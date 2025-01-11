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Dahili İletişim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Pakistan
Genellikle iş mesajlaşma yazılımı olarak adlandırılan iç iletişim yazılımı, bir kuruluş içinde hem doğrudan hem de grup iletişimi için anlık mesajlaşma platformları sunar. Bu araçlar, ekip üyeleri arasında hızlı etkileşime olanak sağlayacak şekilde kullanıcı dostu ve verimli olacak şekilde tasarlanmıştır. Artık çalışanların kısa yanıtlar almak için uzun e-postalar göndermesine gerek yok. İş mesajlaşma araçları, iş arkadaşlarıyla iletişimi basitleştirerek bunu arkadaşlarla sosyal medyada veya mesaj yoluyla sohbet etmek kadar zahmetsiz hale getirir. Bu platformların çoğu, işyerinde gerçek ve doğal konuşmaları teşvik eden emojiler ve GIF'ler gibi özellikler içerir.
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Zoom Web
zoom.us
Zoom, Zoom Video Communications tarafından geliştirilen bir görüntülü telefon yazılım programıdır. Ücretsiz sürüm, aynı anda 100 cihaza kadar izin veren bir görüntülü sohbet hizmeti sağlar ve üç veya daha fazla katılımcının katıldığı toplantılara sahip ücretsiz hesaplar için 40 dakikalık bir süre kısıtlaması vardır. Kullanıcılar, en yüksek planın aynı anda 1.000 kişiye kadar izin verdiği ve zaman sınırlaması olmaksızın planlarından birine abone olarak yükseltme seçeneğine sahiptir.COVID-19 salgını sırasında Zoom ve benzeri ürünlerin kullanımında büyük bir artış yaşandı. uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve çevrimiçi sosyal ilişkiler.
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams, işyeri sohbeti, görüntülü toplantılar, dosya depolama ve uygulama entegrasyonunu birleştiren bir iletişim ve işbirliği platformudur. Hizmet, Office 365 abonelikli ofis üretkenlik paketiyle entegre olur ve Microsoft dışı ürünlerle entegre olabilen uzantılar içerir. Microsoft Teams, Slack gibi hizmetlerin rakibidir ve Microsoft Skype Kurumsal'ın evrimi ve yükseltme yoludur.Microsoft, Teams'i New York'taki bir etkinlikte duyurdu ve hizmeti 14 Mart 2017'de dünya çapında başlattı. Hackathon şirketin genel merkezinde gerçekleştiriliyor ve şu anda Microsoft Kurumsal Başkan Yardımcısı Brian MacDonald tarafından yönetiliyor.
Slack
slack.com
Slack, Amerikan yazılım şirketi Slack Technologies tarafından geliştirilen tescilli bir iş iletişimi platformudur. Slack, konuya göre düzenlenen kalıcı sohbet odaları (kanallar), özel gruplar ve doğrudan mesajlaşma dahil olmak üzere birçok IRC tarzı özellik sunar.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam, masasız ekiplere sahip kuruluşların iletişimi iyileştirmesine, personeli elinde tutmasına ve operasyonel verimliliği artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araç seti içeren, mobil öncelikli bir iş gücü yönetimi uygulamasıdır. Connecteam, yöneticilerin iş süreçlerini otomatik pilota almalarına ve iş büyümesine odaklanmalarına olanak tanırken aynı zamanda çalışanların daha üretken, profesyonel ve memnun olmalarına olanak tanır. Mobil öncelikli özel kontrol listeleri, formlar ve raporlarla zamandan tasarruf edin ve üretkenliği artırın; Vardiyaları planlayın ve GPS zaman saati ile çalışma saatlerini takip edin; Çalışan iletişimini basitleştirin, profesyonel becerileri geliştirin, günlük görevleri yönetin ve çok daha fazlasını tek bir uygulamada yapın. Active Directory Tek Oturum Açma (SSO) ile sistem yöneticilerinin güvenli ve kolay oturum açmasını sağlayın.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar gibi self servis için gelişmiş yapay zeka seçenekleri, proaktif sosyal yardım araçları ve müşterinin amacını anlayan Akıllı Sanal Aracılar içeren çok kanallı bir müşteri etkileşimi çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon (önde gelen CRM'ler dahil) ve tamamen entegre, yapay zeka destekli bir iş gücü katılım yönetimi ve analiz çözümü sunar. RingCentral İletişim Merkezi, RingCentral MVP çözümüyle sıkı bir şekilde entegre olup, müşterilere kurumsal düzeyde ses altyapısının ve işlevler arası kesintisiz işbirliğine olanak tanıyan entegre tümleşik iletişimin avantajlarını sunar.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği genelinde kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan, maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetini artıran tek eksiksiz Müşteri Hizmetleri çözümüdür. Çoğu müşteri görüşmesinin insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü, ekibin daha yüksek değere sahip müşteri görüşmeleri üzerinde çalışmasına olanak tanıyan bir gelecek inşa ediyoruz. Atlassian, Amazon ve Lyft Business'ın da aralarında bulunduğu 25.000'den fazla küresel kuruluş, her ölçekte benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmak için Intercom'a güveniyor. Intercom'un platformu ayda 500 milyondan fazla mesaj göndermek için kullanılıyor ve aylık 600 milyondan fazla aktif son kullanıcıyla etkileşime olanak sağlıyor. 2011 yılında kurulan ve aralarında Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners ve Social Capital'in de bulunduğu önde gelen risk sermayedarları tarafından desteklenen Intercom, internet işini kişiselleştirme misyonunu üstleniyor.
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq, organize konuşmalar ve bulunması kolay bilgilerle iletişiminizi basitleştirmeye ve kolaylaştırmaya yardımcı olan bir iş iletişimi yazılımıdır. Cliq, herhangi bir yerden herhangi bir cihaz üzerinden oturum açmak için oturum açabileceğiniz hibrit bir çalışma stilini mümkün kılmak üzere tasarlanmıştır. Bu, ekibinizin genel üretkenliğini artırmaya yardımcı olur ve dolayısıyla işletmenizin performansını olumlu yönde etkiler.
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud, hiçbir yük olmadan bağlantıda kalmanızı sağlayan modern bir IRC istemcisidir. Web ve mobil uygulamalarımızla nerede olursanız olun senkronize kalın ve bildirimde bulunun.
ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp, her tür ve boyuttaki ekibin işleri daha etkili bir şekilde teslim etmesine olanak tanıyarak üretkenliği yeni boyutlara çıkarır.
