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Dahili İletişim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Filistin Bölgeleri
Genellikle iş mesajlaşma yazılımı olarak adlandırılan iç iletişim yazılımı, bir kuruluş içinde hem doğrudan hem de grup iletişimi için anlık mesajlaşma platformları sunar. Bu araçlar, ekip üyeleri arasında hızlı etkileşime olanak sağlayacak şekilde kullanıcı dostu ve verimli olacak şekilde tasarlanmıştır. Artık çalışanların kısa yanıtlar almak için uzun e-postalar göndermesine gerek yok. İş mesajlaşma araçları, iş arkadaşlarıyla iletişimi basitleştirerek bunu arkadaşlarla sosyal medyada veya mesaj yoluyla sohbet etmek kadar zahmetsiz hale getirir. Bu platformların çoğu, işyerinde gerçek ve doğal konuşmaları teşvik eden emojiler ve GIF'ler gibi özellikler içerir.
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Zoom Web
zoom.us
Zoom, Zoom Video Communications tarafından geliştirilen bir görüntülü telefon yazılım programıdır. Ücretsiz sürüm, aynı anda 100 cihaza kadar izin veren bir görüntülü sohbet hizmeti sağlar ve üç veya daha fazla katılımcının katıldığı toplantılara sahip ücretsiz hesaplar için 40 dakikalık bir süre kısıtlaması vardır. Kullanıcılar, en yüksek planın aynı anda 1.000 kişiye kadar izin verdiği ve zaman sınırlaması olmaksızın planlarından birine abone olarak yükseltme seçeneğine sahiptir.COVID-19 salgını sırasında Zoom ve benzeri ürünlerin kullanımında büyük bir artış yaşandı. uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve çevrimiçi sosyal ilişkiler.
Slack
slack.com
Slack, Amerikan yazılım şirketi Slack Technologies tarafından geliştirilen tescilli bir iş iletişimi platformudur. Slack, konuya göre düzenlenen kalıcı sohbet odaları (kanallar), özel gruplar ve doğrudan mesajlaşma dahil olmak üzere birçok IRC tarzı özellik sunar.
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams, işyeri sohbeti, görüntülü toplantılar, dosya depolama ve uygulama entegrasyonunu birleştiren bir iletişim ve işbirliği platformudur. Hizmet, Office 365 abonelikli ofis üretkenlik paketiyle entegre olur ve Microsoft dışı ürünlerle entegre olabilen uzantılar içerir. Microsoft Teams, Slack gibi hizmetlerin rakibidir ve Microsoft Skype Kurumsal'ın evrimi ve yükseltme yoludur.Microsoft, Teams'i New York'taki bir etkinlikte duyurdu ve hizmeti 14 Mart 2017'de dünya çapında başlattı. Hackathon şirketin genel merkezinde gerçekleştiriliyor ve şu anda Microsoft Kurumsal Başkan Yardımcısı Brian MacDonald tarafından yönetiliyor.
Zello
zello.com
Zello, dünya çapındaki ekipler ve işletmeler için önde gelen bas-konuş sesli mesajlaşma uygulamasıdır; iOS, Android ve Windows cihazlarını aynı zamanda mesajları kaydeden, konumu izleyen ve acil durum uyarıları gönderen telsizlere dönüştürür. Hesap yöneticileri, merkezi, web tabanlı bir yönetim konsolu aracılığıyla ekipleri ekler, kaldırır ve gruplandırır. Kanallar, özellikle konaklama, imalat, inşaat, ulaşım ve perakende sektörlerindeki her müşterinin ihtiyaçlarına uyacak şekilde esnektir. Zello, masasız çalışanlara, saha çalışanlarına, uzaktan çalışanlara ve yalnız çalışanlara sahip işletmeler için idealdir. Bu kategorideki kullanım örnekleri arasında çeşitli personelin bulunduğu oteller, gürültülü şantiyelerdeki inşaat ekipleri ve satış katındaki perakende satış görevlileri yer alır. Güncellemeleri paylaşmak, acil durumlarda bağlantı kurmak ve sorunları çözmek için herhangi bir kablosuz veya veri ağı üzerinden gerçek zamanlı olarak iletişim kuran milyonlarca Zello kullanıcısına katılın. Zello binlerce işletmeye hizmet veriyor ve dünya çapında 130 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Mevcut müşteriler arasında Honda, Restorasyon Donanımı, Starwood/Marriott Otelleri, Uniqlo, Atık Yönetimi (WM) ve YRC Freight bulunmaktadır. Zello, Wall Street Journal, New York Times, CBS, CNBC, USA Today ve TechCrunch gibi saygın kaynaklar tarafından güvenilir bir iletişim çözümü olarak tanınmaktadır.
ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp, her tür ve boyuttaki ekibin işleri daha etkili bir şekilde teslim etmesine olanak tanıyarak üretkenliği yeni boyutlara çıkarır.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam, masasız ekiplere sahip kuruluşların iletişimi iyileştirmesine, personeli elinde tutmasına ve operasyonel verimliliği artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araç seti içeren, mobil öncelikli bir iş gücü yönetimi uygulamasıdır. Connecteam, yöneticilerin iş süreçlerini otomatik pilota almalarına ve iş büyümesine odaklanmalarına olanak tanırken aynı zamanda çalışanların daha üretken, profesyonel ve memnun olmalarına olanak tanır. Mobil öncelikli özel kontrol listeleri, formlar ve raporlarla zamandan tasarruf edin ve üretkenliği artırın; Vardiyaları planlayın ve GPS zaman saati ile çalışma saatlerini takip edin; Çalışan iletişimini basitleştirin, profesyonel becerileri geliştirin, günlük görevleri yönetin ve çok daha fazlasını tek bir uygulamada yapın. Active Directory Tek Oturum Açma (SSO) ile sistem yöneticilerinin güvenli ve kolay oturum açmasını sağlayın.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
TruHu
truhu.com
TruHu, ofisten sahaya kadar iş gücünüzün bağlantıda kalmasını, katılımını ve bilgilenmesini sağlayacak, kullanımı kolay bir çalışan iletişim platformudur.
