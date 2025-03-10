Akıllı Sanal Asistanlar Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Sanal aracılar ve dijital çalışanlar olarak da bilinen akıllı sanal asistanlar (IVA'lar), işletmelerin müşterileriyle veya müşterileriyle konuşarak etkileşim kurmasını sağlar. Bu etkileşimler insan benzeri konuşmaları simüle eder ve doğal akışlarıyla karakterize edilir. IVA'lar ile geleneksel sohbet robotu yazılımları arasındaki temel ayrımlardan biri, konuşma yeteneklerinin karmaşıklığında yatmaktadır. Sohbet robotları genellikle önceden yazılmış yanıtlara dayalı olarak çalışırken ve tek bir etkileşimde birden fazla amacı kavramaya çalışırken, IVA'lar tek bir ifadeden çok çeşitli niyetleri yorumlamak için gelişmiş doğal dil işleme (NLP) yeteneklerinden yararlanır. Üstelik IVA'lar, makine öğrenimi ve derin öğrenme algoritmaları sayesinde açıkça programlanmadıkları yanıtları kavrayabiliyor. Bu onların günlük konuşma dili de dahil olmak üzere çeşitli sözcüklere ilişkin anlayışlarını sürekli olarak geliştirmelerine ve zaman içinde daha doğru ve bağlamsal olarak daha uygun yanıtlar vermelerine olanak tanır. Ek olarak, IVA'lar yanıtları kullanıcı segmentasyonuna veya sağlanan diğer bilgilere göre uyarlayabilir ve böylece kişiselleştirilmiş yardım sunabilir. IVA'lar genellikle pazarlama, müşteri hizmetleri ve satış gibi belirli iş rolleri veya kullanım durumları için uzmanlaşmıştır. Ayrıca, CRM yazılımı gibi mevcut iş sistemleriyle entegre olma yeteneğine de sahipler ve bu sistemleri güncellemek için insan tarafından oluşturulan verileri girdi olarak kullanmalarına olanak tanıyorlar. Bir ürünün Akıllı Sanal Asistan olarak sınıflandırılabilmesi için çeşitli kriterleri karşılaması gerekir: * NLP veya Konuşma Tanıma: Doğal dil işleme veya konuşma tanıma teknolojileri aracılığıyla konuşma isteklerini anlama yeteneği. * Konuşma Akışı Düzenleme: Kullanıcılara konuşma akışlarını düzenlemeleri için araçlar sağlayarak etkileşimlerin özelleştirilmesine ve optimizasyonuna olanak tanır. * Konuşma Analizi: Konuşmaları analiz etmek için gösterge tabloları veya raporlar gibi araçlar sunarak işletmelerin kullanıcı etkileşimleri hakkında bilgi edinmesine ve performansı artırmasına olanak tanır. * İnsan Yönlendirme: Gerektiğinde konuşmaları insan temsilcilerine yönlendirme yeteneği, karmaşık sorgular veya insan müdahalesi gerektiren durumlar için sorunsuz bir üst kademeye iletilmesini sağlar. * Döngüdeki İnsan Yetenekleri: Doğruluğu ve uygulanabilirliği korumak için döngüdeki insan yeteneklerini etkinleştirmek, hataları düzeltmek veya gerektiğinde performansı artırmak için insan gözetimine veya müdahalesine izin vermek. Bu kriterleri karşılayan IVA'lar, işletmelerin etkileşimli arayüzler aracılığıyla daha kişiselleştirilmiş, verimli ve ilgi çekici müşteri deneyimleri sunmalarına olanak sağlar.
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Zowie
getzowie.com
Zowie, işletmelere müşteri hizmetlerini otomatikleştirerek verimli yönetim sağlar ve çoklu kanallarda destek sunar.
Cuber
cuber.ai
Cuber AI, düşük maliyetli otomasyon platformu BotzForce ile hiperotomasyon pazarını altüst etmeye kendini adamış bir SaaS şirketidir. Yeni nesil üretken yapay zeka ve otomasyon çözümleriyle BT Yardım Masası, Satış Süreci Otomasyonu ve Müşteri Desteği sağlamanın eski yolunu yeniliyoruz. BotzForce platformumuz, konuşma yapay zekası, bulut özellikleri ve basit bir kodsuz platform gibi modern çözümlerle altyapıyı otomatikleştirerek işletmelerin zaman alan ve tekrarlayan görevleri daha verimli bir şekilde yönetmesine ve maliyetleri düşürmesine olanak tanır. Cuber AI'nin genel merkezi Silikon Vadisi'ndedir ve ofisleri Hindistan'ın Haydarabad şehrinde bulunmaktadır.
bluecap.ai
bluecap.ai
İşlerinizi Daha Hızlı, Daha Akıllı ve Uygun Ölçekte Yapın Bağlamsal görevleri tetikleyen ve ilgili bilgileri otomatik olarak ve iş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde entegre ederek neredeyse gerçek zamanlı özetler hayal edin: Google Workspace, Microsoft 360, Salesforce, Zoho ve daha fazlası.
