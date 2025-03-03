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Sanal aracılar ve dijital çalışanlar olarak da bilinen akıllı sanal asistanlar (IVA'lar), işletmelerin müşterileriyle veya müşterileriyle konuşarak etkileşim kurmasını sağlar. Bu etkileşimler insan benzeri konuşmaları simüle eder ve doğal akışlarıyla karakterize edilir. IVA'lar ile geleneksel sohbet robotu yazılımları arasındaki temel ayrımlardan biri, konuşma yeteneklerinin karmaşıklığında yatmaktadır. Sohbet robotları genellikle önceden yazılmış yanıtlara dayalı olarak çalışırken ve tek bir etkileşimde birden fazla amacı kavramaya çalışırken, IVA'lar tek bir ifadeden çok çeşitli niyetleri yorumlamak için gelişmiş doğal dil işleme (NLP) yeteneklerinden yararlanır. Üstelik IVA'lar, makine öğrenimi ve derin öğrenme algoritmaları sayesinde açıkça programlanmadıkları yanıtları kavrayabiliyor. Bu onların günlük konuşma dili de dahil olmak üzere çeşitli sözcüklere ilişkin anlayışlarını sürekli olarak geliştirmelerine ve zaman içinde daha doğru ve bağlamsal olarak daha uygun yanıtlar vermelerine olanak tanır. Ek olarak, IVA'lar yanıtları kullanıcı segmentasyonuna veya sağlanan diğer bilgilere göre uyarlayabilir ve böylece kişiselleştirilmiş yardım sunabilir. IVA'lar genellikle pazarlama, müşteri hizmetleri ve satış gibi belirli iş rolleri veya kullanım durumları için uzmanlaşmıştır. Ayrıca, CRM yazılımı gibi mevcut iş sistemleriyle entegre olma yeteneğine de sahipler ve bu sistemleri güncellemek için insan tarafından oluşturulan verileri girdi olarak kullanmalarına olanak tanıyorlar. Bir ürünün Akıllı Sanal Asistan olarak sınıflandırılabilmesi için çeşitli kriterleri karşılaması gerekir: * NLP veya Konuşma Tanıma: Doğal dil işleme veya konuşma tanıma teknolojileri aracılığıyla konuşma isteklerini anlama yeteneği. * Konuşma Akışı Düzenleme: Kullanıcılara konuşma akışlarını düzenlemeleri için araçlar sağlayarak etkileşimlerin özelleştirilmesine ve optimizasyonuna olanak tanır. * Konuşma Analizi: Konuşmaları analiz etmek için gösterge tabloları veya raporlar gibi araçlar sunarak işletmelerin kullanıcı etkileşimleri hakkında bilgi edinmesine ve performansı artırmasına olanak tanır. * İnsan Yönlendirme: Gerektiğinde konuşmaları insan temsilcilerine yönlendirme yeteneği, karmaşık sorgular veya insan müdahalesi gerektiren durumlar için sorunsuz bir üst kademeye iletilmesini sağlar. * Döngüdeki İnsan Yetenekleri: Doğruluğu ve uygulanabilirliği korumak için döngüdeki insan yeteneklerini etkinleştirmek, hataları düzeltmek veya gerektiğinde performansı artırmak için insan gözetimine veya müdahalesine izin vermek. Bu kriterleri karşılayan IVA'lar, işletmelerin etkileşimli arayüzler aracılığıyla daha kişiselleştirilmiş, verimli ve ilgi çekici müşteri deneyimleri sunmalarına olanak sağlar.
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Botpress
botpress.com
Botpress, ChatGPT sohbet robotları oluşturmaya yönelik üretken bir yapay zeka platformudur ve kullanıcıların, OpenAI tarafından sunulan LLM'ler ve GPT'deki en son gelişmelerle desteklenen, sezgisel bir oluşturma deneyimine sahip sohbet robotları oluşturmasına olanak tanır. Platform, yeni nesil bir sohbet robotu düzenleyicisi sağlayan GPT-Native Engine ve Conversation Studio dahil olmak üzere çok çeşitli özellikler sunuyor. Ayrıca platform, kullanıcıların sohbet robotlarını diğer araç ve hizmetlerle entegre etmek için kullanabilecekleri en geniş entegrasyon koleksiyonu olan Hub'ı da içeriyor. Ayrıca belgeler, video eğitimleri, SDK ve Discord'da bir topluluk forumu dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar sunar. Botpress Cloud, kullanıcıların sohbet robotlarını daha hızlı oluşturmak ve dağıtmak için deneyebilecekleri platformun yeni özelliğidir; Görsel Akış Düzenleyicisi ise kullanıcıların kullanıcılarının konuşmalarını hayata geçirmesine olanak tanıyan sezgisel, görsel bir akış düzenleyicisi sunar. Platform ayrıca, en büyük açık kaynak sohbet robotu topluluğu tarafından desteklenen çeşitli önceden oluşturulmuş entegrasyonlar ve beceriler sunarak kullanıcıların oluşturma süreçlerini hızlandırmasına olanak tanır. Kullanıcılar, sohbet robotlarını sürekli olarak geliştirmek için platformun Analitik, Yanlış Anlaşılan ve Duygu Analizi'nden elde ettiği içgörülerden yararlanabilir. Ayrıca Botpress, kullanıcılarla bulundukları yerde buluşmak için tüm kanallarında tek tıklamayla dağıtım olanağı sunuyor. Botpress binlerce kuruluş tarafından güvenilmektedir ve Alışveriş Yardımcısı, Sağlık Botu Şablonu, Bankacılık Desteği, BT Asistanı, Telco Faturalama Danışmanı, Fitness Arkadaşı, İK Yardımcısı ve Dil Öğretmeni sohbet robotları dahil olmak üzere çeşitli şablonlar oluşturmuştur. Genel olarak Botpress, sohbet robotlarının oluşturulmasını ve dağıtılmasını daha hızlı ve zahmetsiz hale getiren çeşitli araçlar ve özellikler sunar.
Zowie
getzowie.com
Zowie, çevrimiçi satış yapan şirketlerin güçlü otomasyon teknolojisini kullanarak biletleri yönlendirmesine, çok kanallı gelen kutusuyla müşterileriyle ilgilenmesine ve gelişmiş müşteri bağlamını kullanarak daha fazla satış yapmasına olanak tanır. Zowie, bağımsız müşteri hizmetleri sisteminiz olarak hareket edebilir veya Zendesk, Intercom, Gorgias ve diğerleri gibi mevcut araçlarınızı otomasyon teknolojisiyle geliştirebilir. * Otomasyon potansiyelinizin ücretsiz analizi | Ne satın aldığınızı bilin! * Ücretsiz çok kanallı gelen kutusu | Teknolojiden tasarruf edin. * Tonlarca entegrasyon | Shopify, Magento, Klaviyo, Zapier'e bağlanın ve otomasyonunuzu bir sonraki seviyeye taşıyın. Zowie'yi kullanın ve… 1. Tekrarlanan soruların %60'ına kadarını 4 hafta içinde saptırın ve çözüm sürelerini %67 oranında kısaltın. 2. Bakım – temsilcilerin karmaşık vakaları çözmesine ve CSAT'yi %12 artırmasına olanak tanır. 3. Satış – satın alma niyetini tespit edin ve %40'a kadar daha fazla müşteri dönüştürün.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği arasında kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan ve maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetinin artması sağlayan tek eksiksiz müşteri hizmeti çözümüdür. Müşteri konuşmalarının çoğunun insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü ve ekibi daha yüksek değerli müşteri konuşmaları üzerinde çalışmaya bıraktığı bir gelecek inşa ediyoruz. Atlassian, Amazon ve Lyft Business dahil olmak üzere 25.000'den fazla küresel kuruluş, herhangi bir ölçekte benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmak için Interkom'a güveniyor. İnterkom platformu ayda 500 milyondan fazla mesaj göndermek için kullanılır ve aylık 600 milyondan fazla aktif son kullanıcıyla etkileşimler sağlar. 2011 yılında kurulan ve Kleiner Perkins, Bessemer Girişim Ortakları ve Sosyal Sermaye de dahil olmak üzere önde gelen girişim kapitalistleri tarafından desteklenen Intercom, İnternet işini kişisel hale getirme görevinde.
Flip CX
flipcx.com
Flip CX, işletmelerin daha iyi müşteri hizmetleri için telefon kanallarını optimize etmelerine yönelik Alexa benzeri bir ses yapay zeka deneyimi sunan bir yazılım şirketidir. Flip CX, Amazon Alexa, Ada, Simon, Attentive, Scop Venture Capital, Bullpen ve Forum Ventures tarafından desteklenmektedir.
Cuber
cuber.ai
Cuber AI, düşük maliyetli otomasyon platformu BotzForce ile hiperotomasyon pazarını altüst etmeye kendini adamış bir SaaS şirketidir. Yeni nesil üretken yapay zeka ve otomasyon çözümleriyle BT Yardım Masası, Satış Süreci Otomasyonu ve Müşteri Desteği sağlamanın eski yolunu yeniliyoruz. BotzForce platformumuz, konuşma yapay zekası, bulut özellikleri ve basit bir kodsuz platform gibi modern çözümlerle altyapıyı otomatikleştirerek işletmelerin zaman alan ve tekrarlayan görevleri daha verimli bir şekilde yönetmesine ve maliyetleri düşürmesine olanak tanır. Cuber AI'nin genel merkezi Silikon Vadisi'ndedir ve ofisleri Hindistan'ın Haydarabad şehrinde bulunmaktadır.
bluecap.ai
bluecap.ai
İşlerinizi Daha Hızlı, Daha Akıllı ve Uygun Ölçekte Yapın Bağlamsal görevleri tetikleyen ve ilgili bilgileri otomatik olarak ve iş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde entegre ederek neredeyse gerçek zamanlı özetler hayal edin: Google Workspace, Microsoft 360, Salesforce, Zoho ve daha fazlası.
