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Sanal aracılar ve dijital çalışanlar olarak da bilinen akıllı sanal asistanlar (IVA'lar), işletmelerin müşterileriyle veya müşterileriyle konuşarak etkileşim kurmasını sağlar. Bu etkileşimler insan benzeri konuşmaları simüle eder ve doğal akışlarıyla karakterize edilir. IVA'lar ile geleneksel sohbet robotu yazılımları arasındaki temel ayrımlardan biri, konuşma yeteneklerinin karmaşıklığında yatmaktadır. Sohbet robotları genellikle önceden yazılmış yanıtlara dayalı olarak çalışırken ve tek bir etkileşimde birden fazla amacı kavramaya çalışırken, IVA'lar tek bir ifadeden çok çeşitli niyetleri yorumlamak için gelişmiş doğal dil işleme (NLP) yeteneklerinden yararlanır. Üstelik IVA'lar, makine öğrenimi ve derin öğrenme algoritmaları sayesinde açıkça programlanmadıkları yanıtları kavrayabiliyor. Bu onların günlük konuşma dili de dahil olmak üzere çeşitli sözcüklere ilişkin anlayışlarını sürekli olarak geliştirmelerine ve zaman içinde daha doğru ve bağlamsal olarak daha uygun yanıtlar vermelerine olanak tanır. Ek olarak, IVA'lar yanıtları kullanıcı segmentasyonuna veya sağlanan diğer bilgilere göre uyarlayabilir ve böylece kişiselleştirilmiş yardım sunabilir. IVA'lar genellikle pazarlama, müşteri hizmetleri ve satış gibi belirli iş rolleri veya kullanım durumları için uzmanlaşmıştır. Ayrıca, CRM yazılımı gibi mevcut iş sistemleriyle entegre olma yeteneğine de sahipler ve bu sistemleri güncellemek için insan tarafından oluşturulan verileri girdi olarak kullanmalarına olanak tanıyorlar. Bir ürünün Akıllı Sanal Asistan olarak sınıflandırılabilmesi için çeşitli kriterleri karşılaması gerekir: * NLP veya Konuşma Tanıma: Doğal dil işleme veya konuşma tanıma teknolojileri aracılığıyla konuşma isteklerini anlama yeteneği. * Konuşma Akışı Düzenleme: Kullanıcılara konuşma akışlarını düzenlemeleri için araçlar sağlayarak etkileşimlerin özelleştirilmesine ve optimizasyonuna olanak tanır. * Konuşma Analizi: Konuşmaları analiz etmek için gösterge tabloları veya raporlar gibi araçlar sunarak işletmelerin kullanıcı etkileşimleri hakkında bilgi edinmesine ve performansı artırmasına olanak tanır. * İnsan Yönlendirme: Gerektiğinde konuşmaları insan temsilcilerine yönlendirme yeteneği, karmaşık sorgular veya insan müdahalesi gerektiren durumlar için sorunsuz bir üst kademeye iletilmesini sağlar. * Döngüdeki İnsan Yetenekleri: Doğruluğu ve uygulanabilirliği korumak için döngüdeki insan yeteneklerini etkinleştirmek, hataları düzeltmek veya gerektiğinde performansı artırmak için insan gözetimine veya müdahalesine izin vermek. Bu kriterleri karşılayan IVA'lar, işletmelerin etkileşimli arayüzler aracılığıyla daha kişiselleştirilmiş, verimli ve ilgi çekici müşteri deneyimleri sunmalarına olanak sağlar.
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Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği ile müşteri hizmetleri sürecini kolaylaştıran bir mesajlaşma platformudur.
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI, işletmelerin AI ajanları oluşturup yönetmesini sağlayan kullanıcı dostu bir platformdur.
Botpress
botpress.com
Botpress, kullanıcıların sohbet botları oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan bir yapay zeka platformudur. Görsel akış düzenleyici ve çok kanallı entegrasyon destekler.
Haptik
haptik.ai
Haptik, markaların kullanıcılarla yapay zeka destekli, kişiselleştirilmiş konuşma deneyimleri sunmasını sağlayan bir platformdur.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai, işletmelerin müşteri hizmetlerini otomatikleştirmesine olanak tanıyan bir yapay zeka platformudur.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, kullanıcıların verilere dayalı karar verme süreçlerinde daha etkili analiz yapmalarını sağlar.
Soul Machines
soulmachines.com
Soul Machines, işletmelere dijital insanlar aracılığıyla kişiselleştirilmiş etkileşim ve destek sunan bir yapay zeka platformudur.
Kindly
kindly.ai
Kindly, müşteri destek ve satış otomasyonu için yapay zeka destekli sohbet botları sunan bir platformdur. Çok dilli destek ve özelleştirme imkanı sağlar.
Texthub
texthubai.com
Texthub, yazma deneyimini geliştiren bir platformdur. İçerik oluşturma, makaleleri yeniden yazma ve anlatım geliştirme gibi araçlar sunar.