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin toplantılarda, röportajlarda, konferanslarda ve önemli konuşmaların gerçekleştiği her yerde daha odaklı, işbirlikçi ve verimli olmalarına yardımcı olur.
ProofHub
proofhub.com
2012 yılında kurulan ProofHub, dünya çapındaki ekipler tarafından kullanılan bulut tabanlı bir proje yönetimi ve ekip işbirliği platformudur. ProofHub, ekiplere günlük işlerde yardımcı olmak için tasarlanmış ve aralarında Netflix, Google, NASA, Nike ve Trip Advisor'ın da bulunduğu dünya çapında 85.000'den fazla ekip tarafından kullanılan, üst düzey bir iş yönetimi uygulamasıdır. ProofHub, görevlerin ve ilerlemenin birleştirilmiş bir görünümünü sağlayan şaşırtıcı derecede basit ama güçlü bir proje yönetimi yazılımıdır. Bu proje yönetimi yazılımı, ekiplerin herhangi bir cihazı kullanarak herhangi bir yerden iş konusunda iletişim kurmasına olanak tanır. Zengin özelliklerin tek bir yerde toplandığı bu çevrimiçi SaaS aracı, işletmelerin her boyuttaki projeyi hızlı bir şekilde planlamasına, koordine etmesine, organize etmesine ve teslim etmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. ProofHub, çeşitli sektörlerdeki her büyüklükteki ekip ve işletmenin kullandığı uygun maliyetli bir çözümdür. ProofHub, görev yönetiminden zaman takibine, özel iş akışlarından çevrimiçi provaya ve çok daha fazlasına kadar çeşitli özelliklerle işletmelerin zamandan ve kaynaklardan tasarruf ederken iş süreçlerini yapılandırmalarına yardımcı olabilir. ProofHub, sohbet, tartışmalar, duyurular, üçüncü taraf entegrasyonları, dosya aktarımı ve daha fazlası gibi çok sayıda işbirliği özelliği sunar. ProofHub, kullanıcıların kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlayan düşük öğrenme eğrisine sahip temiz ve basit bir düzene sahiptir. ProofHub, İngilizcenin yanı sıra Almanca, İspanyolca, Portekizce, Fransızca, Rusça, İtalyanca, Felemenkçe, Çince (Tayvan), Türkçe ve Lehçe dillerinde de mevcuttur. ProofHub, çeşitli sektörlerdeki ekiplerin ve işletmelerin kullanabileceği uygun maliyetli bir çözümdür. ProofHub, proje oluşturmaktan görev atamaya, ilerlemeyi takip etmeye, ekibinizle etkileşime girmeye ve sonuçta projelerinizi zamanında tamamlamaya kadar işinizi verimli bir şekilde yapmak için ihtiyacınız olan tüm özellikleri sağlar.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
monday.com
monday.com
monday.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Şirket, 2020 yılı itibarıyla teknik olmayan birçok kuruluş dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye göre 150 milyon dolar topladı. Monday.com, Uygulamalar, Mobil ve Ses kategorisinde 2020 Webby Verimlilik Ödülü'nü kazandı.
Guru
getguru.com
Kurumsal Yapay Zeka Arama, İntranet ve Wiki tek bir platformda. Guru halihazırda kullandığınız araçlarda yaşar, dolayısıyla bağlam değiştirmeye gerek yoktur. Herhangi bir uygulamada bilgi bulun, bulamıyorsanız bir uzmandan yardım alın ve Guru'nun proaktif olarak bilgi boşluklarını belirlemesine, bilgiyi çoğaltmasına ve 100 dile çevirmesine izin verin.. sizin ve geri kalanınız için akıllı bir arkadaş gibi şirket.
Element
element.io
Element, Matrix üzerine kurulu güvenli bir iletişim platformudur: merkezi olmayan ve uçtan uca şifrelenmiş bir protokol. Verilerinizin tam sahipliğini korurken ekiplerinizi bir araya getirin, üretkenliği ve iş yeri memnuniyetini artırın. Element, Forrester Wave: Güvenli İletişim raporunda lider konumdadır. 21. yüzyılın e-postası gibi görüntülü aramalar ve anlık mesajlaşma yoluyla iş ortaklarınız, tedarikçileriniz veya müşterilerinizle kolayca işbirliği yapın. Slack, MS Teams, WhatsApp hesaplarınızı bile bağlayabilirsiniz. Öte yandan Element, güvenli sınır ve etki alanları arası ağ geçitleri ve hatta hava boşluklu dağıtımlar kullanılarak yüksek güvenlikli ortamlar için kapatılabilir. Matrix üzerine inşa edildiğinden, merkezi olmayan ağ mimarisi sayesinde ağ için tek bir arıza noktası yoktur, bu da onu kritik görev ortamları için mükemmel kılar. İşletmenizin Element'ten nasıl yararlanabileceğini keşfetmek için lütfen bizimle iletişime geçin.
Pumble
pumble.com
Pumble, her büyüklükteki ekibin işbirliği yapmasına olanak tanıyan ücretsiz bir ekip sohbeti uygulamasıdır. Diğer takım sohbeti uygulamalarının aksine, Pumble sınırsız sayıda kullanıcıya ücretsiz olarak sunulmaktadır. Pumble, tarayıcıda çalışan çevrimiçi bir web uygulamasıdır, ancak kolaylık sağlamak için onu bilgisayarınıza veya cep telefonunuza yükleyebilirsiniz.
Workplace
workplace.com
Workplace, uzaktan çalışıyor olsalar bile şirketinizdeki herkesi birbirine bağlayan bir iletişim aracıdır. İnsanların konuşmasını ve birlikte çalışmasını sağlamak için Gruplar, Sohbet ve Canlı video yayını gibi tanıdık özellikleri kullanın. Workplace, Facebook, Inc. tarafından geliştirilen kurumsal bir bağlantı platformudur ve grupların, anlık mesajlaşmanın ve haber akışının kullanımını içerir. Geliştirme, İşyeri Başkan Yardımcısı Julien Codorniou ve İşyeri Başkanı Karandeep Anand tarafından yönetilmektedir.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, şirketlerin ve girişimcilerin şirket içi ve şirket dışı verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir yazılımdır. Platformumuz CRM, İletişim Merkezi, Web sitesi oluşturucu, Çevrimiçi mağaza, Pazarlama kampanyaları ve diğer satış araçlarını sunar. Ayrıca güvenli intranet, görev ve proje yönetimi, gerçek zamanlı dosya paylaşımı ve depolama, iletişim araçları ve organizasyon bulunmaktadır. İK temelleri ve yapay zeka Bitrix24 yapısında yerleşiktir. Bitrix24, Nisan 2012'de bulut tabanlı bir hizmet olarak başlatılan Bitrix, Inc. girişiminin bir girişimidir. Artık bulutta ve şirket içinde mevcuttur. Şirketimizin 2024 yılında 12 milyondan fazla kuruluşu bulunmaktadır. Bitrix24, küçük kuruluşlardan Fortune 500 şirketlerine kadar müşterilerine hizmet vermekten gurur duymaktadır.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces, binaları akıllı alanlara dönüştürmek için insanları ve nesneleri mekanlara bağlayan bir bulut platformudur. Sensör olarak Cisco cihazlarının (Catalyst, Meraki, Webex) ve Spaces ekosisteminin gücünü kullanan platform, binaları güvenli, akıllı, sürdürülebilir ve kusursuz hale getirmeyi hedefliyor. Cisco Spaces, Cisco donanım ve sensörlerinin (Catalyst, Meraki, Webex) gücünden yararlanarak binaları kusursuz insan deneyimleriyle güvenli, akıllı ve sürdürülebilir hale getiriyor.