Moxo
moxo.com
Müşteriler, satıcılar ve iş ortaklarıyla harici projeleri kolaylaştırın. Moxo ile hesap alımından katılıma ve hizmete kadar iş akışlarını hızlandırın. Ortak teslimatlara ulaşmak, kilometre taşlarını takip etmek, belge alışverişinde bulunmak, onayları toplamak ve daha fazlasını gerçekleştirmek için müşteriler, satıcılar ve iş ortaklarıyla koordinasyon sağlayın. Moxo; finansal hizmetler, danışmanlık, hukuk, muhasebe, sağlık hizmetleri ve daha fazlasını içeren çok çeşitli sektörlerdeki proje çalışma alanlarına güç sağlar. Müşterilerimiz arasında Citibank, FIS, Balfour Homes, AMCK Modelleri, Hibernia College, BNP Paribas ve daha fazlası gibi şirketler bulunmaktadır. Ekibimiz, etkileşim alanında zengin bir öncü geçmişe sahiptir: Moxo'nun kurucu ortağı ve CEO'su Subrah Iyar, Webex'in kurucu ortağı ve CEO'suydu ve Moxo'nun kurucu ortağı ve CTO'su Stanley Huang, Webex'te üst düzey mühendislik yönetimi pozisyonlarında yer aldı. Cisco Sistemleri ve WebEx.
Aritic
aritic.com
Aritic CRM'deki tüm satış huninizi düzenleyerek satış sürecinizi hızlandırın. Hangi potansiyel müşterinin en yüksek dönüşüm değerine sahip olduğunu öğrenin. Kişilerinizi satış aşamalarına, davranışlarına ve satın alma niyetlerine göre yönetin. Görevleri otomatik olarak dağıtın ve bölün ve bir anlaşma kazanılana veya kaybedilene kadar tüm süreci izleyin. Aritic platformu birleşik bir otomasyon platformudur. B2B işletmeleri için tasarlanmış pazarlama otomasyonu, iletişim otomasyonu, satış hattı CRM uygulaması, hizmet masası uygulaması ve iş otomasyonu yığınını içerir. Şu anda dünya çapında DataAegis Software Pvt.'yi kullanan 1800'den fazla işletme bulunmaktadır. Ltd. ürünleri; Aritic'in ana şirketidir. Önemli müşterilerin birkaçı şunları içerir: Wunderman, Abbott, BTCC, Dunlop, Manipal Global, Pearson, Paradise Property, Snaplogy, Citrix, Moovely, Avisolve, Magnum ve birkaç Fortune 500 şirketi.
Workiro
workiro.com
E-imza da dahil olmak üzere görev, iletişim ve belge yönetimi özelliklerini benzersiz bir şekilde birleştiren yeni nesil bir uygulama; herhangi bir işi herkesle daha iyi bir şekilde yapmanıza yardımcı olur.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby, gelişmiş ekip işbirliği, olağanüstü müşteri hizmetleri ve mobil ödeme talepleri için İş Anlık Mesajlaşmasını sağlayan lider bir bulut tabanlı iletişim platformudur. Ticari hizmet departmanlarının doğru kişiye doğru zamanda ulaşmasına yardımcı olur. İşletmelerin halihazırda parmaklarının ucunda bulunan verileri ve kaynakları kullanan Kimoby, anlık pazarlama kampanyaları, otomatik hatırlatıcılar, multimedya dosyaları ve daha fazlasıyla etkileşimi ve satışları artırmayı kolaylaştırır.
Prokeep
prokeep.com
2016 yılında kurulan Prokeep, toptan distribütörlere yönelik dağıtımın önde gelen müşteri deneyimi yönetimi yazılımıdır. Prokeep iletişimi ticarete dönüştürerek ilişkileri ve işi büyütür; merkezi iletişim yoluyla satışları artırmak, daha iyi içgörüler ve etkileşim fırsatları aracılığıyla müşteri deneyimini iyileştirmek ve sistem otomasyonu yoluyla üretkenliği artırmak. Prokeep, Kuzey Amerika'da 8.000'den fazla distribütör tarafından kullanılıyor ve 11 milyonun üzerinde görüşme ve 6 milyar doların üzerinde gelir sağlıyor. Dağıtım işinizi büyütün. Daha güçlü müşteri ilişkileri kurun. İşgücü verimliliğini artırın. Tümü, distribütörlerin modern pazarlarda başarılı olmaları için özel olarak oluşturulmuş Prokeep Müşteri Deneyimi Yönetim Yazılımı ile birlikte gelir. Prokeep: - 50 eyalet, 10 il ve 2 bölgedeki distribütörler tarafından kullanılmaktadır. - Prokeep üzerinden 11 milyondan fazla konuşma geçiyor - Prokeep'teki konuşmaların %82'si satışla sonuçlanıyor veya gelirle ilgili - her ay çalışan başına 9 saat tasarruf sağlar - Yüklenici tutarsızlıklarından kullanıcı başına ayda 3.000$ tasarruf sağlar Prokeep ile siparişi daha verimli hale getirmek için iletişimi merkezileştirecek, operasyon otomasyonu oluşturmak için 3. taraf sistemlerinizi bağlayacak ve daha fazla etkileşim sağlamak ve daha fazla para kazanmak için müşteri içgörülerini kullanacaksınız.
Senter
senterhq.com
Senter, günlük uygulamalara bağlanan basit İnceleme Yönetimi ve SMS pazarlama yazılımıdır. Kurulumu kolay, entegrasyonu hızlı ve güçlü SMS pazarlama kampanyaları göndermek kolaydır.