Alltius
alltius.ai
Alltius, kurumsal uygulamalara, web sitelerine ve iletişim merkezlerine zahmetsizce güç veren bir Genai platformudur. Alltius ile, 2x satış ve destek maliyetlerini haftalar içinde% 50 azaltabilecek yetenekli, güvenli ve doğru AI asistanları oluşturabilirsiniz. Modern dijital satış ve destek yolculukları bozuldu. Onları iyileştirmek için yüksek yatırımlara rağmen, müşteriler destek temsilcileri tarafından sorgularını çözmek için uzun süre beklerken, alıcılar satış acenteleri tarafından alakasız sahalarla karşılaşıyorlar. Alltius satış, destek ve müşteri etkileşimlerini AI asistanları ile satış acentelerinin daha fazla satmasına yardımcı olan, destek ajanlarının yakın biletleri ve müşterilerin ihtiyaç duydukları bilgileri bulmasına yardımcı olur. Alltius’un müşterileri satışlarda 2 kat artış, kendi kendine hizmet bilet sapmasında 1.9 kat ve uygulamadan sonraki haftalar içinde bilet çözme süresinde 5x gördü. Alltius, sigorta, finansal hizmetler, SaaS, danışmanlık ve daha fazlasında en büyük kuruluşlara güç veriyor. Alltius, kapsamlı özellikleri ve yetenekleri ile kendisini DIY projelerinden, geleneksel sohbet botundan ve diğer AI araçlarından ayırır: * AI Asistanları Oluşturma Seçenekleri açısından çok yönlülük Bilgi kaynakları: Alltius, API'ler, URL'ler, belgeler, biletler, videolar, yapılandırılmış veritabanları, resimler, grafikler ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli kaynaklarla bütünleşir. Beceriler: Sorguları yanıtlama, satış konuşmaları oluşturma, veri karşılaştırması, veritabanlarına yazma, bilet oluşturma, etiketleme ve e -postalar hazırlama gibi çeşitli görevler gerçekleştirebilir. Kanallar: AI chatbots API'lar, widget'lar, Slack ve diğerleri dahil olmak üzere çeşitli kanallarda dağıtılabilir. * Değer Zamanı: Alltius, AI asistanları dakikalar içinde oluşturma ve koçluk yapma, bir günde test ve go-live ile Müşteri Öngörüleri, Ürün Geliştirme Önerileri ve 1. Gün'den daha fazlasını SSS'lerinizi otomatik olarak güncelleme ve daha fazlasını elde edebilme. * Doğruluk: Gelişmiş segmentasyon ve bilgi teknolojilerimizle halüsinasyon içermeyen Gen AI asistanlarını kullanın. * Maliyet verimliliği: AI asistanlarına verimli önbellekleme, kendi kendine barındırılan çözümler ve LLM olmayan iş akışları ile DIY projelerinin 1/10 maliyeti ile dağıtın. * Ölçeklenebilirlik: Günde 100k'den fazla sorgu için rahatça yönetilen kurumsal ölçekli hacimlerde çalışın. * Güvenlik: Nihai veri koruması için isteğe bağlı özel buluta sahip SOC2 Tip 2 ve ISO sertifikalı çözümleri ile son derece güvenli bir platform. Platformla birlikte, Alltius’un CMU, BCG, Google, Meta ve daha fazla çalışmasının AI uzmanları olan uzman ekibi, AI hedeflerinize ulaşmak için yanınızda. Her ipucuna veya müşteriye yardımcı olun; Anında, Alltius ile kolayca.
VOCALLS
vocalls.ai
Her türlü müşteri etkileşimini otomatikleştirin. VOCALLS, para tasarrufu sağlayan ve geliri artıran yüksek müşteri deneyimi için hem çevrimiçi hem de çevrimdışı müşteri etkileşimlerini otomatikleştiren kurumsal bir konuşma yapay zeka platformudur. Yapay zeka çözümlerimiz, temsilcilerin daha karmaşık görevlere odaklanabilmesi için hem gelen hem de giden tekrarlayan müşteri etkileşimlerini verimli bir şekilde yönetmek üzere tasarlanmıştır. Yapay zeka, müşteri sorgularını ses, sohbet ve e-posta yoluyla hızlı bir şekilde işlemek için günün her saati çalışabilir. * Voicebot: Giden ve gelen aramaları artırın. * Chatbot: Daha fazla müşteriyle etkileşime geçin. * Emailbot: E-postaları okumak ve atamak için harcanan zamanı yeniden ayırın. * LiveTranslate: Temsilcilerin her müşteriye yardımcı olabilmesi için canlı çeviri yapın. Uzmanlarımız, IVR, CRM'ler, telefon ve CCaaS dahil olmak üzere onların ihtiyaçlarına ve mevcut teknoloji yığınına uygun bir çözüm tasarlamak için müşterilerle yakın işbirliği içinde çalışır. Optimum performansı sağlamak için sürekli destek sunuyoruz.
ChatrHub
chatrhub.com
ChatrHub, müşteri hizmetlerini geliştiren AI destekli bir sohbet botu ve canlı ajan çözümüdür. Müşteri etkileşimlerini birden fazla kanaldan yönetir.
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday, son derece kişiselleştirilmiş müşteri görüşmelerine olanak tanıyarak en üst düzeyde müşteri deneyimi sunmak için yapay zekanın ve insan zekasının gücünü birleştiren yeni nesil bir canlı sohbet çözümüdür. Konuşmaya Dayalı Yapay Zekamız, hem müşterilerin kendi kendilerine yardım etmelerine yardımcı olan birinci basamak, self-servis müşteri danışmanı olarak hem de müşteri hizmetleri temsilcilerinin verimliliğini artırmaya yardımcı olan şık bir sanal asistan olarak hareket eder. Heyday'in sezgisel temsilci merkezi her cihazda mevcuttur; böylece ister masanızda ister hareket halindeyken müşterilerinizi memnun edebilirsiniz. Heyday ile şunları yapabilirsiniz: * Birinci basamak müşteri hizmetleri sorgularına yanıtları otomatikleştirin, müşterileri nitelendirin ve daha karmaşık soruları otomatik olarak önceliklendirerek onları doğru temsilciye iletin * Üstün bir müşteri deneyimi sunmak için birleşik bir ekip gelen kutusuyla işbirliği yapın * Güçlü e-ticaret entegrasyonları sayesinde doğrudan sohbetin içinde anında alışveriş sepetleri oluşturun * CRM'nizi zenginleştirmek için değerli müşteri içgörüleri toplayın * Verimliliğinizi artırmak ve zamandan tasarruf etmek için şablonlar oluşturun veya yapay zeka tarafından önerilen hızlı yanıtlardan yararlanın * Sipariş takibi bildirimleri, ürün satışları, müşteri memnuniyeti anketleri vb. ile müşterileri son derece kişiselleştirilmiş bir düzeyde yeniden hedefleyin. * Hiçbir ritmi kaçırmamak için temsilci bildirimlerinizi özelleştirin * Ve daha fazlası! Heyday, canlı sohbette yeni bir çağ başlatıyor. Müşteri hizmetleri ekibinize yapay zeka süper güçleri kazandırmak için bugün indirin.