Cogram
cogram.com
Cogram, sanal toplantıları kaydeden, not alan ve görevleri otomatikleştiren bir AI destekli uygulamadır. Verimliliği artırmak için tasarlanmıştır.
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
MarketingBlocks, anahtar kelimelerle pazarlama materyalleri oluşturan AI tabanlı bir uygulamadır. Açılış sayfaları, videolar ve metinler üretir.
Sendbird
sendbird.com
Sendbird, mobil uygulamalara gerçek zamanlı sohbet, ses ve video entegrasyonu sağlayan bir dijital iletişim platformudur.
Gladly
gladly.com
Gladly, işletmelerin müşteri etkileşimlerini merkezileştirerek daha kişiselleştirilmiş müşteri hizmetleri sunmalarını sağlayan bir dijital platformdur.
GPTConsole
gptconsole.ai
GPTConsole, geliştiricilerin web/mobil uygulamalar oluşturmasına ve web otomasyonu yapmasına yardımcı olan bir CLI ve NPM paketi sunar. İki otonom AI ajanı içerir.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud, çoklu kanallarda müşteri etkileşimlerini yönetmek için bulut tabanlı bir iletişim merkezi platformudur.
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate, müşteri hizmetlerini ölçeklendirmeye yardımcı olan bir otomasyon platformudur ve yapay zeka destekli sohbet deneyimleri sunar.
Verint
verint.com
Verint, işletmelere müşteri deneyimlerini yönetme, analiz etme ve geliştirme konusunda kapsamlı bir platform sunar.
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First, müşteri desteği için AI destekli bir sohbet robotu sunar. Milly, gerçek zamanlı yanıtlar vererek müşteri memnuniyetini artırır.
Brainwave
brainwave.so
Brainwave uygulaması, AI ile müşteri etkileşimlerini otomatikleştirir ve potansiyel müşteri toplama ile toplantı planlamasını kolaylaştırır.
Kait
kait.ai
KAIT, Kuveyt'te yapay zeka destekli bir konuşma platformudur. Sosyal medya ile entegrasyonla müşteri hizmetleri ve pazarlama sağlar.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne, gerçek zamanlı ürün önerileriyle görsel sohbet ve destek sunan bir müşteri hizmeti yazılımıdır.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell, işletmelerin SMS ve diğer platformlar üzerinden kesintisiz iletişim kurmasını sağlayan bir mobil mesajlaşma platformudur.
Gupshup
gupshup.io
Gupshup, müşteri etkileşimini otomatikleştiren AI destekli araçlar sunan bir platformdur. Sohbet botları ve çok kanallı mesajlaşma çözümleri sağlar.
Dixa
dixa.com
Dixa, çok kanallı müşteri hizmetleri sunarak şirketlerin müşteri etkileşimlerini yönetmelerine ve deneyimleri kişiselleştirmesine yardımcı olan bir platformdur.
iAdvize
iadvize.com
iAdvize, e-ticaret markalarına müşteri etkileşimini artırmak için sohbet tabanlı bir platform sunar ve müşteri destek süreçlerini yönetmelerine yardımcı olur.
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai, işletmelere akıllı sanal asistanlar ve sohbet botları oluşturma, dağıtma ve yönetme imkanı sunan bir konuşma yapay zekası platformudur.
Marvin
heymarvin.com
Marvin, müşteri bilgilerini merkezi hale getirerek kullanıcı odaklı ürünler tasarlamanıza yardımcı olan bir nitel veri analizi ve araştırma platformudur.
Arcanum
arcanum.ai
Arcanum, işletmelerin verimliliğini artırmak için AI destekli otomasyon ve veri analizi sunan bir uygulamadır.
ChatrHub
chatrhub.com
ChatrHub, müşteri hizmetlerini geliştiren AI destekli bir sohbet botu ve canlı ajan çözümüdür. Müşteri etkileşimlerini birden fazla kanaldan yönetir.
Zowie
getzowie.com
Zowie, işletmelere müşteri hizmetlerini otomatikleştirerek verimli yönetim sağlar ve çoklu kanallarda destek sunar.
CBOT
cbot.ai
CBOT, finans, e-ticaret, telekom ve müşteri hizmetleri sektörlerinde müşteri deneyimini geliştiren, AI destekli sohbet robotları sunan bir yapay zeka uygulamasıdır.
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing, işletmeler için sesli yapay zeka asistanları sunar. Müşteri görüşmelerini otomatikleştirir ve çeşitli sektörlerde hizmet verir.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson, işletmelerin müşterileriyle mesajlaşma ve sesli iletişim kanallarında etkili etkileşim kurmalarını sağlayan bir yapay zeka platformudur.
Moveo.AI
moveo.ai
Moveo.AI, yapay zeka destekli sohbet uygulamaları geliştiren bir platformdur. İşletmelere veri kullanımı ve müşteri deneyimlerini artırma imkanı sunar.
VOCALLS
vocalls.ai
VOCALLS, müşteri etkileşimlerini otomatikleştiren bir yapay zeka platformudur. Sesli, yazılı ve e-posta ile müşteri taleplerini hızlıca işler.