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetimli Soru-Cevap, canlı anket, sohbet, emoji tepkileri ve jest tanıma ile aktif katılımı teşvik edin • Oturuma dahil edilen canlı tercümanlarla katılımcıların tercih ettikleri dilde dinlemesine olanak tanıyın • Konuları daha derinlemesine inceleyin veya bağlantıları teşvik edin ara oturumlarıyla Geniş ölçekte profesyonel ve özel web seminerleri sunun • Hedef kitlenizin etkinlikten önce, etkinlik sırasında ve sonrasında gördüğü sahneyi ve içeriği yönetin • Özel markalama seçenekleri ve temalarla katılımcı kayıt deneyimini düzenleyin • Prova yapın canlı yayına geçmeden önce sunumun tamamı ortak panelistlerle birlikte • 100.000'e kadar katılımcıyı ağırlayın • 100'den fazla dilde gerçek zamanlı çevirilerle küresel kitlelere ulaşın
Brosix
brosix.com
Hepsi bir arada, güvenli bir anlık mesajlaşma yazılımı olan Brosix, veri güvenliğini ve gizliliğini garanti ederken işletmelerin iç iletişimi iyileştirmesine ve iş süreçlerini optimize etmesine yardımcı olan bir Sohbet Uygulamasıdır. İletişim, daha yüksek işyeri verimliliğinin anahtarıdır. Brosix'in gerçek zamanlı mesajlaşma kanalları, neredeyse her durumda anlamlı sohbeti kolaylaştırır. Bire bir veya gruplar halinde sohbet edin ve kristal netliğinde Sesli ve Görüntülü Aramalar yapın. Çok yönlü mobil uygulama sayesinde mesajları özenle seçilmiş kitlelere yayınlayın, özel Sohbet Odaları oluşturun ve hareket halindeyken sohbet edin. Her Brosix Ekip Ağı, ekip çalışmasını geliştirmek için bir takım işbirliği araçlarına sahiptir. Uzak masaüstü kontrolü, dosya aktarımları, sanal beyaz tahta ve anlık ekran görüntüleri ile ekran paylaşımı, iş akışlarını ve işbirliğini kolaylaştırmak için iletişim kanallarıyla kusursuz bir şekilde eşleşir. Brosix güvenli, tamamen yönetilebilir ve esnek bir çözümdür. Ekip Ağları uçtan uca şifrelenir. Kullanıcı erişiminden platforma, iletişim alanlarına, özelliklere ve kullanıcı verilerine erişime kadar her şeyi yönetin. Windows, Mac, Android, iOS ve Linux cihazları ve işletim sistemleri için web erişimi ve uygulamaları, herhangi bir cihazla herhangi bir yerden anında iletişime olanak sağlar. Çoklu dil desteği, kültürler arası ekiplerin fikirlerini birbirlerine daha verimli bir şekilde aktarmalarına olanak tanıyarak projeler üzerinde kolaylıkla çalışmalarına ve işbirliği yapmalarına olanak tanır.
TextMarks
textmarks.com
TextMarks, işletmelere hedef kitlelerine doğrudan cep telefonlarından anında ulaşma gücü veren bir SMS hizmetidir. TextMarks'ın kısa mesaj platformu, toplu metin göndermeyi ve planlamayı, bilgi dağıtmayı ve SMS yoluyla potansiyel müşteri yakalamayı kolaylaştırır. TextMarks'ın güvenilir ve güvenilir SMS platformu, 2006 yılından bu yana binlerce müşterinin işlerini büyütmesine, müşteri ve çalışan katılımını artırmasına ve ABD'deki 10 milyondan fazla kullanıcıya zamanında bilgi sunmasına olanak sağladı. SMS Ürünleri şunları içerir: -SMS Pazarlama -Toplu Metin Mesajlaşma -Metin -for-Info -SMS Potansiyel Müşteri Yaratma -Dahili İletişim için SMS
MessageDesk
messagedesk.com
MesajDesk daha akıllı, daha basit bir iş metin mesajlaşma uygulamasıdır. Servis, satış ve destek için oluşturulmuş, kullanımı kolay bir iş kısa mesaj uygulamasıyla her büyüklükteki kuruluşun işlerini halletmesine yardımcı oluyoruz. VoIP ve sabit hatlar da dahil olmak üzere herhangi bir iş telefonu numarasına mesaj ekleyin. Doğru mesajı doğru kişilere, doğru zamanda iletmek için MesajDesk'in paylaşılan ekip SMS gelen kutusunu ve toplu metin yayınlarını kullanın. Planlanmış kısa mesajlar, anahtar kelimeye dayalı otomatik yanıtlayıcılar, otomasyon ve önceden kaydedilmiş kısa mesaj şablonlarıyla SMS iletişiminizi kolaylaştırın ve zamandan tasarruf edin.
Nrby
nrby.com
Nrby, mobil ekiplerin iletişim kurmasının daha akıllı yoludur. Onlarca yıllık tecrübeye sahip saha operasyonları emektarları tarafından oluşturulan Nrby, saha personeli, yükleniciler ve yöneticiler tarafından mobil, tablet ve masaüstünde kullanımı kolay ve sezgisel olacak şekilde tasarlanmıştır. Uygulama, yöneticilere, direktörlere ve yöneticilere tüm projeler, durumları, görevleri, işçi güvenliği ve daha fazlası hakkında kapsamlı bir genel bakış sağlayan güçlü Konum Zekası özelliklerine sahiptir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://nrby.com veya daha fazla bilgi edinmek için [email protected] adresine e-posta gönderin.
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect, ekibinize sohbet, sesli ve görüntülü aramalar, konferans, ekran paylaşımı, dosya paylaşımı ve CRM ve diğer çeşitli iş uygulamalarıyla kusursuz entegrasyon dahil olmak üzere bir dizi özellik sunan, çok yönlü bir müşteri iletişimi ve ekip işbirliği uygulaması olarak hizmet verir. Çok kanallı müşteri iletişimini ve ekip işbirliğini kolaylaştıran Thirdlane Connect, web tarayıcılarını, iPhone'u, Android cihazlarının yanı sıra Windows, Linux ve Mac masaüstü bilgisayarlarını da destekleyerek hem yerel hem de uzak çalışanlar için tasarlanmıştır. Bu güçlü uygulama, Thirdlane İş Telefonu Sistemi veya Thirdlane Çok Kiracılı PBX platformlarıyla tamamen entegredir ve bu platformlar tarafından desteklenmektedir. Bu platformlar, ister şirket içinde ister özel ya da genel bulutlarda olsun, çeşitli ortamlarda güvenli bir şekilde kurulabilir ve iletişim altyapınız için esneklik ve güvenlik sağlar.
