsi bir arada, güvenli bir anlık mesajlaşma yazılımı olan Brosix, veri güvenliğini ve gizliliğini garanti ederken işletmelerin iç iletişimi iyileştirmesine ve iş süreçlerini optimize etmesine yardımcı olan bir Sohbet Uygulamasıdır. İletişim, daha yüksek işyeri verimliliğinin anahtarıdır. Brosix'in gerçek zamanlı mesajlaşma kanalları, neredeyse her durumda anlamlı sohbeti kolaylaştırır. Bire bir veya gruplar halinde sohbet edin ve kristal netliğinde Sesli ve Görüntülü Aramalar yapın. Çok yönlü mobil uygulama sayesinde mesajları özenle seçilmiş kitlelere yayınlayın, özel Sohbet Odaları oluşturun ve hareket halindeyken sohbet edin. Her Brosix Ekip Ağı, ekip çalışmasını geliştirmek için bir takım işbirliği araçlarına sahiptir. Uzak masaüstü kontrolü, dosya aktarımları, sanal beyaz tahta ve anlık ekran görüntüleri ile ekran paylaşımı, iş akışlarını ve işbirliğini kolaylaştırmak için iletişim kanallarıyla kusursuz bir şekilde eşleşir. Brosix güvenli, tamamen yönetilebilir ve esnek bir çözümdür. Ekip Ağları uçtan uca şifrelenir. Kullanıcı erişiminden platforma, iletişim alanlarına, özelliklere ve kullanıcı verilerine erişime kadar her şeyi yönetin. Windows, Mac, Android, iOS ve Linux cihazları ve işletim sistemleri için web erişimi ve uygulamaları, herhangi bir cihazla herhangi bir yerden anında iletişime olanak sağlar. Çoklu dil desteği, kültürler arası ekiplerin fikirlerini birbirlerine daha verimli bir şekilde aktarmalarına olanak tanıyarak projeler üzerinde kolaylıkla çalışmalarına ve işbirliği yapmalarına olanak tanır.
TextMarks
textmarks.com
TextMarks, işletmelere hedef kitlelerine doğrudan cep telefonlarından anında ulaşma gücü veren bir SMS hizmetidir. TextMarks'ın kısa mesaj platformu, toplu metin göndermeyi ve planlamayı, bilgi dağıtmayı ve SMS yoluyla potansiyel müşteri yakalamayı kolaylaştırır. TextMarks'ın güvenilir ve güvenilir SMS platformu, 2006 yılından bu yana binlerce müşterinin işlerini büyütmesine, müşteri ve çalışan katılımını artırmasına ve ABD'deki 10 milyondan fazla kullanıcıya zamanında bilgi sunmasına olanak sağladı. SMS Ürünleri şunları içerir: -SMS Pazarlama -Toplu Metin Mesajlaşma -Metin -for-Info -SMS Potansiyel Müşteri Yaratma -Dahili İletişim için SMS
MessageDesk
messagedesk.com
MesajDesk daha akıllı, daha basit bir iş metin mesajlaşma uygulamasıdır. Servis, satış ve destek için oluşturulmuş, kullanımı kolay bir iş kısa mesaj uygulamasıyla her büyüklükteki kuruluşun işlerini halletmesine yardımcı oluyoruz. VoIP ve sabit hatlar da dahil olmak üzere herhangi bir iş telefonu numarasına mesaj ekleyin. Doğru mesajı doğru kişilere, doğru zamanda iletmek için MesajDesk'in paylaşılan ekip SMS gelen kutusunu ve toplu metin yayınlarını kullanın. Planlanmış kısa mesajlar, anahtar kelimeye dayalı otomatik yanıtlayıcılar, otomasyon ve önceden kaydedilmiş kısa mesaj şablonlarıyla SMS iletişiminizi kolaylaştırın ve zamandan tasarruf edin.
Nrby
nrby.com
Nrby, mobil ekiplerin iletişim kurmasının daha akıllı yoludur. Onlarca yıllık tecrübeye sahip saha operasyonları emektarları tarafından oluşturulan Nrby, saha personeli, yükleniciler ve yöneticiler tarafından mobil, tablet ve masaüstünde kullanımı kolay ve sezgisel olacak şekilde tasarlanmıştır. Uygulama, yöneticilere, direktörlere ve yöneticilere tüm projeler, durumları, görevleri, işçi güvenliği ve daha fazlası hakkında kapsamlı bir genel bakış sağlayan güçlü Konum Zekası özelliklerine sahiptir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://nrby.com veya daha fazla bilgi edinmek için [email protected] adresine e-posta gönderin.