Workplace Chat
workplace.com
İşyeri Sohbeti herkesle, her zaman, her yerde bağlantı kurmanın eğlenceli, sezgisel ve hızlı bir yoludur. Workplace, Facebook, Inc. tarafından geliştirilen kurumsal bir bağlantı platformudur ve grupların, anlık mesajlaşmanın ve haber akışının kullanımını içerir. Geliştirme, İşyeri Başkan Yardımcısı Julien Codorniou ve İşyeri Başkanı Karandeep Anand tarafından yönetilmektedir.
Lark
larksuite.com
Lark, iş akışlarını kolaylaştırmak ve iş sonuçlarına daha hızlı ulaşmak isteyen ekipler için hepsi bir arada bir işbirliği platformudur. Lark, masaüstü ve mobil cihazlarda kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunarak ekiplerin her yerden verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlar. Lark, sohbetleri, iş akışlarını, e-postaları, belgeleri, sayfaları, proje yönetimini ve toplantıları tek bir yerde birleştiren süper iş uygulamasıdır. Ekibiniz işlerini kesintiye uğramadan planlayabilir, yürütebilir ve senkronize edebilir ve işletmeniz için önemli olan şeylere odaklanabilir.
Spike
spikenow.com
Spike, e-postayı, ekip sohbetini, ortak çalışmaya dayalı belgeleri ve toplantıları tek bir akışta bir araya getirerek ekiplerin ve bireylerin iletişim kaosunu çözer. Kişisel Kullanım için Spike: Spike'ın e-postalarınızı sohbete dönüştüren sohbet e-posta uygulamasıyla daha iyi bir e-posta deneyimi yaşayın. Bu, en önemli mesajlarınıza öncelik veren, böylece en önemli şeylere odaklanabilmenizi sağlayan güçlü bir mesajlaşma platformuna sahip olmak gibidir. Mevcut e-postanızı kullanın ve karmaşadan uzak bir e-posta deneyiminin keyfini çıkarın. Takımlar için Spike: Takımlar için iletişim netliği! Spike, ekipler için kapsamlı bir üretkenlik paketi sunuyor. Ekip sohbetini, e-postayı, görüntülü toplantıları, yapay zeka araçlarını ve ortak çalışma belgelerini birleşik bir akışta birleştirir. Spike kullansalar da kullanmasalar da, iş arkadaşları, ortaklar, müşteriler ve satıcılar dahil olmak üzere dahili ekipler ve harici paydaşlarla zahmetsizce iletişim kurun ve işbirliği yapın. Spike, anlamlı ekip etkileşimleri için tasarlanmış ilk iş e-posta hizmetidir. Kendi e-posta alan adınızı kullanarak veya Spike'tan özel bir alan adı satın alarak marka tutarlılığını koruyun. Sorunsuz iletişim sağlayan güvenli, güvenilir ve arşivlenebilir e-posta ve mesajlaşmanın keyfini çıkarın.
Chanty
chanty.com
Chanty, ekiplerin birlikte daha verimli çalışmasına yardımcı olmak için iletişimi, proje yönetimini ve otomasyonu birleştiren bulut tabanlı bir işbirliği platformudur. Bu araç şunları yapmanızı sağlar: · Ekip üyelerinizle sohbet edin; · Grup ve 1'e 1 sesli/görüntülü aramaları kullanarak iletişim kurun ve ekranınızı paylaşın; · Anlık mesajları, dosyaları veya beğendiğiniz diğer içerikleri paylaşın; · Doğrudan Chanty'de oluşturun, atayın, son tarihleri belirleyin ve görevleri tartışın; · Mesajlaşmayı Google Drive, Dropbox, Trello, GitHub, Zapier, Jira, Asana ve diğerleri gibi çeşitli uygulamalarla entegre edin; · Kanban Board'u kullanarak ekip iş akışını takip edin; · YouTube videolarını, GIF'leri ve sosyal medya içeriğini izleyin; · Teambook aracılığıyla tüm sohbetlerinize, görevlerinize ve dosyalarınıza hızlı erişim sağlayın. Chanty, ekiplerin üretkenliği ve iş iletişimini geliştirmesine yardımcı olur. Sınırsız mesaj geçmişi, görev yönetimi, dosya paylaşımı ve güçlü bildirimler gününüzü organize eder ve kurtarır. Tek bir yerde etkili bir şekilde işbirliği yapın ve iletişim kurun.
Vowel
vowel.com
Vowel, yapay zeka destekli bir video konferans ve toplantı aracıdır. Yapay zeka destekli toplantı özetleriyle Vowel, basit, güvenli ve güvenilir bir deneyimle her toplantıyı daha kapsayıcı ve değerli hale getirir. Toplantılara ev sahipliği yapın, kaydedin, yazıya dökün, kırpın, arayın ve paylaşın; eklenti gerekmez! Temel özellikler: - Telefonu kapattığınızda anında erişilebilen yapay zeka destekli toplantı özetleri - Yapay zeka destekli eylem öğeleri (gerçek zamanlı olarak önerilir) - Toplantılar için MeetingGPT, yapay zeka destekli Soru-Cevap - Catch Me Up toplantı özetleri - Keyifli görüntülü toplantılara ev sahipliği yapın tarayıcınız - Ücretsiz bir planda bile tek tıklamayla kaydedin ve yazıya dökün - Gündemler ve toplantı notları üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın (eylem öğeleri dahil) - Tüm toplantı içeriğinizde şimdiye kadar söylenen her kelimeyi arayın - Zapier entegrasyonu - Toplantıyı klipleyin Anlar ve anında bağlam için paylaşın - Konuşma süresi izleme, emojiler, el kaldırma ve daha fazlasıyla toplantıları daha kapsayıcı hale getirin Vowel'ı bugün ücretsiz deneyin!