Alltius
alltius.ai
Alltius, kurumsal uygulamalara, web sitelerine ve iletişim merkezlerine zahmetsizce güç veren bir Genai platformudur. Alltius ile, 2x satış ve destek maliyetlerini haftalar içinde% 50 azaltabilecek yetenekli, güvenli ve doğru AI asistanları oluşturabilirsiniz. Modern dijital satış ve destek yolculukları bozuldu. Onları iyileştirmek için yüksek yatırımlara rağmen, müşteriler destek temsilcileri tarafından sorgularını çözmek için uzun süre beklerken, alıcılar satış acenteleri tarafından alakasız sahalarla karşılaşıyorlar. Alltius satış, destek ve müşteri etkileşimlerini AI asistanları ile satış acentelerinin daha fazla satmasına yardımcı olan, destek ajanlarının yakın biletleri ve müşterilerin ihtiyaç duydukları bilgileri bulmasına yardımcı olur. Alltius’un müşterileri satışlarda 2 kat artış, kendi kendine hizmet bilet sapmasında 1.9 kat ve uygulamadan sonraki haftalar içinde bilet çözme süresinde 5x gördü. Alltius, sigorta, finansal hizmetler, SaaS, danışmanlık ve daha fazlasında en büyük kuruluşlara güç veriyor. Alltius, kapsamlı özellikleri ve yetenekleri ile kendisini DIY projelerinden, geleneksel sohbet botundan ve diğer AI araçlarından ayırır: * AI Asistanları Oluşturma Seçenekleri açısından çok yönlülük Bilgi kaynakları: Alltius, API'ler, URL'ler, belgeler, biletler, videolar, yapılandırılmış veritabanları, resimler, grafikler ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli kaynaklarla bütünleşir. Beceriler: Sorguları yanıtlama, satış konuşmaları oluşturma, veri karşılaştırması, veritabanlarına yazma, bilet oluşturma, etiketleme ve e -postalar hazırlama gibi çeşitli görevler gerçekleştirebilir. Kanallar: AI chatbots API'lar, widget'lar, Slack ve diğerleri dahil olmak üzere çeşitli kanallarda dağıtılabilir. * Değer Zamanı: Alltius, AI asistanları dakikalar içinde oluşturma ve koçluk yapma, bir günde test ve go-live ile Müşteri Öngörüleri, Ürün Geliştirme Önerileri ve 1. Gün'den daha fazlasını SSS'lerinizi otomatik olarak güncelleme ve daha fazlasını elde edebilme. * Doğruluk: Gelişmiş segmentasyon ve bilgi teknolojilerimizle halüsinasyon içermeyen Gen AI asistanlarını kullanın. * Maliyet verimliliği: AI asistanlarına verimli önbellekleme, kendi kendine barındırılan çözümler ve LLM olmayan iş akışları ile DIY projelerinin 1/10 maliyeti ile dağıtın. * Ölçeklenebilirlik: Günde 100k'den fazla sorgu için rahatça yönetilen kurumsal ölçekli hacimlerde çalışın. * Güvenlik: Nihai veri koruması için isteğe bağlı özel buluta sahip SOC2 Tip 2 ve ISO sertifikalı çözümleri ile son derece güvenli bir platform. Platformla birlikte, Alltius’un CMU, BCG, Google, Meta ve daha fazla çalışmasının AI uzmanları olan uzman ekibi, AI hedeflerinize ulaşmak için yanınızda. Her ipucuna veya müşteriye yardımcı olun; Anında, Alltius ile kolayca.
VOCALLS
vocalls.ai
Her türlü müşteri etkileşimini otomatikleştirin. VOCALLS, para tasarrufu sağlayan ve geliri artıran yüksek müşteri deneyimi için hem çevrimiçi hem de çevrimdışı müşteri etkileşimlerini otomatikleştiren kurumsal bir konuşma yapay zeka platformudur. Yapay zeka çözümlerimiz, temsilcilerin daha karmaşık görevlere odaklanabilmesi için hem gelen hem de giden tekrarlayan müşteri etkileşimlerini verimli bir şekilde yönetmek üzere tasarlanmıştır. Yapay zeka, müşteri sorgularını ses, sohbet ve e-posta yoluyla hızlı bir şekilde işlemek için günün her saati çalışabilir. * Voicebot: Giden ve gelen aramaları artırın. * Chatbot: Daha fazla müşteriyle etkileşime geçin. * Emailbot: E-postaları okumak ve atamak için harcanan zamanı yeniden ayırın. * LiveTranslate: Temsilcilerin her müşteriye yardımcı olabilmesi için canlı çeviri yapın. Uzmanlarımız, IVR, CRM'ler, telefon ve CCaaS dahil olmak üzere onların ihtiyaçlarına ve mevcut teknoloji yığınına uygun bir çözüm tasarlamak için müşterilerle yakın işbirliği içinde çalışır. Optimum performansı sağlamak için sürekli destek sunuyoruz.
ChatrHub
chatrhub.com
Müşterilerinize hizmet vermenin daha iyi bir yolu var. Müşterilerle hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde etkileşime geçmek için basit ama güçlü çok kanallı çözümler. ChatrHub çok kanallı bir yapay zekadır. chatbot ve canlı temsilci çözümü. Telefonlarınızı, kısa mesajlarınızı, web sitesi widget'ınızı, sosyal medyanızı, e-postanızı ve ekip sohbetinizi tek bir insan ve yapay zekaya entegre edin. güçlendirilmiş platform. ChatrHub'la... * Müşterilerle otomatik olarak sohbet edin ve mesaj gönderin. * Önceden tasarlanmış veya özel konuşma iş akışlarını kullanın. * Kurulumu kolay bir sohbet widget'ıyla başlayın ve istediğiniz yere ekleyin! * Konuşmaları AI sohbet robotundan canlı bir temsilciye aktarın. * Dönüşüm ve çözünürlük oranlarını ölçün ve iyileştirmeler yapmak için verileri kullanın. * Gelecekte başvurmak üzere merkezi bir konuşma deposu bulundurun.
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday, son derece kişiselleştirilmiş müşteri görüşmelerine olanak tanıyarak en üst düzeyde müşteri deneyimi sunmak için yapay zekanın ve insan zekasının gücünü birleştiren yeni nesil bir canlı sohbet çözümüdür. Konuşmaya Dayalı Yapay Zekamız, hem müşterilerin kendi kendilerine yardım etmelerine yardımcı olan birinci basamak, self-servis müşteri danışmanı olarak hem de müşteri hizmetleri temsilcilerinin verimliliğini artırmaya yardımcı olan şık bir sanal asistan olarak hareket eder. Heyday'in sezgisel temsilci merkezi her cihazda mevcuttur; böylece ister masanızda ister hareket halindeyken müşterilerinizi memnun edebilirsiniz. Heyday ile şunları yapabilirsiniz: * Birinci basamak müşteri hizmetleri sorgularına yanıtları otomatikleştirin, müşterileri nitelendirin ve daha karmaşık soruları otomatik olarak önceliklendirerek onları doğru temsilciye iletin * Üstün bir müşteri deneyimi sunmak için birleşik bir ekip gelen kutusuyla işbirliği yapın * Güçlü e-ticaret entegrasyonları sayesinde doğrudan sohbetin içinde anında alışveriş sepetleri oluşturun * CRM'nizi zenginleştirmek için değerli müşteri içgörüleri toplayın * Verimliliğinizi artırmak ve zamandan tasarruf etmek için şablonlar oluşturun veya yapay zeka tarafından önerilen hızlı yanıtlardan yararlanın * Sipariş takibi bildirimleri, ürün satışları, müşteri memnuniyeti anketleri vb. ile müşterileri son derece kişiselleştirilmiş bir düzeyde yeniden hedefleyin. * Hiçbir ritmi kaçırmamak için temsilci bildirimlerinizi özelleştirin * Ve daha fazlası! Heyday, canlı sohbette yeni bir çağ başlatıyor. Müşteri hizmetleri ekibinize yapay zeka süper güçleri kazandırmak için bugün indirin.