babelforce
babelforce.com
babelforce, aracıları ve otomasyonu birleştiren şekillendirilebilir ses platformudur. Platformumuz size herkesin kullanabileceği araçlarla her zaman istediğiniz müşteri deneyimlerini yaratma gücü verir. Beyaz tahtaya çizebiliyorsanız babelforce ile de yapabilirsiniz. * Rutin görevlerin %90'ını otomatikleştirin * 50 temsilci koltuğu başına 1 milyon Euro tasarruf elde edin * VoiceBot'ları 70'ten fazla dilde dağıtın * Self servis ve iş akışı otomasyonları oluşturun * Zendesk ve diğer çözümlere kurumsal düzeyde CCaaS ekleyin
Mercury
mercury.ai
Mercury, müşteri deneyimi otomasyonuna yönelik kullanımı kolay, yapay zeka tabanlı bir mesajlaşma ve canlı sohbet platformudur. İşletmelerin web sitesi sohbeti, WhatsApp ve Facebook Messenger'da ölçülebilir sonuçlarla etkili müşteri deneyimleri sunmasına olanak tanır. Tekrarlanan hizmet taleplerinin yükünü müşteriyle yüz yüze gelen ekiplerin üzerinden almak için konuşma yapay zekasını kullanan Mercury, canlı temsilcilerin daha karmaşık kullanım örneklerine odaklanmalarına olanak tanıyor. CRM sağlayıcıları, e-ticaret platformları ve konuşma tasarımı araçlarıyla kodsuz entegrasyonlar, Mercury ile kolay bağlantı kurulmasına olanak tanır. Teknik olmayan ekiplere, minimum düzeyde kurulum yükü ve hızlı pazara sunma süresi ile ve canlı sohbet destek temsilcileri için kullanıcı başına ücret ödemeden gelişmiş hizmet otomasyonu oluşturma yeteneği sağlar.
Flip CX
flipcx.com
Flip CX, işletmelerin daha iyi müşteri hizmetleri için telefon kanallarını optimize etmelerine yönelik Alexa benzeri bir ses yapay zeka deneyimi sunan bir yazılım şirketidir. Flip CX, Amazon Alexa, Ada, Simon, Attentive, Scop Venture Capital, Bullpen ve Forum Ventures tarafından desteklenmektedir.
GPTConsole
gptconsole.ai
GPTConsole, geliştiricilerin web/mobil uygulamalar oluşturmasına ve web otomasyonu yapmasına yardımcı olan bir CLI ve NPM paketi sunar. İki otonom AI ajanı içerir.
Kenyt
kenyt.ai
Kenyt.AI'nin ürünü, işletmelerin yüksek kaliteli insan benzeri bir deneyim aracılığıyla müşterileriyle derinlemesine etkileşim kurmasına yardımcı olan, diyaloga dayalı bir müşteri etkileşimi platformudur. Kenyt Chatbot'lar ve Voicebot'lar birden fazla dili destekler ve endüstri ortalamasının çok üzerinde olan %95 doğruluğa sahip gelişmiş yapay zeka motoru sayesinde üstün müşteri etkileşimi sağlar. Sistem, bir e-ticaret portalında bir öğenin seçilmesi, ödemelerin işlenmesi, randevu alınması vb. gibi birden fazla yeniden kullanılabilir iş akışından oluşur ve aynı zamanda mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla pazarlama için kalıcı bir arka kanal oluşturur. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bilgi işlem dokunma/yazma aşamasından sohbet ve sese doğru ilerlerken, derin konuşma ve iş akışı zekasıyla Kenyt.AI, dünya çapındaki işletmelere yüksek kaliteli bir konuşma deneyimi sağlamak için en iyi konumdadır ve 5 milyar doların üzerindeki pazar fırsatından yararlanmaktadır. /yıl. Kurucu ekip, her biri 15 yıllık ilgili sektör deneyimine sahip IIT Roorkee ve IIT Mumbai'den geliyor.
AutomationEdge
automationedge.com
AutomationEdge, tercih edilen Hiperotomasyon, Robotik Süreç Otomasyonu ve BT Otomasyonu çözüm sağlayıcısıdır. Son derece gelişmiş Akıllı RPA'sı, Yapay Zeka, Makine öğrenimi, Chatbot, ETL, hazır API entegrasyonları ve BT otomasyonu gibi kurumsal otomasyon için gerekli tüm temel yetenekleri bir araya getirir. AutomationEdge, yenilikçi çözümünü halihazırda American Express, Capita, Coty, ICICI Lombard, HDFC Life, Smart Dubai Government, Mashreq Bank ve Genpact gibi dünya çapındaki büyük çok uluslu şirketlere sunmuştur. AutomationEdge, kuruluşların İK, BT, ön ofis, orta ofis veya arka ofisteki sıradan, tekrarlayan kural tabanlı görevlerini dikey olarak otomatikleştirmesine yardımcı olur. AutomationEdge, Salesforce AppExchange ve BMC Marketplace'te listelenmiştir.
Texthub
texthubai.com
Texthub, yazma deneyimini geliştiren bir platformdur. İçerik oluşturma, makaleleri yeniden yazma ve anlatım geliştirme gibi araçlar sunar.
