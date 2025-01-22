Dahili İletişim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Rusya

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Genellikle iş mesajlaşma yazılımı olarak adlandırılan iç iletişim yazılımı, bir kuruluş içinde hem doğrudan hem de grup iletişimi için anlık mesajlaşma platformları sunar. Bu araçlar, ekip üyeleri arasında hızlı etkileşime olanak sağlayacak şekilde kullanıcı dostu ve verimli olacak şekilde tasarlanmıştır. Artık çalışanların kısa yanıtlar almak için uzun e-postalar göndermesine gerek yok. İş mesajlaşma araçları, iş arkadaşlarıyla iletişimi basitleştirerek bunu arkadaşlarla sosyal medyada veya mesaj yoluyla sohbet etmek kadar zahmetsiz hale getirir. Bu platformların çoğu, işyerinde gerçek ve doğal konuşmaları teşvik eden emojiler ve GIF'ler gibi özellikler içerir.
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Zoom Web
zoom.us
Zoom, Zoom Video Communications tarafından geliştirilen bir görüntülü telefon yazılım programıdır. Ücretsiz sürüm, aynı anda 100 cihaza kadar izin veren bir görüntülü sohbet hizmeti sağlar ve üç veya daha fazla katılımcının katıldığı toplantılara sahip ücretsiz hesaplar için 40 dakikalık bir süre kısıtlaması vardır. Kullanıcılar, en yüksek planın aynı anda 1.000 kişiye kadar izin verdiği ve zaman sınırlaması olmaksızın planlarından birine abone olarak yükseltme seçeneğine sahiptir.COVID-19 salgını sırasında Zoom ve benzeri ürünlerin kullanımında büyük bir artış yaşandı. uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve çevrimiçi sosyal ilişkiler.
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams, işyeri sohbeti, görüntülü toplantılar, dosya depolama ve uygulama entegrasyonunu birleştiren bir iletişim ve işbirliği platformudur. Hizmet, Office 365 abonelikli ofis üretkenlik paketiyle entegre olur ve Microsoft dışı ürünlerle entegre olabilen uzantılar içerir. Microsoft Teams, Slack gibi hizmetlerin rakibidir ve Microsoft Skype Kurumsal'ın evrimi ve yükseltme yoludur.Microsoft, Teams'i New York'taki bir etkinlikte duyurdu ve hizmeti 14 Mart 2017'de dünya çapında başlattı. Hackathon şirketin genel merkezinde gerçekleştiriliyor ve şu anda Microsoft Kurumsal Başkan Yardımcısı Brian MacDonald tarafından yönetiliyor.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (eski adıyla Nimbus), profesyonel hizmetlerin iş akışını kolaylaştırmasına ve müşteri portallarıyla olağanüstü müşteri deneyimleri sunmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli, hepsi bir arada bir müşteri işbirliği aracıdır. Bu platform, gerçek zamanlı işbirliği, proje ve bilgi yönetimi ve hatta içerik oluşturmaya yönelik yüzlerce gelişmiş ancak sezgisel özellik ile profesyonel hizmetleri güçlendirir. Markanız altında hizmetler sunun ve iletişimi, proje ilerleme takibini ve bilgi yönetimini merkezileştiren beyaz etiketli müşteri portallarıyla olağanüstü, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sunun. 2000'den fazla desteklenen entegrasyondan herhangi bir dosya formatı ve yerleştirmeyle etkileşimli süper belgeler oluşturmak için yenilikçi sürükle ve bırak belge oluşturucuyu kullanın. Verimli işbirliği için FuseBase (eski adıyla Nimbus) ekip çalışma alanlarındaki Kanban panolarını, proje izleme araçlarını, gerçek zamanlı düzenlemeyi ve daha fazla özelliği deneyin. Gelişmiş FuseBase (eski adıyla Nimbus) yapay zeka asistanıyla günlük operasyonları optimize edin, içerik oluşturma ve çeviri gibi görevleri otomatikleştirin, verilere dayalı kararlar almak için içgörüler elde edin ve işi ölçeklendirmek için boş zaman ayırın.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, şirketlerin ve girişimcilerin şirket içi ve şirket dışı verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir yazılımdır. Platformumuz CRM, İletişim Merkezi, Web sitesi oluşturucu, Çevrimiçi mağaza, Pazarlama kampanyaları ve diğer satış araçlarını sunar. Ayrıca güvenli intranet, görev ve proje yönetimi, gerçek zamanlı dosya paylaşımı ve depolama, iletişim araçları ve organizasyon bulunmaktadır. İK temelleri ve yapay zeka Bitrix24 yapısında yerleşiktir. Bitrix24, Nisan 2012'de bulut tabanlı bir hizmet olarak başlatılan Bitrix, Inc. girişiminin bir girişimidir. Artık bulutta ve şirket içinde mevcuttur. Şirketimizin 2024 yılında 12 milyondan fazla kuruluşu bulunmaktadır. Bitrix24, küçük kuruluşlardan Fortune 500 şirketlerine kadar müşterilerine hizmet vermekten gurur duymaktadır.
Slack
slack.com
Slack, Amerikan yazılım şirketi Slack Technologies tarafından geliştirilen tescilli bir iş iletişimi platformudur. Slack, konuya göre düzenlenen kalıcı sohbet odaları (kanallar), özel gruplar ve doğrudan mesajlaşma dahil olmak üzere birçok IRC tarzı özellik sunar.
ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp, her tür ve boyuttaki ekibin işleri daha etkili bir şekilde teslim etmesine olanak tanıyarak üretkenliği yeni boyutlara çıkarır.
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin toplantılarda, röportajlarda, konferanslarda ve önemli konuşmaların gerçekleştiği her yerde daha odaklı, işbirlikçi ve verimli olmalarına yardımcı olur.
Element
element.io
Element, Matrix üzerine kurulu güvenli bir iletişim platformudur: merkezi olmayan ve uçtan uca şifrelenmiş bir protokol. Verilerinizin tam sahipliğini korurken ekiplerinizi bir araya getirin, üretkenliği ve iş yeri memnuniyetini artırın. Element, Forrester Wave: Güvenli İletişim raporunda lider konumdadır. 21. yüzyılın e-postası gibi görüntülü aramalar ve anlık mesajlaşma yoluyla iş ortaklarınız, tedarikçileriniz veya müşterilerinizle kolayca işbirliği yapın. Slack, MS Teams, WhatsApp hesaplarınızı bile bağlayabilirsiniz. Öte yandan Element, güvenli sınır ve etki alanları arası ağ geçitleri ve hatta hava boşluklu dağıtımlar kullanılarak yüksek güvenlikli ortamlar için kapatılabilir. Matrix üzerine inşa edildiğinden, merkezi olmayan ağ mimarisi sayesinde ağ için tek bir arıza noktası yoktur, bu da onu kritik görev ortamları için mükemmel kılar. İşletmenizin Element'ten nasıl yararlanabileceğini keşfetmek için lütfen bizimle iletişime geçin.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği genelinde kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan, maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetini artıran tek eksiksiz Müşteri Hizmetleri çözümüdür. Çoğu müşteri görüşmesinin insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü, ekibin daha yüksek değere sahip müşteri görüşmeleri üzerinde çalışmasına olanak tanıyan bir gelecek inşa ediyoruz. Atlassian, Amazon ve Lyft Business'ın da aralarında bulunduğu 25.000'den fazla küresel kuruluş, her ölçekte benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmak için Intercom'a güveniyor. Intercom'un platformu ayda 500 milyondan fazla mesaj göndermek için kullanılıyor ve aylık 600 milyondan fazla aktif son kullanıcıyla etkileşime olanak sağlıyor. 2011 yılında kurulan ve aralarında Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners ve Social Capital'in de bulunduğu önde gelen risk sermayedarları tarafından desteklenen Intercom, internet işini kişiselleştirme misyonunu üstleniyor.