ChangeEngine
changeengine.com
Çalışanlara en önemli anları sunmak için Çalışan liderlerini yükseltmek. İnsan liderlerinin karşılaştığı zorluk, çalışan deneyimi tasarım sürecinin dağınık ekipler, farklı İK sistemleri ve çoğu durumda elektronik tablolar ve powerpoint'ler arasında yer almasıdır. İnsanlara yönelik programlar başlatıldığında, ilk başta bir heyecan duyulur, ardından altmış gün içinde halının altına süpürülürler ve sıra bir sonraki yakıcı ihtiyaçlara gelir. Çalışanlara dahili müşteriler gibi davranmak için sınıfının en iyisi insan programlarını oluşturmak ve yürütmek son derece manuel ve zaman alıcıdır; bunlar hedefler, markalama, içerik, iletişim, zaman çizelgesi, ödüller ve yatırım getirisi gibi birçok hareketli parçayı içerir. Hibrit iş yerinde bunu yönetmenin etkili bir yolu yok. Bunu değiştirmek için buradayız; amacımız her yerde insan liderlerinin rolünü yükseltmek ve zaman içinde insan programlarından yararlanmalarını sürdürmelerine yardımcı olmaktır. Onlara, bir yandan yönetici desteği almalarına ve yenilikçi insan programlarını denemek ve yürütmek için şirket içinde daha fazla bütçe açmalarına yardımcı olurken, bir yandan da insan organizasyonunun etkisini liderlik ekiplerine ve yönetim kurullarına göstermeleri için güç veriyoruz.
Front
front.com
Front, şirketlerin müşterilerini memnun etmesine, ekipleriyle etkileşim kurmasına ve daha güçlü işler kurmasına yardımcı olan modern müşteri hizmetleri platformudur. Her müşteri iletişim kanalında gerçek zamanlı ekip işbirliği için yardım masasını yeniden tasarladılar, ardından sorunları çözmek ve ekiplerin daha hızlı çalışmasına yardımcı olmak için yapay zeka ve otomasyonla güçlendirdiler. Müşteriler, ister basit, anında bir yanıt ister en karmaşık sorunlarıyla ilgili kişiselleştirilmiş yardım arıyor olsunlar, olağanüstü hizmet alırlar ve müşteri deneyimlerini optimize etmek için işlerinin ihtiyaç duyduğu analitik ve öngörülere ulaşırlar. ClickUp'tan Şube Sigortası'na, Echo Global Logistics'ten Reed & Mackay'a kadar her şekil ve boyutta 8.500'den fazla işletme, müşterileri ömür boyu kazanan ve elinde tutan, oyunun kurallarını değiştiren hizmet sunmak için Front'a güveniyor.
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetimli Soru-Cevap, canlı anket, sohbet, emoji tepkileri ve jest tanıma ile aktif katılımı teşvik edin • Oturuma dahil edilen canlı tercümanlarla katılımcıların tercih ettikleri dilde dinlemesine olanak tanıyın • Konuları daha derinlemesine inceleyin veya bağlantıları teşvik edin ara oturumlarıyla Geniş ölçekte profesyonel ve özel web seminerleri sunun • Hedef kitlenizin etkinlikten önce, etkinlik sırasında ve sonrasında gördüğü sahneyi ve içeriği yönetin • Özel markalama seçenekleri ve temalarla katılımcı kayıt deneyimini düzenleyin • Prova yapın canlı yayına geçmeden önce sunumun tamamı ortak panelistlerle birlikte • 100.000'e kadar katılımcıyı ağırlayın • 100'den fazla dilde gerçek zamanlı çevirilerle küresel kitlelere ulaşın
Hibox
hibox.co
Hibox, ekiplerin birlikte çalışma şeklini yeniden tasarlayan bir görev yönetimi aracıdır. Hibox, projeler oluşturmanıza, görev durumunu gözden geçirmenize, takvim görünümüyle bitiş tarihlerini görselleştirmenize ve planlamanıza, alt görevler ve yinelenen görevler oluşturmanıza, görev bildirimleri almanıza ve çok daha fazlasına olanak tanır. Hibox, ekip mesajlaşmasını ve video konferansı aynı araçta birleştirir, böylece telefonu açmanıza veya yüz yüze toplantıları koordine etmenize gerek kalmadan iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz. Hibox'ın Android ve iOS için bir mobil uygulaması vardır, böylece görevlerinizi ve projelerinizi her yerden yönetebilirsiniz.
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch, işletmelere uygun maliyetli ve yapılandırılabilir bir çözüm sağlayan, gelişmiş çağrı işlevi yetenekleri sağlayan, barındırılan bir telefon platformudur. Platformumuz, kullanıcıların tek bir birleşik telefon sistemi altında sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş ofislerine uzaktan erişmesine olanak tanır.