WorkStep
workstep.com
İşverenler için: WorkStep'in yazılımı, şirketlerin tedarik zinciri boyunca ön saflardaki işgücünü işe almasına ve elinde tutmasına yardımcı olur. İş Arayanlar İçin: Üreten, teslim eden, yükleyen, tamir eden ve işleri yaptıran kişilere yönelik iş ağı. İşe alın. Yeni beceriler öğrenin. Bir kariyer inşa edin.
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect, ekibinize sohbet, sesli ve görüntülü aramalar, konferans, ekran paylaşımı, dosya paylaşımı ve CRM ve diğer çeşitli iş uygulamalarıyla kusursuz entegrasyon dahil olmak üzere bir dizi özellik sunan, çok yönlü bir müşteri iletişimi ve ekip işbirliği uygulaması olarak hizmet verir. Çok kanallı müşteri iletişimini ve ekip işbirliğini kolaylaştıran Thirdlane Connect, web tarayıcılarını, iPhone'u, Android cihazlarının yanı sıra Windows, Linux ve Mac masaüstü bilgisayarlarını da destekleyerek hem yerel hem de uzak çalışanlar için tasarlanmıştır. Bu güçlü uygulama, Thirdlane İş Telefonu Sistemi veya Thirdlane Çok Kiracılı PBX platformlarıyla tamamen entegredir ve bu platformlar tarafından desteklenmektedir. Bu platformlar, ister şirket içinde ister özel ya da genel bulutlarda olsun, çeşitli ortamlarda güvenli bir şekilde kurulabilir ve iletişim altyapınız için esneklik ve güvenlik sağlar.
Edworking
edworking.com
Edworking ekibiniz ve işiniz için bir platformdur. Uzaktan çalışmak için ihtiyaç duydukları her şeyle takımlar için tek bir çözüm. Tüm görevleriniz, dosyalarınız, görüntüleriniz ve konuşmalarınız tek bir yerde ve sadece benzersiz bir abonelik. Takımlar, çalışmaları koordine etmek, iletişim kurmak ve yönetmek için Edworking'i kullanır. Müşterilerimiz, görev yönetimi için Trello ve Jira gibi ekibiyle işbirliği yapmak için birçok platform kullanmaktan, iletişim için Slack ve Zoom veya Dropbox ve dosyaları aktarmaya çalışarak sadece Edworking'e geçti. Bu, uygulamalar arasında daha fazla geçiş yapmadığı anlamına gelir! Topluluğumuza katılın: https://t.me/edworkingApp
Joincube
joincube.com
Basit, sezgisel işbirliği Ağa bağlı bir şirket daha hızlı sonuç alır. joincube ile birlikte daha güçlü olun.
Samesurf
samesurf.com
Samesurf, birden fazla kişinin herhangi bir cihaz veya tarayıcıdan kurulum veya kodlama gerektirmeden aynı çevrimiçi deneyimlerle gerçek zamanlı olarak etkileşimde bulunmasına olanak tanıyan patentli, gerçek zamanlı bir işbirliği platformudur. Yaygın olarak modern ortak taramanın mucidi olarak kabul edilen Samesurf aynı zamanda katılımcıların (1) Belgeleri ve videoları anında yükleyin ve paylaşın (2) VOIP ve telefon hatları üzerinden konuşun veya görüntülü sohbet edin (3) Hassas giriş alanlarını veya diğer ekran öğelerini çıkarın (4) Çevrimdışı içeriği paylaşın (5) Derinlemesine analizler edinin (6) Kayıt oturumları Samesurf, satış, destek, eğitim, teletıp ve sanal toplantıları içeren çok çeşitli kullanım örneklerini destekler.
Appward
appward.com
Yazılım şirketleri işinizi anlamıyor. Bir gruptan pahalı ve zaman alıcı uygulama gerektiren katı bir çözüm elde edersiniz. Diğerinden bağlantısız uygulamalardan oluşan bir karmakarışıklık elde edersiniz. Acınızı hissediyorlar. Appward, ERP, CRM, proje yönetimi, iletişim, çalışan yönetimi, operasyonlar, kalite, üretim ve tedarik zinciri de dahil olmak üzere kuruluşunuzdaki her işlevi yönetmenize ve geliştirmenize yardımcı olan son derece hızlı özel bir çalışma alanında 80'den fazla uygulamadan oluşan akıllı bir set sunar.