Hyro
hyro.ai
Hyro, işletmelerin iletişim süreçlerini otomatikleştiren bir yapay zeka platformudur. Karmaşık verileri basit iletişime dönüştürerek müşteri etkileşimlerini iyileştirir.
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Teneo Developers, geliştiricilerin konuşma yapay zekası çözümleri oluşturmasını, yönetmesini ve analiz etmesini sağlayan bir platformdur.
Hoory Conversations
hoory.com
Hoory, çok kanallı müşteri iletişimini yöneten AI destekli bir asistan. Kullanıcılar, müşteri etkileşimlerini tek bir panelden düzenleyip yönetebilir.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks, çalışanların iş bilgilerine hızlı erişim sağlamak için tasarlanmış bir yapay zeka platformudur. Slack entegrasyonu ile sorulara anında yanıt verir.
Comm10
comm100.com
Comm10, işletmelerin müşteri etkileşimlerini yönetmelerini sağlayan çok kanallı bir iletişim platformudur.
Alanna.ai
alanna.ai
Alanna.ai, başlık şirketleri için AI destekli sanal bir kapanış asistanıdır; sürekli hizmet verir, sipariş açar, kapama maliyet tahminleri oluşturur ve işlemleri destekler.
Mav
hiremav.com
Mav, satış temsilcileri için AI destekli bir SMS asistanıdır. Müşteri ile yazışmaları otomatikleştirir ve randevu planlaması yapar.
Alltius
alltius.ai
Alltius, işletmelere yapay zeka asistanları oluşturarak satışları artırma ve destek maliyetlerini azaltma imkanı sunan bir GenAI platformudur.
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday, yapay zeka ve insan zekasını birleştirerek müşteri hizmetlerinde otomatik yanıtlar sunan, sanal asistan ve sohbet çözümüdür.
Mercury
mercury.ai
Mercury, müşteri deneyimini otomatikleştiren bir sohbet ve canlı sohbet platformudur, tekrar eden talepleri AI ile yönetir.
Upsy Shopping
upsyshopping.com
Upsy Shopping, webshop sahiplerine satış artışı sağlamak ve müşteri memnuniyetini artırmak için AI tabanlı bir araçtır.
Exceed.ai
exceed.ai
Exceed.ai, pazarlama ve satış süreçlerini otomatikleştirerek potansiyel müşterilerle kişiselleştirilmiş görüşmeler yapmaya yardımcı olan bir AI platformudur.
Hubtype
hubtype.com
Hubtype, işletmelerin chatbot oluşturmalarını ve yönetmelerini sağlayan bir platformdur. Gerçek zamanlı veri işleme ile müşteri etkileşimlerini kolaylaştırır.
Slang.ai
slang.ai
Slang.ai, müşteri aramalarını 24/7 yanıtlayan sanal bir telefon asistanıdır. İşletmelere özelleştirilebilir ve hızlı kurulum imkanı sunar.
Posh AI
posh.ai
Posh, finansal kurumların müşterileriyle iletişimini geliştiren ve çağrı merkezi iş akışlarını otomatikleştiren bir yapay zeka uygulamasıdır.
Mehery
mehery.com
Mehery, dijital alanda çözümler sunan genç bir şirkettir. Müşteri etkileşimlerini demokratikleştirmeyi hedefler.
Automatorr
automatorr.com
Automatorr, kalıcı, sözleşmeli veya geçici işler için uzman işe alım ve yazılım çözümleri sunar, ayrıca danışmanlık hizmetleri sağlar.
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork, IT ekiplerine AI ile destekleyerek hizmet yönetimini otomatikleştirir ve çalışan verimliliğini artırmak için çeşitli süreçleri entegre eder.
Plum Voice
plumvoice.com
Plum Voice, programlanabilir bulut platformlarıyla otomatik AI çözümleri sunan bir CPaaS teknoloji şirketidir. Müşterilere sanal ses ajanları ve özel çözümler sağlar.
Flip CX
flipcx.com
Flip CX, işletmelere sesli yapay zeka ile müşteri hizmetlerini optimize etme imkanı sunan bir yazılımdır.
Neocom.ai
neocom.ai
Neocom.ai, AI destekli rehberli satış çözümü sunarak online alışveriş deneyimini geliştirmeye yardımcı olur ve müşteri verilerini analiz eder.
DigitalGenius
digitalgenius.com
DigitalGenius, e-ticaret için yapay zeka destekli müşteri deneyimi otomasyon platformudur. Müşteri sorgularını yönetmek için çoklu kanallar ve özelleştirme imkanı sunar.
Floatbot
floatbot.ai
Floatbot, kod yazmadan chatbot ve sesli bot geliştirmeyi sağlayan bir platformdur. Müşteri destek ve dijital süreç otomasyonu için kullanılır.
Certainly
certainly.io
Certainly, e-ticaret için kullanıcı deneyimlerini geliştiren bir yapay zeka platformudur. Kullanıcı dostu sohbet botları sunar ve 14'ten fazla dilde içerik sağlar.
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