Etkileşimli Uygulama Güvenliği Testi (IAST) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Ukrayna

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (ayrıca yazılı OpenText), merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan Kurumsal Bilgi Yönetimi (EIM) yazılımı (EIM) yazılımı geliştiren ve satan Kanadalı bir şirkettir. 2014 yılı itibariyle Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve MediaCorp Canada Inc.opentext yazılım uygulamaları için büyük şirketler tarafından en iyi 100 işveren 2016'dan biri olarak tanınan, içerik ve tespit edilen büyük şirketler için, içerik ve hizmet verileri için, içerik ve hizmet verileri için, içerik ve hizmet verileri için FIRCH ve TAHMİ. OpenText, ürünlerini büyük miktarda içerik yönetimi, düzenleyici gereksinimlere uyum ve mobil ve çevrimiçi deneyim yönetimi de dahil olmak üzere bilgi yönetimi gereksinimlerini ele almayı hedeflemektedir.