CommBox
commbox.io
CommBox, markaların tüm kanallardaki müşterileriyle tek bir arayüzden etkileşime geçmesine olanak tanıyan, çok kanallı iletişim, dijital katılım, iş otomasyonu, konuşmaya dayalı yapay zeka ve üretken yapay zeka sohbet robotlarından yararlanan, kurumsal düzeyde yapay zeka çok kanallı bir müşteri deneyimi platformudur. CommBox, kuruluşların tekrarlayan işlerini otomatikleştirmesine, müşteri yolculuklarını optimize etmesine, müşteri hizmetleri ekiplerinin üretkenliğini artırmasına ve dijital öncelikli ortamda gelişen müşteri beklentilerinin önünde kalmasına yardımcı olur. CommBox, tek otonom iletişim platformuyla destek ve satış ekiplerine SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Mesajlar ve daha fazlası gibi tercih ettikleri mesajlaşma iletişim kanalları üzerinden müşterilerle daha iyi etkileşim kurma olanağı sağlar. CommBox'ın 350'den fazla kurumsal müşterisi, çağrı merkezlerindeki operasyonel maliyetlerin azalmasından, artan müşteri memnuniyetinden ve daha yüksek temsilci üretkenliğinden yararlanır. CommBox deneyimini keşfedin: www.commbox.io adresini ziyaret edin
Chatway
chatway.app
Chatway, web siteleri için canlı sohbet ürünüyle çevrimiçi müşteri etkileşimlerini dönüştürüyor. Gerçek zamanlı iletişim, özelleştirilebilir widget'lar ve akıllı sohbet robotları sunarak kullanıcı deneyimini geliştirir. Cihazlar arasında duyarlı olan Chatway, işletmelerin etkileşim kurmasını, sorunları çözmesini ve potansiyel müşterileri verimli bir şekilde dönüştürmesini sağlar. Chatway ile çevrimiçi varlığınızı geliştirin ve kalıcı müşteri ilişkileri kurun.
Midlap
midlap.com
Midlap, ekibinizle işbirliği yapmak için birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaktan kaynaklanan sorunları çözdüğümüz çevrimiçi bir işbirliği ve beyin fırtınası aracıdır. Beyaz Tahtalar, Kanban Tahtaları, Akış Diyagramları, Dosyalar, Sohbet, Etkinlikler, Gantt Şemaları vb. araçları tek bir uygulama altında sunarak bu sorunu çözüyoruz. Artık farklı uygulamalar arasında geçiş yapmanıza ve Midlap ile daha fazlasını yapmanıza gerek yok.
Engynn
engynn-intranet.com
Bayılacağınız bir intranet. Basit ve sosyal bir şirket intranet yazılımı mı arıyorsunuz? İntranet aramanız burada sona eriyor! İki dakika içinde ücretsiz denemeye başlayın ve dünya çapındaki şirketlerin neden Engynn intranet yazılımına güvendiğini görün.
Superworks
superworks.com
SUPERWORKS olarak biz, işletmelerde devrim yaratma ve gelişmiş üretkenliği teşvik eden dinamik işyerleri yaratmalarına yardımcı olma konusunda uzmanız. Yaklaşımımız, insanlara öncelik vermek ve her bireyin profesyonel ortamında motive, değerli ve tatmin olmuş hissetmesini sağlamak üzerine kuruludur. Temelimizde, teknolojik evrime öncülük etme ve müşterilerimize gelecekteki başarı için gerekli araçları sağlama vizyonuyla hareket ediyoruz. Hizmet olarak yazılımın (SaaS) gücüyle işletmelerin katlanarak büyüme elde etmelerini desteklemeye inanıyoruz. Misyonumuz, yalnızca iş operasyonlarını basitleştirmekle kalmayıp aynı zamanda süreçleri kolaylaştıran, her alanda verimlilik ve etkinlik sağlayan ileri teknoloji çözümleri sunmaktır.
TalkFreely
talkfreely.com
Talkfreely, tüm işlevler, konumlar ve zaman dilimlerindeki her çalışanı birbirine bağlayan gerçek zamanlı bir iç iletişim kanalı sağlar. Kullanıma sunulması kolaydır ve kuruluşunuza çalışan bağlılığını oluşturmak ve ölçmek için gerekli araçları sağlar.
Cynoia
cynoia.com
Ekipler bilgi akışını takip etmekten yoruldu. Cynoia, eşzamanlı iletişimi uygulayan ağrısız bir süreci bütünleştirir.