Edworking
edworking.com
Edworking ekibiniz ve işiniz için bir platformdur. Uzaktan çalışmak için ihtiyaç duydukları her şeyle takımlar için tek bir çözüm. Tüm görevleriniz, dosyalarınız, görüntüleriniz ve konuşmalarınız tek bir yerde ve sadece benzersiz bir abonelik. Takımlar, çalışmaları koordine etmek, iletişim kurmak ve yönetmek için Edworking'i kullanır. Müşterilerimiz, görev yönetimi için Trello ve Jira gibi ekibiyle işbirliği yapmak için birçok platform kullanmaktan, iletişim için Slack ve Zoom veya Dropbox ve dosyaları aktarmaya çalışarak sadece Edworking'e geçti. Bu, uygulamalar arasında daha fazla geçiş yapmadığı anlamına gelir! Topluluğumuza katılın: https://t.me/edworkingApp
Samesurf
samesurf.com
Samesurf, birden fazla kişinin herhangi bir cihaz veya tarayıcıdan kurulum veya kodlama gerektirmeden aynı çevrimiçi deneyimlerle gerçek zamanlı olarak etkileşimde bulunmasına olanak tanıyan patentli, gerçek zamanlı bir işbirliği platformudur. Yaygın olarak modern ortak taramanın mucidi olarak kabul edilen Samesurf aynı zamanda katılımcıların (1) Belgeleri ve videoları anında yükleyin ve paylaşın (2) VOIP ve telefon hatları üzerinden konuşun veya görüntülü sohbet edin (3) Hassas giriş alanlarını veya diğer ekran öğelerini çıkarın (4) Çevrimdışı içeriği paylaşın (5) Derinlemesine analizler edinin (6) Kayıt oturumları Samesurf, satış, destek, eğitim, teletıp ve sanal toplantıları içeren çok çeşitli kullanım örneklerini destekler.
Appward
appward.com
Yazılım şirketleri işinizi anlamıyor. Bir gruptan pahalı ve zaman alıcı uygulama gerektiren katı bir çözüm elde edersiniz. Diğerinden bağlantısız uygulamalardan oluşan bir karmakarışıklık elde edersiniz. Acınızı hissediyorlar. Appward, ERP, CRM, proje yönetimi, iletişim, çalışan yönetimi, operasyonlar, kalite, üretim ve tedarik zinciri de dahil olmak üzere kuruluşunuzdaki her işlevi yönetmenize ve geliştirmenize yardımcı olan son derece hızlı özel bir çalışma alanında 80'den fazla uygulamadan oluşan akıllı bir set sunar.
CommBox
commbox.io
CommBox, markaların tüm kanallardaki müşterileriyle tek bir arayüzden etkileşime geçmesine olanak tanıyan, çok kanallı iletişim, dijital katılım, iş otomasyonu, konuşmaya dayalı yapay zeka ve üretken yapay zeka sohbet robotlarından yararlanan, kurumsal düzeyde yapay zeka çok kanallı bir müşteri deneyimi platformudur. CommBox, kuruluşların tekrarlayan işlerini otomatikleştirmesine, müşteri yolculuklarını optimize etmesine, müşteri hizmetleri ekiplerinin üretkenliğini artırmasına ve dijital öncelikli ortamda gelişen müşteri beklentilerinin önünde kalmasına yardımcı olur. CommBox, tek otonom iletişim platformuyla destek ve satış ekiplerine SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Mesajlar ve daha fazlası gibi tercih ettikleri mesajlaşma iletişim kanalları üzerinden müşterilerle daha iyi etkileşim kurma olanağı sağlar. CommBox'ın 350'den fazla kurumsal müşterisi, çağrı merkezlerindeki operasyonel maliyetlerin azalmasından, artan müşteri memnuniyetinden ve daha yüksek temsilci üretkenliğinden yararlanır. CommBox deneyimini keşfedin: www.commbox.io adresini ziyaret edin
Chatway
chatway.app
Chatway, web siteleri için canlı sohbet ürünüyle çevrimiçi müşteri etkileşimlerini dönüştürüyor. Gerçek zamanlı iletişim, özelleştirilebilir widget'lar ve akıllı sohbet robotları sunarak kullanıcı deneyimini geliştirir. Cihazlar arasında duyarlı olan Chatway, işletmelerin etkileşim kurmasını, sorunları çözmesini ve potansiyel müşterileri verimli bir şekilde dönüştürmesini sağlar. Chatway ile çevrimiçi varlığınızı geliştirin ve kalıcı müşteri ilişkileri kurun.
Midlap
midlap.com
Midlap, ekibinizle işbirliği yapmak için birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaktan kaynaklanan sorunları çözdüğümüz çevrimiçi bir işbirliği ve beyin fırtınası aracıdır. Beyaz Tahtalar, Kanban Tahtaları, Akış Diyagramları, Dosyalar, Sohbet, Etkinlikler, Gantt Şemaları vb. araçları tek bir uygulama altında sunarak bu sorunu çözüyoruz. Artık farklı uygulamalar arasında geçiş yapmanıza ve Midlap ile daha fazlasını yapmanıza gerek yok.
Engynn
engynn-intranet.com
Bayılacağınız bir intranet. Basit ve sosyal bir şirket intranet yazılımı mı arıyorsunuz? İntranet aramanız burada sona eriyor! İki dakika içinde ücretsiz denemeye başlayın ve dünya çapındaki şirketlerin neden Engynn intranet yazılımına güvendiğini görün.
Superworks
superworks.com
SUPERWORKS olarak biz, işletmelerde devrim yaratma ve gelişmiş üretkenliği teşvik eden dinamik işyerleri yaratmalarına yardımcı olma konusunda uzmanız. Yaklaşımımız, insanlara öncelik vermek ve her bireyin profesyonel ortamında motive, değerli ve tatmin olmuş hissetmesini sağlamak üzerine kuruludur. Temelimizde, teknolojik evrime öncülük etme ve müşterilerimize gelecekteki başarı için gerekli araçları sağlama vizyonuyla hareket ediyoruz. Hizmet olarak yazılımın (SaaS) gücüyle işletmelerin katlanarak büyüme elde etmelerini desteklemeye inanıyoruz. Misyonumuz, yalnızca iş operasyonlarını basitleştirmekle kalmayıp aynı zamanda süreçleri kolaylaştıran, her alanda verimlilik ve etkinlik sağlayan ileri teknoloji çözümleri sunmaktır.
TalkFreely
talkfreely.com
Talkfreely, tüm işlevler, konumlar ve zaman dilimlerindeki her çalışanı birbirine bağlayan gerçek zamanlı bir iç iletişim kanalı sağlar. Kullanıma sunulması kolaydır ve kuruluşunuza çalışan bağlılığını oluşturmak ve ölçmek için gerekli araçları sağlar.
Cynoia
cynoia.com
Ekipler bilgi akışını takip etmekten yoruldu. Cynoia, eşzamanlı iletişimi uygulayan ağrısız bir süreci bütünleştirir.
