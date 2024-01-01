Internal Communications Software - En Popüler Uygulamalar

Troop Messenger

troopmessenger.com

Ekip sohbeti yazılımımız, birden fazla özelliği ve işlevi tek bir arayüzde birleştirerek kullanım kolaylığı ve gelişmiş kullanıcı deneyimi sunar. Troop messenger, iş için ofis sohbetini ve anlık mesajlaşmayı bir sonraki seviyeye taşımanın ve bir kilometre taşını geride bırakmanın yepyeni bir yoludur...