Oneteam
oneteam.io
Oneteam'e giriş: Masası olmayan iş gücünüzle bağlantı kurmanın büyük bir zorluk olması sizi şaşırtmayabilir. Birkaç nedenden bahsetmek gerekirse, birden fazla yere dağılmış durumdalar, bilgisayar başında oturmuyorlar, iş e-posta adreslerine sahip değiller ve genellikle yalnızca yarı zamanlı çalışıyorlar. İntranetler, e-posta patlamaları, kağıt kılavuzları ve bülten panoları gibi eski tarz yöntemler artık işe yaramıyor. Bizim adını verdiğimiz şeyi yaratıyorlar
Matilda Workspace
matilda.io
Modern Ekipler için Yepyeni Hepsi Bir Arada Çalışma Alanı Birleşik bir çalışma alanı konseptini benimseyen Matilda, sınıfının en iyisi uygulamalardan oluşan güçlü bir paketi tek bir yerde bir araya getirerek dünya çapındaki ekiplerin zahmetsizce bağlantı kurmasına, oluşturmasına, koordine etmesine ve müşterilerini memnun etmesine olanak tanıyor. Teknolojiyi basitleştirme misyonuyla Matilda, kuruluşlara daha azıyla daha fazlasını yapma gücü veriyor ve bu da onu Fortune 500 şirketlerinin yanı sıra yeni kurulan şirketler için de vazgeçilmez bir araç haline getiriyor. Temel Özellikler: -Güçlü Uygulamalar Dahildir: Matilda, Dokümanlar, Projeler, Tablolar, Sohbet, Müşteriler ve Copilot gibi güçlü uygulamalardan oluşan bir paketle birlikte gelir ve ekiplerin başarılı olmak için ihtiyaç duydukları tüm araçlara sahip olmalarını sağlar. - Kolayca Oluşturun: Dokümanlar sayesinde ekipler gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleme yapabilir, böylece doküman oluşturma ve koordinasyon sorunsuz hale gelir. Bu özellik, daha entegre ve verimli bir deneyim sağlayarak Google Dokümanlar, Notion ve Coda'nın yerini almayı amaçlamaktadır. - Kolaylaştırılmış Proje Yönetimi: Matilda'nın Projeler özelliği, projelerinizin her yönünün zahmetsizce yönetilmesine ve izlenmesine olanak tanır. Otomatik planlama gibi yeteneklerle Jira, Trello ve Asana gibi araçların yerini alacak şekilde tasarlanmıştır. - Gelişmiş Veri Yönetimi: Tablolar yakında çıkacak olsa da Airtable, Notion ve Segment gibi araçların yerini almayı hedefleyerek yüzlerce kaynaktan verileri senkronize ederek veya yeni koleksiyonlar oluşturarak veri işlemeyi yeniden tanımlamayı vaat ediyor. - Kesintisiz İletişim: Sohbet, tüm ekip iletişimini projeler, görevler ve belgeler arasında entegre olarak tek bir yerde toplayarak Slack ve MS Teams'e bir alternatif sunar. - Müşteri İlişkileri Yönetimi: Yakında piyasaya sürülecek olan Müşteriler özelliği, Salesforce ve Hubspot'un yerini almayı amaçlayan, ekiplerin potansiyel müşterileri zahmetsizce takip etmesine ve müşteri etkileşimlerini tek bir basitleştirilmiş arayüzde yönetmesine olanak tanıyacak. - Yapay Zeka Destekli Yardım: Copilot, iş akışlarını otomatikleştirmeye ve kolaylaştırmaya yardımcı olmak için ChatGPT ve Google Bard gibi yapay zeka araçlarının yerini almayı amaçlayan özel yapay zeka asistanları sunar. Sonuç: Matilda Workspace, yalnızca ekiplerin çalışma şeklini kolaylaştırmak ve basitleştirmekle kalmayıp aynı zamanda yapay zeka destekli yetenekleri ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığıyla geleceği kucaklayan, her şeyi kapsayan bir çözüm olarak öne çıkıyor. İster projeleri yönetiyor, ister ekibinizle koordinasyon sağlıyor, müşteri ilişkilerini yönetiyor veya otomasyon için yapay zekadan yararlanıyor olun, Matilda Workspace her türden ekibin başarılı olması için sezgisel, güçlü ve uyarlanabilir bir platform sağlar. Matilda'yı bugün deneyin ve projeleri her zaman zamanında teslim etmenize yardımcı olmak için tasarlanan işin geleceğini deneyimleyin.
Crypho
crypho.com
Crypho, uçtan uca şifrelenmiş kurumsal dosya paylaşımı ve iletişim için bir Hizmet Olarak Yazılım çözümüdür.