babelforce
babelforce.com
babelforce, aracıları ve otomasyonu birleştiren şekillendirilebilir ses platformudur. Platformumuz size herkesin kullanabileceği araçlarla her zaman istediğiniz müşteri deneyimlerini yaratma gücü verir. Beyaz tahtaya çizebiliyorsanız babelforce ile de yapabilirsiniz. * Rutin görevlerin %90'ını otomatikleştirin * 50 temsilci koltuğu başına 1 milyon Euro tasarruf elde edin * VoiceBot'ları 70'ten fazla dilde dağıtın * Self servis ve iş akışı otomasyonları oluşturun * Zendesk ve diğer çözümlere kurumsal düzeyde CCaaS ekleyin
Mercury
mercury.ai
Mercury, müşteri deneyimi otomasyonuna yönelik kullanımı kolay, yapay zeka tabanlı bir mesajlaşma ve canlı sohbet platformudur. İşletmelerin web sitesi sohbeti, WhatsApp ve Facebook Messenger'da ölçülebilir sonuçlarla etkili müşteri deneyimleri sunmasına olanak tanır. Tekrarlanan hizmet taleplerinin yükünü müşteriyle yüz yüze gelen ekiplerin üzerinden almak için konuşma yapay zekasını kullanan Mercury, canlı temsilcilerin daha karmaşık kullanım örneklerine odaklanmalarına olanak tanıyor. CRM sağlayıcıları, e-ticaret platformları ve konuşma tasarımı araçlarıyla kodsuz entegrasyonlar, Mercury ile kolay bağlantı kurulmasına olanak tanır. Teknik olmayan ekiplere, minimum düzeyde kurulum yükü ve hızlı pazara sunma süresi ile ve canlı sohbet destek temsilcileri için kullanıcı başına ücret ödemeden gelişmiş hizmet otomasyonu oluşturma yeteneği sağlar.
iAdvize
iadvize.com
iAdvize, E-Ticaret için Üretken Yapay Zeka tarafından desteklenen lider konuşma platformudur. Önde gelen konuşma platformu iAdvize, 2.000'den fazla e-ticaret markasının Trusted Generative AI tarafından desteklenen geniş ölçekte kapsayıcı bir müşteri deneyimi sunmasına olanak tanıyor ve müşteri yolculuğu boyunca mesajlaşma yoluyla sohbeti teşvik ediyor. Satış öncesi ve müşteri desteği için kapsamlı bir çözüm sunan iAdvize'nin tek bir misyonu var: anlamlı konuşmalar yoluyla markalar ve müşterileri arasında bağlantı kurmak. Samsung, Nespresso, OtterBox, Hyundai ve Decathlon gibi büyük markalar, çevrimiçi gelirlerini artırmak, operasyonel maliyetlerini azaltmak ve müşteri bağlılığı ve bağlılığı oluşturmak için platformu kullanmaya başladı. 2010 yılında kurulan iAdvize'nin Boston, Paris, Düsseldorf ve Nantes (HQ) genelinde 230 çalışanı bulunmaktadır.
Kenyt
kenyt.ai
Kenyt.AI'nin ürünü, işletmelerin yüksek kaliteli insan benzeri bir deneyim aracılığıyla müşterileriyle derinlemesine etkileşim kurmasına yardımcı olan, diyaloga dayalı bir müşteri etkileşimi platformudur. Kenyt Chatbot'lar ve Voicebot'lar birden fazla dili destekler ve endüstri ortalamasının çok üzerinde olan %95 doğruluğa sahip gelişmiş yapay zeka motoru sayesinde üstün müşteri etkileşimi sağlar. Sistem, bir e-ticaret portalında bir öğenin seçilmesi, ödemelerin işlenmesi, randevu alınması vb. gibi birden fazla yeniden kullanılabilir iş akışından oluşur ve aynı zamanda mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla pazarlama için kalıcı bir arka kanal oluşturur. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bilgi işlem dokunma/yazma aşamasından sohbet ve sese doğru ilerlerken, derin konuşma ve iş akışı zekasıyla Kenyt.AI, dünya çapındaki işletmelere yüksek kaliteli bir konuşma deneyimi sağlamak için en iyi konumdadır ve 5 milyar doların üzerindeki pazar fırsatından yararlanmaktadır. /yıl. Kurucu ekip, her biri 15 yıllık ilgili sektör deneyimine sahip IIT Roorkee ve IIT Mumbai'den geliyor.
AutomationEdge
automationedge.com
AutomationEdge, tercih edilen Hiperotomasyon, Robotik Süreç Otomasyonu ve BT Otomasyonu çözüm sağlayıcısıdır. Son derece gelişmiş Akıllı RPA'sı, Yapay Zeka, Makine öğrenimi, Chatbot, ETL, hazır API entegrasyonları ve BT otomasyonu gibi kurumsal otomasyon için gerekli tüm temel yetenekleri bir araya getirir. AutomationEdge, yenilikçi çözümünü halihazırda American Express, Capita, Coty, ICICI Lombard, HDFC Life, Smart Dubai Government, Mashreq Bank ve Genpact gibi dünya çapındaki büyük çok uluslu şirketlere sunmuştur. AutomationEdge, kuruluşların İK, BT, ön ofis, orta ofis veya arka ofisteki sıradan, tekrarlayan kural tabanlı görevlerini dikey olarak otomatikleştirmesine yardımcı olur. AutomationEdge, Salesforce AppExchange ve BMC Marketplace'te listelenmiştir.
Texthub
texthubai.com
Harika kod, görseller ve metinler oluşturmanıza yardımcı olacak bir araç mı arıyorsunuz? Texthub AI'den başkasına bakmayın! Kullanıcı dostu platformumuz, fikirlerinizi hayata geçirmek için yapay zekanın gücünden yararlanır. Texthub AI'yi bugün deneyin ve oluşturmaya başlayın!
Upsy Shopping
upsyshopping.com
Upsy Alışveriş Yardımcısı, satışları artırmak ve müşterileri mutlu etmek isteyen web mağazası sahiplerine yönelik bir yapay zeka aracıdır. * Upsy'nin akıllı arama özelliği, ziyaretçilerin görsellerle doğru ürünü hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olmak amacıyla mobil kullanıcılar için optimize edilmiştir. * AI ürün önerileri özelliği, müşterileri daha fazla satın almaya teşvik ederek her satışın değerini artırır. * Günlük fırsatlar ve yeni gelen promosyonlar, envanter dönüşümünü hızlandırır ve müşterileri mağazanızı keşfetmeye teşvik eder. * Akıllı SSS'ler müşteri hizmetleri ekibinize zaman kazandırır ve sepetten vazgeçmeyi azaltır. * Upsy'nin anket özelliği, işinizi optimize etmenize yardımcı olmak için değerli müşteri geri bildirimlerini toplar
Supervity
supervity.ai
Supervity (eski adıyla Techforce.ai), yapay zeka koçuyla bilgi çalışmalarını hızlı bir şekilde otomatikleştirmelerine ve paylaşmalarına olanak tanıyarak iş ekiplerinin daha hızlı sonuçlara ulaşmasını sağlar. Bugün, köklü şirketlerden hızlı büyüyen start-up'lara kadar 12.000'den fazla işletme kullanıcısı, Supervity'nin işyerini dönüştüren kodsuz yapay zeka destekli platformunu kullanıyor. Kullanım örnekleri sektörlere ve iş fonksiyonlarına göre değişiklik göstererek şirketlerin satış sonuçlarını %30'a kadar iyileştirmesine ve operasyonel üretkenliği %70'e kadar artırmasına yardımcı olur. Supervity'nin sunduğu çözümler yazılım firmalarının ve müşterilerinin iş süreçlerini kapsayabilmektedir. Çözüm, iş ekiplerinin manuel çalışmalarını otomatikleştirmesi için hem kullanıcı arayüzü hem de API tabanlı entegrasyonları destekler. Platform, kullanıcıların yeniden kullanılabilir dijital beceriler olarak kodsuz otomasyonlar oluşturup iş arkadaşları ve müşterilerle paylaşabilmesi için özünde ekip işbirliğiyle oluşturulmuştur. Supervity aynı zamanda ürün odaklı şirketlerin son kullanıcılarının AI Coach ile daha hızlı sonuçlara ulaşmalarına yardımcı olmalarını sağlar. Beyaz etiketli modelde yerleşik RPA, Konuşmalı Yapay Zeka ve OCR Yapay Zeka özelliklerini “hizmet olarak” sunan çok az sayıda şirketten biridir. Şirket şu anda KPMG, IBM ve Accenture gibi büyük sistem entegratörleriyle çalışıyor ve Finansal Hizmetler, Sağlık Hizmetleri ve Federal pazar segmentlerinde sektöre özel çözümler üretiyor.
Neocom.ai
neocom.ai
Biz, her çevrimiçi alışveriş yapan kişiye muhteşem müşteri deneyimi sunmaya çalışan canlı ve genç bir Saas şirketi olan Neocom'uz. İşletmelerin müşterilerine yardımcı olmalarına yardımcı oluyoruz. En son teknolojiyle donanmış, geniş deneyime sahip olağanüstü bir ekibiz. Yapay zeka destekli Rehberli Satış çözümümüz, ziyaretçilerinizin ilgisini çekmenize ve web sitenizde mükemmel ürünlerini keşfetmelerine olanak tanır. Ayrıca otomatik e-posta işlevi aracılığıyla onlarla bağlantı kurabilir ve Neocom platformunda topladığınız birinci ve sıfır taraf verilerini analiz edebilirsiniz. Bu, daha fazla etkileşime, daha yüksek dönüşüm oranlarına, daha yüksek AOV'lere ve daha az getiriye yol açar. Neocom aracılığıyla oluşturulan bilgileri kullanarak Pazarlama veya Tedarik gibi diğer departmanları da optimize edebilirsiniz.