Spike
spikenow.com
Spike, e-postayı, ekip sohbetini, ortak çalışmaya dayalı belgeleri ve toplantıları tek bir akışta bir araya getirerek ekiplerin ve bireylerin iletişim kaosunu çözer. Kişisel Kullanım için Spike: Spike'ın e-postalarınızı sohbete dönüştüren sohbet e-posta uygulamasıyla daha iyi bir e-posta deneyimi yaşayın. Bu, en önemli mesajlarınıza öncelik veren, böylece en önemli şeylere odaklanabilmenizi sağlayan güçlü bir mesajlaşma platformuna sahip olmak gibidir. Mevcut e-postanızı kullanın ve karmaşadan uzak bir e-posta deneyiminin keyfini çıkarın. Takımlar için Spike: Takımlar için iletişim netliği! Spike, ekipler için kapsamlı bir üretkenlik paketi sunuyor. Ekip sohbetini, e-postayı, görüntülü toplantıları, yapay zeka araçlarını ve ortak çalışma belgelerini birleşik bir akışta birleştirir. Spike kullansalar da kullanmasalar da, iş arkadaşları, ortaklar, müşteriler ve satıcılar dahil olmak üzere dahili ekipler ve harici paydaşlarla zahmetsizce iletişim kurun ve işbirliği yapın. Spike, anlamlı ekip etkileşimleri için tasarlanmış ilk iş e-posta hizmetidir. Kendi e-posta alan adınızı kullanarak veya Spike'tan özel bir alan adı satın alarak marka tutarlılığını koruyun. Sorunsuz iletişim sağlayan güvenli, güvenilir ve arşivlenebilir e-posta ve mesajlaşmanın keyfini çıkarın.
TruHu
truhu.com
TruHu, ofisten sahaya kadar iş gücünüzün bağlantıda kalmasını, katılımını ve bilgilenmesini sağlayacak, kullanımı kolay bir çalışan iletişim platformudur.
Workplace
workplace.com
Workplace, uzaktan çalışıyor olsalar bile şirketinizdeki herkesi birbirine bağlayan bir iletişim aracıdır. İnsanların konuşmasını ve birlikte çalışmasını sağlamak için Gruplar, Sohbet ve Canlı video yayını gibi tanıdık özellikleri kullanın. Workplace, Facebook, Inc. tarafından geliştirilen kurumsal bir bağlantı platformudur ve grupların, anlık mesajlaşmanın ve haber akışının kullanımını içerir. Geliştirme, İşyeri Başkan Yardımcısı Julien Codorniou ve İşyeri Başkanı Karandeep Anand tarafından yönetilmektedir.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost, tüm yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca güvenli işbirliği için açık kaynaklı bir platformdur. Dünya çapında yüz binlerce geliştirici, ekip iletişimini, görev ve proje yönetimini ve iş akışı orkestrasyonunu çevik yazılım geliştirme için birleşik bir platformda bir araya getirerek üretkenliklerini artırma konusunda Mattermost'a güveniyor. 2016 yılında kurulan Mattermost'un açık kaynak platformu, geliştirici topluluğundan 4.000'den fazla katılımcının desteğiyle dünya çapında 800.000'den fazla çalışma alanına güç sağlıyor. Şirket, aralarında Avrupa Parlamentosu, NASA, Nasdaq, Samsung, SAP, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ve Wealthfront'un da bulunduğu 800'den fazla müşteriye hizmet veriyor ve Battery Ventures, Redpoint, S28 Capital, YC Continuity gibi birinci sınıf yatırımcılar tarafından destekleniyor. Daha fazla bilgi edinmek için www.mattermost.com adresini ziyaret edin.
Blink
joinblink.com
Blink, basitleştirilmiş tek bir pakette intranet, kurumsal sosyal ağ ve güvenli mesajlaşma sunan, ön saflardaki ve kilit çalışanlara yönelik çalışan uygulamasıdır.
Threema Work
threema.ch
Threema Work, şirketlerde ve kuruluşlarda mobil iletişimi kolaylaştıran, güvenli ve GDPR uyumlu bir iş mesajlaşma aracıdır. Mesajlaşma uygulamasının kullanımı kolaydır ve telefon numarası veya e-posta adresi gerektirmez. Threema Broadcast ile şirketler tüm çalışanlarına, bireysel alıcılarına ve dış ortaklarına tek tıkla ulaşabiliyor. Threema MDM, yöneticilerin uygulamayı önceden yapılandırmasına ve kurumsal politikalara uygun olarak kullanıldığından emin olmasına olanak tanır. Video: Threema Work ile Güvenli İş Mesajlaşması: https://thirdma.ch/work/secure-instant-messaging
monday.com
monday.com
monday.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Şirket, 2020 yılı itibarıyla teknik olmayan birçok kuruluş dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye göre 150 milyon dolar topladı. Monday.com, Uygulamalar, Mobil ve Ses kategorisinde 2020 Webby Verimlilik Ödülü'nü kazandı.
Guru
getguru.com
Kurumsal Yapay Zeka Arama, İntranet ve Wiki tek bir platformda. Guru halihazırda kullandığınız araçlarda yaşar, dolayısıyla bağlam değiştirmeye gerek yoktur. Herhangi bir uygulamada bilgi bulun, bulamıyorsanız bir uzmandan yardım alın ve Guru'nun proaktif olarak bilgi boşluklarını belirlemesine, bilgiyi çoğaltmasına ve 100 dile çevirmesine izin verin.. sizin ve geri kalanınız için akıllı bir arkadaş gibi şirket.
Chanty
chanty.com
Chanty, ekiplerin birlikte daha verimli çalışmasına yardımcı olmak için iletişimi, proje yönetimini ve otomasyonu birleştiren bulut tabanlı bir işbirliği platformudur. Bu araç şunları yapmanızı sağlar: · Ekip üyelerinizle sohbet edin; · Grup ve 1'e 1 sesli/görüntülü aramaları kullanarak iletişim kurun ve ekranınızı paylaşın; · Anlık mesajları, dosyaları veya beğendiğiniz diğer içerikleri paylaşın; · Doğrudan Chanty'de oluşturun, atayın, son tarihleri belirleyin ve görevleri tartışın; · Mesajlaşmayı Google Drive, Dropbox, Trello, GitHub, Zapier, Jira, Asana ve diğerleri gibi çeşitli uygulamalarla entegre edin; · Kanban Board'u kullanarak ekip iş akışını takip edin; · YouTube videolarını, GIF'leri ve sosyal medya içeriğini izleyin; · Teambook aracılığıyla tüm sohbetlerinize, görevlerinize ve dosyalarınıza hızlı erişim sağlayın. Chanty, ekiplerin üretkenliği ve iş iletişimini geliştirmesine yardımcı olur. Sınırsız mesaj geçmişi, görev yönetimi, dosya paylaşımı ve güçlü bildirimler gününüzü organize eder ve kurtarır. Tek bir yerde etkili bir şekilde işbirliği yapın ve iletişim kurun.