Upsy Shopping
upsyshopping.com
Upsy Alışveriş Yardımcısı, satışları artırmak ve müşterileri mutlu etmek isteyen web mağazası sahiplerine yönelik bir yapay zeka aracıdır. * Upsy'nin akıllı arama özelliği, ziyaretçilerin görsellerle doğru ürünü hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olmak amacıyla mobil kullanıcılar için optimize edilmiştir. * AI ürün önerileri özelliği, müşterileri daha fazla satın almaya teşvik ederek her satışın değerini artırır. * Günlük fırsatlar ve yeni gelen promosyonlar, envanter dönüşümünü hızlandırır ve müşterileri mağazanızı keşfetmeye teşvik eder. * Akıllı SSS'ler müşteri hizmetleri ekibinize zaman kazandırır ve sepetten vazgeçmeyi azaltır. * Upsy'nin anket özelliği, işinizi optimize etmenize yardımcı olmak için değerli müşteri geri bildirimlerini toplar
Supervity
supervity.ai
Supervity (eski adıyla Techforce.ai), yapay zeka koçuyla bilgi çalışmalarını hızlı bir şekilde otomatikleştirmelerine ve paylaşmalarına olanak tanıyarak iş ekiplerinin daha hızlı sonuçlara ulaşmasını sağlar. Bugün, köklü şirketlerden hızlı büyüyen start-up'lara kadar 12.000'den fazla işletme kullanıcısı, Supervity'nin işyerini dönüştüren kodsuz yapay zeka destekli platformunu kullanıyor. Kullanım örnekleri sektörlere ve iş fonksiyonlarına göre değişiklik göstererek şirketlerin satış sonuçlarını %30'a kadar iyileştirmesine ve operasyonel üretkenliği %70'e kadar artırmasına yardımcı olur. Supervity'nin sunduğu çözümler yazılım firmalarının ve müşterilerinin iş süreçlerini kapsayabilmektedir. Çözüm, iş ekiplerinin manuel çalışmalarını otomatikleştirmesi için hem kullanıcı arayüzü hem de API tabanlı entegrasyonları destekler. Platform, kullanıcıların yeniden kullanılabilir dijital beceriler olarak kodsuz otomasyonlar oluşturup iş arkadaşları ve müşterilerle paylaşabilmesi için özünde ekip işbirliğiyle oluşturulmuştur. Supervity aynı zamanda ürün odaklı şirketlerin son kullanıcılarının AI Coach ile daha hızlı sonuçlara ulaşmalarına yardımcı olmalarını sağlar. Beyaz etiketli modelde yerleşik RPA, Konuşmalı Yapay Zeka ve OCR Yapay Zeka özelliklerini “hizmet olarak” sunan çok az sayıda şirketten biridir. Şirket şu anda KPMG, IBM ve Accenture gibi büyük sistem entegratörleriyle çalışıyor ve Finansal Hizmetler, Sağlık Hizmetleri ve Federal pazar segmentlerinde sektöre özel çözümler üretiyor.
Neocom.ai
neocom.ai
Biz, her çevrimiçi alışveriş yapan kişiye muhteşem müşteri deneyimi sunmaya çalışan canlı ve genç bir Saas şirketi olan Neocom'uz. İşletmelerin müşterilerine yardımcı olmalarına yardımcı oluyoruz. En son teknolojiyle donanmış, geniş deneyime sahip olağanüstü bir ekibiz. Yapay zeka destekli Rehberli Satış çözümümüz, ziyaretçilerinizin ilgisini çekmenize ve web sitenizde mükemmel ürünlerini keşfetmelerine olanak tanır. Ayrıca otomatik e-posta işlevi aracılığıyla onlarla bağlantı kurabilir ve Neocom platformunda topladığınız birinci ve sıfır taraf verilerini analiz edebilirsiniz. Bu, daha fazla etkileşime, daha yüksek dönüşüm oranlarına, daha yüksek AOV'lere ve daha az getiriye yol açar. Neocom aracılığıyla oluşturulan bilgileri kullanarak Pazarlama veya Tedarik gibi diğer departmanları da optimize edebilirsiniz.
DigitalGenius
digitalgenius.com
DigitalGenius, yapay zeka ile desteklenen e-ticaret ve perakendeye yönelik kodsuz müşteri deneyimi platformudur. Yapay zeka çözümleri, müşteri ağlarındaki her etkileşimden sürekli olarak öğreniyor ve gelişiyor; müşterilerin mutlu olmasına yardımcı olmak için 50'den fazla önceden oluşturulmuş kullanım senaryosundan, özelleştirilebilir süreçlerden ve entegrasyonlardan yararlanıyor. Çevrimiçi olarak daha iyi müşteri deneyimlerini desteklemek için dünya çapında ON, Selfridges, G-Star, Volcom, Mytheresa ve daha birçokları gibi ileriyi düşünen e-ticaret ve perakende işletmeleriyle birlikte çalışırlar. DigitalGenius ile şunları yapacaklar: * E-ticaret müşterileri için sorunsuz bir alıcı yolculuğu sunun * E-ticarete yönelik yapay zeka ile mükemmelliği ve gelecekteki büyümeyi teşvik edin * Hacimdeki öngörülemeyen ve mevsimsel ani artışları güvenle yönetin * Müşteriler onlarla iletişime geçmeden önce sorunları proaktif olarak ele alın ve çözün * Tüketici beklentilerini çevrimiçi ve çevrimdışı olarak karşılayın * E-ticaret otomasyonunu geniş ölçekte uygulayın ve kullanın * Temsilcilerin müşterilere her temas noktasında başarılı bir şekilde hizmet vermelerini sağlayın * Biriktirme otomasyonu ile hızla Sıfır Biriktirme İş Listesi'ne ulaşın İşletmelerin aşağıdakilerle olağanüstü müşteri deneyimleri sunmalarına yardımcı olurlar: * Dünya çapındaki