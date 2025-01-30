Etkileşimli Uygulama Güvenliği Testi (IAST) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Brunei

Semgrep

semgrep.dev

Semgrep, güvenlik mühendisleri ve geliştiricileri için oluşturulmuş, son derece özelleştirilebilir bir uygulama güvenliği platformudur. Semgrep, bir kuruluşa özgü güvenlik sorunlarını bulmak için birinci ve üçüncü taraf kodlarını tarar ve eyleme geçirilebilir, düşük gürültülü ve geliştirici dostu sonuçları ışık hızında ortaya çıkarmaya vurgu yapar. Semgrep'in güven derecelendirmesine ve ulaşılabilirliğe odaklanması, güvenlik ekiplerinin geliştiricileri doğrudan iş akışlarına dahil etme konusunda kendilerini rahat hissedebilecekleri (örneğin, PR yorumlarında bulguların ortaya çıkarılması) ve Semgrep'in bu politikaları otomatikleştirmek için CI ve SCM araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olabileceği anlamına gelir. Semgrep ile güvenlik ekipleri sola kayabilir ve programlarını geliştirici hızı üzerinde sıfır etkiyle ölçeklendirebilir. 3.400'den fazla kullanıma hazır kural ve kolayca özel kurallar oluşturma becerisiyle Semgrep, sınıfının en iyisi AppSec programını uygulamak ve ölçeklendirmek için gereken süreyi hızlandırırken, aynı zamanda ilk günden itibaren değer katıyor.