Gitter
gitter.im
Gitter, GitLab ve GitHub depolarının geliştiricileri ve kullanıcıları için açık kaynaklı bir anlık mesajlaşma ve sohbet odası sistemidir. Gitter, tüm temel özellikleri ve tek bir özel sohbet odası oluşturma olanağını sağlayan ücretsiz bir seçenek ile bireyler ve kuruluşlar için isteğe bağlı sayıda özel sohbet oluşturmalarına olanak tanıyan ücretli abonelik seçenekleriyle birlikte bir hizmet olarak yazılım olarak sunulmaktadır. odalar. GitHub'daki bireysel git depoları için bireysel sohbet odaları oluşturulabilir. Sohbet odası gizliliği, ilgili GitHub deposunun gizlilik ayarlarını takip eder: dolayısıyla, özel (yani yalnızca üyelere özel) GitHub deposuna yönelik bir sohbet odası, depoya erişimi olanlara da özeldir. Sohbet odasına bağlanan grafiksel bir rozet daha sonra git deposunun README dosyasına yerleştirilebilir ve bu, projenin tüm kullanıcılarının ve geliştiricilerinin dikkatine sunulabilir. Kullanıcılar GitHub aracılığıyla Gitter'e giriş yaparak sohbet odalarında sohbet edebilir veya erişim sahibi oldukları depolar için özel sohbet odalarına erişebilirler (bu, kullanıcının GitHub şifresinin Gitter ile paylaşılmasını gerektirmez). Gitter, Slack'e benzer. Slack gibi, tüm mesajları otomatik olarak buluta kaydeder.
Keeper
keepersecurity.com
Milyonlarca kişi ve binlerce işletme, tüm çalışan oturum açma bilgileri, uygulamalar ve sitelerde güçlü parolaları yönetmek, güvence altına almak ve uygulamak için Keeper'ın parola güvenliği ve yönetim platformuna güveniyor. Çalışanlar Keeper'a tüm mobil işletim sistemlerinde, masaüstü bilgisayarlarda ve tarayıcılarda yerel olarak erişebilir. Keeper ile işletmeniz yüksek güçlü şifreleri otomatik olarak oluşturabilir, hassas dosyaları şifrelenmiş bir dijital kasada koruyabilir, kayıtları ekiplerle güvenli bir şekilde paylaşabilir ve SSO, LDAP ve 2FA ile sorunsuz bir şekilde entegre olabilir. Şimdi 14 Günlük Ücretsiz Denemeyi başlatın.
Zello
zello.com
Zello, dünya çapındaki ekipler ve işletmeler için önde gelen bas-konuş sesli mesajlaşma uygulamasıdır; iOS, Android ve Windows cihazlarını aynı zamanda mesajları kaydeden, konumu izleyen ve acil durum uyarıları gönderen telsizlere dönüştürür. Hesap yöneticileri, merkezi, web tabanlı bir yönetim konsolu aracılığıyla ekipleri ekler, kaldırır ve gruplandırır. Kanallar, özellikle konaklama, imalat, inşaat, ulaşım ve perakende sektörlerindeki her müşterinin ihtiyaçlarına uyacak şekilde esnektir. Zello, masasız çalışanlara, saha çalışanlarına, uzaktan çalışanlara ve yalnız çalışanlara sahip işletmeler için idealdir. Bu kategorideki kullanım örnekleri arasında çeşitli personelin bulunduğu oteller, gürültülü şantiyelerdeki inşaat ekipleri ve satış katındaki perakende satış görevlileri yer alır. Güncellemeleri paylaşmak, acil durumlarda bağlantı kurmak ve sorunları çözmek için herhangi bir kablosuz veya veri ağı üzerinden gerçek zamanlı olarak iletişim kuran milyonlarca Zello kullanıcısına katılın. Zello binlerce işletmeye hizmet veriyor ve dünya çapında 130 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Mevcut müşteriler arasında Honda, Restorasyon Donanımı, Starwood/Marriott Otelleri, Uniqlo, Atık Yönetimi (WM) ve YRC Freight bulunmaktadır. Zello, Wall Street Journal, New York Times, CBS, CNBC, USA Today ve TechCrunch gibi saygın kaynaklar tarafından güvenilir bir iletişim çözümü olarak tanınmaktadır.
Wimi
wimi-teamwork.com
Wimi, işletmeler için en iyi hepsi bir arada işbirliği aracıdır. Bu sadece kelimelerden ibaret değildir; Wimi özel çalışma alanlarına da sahiptir: sosyal ağ, dosya paylaşımı ve sürücü, görev yönetimi, takvim paylaşımı, anlık mesajlaşma ve video konferans. Sezgisel ve güçlü bir çözüm içinde dikkatle hazırlanmış bu tam özellikler seti sayesinde, küçük şirketlerden Fortune 500 şirketlerine kadar binlerce işletme her gün zamandan tasarruf sağlıyor ve ekiplerinin daha üretken olmasına olanak tanıyor.
Twist
twist.com
E-posta ve grup sohbeti gibi ekip çalışması araçları düzensiz, işlevsiz ve dikkat dağıtıcıdır. Twist, bilinçli iletişimi teşvik eden ve modern ekiplere bilgi tabanlarını büyütmeleri ve herkesin erişebileceği organize, konuyla ilgili konuşmalar yapmaları için merkezi bir yer sağlayan bir ekip iletişim uygulamasıdır. Twist, ekiplere, karmaşık fikirleri ve projeleri baştan sona, insanların hemen yanıt vermedikleri takdirde bir şeyleri kaçırdıkları hissine kapılmadan tam olarak tartışmaları için alan sağlar.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - Yüksek düzeyde düzenlemeye tabi kuruluşlar için güvenli işbirliği İletişimleri üzerinde daha fazla kontrole ihtiyaç duyan kuruluşlar için oluşturulmuş olup, veri sahipliği, özelleştirmeler veya entegrasyonlardan ödün vermeden iş arkadaşları, ortaklar, müşteriler, topluluklar ve hatta platformlar arasında işbirliğine olanak tanır. Deutsche Bahn, ABD Donanması ve Credit Suisse gibi 150'den fazla ülke ve kuruluştaki on milyonlarca kullanıcı, iletişimlerini tamamen gizli ve güvenli tutmak için her gün Rocket.Chat'e güveniyor.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar gibi self servis için gelişmiş yapay zeka seçenekleri, proaktif sosyal yardım araçları ve müşterinin amacını anlayan Akıllı Sanal Aracılar içeren çok kanallı bir müşteri etkileşimi çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon (önde gelen CRM'ler dahil) ve tamamen entegre, yapay zeka destekli bir iş gücü katılım yönetimi ve analiz çözümü sunar. RingCentral İletişim Merkezi, RingCentral MVP çözümüyle sıkı bir şekilde entegre olup, müşterilere kurumsal düzeyde ses altyapısının ve işlevler arası kesintisiz işbirliğine olanak tanıyan entegre tümleşik iletişimin avantajlarını sunar.
