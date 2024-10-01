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Akıllı Sanal Asistanlar Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Mozambik
Sanal aracılar ve dijital çalışanlar olarak da bilinen akıllı sanal asistanlar (IVA'lar), işletmelerin müşterileriyle veya müşterileriyle konuşarak etkileşim kurmasını sağlar. Bu etkileşimler insan benzeri konuşmaları simüle eder ve doğal akışlarıyla karakterize edilir. IVA'lar ile geleneksel sohbet robotu yazılımları arasındaki temel ayrımlardan biri, konuşma yeteneklerinin karmaşıklığında yatmaktadır. Sohbet robotları genellikle önceden yazılmış yanıtlara dayalı olarak çalışırken ve tek bir etkileşimde birden fazla amacı kavramaya çalışırken, IVA'lar tek bir ifadeden çok çeşitli niyetleri yorumlamak için gelişmiş doğal dil işleme (NLP) yeteneklerinden yararlanır. Üstelik IVA'lar, makine öğrenimi ve derin öğrenme algoritmaları sayesinde açıkça programlanmadıkları yanıtları kavrayabiliyor. Bu onların günlük konuşma dili de dahil olmak üzere çeşitli sözcüklere ilişkin anlayışlarını sürekli olarak geliştirmelerine ve zaman içinde daha doğru ve bağlamsal olarak daha uygun yanıtlar vermelerine olanak tanır. Ek olarak, IVA'lar yanıtları kullanıcı segmentasyonuna veya sağlanan diğer bilgilere göre uyarlayabilir ve böylece kişiselleştirilmiş yardım sunabilir. IVA'lar genellikle pazarlama, müşteri hizmetleri ve satış gibi belirli iş rolleri veya kullanım durumları için uzmanlaşmıştır. Ayrıca, CRM yazılımı gibi mevcut iş sistemleriyle entegre olma yeteneğine de sahipler ve bu sistemleri güncellemek için insan tarafından oluşturulan verileri girdi olarak kullanmalarına olanak tanıyorlar. Bir ürünün Akıllı Sanal Asistan olarak sınıflandırılabilmesi için çeşitli kriterleri karşılaması gerekir: * NLP veya Konuşma Tanıma: Doğal dil işleme veya konuşma tanıma teknolojileri aracılığıyla konuşma isteklerini anlama yeteneği. * Konuşma Akışı Düzenleme: Kullanıcılara konuşma akışlarını düzenlemeleri için araçlar sağlayarak etkileşimlerin özelleştirilmesine ve optimizasyonuna olanak tanır. * Konuşma Analizi: Konuşmaları analiz etmek için gösterge tabloları veya raporlar gibi araçlar sunarak işletmelerin kullanıcı etkileşimleri hakkında bilgi edinmesine ve performansı artırmasına olanak tanır. * İnsan Yönlendirme: Gerektiğinde konuşmaları insan temsilcilerine yönlendirme yeteneği, karmaşık sorgular veya insan müdahalesi gerektiren durumlar için sorunsuz bir üst kademeye iletilmesini sağlar. * Döngüdeki İnsan Yetenekleri: Doğruluğu ve uygulanabilirliği korumak için döngüdeki insan yeteneklerini etkinleştirmek, hataları düzeltmek veya gerektiğinde performansı artırmak için insan gözetimine veya müdahalesine izin vermek. Bu kriterleri karşılayan IVA'lar, işletmelerin etkileşimli arayüzler aracılığıyla daha kişiselleştirilmiş, verimli ve ilgi çekici müşteri deneyimleri sunmalarına olanak sağlar.
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Hubtype
hubtype.com
Hubtype, markaların müşterileriyle sorunsuz, anlamlı ve ilham verici bir şekilde iletişim kuracağı yeni bir iletişim çağının yolunu açıyor. Hubtype, şirketlerin konuşma uygulamaları aracılığıyla basit, anlamlı ve müşteri odaklı görüşmeleri geniş ölçekte benimsemesine olanak tanıyor; Sohbet robotları...
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği genelinde kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan, maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetini artıran tek eksiksiz Müşteri Hizmetleri çözümüdür. Çoğu müşteri görüşmesinin insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü, ekibin daha yüksek değere sahip müş...
Botpress
botpress.com
Botpress, ChatGPT sohbet robotları oluşturmaya yönelik üretken bir yapay zeka platformudur ve kullanıcıların, OpenAI tarafından sunulan LLM'ler ve GPT'deki en son gelişmelerle desteklenen, sezgisel bir oluşturma deneyimine sahip sohbet robotları oluşturmasına olanak tanır. Platform, yeni nesil bir ...
