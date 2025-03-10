GuardRails

guardrails.io

GuardRails, AppSec'i hem güvenlik hem de geliştirme ekipleri için kolaylaştıran uçtan uca bir güvenlik platformudur. Güvenlik açıklarını erkenden düzeltmek için tarar, tespit eder ve gerçek zamanlı rehberlik sağlarız. Daha güvenli uygulamalar geliştirmek için dünya çapında yüzlerce ekibin güvendiği GuardRails, geliştiricilerin iş akışına sorunsuz bir şekilde entegre olur, kod yazarken sessizce tarar ve Tam Zamanında eğitim aracılığıyla güvenlik sorunlarının nasıl anında çözüleceğini gösterir. GuardRails, gürültüyü düşük tutmayı ve yalnızca kuruluşunuzla ilgili yüksek etkili güvenlik açıklarını raporlamayı taahhüt eder. GuardRails, kuruluşların güvenliği her yere kaydırmasına ve güçlü bir DevSecOps hattı oluşturmasına yardımcı olur, böylece güvenliği riske atmadan pazara daha hızlı gidebilirler.