ProofHub
proofhub.com
2012 yılında kurulan ProofHub, dünya çapındaki ekipler tarafından kullanılan bulut tabanlı bir proje yönetimi ve ekip işbirliği platformudur. ProofHub, ekiplere günlük işlerde yardımcı olmak için tasarlanmış ve aralarında Netflix, Google, NASA, Nike ve Trip Advisor'ın da bulunduğu dünya çapında 85.000'den fazla ekip tarafından kullanılan, üst düzey bir iş yönetimi uygulamasıdır. ProofHub, görevlerin ve ilerlemenin birleştirilmiş bir görünümünü sağlayan şaşırtıcı derecede basit ama güçlü bir proje yönetimi yazılımıdır. Bu proje yönetimi yazılımı, ekiplerin herhangi bir cihazı kullanarak herhangi bir yerden iş konusunda iletişim kurmasına olanak tanır. Zengin özelliklerin tek bir yerde toplandığı bu çevrimiçi SaaS aracı, işletmelerin her boyuttaki projeyi hızlı bir şekilde planlamasına, koordine etmesine, organize etmesine ve teslim etmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. ProofHub, çeşitli sektörlerdeki her büyüklükteki ekip ve işletmenin kullandığı uygun maliyetli bir çözümdür. ProofHub, görev yönetiminden zaman takibine, özel iş akışlarından çevrimiçi provaya ve çok daha fazlasına kadar çeşitli özelliklerle işletmelerin zamandan ve kaynaklardan tasarruf ederken iş süreçlerini yapılandırmalarına yardımcı olabilir. ProofHub, sohbet, tartışmalar, duyurular, üçüncü taraf entegrasyonları, dosya aktarımı ve daha fazlası gibi çok sayıda işbirliği özelliği sunar. ProofHub, kullanıcıların kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlayan düşük öğrenme eğrisine sahip temiz ve basit bir düzene sahiptir. ProofHub, İngilizcenin yanı sıra Almanca, İspanyolca, Portekizce, Fransızca, Rusça, İtalyanca, Felemenkçe, Çince (Tayvan), Türkçe ve Lehçe dillerinde de mevcuttur. ProofHub, çeşitli sektörlerdeki ekiplerin ve işletmelerin kullanabileceği uygun maliyetli bir çözümdür. ProofHub, proje oluşturmaktan görev atamaya, ilerlemeyi takip etmeye, ekibinizle etkileşime girmeye ve sonuçta projelerinizi zamanında tamamlamaya kadar işinizi verimli bir şekilde yapmak için ihtiyacınız olan tüm özellikleri sağlar.
Assembly
joinassembly.com
Assembly, kuruluş genelinde tanınmayı, ödülleri, iç iletişimi ve işbirliğini kolaylaştıran, yapay zeka odaklı modern bir katılım platformudur. Bu tek ve kullanışlı merkez; duyurular, yapay zeka işyeri asistanları, yarışmalar, anketler ve daha fazlasını içeren kapsamlı ve çok yönlü etkileşim çözümleri sunar. Assembly, hediye kartları, özel promosyonlar, kültür ödülleri ve yardım bağışları gibi geniş bir ödül kataloğu sunarak çalışanların kendilerini değerli, takdir edilmiş ve bağlı hissettikleri bir işyeri kültürünü teşvik ediyor. Güçlü analizler, yöneticilerin şirket duyarlılığı hakkında fikir sahibi olmalarını sağlayarak çalışanların dinlendiğini ve anlaşıldığını hissettiği bir ortam sağlar. Ekibinizi Anlamlı Bir Şekilde Tanıyın Ekibinizin günlük olarak benimsemesini teşvik etmek için temel değerleri tanınmayla aynı hizaya getirin. Hediye kartları, özel promosyonlar, kültür ödülleri ve yardım bağışları gibi geniş bir ödül kataloğuyla tanınırlığınızı artırın. Kilometre Taşlarını ve Yıldönümü Tanımasını Otomatikleştirin Her takım arkadaşınızın doğum gününü veya yıl dönümünü otomatik özel duyurularla kutlayın. Microsoft Teams ve Slack Engage ile Kusursuz Entegrasyon Güvenli entegrasyon ve gerçek zamanlı veri güncellemeleriyle, halihazırda çalıştığınız yerde sorunsuz bir şekilde etkileşime geçin. Platformlar arasında anında senkronizasyon için verileri bir kez girin. Çalışan Bağlılığını Artırın Bağlılığı artırmak için CEO ve yönetici güncellemelerinden, çeşitli çalışan anketlerinden, haftalık kontrollerden ve memnuniyet anketlerinden yararlanın. Dahili İletişimi Kolaylaştırın İletişim iş akışlarını geliştirmek için AMA şablonları, haber akışları, yardım şablonları, grup akışları, buz kırıcılar, fikir yönetimi, dahili wiki'ler ve toplantı araçları gibi araçlardan yararlanın. Ekip Üretkenliğini Artırın Üretkenliği artırmak için günlük özetleri, gündemleri, toplantı notlarını, ürün geri bildirimlerini, kazanma listelerini ve hafif bir satış CRM'sini kullanın. İK ve İşe Alımı Basitleştirin Yüklenici zaman takibi ve diğer İK şablonlarının yanı sıra çalışanlara sağlanan faydalar, çıkış görüşmeleri, eNPS puanları, şirket içi yönlendirmeler, görüşme soruları ve yeni işe alım geri bildirimleri için anketler uygulayın.
Chatwork
chatwork.com
Chatwork iş amaçlı bir grup sohbet uygulamasıdır. Güvenli mesajlaşma, görüntülü sohbet, görev yönetimi ve dosya paylaşımı. Gerçek zamanlı iletişim ve ekipler için üretkenliği artırın.