DigitalGenius
digitalgenius.com
DigitalGenius, yapay zeka ile desteklenen e-ticaret ve perakendeye yönelik kodsuz müşteri deneyimi platformudur. Yapay zeka çözümleri, müşteri ağlarındaki her etkileşimden sürekli olarak öğreniyor ve gelişiyor; müşterilerin mutlu olmasına yardımcı olmak için 50'den fazla önceden oluşturulmuş kullanım senaryosundan, özelleştirilebilir süreçlerden ve entegrasyonlardan yararlanıyor. Çevrimiçi olarak daha iyi müşteri deneyimlerini desteklemek için dünya çapında ON, Selfridges, G-Star, Volcom, Mytheresa ve daha birçokları gibi ileriyi düşünen e-ticaret ve perakende işletmeleriyle birlikte çalışırlar. DigitalGenius ile şunları yapacaklar: * E-ticaret müşterileri için sorunsuz bir alıcı yolculuğu sunun * E-ticarete yönelik yapay zeka ile mükemmelliği ve gelecekteki büyümeyi teşvik edin * Hacimdeki öngörülemeyen ve mevsimsel ani artışları güvenle yönetin * Müşteriler onlarla iletişime geçmeden önce sorunları proaktif olarak ele alın ve çözün * Tüketici beklentilerini çevrimiçi ve çevrimdışı olarak karşılayın * E-ticaret otomasyonunu geniş ölçekte uygulayın ve kullanın * Temsilcilerin müşterilere her temas noktasında başarılı bir şekilde hizmet vermelerini sağlayın * Biriktirme otomasyonu ile hızla Sıfır Biriktirme İş Listesi'ne ulaşın İşletmelerin aşağıdakilerle olağanüstü müşteri deneyimleri sunmalarına yardımcı olurlar: * Dünya çapındaki ileri görüşlü e-ticaret işletmelerinden edinilen bilgilerle oluşturulan, sürekli gelişen ve gelişen bir e-ticaret yapay zeka platformu * Mevsimsel ve öngörülemeyen ani artışları kolayca yönetmek için özel olarak e-ticarete yönelik 50'den fazla önceden oluşturulmuş kullanım örneği * Teslimatlar ve iadeler hakkında güncel bilgiler sağlayan proaktif etkileşimler * En yenilikçi e-ticaret şirketlerinden oluşan bir ağdan öğrenilen ve kişiye özel yanıtlar ve yolculuklar sağlayan en iyi uygulamalar * Müşterilerin gereksinimlerine göre özelleştirilebilir entegrasyonlar ve süreçler DigitalGenius'a Kolayca Erişin: * Bulut Teknolojisi (SaaS) * Her zaman açık: 7/24 365 * Birden fazla dil mevcuttur * Kodsuz/düşük kodlu entegrasyonlarla 1 haftada kurulum yapın * Agnostik Kanallar: Self Servis, E-posta, Botlar, Temsilciler, Proaktif, Satış Öncesi ve Ses
Fundamento
fundamento.ai
Fundamento, kurumsal iletişim merkezlerine yönelik bir yapay zeka ses botudur. Fundamento'nun yapay zeka ses botu, özellikle finansal hizmetler sektöründeki kuruluşlar için özel olarak tasarlanmış olup, sınıfının en iyisi varlık çıkarma modelleriyle karmaşık müşteri görüşmelerini yönetebilir. Fundamento, Google tarafından finanse edilen bir şirkettir ve artan ölçek ve önemli ölçüde azaltılmış maliyet yoluyla P&L verimliliğinde çığır açan iyileştirmeler sağlamak için Hero FinCorp, IIFL, Paisabazaar gibi şirketlerle yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Fundamento'nun müşterileri aşağıdakilerden yararlanır: - Yalnızca 12 ayda maliyette %60'a varan azalma - Satış hunisi optimizasyonunda benzeri görülmemiş gelişme - AHT'de dikkate değer düşüş - CSAT ve CX'e sarsılmaz odaklanma Nasıl? Fundamento'nun sanal aracısı sezgiseldir ve genellikle rakipler arasında görülen gecikme, Konuşmadan Metne (STT) hataları ve dil komplikasyonları gibi yaygın sorunların üstesinden kolayca gelir. Sistemi aynı zamanda her fırsatta müşterinin niyetini çevirerek, yazıya dökerek ve anlayarak yapılandırılmamış, karmaşık verileri ustaca işleyebilir. Fundamento, müşteri yaşam döngüsü boyunca basitten karmaşığa kadar birçok kullanım senaryosunda kuruluşlarla çalışır: - Müşteri hizmetleri - Lider yeterliliği - Huni yönetimi - Koleksiyonlar - Veri Doğrulama
Alanna.ai
alanna.ai
Alanna, Unvan Şirketleri için yapay zeka destekli bir sanal Kapanış Asistanıdır! Zeki, becerikli ve her zaman yardım etmeye isteklidir: * Müşteri hizmeti: Resware, SoftPro ve RamQuest için genel ve dosyaya özel soruları 7/24/365 yanıtlar. * Sipariş Girişi: Resware başlık yazılımı üretim sisteminde 7/24 yeni siparişler açar. * Kapanış: Alıcı kapanış maliyet tahminlerini ve satıcı net sayfalarını 7/24 oluşturur (Yalnızca ResWare). * İşleme: Alanna Akıllı Formlar aracılığıyla satıcı/alıcı bilgilerini toplar ve işler. * Destek: İşlemin tüm taraflarına proaktif olarak kısa mesaj ve e-posta gönderir. * Satış: Kapanış sonrası pazarlama, müşteriyi elde tutma ve yeni işler için toplu kısa mesaj pazarlama kampanyalarını güçlendirir. * Pazarlama: Tüketicilere başlık süreci boyunca yol göstererek marka elçiniz olarak hareket eder.
Soul Machines
soulmachines.com
Soul Machines, kuruluşların günümüzün dijital dünyalarında ve metaevrende müşteri deneyimlerini yeniden hayal etmelerini sağlayan, özerk bir şekilde canlandırılmış Dijital İnsanlar yaratan, yapay zekanın insanileştirilmesinde bir liderdir. Soul Machines, insan ve makine işbirliğinin tüm yeteneklerini ve iyiliğini duyarlı, ilişkilendirilebilir ve benzeri görülmemiş bir şekilde sunan patentli Dijital Beyin ve Otonom Animasyon teknolojisine sahip tek şirkettir.
Slang.ai
slang.ai
Slang.ai, sanal telefon aracısı olarak işlev gören bir yapay zeka aracıdır. Müşterilerin istedikleri zaman bağlantı kurabilmelerini sağlamak için 24 saat çağrı yönetimi yetenekleri sunar. Esneklik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır ve kullanıcıların sistemi kendi özel ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılayacak şekilde uyarlamalarına olanak tanır. Slang.ai'nin en önemli değer önermelerinden biri, aracın bir işletmenin mevcut iletişim altyapısına hızlı bir şekilde dahil edilmesini mümkün kılan kurulum kolaylığıdır. Bu aracın odak noktası müşteri memnuniyeti olup, müşterilerin istek ve taleplerini güvenilir ve hızlı bir şekilde yerine getirerek müşteri deneyimlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Slang.ai, telekomünikasyon etkinliğini ve verimliliğini optimize etmeyi amaçlayan her büyüklükteki işletme için uygundur.
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First, müşteri desteği ve katılımında devrim yaratmak için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir sohbet robotu platformudur. Yapay zeka destekli sohbet robotumuz Milly, müşteri sorularını 7/24 gerçek zamanlı olarak anlamasına ve yanıtlamasına olanak tanıyan gelişmiş doğal dil işleme teknolojisiyle güçlendirilmiştir. Mevcut yardım merkezinize kusursuz entegrasyon ve kolay özelleştirme sayesinde SAAS First, yanıt sürelerini kısaltıp müşteri memnuniyetini artırırken tutarlı bir marka deneyimi sağlar.
Posh AI
posh.ai
Posh, 2018 yılında MIT'in yapay zeka laboratuvarından çıkan, girişim destekli, konuşmaya dayalı bir yapay zeka şirketidir. Bankacılığa erişimi demokratikleştirmeye ve finansal kurumlar için yapay zekanın sorumlu bir şekilde benimsenmesini hızlandırmaya, topluluklarına ve çalışanlarına hizmet etme biçimlerini dönüştürmeye kararlıyız. Finansal hizmet şirketlerinin müşterileriyle bağlantı kurma biçimini dönüştürüyor ve iletişim merkezi iş akışını otomatikleştiriyoruz. Yapay zeka platformumuz mesajlaşma ve ses kanallarını kapsar.
Mosaicx
mosaicx.com
Mosaicx, müşteriler ve çalışanlarla etkileşimleri otomatikleştirmek için konuşmaya dayalı yapay zeka, makine öğrenimi ve doğal dil işleme teknolojilerini kullanan bulut tabanlı bir üründür. IVA teknolojisi, sektör lideri ses tanıma ve dijital mesajlaşma yetenekleri aracılığıyla hızlı, kolay ve kişiselleştirilmiş hizmet sunarak müşteri ve çalışan memnuniyetini artıran olumlu etkileşimler yaratıyor. Mosaicx, konuşmaya dayalı yapay zekayı şaşırtıcı derecede basit hale getiriyor.
Mehery
mehery.com
Mehery, dijital alanda çözümler üreten, bir yıllık genç bir şirkettir. Kurumsal sistemlerin dijitalleştirilmesi, büyük işletmelerin dijital dönüşüm yolculukları ve ölçeğe göre sosyal medya yönetim sistemlerinin oluşturulması konularında 100 yılı aşkın birikimli deneyime sahip bir teknokrat ve teknoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından kurulmuştur. Mehery, bir kuruluşun tüm dijital varlıklarında bilgilendirici, edinimci, proaktif ve tepkisel müşteri etkileşimlerini demokratikleştirme fikrinden doğmuştur. Dijitalleşmeyi doğru bir şekilde gerçekleştirmenin ve bunu kodsuz, dijital pazarlama odaklı, olaysız bir şekilde elde etme yeteneğinin sağlanmasının, ileriye dönük kurumsal başarıların anahtarı olacağına inanıyoruz. Müşterilerimiz, karşılıklı başarıdaki ortaklarımızdır. Birlikte yolculuğumuz yeni başladı.