Oneteam
oneteam.io
Oneteam'e giriş: Masası olmayan iş gücünüzle bağlantı kurmanın büyük bir zorluk olması sizi şaşırtmayabilir. Birkaç nedenden bahsetmek gerekirse, birden fazla yere dağılmış durumdalar, bilgisayar başında oturmuyorlar, iş e-posta adreslerine sahip değiller ve genellikle yalnızca yarı zamanlı çalışıyorlar. İntranetler, e-posta patlamaları, kağıt kılavuzları ve bülten panoları gibi eski tarz yöntemler artık işe yaramıyor. Bizim adını verdiğimiz şeyi yaratıyorlar
Matilda Workspace
matilda.io
Modern Ekipler için Yepyeni Hepsi Bir Arada Çalışma Alanı Birleşik bir çalışma alanı konseptini benimseyen Matilda, sınıfının en iyisi uygulamalardan oluşan güçlü bir paketi tek bir yerde bir araya getirerek dünya çapındaki ekiplerin zahmetsizce bağlantı kurmasına, oluşturmasına, koordine etmesine ve müşterilerini memnun etmesine olanak tanıyor. Teknolojiyi basitleştirme misyonuyla Matilda, kuruluşlara daha azıyla daha fazlasını yapma gücü veriyor ve bu da onu Fortune 500 şirketlerinin yanı sıra yeni kurulan şirketler için de vazgeçilmez bir araç haline getiriyor. Temel Özellikler: -Güçlü Uygulamalar Dahildir: Matilda, Dokümanlar, Projeler, Tablolar, Sohbet, Müşteriler ve Copilot gibi güçlü uygulamalardan oluşan bir paketle birlikte gelir ve ekiplerin başarılı olmak için ihtiyaç duydukları tüm araçlara sahip olmalarını sağlar. - Kolayca Oluşturun: Dokümanlar sayesinde ekipler gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleme yapabilir, böylece doküman oluşturma ve koordinasyon sorunsuz hale gelir. Bu özellik, daha entegre ve verimli bir deneyim sağlayarak Google Dokümanlar, Notion ve Coda'nın yerini almayı amaçlamaktadır. - Kolaylaştırılmış Proje Yönetimi: Matilda'nın Projeler özelliği, projelerinizin her yönünün zahmetsizce yönetilmesine ve izlenmesine olanak tanır. Otomatik planlama gibi yeteneklerle Jira, Trello ve Asana gibi araçların yerini alacak şekilde tasarlanmıştır. - Gelişmiş Veri Yönetimi: Tablolar yakında çıkacak olsa da Airtable, Notion ve Segment gibi araçların yerini almayı hedefleyerek yüzlerce kaynaktan verileri senkronize ederek veya yeni koleksiyonlar oluşturarak veri işlemeyi yeniden tanımlamayı vaat ediyor. - Kesintisiz İletişim: Sohbet, tüm ekip iletişimini projeler, görevler ve belgeler arasında entegre olarak tek bir yerde toplayarak Slack ve MS Teams'e bir alternatif sunar. - Müşteri İlişkileri Yönetimi: Yakında piyasaya sürülecek olan Müşteriler özelliği, Salesforce ve Hubspot'un yerini almayı amaçlayan, ekiplerin potansiyel müşterileri zahmetsizce takip etmesine ve müşteri etkileşimlerini tek bir basitleştirilmiş arayüzde yönetmesine olanak tanıyacak. - Yapay Zeka Destekli Yardım: Copilot, iş akışlarını otomatikleştirmeye ve kolaylaştırmaya yardımcı olmak için ChatGPT ve Google Bard gibi yapay zeka araçlarının yerini almayı amaçlayan özel yapay zeka asistanları sunar. Sonuç: Matilda Workspace, yalnızca ekiplerin çalışma şeklini kolaylaştırmak ve basitleştirmekle kalmayıp aynı zamanda yapay zeka destekli yetenekleri ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığıyla geleceği kucaklayan, her şeyi kapsayan bir çözüm olarak öne çıkıyor. İster projeleri yönetiyor, ister ekibinizle koordinasyon sağlıyor, müşteri ilişkilerini yönetiyor veya otomasyon için yapay zekadan yararlanıyor olun, Matilda Workspace her türden ekibin başarılı olması için sezgisel, güçlü ve uyarlanabilir bir platform sağlar. Matilda'yı bugün deneyin ve projeleri her zaman zamanında teslim etmenize yardımcı olmak için tasarlanan işin geleceğini deneyimleyin.
Crypho
crypho.com
Crypho, uçtan uca şifrelenmiş kurumsal dosya paylaşımı ve iletişim için bir Hizmet Olarak Yazılım çözümüdür.
Eko
ekoapp.com
Eko, uzaktan çalışanları olan işletmeler için hepsi bir arada bir platformdur. Evden çalışırken iş gücünüzün bağlı, etkileşimli ve üretken kalmasını sağlayın. Topluluk özellikleri, iletişim araçları, proje yönetimi ve bilgi paylaşım merkezleriyle her yerden etkili bir şekilde çalışın ve işbirliği yapın. Eko ile iletişimi ve işbirliğini güçlendirebilir (1-1/grup sohbetleri ve aramalar, dosya paylaşımı, proje yönetimi, şirket çapında duyurular), eğitim ve gelişime olanak sağlayabilir (şirket bilgi yönetimi sistemi), operasyonel verimliliği artırabilirsiniz (dijital iş akışları, görev dağılımı) ) ve insan yönetimini (çalışan veritabanı, İK formları ve süreçleri) modernleştirin. Eko çok platformludur, özelleştirilebilir ve entegrasyon dostudur.
OurPeople
auth.ourpeople.com
Ekip iletişiminde sorun mu var? Daha fazla kendinizi yormayın, OurPeople tam olarak aradığınızı sağlayacaktır! OurPeople, küçük, orta ve kurumsal işletmelerin herkesle daha iyi iletişim kurmasına olanak tanıyan, mobil öncelikli yenilikçi bir teknolojidir. OurPeople'ın platformu, mesajı alması gereken herkesin bunu almasını sağlamak için Etiketler ile doğru hedef kitleyi hedefleyen özel dağıtım yöntemleri sunar. OurPeople, ön saflardaki ekiplerin iletişimini, katılımını ve eğitimini geliştirmek için birçok araç sağlar.