Hive
hive.com
Hive ekiplerin daha hızlı hareket etmesine yardımcı olur. Hive'ın sınıfının en iyisi proje yönetimi platformu, ihtiyaç duyduğunuz ve istediğiniz tüm araçları içerir; yoksa bunları sizin için oluştururuz. Esnek proje görünümleri ve sonsuz özelleştirmelerle Hive, sizin şartlarınıza göre başarı garantili proje yönetimi sunar. Hive, hızlı hareket eden binlerce ekip tarafından aşağıdaki konularda yardımcı olmak için kullanılır: - Proje yönetimi - Araçları entegre etme - Kaynak sağlama - Zaman Takibi - Prova ve onaylar - Not Alma - Görev yönetimi - Raporlama ve analiz
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetimli Soru-Cevap, canlı anket, sohbet, emoji tepkileri ve jest tanıma ile aktif katılımı teşvik edin • Oturuma dahil edilen canlı tercümanlarla katılımcıların tercih ettikleri dilde dinlemesine olanak tanıyın • Konuları daha derinlemesine inceleyin veya bağlantıları teşvik edin ara oturumlarıyla Geniş ölçekte profesyonel ve özel web seminerleri sunun • Hedef kitlenizin etkinlikten önce, etkinlik sırasında ve sonrasında gördüğü sahneyi ve içeriği yönetin • Özel markalama seçenekleri ve temalarla katılımcı kayıt deneyimini düzenleyin • Prova yapın canlı yayına geçmeden önce sunumun tamamı ortak panelistlerle birlikte • 100.000'e kadar katılımcıyı ağırlayın • 100'den fazla dilde gerçek zamanlı çevirilerle küresel kitlelere ulaşın
Kimoby
kimoby.com
Kimoby, gelişmiş ekip işbirliği, olağanüstü müşteri hizmetleri ve mobil ödeme talepleri için İş Anlık Mesajlaşmasını sağlayan lider bir bulut tabanlı iletişim platformudur. Ticari hizmet departmanlarının doğru kişiye doğru zamanda ulaşmasına yardımcı olur. İşletmelerin halihazırda parmaklarının ucunda bulunan verileri ve kaynakları kullanan Kimoby, anlık pazarlama kampanyaları, otomatik hatırlatıcılar, multimedya dosyaları ve daha fazlasıyla etkileşimi ve satışları artırmayı kolaylaştırır.
Moxo
moxo.com
Müşteriler, satıcılar ve iş ortaklarıyla harici projeleri kolaylaştırın. Moxo ile hesap alımından katılıma ve hizmete kadar iş akışlarını hızlandırın. Ortak teslimatlara ulaşmak, kilometre taşlarını takip etmek, belge alışverişinde bulunmak, onayları toplamak ve daha fazlasını gerçekleştirmek için müşteriler, satıcılar ve iş ortaklarıyla koordinasyon sağlayın. Moxo; finansal hizmetler, danışmanlık, hukuk, muhasebe, sağlık hizmetleri ve daha fazlasını içeren çok çeşitli sektörlerdeki proje çalışma alanlarına güç sağlar. Müşterilerimiz arasında Citibank, FIS, Balfour Homes, AMCK Modelleri, Hibernia College, BNP Paribas ve daha fazlası gibi şirketler bulunmaktadır. Ekibimiz, etkileşim alanında zengin bir öncü geçmişe sahiptir: Moxo'nun kurucu ortağı ve CEO'su Subrah Iyar, Webex'in kurucu ortağı ve CEO'suydu ve Moxo'nun kurucu ortağı ve CTO'su Stanley Huang, Webex'te üst düzey mühendislik yönetimi pozisyonlarında yer aldı. Cisco Sistemleri ve WebEx.
Copilot
copilot.com
Copilot'un ürün paketi, işletmelere müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı, sözleşmeler, formlar, yardım masaları ve daha fazlası için hepsi bir arada bir çözüm sunar. Ayrıca Copilot, işletmelerin müşterilerine markalı bir müşteri portalı ile birleşik bir deneyim sunmalarına olanak tanır. Bugün teknoloji, pazarlama, finansal hizmetler ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren yüzlerce teknoloji destekli hizmet işletmesi Copilot'ta çalışıyor. Copilot 2020'de kuruldu, 2022'de 10 milyon dolarlık Seri A topladı ve genel merkezi New York City'de bulunuyor.
Text Request
textrequest.com
Metin İsteği, müşteri katılımını teşvik etmek için oluşturulmuş iş mesajlaşma platformudur. Gürültüyü ortadan kaldırabilmeniz ve müşterilerle istediğiniz zaman, istediğiniz yerde bağlantı kurabilmeniz için günlük iletişim sorunlarınıza tak ve çalıştır mesajlaşma çözümleri geliştirdik. Metin İsteği, birkaç görüşmeyi yöneten bir kişiden milyonlarca mesaj gönderen binlerce çalışana ve API'mız üzerine oluşturulan özel çözümlere kadar sizinle birlikte ölçeklenecek şekilde tasarlanmıştır. Textrequest.com'da sizin gibi yoğun iş liderlerine sohbetli mesajlaşma ve müşteri etkileşimi konusunda nasıl yardımcı olduğumuz hakkında daha fazla bilgi edinin.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam, masasız ekiplere sahip kuruluşların iletişimi iyileştirmesine, personeli elinde tutmasına ve operasyonel verimliliği artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araç seti içeren, mobil öncelikli bir iş gücü yönetimi uygulamasıdır. Connecteam, yöneticilerin iş süreçlerini otomatik pilota almalarına ve iş büyümesine odaklanmalarına olanak tanırken aynı zamanda çalışanların daha üretken, profesyonel ve memnun olmalarına olanak tanır. Mobil öncelikli özel kontrol listeleri, formlar ve raporlarla zamandan tasarruf edin ve üretkenliği artırın; Vardiyaları planlayın ve GPS zaman saati ile çalışma saatlerini takip edin; Çalışan iletişimini basitleştirin, profesyonel becerileri geliştirin, günlük görevleri yönetin ve çok daha fazlasını tek bir uygulamada yapın. Active Directory Tek Oturum Açma (SSO) ile sistem yöneticilerinin güvenli ve kolay oturum açmasını sağlayın.
MangoApps
mangoapps.com
Tüm şirketinizi harekete geçirin, heyecanlandırın ve birbirine bağlayın! MangoApps, intranet, eğitim, ekip çalışması ve içerik yönetimini bir kontrol paneli ve çalışma alanında birleştiren birleşik bir çalışan deneyimi platformudur. Kullanıcı dostu, sonsuz derecede özelleştirilebilir yaklaşımımız, şirketinizin hâlihazırda iş yapma biçimine uyum sağlayarak masanız ve ön saflardaki çalışanlar arasındaki boşluğu dolduran tek bir dijital merkez oluşturur. Çalışanlar, iletişim ve işbirliği araçlarının yanı sıra ihtiyaç duydukları tüm şirket bilgilerini, tek bir gerçek kaynak olarak hizmet veren özelleştirilebilir pencere öğesi tabanlı bir kontrol panelinde bulabilirler. Ürünümüz, çeşitli sektörlerdeki her boyuttaki ekip için uygundur ve kurumsal ölçekte dağıtım için gereken tüm güvenlik özelliklerine sahiptir. MangoApps'in arayüzü, başlıklar, yorumlar, emoji tepkileri ve ekip ve proje gruplarıyla modern sosyal medyayı temel alır. Bu nedenle, müşterilerimizin çalışanları onu hemen sezgisel ve kullanıcı dostu buluyor. Ayrıca, tüm bu araçları ve entegrasyonları diğer birçok kurumsal ve kurumsal araçla birleştirmek, zamandan ve hayal kırıklığından tasarruf sağlar. Şirketinizin markasıyla beyaz etiketli olan ekibiniz, MangoApps'in harici bir araç olduğunun farkına bile varmayabilir; günlerinin ve iş akışlarının doğal bir parçası gibi gelir. Günümüzde pek çok kuruluş, modası geçmiş intranet ve iletişim araçlarına güveniyor ve e-posta gelen kutusu olan kara deliğe zaman ve bilgi kaybediyor. MangoApps size, ön saflardaki çalışanlardan şirket ofislerine kadar tüm ekiplerinizi döngünün içinde ve oyunun zirvesinde tutan tek bir merkezi merkeze bağlamanız için eşsiz bir fırsat sunar.