Mav
hiremav.com
Mav, büyüme odaklı satış temsilcileri için yapay zeka destekli ilk SMS asistanıdır. Kısa mesaj aracılığıyla potansiyel müşterilerinizle ve müşterilerinizle karşılıklı alışverişi otomatikleştirin. İster toplantı planlamak, ister potansiyel müşterileri değerlendirmek veya potansiyel müşterileri takip etmek olsun, Mav bu işin içindedir. Mav'ı işe alın, işinizi ölçeklendirin.
GPTConsole
gptconsole.ai
GPTConsole, geliştiricilerin web/mobil uygulamalar oluşturmasına ve istemler aracılığıyla web otomasyonu gerçekleştirmesine yardımcı olur. Geliştiricilerin yerel makinelerine kurabilecekleri bir NPM paketi sunar. Sonsuz içeriğe ve iki otonom yapay zeka aracısına sahip bir CLI başlatıyoruz.
Brainwave
brainwave.so
Yapay zeka ile işinizi geliştirin. Müşteri etkileşimlerini otomatikleştirin. Potansiyel müşteri toplama ve toplantı programını basitleştirin.
Automatorr
automatorr.com
Automatorr'ın hizmetleri şunları içerir: * Kalıcı, sözleşmeli veya geçici roller için uzmanlaşmış yetenek alımı. * Çözüm tasarımı, uygulama ve desteğin tüm aşamalarında danışmanlık, danışmanlık ve uygulama. * Sektöre özel sorunları çözen, tam olarak yönetilen yazılım çözümleri sunuyoruz. Bu çözümler birkaç gün içinde ekonomik bir şekilde devreye alınabilir ve yatırımın geri dönüşünü garanti eder. * Kuruluşunuzdaki boşlukları doldurmak veya projeleri bütçe dahilinde ve zamanında tamamlamak için serbest Çevrimiçi Yetenek Pazaryeri aracılığıyla 1000'den fazla uzmana erişin.
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork, BT ekiplerine yapay zeka yoluyla çalışan desteğini ve hizmet sunumunu otomatikleştirme yetkisi veren modern hizmet yönetimi yazılımının lider sağlayıcısıdır. Atomicwork, kuruluşunuz genelinde üretkenlik etkisi yaratmak için çalışanlarınızı, BT sistemlerinizi, İK operasyonlarınızı ve iş süreci otomasyonunu bir araya getirir. Atomicwork, yapay zeka öncelikli iş akışları otomasyonu ile tüm iş süreçlerinde size dijital bir kurumsal deneyim sunarak çalışan üretkenliğini ve kurumsal verimliliği artırmanıza yardımcı olur.
Arcanum
arcanum.ai
Arcanum, arka ofis yapay zeka asistanları Arcos ve Archie'nin yardımıyla şirketlerin kapasitelerini 10 kat artırmalarına ve tekrarlayan görevlerden kurtulmalarına yardımcı olmaya kararlıdır. İş değerine odaklanarak, yapay zeka teknolojisinin küçük ve orta ölçekli işletmelere entegrasyonunu kolay, güvenli ve erişilebilir hale getirme konusunda tutkulular. 2016 yılında kurulan Arcanum'un merkezi Wellington, Yeni Zelanda'da bulunmaktadır.
Plum Voice
plumvoice.com
Plum Voice, programlanabilir bulut platformları aracılığıyla otomatikleştirilmiş yapay zeka teknolojisi çözümleri sağlayan bir CPaaS teknoloji şirketidir. Plum Voice, maliyet verimliliği için tekrarlanan görevleri, müşteri etkileşimlerini ve iş süreçlerini otomatikleştirmek amacıyla müşterilerin akıllı sanal ses aracıları (IVA'lar) veya özel çözümler (etkileşimli sesli yanıt (IVR), anketler, ödeme işlemleri vb.) arasından seçim yapmasına olanak tanır. maliyet tasarrufu.
Moveo.AI
moveo.ai
Moveo.AI, konuşma yapay zekasının olması gereken şeydir… Üretken yapay zeka ve tescilli Büyük Dil Modelleri (LLM'ler) tarafından desteklenen kurumsal sınıf platformumuz, kendini geliştiren konuşma yapay zeka aracıları aracılığıyla müşteri deneyimlerinde devrim yaratıyor. Misyonumuz yapay zekanın gizemini açığa çıkarmak, onu erişilebilir ve kullanımı basit hale getirmek, kuruluşların verilerinden yararlanmalarını, operasyonlarını ölçeklendirmelerini ve müşteri deneyimlerini yükseltmelerini desteklemektir. Viva, Kaizen Gaming, Edenred ve Allianz gibi küresel şirketlerle işbirliği yapan Moveo.AI, ABD, Yunanistan ve Brezilya'da sağlam bir varlık oluşturdu. 20'den fazla dili kapsayan küresel erişime sahip platformumuz şu anda aylık 2 milyonu aşan aktif kullanıcıya sahip bir kullanıcı tabanına hitap etmektedir.
Kait
kait.ai
Kuveyt Yapay Zeka (AI) Teknolojisi anlamına gelen KAIT, Kuveyt ve GCC'deki ilk yapay zeka destekli konuşma platformudur. KAIT, sosyal medya kanallarıyla kolay entegrasyonu sayesinde işletmenizi müşteri hizmetleri, pazarlama ve satışta bir sonraki seviyeye taşıyabilir.
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate, dünyanın önde gelen müşteri destek otomasyon platformudur; işletmelerin müşteri hizmetlerini konuşmaya dayalı ve üretken yapay zeka ile ölçeklendirmesine yardımcı olur. İnceleme platformu G2'de tutarlı bir lider olan en son teknolojimiz ve müşteri odaklı desteğimiz, tüm metin tabanlı iletişim kanallarında otomatikleştirilmiş konuşma deneyimlerine olanak tanır. Kendi bünyesinde oluşturulan ve araştırılan yapay zeka ve 150 çalışandan oluşan uzman bir ekip sayesinde Ultimate, küresel müşteri tabanı arasında DeepL'den Deezer'a, Zendesk'ten Zalando'ya kadar oyuncuları sayıyor. Bu gibi şirketler, 109 dilde, 7/24 sohbet, e-posta, mesajlaşma ve daha fazlasında %60'lık otomasyon oranlarına ulaşmayı bekleyebilirler. İşletmeler için ölçülebilir yatırım getirisi ve maliyet tasarrufu konusundaki geçmiş performansımıza ek olarak, yeni piyasaya sürdüğümüz ürün eklentimiz UltimateGPT, birkaç dakika içinde doğru destek otomasyonu sağlamak için ChatGPT'nin arkasındaki aynı üretken yapay zeka teknolojisini kullanıyor.
Relevance AI
relevanceai.com
ATCECS AI, işletmelerin bir AI işgücü oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur. Satış ve pazarlamadan müşteri desteğine ve operasyonlarına kadar çok çeşitli görevleri otomatikleştirebilen AI temsilcilerini işe almak için araçlar ve çözümler sağlar. Platform, gelişmiş teknik becerilere ihtiyaç duymadan güçlü AI ajanları oluşturmasını ve dağıtmasını kolaylaştırarak kodsuz bir oluşturucu sunar.
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing, iş dünyasına yönelik sesli yapay zeka asistanlarının lider sağlayıcısıdır. Tescilli konuşmaya dayalı yapay zeka teknolojimiz ve OpenAI'nin ChatGPT'si ile desteklenen sesli yapay zeka asistanlarımız, müşteri yolculuğunun herhangi bir aşamasında gelen aramaları ve giden müşteri katılımını otomatikleştirmek için tasarlanmıştır. Büyük yatırımlar veya ek personel gerektirmeden işletmelerin gelirlerini artırmalarına, operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve dijital müşteri deneyimi yolculuklarını zenginleştirmelerine yardımcı oluyoruz. Çok dilli sesli yapay zeka asistanlarımız, finansal hizmetler, sağlık hizmetleri, sigorta, e-ticaret ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde KOBİ'ler ve kuruluşlar için milyonlarca işletme-müşteri görüşmesini başarıyla otomatikleştirdi. Curious Thing, ödeme desteği, sorgu yönetimi, randevu rezervasyonu, SSS yönetimi, müşteri adayı kalifikasyonu ve daha fazlası gibi birden fazla kullanım senaryosunda hızlı dağıtımı destekleyen tek Sesli Yapay Zeka teknolojisidir.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne, müşterilerinize gerçek zamanlı olarak ürünleri göstermek ve önermek için entegre kataloğa sahip tek görsel sohbettir (canlı sohbet, sohbet robotu ve Mesajlaşma). Sosyal kanallarınız ve e-mağazanız üzerinden insan temsilciler veya chatbot aracılığıyla 7/24 kişiselleştirilmiş yardım sunun. Chatbot'umuzla daha insancıllaştırılmış bir deneyim için chatGPT ile entegrasyon.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks, şirketlerin bilgilerini her çalışan için erişilebilir ve uygulanabilir hale getirmesine yardımcı olan bir yapay zeka üretkenlik platformudur. Dash AI bilgi asistanı işle ilgili soruları anında yanıtlıyor, ilgili içerik üretiyor, belgeleri, mesajları, görevleri ve daha fazlasını buluyor. Dash AI, web arayüzüne ek olarak güçlü bir Slack entegrasyonuna da sahiptir. Sık sorulan sorulara otomatik yanıt verebildiği şirket Slack kanallarına eklenebiliyor. Dashworks şu anda bir şirketin teknoloji yığınındaki 20'den fazla uygulamayla entegre oluyor.