ileri görüşlü e-ticaret işletmelerinden edinilen bilgilerle oluşturulan, sürekli gelişen ve gelişen bir e-ticaret yapay zeka platformu * Mevsimsel ve öngörülemeyen ani artışları kolayca yönetmek için özel olarak e-ticarete yönelik 50'den fazla önceden oluşturulmuş kullanım örneği * Teslimatlar ve iadeler hakkında güncel bilgiler sağlayan proaktif etkileşimler * En yenilikçi e-ticaret şirketlerinden oluşan bir ağdan öğrenilen ve kişiye özel yanıtlar ve yolculuklar sağlayan en iyi uygulamalar * Müşterilerin gereksinimlerine göre özelleştirilebilir entegrasyonlar ve süreçler DigitalGenius'a Kolayca Erişin: * Bulut Teknolojisi (SaaS) * Her zaman açık: 7/24 365 * Birden fazla dil mevcuttur * Kodsuz/düşük kodlu entegrasyonlarla 1 haftada kurulum yapın * Agnostik Kanallar: Self Servis, E-posta, Botlar, Temsilciler, Proaktif, Satış Öncesi ve Ses
Cognigy
cognigy.com
Cognigy, piyasadaki en ileri yapay zeka teknolojisinden yararlanarak müşteri hizmetleri sektöründe devrim yaratıyor. Ödüllü çözümü Cognigy.AI, işletmelerin herhangi bir dilde ve herhangi bir kanalda anında, kişiselleştirilmiş olağanüstü hizmet sunmalarına olanak sağlar. Cognigy, Yapay Zeka Temsilcileri oluşturmak için Üretken ve Konuşmaya Dayalı Yapay Zekayı mükemmel bir şekilde birleştirerek müşteri hizmetlerinin geleceğini şekillendiriyor, müşteri memnuniyetini artırıyor ve çalışanları gerçek zamanlı olarak destekliyor. Dünyanın önde gelen Konuşmalı Yapay Zeka platformunun temelleri üzerine inşa edilen Cognigy.AI, Sesli Yapay Zeka Aracıları, Dijital Sohbet Yapay Zeka Aracıları ve Ajan Copilot dahil olmak üzere bir dizi anahtar teslim çözümle yeni nesil müşteri hizmetleri sunar. Düzinelerce önceden eğitilmiş beceriyle donatılmış olarak gelen platform, mevcut kurumsal sistemlerle sorunsuz bir şekilde çalışır ve temsilcilerinizden öğrenerek onlara süper güçler verir. Dünya çapında 1000'den fazla marka, işleri için yapay zeka müşteri hizmetleri temsilcileri oluşturma konusunda Cognigy'ye ve onun geniş ortak ağına güveniyor. Cognigy'nin dünya çapındaki etkileyici müşteri portföyü arasında Bosch, Frontier Airlines, Lufthansa Group, Mercedes-Benz ve Toyota yer almaktadır.
Fundamento
fundamento.ai
Fundamento, kurumsal iletişim merkezlerine yönelik bir yapay zeka ses botudur. Fundamento'nun yapay zeka ses botu, özellikle finansal hizmetler sektöründeki kuruluşlar için özel olarak tasarlanmış olup, sınıfının en iyisi varlık çıkarma modelleriyle karmaşık müşteri görüşmelerini yönetebilir. Fundamento, Google tarafından finanse edilen bir şirkettir ve artan ölçek ve önemli ölçüde azaltılmış maliyet yoluyla P&L verimliliğinde çığır açan iyileştirmeler sağlamak için Hero FinCorp, IIFL, Paisabazaar gibi şirketlerle yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Fundamento'nun müşterileri aşağıdakilerden yararlanır: - Yalnızca 12 ayda maliyette %60'a varan azalma - Satış hunisi optimizasyonunda benzeri görülmemiş gelişme - AHT'de dikkate değer düşüş - CSAT ve CX'e sarsılmaz odaklanma Nasıl? Fundamento'nun sanal aracısı sezgiseldir ve genellikle rakipler arasında görülen gecikme, Konuşmadan Metne (STT) hataları ve dil komplikasyonları gibi yaygın sorunların üstesinden kolayca gelir. Sistemi aynı zamanda her fırsatta müşterinin niyetini çevirerek, yazıya dökerek ve anlayarak yapılandırılmamış, karmaşık verileri ustaca işleyebilir. Fundamento, müşteri yaşam döngüsü boyunca basitten karmaşığa kadar birçok kullanım senaryosunda kuruluşlarla çalışır: - Müşteri hizmetleri - Lider yeterliliği - Huni yönetimi - Koleksiyonlar - Veri Doğrulama
Alanna.ai
alanna.ai
Alanna, Unvan Şirketleri için yapay zeka destekli bir sanal Kapanış Asistanıdır! Zeki, becerikli ve her zaman yardım etmeye isteklidir: * Müşteri hizmeti: Resware, SoftPro ve RamQuest için genel ve dosyaya özel soruları 7/24/365 yanıtlar. * Sipariş Girişi: Resware başlık yazılımı üretim sisteminde 7/24 yeni siparişler açar. * Kapanış: Alıcı kapanış maliyet tahminlerini ve satıcı net sayfalarını 7/24 oluşturur (Yalnızca ResWare). * İşleme: Alanna Akıllı Formlar aracılığıyla satıcı/alıcı bilgilerini toplar ve işler. * Destek: İşlemin tüm taraflarına proaktif olarak kısa mesaj ve e-posta gönderir. * Satış: Kapanış sonrası pazarlama, müşteriyi elde tutma ve yeni işler için toplu kısa mesaj pazarlama kampanyalarını güçlendirir. * Pazarlama: Tüketicilere başlık süreci boyunca yol göstererek marka elçiniz olarak hareket eder.
Soul Machines
soulmachines.com
Soul Machines, işletmelere dijital insanlar aracılığıyla kişiselleştirilmiş etkileşim ve destek sunan bir yapay zeka platformudur.
