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Etkileşimli Uygulama Güvenliği Testi (IAST) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Yeni Kaledonya
Etkileşimli Uygulama Güvenliği Testi (IAST) yazılımı, güvenlik açıklarını belirlemek için bir uygulamanın kodunu çalışırken inceler. Bu yaklaşım, kodu çalıştırmadan analiz eden Statik Uygulama Güvenliği Testi (SAST) ve kara kutu yöntemini kullanarak uygulamanın dışından testler gerçekleştiren Dinamik Uygulama Güvenliği Testi (DAST) ile çelişir. IAST, SAST'a kıyasla daha hızlı bir test süreci sunarak sürekli teslimata odaklanan ekipler için cazip hale geliyor. Bununla birlikte, IAST'ın hızının bir tavizi vardır: Kodu yalnızca test uzmanları tarafından tanımlanan belirli noktalarda değerlendirdiğinden, SAST'a göre daha az kapsamlı tarama sağlar. IAST yazılımı, tespit edilen güvenlik açıkları konusunda test uzmanlarını uyarır ve sorunun çözümünü kolaylaştırmak için iyileştirme önerileri sunar.
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OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep, güvenlik mühendisleri ve geliştiricileri için oluşturulmuş, son derece özelleştirilebilir bir uygulama güvenliği platformudur. Semgrep, bir kuruluşa özgü güvenlik sorunlarını bulmak için birinci ve üçüncü taraf kodlarını tarar ve eyleme geçirilebilir, düşük gürültülü ve geliştirici dostu so...
GuardRails
guardrails.io
GuardRails, AppSec'i hem güvenlik hem de geliştirme ekipleri için kolaylaştıran uçtan uca bir güvenlik platformudur. Güvenlik açıklarını erkenden düzeltmek için tarar, tespit eder ve gerçek zamanlı rehberlik sağlarız. Daha güvenli uygulamalar geliştirmek için dünya çapında yüzlerce ekibin güvendiği ...
Data Theorem
datatheorem.com
RamQuest'in çözümleri tam entegre kapanış, emanet muhasebesi, görüntüleme, işlem yönetimi, e-tasarım ve dijital pazar çözümlerimizi içerir ve şirket içi veya barındırılan bir ortamda mevcuttur
Akto
akto.io
Akto, uygulama güvenliği ve ürün güvenliği ekiplerinin DevSecOps işlem hattı boyunca kurumsal düzeyde bir API güvenlik programı oluşturmasına yönelik güvenilir bir platformdur. Endüstri lideri API keşfi, API güvenlik duruşu yönetimi, hassas verilerin açığa çıkması ve API güvenlik testi çözümleri pak...