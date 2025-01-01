En Popüler Son Eklenenler Etkileşimli Uygulama Güvenliği Testi (IAST) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Peru

Etkileşimli Uygulama Güvenliği Testi (IAST) yazılımı, güvenlik açıklarını belirlemek için bir uygulamanın kodunu çalışırken inceler. Bu yaklaşım, kodu çalıştırmadan analiz eden Statik Uygulama Güvenliği Testi (SAST) ve kara kutu yöntemini kullanarak uygulamanın dışından testler gerçekleştiren Dinamik Uygulama Güvenliği Testi (DAST) ile çelişir. IAST, SAST'a kıyasla daha hızlı bir test süreci sunarak sürekli teslimata odaklanan ekipler için cazip hale geliyor. Bununla birlikte, IAST'ın hızının bir tavizi vardır: Kodu yalnızca test uzmanları tarafından tanımlanan belirli noktalarda değerlendirdiğinden, SAST'a göre daha az kapsamlı tarama sağlar. IAST yazılımı, tespit edilen güvenlik açıkları konusunda test uzmanlarını uyarır ve sorunun çözümünü kolaylaştırmak için iyileştirme önerileri sunar.