Podbean
podbean.com
Bir podcast'i tam olarak istediğiniz şekilde başlatmak. Podbean ile tüm pakete sahip olursunuz: güvenilir podcast barındırma, sınırsız depolama ve bant genişliği, tanıtım araçları, podcast reklamları ve premium içerik. 180 binden fazla kişi çarpıcı podcast'lerini oluşturmak için Podbean'ı seçiyor. Podbean, bireyler ve işletmeler için ücretsiz ve premium barındırma paketleri sağlayan bir podcast yayınlama ve para kazanma hizmetidir. Podbean, yayınlama, yönetim, dağıtım ve analiz araçlarını kullanımı kolay bir podcast paketinde birleştiren kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Bu web tabanlı sistem, kullanıcıların podcast'leri, minimum düzeyde teknik bilgi gerektiren, tıkla ve tıkla, blog benzeri bir ortamda yayınlamasına, yönetmesine ve tanıtmasına olanak tanır. Podbean'in paylaşım ve yerleştirme araçları, yayıncıların podcast'leri Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube ve WordPress dahil olmak üzere kendi web sitelerine, bloglarına ve sosyal ağlarına entegre etmelerini kolaylaştırır. Podbean uygulaması, iOS ve Android için en popüler podcast uygulamalarından biridir ve Amazon Alexa aracılığıyla podcast oynatmak için de kullanılabilir. Podcast izleyicilerinin en sevdikleri podcast'lerin keyfini her yerde, her zaman çıkarabilmeleri için harika bir seçenek. Podcast'çiler doğrudan Podbean uygulamasından da kayıt yapabilir ve yayınlayabilir.
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq, organize konuşmalar ve bulunması kolay bilgilerle iletişiminizi basitleştirmeye ve kolaylaştırmaya yardımcı olan bir iş iletişimi yazılımıdır. Cliq, herhangi bir yerden herhangi bir cihaz üzerinden oturum açmak için oturum açabileceğiniz hibrit bir çalışma stilini mümkün kılmak üzere tasarlanmıştır. Bu, ekibinizin genel üretkenliğini artırmaya yardımcı olur ve dolayısıyla işletmenizin performansını olumlu yönde etkiler.
Workplace Chat
workplace.com
İşyeri Sohbeti herkesle, her zaman, her yerde bağlantı kurmanın eğlenceli, sezgisel ve hızlı bir yoludur. Workplace, Facebook, Inc. tarafından geliştirilen kurumsal bir bağlantı platformudur ve grupların, anlık mesajlaşmanın ve haber akışının kullanımını içerir. Geliştirme, İşyeri Başkan Yardımcısı Julien Codorniou ve İşyeri Başkanı Karandeep Anand tarafından yönetilmektedir.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp, Chicago, Illinois merkezli bir Amerikan web yazılım şirketidir. Firma, 1999 yılında Jason Fried, Carlos Segura ve Ernest Kim tarafından 37signals adında bir web tasarım şirketi olarak kuruldu. 2004 ortasından bu yana şirketin odak noktası web tasarımından web uygulaması geliştirmeye kaydı. İlk ticari uygulaması Basecamp'tı, ardından Backpack, Campfire ve Highrise geldi. Açık kaynaklı web uygulaması çerçevesi Ruby on Rails, ilk olarak 37signals'ın dahili kullanımı için oluşturuldu ve ardından 2004'te halka açık hale getirildi. Şubat 2014'te şirket, tamamen amiral gemisi ürünü olan Basecamp adlı yazılım paketine odaklanan yeni bir strateji benimsedi. ve şirketin adının 37signals'tan Basecamp'a değiştirilmesi. Jason Fried ve David Heinemeier Hansson, 37signals adı altında birçok kitap yayınladılar.
Vowel
vowel.com
Vowel, yapay zeka destekli bir video konferans ve toplantı aracıdır. Yapay zeka destekli toplantı özetleriyle Vowel, basit, güvenli ve güvenilir bir deneyimle her toplantıyı daha kapsayıcı ve değerli hale getirir. Toplantılara ev sahipliği yapın, kaydedin, yazıya dökün, kırpın, arayın ve paylaşın; eklenti gerekmez! Temel özellikler: - Telefonu kapattığınızda anında erişilebilen yapay zeka destekli toplantı özetleri - Yapay zeka destekli eylem öğeleri (gerçek zamanlı olarak önerilir) - Toplantılar için MeetingGPT, yapay zeka destekli Soru-Cevap - Catch Me Up toplantı özetleri - Keyifli görüntülü toplantılara ev sahipliği yapın tarayıcınız - Ücretsiz bir planda bile tek tıklamayla kaydedin ve yazıya dökün - Gündemler ve toplantı notları üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın (eylem öğeleri dahil) - Tüm toplantı içeriğinizde şimdiye kadar söylenen her kelimeyi arayın - Zapier entegrasyonu - Toplantıyı klipleyin Anlar ve anında bağlam için paylaşın - Konuşma süresi izleme, emojiler, el kaldırma ve daha fazlasıyla toplantıları daha kapsayıcı hale getirin Vowel'ı bugün ücretsiz deneyin!
Verizon
verizon.com
Verizon, daha önce Verizon Wireless adı altında Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak faaliyet gösteren bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.
Trillian
trillian.im
Trillian insanlar, işletmeler ve sağlık hizmetleri için modern ve güvenli anlık mesajlaşmadır Trillian, 20 yılı aşkın süredir insanların bağlantıda kalmasına yardımcı oluyor. Günümüzün Trillian'ı, sağlık uzmanlarına ve her büyüklükteki işletmeye güvenli (ve HIPAA uyumlu) mesajlaşma sağlıyor. Köklerimize sadık kalarak, yalnızca ücretsiz anlık mesajlaşma arıyorsanız bu konuda da yardımcı olabiliriz!
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com, takımların sevdiği kullanımı kolay proje yönetimi ile birlikte sınıfının en iyisi müşteri operasyonlarına sahip tek platformdur. İşi zamanında ve bütçede teslim edin, müşteri kaosunu ortadan kaldırın ve karlılığı bir platformda anlayın. Merkezi Cork, İrlanda'da ve daha önce bir ajans işleten bir ekip tarafından kurulan Teamwork.com, 350'den fazla çalışandan oluşan küresel bir ekiple dünya çapında 20.000'den fazla müşteriye sahiptir.
Crugo
crugo.com
Crugo, grupları kullanarak her şeyi güvenli bir şekilde iletişim kuran, paylaşan ve organize eden, gerçek zamanlı sohbet eden, dosya paylaşan, RSS akışlarını izleyen, yapılacaklar listeleri oluşturan ve hatta takvimler düzenleyen bir platformdur.
