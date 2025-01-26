Etkileşimli Uygulama Güvenliği Testi (IAST) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Arnavutluk

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Etkileşimli Uygulama Güvenliği Testi (IAST) yazılımı, güvenlik açıklarını belirlemek için bir uygulamanın kodunu çalışırken inceler. Bu yaklaşım, kodu çalıştırmadan analiz eden Statik Uygulama Güvenliği Testi (SAST) ve kara kutu yöntemini kullanarak uygulamanın dışından testler gerçekleştiren Dinamik Uygulama Güvenliği Testi (DAST) ile çelişir. IAST, SAST'a kıyasla daha hızlı bir test süreci sunarak sürekli teslimata odaklanan ekipler için cazip hale geliyor. Bununla birlikte, IAST'ın hızının bir tavizi vardır: Kodu yalnızca test uzmanları tarafından tanımlanan belirli noktalarda değerlendirdiğinden, SAST'a göre daha az kapsamlı tarama sağlar. IAST yazılımı, tespit edilen güvenlik açıkları konusunda test uzmanlarını uyarır ve sorunun çözümünü kolaylaştırmak için iyileştirme önerileri sunar.
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OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak kabul edilmektedir. 2016, Mediacorp Canada Inc.OpenText yazılım uygulamaları, büyük şirketler, devlet kurumları ve profesyonel hizmet firmaları için içeriği veya yapılandırılmamış verileri yönetir. OpenText, ürünlerini, büyük hacimli içeriğin yönetimi, yasal gerekliliklere uyum ve mobil ve çevrimiçi deneyim yönetimi dahil olmak üzere bilgi yönetimi gereksinimlerini karşılamayı amaçlamaktadır. OpenText, dünya çapında 14.000'den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır ve NASDAQ'da (OTEX) listelenmiş, halka açık bir şirkettir. ve Toronto Menkul Kıymetler Borsası (OTEX).
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep, güvenlik mühendisleri ve geliştiricileri için oluşturulmuş, son derece özelleştirilebilir bir uygulama güvenliği platformudur. Semgrep, bir kuruluşa özgü güvenlik sorunlarını bulmak için birinci ve üçüncü taraf kodlarını tarar ve eyleme geçirilebilir, düşük gürültülü ve geliştirici dostu sonuçları ışık hızında ortaya çıkarmaya vurgu yapar. Semgrep'in güven derecelendirmesine ve ulaşılabilirliğe odaklanması, güvenlik ekiplerinin geliştiricileri doğrudan iş akışlarına dahil etme konusunda kendilerini rahat hissedebilecekleri (örneğin, PR yorumlarında bulguların ortaya çıkarılması) ve Semgrep'in bu politikaları otomatikleştirmek için CI ve SCM araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olabileceği anlamına gelir. Semgrep ile güvenlik ekipleri sola kayabilir ve programlarını geliştirici hızı üzerinde sıfır etkiyle ölçeklendirebilir. 3.400'den fazla kullanıma hazır kural ve kolayca özel kurallar oluşturma becerisiyle Semgrep, sınıfının en iyisi AppSec programını uygulamak ve ölçeklendirmek için gereken süreyi hızlandırırken, aynı zamanda ilk günden itibaren değer katıyor.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails, AppSec'i hem güvenlik hem de geliştirme ekipleri için kolaylaştıran uçtan uca bir güvenlik platformudur. Güvenlik açıklarını erkenden düzeltmek için tarar, tespit eder ve gerçek zamanlı rehberlik sağlarız. Daha güvenli uygulamalar geliştirmek için dünya çapında yüzlerce ekibin güvendiği GuardRails, geliştiricilerin iş akışına sorunsuz bir şekilde entegre olur, kod yazarken sessizce tarar ve Tam Zamanında eğitim aracılığıyla güvenlik sorunlarının nasıl anında çözüleceğini gösterir. GuardRails, gürültüyü düşük tutmayı ve yalnızca kuruluşunuzla ilgili yüksek etkili güvenlik açıklarını raporlamayı taahhüt eder. GuardRails, kuruluşların güvenliği her yere kaydırmasına ve güçlü bir DevSecOps hattı oluşturmasına yardımcı olur, böylece güvenliği riske atmadan pazara daha hızlı gidebilirler.
Akto
akto.io
Akto, uygulama güvenliği ve ürün güvenliği ekiplerinin DevSecOps işlem hattı boyunca kurumsal düzeyde bir API güvenlik programı oluşturmasına yönelik güvenilir bir platformdur. Endüstri lideri API keşfi, API güvenlik duruşu yönetimi, hassas verilerin açığa çıkması ve API güvenlik testi çözümleri paketimiz, kuruluşların API güvenlik duruşlarında görünürlük kazanmalarını sağlar. Dünya çapında 1.000'den fazla Uygulama Güvenliği ekibi, API güvenliği ihtiyaçları için Akto'ya güveniyor. Akto kullanım örnekleri: 1. API Keşfi 2. CI/CD'de API Güvenlik Testi 3. API Güvenlik Durumu Yönetimi 4. Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme Testi 5. Hassas Verilerin Açığa Çıkması 6. DevSecOps'ta sola kaydırma
Data Theorem
datatheorem.com
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