Eko
ekoapp.com
Eko, uzaktan çalışanları olan işletmeler için hepsi bir arada bir platformdur. Evden çalışırken iş gücünüzün bağlı, etkileşimli ve üretken kalmasını sağlayın. Topluluk özellikleri, iletişim araçları, proje yönetimi ve bilgi paylaşım merkezleriyle her yerden etkili bir şekilde çalışın ve işbirliği yapın. Eko ile iletişimi ve işbirliğini güçlendirebilir (1-1/grup sohbetleri ve aramalar, dosya paylaşımı, proje yönetimi, şirket çapında duyurular), eğitim ve gelişime olanak sağlayabilir (şirket bilgi yönetimi sistemi), operasyonel verimliliği artırabilirsiniz (dijital iş akışları, görev dağılımı) ) ve insan yönetimini (çalışan veritabanı, İK formları ve süreçleri) modernleştirin. Eko çok platformludur, özelleştirilebilir ve entegrasyon dostudur.
OurPeople
auth.ourpeople.com
Ekip iletişiminde sorun mu var? Daha fazla kendinizi yormayın, OurPeople tam olarak aradığınızı sağlayacaktır! OurPeople, küçük, orta ve kurumsal işletmelerin herkesle daha iyi iletişim kurmasına olanak tanıyan, mobil öncelikli yenilikçi bir teknolojidir. OurPeople'ın platformu, mesajı alması gereken herkesin bunu almasını sağlamak için Etiketler ile doğru hedef kitleyi hedefleyen özel dağıtım yöntemleri sunar. OurPeople, ön saflardaki ekiplerin iletişimini, katılımını ve eğitimini geliştirmek için birçok araç sağlar.
Unipile
unipile.com
Uygulamanızda LinkedIn, Gmail ve WhatsApp aracılığıyla doğrudan konuşmaları kolaylaştırmak için e-posta ve mesajlaşma API'lerini dahil ederek kullanıcı üretkenliğini ve memnuniyetini artırın.
Tipi
tipihub.com
Kararların tam geçmişini tutarak, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden, tam düşüncelerle yanıt verin.
TIMU
timu.com
Sohbetler, toplantılar, görevler ve dosya depolama hepsi tek bir yerde. TIMU, iş arkadaşlarınız, tedarikçiniz ve müşterilerinizle işbirliği yapmanın ve buluşmanın en iyi yoludur.
Journyz
journyz.com
Journyz, CXO'nun benzersiz iş çözümleri yapılandırmasına ve tüm paydaşların bu çözümler etrafında etkileşim kurmasına yardımcı olan bir SaaS Platformudur. Journyz, liderlerin her kuruluşa (hatta kuruluş içindeki ekiplere) özgü iş süreçlerini dijitalleştirmesine yardımcı oluyor ve kullanıcıları değerli bilgilerle veriye dayalı kararlar alma konusunda daha donanımlı olacak liderlere ulaştırıyor. Liderler, görev yönetimi, veri giriş formları, sohbetler, anketler, oyunlaştırılmış zorluklar, dahili sosyal medya ve daha fazlasını içeren "oyun kitapları" ile ekiplerin iş süreçlerine katılımını sağlamak için kullanıcı deneyimini özelleştirebilir. Journyz görünümleri ve kontrol panelleri, tüm kuruluş için görünürlük ve veri görselleştirmesi sağlar.
Jumppl
jumppl.com
Ekibinizin odaklanmasını ve müşterilerinizin bilgilendirilmesini sağlayacak güçlü ve merkezi araçlar. Jumppl, ekibinizin verilerinin her yere yayılmasını engeller.
Nynja
nynja.io
Web sitenize gömülü toplantı çözümleri ayda 9,99 ABD dolarıdır, müşteriler ÜCRETSİZdir! Üzerinde markanızın yer aldığı eksiksiz bir toplantı çözüm araçları platformu! Ne elde edersiniz... Sesli ve görüntülü konferans - Ekran paylaşımı Büyük dosya aktarımları - Anında bire bir ve grup sohbetleri Veri depolama sürücüsü - 101'den fazla dilde otomatik hat içi sohbet çevirisi. NINJAworkspace.com web sitenizde nasıl çalıştığını izleyin https://youtu.be/pGznF2Ok954
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ, daha iyi iletişim için bir formül olan Smart Brevity® tarafından desteklenen tek dahili iletişim platformudur. Günümüzde 600'den fazla kuruluş, daha etkili iletişimleri planlamak, yazmak, göndermek ve ölçmek için Genel Merkezi kullanıyor.
Poppulo
poppulo.com
Her kişinin ihtiyaç duyduğu mesajı tam olarak nasıl, ne zaman ve nerede onlar için önemli olduğunu ilettiğinizi hayal edin. Mesajlar alakalı, kişiselleştirilmiş ve ölçülebilir olduklarında daha etkilidir. Poppulo bunu kolaylaştırıyor. Poppulo Harmony platformu, kurumsal kuruluşların çalışanlarını, müşterilerini ve işyerlerini çok kanallı çalışan iletişimi, dijital tabela ve işyeri yönetimi aracılığıyla zahmetsizce birbirine bağlayarak daha fazlasını başarmasına yardımcı olur.