Unipile
unipile.com
Uygulamanızda LinkedIn, Gmail ve WhatsApp aracılığıyla doğrudan konuşmaları kolaylaştırmak için e-posta ve mesajlaşma API'lerini dahil ederek kullanıcı üretkenliğini ve memnuniyetini artırın.
Tipi
tipihub.com
Kararların tam geçmişini tutarak, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden, tam düşüncelerle yanıt verin.
TIMU
timu.com
Sohbetler, toplantılar, görevler ve dosya depolama hepsi tek bir yerde. TIMU, iş arkadaşlarınız, tedarikçiniz ve müşterilerinizle işbirliği yapmanın ve buluşmanın en iyi yoludur.
Journyz
journyz.com
Journyz, CXO'nun benzersiz iş çözümleri yapılandırmasına ve tüm paydaşların bu çözümler etrafında etkileşim kurmasına yardımcı olan bir SaaS Platformudur. Journyz, liderlerin her kuruluşa (hatta kuruluş içindeki ekiplere) özgü iş süreçlerini dijitalleştirmesine yardımcı oluyor ve kullanıcıları değerli bilgilerle veriye dayalı kararlar alma konusunda daha donanımlı olacak liderlere ulaştırıyor. Liderler, görev yönetimi, veri giriş formları, sohbetler, anketler, oyunlaştırılmış zorluklar, dahili sosyal medya ve daha fazlasını içeren "oyun kitapları" ile ekiplerin iş süreçlerine katılımını sağlamak için kullanıcı deneyimini özelleştirebilir. Journyz görünümleri ve kontrol panelleri, tüm kuruluş için görünürlük ve veri görselleştirmesi sağlar.
Jumppl
jumppl.com
Ekibinizin odaklanmasını ve müşterilerinizin bilgilendirilmesini sağlayacak güçlü ve merkezi araçlar. Jumppl, ekibinizin verilerinin her yere yayılmasını engeller.
Nynja
nynja.io
Web sitenize gömülü toplantı çözümleri ayda 9,99 ABD dolarıdır, müşteriler ÜCRETSİZdir! Üzerinde markanızın yer aldığı eksiksiz bir toplantı çözüm araçları platformu! Ne elde edersiniz... Sesli ve görüntülü konferans - Ekran paylaşımı Büyük dosya aktarımları - Anında bire bir ve grup sohbetleri Veri depolama sürücüsü - 101'den fazla dilde otomatik hat içi sohbet çevirisi. NINJAworkspace.com web sitenizde nasıl çalıştığını izleyin https://youtu.be/pGznF2Ok954
Coast
coastapp.com
Coast, ekip iletişimini, görevleri, kontrol listelerini, planlamayı ve iş akışlarını daha iyi yönetmek isteyen ekipler için hepsi bir arada çalışma alanıdır. Telefonunuzdan masaüstünüze kadar Coast'a her yerden ve her zaman kolayca erişilebilir. Binlerce ekip ve işletme, e-postaların, mesajların, e-tabloların ve kağıt kontrol listelerinin ve programlarının yerine Coast'u kullanıyor. Coast, tüm çalışanlarınızın tek bir yerde çalışmasını sağlayarak ekibinizin üretkenliğini ve sorumluluğunu artırır ve her hafta saatlerce zaman tasarrufu sağlar.
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT, akıllı telefonlara yönelik bir uygulama ve kullanıcı konumu, mesaj kaydetme ve çok daha fazlasını içeren operasyonel yönetim yazılımına sahip bir Bas-Konuş çözümüdür. Bu, güçlü bir bas-konuş (PTT) uygulamasında gerçek zamanlı bir iletişimdir. BiPTT, gerçek zamanlı, verimli ve güvenli iletişime ihtiyaç duyan, masasız çalışanların bulunduğu şirketler için idealdir.
Textellent
textellent.com
Textellent'in güçlü iş mesajlaşma hizmetleri, müşteri hizmetleri, satış ve pazarlama mesajlaşma programları için SMS, MMS yeteneği sağlar. Textellent'in iş mesajlaşma çözümü ve kısa mesaj pazarlaması, SMS ve MMS kampanyalarının tasarlanmasını, yönetilmesini, ölçülmesini ve entegre edilmesini kolaylaştırır. Müşteri hizmetleri, satış veya pazarlama için kullanılsa da Textellent, yerel iş kollarını metin olarak etkinleştiren ve her büyüklükteki işletmeye hizmet veren, kullanımı kolay bir hizmetle müşteri yolculuğunuzu destekler. Yapay zeka tarafından TCPA uyumluluğu ile kolay katılım programlarına yönelik anahtar kelimeler ve kısa kodların yanı sıra güçlü planlama ve randevu hatırlatıcıları da mevcuttur. Ayrıca herhangi bir web uygulamasından veya web sayfasından doğrudan İş Mesajı Gönderme, Textellent Messenger (ücretsiz bir Google Chrome uzantısı) aracılığıyla da desteklenir.