Exceed.ai
exceed.ai
Exceed.ai, E-posta, Web Sitesi Sohbeti ve Web Sitesi Sohbeti üzerinden kişiselleştirilmiş, iki yönlü bir görüşme ile geniş ölçekte müşteri adaylarıyla toplantılar yakalamak, etkileşimde bulunmak, sohbet etmek, nitelendirmek ve planlamak için konuşma otomasyonu yoluyla pazarlama ve satış yeteneklerini artırmaya yardımcı olan bir Konuşmalı Yapay Zeka Platformudur. SMS. Exceed.ai, mevcut satış kanalınızla daha fazla gelir fırsatı keşfeder, potansiyel müşterilerinize daha iyi bir deneyim sunar ve satış ve pazarlama ekiplerinin potansiyel müşterilerle ilişkiler kurma, anlamlı konuşmalar yapma ve anlaşmaları tamamlama gibi en etkili işleri yapmaya odaklanmaları için daha fazla zaman sağlar. Exceed, CRM'niz ve pazarlama otomasyon platformunuzla entegre olur.
Certainly
certainly.io
Kesinlikle, tıklamaları konuşmalarla değiştirerek işletmelerin e-ticaret için inanılmaz kullanıcı deneyimleri oluşturmalarına yardımcı olma misyonundadır. Kesinlikle Konuşmalı Yapay Zeka yazılımı, işinizi yürüttüğünüz platformlar arasında sorunsuz bir şekilde bağlanır ve dünya çapında 20'den fazla ülkede müşterilerimiz ve iş ortaklarımız bulunmaktadır. Kesinlikle Konuşmalı Yapay Zeka Platformu, kodsuz Chatbot Oluşturucusu ile eğlenceli ve kolay bir oluşturma deneyimi sunar. Ürün, kanallar arasında yüksek kaliteli kullanıcı deneyimleri, düzinelerce iş sistemiyle kusursuz entegrasyonlar ve her dili algılayan ve 14'ten fazla dilde kullanıma hazır içerik sunan güçlü, özel bir yapay zeka sunar. Carlsberg, Tiger of İsveç, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk ve AKQA gibi markalar kesinlikle güvenmektedir.
Gladly
gladly.com
Gladly, biletleri değil, insanları temel alan tek müşteri hizmetleri yazılımıdır. Yapay zeka, çalışma ve iletişim şeklimizde devrim yaratıyor. Tüketicilerin markalar tarafından nasıl tanındıkları ve onlara nasıl davranıldığı konusunda beklentileri hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Aynı zamanda markalar, daha azıyla daha fazlasını yapma baskısı altındalar ve bir yandan tüketicilere birinci sınıf deneyimler sunarken bir yandan da yapay zeka ve otomasyonla para tasarrufu arasındaki gerilimi dengelemek zorundalar. Doğru deneyimler bağlantı, sadakat ve müşteri yaşam boyu değeri yaratır. Biletler üzerine kurulu müşteri hizmetleri yazılımı bu gerilimin üstesinden gelmekte başarısız oluyor. Biletleme yazılımlarına güvenen markalar da bu yeni ekonomide başarısız oluyor. Şişirilmiş teknoloji yığınları. Biletleri çoğaltın. Tüketici tekrarı ve hayal kırıklığı. Beceriksiz ve telaşlı ajanlar. İki kötü hizmet deneyimi, bir müşteriyi ömür boyu kaybedecektir. Ticari markaların büyük ölçüde kişisel, konsiyerj düzeyinde müşteri hizmetleri sunmasına yardımcı olmak için yapay zekayı memnuniyetle farklı şekilde uyguluyor. Gladly ile tüketiciler istedikleri zaman kendilerine yardımcı oluyor ve müşteri hizmetleri temsilcileri süper kahramanlara dönüşerek verimlilik ve üretkenlik kazanıyor. Gladly'deki her konuşma, müşterinin kim olduğunu, tercihlerini, markayla olan konuşmalarını ve satın alma geçmişini, her etkileşimi tek bir yerden gerçek zamanlı olarak anlamakla başlar. Ve her kanalın yerel olarak yerleşik olmasıyla (SES, e-posta, SMS, sohbet, sosyal mesajlaşma, self servis) markaların müşterileriyle ömür boyu sürecek tek bir konuşma akışı vardır. Gladly'nin müşterileri dünyanın en sevilen markalarıdır: Allbirds, Bombas, Crate & Barrel, Deckers, Eddie Bauer, FTD, Nordstrom, REI, Ulta Beauty ve Warby Parker. Bu markalar ve daha yüzlercesi, derin bağlantılar aracılığıyla ömür boyu sadık müşteriler oluşturmaktan memnuniyetle yararlanıyor.
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
'İnsan benzeri' Yapay Zeka Pazarlama Asistanınızla tanışın! Tüm açılış sayfalarınızı, tanıtım videolarınızı, reklamlarınızı, pazarlama metinlerinizi, grafiklerinizi, e-posta kaydırmalarınızı, seslendirmelerinizi, blog gönderilerinizi, makalelerinizi, çizimlerinizi ve daha fazlasını dakikalar içinde yazan, oluşturan ve tasarlayan 'İnsan benzeri' Hepsi Bir Arada Yapay Zeka Pazarlama Asistanı. HERHANGİ bir nişte ve HERHANGİ bir dilde sadece bir anahtar kelimeden. * Herhangi bir teknik veya tasarım becerisi olmadan * Karmaşık araçlar için fahiş ücretler ödemeden * Pahalı olmadan ve zaman kaybı olmadan serbest çalışanlar ve ajanslar * İşletmenizde Kullanıma Hazır * Veya müşterilerinize BÜYÜK kârlar karşılığında satış yapmak için MarketingBlocks AI, uzman pazarlamacıların çalışmalarına o kadar benzer ki, aradaki farkı söylemek imkansızdır. Günlerinizi hatta haftalarınızı alacak şeyleri, MarketingBlocks AI ile artık yalnızca birkaç dakika içinde gerçekleştirebilirsiniz. Bu devrim niteliğindeki yazılımla, sadece bir anahtar kelime yazıp Yapay Zekanın işletmeniz için (sadece kendiniz için değil, müşterileriniz için de) ihtiyacınız olan TÜM şeyleri yaratmasına ve hizmetleriniz için onlardan yüksek ücret talep etmesine izin verebilirsiniz.
Cogram
cogram.com
Cogram, sanal toplantıları kolaylaştırmak ve profesyoneller için not alma ve eylem öğeleri atama sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli güçlü bir araçtır. Yazılım, toplantıları gerçek zamanlı olarak yazıya dökerek, konuşmaları özetleyerek ve eylem öğelerini belirleyerek çalışır ve aynı zamanda kullanıcıların verilerini güvende tutar. Cogram'ın özellikleri arasında otomatik dakikalar ve özetler, ışık hızında kurulum, CRM'lerle kusursuz entegrasyon ve kurumsal güvenlik yer alır. Ayrıca toplantıların ses veya görüntü kayıtlarını saklamayarak kullanıcıların gizliliğini sağlar. Cogram, satış, müşteri başarısı, proje yönetimi ve şirket içi toplantılar için kullanılabilecek çok yönlü bir araçtır. Son olarak Cogram, dakikalar içinde başlamayı kolaylaştırır ve müşteri başarısı kaynakları ve müşteri bazlı SLA'lar sunar.