Socxly
socxo.com
Türünün ilk örneği olan, daha fazla erişim elde etmenize, içeriğinizi medyada daha iyi sunmanıza, paylaşımlarınızı takip edip ölçmenize yardımcı olacak bir organik sosyal medya pazarlama araçları paketi. Paylaştığınız bağlantıları Akıllı Bağlantılara dönüştürmek için tek noktadan araç kitinizdir. Elbette Socxly kullanarak bağlantılarınızı kısaltabilirsiniz. Ancak işin altında bundan çok daha fazlası var: Düzenleyerek ve oluşturarak daha iyi sunum yapın. * Sosyal Kartlar: Sosyal medyadaki kullanıcılar çoğunlukla gönderinizdeki görsellere tıklarlar. Görselleri ve bağlantıları sosyal medyada ayrı ayrı yayınlayarak tıklama niteliğini ve trafiğini kaybedersiniz. Socxly, görsellerinizi kendi özel görsellerinizle birlikte tıklanabilir sosyal kartlar olarak yayınlamanıza olanak tanır. * Bağlantıları Markalayarak sahip olun: Genel alan adlarıyla bağlantılar yayınlamak yerine, kendi alan adlarınızla kendi markanızı, kampanyanızı ve bağlamınızı kullanın. Bağlantıların arka yarısını, yaptığınız paylaşımlarla alakalı olacak şekilde düzenleyin ve değiştirin. * CTA Banner'larını kullanarak üçüncü taraf sitelere olan bağlantılarınızı mıknatıslayın: Marka görünürlüğünü artırmak ve trafiği web sitenize veya herhangi bir açılış sayfasına yeniden yönlendirmek için üçüncü taraf içerik kısa bağlantılarında CTA (harekete geçirici mesaj) bannerları oluşturun, ekleyin ve yayınlayın. * Dosyaları hedef kitleniz için bağlantılar olarak paylaşın: Ppt'ler, Excel'ler, Pdf'ler ve daha fazlası. Artık bunları, hedef kitlenizin indirebileceği tüm kanallardaki kısa bir bağlantıyı kullanarak Sosyal Medyada paylaşabilirsiniz. * Organik Kampanya: Marka Paydaşları ve Etkileyenlerden oluşan topluluklarınız için, bunları e-postalarından veya dahili kampanya sayfalarından sosyal bağlantılarıyla Paylaşmak ve Güçlendirmek için Organik Kampanya Gönderileri oluşturun ve yayınlayın.
Pumble
pumble.com
Pumble, her büyüklükteki ekibin işbirliği yapmasına olanak tanıyan ücretsiz bir ekip sohbeti uygulamasıdır. Diğer takım sohbeti uygulamalarının aksine, Pumble sınırsız sayıda kullanıcıya ücretsiz olarak sunulmaktadır. Pumble, tarayıcıda çalışan çevrimiçi bir web uygulamasıdır, ancak kolaylık sağlamak için onu bilgisayarınıza veya cep telefonunuza yükleyebilirsiniz.
Happeo
happeo.com
Happeo, Google Workspace kuruluşları için 1 numara olarak derecelendirilen yapay zeka destekli intranettir. Bilgi kaosuna düzen getirerek, yapılandırılmış bilgi yönetimi sağlayarak ve tek bir ekip olarak bir araya gelerek kuruluşların bağlantıda kaldığı ve verimliliği artırdığı dijital evler yaratıyoruz. Bu dijital evleri her müşteriye özel olarak yaratıyor ve onlara şirket içi operasyonların karşılaştığı zorlukların üstesinden gelebilecekleri bir alan sağlıyoruz. Daha sonra bunu, şirketle ve her kullanıcıyla birlikte sezgisel olarak öğrenip büyüyen, manuel, zaman alan süreçleri otomatikleştiren ve hızlı ve akıllı bilgi keşfi yoluyla organizasyonel uyum sağlayan yapay zeka yeteneklerimizle katmanlıyoruz.
Lark
larksuite.com
Lark, iş akışlarını kolaylaştırmak ve iş sonuçlarına daha hızlı ulaşmak isteyen ekipler için hepsi bir arada bir işbirliği platformudur. Lark, masaüstü ve mobil cihazlarda kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunarak ekiplerin her yerden verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlar. Lark, sohbetleri, iş akışlarını, e-postaları, belgeleri, sayfaları, proje yönetimini ve toplantıları tek bir yerde birleştiren süper iş uygulamasıdır. Ekibiniz işlerini kesintiye uğramadan planlayabilir, yürütebilir ve senkronize edebilir ve işletmeniz için önemli olan şeylere odaklanabilir.
Leverice
leverice.com
Leverice, sizin ve ekibinizin önemli olana odaklanmasına olanak tanıyan bir üretkenlik mesajlaşma platformudur. Çoğu iş süreci bir tür mesajlaşmayla başlar ve biter. Mesajlaşmanın öncelikli olduğu Leverice platformu için oluşturulmuş yerel uygulamalarla işinizi geliştirin. Açık uygulama mağazası ekosistemimiz, iş akışlarınızı otomatikleştirmek ve kolaylaştırmak için ağır ve maliyetli harici hizmetlerin yerine geçen zengin yerel uygulamalar içerir. Uygulama mağazamızdan seçim yapın veya kendinizinkini kodlayın. Microtopics, Deep Nesting, Intelligent Routing, Granular Engagement ve Selective Distraction gibi yalnızca Leverice'de bulunan yenilikleri keşfedin. * Benzersiz iş parçacığı mimarisi ve kaosu ortadan kaldıran özellikler. Tartışmaların ait oldukları belirli kanallara ve alt kanallara bağlı kalmasını sağlayan son teknoloji sohbet akışı yönetiminin ve akıllı yönlendirmenin keyfini çıkarın. *Yalnızca bilinmesi gerekenler. Mecbur kaldığınızda tepki verin; birisi konu dışı bir konuda tüm ekibe mesaj gönderdiğinde değil. İçeride olmaya ara verin
Jandi
jandi.com
JANDI, ekiplerin bağlantıda kalmasına ve birlikte daha iyi çalışmasına yardımcı olan, işyerine yönelik grup odaklı bir mesajlaşma platformudur. Ekipler konuya dayalı grup sohbetleri oluşturabilir, dosyalar paylaşabilir ve dosyalara yorum yapabilir, mesajları yapılacaklar listesine dönüştürebilir, anket başlatabilir veya video konferans başlatabilir. Dünya çapında 2 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısıyla JANDI, ekiplerin birlikte etkili bir şekilde iletişim kurmasına ve işbirliği yapmasına olanak tanıyan lider kurumsal iletişim uygulamasıdır.
Fleep
fleep.io
Fleep messenger, ekip sohbetleriniz, proje iletişiminiz veya 1:1 konuşmalarınız olsun, kuruluşlar içinde ve arasında iletişimi sağlar.