Cleary
gocleary.com
Çalışanlarınızı dağıtılmış ekipler için dijital lobiye davet edin. Cleary, dünyanın en iyi şirketlerinin dijital çalışan deneyiminin en önemli bileşenlerini sunmalarına yardımcı olmak için işin ağır yükünü üstleniyor. - Düzenlenmiş İletişimler. Değişimi yönetin, katılımı yönlendirin, çalışanların aşırı yükünü azaltın ve özelleştirilmiş iletişimler aracılığıyla güven inşa edin. - Bağlantılı Kültür. Dijital ortamda daha fazla bağlantı kurarak, daha az izole kalarak herkesin kendini şirketin bir parçası olarak hissettiği bir kültür oluşturun. - Ekipler Arası Verimlilik. Ekiplerin hızlı bir şekilde işbirliği yapabilmesi için en önemli bilgileri hızlı bir şekilde bulup paylaşmak üzere merkezi bir sanal merkez sağlayın. - Bütünsel olarak. Uzaktan işe alım ve sonrasında, dağıtılmış ekipler için önemli olan her an için birinci sınıf bir dijital çalışan deneyimi sunun. 2017 yılında kurulan ve merkezi San Francisco'da bulunan Cleary, Silikon Vadisi'ndeki en büyük isimlerden bazıları için iş dünyasının geleceğini icat ediyor. Quiet, Crosslink Capital ve Twitter'ın eski CEO'su Dick Costolo ve Twilio'nun COO'su George Hu gibi diğer güçlü yatırımcılar tarafından destekleniyoruz. Daha fazla bilgi için www.gocleary.com adresini ziyaret edin.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP, sosyal medyada içerik paylaşımını kolaylaştırarak iş sonuçlarınıza ulaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir çalışan savunuculuğu platformudur. Platformumuz, Gaggle Yöneticilerimize, çalışanlarının savunduğu içeriği paylaşma yeteneği veriyor. Ayrıca, Gaggle Yöneticilerinin her çalışan savunucusuna benzersiz içerikle bir kez oluşturup sonsuza kadar dağıtmasına yardımcı olmak için en yeni yapay zeka destekli teknolojiden de yararlanıyoruz. Artan sosyal medya aktivasyonuyla, çalışanlarınız kişisel markalarını oluştururken aynı zamanda şirketin marka bilinirliğini, basın fırsatlarını, olası satış yaratmayı ve pazarlama kampanyası performansını artırır. GaggleAMP Üyeleri, şirketlerinin çalışan savunuculuğu çabalarına katılım karşılığında oyunlaştırma, skor tabloları ve ödüllerden yararlanır ve üyelerin katılımın faydalarını hızlı ve kolay bir şekilde görmesini sağlar. Çalışan savunuculuğu programının şirketiniz için ne kadar etkili olabileceğini görmek için yatırım getirisi hesaplayıcımızı ziyaret edin (e-posta adresi gerekmez): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
Visibly
visibly.io
Ürün, hizmet ve işlerin kulaktan kulağa yayıldığı bir dünyada, kuruluşların iş arayanlara, çalışanlara, müşterilere, ortaklara ve mezunlara olağanüstü deneyimler sunması gerekiyor. Birleşik bir platform aracılığıyla, ilgili ve bilgili çalışanlar ile mutlu ve misyoner müşteriler arasındaki noktaları gözle görülür bir şekilde birleştirir. Kuruluşların tüm çalışan ve müşteri grupları genelinde katılımı, iletişimi, deneyimi ve savunuculuğu yönetmelerine gözle görülür şekilde yardımcı olur.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ, daha iyi iletişim için bir formül olan Smart Brevity® tarafından desteklenen tek dahili iletişim platformudur. Günümüzde 600'den fazla kuruluş, daha etkili iletişimleri planlamak, yazmak, göndermek ve ölçmek için Genel Merkezi kullanıyor.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces, binaları akıllı alanlara dönüştürmek için insanları ve nesneleri mekanlara bağlayan bir bulut platformudur. Sensör olarak Cisco cihazlarının (Catalyst, Meraki, Webex) ve Spaces ekosisteminin gücünü kullanan platform, binaları güvenli, akıllı, sürdürülebilir ve kusursuz hale getirmeyi hedefliyor. Cisco Spaces, Cisco donanım ve sensörlerinin (Catalyst, Meraki, Webex) gücünden yararlanarak binaları kusursuz insan deneyimleriyle güvenli, akıllı ve sürdürülebilir hale getiriyor.
Socxly
socxo.com
Türünün ilk örneği olan, daha fazla erişim elde etmenize, içeriğinizi medyada daha iyi sunmanıza, paylaşımlarınızı takip edip ölçmenize yardımcı olacak bir organik sosyal medya pazarlama araçları paketi. Paylaştığınız bağlantıları Akıllı Bağlantılara dönüştürmek için tek noktadan araç kitinizdir. Elbette Socxly kullanarak bağlantılarınızı kısaltabilirsiniz. Ancak işin altında bundan çok daha fazlası var: Düzenleyerek ve oluşturarak daha iyi sunum yapın. * Sosyal Kartlar: Sosyal medyadaki kullanıcılar çoğunlukla gönderinizdeki görsellere tıklarlar. Görselleri ve bağlantıları sosyal medyada ayrı ayrı yayınlayarak tıklama niteliğini ve trafiğini kaybedersiniz. Socxly, görsellerinizi kendi özel görsellerinizle birlikte tıklanabilir sosyal kartlar olarak yayınlamanıza olanak tanır. * Bağlantıları Markalayarak sahip olun: Genel alan adlarıyla bağlantılar yayınlamak yerine, kendi alan adlarınızla kendi markanızı, kampanyanızı ve bağlamınızı kullanın. Bağlantıların arka yarısını, yaptığınız paylaşımlarla alakalı olacak şekilde düzenleyin ve değiştirin. * CTA Banner'larını kullanarak üçüncü taraf sitelere olan bağlantılarınızı mıknatıslayın: Marka görünürlüğünü artırmak ve trafiği web sitenize veya herhangi bir açılış sayfasına yeniden yönlendirmek için üçüncü taraf içerik kısa bağlantılarında CTA (harekete geçirici mesaj) bannerları oluşturun, ekleyin ve yayınlayın. * Dosyaları hedef kitleniz için bağlantılar olarak paylaşın: Ppt'ler, Excel'ler, Pdf'ler ve daha fazlası. Artık bunları, hedef kitlenizin indirebileceği tüm kanallardaki kısa bir bağlantıyı kullanarak Sosyal Medyada paylaşabilirsiniz. * Organik Kampanya: Marka Paydaşları ve Etkileyenlerden oluşan topluluklarınız için, bunları e-postalarından veya dahili kampanya sayfalarından sosyal bağlantılarıyla Paylaşmak ve Güçlendirmek için Organik Kampanya Gönderileri oluşturun ve yayınlayın.
Spokn
getspokn.com
Konuşulan Hikayeler, çalışan videoları oluşturmanın en kolay yoludur. Dakikalar içinde Kişiler ve İletişim programlarınızın seviyesini yükselten videolar oluşturabilir, kendi iç seslerinize dokunarak paradan tasarruf edebilir ve daha fazla insani bağlantı kurabilirsiniz. Dahili iletişim, DEI, işe alım, yetenek markası, işe alım veya Öğrenme ve Geliştirme için Spokn, özgün, markalı videolar oluşturma sürecini basitleştirir. Udemy, Snyk ve LifeLabs gibi şirketler ve daha fazlası, özgün çalışan hikayelerini yakalamak için Spokn'a güveniyor.