Hoory Conversations
hoory.com
Hoory, işletmenizin müşteri iletişimlerini otomatikleştirmesine ve sıfır gecikmeyle 7/24 destek sunarak her etkileşimi mükemmel bir müşteri deneyimine dönüştürmesine yardımcı olan, yapay zeka destekli bir müşteri destek asistanıdır. Konuşmaya dayalı yapay zeka, makine öğrenimi ve doğal dil işlemeyle desteklenen Hoory, otomasyonun ötesine geçiyor. Müşterinin amacını anlar, ilgili yanıtlar sağlar ve müşteri sadakatini artırırken, aynı zamanda zamandan tasarruf sağlar ve iş maliyetlerini azaltır. Gelişmiş yapay zeka yeteneklerine ek olarak Hoory, ortak bir gelen kutusu işlevi de görerek temsilcilerinize müşterileriyle iletişim kurmaları için kusursuz bir yol sunar. Temel Özellikler ● Gelen Kutusu Bu eksiksiz yönetim sistemi aracılığıyla tüm müşteri iletişimlerinizin sorumluluğunu üstlenin: Tüm müşteri etkileşimlerini gerçekleştirebilir ve takip edebilirsiniz - temsilcilerinizin konuşmaları yapay zeka asistanınızdan devralmasını sağlayabilirsiniz - müşterilerinizin konuşma geçmişlerine ve diğer verilere erişebilirsiniz (iletişim bilgileri, konum ve diğer tanımlayıcılar dahil) - konuşmaları etiketlere, sorgu durumuna, atanan kişilere, konuma vb. göre filtreleyin - yolculuklarını daha iyi anlamak için kullanıcıların göz atma ve etkinlik geçmişini analiz edin - konuşmaları etiketler ve notlar ekleyerek düzenleyin - öncelikli konuşmaları işaretleyin bir yıldızla Seçtiğiniz kullanıcılarınızı daha iyi tanımlayın ● Eğitim Müşterilerinize doğru ve etkili destek sağlamak için AI asistanınızı eğitin - ortak müşteri sorgularını tanımlayın ve Hoory'ye her soruya anında yanıt vermeyi öğretin - düğmeler, bağlantılar ve resimler ekleyerek konuşmaları daha etkileşimli ve anlamlı hale getirin - Hoory'nin müşterilerin adını kullanmasını, konumlarına referans vermesini vb. sağlayarak her etkileşime kişiselleştirme ekleyin. ● Ekip İşbirliği Ekip üyelerinizi AI asistanınızı birlikte kullanmaya ve müşterileri işbirliği içinde desteklemeye davet edin. Bireysel izinleri yönetin ve belirli görevleri doğru uzmanlara atayın. ● Özelleştirilebilir Widget Stili Hoory, widget'ınızı adlandırarak, birçok avatar seçeneğinden birini seçerek ve doğru renk şemasını ayarlayarak marka kimliğinize uyum sağlar. ● Konuşma Tanıma Yapay zeka yardımcınızın konuşmayı metne ve tersini zahmetsizce dönüştürmesini sağlayarak müşterilerinize daha fazla iletişim seçeneği sunun. Gelecek özellikler ● Kişiler Son kullanıcılarla olan tüm etkileşimleri görüntülemek ve yönetmek için gelişmiş aramayla Kişiler uygulamasında müşteri tabanınızın tamamına erişin. ● Çok Dilli Destek Çok dilli bir pazarda mı çalışıyorsunuz? Tek bir diyalog oluştururken Hoory'yi aynı anda birden fazla dilde eğiterek 100'den fazla dilde müşteri desteği sağlayın. ● Formlar Doğru veri toplama formlarını tetiklemek için görüşmeleri kullanarak daha fazla müşteri bilgisi toplayın ve yapay zeka yardımcınızdan daha fazla yararlanın. ● Varlıklar Özel varlıklar oluşturarak ve AI yardımcınızın müşteri sorgularında bu varlıkları (ör. ülke, e-posta, telefon numarası, hesap numarası vb.) tanımasını ve bunlara göre koşullu eylemler gerçekleştirmesini sağlayarak daha yüksek kişiselleştirme sağlayın. ● Diyaloglar Asistanınızın çok adımlı konuşmalar yapmasını ve müşterilerinizle ilgi çekici diyaloglar oluşturmasını sağlayın.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai, üretken yapay zeka destekli müşteri hizmetleri otomasyon platformumuz aracılığıyla işletmelerin unutulmaz müşteri görüşmeleri oluşturmasına olanak tanır. Vizyonumuz, benzersiz verimliliğin kilidini açan ve operasyonel maliyetleri önemli ölçüde azaltan, tamamen otonom müşteri desteğinin geleceğine doğru ilerlemektir. Merkezi San Mateo'da bulunan Yellow.ai, aralarında Sony, Domino's, Hyundai, Ferrellgas, Waste Connections, Randstad, Tiket.com, Lulu Group International, Arabic Radio Network, Papa Johns, Hyundai, Volkswagen, ITC Ltd, OYO'nun da bulunduğu 1000'den fazla kuruluşa hizmet vermektedir. , Skoda Auto, 85'ten fazla ülkede. Platformumuz çoklu LLM mimarisi üzerine kuruludur ve her yıl 16 milyardan fazla görüşme konusunda sürekli olarak eğitilerek işletmelerin daha yüksek deneyimler sunmasına ve kalıcı müşteri ilişkileri kurmasına olanak tanır. 2016 yılında altı ülkede ofisleriyle kurulan Yellow.ai, birinci sınıf yatırımcılardan 102 milyon doların üzerinde fon topladı.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX™ platformuna binlerce küçük, orta ve büyük işletme güvenmektedir ve dünya çapında sektör lideri bulut çağrı merkezi çözümü ve müşteri deneyimi (CX) platformu olarak tanınmaktadır. Müşteri görüşmesinin nerede başladığı veya bittiği önemli değil, Genesys Cloud CX müşteri deneyiminizi dönüştürür. Ekipler, araçlar ve etkileşimler arasındaki öngörüleri birbirine bağlar, böylece müşterilerin sorunlarını kolaylıkla çözecek verilere sahip olursunuz. Bir dizi dijital kanalla müşterilerinizle her yerde, her zaman, her kanalda buluşun. * Başarılı Sonuçları Otomatikleştirin Müşterilerle farklı kanallarda bağlantı kurma şeklinizi basitleştirin. Tüm müşteri yolculuğu boyunca akıllı otomasyon sayesinde, en iyi sonuçları elde etmek amacıyla doğru zamanda doğru eylemi gerçekleştirmek için elde edilen verileri ve öngörüleri kullanabilirsiniz. * Geniş Ölçekte Yenilik Yapın Bağlılığı artırmak, müşteri etkileşimlerini geliştirmek ve ekibinizin performansını artırmak için oluşturulmuş bir araçla çalışanlarınıza ve çağrı merkezi temsilcilerinize ihtiyaç duydukları bilgileri verin. * Önemli Deneyimleri Yeniden Tasarlayın Genesys Cloud CX'i hepsi bir arada bulut çağrı merkezi uygulaması olarak kullanın ve paketi yüzlerce paket entegrasyonla kolayca genişletin. Müşterilere her an, her kanaldan ulaşabilmeniz için üçüncü taraf entegrasyonlar ve uygulamalarla şekillendirilebilir müşteri deneyimi platformundan tam olarak yararlanın. Genesys Cloud CX'teki hepsi bir arada dijital özellikler paketiyle çağrı merkezi çalışanları ve müşteriler sohbet, e-posta, metin ve sosyal medya gibi dijital kanallarda kesintisiz görüşmelere katılabilir. Botlar ve tahmine dayalı yapay zeka (AI) ile müşteri deneyimini geliştirin ve müşterilerin daha karmaşık ihtiyaçları olduğunda bir insan çağrı merkezi temsilcisine yönlendirin. Genesys, yenilikçi çağrı merkezi yazılımıyla müşteri deneyimini yeniden tanımlıyor. Ödüllü Genesys Cloud CX'imiz birkaç gün içinde devreye alınır, kullanımı sezgiseldir ve her hafta yükseltmelerle yenilikler yapar. Gerçek zamanlı kontrol panelleri, basit yönetim araçları ve analizlerle Genesys Cloud CX, işinizi yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri sağlar. Temsilcilerinizin nerede bulunduğu veya hangi kanalları yönettikleri önemli değil, iletişim merkezinizi ve müşteri deneyimi stratejinizi yarına taşıyacaksınız.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson, kurumsal görüşmelerde dünya lideridir. HSBC, Chipotle ve Virgin Media dahil olmak üzere dünyanın önde gelen yüzlerce markası, milyonlarca tüketiciyle güvenli ve sorumlu bir şekilde etkileşim kurmak için Conversational Cloud platformumuzu kullanıyor. Daha iyi iş sonuçları elde etmek için Üretken Yapay Zeka ve Büyük Dil Modellerinin gücünü ortaya çıkarmak için benzersiz derecede zengin bir veri kümesi ve güvenlik araçları sağlayarak her ay bir milyar konuşma etkileşimine güç veriyoruz. LivePerson'un çözümleri ile müşterilerin ne istediğini anlayabilir, doğru kanallara bağlanabilir, temsilcilerinize yardımcı olabilir ve yapay zeka destekli otomasyonu benimseyebilirsiniz; bunların hepsi işletmenizin ve müşterilerinizin hizmetindedir. Bu verimli döngüye Konuşmalı Volan adını veriyoruz ve yaptığımız her şeyin özünde bu yer alıyor.
Haptik
haptik.ai
Haptik, markaların 20 kanal ve 100'den fazla dilde yapay zeka odaklı, kişiselleştirilmiş, konuşma deneyimleriyle kullanıcıları edinmesine, dönüştürmesine, etkileşime geçmesine ve memnun etmesine yardımcı oluyor. 21. yüzyılın en ilgi çekici etkileşimli ticaret platformunu yaratma vizyonuyla Haptik'in Konuşmalı Ticaret platformu, markaların müşterilerinin yolculuğunun her aşamasında dönüşüm oranlarını artıran keyifli deneyimler tasarlamasına olanak tanıyor. Haptik'in önde gelen müşterileri ve ortakları arasında KFC, Whirlpool, Starhub, HP, Reliance Jio, CEAT, Disney Hotstar, OLA ve Zurich Insurance yer alıyor.
Sendbird
sendbird.com
Sendbird, müşteri ilişkileri kurmanın temelinde konuşmaların yer aldığına inanıyor. Bu nedenle, sohbet, ses ve görüntülü mobil uygulamalar için dünyanın en kanıtlanmış konuşma platformunu oluşturduk. Virgin Mobile, Hinge ve Paytm gibi sektör liderleri, her ay yüz milyonlarca kullanıcının işlemlerini ve sadakatini artırmak için Sendbird'ü kullanıyor. Aslında Sendbird, 1.200 küresel müşteriye ayda 7 milyardan fazla mesaj gönderen 300 milyondan fazla aktif kullanıcının uygulama içi sohbetlerine güç veriyor. Sendbird demosunu burada iş başında bulabilirsiniz: https://sendbird.com/products/demos Merkezi San Mateo, Kaliforniya'da bulunan Sendbird, re ICONIQ Growth, STEADFAST Capital Ventures, Tiger Global Management, Meritech Capital, Emergence Capital, Shasta Ventures, Ağustos tarafından desteklenmektedir. Capital, Funders Club, World Innovation Lab ve Y Combinator.