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI, işletmelerin bir AI iş gücü oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur. Satış ve pazarlamadan müşteri desteği ve operasyonlara kadar çok çeşitli görevleri otomatikleştirebilecek yapay zeka temsilcilerini işe almak için araçlar ve çözümler sağl...
Haptik
haptik.ai
Haptik, markaların 20 kanal ve 100'den fazla dilde yapay zeka odaklı, kişiselleştirilmiş, konuşma deneyimleriyle kullanıcıları edinmesine, dönüştürmesine, etkileşime geçmesine ve memnun etmesine yardımcı oluyor. 21. yüzyılın en ilgi çekici etkileşimli ticaret platformunu yaratma vizyonuyla Haptik'in...
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai, üretken yapay zeka destekli müşteri hizmetleri otomasyon platformumuz aracılığıyla işletmelerin unutulmaz müşteri görüşmeleri oluşturmasına olanak tanır. Vizyonumuz, benzersiz verimliliğin kilidini açan ve operasyonel maliyetleri önemli ölçüde azaltan, tamamen otonom müşteri desteğinin ge...
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
'İnsan benzeri' Yapay Zeka Pazarlama Asistanınızla tanışın! Tüm açılış sayfalarınızı, tanıtım videolarınızı, reklamlarınızı, pazarlama metinlerinizi, grafiklerinizi, e-posta kaydırmalarınızı, seslendirmelerinizi, blog gönderilerinizi, makalelerinizi, çizimlerinizi ve daha fazlasını dakikalar içinde...
Sendbird
sendbird.com
Sendbird, müşteri ilişkileri kurmanın temelinde konuşmaların yer aldığına inanıyor. Bu nedenle, sohbet, ses ve görüntülü mobil uygulamalar için dünyanın en kanıtlanmış konuşma platformunu oluşturduk. Virgin Mobile, Hinge ve Paytm gibi sektör liderleri, her ay yüz milyonlarca kullanıcının işlemlerini...
Soul Machines
soulmachines.com
Soul Machines, kuruluşların günümüzün dijital dünyalarında ve metaevrende müşteri deneyimlerini yeniden hayal etmelerini sağlayan, özerk bir şekilde canlandırılmış Dijital İnsanlar yaratan, yapay zekanın insanileştirilmesinde bir liderdir. Soul Machines, insan ve makine işbirliğinin tüm yeteneklerin...
Kindly
kindly.ai
Desteği otomatikleştirmek ve satışları artırmak için oluşturulmuş üretken yapay zeka destekli sohbet robotları. Müşteri hizmetleri ve iletişim için yapay zeka ve otomasyon çözümlerinin geliştirilmesinde uzmanlaşmış, Avrupa'nın önde gelen premium chatbot sağlayıcılarından biriyiz. Müşteri deneyim...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT uzmanı olmayan olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedef...
Cogram
cogram.com
Cogram, sanal toplantıları kolaylaştırmak ve profesyoneller için not alma ve eylem öğeleri atama sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli güçlü bir araçtır. Yazılım, toplantıları gerçek zamanlı olarak yazıya dökerek, konuşmaları özetleyerek ve eylem öğelerini belirleyerek çalış...
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX™ platformuna binlerce küçük, orta ve büyük işletme güvenmektedir ve dünya çapında sektör lideri bulut çağrı merkezi çözümü ve müşteri deneyimi (CX) platformu olarak tanınmaktadır. Müşteri görüşmesinin nerede başladığı veya bittiği önemli değil, Genesys Cloud CX müşteri deneyiminizi ...
Texthub
texthubai.com
Harika kod, görseller ve metinler oluşturmanıza yardımcı olacak bir araç mı arıyorsunuz? Texthub AI'den başkasına bakmayın! Kullanıcı dostu platformumuz, fikirlerinizi hayata geçirmek için yapay zekanın gücünden yararlanır. Texthub AI'yi bugün deneyin ve oluşturmaya başlayın!
Gladly
gladly.com
Gladly, biletleri değil, insanları temel alan tek müşteri hizmetleri yazılımıdır. Yapay zeka, çalışma ve iletişim şeklimizde devrim yaratıyor. Tüketicilerin markalar tarafından nasıl tanındıkları ve onlara nasıl davranıldığı konusunda beklentileri hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Aynı zamanda markala...