Matilda Workspace
matilda.io
Modern Ekipler için Yepyeni Hepsi Bir Arada Çalışma Alanı Birleşik bir çalışma alanı konseptini benimseyen Matilda, sınıfının en iyisi uygulamalardan oluşan güçlü bir paketi tek bir yerde bir araya getirerek dünya çapındaki ekiplerin zahmetsizce bağlantı kurmasına, oluşturmasına, koordine etmesine ve müşterilerini memnun etmesine olanak tanıyor. Teknolojiyi basitleştirme misyonuyla Matilda, kuruluşlara daha azıyla daha fazlasını yapma gücü veriyor ve bu da onu Fortune 500 şirketlerinin yanı sıra yeni kurulan şirketler için de vazgeçilmez bir araç haline getiriyor. Temel Özellikler: -Güçlü Uygulamalar Dahildir: Matilda, Dokümanlar, Projeler, Tablolar, Sohbet, Müşteriler ve Copilot gibi güçlü uygulamalardan oluşan bir paketle birlikte gelir ve ekiplerin başarılı olmak için ihtiyaç duydukları tüm araçlara sahip olmalarını sağlar. - Kolayca Oluşturun: Dokümanlar sayesinde ekipler gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleme yapabilir, böylece doküman oluşturma ve koordinasyon sorunsuz hale gelir. Bu özellik, daha entegre ve verimli bir deneyim sağlayarak Google Dokümanlar, Notion ve Coda'nın yerini almayı amaçlamaktadır. - Kolaylaştırılmış Proje Yönetimi: Matilda'nın Projeler özelliği, projelerinizin her yönünün zahmetsizce yönetilmesine ve izlenmesine olanak tanır. Otomatik planlama gibi yeteneklerle Jira, Trello ve Asana gibi araçların yerini alacak şekilde tasarlanmıştır. - Gelişmiş Veri Yönetimi: Tablolar yakında çıkacak olsa da Airtable, Notion ve Segment gibi araçların yerini almayı hedefleyerek yüzlerce kaynaktan verileri senkronize ederek veya yeni koleksiyonlar oluşturarak veri işlemeyi yeniden tanımlamayı vaat ediyor. - Kesintisiz İletişim: Sohbet, tüm ekip iletişimini projeler, görevler ve belgeler arasında entegre olarak tek bir yerde toplayarak Slack ve MS Teams'e bir alternatif sunar. - Müşteri İlişkileri Yönetimi: Yakında piyasaya sürülecek olan Müşteriler özelliği, Salesforce ve Hubspot'un yerini almayı amaçlayan, ekiplerin potansiyel müşterileri zahmetsizce takip etmesine ve müşteri etkileşimlerini tek bir basitleştirilmiş arayüzde yönetmesine olanak tanıyacak. - Yapay Zeka Destekli Yardım: Copilot, iş akışlarını otomatikleştirmeye ve kolaylaştırmaya yardımcı olmak için ChatGPT ve Google Bard gibi yapay zeka araçlarının yerini almayı amaçlayan özel yapay zeka asistanları sunar. Sonuç: Matilda Workspace, yalnızca ekiplerin çalışma şeklini kolaylaştırmak ve basitleştirmekle kalmayıp aynı zamanda yapay zeka destekli yetenekleri ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığıyla geleceği kucaklayan, her şeyi kapsayan bir çözüm olarak öne çıkıyor. İster projeleri yönetiyor, ister ekibinizle koordinasyon sağlıyor, müşteri ilişkilerini yönetiyor veya otomasyon için yapay zekadan yararlanıyor olun, Matilda Workspace her türden ekibin başarılı olması için sezgisel, güçlü ve uyarlanabilir bir platform sağlar. Matilda'yı bugün deneyin ve projeleri her zaman zamanında teslim etmenize yardımcı olmak için tasarlanan işin geleceğini deneyimleyin.
Hibox
hibox.co
Hibox, ekiplerin birlikte çalışma şeklini yeniden tasarlayan bir görev yönetimi aracıdır. Hibox, projeler oluşturmanıza, görev durumunu gözden geçirmenize, takvim görünümüyle bitiş tarihlerini görselleştirmenize ve planlamanıza, alt görevler ve yinelenen görevler oluşturmanıza, görev bildirimleri almanıza ve çok daha fazlasına olanak tanır. Hibox, ekip mesajlaşmasını ve video konferansı aynı araçta birleştirir, böylece telefonu açmanıza veya yüz yüze toplantıları koordine etmenize gerek kalmadan iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz. Hibox'ın Android ve iOS için bir mobil uygulaması vardır, böylece görevlerinizi ve projelerinizi her yerden yönetebilirsiniz.
Deskree
deskree.com
Deskree, işletmeler ve geliştiriciler için arka uç geliştirme ve altyapı yönetimini basitleştiren ve optimize eden bir bulut platformudur.
Atolia
atolia.com
Başarılı ekip çalışmasını tek bir dijital işyerinden hızlı ve kolay bir şekilde başlatın. Görüntülü aramalar ve anlık mesajlaşma yoluyla kolayca iletişim kurun. Projelerinizi yönetin ve daha hızlı tamamlayın. Takvimlerinizi iş arkadaşlarınızla paylaşın ve senkronize edin. Belgelerinizi gerçek zamanlı olarak paylaşın ve birlikte düzenleyin. Bunların hepsi tek bir platformda. Kullanımı ve uygulaması son derece kolay olsa da (indirme yok, karmaşık kurulum yok), size yardım etmeye hazır harika bir destek ekibimiz var. Üstelik Cherry, Atolia, Slack + Asana + Dropbox + Zoom'a abone olmaktan 10 kat daha ucuz (hala harika araçlar ;))
Legion
legion.co
Legion Technologies, sektörün en yenilikçi iş gücü yönetimi platformunu sunar. İşletmelerin iş gücü verimliliğini ve çalışan katılımını aynı anda en üst düzeye çıkarmasını sağlar. Legion WFM platformu akıllı, otomatik ve çalışan odaklıdır. Program optimizasyonu, daha az yıpranma, artan üretkenlik ve artan operasyonel verimlilik yoluyla 13 kat yatırım getirisi sağladığı kanıtlanmıştır. Legion, çalışanların sevdiği, kullanımı kolay bir platform ve mobil uygulamada en son teknolojiyi sunar. İyileştirilmiş Planlama: -Stratejik Bilgiler -İşgücü Bütçeleme -Talep Tahmini Uygulamayı Optimize Etme: -İşgücü Optimizasyonu -Otomatik Planlama -Zaman ve Devamlılık Çalışan Yetkilendirmesi: -Ön Cephe İletişimi -Legion InstantPay -Çalışan Performansı ve Ödüller
Workdeck
workdeck.com
Tamamen dijitalleştirilmiş iş yerini çalıştırmak ve yerinde, uzak ve hibrit ekibin her yerden üretken olmasını sağlayan tek bir sezgisel temas noktasıyla kanıtlamak için Yapay Zeka odaklı bir platform. Şunlar için entegre araçlar: • Proje/Hizmet Yönetimi • Görev yürütme • Kaynak Planlama • Mali Bilgiler • Belge Havuzları • İletişim (sohbet, anlık mesajlaşma) • Takvimler • İzin Yönetimi • Zaman kaydı • Satın Alma ve Gider Yönetimi • Seyahat Yönetimi • Google ile entegre ( G-Suite) ve Microsoft Office 365 • Web ve akıllı telefon uygulamaları
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