Thrive.App
thrive.app
2011 yılında kurulan Thrive.App, kuruluşların iç iletişimlerini 'güçlendirmelerine' yardımcı olmak için çalışan iletişimi ve etkileşim uygulamaları sağlar. Sezgisel içerik yönetimi sistemimiz, kuruluşunuzdaki herkesin şirket iletişimlerinin sorumluluğunu üstlenmesine, tek bir çalışan iletişim platformuna içerik oluşturup eklemesine ve bunu ekiplerinizin mobil cihazlarına dağıtmasına olanak tanır. Müşterilerimiz arasında KOBİ'lerden en büyük çok uluslu kuruluşlara kadar uzanan bir yelpaze yer alıyor ve bunların tümü TheAppBuilder'ın platformunu kullanarak iç iletişimlerini geliştirmek ve dağıtılmış ekiplerinin daha fazla katılımını sağlamak amacıyla kendi çalışan iletişim uygulamalarını oluşturmak ve uyarlamak için kullanıyor. Bir hizmet çözümü olarak bu yazılım, İK, Pazarlama, Dahili İletişim, Kurumsal İletişim, BT ve diğer profesyonellerin önemli, ilgili, zamanında ve özelleştirilmiş bilgileri oluşturmasına ve 'Ulaşılması Zor' ekiplerine tanıtmasına olanak tanır. E-postaya erişimi olmayan veya erişimi sınırlı olanlar. Diğerlerinden farklı olarak, SaaS platformumuz ve müşteri başarısına katılım ve sürekli destek aracılığıyla müşterilerimize dijital dönüşüm yolculuklarında ilham verme ve onları eğitme konusunda uzmanız. Thrive'ın çalışan iletişim platformu dünya çapında birçok sektördeki müşteriler tarafından kullanılmaktadır. Müşterilerimiz arasında; Carlsberg, SSE, Biffa, Fairchild Tıp Merkezi, Air France KLM, Santos Brasil, An Post, SGN ve çok daha fazlası. Daha fazla bilgi için www.thrive.app adresini ziyaret edin
Superworks
superworks.com
SUPERWORKS olarak biz, işletmelerde devrim yaratma ve gelişmiş üretkenliği teşvik eden dinamik işyerleri yaratmalarına yardımcı olma konusunda uzmanız. Yaklaşımımız, insanlara öncelik vermek ve her bireyin profesyonel ortamında motive, değerli ve tatmin olmuş hissetmesini sağlamak üzerine kuruludur. Temelimizde, teknolojik evrime öncülük etme ve müşterilerimize gelecekteki başarı için gerekli araçları sağlama vizyonuyla hareket ediyoruz. Hizmet olarak yazılımın (SaaS) gücüyle işletmelerin katlanarak büyüme elde etmelerini desteklemeye inanıyoruz. Misyonumuz, yalnızca iş operasyonlarını basitleştirmekle kalmayıp aynı zamanda süreçleri kolaylaştıran, her alanda verimlilik ve etkinlik sağlayan ileri teknoloji çözümleri sunmaktır.
Diligent Administrator
diligent.com
Önde gelen yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.
Copilot
copilot.com
Copilot'un ürün paketi, işletmelere müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı, sözleşmeler, formlar, yardım masaları ve daha fazlası için hepsi bir arada bir çözüm sunar. Ayrıca Copilot, işletmelerin müşterilerine markalı bir müşteri portalı ile birleşik bir deneyim sunmalarına olanak tanır. Bugün teknoloji, pazarlama, finansal hizmetler ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren yüzlerce teknoloji destekli hizmet işletmesi Copilot'ta çalışıyor. Copilot 2020'de kuruldu, 2022'de 10 milyon dolarlık Seri A topladı ve genel merkezi New York City'de bulunuyor.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8, çalışanlarınızı etki sahibi olmaları için güçlendirmenize yardımcı olan 1 numaralı çalışan savunuculuğu platformudur. Çalışan savunuculuğu, pazarlama ve satıştan İK ve işe alıma kadar işletmenizin tüm alanlarını etkiler. Dolayısıyla, ister daha fazla erişim ve etkileşim, ister daha fazla satış, ister bir sonraki süperstar çalışanınızı bulmak istiyor olun, DSMN8'de bir çözüm var. Kuruluşların çalışanlarının etkisinden yararlanmalarını kolaylaştırıyor, iş güçlerinin marka savunucuları ve daha etkili sosyal satıcılar olmalarına yardımcı oluyoruz. Yenilikçi çözümlerimiz çalışanlarınızın şirket onaylı içeriği kolaylıkla bulmasına, oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanır. En basit haliyle şu şekilde çalışır: 1. Adım: Kuruluşunuzun içeriğini özel bir haber akışında merkezileştirin. Adım 2: Çalışanların şirket onaylı içeriği paylaşmalarına erişim sağlayın. 3. Adım: Sektör lideri analiz paketimizle sonuçları ve yatırım getirisini takip edin. McKinsey, Nokia, Ipsos, AkzoNobel, Bayer, Abbott, DropBox, Aramex, GroupM ve Snap Inc. dahil olmak üzere dünyanın en büyük şirketleri çalışan savunuculuğu programlarını desteklemek için DSMN8'e güveniyor. Müşterilerimizin kendi çalışanlarını güçlendirmelerine yardımcı olmak, her zaman çalışma şeklimizi yönlendiren şeydir. ve bizi en ileri çözümler sunmaya motive ediyor.
LumApps
lumapps.com
LumApps, çalışanların her yerden kuruluşlarına bağlı olmalarını ve işleriyle meşgul olmalarını sağlayan tek intranet paketli çözümüdür. LumApps, modern ve akıllı bir dijital genel merkez sunarak çalışanların katılımında ve işyerinde üretkenlikte devrim yaratıyor. LumApps, akıllı, hedefe yönelik dahili iletişimi daha zahmetsiz hale getirmek için yapay zeka destekli bir platform kullanıyor ve önemli İK kaynaklarını ve iş uygulamalarını, işbirliği paketi Google Workspace veya Microsoft 365'ten bağımsız olarak tek bir platformda merkezileştiriyor. Hem Microsoft hem de Google ile güçlü entegrasyonlar, artı görev açısından kritik iş uygulamalarına (Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday ve daha fazlası gibi) yönelik 100'den fazla OOTB bağlayıcısı, kuruluşların BT yatırımlarından yararlanmalarına ve bireysel ve ekip üretkenliğini artırmalarına olanak tanır. Dünya çapında 5 milyondan fazla kullanıcısıyla LumApps, zorlukları çözmek ve çalışan deneyimini ve işin geleceğini geliştirmek için birlikte yaratmaya devam ediyor. LumApps, 2023 Gartner® Magic Quadrant™ İntranet Paketli Çözümlerinde Lider olarak tanındı.
