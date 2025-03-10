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Etkileşimli Uygulama Güvenliği Testi (IAST) yazılımı, güvenlik açıklarını belirlemek için bir uygulamanın kodunu çalışırken inceler. Bu yaklaşım, kodu çalıştırmadan analiz eden Statik Uygulama Güvenliği Testi (SAST) ve kara kutu yöntemini kullanarak uygulamanın dışından testler gerçekleştiren Dinamik Uygulama Güvenliği Testi (DAST) ile çelişir. IAST, SAST'a kıyasla daha hızlı bir test süreci sunarak sürekli teslimata odaklanan ekipler için cazip hale geliyor. Bununla birlikte, IAST'ın hızının bir tavizi vardır: Kodu yalnızca test uzmanları tarafından tanımlanan belirli noktalarda değerlendirdiğinden, SAST'a göre daha az kapsamlı tarama sağlar. IAST yazılımı, tespit edilen güvenlik açıkları konusunda test uzmanlarını uyarır ve sorunun çözümünü kolaylaştırmak için iyileştirme önerileri sunar.
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OpenText
opentext.com
OpenText, büyük şirketler ve kamu kurumları için içerik yönetimi ve bilgi yönetimi yazılımları geliştiren Kanadalı bir firmadır.
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep, güvenlik açıklarını tespit etmek ve yazılım standartlarını sağlamak için tasarlanmış özelleştirilebilir bir statik uygulama güvenlik test aracıdır.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails, AppSec'i hem güvenlik hem de geliştirme ekipleri için kolaylaştıran uçtan uca bir güvenlik platformudur. Güvenlik açıklarını erkenden düzeltmek için tarar, tespit eder ve gerçek zamanlı rehberlik sağlarız. Daha güvenli uygulamalar geliştirmek için dünya çapında yüzlerce ekibin güvendiği GuardRails, geliştiricilerin iş akışına sorunsuz bir şekilde entegre olur, kod yazarken sessizce tarar ve Tam Zamanında eğitim aracılığıyla güvenlik sorunlarının nasıl anında çözüleceğini gösterir. GuardRails, gürültüyü düşük tutmayı ve yalnızca kuruluşunuzla ilgili yüksek etkili güvenlik açıklarını raporlamayı taahhüt eder. GuardRails, kuruluşların güvenliği her yere kaydırmasına ve güçlü bir DevSecOps hattı oluşturmasına yardımcı olur, böylece güvenliği riske atmadan pazara daha hızlı gidebilirler.
Akto
akto.io
Akto, uygulama güvenliği ve ürün güvenliği ekiplerinin DevSecOps işlem hattı boyunca kurumsal düzeyde bir API güvenlik programı oluşturmasına yönelik güvenilir bir platformdur. Endüstri lideri API keşfi, API güvenlik duruşu yönetimi, hassas verilerin açığa çıkması ve API güvenlik testi çözümleri paketimiz, kuruluşların API güvenlik duruşlarında görünürlük kazanmalarını sağlar. Dünya çapında 1.000'den fazla Uygulama Güvenliği ekibi, API güvenliği ihtiyaçları için Akto'ya güveniyor. Akto kullanım örnekleri: 1. API Keşfi 2. CI/CD'de API Güvenlik Testi 3. API Güvenlik Durumu Yönetimi 4. Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme Testi 5. Hassas Verilerin Açığa Çıkması 6. DevSecOps'ta sola kaydırma
Data Theorem
datatheorem.com
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