Slang.ai
slang.ai
Slang.ai, sanal telefon aracısı olarak işlev gören bir yapay zeka aracıdır. Müşterilerin istedikleri zaman bağlantı kurabilmelerini sağlamak için 24 saat çağrı yönetimi yetenekleri sunar. Esneklik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır ve kullanıcıların sistemi kendi özel ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılayacak şekilde uyarlamalarına olanak tanır. Slang.ai'nin en önemli değer önermelerinden biri, aracın bir işletmenin mevcut iletişim altyapısına hızlı bir şekilde dahil edilmesini mümkün kılan kurulum kolaylığıdır. Bu aracın odak noktası müşteri memnuniyeti olup, müşterilerin istek ve taleplerini güvenilir ve hızlı bir şekilde yerine getirerek müşteri deneyimlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Slang.ai, telekomünikasyon etkinliğini ve verimliliğini optimize etmeyi amaçlayan her büyüklükteki işletme için uygundur.
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First, müşteri desteği için AI destekli bir sohbet robotu sunar. Milly, gerçek zamanlı yanıtlar vererek müşteri memnuniyetini artırır.
Posh AI
posh.ai
Posh, 2018 yılında MIT'in yapay zeka laboratuvarından çıkan, girişim destekli, konuşmaya dayalı bir yapay zeka şirketidir. Bankacılığa erişimi demokratikleştirmeye ve finansal kurumlar için yapay zekanın sorumlu bir şekilde benimsenmesini hızlandırmaya, topluluklarına ve çalışanlarına hizmet etme biçimlerini dönüştürmeye kararlıyız. Finansal hizmet şirketlerinin müşterileriyle bağlantı kurma biçimini dönüştürüyor ve iletişim merkezi iş akışını otomatikleştiriyoruz. Yapay zeka platformumuz mesajlaşma ve ses kanallarını kapsar.
Mosaicx
mosaicx.com
Mosaicx, müşteriler ve çalışanlarla etkileşimleri otomatikleştirmek için konuşmaya dayalı yapay zeka, makine öğrenimi ve doğal dil işleme teknolojilerini kullanan bulut tabanlı bir üründür. IVA teknolojisi, sektör lideri ses tanıma ve dijital mesajlaşma yetenekleri aracılığıyla hızlı, kolay ve kişiselleştirilmiş hizmet sunarak müşteri ve çalışan memnuniyetini artıran olumlu etkileşimler yaratıyor. Mosaicx, konuşmaya dayalı yapay zekayı şaşırtıcı derecede basit hale getiriyor.
Mehery
mehery.com
Mehery, dijital alanda çözümler üreten, bir yıllık genç bir şirkettir. Kurumsal sistemlerin dijitalleştirilmesi, büyük işletmelerin dijital dönüşüm yolculukları ve ölçeğe göre sosyal medya yönetim sistemlerinin oluşturulması konularında 100 yılı aşkın birikimli deneyime sahip bir teknokrat ve teknoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından kurulmuştur. Mehery, bir kuruluşun tüm dijital varlıklarında bilgilendirici, edinimci, proaktif ve tepkisel müşteri etkileşimlerini demokratikleştirme fikrinden doğmuştur. Dijitalleşmeyi doğru bir şekilde gerçekleştirmenin ve bunu kodsuz, dijital pazarlama odaklı, olaysız bir şekilde elde etme yeteneğinin sağlanmasının, ileriye dönük kurumsal başarıların anahtarı olacağına inanıyoruz. Müşterilerimiz, karşılıklı başarıdaki ortaklarımızdır. Birlikte yolculuğumuz yeni başladı.
Mav
hiremav.com
Mav, büyüme odaklı satış temsilcileri için yapay zeka destekli ilk SMS asistanıdır. Kısa mesaj aracılığıyla potansiyel müşterilerinizle ve müşterilerinizle karşılıklı alışverişi otomatikleştirin. İster toplantı planlamak, ister potansiyel müşterileri değerlendirmek veya potansiyel müşterileri takip etmek olsun, Mav bu işin içindedir. Mav'ı işe alın, işinizi ölçeklendirin.
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate, müşteri hizmetlerini ölçeklendirmeye yardımcı olan bir otomasyon platformudur ve yapay zeka destekli sohbet deneyimleri sunar.
Brainwave
brainwave.so
Brainwave uygulaması, AI ile müşteri etkileşimlerini otomatikleştirir ve potansiyel müşteri toplama ile toplantı planlamasını kolaylaştırır.
Automatorr
automatorr.com
Automatorr'ın hizmetleri şunları içerir: * Kalıcı, sözleşmeli veya geçici roller için uzmanlaşmış yetenek alımı. * Çözüm tasarımı, uygulama ve desteğin tüm aşamalarında danışmanlık, danışmanlık ve uygulama. * Sektöre özel sorunları çözen, tam olarak yönetilen yazılım çözümleri sunuyoruz. Bu çözümler birkaç gün içinde ekonomik bir şekilde devreye alınabilir ve yatırımın geri dönüşünü garanti eder. * Kuruluşunuzdaki boşlukları doldurmak veya projeleri bütçe dahilinde ve zamanında tamamlamak için serbest Çevrimiçi Yetenek Pazaryeri aracılığıyla 1000'den fazla uzmana erişin.
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork, BT ekiplerine yapay zeka yoluyla çalışan desteğini ve hizmet sunumunu otomatikleştirme yetkisi veren modern hizmet yönetimi yazılımının lider sağlayıcısıdır. Atomicwork, kuruluşunuz genelinde üretkenlik etkisi yaratmak için çalışanlarınızı, BT sistemlerinizi, İK operasyonlarınızı ve iş süreci otomasyonunu bir araya getirir. Atomicwork, yapay zeka öncelikli iş akışları otomasyonu ile tüm iş süreçlerinde size dijital bir kurumsal deneyim sunarak çalışan üretkenliğini ve kurumsal verimliliği artırmanıza yardımcı olur.
Arcanum
arcanum.ai
Arcanum, işletmelerin verimliliğini artırmak için AI destekli otomasyon ve veri analizi sunan bir uygulamadır.