Assembly
joinassembly.com
Assembly, kuruluş genelinde tanınmayı, ödülleri, iç iletişimi ve işbirliğini kolaylaştıran, yapay zeka odaklı modern bir katılım platformudur. Bu tek ve kullanışlı merkez; duyurular, yapay zeka işyeri asistanları, yarışmalar, anketler ve daha fazlasını içeren kapsamlı ve çok yönlü etkileşim çözümleri sunar. Assembly, hediye kartları, özel promosyonlar, kültür ödülleri ve yardım bağışları gibi geniş bir ödül kataloğu sunarak çalışanların kendilerini değerli, takdir edilmiş ve bağlı hissettikleri bir işyeri kültürünü teşvik ediyor. Güçlü analizler, yöneticilerin şirket duyarlılığı hakkında fikir sahibi olmalarını sağlayarak çalışanların dinlendiğini ve anlaşıldığını hissettiği bir ortam sağlar. Ekibinizi Anlamlı Bir Şekilde Tanıyın Ekibinizin günlük olarak benimsemesini teşvik etmek için temel değerleri tanınmayla aynı hizaya getirin. Hediye kartları, özel promosyonlar, kültür ödülleri ve yardım bağışları gibi geniş bir ödül kataloğuyla tanınırlığınızı artırın. Kilometre Taşlarını ve Yıldönümü Tanımasını Otomatikleştirin Her takım arkadaşınızın doğum gününü veya yıl dönümünü otomatik özel duyurularla kutlayın. Microsoft Teams ve Slack Engage ile Kusursuz Entegrasyon Güvenli entegrasyon ve gerçek zamanlı veri güncellemeleriyle, halihazırda çalıştığınız yerde sorunsuz bir şekilde etkileşime geçin. Platformlar arasında anında senkronizasyon için verileri bir kez girin. Çalışan Bağlılığını Artırın Bağlılığı artırmak için CEO ve yönetici güncellemelerinden, çeşitli çalışan anketlerinden, haftalık kontrollerden ve memnuniyet anketlerinden yararlanın. Dahili İletişimi Kolaylaştırın İletişim iş akışlarını geliştirmek için AMA şablonları, haber akışları, yardım şablonları, grup akışları, buz kırıcılar, fikir yönetimi, dahili wiki'ler ve toplantı araçları gibi araçlardan yararlanın. Ekip Üretkenliğini Artırın Üretkenliği artırmak için günlük özetleri, gündemleri, toplantı notlarını, ürün geri bildirimlerini, kazanma listelerini ve hafif bir satış CRM'sini kullanın. İK ve İşe Alımı Basitleştirin Yüklenici zaman takibi ve diğer İK şablonlarının yanı sıra çalışanlara sağlanan faydalar, çıkış görüşmeleri, eNPS puanları, şirket içi yönlendirmeler, görüşme soruları ve yeni işe alım geri bildirimleri için anketler uygulayın.
Nifty
nifty.pm
Nifty, kuruluşunuz genelinde kişileri, projeleri ve işlevleri uyumlu tutmaya yönelik hepsi bir arada çalışma alanıdır. Sohbet, görevler, hedefler, belgeler ve dosyaların hepsi tek bir yerde olduğundan Nifty, araçlarla hokkabazlık yapmak yerine işinize odaklanmanızı sağlar. Nifty, proje yönetiminin tüm önemli özelliklerini tek bir yazılımda birleştirerek proje geliştirme döngülerinin azaltılmasına yardımcı olur ve ekip verimliliğini artırır. Nihai sonuç, her paydaşı aynı hizada tutan ve organizasyonel hedeflerin programa uygun kalmasını sağlayan kilometre taşı odaklı ilerleme otomasyonudur. Nifty'nin yazılımı görevleri Kanban, Liste ve Zaman Çizelgesi görünümleri aracılığıyla yönetmenize olanak tanır. Nifty üzerinde işbirliği yapmak doğaldır çünkü her projenin ayrı bir tartışma konusu vardır ve projelerin özel bir bilgi merkezine sahip olmasını teşvik eder. Nifty, departmanlar arası işbirliğini başka hiçbir şeye benzemeyen bir şekilde teşvik etmek için tasarlandı. Yerleşik bir takvimle Nifty, Google, Outlook'un yanı sıra dosya ve belge paylaşımıyla da entegre edilebilir.
uShare.to
web.ushare.to
uShare Teams, aşağıdaki özelliklere sahip ekibinizin iletişim merkezidir: - Grup sohbeti ve mobil mesajlaşma - Görüntülü ve sesli konferans - Paylaşılan belgeler, takvimler, görevler ve notlar - Ekip çalışma alanları uShare.to CX, kuruluşların yolculukları boyunca müşterilerle etkileşim kurmasına olanak tanır. Şunları içerir: - İstemci çalışma alanları - Web sitesi sohbeti ve ses/video - Ekran paylaşımı ve birlikte göz atma - Evrensel gelen kutusu ve hepsini bir kez deneme
Workvivo
workvivo.com
Workvivo, çalışanların sesini duyurmasını sağlayarak ve nerede çalışırsa çalışsın herkesin dahil olduğunu hissetmesine yardımcı olarak iletişimi kolaylaştıran ve katılımı artıran bir çalışan deneyimi platformudur (EXP). Platform, çalışan iletişimi, katılımı, intranet ve ölçüm özelliklerini, kuruluşun kalp atışını yakalayan ve kültürünü hayata geçiren tek bir modern çalışan uygulamasında birleştirir. 2017'de kurulan Workvivo, 2023'te Zoom tarafından satın alınmasına yol açan çok önemli bir büyüme kaydetti. Workvivo, Amazon, Motherson, White Castle, Bupa ve Ryanair dahil olmak üzere dünyanın her yerindeki tüm sektörlerdeki şirketlerde çalışan deneyimine güç veriyor.
Podbean
podbean.com
Bir podcast'i tam istediğiniz gibi başlatmak. Podbean ile tüm pakete sahip olursunuz: güvenilir podcast barındırma, sınırsız depolama ve bant genişliği, tanıtım araçları, podcast reklamları ve premium içerik. 180 binden fazla kişi çarpıcı podcast'lerini oluşturmak için Podbean'ı seçiyor. Şimdi ücretsiz deneyin.
WorkStep
workstep.com
İşverenler için: WorkStep'in yazılımı, şirketlerin tedarik zinciri boyunca ön saflardaki işgücünü işe almasına ve elinde tutmasına yardımcı olur. İş Arayanlar İçin: Üreten, teslim eden, yükleyen, tamir eden ve işleri yaptıran kişilere yönelik iş ağı. İşe alın. Yeni beceriler öğrenin. Bir kariyer inşa edin.
Crypho
crypho.com
Crypho, uçtan uca şifrelenmiş kurumsal dosya paylaşımı ve iletişim için bir Hizmet Olarak Yazılım çözümüdür.
Nynja
nynja.io
Web sitenize gömülü toplantı çözümleri ayda 9,99 ABD dolarıdır, müşteriler ÜCRETSİZdir! Üzerinde markanızın yer aldığı eksiksiz bir toplantı çözüm araçları platformu! Ne elde edersiniz... Sesli ve görüntülü konferans - Ekran paylaşımı Büyük dosya aktarımları - Anında bire bir ve grup sohbetleri Veri depolama sürücüsü - 101'den fazla dilde otomatik hat içi sohbet çevirisi. NINJAworkspace.com web sitenizde nasıl çalıştığını izleyin https://youtu.be/pGznF2Ok954
Jumppl
jumppl.com
Ekibinizin odaklanmasını ve müşterilerinizin bilgilendirilmesini sağlayacak güçlü ve merkezi araçlar. Jumppl, ekibinizin verilerinin her yere yayılmasını engeller.