Pypestream
pypestream.com
Pypestream, işletmelerin müşterileriyle etkileşim kurma ve onları güçlendirme biçimini dönüştüren bir self-servis otomasyon platformudur. Müşterilerin daha iyiyi hak ettiği inancıyla 2015 yılında kurulan dijital platformumuz, her kanalda, her zaman olağanüstü müşteri hizmeti sunmaktadır. Başta Fortune 500'de yer alan ve olumlu müşteri deneyimleri sunmaya kendini adamış işletmeler olmak üzere birçok sektördeki müşterilere hitap ediyoruz. Pypestream, sigorta, sağlık hizmetleri, seyahat, telekomünikasyon, akış, finansal hizmetler ve e-Ticaret gibi çeşitli sektörlerde olağanüstü müşteri deneyimleri sunmaya kendini adamış orta ve büyük ölçekli şirketlere hizmet vermektedir.
Dixa
dixa.com
Dixa, şirketlerin müşteri hizmetlerini olması gerektiği gibi sunmasına olanak tanır. Dixa, müşteri hizmetleri liderlerinin müşteriler ve ekipler için sadakatin kilidini açan zahmetsiz deneyimler yaratmasına yardımcı olur. Dixa, ekiplere tüm konuşmaların tek bir görünümünü, müşterilere tercih ettikleri kanaldan ulaşma rahatlığını ve liderlere hizmet deneyimini sürekli iyileştirecek içgörüleri sunar. Dixa'nın Konuşmaya Dayalı Müşteri Hizmetleri Platformu, işletmeniz büyüdükçe ölçeklenen son derece kişiselleştirilmiş bir hizmet deneyimi sunmak için güçlü yapay zekayı insan dokunuşuyla birleştirir. Ekipler ve müşterileri daha fazla memnuniyetten faydalanırken, otomasyon hizmet verimliliğini ve etkinliğini artırmaya yardımcı olur ve bu da sonuçta gerçek iş değeri sağlar. Dixa'nın özel müşteri başarısı ekibi, hızlı bir şekilde çalışmaya başlamanızı sağlar ve Dixa'nın Müşteri Dostluğu dediği şeye ulaşma yolculuğunuzda sizinle birlikte çalışır. Dixa yılda 30 milyondan fazla sohbete güç veriyor ve Interflora, On, Wise, Deezer, Rapha, Too Good to Go, Hello Print ve Wistia gibi önde gelen markalar tarafından güveniliyor. Dixa.com'u ziyaret ederek daha fazla bilgi edinin. Dixa, müşteri tanıma özellikleriyle müşterilerinizi ulaştığı anda tanımanızı mümkün kılar. Dixa bunu, her müşterinin işletmenizle olan konuşma geçmişini ve sipariş geçmişini anlık olarak bir zaman çizelgesinde görüntüleyerek yapar. Bu, ekiplerin daha kişiselleştirilmiş destek sunarken müşteri sorularını daha hızlı çözmek için ihtiyaç duydukları bilgilere sahip olmalarını sağlar. Esnek fiyatlandırma ve küresel ölçeklenebilirlik, yalnızca ihtiyacınız olan kadar ödeme yapmanıza ve ek maliyet veya çaba gerektirmeden ölçeği artırmanıza veya azaltmanıza olanak tanır. Tüm konuşma türleri (telefon, e-posta, sohbet, Facebook Messenger, Instagram, Twitter ve WhatsApp) kuyruklara yerleştirilir ve otomatik olarak uygun temsilcilere yönlendirilirken, konuşma verileri gerçek zamanlı analizlere çevrilir. Dixa özellikleri arasında VoIP, IVR, geri arama, tıkla ve ara, çağrı kaydı, otomasyonlar, hızlı yanıtlar, özelleştirilebilir sohbet widget'ları, gerçek zamanlı ve geçmiş raporlama ve gelişmiş yönlendirme bulunur. Dixa'nın kullanıcı dostu arayüzü ve kolay kurulumu, temsilci deneyimini geliştirmek ve ekiplerin yazılıma değil müşteriye odaklanmasını sağlamak için yapıldı. Dünya genelinde gelen çağrı merkezleri, çok kanallı iletişim merkezleri ve küçük işletmeler için tasarlanan Dixa, acentelere olağanüstü müşteri hizmetleri sunacak araçları sağlayarak markalar ve müşteriler arasında daha güçlü bağlar sağlar.
Comm10
comm100.com
Comm100, her büyüklükteki eğitim, kamu ve ticari kuruluşlara yönelik dijital çok kanallı müşteri etkileşimi yazılımının küresel bir sağlayıcısıdır. Comm100 ile kuruluşlar, tek bir entegre konsolda yapılandırılabilir, değer odaklı canlı sohbet, güvenli mesajlaşma, yapay zeka destekli botlar ve otomasyon aracılığıyla mükemmel dijital müşteri deneyimleri sağlayabilir. Comm100, sıfır kesinti süresi, güvenlikteki en yüksek standartlar ve yapay zeka otomasyonuyla desteklenerek müşterilerin her zaman, her yerde yanıt almasını sağlar.
Gupshup
gupshup.io
Gupshup, konuşma otomasyonu yoluyla müşteri katılımını artırmaya odaklanan yapay zeka destekli bir araç paketidir. Çeşitli müşteri etkileşimleri için otomatik sohbet robotları oluşturmaya ve yönetmeye yönelik çeşitli araçlar içerir. Bu araçlar, müşteri edinme, pazarlama, ticaret ve destek dahil olmak üzere müşteri katılımının çeşitli yönlerini otomatikleştirmek için tasarlanmıştır; bunların tümü müşterinin yaşam boyu değerini en üst düzeye çıkarmayı ve hizmet maliyetlerini en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Temel özellikler arasında müşteri deneyimi yönetimi için gelişmiş bir çözüm olan Conversation Cloud ve üretken yapay zeka yetenekleri sunan ACE LLM yer alıyor. Gupshup ayrıca, önceden onaylanmış WhatsApp şablonları da dahil olmak üzere çok kanallı mesajlaşma için araçlar sağlayarak müşterilerle gerçek zamanlı, iki yönlü görüşmeleri kolaylaştırıyor. Gupshup, sohbet robotu araçlarının yanı sıra iş görüşmeleri için bir Kampanya Yöneticisi, Bot Studio, Agent Assist ve alana özgü AI modelleri sunar. Bu özellikler müşteri diyaloglarının kişiselleştirilmesine ve kullanıcı verilerinin güvenliğinin sağlanmasına yöneliktir. Çok kanallı bir çözüm olarak Gupshup ayrıca WhatsApp, SMS, Google Business Messaging ve daha fazlası gibi çeşitli kanallarla entegrasyonu da destekler. Platform, BFSI, Perakende, Sağlık Hizmetleri ve daha fazlası gibi çeşitli sektörlerde kullanılabilir.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell, mobil mesajlaşma ve Sohbet Ticareti yeniliklerinde öncüdür. Clickatell Sohbet Ticaret Platformu, markaların tüketicilerle güvenli ve geniş ölçekte mesajlaşma kolaylığı yoluyla yenilikçi, sezgisel sohbete dayalı ticaret yolculukları sunarak bağlantı kurmasına, etkileşimde bulunmasına ve işlem yapmasına olanak tanır. Küresel markalar, tüketici yaşam döngüsünün tüm aşamalarında değeri en üst düzeye çıkarırken ve müşteri deneyimlerini yükseltirken maliyetleri azaltmak için Clickatell'in güvenilir Sohbet Ticaret Platformunu kullanıyor. Clickatell'in genel merkezi Körfez Bölgesi'ndedir ve Kanada, Güney Afrika ve Nijerya'da ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgiyi www.clickatell.com adresinde bulabilirsiniz.
Boost.ai
boost.ai
Olağanüstü müşteri deneyimleri sunmaya kendini adamış olan Boost.ai, kurumsal düzeyde konuşmaya dayalı yapay zekanın ön sıralarında yer almaktadır. İnsanlar ve kuruluşlar arasında benzersiz etkileşimleri mümkün kılmak için yola çıkan Boost.ai, yapay zekanın sınırlarını sorumlu bir şekilde zorlamak için en son teknolojiden yararlanıyor. Tescilli, kendi kendine öğrenen yapay zeka platformu, işletmelere etkileşimleri geniş ölçekte otomatikleştirme, verimliliği artırma ve olumlu sonuçlar sağlama konusunda güç verir. Çeşitli sektörlerdeki kuruluşların güvendiği Boost.ai'nin sanal aracıları, her gün binlerce etkileşimi otomatikleştirerek çözüm oranlarını sürekli olarak yüzde 90'ın üzerinde tutuyor. 2016 yılında kurulan Boost.ai, Nordic Capital tarafından desteklenmektedir ve genel merkezi Sandnes, Norveç'te olup Los Angeles, Kopenhag ve Londra gibi şehirlerdeki küresel ofislerle faaliyet göstermektedir.
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