Plum Voice
plumvoice.com
Plum Voice, programlanabilir bulut platformları aracılığıyla otomatikleştirilmiş yapay zeka teknolojisi çözümleri sağlayan bir CPaaS teknoloji şirketidir. Plum Voice, maliyet verimliliği için tekrarlanan görevleri, müşteri etkileşimlerini ve iş süreçlerini otomatikleştirmek amacıyla müşterilerin akıllı sanal ses aracıları (IVA'lar) veya özel çözümler (etkileşimli sesli yanıt (IVR), anketler, ödeme işlemleri vb.) arasından seçim yapmasına olanak tanır. maliyet tasarrufu.
Moveo.AI
moveo.ai
Moveo.AI, konuşma yapay zekasının olması gereken şeydir… Üretken yapay zeka ve tescilli Büyük Dil Modelleri (LLM'ler) tarafından desteklenen kurumsal sınıf platformumuz, kendini geliştiren konuşma yapay zeka aracıları aracılığıyla müşteri deneyimlerinde devrim yaratıyor. Misyonumuz yapay zekanın gizemini açığa çıkarmak, onu erişilebilir ve kullanımı basit hale getirmek, kuruluşların verilerinden yararlanmalarını, operasyonlarını ölçeklendirmelerini ve müşteri deneyimlerini yükseltmelerini desteklemektir. Viva, Kaizen Gaming, Edenred ve Allianz gibi küresel şirketlerle işbirliği yapan Moveo.AI, ABD, Yunanistan ve Brezilya'da sağlam bir varlık oluşturdu. 20'den fazla dili kapsayan küresel erişime sahip platformumuz şu anda aylık 2 milyonu aşan aktif kullanıcıya sahip bir kullanıcı tabanına hitap etmektedir.
Kait
kait.ai
KAIT, Kuveyt'te yapay zeka destekli bir konuşma platformudur. Sosyal medya ile entegrasyonla müşteri hizmetleri ve pazarlama sağlar.
iAdvize
iadvize.com
iAdvize, e-ticaret markalarına müşteri etkileşimini artırmak için sohbet tabanlı bir platform sunar ve müşteri destek süreçlerini yönetmelerine yardımcı olur.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai, işletmelerin müşteri hizmetlerini otomatikleştirmesine olanak tanıyan bir yapay zeka platformudur.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks, şirketlerin bilgilerini her çalışan için erişilebilir ve uygulanabilir hale getirmesine yardımcı olan bir yapay zeka üretkenlik platformudur. Dash AI bilgi asistanı işle ilgili soruları anında yanıtlıyor, ilgili içerik üretiyor, belgeleri, mesajları, görevleri ve daha fazlasını buluyor. Dash AI, web arayüzüne ek olarak güçlü bir Slack entegrasyonuna da sahiptir. Sık sorulan sorulara otomatik yanıt verebildiği şirket Slack kanallarına eklenebiliyor. Dashworks şu anda bir şirketin teknoloji yığınındaki 20'den fazla uygulamayla entegre oluyor.
Exceed.ai
exceed.ai
Exceed.ai, E-posta, Web Sitesi Sohbeti ve Web Sitesi Sohbeti üzerinden kişiselleştirilmiş, iki yönlü bir görüşme ile geniş ölçekte müşteri adaylarıyla toplantılar yakalamak, etkileşimde bulunmak, sohbet etmek, nitelendirmek ve planlamak için konuşma otomasyonu yoluyla pazarlama ve satış yeteneklerini artırmaya yardımcı olan bir Konuşmalı Yapay Zeka Platformudur. SMS. Exceed.ai, mevcut satış kanalınızla daha fazla gelir fırsatı keşfeder, potansiyel müşterilerinize daha iyi bir deneyim sunar ve satış ve pazarlama ekiplerinin potansiyel müşterilerle ilişkiler kurma, anlamlı konuşmalar yapma ve anlaşmaları tamamlama gibi en etkili işleri yapmaya odaklanmaları için daha fazla zaman sağlar. Exceed, CRM'niz ve pazarlama otomasyon platformunuzla entegre olur.
Certainly
certainly.io
Kesinlikle, tıklamaları konuşmalarla değiştirerek işletmelerin e-ticaret için inanılmaz kullanıcı deneyimleri oluşturmalarına yardımcı olma misyonundadır. Kesinlikle Konuşmalı Yapay Zeka yazılımı, işinizi yürüttüğünüz platformlar arasında sorunsuz bir şekilde bağlanır ve dünya çapında 20'den fazla ülkede müşterilerimiz ve iş ortaklarımız bulunmaktadır. Kesinlikle Konuşmalı Yapay Zeka Platformu, kodsuz Chatbot Oluşturucusu ile eğlenceli ve kolay bir oluşturma deneyimi sunar. Ürün, kanallar arasında yüksek kaliteli kullanıcı deneyimleri, düzinelerce iş sistemiyle kusursuz entegrasyonlar ve her dili algılayan ve 14'ten fazla dilde kullanıma hazır içerik sunan güçlü, özel bir yapay zeka sunar. Carlsberg, Tiger of İsveç, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk ve AKQA gibi markalar kesinlikle güvenmektedir.
Gladly
gladly.com
Gladly, işletmelerin müşteri etkileşimlerini merkezileştirerek daha kişiselleştirilmiş müşteri hizmetleri sunmalarını sağlayan bir dijital platformdur.
Botpress
botpress.com
Botpress, kullanıcıların sohbet botları oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan bir yapay zeka platformudur. Görsel akış düzenleyici ve çok kanallı entegrasyon destekler.
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
MarketingBlocks, anahtar kelimelerle pazarlama materyalleri oluşturan AI tabanlı bir uygulamadır. Açılış sayfaları, videolar ve metinler üretir.
Cogram
cogram.com
Cogram, sanal toplantıları kaydeden, not alan ve görevleri otomatikleştiren bir AI destekli uygulamadır. Verimliliği artırmak için tasarlanmıştır.