Journyz
journyz.com
Journyz, CXO'nun benzersiz iş çözümleri yapılandırmasına ve tüm paydaşların bu çözümler etrafında etkileşim kurmasına yardımcı olan bir SaaS Platformudur. Journyz, liderlerin her kuruluşa (hatta kuruluş içindeki ekiplere) özgü iş süreçlerini dijitalleştirmesine yardımcı oluyor ve kullanıcıları değerli bilgilerle veriye dayalı kararlar alma konusunda daha donanımlı olacak liderlere ulaştırıyor. Liderler, görev yönetimi, veri giriş formları, sohbetler, anketler, oyunlaştırılmış zorluklar, dahili sosyal medya ve daha fazlasını içeren "oyun kitapları" ile ekiplerin iş süreçlerine katılımını sağlamak için kullanıcı deneyimini özelleştirebilir. Journyz görünümleri ve kontrol panelleri, tüm kuruluş için görünürlük ve veri görselleştirmesi sağlar.
TIMU
timu.com
Sohbetler, toplantılar, görevler ve dosya depolama hepsi tek bir yerde. TIMU, iş arkadaşlarınız, tedarikçiniz ve müşterilerinizle işbirliği yapmanın ve buluşmanın en iyi yoludur.
Tipi
tipihub.com
Kararların tam geçmişini tutarak, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden, tam düşüncelerle yanıt verin.
Unipile
unipile.com
Uygulamanızda LinkedIn, Gmail ve WhatsApp aracılığıyla doğrudan konuşmaları kolaylaştırmak için e-posta ve mesajlaşma API'lerini dahil ederek kullanıcı üretkenliğini ve memnuniyetini artırın.
Engynn
engynn-intranet.com
Bayılacağınız bir intranet. Basit ve sosyal bir şirket intranet yazılımı mı arıyorsunuz? İntranet aramanız burada sona eriyor! İki dakika içinde ücretsiz denemeye başlayın ve dünya çapındaki şirketlerin neden Engynn intranet yazılımına güvendiğini görün.
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect, ekibinize sohbet, sesli ve görüntülü aramalar, konferans, ekran paylaşımı, dosya paylaşımı ve CRM ve diğer çeşitli iş uygulamalarıyla kusursuz entegrasyon dahil olmak üzere bir dizi özellik sunan, çok yönlü bir müşteri iletişimi ve ekip işbirliği uygulaması olarak hizmet verir. Çok kanallı müşteri iletişimini ve ekip işbirliğini kolaylaştıran Thirdlane Connect, web tarayıcılarını, iPhone'u, Android cihazlarının yanı sıra Windows, Linux ve Mac masaüstü bilgisayarlarını da destekleyerek hem yerel hem de uzak çalışanlar için tasarlanmıştır. Bu güçlü uygulama, Thirdlane İş Telefonu Sistemi veya Thirdlane Çok Kiracılı PBX platformlarıyla tamamen entegredir ve bu platformlar tarafından desteklenmektedir. Bu platformlar, ister şirket içinde ister özel ya da genel bulutlarda olsun, çeşitli ortamlarda güvenli bir şekilde kurulabilir ve iletişim altyapınız için esneklik ve güvenlik sağlar.
Edworking
edworking.com
Edworking ekibiniz ve işiniz için bir platformdur. Uzaktan çalışmak için ihtiyaç duydukları her şeyle takımlar için tek bir çözüm. Tüm görevleriniz, dosyalarınız, görüntüleriniz ve konuşmalarınız tek bir yerde ve sadece benzersiz bir abonelik. Takımlar, çalışmaları koordine etmek, iletişim kurmak ve yönetmek için Edworking'i kullanır. Müşterilerimiz, görev yönetimi için Trello ve Jira gibi ekibiyle işbirliği yapmak için birçok platform kullanmaktan, iletişim için Slack ve Zoom veya Dropbox ve dosyaları aktarmaya çalışarak sadece Edworking'e geçti. Bu, uygulamalar arasında daha fazla geçiş yapmadığı anlamına gelir! Topluluğumuza katılın: https://t.me/edworkingApp
Samesurf
samesurf.com
Samesurf, birden fazla kişinin herhangi bir cihaz veya tarayıcıdan kurulum veya kodlama gerektirmeden aynı çevrimiçi deneyimlerle gerçek zamanlı olarak etkileşimde bulunmasına olanak tanıyan patentli, gerçek zamanlı bir işbirliği platformudur. Yaygın olarak modern ortak taramanın mucidi olarak kabul edilen Samesurf aynı zamanda katılımcıların (1) Belgeleri ve videoları anında yükleyin ve paylaşın (2) VOIP ve telefon hatları üzerinden konuşun veya görüntülü sohbet edin (3) Hassas giriş alanlarını veya diğer ekran öğelerini çıkarın (4) Çevrimdışı içeriği paylaşın (5) Derinlemesine analizler edinin (6) Kayıt oturumları Samesurf, satış, destek, eğitim, teletıp ve sanal toplantıları içeren çok çeşitli kullanım örneklerini destekler.
Appward
appward.com
Yazılım şirketleri işinizi anlamıyor. Bir gruptan pahalı ve zaman alıcı uygulama gerektiren katı bir çözüm elde edersiniz. Diğerinden bağlantısız uygulamalardan oluşan bir karmakarışıklık elde edersiniz. Acınızı hissediyorlar. Appward, ERP, CRM, proje yönetimi, iletişim, çalışan yönetimi, operasyonlar, kalite, üretim ve tedarik zinciri de dahil olmak üzere kuruluşunuzdaki her işlevi yönetmenize ve geliştirmenize yardımcı olan son derece hızlı özel bir çalışma alanında 80'den fazla uygulamadan oluşan akıllı bir set sunar.