Gnowbe
gnowbe.com
Dakikalar içinde etkileşimli, grup tabanlı, mikro öğrenme deneyimleri oluşturun! Gnowbe'nin ödüllü yazma aracı, yaratıcılara paylaşılan öğrenme deneyimlerini tasarlama, kolaylaştırma ve analiz etme yetkisi verir; eğitim ve katılım için idealdir. Temel özellikler şunları içerir: - Mikro öğrenme - Sosyal öğrenme - Anlık ve e-posta bildirimleri - Çevrimdışı erişim - Önce mobil tasarım - Her cihazdan erişilebilir - Derinlemesine veri ve analiz - Oyunlaştırma - Sertifikasyon - Kişiselleştirme - Planlı oturum dağıtımı - 200'den fazla platformla entegrasyon Gnowbe Pasif içerik tüketiminden yansıtıcı uygulamalara geçiş yapan, son derece ilgi çekici ve etkili eğitimler oluşturmayı inanılmaz derecede kolaylaştıran, en ileri araştırmalara ve öğrenme bilimine dayalı olarak tasarlanmıştır. Kusursuz bir masaüstü/mobil deneyimi ve 100'den fazla dil desteğiyle Gnowbe, yaratıcıları güçlendirir ve öğrencileri her zaman, her yerde destekler. İçerik oluşturucular genellikle şunları oluşturur: - Uzaktaki ekipler için katılım deneyimleri - Güvenlik, sağlık ve sağlıklı yaşam ekipmanları - Sertifika hazırlığı - Yeni öğrenme deneyimleri (karma, çevrimiçi) - Dijital çalışma kitapları - E-öğrenme kursları - Koçluk ve geri bildirim programları - Satış ve ürün taktik kitapları - Ekip katılım, eğlence ve oyunlar - Günlük alışkanlık oluşturma programları
Cerkl
cerkl.com
Cerkl Broadcast, doğru çalışan iletişimlerini doğru çalışana tercih ettiği kanallar üzerinden göndermenize yardımcı olmak için çabalıyor. Cerkl Broadcast, çalışan iletişimine tek bir yerden yönetilen bütünsel bir yaklaşımdır. Mevcut e-posta takibi veya masasız iş gücü çözümlerinden farklı olarak platformumuz, mevcut ve gelecekteki çalışan katılımı girişimlerinizle birlikte büyür. Yalnızca birkaç tıklamayla dahili içeriği e-posta, Teams, Sharepoint veya mobil uygulamanız üzerinden ustaca dağıtabilirsiniz. Cerkl Broadcast, merkezi, gerçek zamanlı bilgiler ve gösterge tablolarıyla başarınızı paylaşmanızı kolaylaştırır. Dünyanın dört bir yanındaki işletmeler, işgücünün potansiyelini bilgilendirmek ve harekete geçirmek için Cerkl Broadcast'i kullanıyor.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8, çalışanlarınızı etki sahibi olmaları için güçlendirmenize yardımcı olan 1 numaralı çalışan savunuculuğu platformudur. Çalışan savunuculuğu, pazarlama ve satıştan İK ve işe alıma kadar işletmenizin tüm alanlarını etkiler. Dolayısıyla, ister daha fazla erişim ve etkileşim, ister daha fazla satış, ister bir sonraki süperstar çalışanınızı bulmak istiyor olun, DSMN8'de bir çözüm var. Kuruluşların çalışanlarının etkisinden yararlanmalarını kolaylaştırıyor, iş güçlerinin marka savunucuları ve daha etkili sosyal satıcılar olmalarına yardımcı oluyoruz. Yenilikçi çözümlerimiz çalışanlarınızın şirket onaylı içeriği kolaylıkla bulmasına, oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanır. En basit haliyle şu şekilde çalışır: 1. Adım: Kuruluşunuzun içeriğini özel bir haber akışında merkezileştirin. Adım 2: Çalışanların şirket onaylı içeriği paylaşmalarına erişim sağlayın. 3. Adım: Sektör lideri analiz paketimizle sonuçları ve yatırım getirisini takip edin. McKinsey, Nokia, Ipsos, AkzoNobel, Bayer, Abbott, DropBox, Aramex, GroupM ve Snap Inc. dahil olmak üzere dünyanın en büyük şirketleri çalışan savunuculuğu programlarını desteklemek için DSMN8'e güveniyor. Müşterilerimizin kendi çalışanlarını güçlendirmelerine yardımcı olmak, her zaman çalışma şeklimizi yönlendiren şeydir. ve bizi en ileri çözümler sunmaya motive ediyor.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble, iç iletişim, çalışanların savunulması ve çalışan katılımı için birinci sınıf, mobil öncelikli kurumsal çözümler sunar. Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) olan platformumuz, resmi şirket kanallarından (sosyal ağlar, şirket web siteleri vb.) ve küratörlük platformlarından alınan içeriğin yanı sıra platform kullanıcıları (UGC) ve yöneticiler tarafından önerilen içeriği bir araya getirir. İçerik kişiselleştirilir ve temalı kanallar halinde düzenlenir ve mobil cihazlarda, masaüstü bilgisayarlarda, intranetlerde, kurumsal sosyal ağlarda ve görüntü ekranlarında görüntülenebilir. Yetkilendirilen içerik, kullanıcının sosyal medya profillerinde tek tıklamayla paylaşılabilir. Çalışanlar, içerik tüketiminin ötesinde yerleşik sınavlar ve anketlerle de etkileşime geçebilir. Sociabble, etkileşimi en üst düzeye çıkarmak için kullanıcı deneyiminin çeşitli düzeylerinde kullanıcı aktivasyonunu, ödüllerini ve takdirini kullanır. Sociabble'ın benzersiz çalışan iletişimi ve savunuculuk platformu, iletişimi kolay, hızlı ve ilgi çekici hale getirir. Çalışanlar şirket haberleri, güncellemeler ve işyerleri hakkında daha iyi bilgilendirilir; bu da daha katılımcı ve etkili bir iş gücüne yol açar. Şirketler Sociabble'ın kullanımını ortaklarına, dış etkileyicilere veya marka hayranlarına kadar genişletebilir. Dijital varlık yönetimi teknolojisi, sosyal medya ve içerik pazarlaması alanlarında deneyimli girişimcilerden oluşan bir ekip tarafından 2014 yılında başlatılan Sociabble, şu anda 80'den fazla ülkede kullanılıyor ve Microsoft, BNP Paribas, L' dahil olmak üzere dünyanın en prestijli müşterilerinden bazılarını bünyesine kattı. Oréal ve PwC. Merkezi Paris, Fransa'da bulunan Sociabble'ın ayrıca New York City, Londra ve Mumbai'de de operasyonları var.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial, çalışanları kolayca özgün içerik oluşturup paylaşmalarını sağlayarak etkileyicilere dönüştüren bir çalışan savunuculuğu platformudur. Qualtrics, Meta ve Highspot dahil olmak üzere dünyanın en yüksek performans gösteren kuruluşlarından bazıları, geniş ölçekte içerik dağıtımı sunmamıza, marka farkındalıklarını genişletmemize ve çalışan ağlarının gücüyle iş büyümesini artırmamıza yardımcı olmamız konusunda bize güvenen EveryoneSocial müşterileridir. İster küçük bir start-up olun, ister binlerce çalışanı olan küresel bir işyeri olun, ihtiyaçlarınız aynıdır. Büyümeniz gerekiyor ve büyümek için: İşe almanız gerekiyor. Pazarlamanız gerekiyor, satmanız gerekiyor.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP, sosyal medyada içerik paylaşımını kolaylaştırarak iş sonuçlarınıza ulaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir çalışan savunuculuğu platformudur. Platformumuz, Gaggle Yöneticilerimize, çalışanlarının savunduğu içeriği paylaşma yeteneği veriyor. Ayrıca, Gaggle Yöneticilerinin her çalışan savunucusuna benzersiz içerikle bir kez oluşturup sonsuza kadar dağıtmasına yardımcı olmak için en yeni yapay zeka destekli teknolojiden de yararlanıyoruz. Artan sosyal medya aktivasyonuyla, çalışanlarınız kişisel markalarını oluştururken aynı zamanda şirketin marka bilinirliğini, basın fırsatlarını, olası satış yaratmayı ve pazarlama kampanyası performansını artırır. GaggleAMP Üyeleri, şirketlerinin çalışan savunuculuğu çabalarına katılım karşılığında oyunlaştırma, skor tabloları ve ödüllerden yararlanır ve üyelerin katılımın faydalarını hızlı ve kolay bir şekilde görmesini sağlar. Çalışan savunuculuğu programının şirketiniz için ne kadar etkili olabileceğini görmek için yatırım getirisi hesaplayıcımızı ziyaret edin (e-posta adresi gerekmez): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
Visibly
visibly.io
Ürün, hizmet ve işlerin kulaktan kulağa yayıldığı bir dünyada, kuruluşların iş arayanlara, çalışanlara, müşterilere, ortaklara ve mezunlara olağanüstü deneyimler sunması gerekiyor. Birleşik bir platform aracılığıyla, ilgili ve bilgili çalışanlar ile mutlu ve misyoner müşteriler arasındaki noktaları gözle görülür bir şekilde birleştirir. Kuruluşların tüm çalışan ve müşteri grupları genelinde katılımı, iletişimi, deneyimi ve savunuculuğu yönetmelerine gözle görülür şekilde yardımcı olur.
