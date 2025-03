Akıllı Sanal Asistanlar Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

DigitalGenius

digitalgenius.com

DigitalGenius, yapay zeka ile desteklenen e-ticaret ve perakendeye yönelik kodsuz müşteri deneyimi platformudur. Yapay zeka çözümleri, müşteri ağlarındaki her etkileşimden sürekli olarak öğreniyor ve gelişiyor; müşterilerin mutlu olmasına yardımcı olmak için 50'den fazla önceden oluşturulmuş kullanım senaryosundan, özelleştirilebilir süreçlerden ve entegrasyonlardan yararlanıyor. Çevrimiçi olarak daha iyi müşteri deneyimlerini desteklemek için dünya çapında ON, Selfridges, G-Star, Volcom, Mytheresa ve daha birçokları gibi ileriyi düşünen e-ticaret ve perakende işletmeleriyle birlikte çalışırlar. DigitalGenius ile şunları yapacaklar: * E-ticaret müşterileri için sorunsuz bir alıcı yolculuğu sunun * E-ticarete yönelik yapay zeka ile mükemmelliği ve gelecekteki büyümeyi teşvik edin * Hacimdeki öngörülemeyen ve mevsimsel ani artışları güvenle yönetin * Müşteriler onlarla iletişime geçmeden önce sorunları proaktif olarak ele alın ve çözün * Tüketici beklentilerini çevrimiçi ve çevrimdışı olarak karşılayın * E-ticaret otomasyonunu geniş ölçekte uygulayın ve kullanın * Temsilcilerin müşterilere her temas noktasında başarılı bir şekilde hizmet vermelerini sağlayın * Biriktirme otomasyonu ile hızla Sıfır Biriktirme İş Listesi'ne ulaşın İşletmelerin aşağıdakilerle olağanüstü müşteri deneyimleri sunmalarına yardımcı olurlar: * Dünya çapındaki ileri görüşlü e-ticaret işletmelerinden edinilen bilgilerle oluşturulan, sürekli gelişen ve gelişen bir e-ticaret yapay zeka platformu * Mevsimsel ve öngörülemeyen ani artışları kolayca yönetmek için özel olarak e-ticarete yönelik 50'den fazla önceden oluşturulmuş kullanım örneği * Teslimatlar ve iadeler hakkında güncel bilgiler sağlayan proaktif etkileşimler * En yenilikçi e-ticaret şirketlerinden oluşan bir ağdan öğrenilen ve kişiye özel yanıtlar ve yolculuklar sağlayan en iyi uygulamalar * Müşterilerin gereksinimlerine göre özelleştirilebilir entegrasyonlar ve süreçler DigitalGenius'a Kolayca Erişin: * Bulut Teknolojisi (SaaS) * Her zaman açık: 7/24 365 * Birden fazla dil mevcuttur * Kodsuz/düşük kodlu entegrasyonlarla 1 haftada kurulum yapın * Agnostik Kanallar: Self Servis, E-posta, Botlar, Temsilciler, Proaktif, Satış Öncesi ve Ses