CommBox
commbox.io
CommBox, markaların tüm kanallardaki müşterileriyle tek bir arayüzden etkileşime geçmesine olanak tanıyan, çok kanallı iletişim, dijital katılım, iş otomasyonu, konuşmaya dayalı yapay zeka ve üretken yapay zeka sohbet robotlarından yararlanan, kurumsal düzeyde yapay zeka çok kanallı bir müşteri deneyimi platformudur. CommBox, kuruluşların tekrarlayan işlerini otomatikleştirmesine, müşteri yolculuklarını optimize etmesine, müşteri hizmetleri ekiplerinin üretkenliğini artırmasına ve dijital öncelikli ortamda gelişen müşteri beklentilerinin önünde kalmasına yardımcı olur. CommBox, tek otonom iletişim platformuyla destek ve satış ekiplerine SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Mesajlar ve daha fazlası gibi tercih ettikleri mesajlaşma iletişim kanalları üzerinden müşterilerle daha iyi etkileşim kurma olanağı sağlar. CommBox'ın 350'den fazla kurumsal müşterisi, çağrı merkezlerindeki operasyonel maliyetlerin azalmasından, artan müşteri memnuniyetinden ve daha yüksek temsilci üretkenliğinden yararlanır. CommBox deneyimini keşfedin: www.commbox.io adresini ziyaret edin
Chatway
chatway.app
Chatway, web siteleri için canlı sohbet ürünüyle çevrimiçi müşteri etkileşimlerini dönüştürüyor. Gerçek zamanlı iletişim, özelleştirilebilir widget'lar ve akıllı sohbet robotları sunarak kullanıcı deneyimini geliştirir. Cihazlar arasında duyarlı olan Chatway, işletmelerin etkileşim kurmasını, sorunları çözmesini ve potansiyel müşterileri verimli bir şekilde dönüştürmesini sağlar. Chatway ile çevrimiçi varlığınızı geliştirin ve kalıcı müşteri ilişkileri kurun.
Midlap
midlap.com
Midlap, ekibinizle işbirliği yapmak için birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaktan kaynaklanan sorunları çözdüğümüz çevrimiçi bir işbirliği ve beyin fırtınası aracıdır. Beyaz Tahtalar, Kanban Tahtaları, Akış Diyagramları, Dosyalar, Sohbet, Etkinlikler, Gantt Şemaları vb. araçları tek bir uygulama altında sunarak bu sorunu çözüyoruz. Artık farklı uygulamalar arasında geçiş yapmanıza ve Midlap ile daha fazlasını yapmanıza gerek yok.
Dex
getdex.com
Dex, iletişimde kalmanızı hatırlatan kişisel bir CRM'dir. Nerede kaldığınızı hatırlayın, size ulaşmak için hatırlatıcılar ayarlayın ve daha güçlü ilişkiler kurun.
Matilda Workspace
matilda.io
Modern Ekipler için Yepyeni Hepsi Bir Arada Çalışma Alanı Birleşik bir çalışma alanı konseptini benimseyen Matilda, sınıfının en iyisi uygulamalardan oluşan güçlü bir paketi tek bir yerde bir araya getirerek dünya çapındaki ekiplerin zahmetsizce bağlantı kurmasına, oluşturmasına, koordine etmesine ve müşterilerini memnun etmesine olanak tanıyor. Teknolojiyi basitleştirme misyonuyla Matilda, kuruluşlara daha azıyla daha fazlasını yapma gücü veriyor ve bu da onu Fortune 500 şirketlerinin yanı sıra yeni kurulan şirketler için de vazgeçilmez bir araç haline getiriyor. Temel Özellikler: -Güçlü Uygulamalar Dahildir: Matilda, Dokümanlar, Projeler, Tablolar, Sohbet, Müşteriler ve Copilot gibi güçlü uygulamalardan oluşan bir paketle birlikte gelir ve ekiplerin başarılı olmak için ihtiyaç duydukları tüm araçlara sahip olmalarını sağlar. - Kolayca Oluşturun: Dokümanlar sayesinde ekipler gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleme yapabilir, böylece doküman oluşturma ve koordinasyon sorunsuz hale gelir. Bu özellik, daha entegre ve verimli bir deneyim sağlayarak Google Dokümanlar, Notion ve Coda'nın yerini almayı amaçlamaktadır. - Kolaylaştırılmış Proje Yönetimi: Matilda'nın Projeler özelliği, projelerinizin her yönünün zahmetsizce yönetilmesine ve izlenmesine olanak tanır. Otomatik planlama gibi yeteneklerle Jira, Trello ve Asana gibi araçların yerini alacak şekilde tasarlanmıştır. - Gelişmiş Veri Yönetimi: Tablolar yakında çıkacak olsa da Airtable, Notion ve Segment gibi araçların yerini almayı hedefleyerek yüzlerce kaynaktan verileri senkronize ederek veya yeni koleksiyonlar oluşturarak veri işlemeyi yeniden tanımlamayı vaat ediyor. - Kesintisiz İletişim: Sohbet, tüm ekip iletişimini projeler, görevler ve belgeler arasında entegre olarak tek bir yerde toplayarak Slack ve MS Teams'e bir alternatif sunar. - Müşteri İlişkileri Yönetimi: Yakında piyasaya sürülecek olan Müşteriler özelliği, Salesforce ve Hubspot'un yerini almayı amaçlayan, ekiplerin potansiyel müşterileri zahmetsizce takip etmesine ve müşteri etkileşimlerini tek bir basitleştirilmiş arayüzde yönetmesine olanak tanıyacak. - Yapay Zeka Destekli Yardım: Copilot, iş akışlarını otomatikleştirmeye ve kolaylaştırmaya yardımcı olmak için ChatGPT ve Google Bard gibi yapay zeka araçlarının yerini almayı amaçlayan özel yapay zeka asistanları sunar. Sonuç: Matilda Workspace, yalnızca ekiplerin çalışma şeklini kolaylaştırmak ve basitleştirmekle kalmayıp aynı zamanda yapay zeka destekli yetenekleri ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığıyla geleceği kucaklayan, her şeyi kapsayan bir çözüm olarak öne çıkıyor. İster projeleri yönetiyor, ister ekibinizle koordinasyon sağlıyor, müşteri ilişkilerini yönetiyor veya otomasyon için yapay zekadan yararlanıyor olun, Matilda Workspace her türden ekibin başarılı olması için sezgisel, güçlü ve uyarlanabilir bir platform sağlar. Matilda'yı bugün deneyin ve projeleri her zaman zamanında teslim etmenize yardımcı olmak için tasarlanan işin geleceğini deneyimleyin.
Oneteam
oneteam.io
Oneteam'e giriş: Masası olmayan iş gücünüzle bağlantı kurmanın büyük bir zorluk olması sizi şaşırtmayabilir. Birkaç nedenden bahsetmek gerekirse, birden fazla yere dağılmış durumdalar, bilgisayar başında oturmuyorlar, iş e-posta adreslerine sahip değiller ve genellikle yalnızca yarı zamanlı çalışıyorlar. İntranetler, e-posta patlamaları, kağıt kılavuzları ve bülten panoları gibi eski tarz yöntemler artık işe yaramıyor. Bizim adını verdiğimiz şeyi yaratıyorlar