goHappy
gohappyhub.com
goHappy, işverenlerin ön saflardaki çalışanlarıyla iletişim kurma ve etkileşim kurma şekillerinde devrim yaratıyor ve onlara şimdiye kadar yaratılmış en kapsayıcı ve kullanımı basit uygulama içermeyen teknolojiyi sunuyor. Ön saflardaki çalışanlarla sürekli iletişimin hayati önem taşıdığı bir dünyada goHappy, uygulama tabanlı çözümlerin, günlük toplantıların ve panolardaki mesajların işe yaramadığını fark etti. GoHappy'nin başarısının anahtarı, işverenlerin ön saflardaki çalışanlarının %100'üne halihazırda bulundukları yerde, kısa mesajlarla ulaşabilmelerini sağlamaktır. İşverenin kayıt sisteminden gelen otomatik bir besleme, aktif çalışanlarının anında iletişim almaya her zaman birkaç saniye uzakta olduğu anlamına gelir. Standart metinlerle tüm çalışanlarına veya belirli gruplara ulaşabiliyorlar veya video, görseller, bağlantılar, anketler ve daha fazlasını dahil edebiliyorlar; hepsi kendi tercih ettikleri dile çevrilebiliyor. Saatlik çalışma için ülkenin en büyük pazarı olan Snagajob'un ve 100 yılı aşkın ön saf çalışan bağlılığı deneyimini bir araya getiren bir ekibin kurucusu olan Shawn Boyer tarafından kurulan goHappy'nin misyonu, TÜM ön saf çalışanlarının hedeflerine ulaşabilmeleri için kendilerini daha değerli ve bağlı hissetmelerine yardımcı olmaktır. tam potansiyel. Güçlü mesajlaşma ve geri bildirim toplama yetenekleriyle goHappy, ön saflardaki çalışanların katılımının geliştirilmesine öncülük ediyor ve işverenlerin bu katılımı en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olma konusunda dünyanın en iyi şirketi olmaya çalışıyor.
ChangeEngine
changeengine.com
Çalışanlara en önemli anları sunmak için Çalışan liderlerini yükseltmek. İnsan liderlerinin karşılaştığı zorluk, çalışan deneyimi tasarım sürecinin dağınık ekipler, farklı İK sistemleri ve çoğu durumda elektronik tablolar ve powerpoint'ler arasında yer almasıdır. İnsanlara yönelik programlar başlatıldığında, ilk başta bir heyecan duyulur, ardından altmış gün içinde halının altına süpürülürler ve sıra bir sonraki yakıcı ihtiyaçlara gelir. Çalışanlara dahili müşteriler gibi davranmak için sınıfının en iyisi insan programlarını oluşturmak ve yürütmek son derece manuel ve zaman alıcıdır; bunlar hedefler, markalama, içerik, iletişim, zaman çizelgesi, ödüller ve yatırım getirisi gibi birçok hareketli parçayı içerir. Hibrit iş yerinde bunu yönetmenin etkili bir yolu yok. Bunu değiştirmek için buradayız; amacımız her yerde insan liderlerinin rolünü yükseltmek ve zaman içinde insan programlarından yararlanmalarını sürdürmelerine yardımcı olmaktır. Onlara, bir yandan yönetici desteği almalarına ve yenilikçi insan programlarını denemek ve yürütmek için şirket içinde daha fazla bütçe açmalarına yardımcı olurken, bir yandan da insan organizasyonunun etkisini liderlik ekiplerine ve yönetim kurullarına göstermeleri için güç veriyoruz.
Zelos Team Management
getzelos.com
Basit planlama, görevler ve sohbetlerle kullanımı en kolay ekip yönetimi uygulaması. Masaüstü ve mobil cihazlarda kendi kendine planlama yapan masa başı iş gücü, gönüllüler veya serbest çalışanlar için mükemmel! - Basit programlar - Görev gönderme ve izleme - Canlı sohbet - Dahili wiki - Oyunlaştırma Zelos'un kullanımı üyeler için son derece basit, yöneticiler için ise hala güçlüdür.
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