Etkileşimli Uygulama Güvenliği Testi (IAST) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Etkileşimli Uygulama Güvenliği Testi (IAST) yazılımı, güvenlik açıklarını belirlemek için bir uygulamanın kodunu çalışırken inceler. Bu yaklaşım, kodu çalıştırmadan analiz eden Statik Uygulama Güvenliği Testi (SAST) ve kara kutu yöntemini kullanarak uygulamanın dışından testler gerçekleştiren Dinamik Uygulama Güvenliği Testi (DAST) ile çelişir. IAST, SAST'a kıyasla daha hızlı bir test süreci sunarak sürekli teslimata odaklanan ekipler için cazip hale geliyor. Bununla birlikte, IAST'ın hızının bir tavizi vardır: Kodu yalnızca test uzmanları tarafından tanımlanan belirli noktalarda değerlendirdiğinden, SAST'a göre daha az kapsamlı tarama sağlar. IAST yazılımı, tespit edilen güvenlik açıkları konusunda test uzmanlarını uyarır ve sorunun çözümünü kolaylaştırmak için iyileştirme önerileri sunar.
Yeni Uygulama Gönder
OpenText
opentext.com
OpenText, büyük şirketler ve kamu kurumları için içerik yönetimi ve bilgi yönetimi yazılımları geliştiren Kanadalı bir firmadır.
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep, güvenlik açıklarını tespit etmek ve yazılım standartlarını sağlamak için tasarlanmış özelleştirilebilir bir statik uygulama güvenlik test aracıdır.
Akto
akto.io
Akto, API güvenliği için tasarlanmış bir platformdur. API'lerin keşfi, test edilmesi ve korunması konusunda araçlar sunarak güvenlik duruşunu iyileştirir.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails, güvenlik ve geliştirme ekipleri için uygulama güvenliğini kolaylaştıran bir platformdur. Zayıflıkları erkenden tespit edip düzeltme kılavuzu sağlar.
Data Theorem
datatheorem.com
RamQuest uygulaması, kapama, escrow muhasebesi, görüntüleme, işlem yönetimi, imzalama ve dijital pazar çözümleri sunar.