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI, işletmelerin AI ajanları oluşturup yönetmesini sağlayan kullanıcı dostu bir platformdur.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne, gerçek zamanlı ürün önerileriyle görsel sohbet ve destek sunan bir müşteri hizmeti yazılımıdır.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud, çoklu kanallarda müşteri etkileşimlerini yönetmek için bulut tabanlı bir iletişim merkezi platformudur.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson, işletmelerin müşterileriyle mesajlaşma ve sesli iletişim kanallarında etkili etkileşim kurmalarını sağlayan bir yapay zeka platformudur.
Haptik
haptik.ai
Haptik, markaların kullanıcılarla yapay zeka destekli, kişiselleştirilmiş konuşma deneyimleri sunmasını sağlayan bir platformdur.
Sendbird
sendbird.com
Sendbird, mobil uygulamalara gerçek zamanlı sohbet, ses ve video entegrasyonu sağlayan bir dijital iletişim platformudur.
Pypestream
pypestream.com
Pypestream, işletmelerin müşterileriyle etkileşim kurma ve onları güçlendirme biçimini dönüştüren bir self-servis otomasyon platformudur. Müşterilerin daha iyiyi hak ettiği inancıyla 2015 yılında kurulan dijital platformumuz, her kanalda, her zaman olağanüstü müşteri hizmeti sunmaktadır. Başta Fortune 500'de yer alan ve olumlu müşteri deneyimleri sunmaya kendini adamış işletmeler olmak üzere birçok sektördeki müşterilere hitap ediyoruz. Pypestream, sigorta, sağlık hizmetleri, seyahat, telekomünikasyon, akış, finansal hizmetler ve e-Ticaret gibi çeşitli sektörlerde olağanüstü müşteri deneyimleri sunmaya kendini adamış orta ve büyük ölçekli şirketlere hizmet vermektedir.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği ile müşteri hizmetleri sürecini kolaylaştıran bir mesajlaşma platformudur.
Dixa
dixa.com
Dixa, çok kanallı müşteri hizmetleri sunarak şirketlerin müşteri etkileşimlerini yönetmelerine ve deneyimleri kişiselleştirmesine yardımcı olan bir platformdur.
Comm10
comm100.com
Comm10, işletmelerin müşteri etkileşimlerini yönetmelerini sağlayan çok kanallı bir iletişim platformudur.
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai, işletmelere akıllı sanal asistanlar ve sohbet botları oluşturma, dağıtma ve yönetme imkanı sunan bir konuşma yapay zekası platformudur.
Boost.ai
boost.ai
Olağanüstü müşteri deneyimleri sunmaya kendini adamış olan Boost.ai, kurumsal düzeyde konuşmaya dayalı yapay zekanın ön sıralarında yer almaktadır. İnsanlar ve kuruluşlar arasında benzersiz etkileşimleri mümkün kılmak için yola çıkan Boost.ai, yapay zekanın sınırlarını sorumlu bir şekilde zorlamak için en son teknolojiden yararlanıyor. Tescilli, kendi kendine öğrenen yapay zeka platformu, işletmelere etkileşimleri geniş ölçekte otomatikleştirme, verimliliği artırma ve olumlu sonuçlar sağlama konusunda güç verir. Çeşitli sektörlerdeki kuruluşların güvendiği Boost.ai'nin sanal aracıları, her gün binlerce etkileşimi otomatikleştirerek çözüm oranlarını sürekli olarak yüzde 90'ın üzerinde tutuyor. 2016 yılında kurulan Boost.ai, Nordic Capital tarafından desteklenmektedir ve genel merkezi Sandnes, Norveç'te olup Los Angeles, Kopenhag ve Londra gibi şehirlerdeki küresel ofislerle faaliyet göstermektedir.
Espressive
espressive.com
Espressive, ilk günden itibaren çalışan deneyimini, üretkenliğini ve memnuniyetini artırırken maliyetleri azaltan, kurumsal kullanıma hazır dijital işyeri yardımı sunar. İşletmelere yönelik sanal destek temsilcimiz (VSA) Espressive Barista, iş yerinde yardım alma deneyimini yükseltmek amacıyla çalışanlara insan kapasitesini aşan kendi kendine yardım sağlamak için dijital deneyim, zeka ve otomasyonun mükemmel karışımını birleştirir. Barista, en iyi insan deneyimini en iyi yapay zekayla bir araya getirerek hizmet temsilcisi rolünü üstleniyor. Tescilli ve alana özgü bir büyük dil modeli (LLM), Çalışan Dil Bulutu'nun yanı sıra genelleştirilmiş LLM'lerle entegrasyondan yararlanan Barista, çalışanların 80 ila 85'i benimsemesiyle sonuçlanan kişiselleştirilmiş deneyimlerle çalışan sorularının, sorunlarının ve isteklerinin çözümünü otomatikleştirir. % ve yardım masası çağrı hacmi %50'den %70'e düşürüldü.
Hyro
hyro.ai
Hyro, bir seferde binlerce yapay zeka ile çalışan dünyayı birbirine bağlıyor. 1 numaralı uyarlanabilir iletişim şirketi olarak, karmaşık verileri doğal dil otomasyonu ve hesaplamalı dilbilimle basit diyaloga dönüştürüyoruz. ABD genelinde Baptist Sağlık, Mercy Health ve Rent.com da dahil olmak üzere işletmeler, sert, niyet tabanlı sohbet botları ve IVR sistemlerini basit, hızlı ve ölçeklenebilir uyarlanabilir konuşma deneyimleriyle değiştirmeye güveniyor. Vizyonumuz, 7/24 herhangi bir konuşma ortamında dijital etkileşimleri otomatikleştirmektir, böylece şirketler kolayca iletişim kurabilir, daha fazla dönüştürebilir ve yol boyunca eyleme geçirilebilir müşteri bilgileri toplayabilir.
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