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop, iOS, Android veya Windows cihazınızı güçlü bir satış, sunum ve eğitim araç setine dönüştürür. İş arkadaşlarınızın doğrudan cihazlarından indirebilecekleri, sunabilecekleri ve paylaşabilecekleri etkileyici, etkileşimli sunumlar oluşturun. İçeriğinizi güncel, markaya uygun ve karşınıza çıkacak her türlü uzaktan satış sunumuna veya ekrandan ekrana paylaşıma hazır tutun. - Mevcut satış ve pazarlama varlıklarınızı içe aktarın ve birkaç dakika içinde oluşturmaya başlayın. Fotoğraflar, PDF belgeleri, bağlantılar, videolar, animasyonlar ve etkileşimli formlar veya hesap makineleriyle ilgi çekici sunumlar oluşturun. - Çevrimdışı görüntülemek ve sunmak için sunumları indirin; artık güvenilmez WiFi konusunda endişelenmeyin! - Potansiyel müşterilerinize doğrudan cihazınızdan içerik gönderin; ardından içeriği ne zaman açtıklarını, neye baktıklarını ve ne kadar süreyle izlediklerini takip edin. Müşterinizin gerçekte neyle ilgilendiğine dair özel bilgilerle takip görüşmenizde başarılı olun! - Bir sunumu güncellediğinizde satış ekibinizi anında bildirimlerle güncel tutun. Artık en son sürümü aramaya veya müşterilerin kafasını eski malzemelerle karıştırmaya gerek yok. - Dijital sunumlara geçerek baskı maliyetlerinden tasarruf edin, karbon ayak izinizi azaltın ve Yeni Zelanda'da yerel ağaçlar dikin. Showroomworkshop.com adresinden daha fazla bilgi edinin veya bit.ly/my-showcase-demo adresinden ücretsiz video demonuzu talep edin.
ChangeEngine
changeengine.com
Çalışanlara en önemli anları sunmak için Çalışan liderlerini yükseltmek. İnsan liderlerinin karşılaştığı zorluk, çalışan deneyimi tasarım sürecinin dağınık ekipler, farklı İK sistemleri ve çoğu durumda elektronik tablolar ve powerpoint'ler arasında yer almasıdır. İnsanlara yönelik programlar başlatıldığında, ilk başta bir heyecan duyulur, ardından altmış gün içinde halının altına süpürülürler ve sıra bir sonraki yakıcı ihtiyaçlara gelir. Çalışanlara dahili müşteriler gibi davranmak için sınıfının en iyisi insan programlarını oluşturmak ve yürütmek son derece manuel ve zaman alıcıdır; bunlar hedefler, markalama, içerik, iletişim, zaman çizelgesi, ödüller ve yatırım getirisi gibi birçok hareketli parçayı içerir. Hibrit iş yerinde bunu yönetmenin etkili bir yolu yok. Bunu değiştirmek için buradayız; amacımız her yerde insan liderlerinin rolünü yükseltmek ve zaman içinde insan programlarından yararlanmalarını sürdürmelerine yardımcı olmaktır. Onlara, bir yandan yönetici desteği almalarına ve yenilikçi insan programlarını denemek ve yürütmek için şirket içinde daha fazla bütçe açmalarına yardımcı olurken, bir yandan da insan organizasyonunun etkisini liderlik ekiplerine ve yönetim kurullarına göstermeleri için güç veriyoruz.
Zelos Team Management
getzelos.com
Basit planlama, görevler ve sohbetlerle kullanımı en kolay ekip yönetimi uygulaması. Masaüstü ve mobil cihazlarda kendi kendine planlama yapan masa başı iş gücü, gönüllüler veya serbest çalışanlar için mükemmel! - Basit programlar - Görev gönderme ve izleme - Canlı sohbet - Dahili wiki - Oyunlaştırma Zelos'un kullanımı üyeler için son derece basit, yöneticiler için ise hala güçlüdür.
Guru
getguru.com
Kurumsal Yapay Zeka Arama, İntranet ve Wiki tek bir platformda. Guru halihazırda kullandığınız araçlarda yaşar, dolayısıyla bağlam değiştirmeye gerek yoktur. Herhangi bir uygulamada bilgi bulun, bulamıyorsanız bir uzmandan yardım alın ve Guru'nun proaktif olarak bilgi boşluklarını belirlemesine, bilgiyi çoğaltmasına ve 100 dile çevirmesine izin verin.. sizin ve geri kalanınız için akıllı bir arkadaş gibi şirket.
monday.com
monday.com
monday.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Şirket, 2020 yılı itibarıyla teknik olmayan birçok kuruluş dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye göre 150 milyon dolar topladı. Monday.com, Uygulamalar, Mobil ve Ses kategorisinde 2020 Webby Verimlilik Ödülü'nü kazandı.
Legion
legion.co
Legion Technologies, sektörün en yenilikçi iş gücü yönetimi platformunu sunar. İşletmelerin iş gücü verimliliğini ve çalışan katılımını aynı anda en üst düzeye çıkarmasını sağlar. Legion WFM platformu akıllı, otomatik ve çalışan odaklıdır. Program optimizasyonu, daha az yıpranma, artan üretkenlik ve artan operasyonel verimlilik yoluyla 13 kat yatırım getirisi sağladığı kanıtlanmıştır. Legion, çalışanların sevdiği, kullanımı kolay bir platform ve mobil uygulamada en son teknolojiyi sunar. İyileştirilmiş Planlama: -Stratejik Bilgiler -İşgücü Bütçeleme -Talep Tahmini Uygulamayı Optimize Etme: -İşgücü Optimizasyonu -Otomatik Planlama -Zaman ve Devamlılık Çalışan Yetkilendirmesi: -Ön Cephe İletişimi -Legion InstantPay -Çalışan Performansı ve Ödüller
WorkStep
workstep.com
İşverenler için: WorkStep'in yazılımı, şirketlerin tedarik zinciri boyunca ön saflardaki işgücünü işe almasına ve elinde tutmasına yardımcı olur. İş Arayanlar İçin: Üreten, teslim eden, yükleyen, tamir eden ve işleri yaptıran kişilere yönelik iş ağı. İşe alın. Yeni beceriler öğrenin. Bir kariyer inşa edin.
Joincube
joincube.com
Basit, sezgisel işbirliği Ağa bağlı bir şirket daha hızlı sonuç alır. joincube ile birlikte daha güçlü olun.