GPTConsole
gptconsole.ai
GPTConsole, geliştiricilerin web/mobil uygulamalar oluşturmasına ve istemler aracılığıyla web otomasyonu gerçekleştirmesine yardımcı olur. Geliştiricilerin yerel makinelerine kurabilecekleri bir NPM paketi sunar. Sonsuz içeriğe ve iki otonom yapay zeka aracısına sahip bir CLI başlatıyoruz.
Verint
verint.com
Verint, dünyanın en ikonik markalarının kurum genelinde iş, veri ve deneyimleri birbirine bağlayarak kalıcı müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı oluyor. Bu yaklaşımla markalar, işin geleceğine uyum sağlarken ilerleyebilir ve gelişebilir, organizasyonel ve veri silolarının yarattığı verimsizlikleri ...
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate, dünyanın önde gelen müşteri destek otomasyon platformudur; işletmelerin müşteri hizmetlerini konuşmaya dayalı ve üretken yapay zeka ile ölçeklendirmesine yardımcı olur. İnceleme platformu G2'de tutarlı bir lider olan en son teknolojimiz ve müşteri odaklı desteğimiz, tüm metin tabanlı ilet...
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First, müşteri desteği ve katılımında devrim yaratmak için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir sohbet robotu platformudur. Yapay zeka destekli sohbet robotumuz Milly, müşteri sorularını 7/24 gerçek zamanlı olarak anlamasına ve yanıtlamasına olanak tanıyan gelişmiş doğal dil işleme teknolojisiyle ...
Kait
kait.ai
Kuveyt Yapay Zeka (AI) Teknolojisi anlamına gelen KAIT, Kuveyt ve GCC'deki ilk yapay zeka destekli konuşma platformudur. KAIT, sosyal medya kanallarıyla kolay entegrasyonu sayesinde işletmenizi müşteri hizmetleri, pazarlama ve satışta bir sonraki seviyeye taşıyabilir.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell, mobil mesajlaşma ve Sohbet Ticareti yeniliklerinde öncüdür. Clickatell Sohbet Ticaret Platformu, markaların tüketicilerle güvenli ve geniş ölçekte mesajlaşma kolaylığı yoluyla yenilikçi, sezgisel sohbete dayalı ticaret yolculukları sunarak bağlantı kurmasına, etkileşimde bulunmasına ve i...
Brainwave
brainwave.so
Yapay zeka ile işinizi geliştirin. Müşteri etkileşimlerini otomatikleştirin. Potansiyel müşteri toplama ve toplantı programını basitleştirin.
Comm10
comm100.com
Comm100, her büyüklükteki eğitim, kamu ve ticari kuruluşlara yönelik dijital çok kanallı müşteri etkileşimi yazılımının küresel bir sağlayıcısıdır. Comm100 ile kuruluşlar, tek bir entegre konsolda yapılandırılabilir, değer odaklı canlı sohbet, güvenli mesajlaşma, yapay zeka destekli botlar ve otomas...
Gupshup
gupshup.io
Gupshup, konuşma otomasyonu yoluyla müşteri katılımını artırmaya odaklanan yapay zeka destekli bir araç paketidir. Çeşitli müşteri etkileşimleri için otomatik sohbet robotları oluşturmaya ve yönetmeye yönelik çeşitli araçlar içerir. Bu araçlar, müşteri edinme, pazarlama, ticaret ve destek dahil olm...
iAdvize
iadvize.com
iAdvize, E-Ticaret için Üretken Yapay Zeka tarafından desteklenen lider konuşma platformudur. Öncü konuşma platformu iAdvize, 2.000'den fazla e-ticaret markasının Trusted Generative AI tarafından desteklenen geniş ölçekte kapsayıcı bir müşteri deneyimi sunmasına olanak tanıyor ve müşteri yolculuğu ...
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne, müşterilerinize gerçek zamanlı olarak ürünleri göstermek ve önermek için entegre kataloğa sahip tek görsel sohbettir (canlı sohbet, sohbet robotu ve Mesajlaşma). Sosyal kanallarınız ve e-mağazanız üzerinden insan temsilciler veya chatbot aracılığıyla 7/24 kişiselleştirilmiş yardım sunun. Cha...
Dixa
dixa.com
Dixa, şirketlerin müşteri hizmetlerini olması gerektiği gibi sunmasına olanak tanır. Dixa, müşteri hizmetleri liderlerinin müşteriler ve ekipler için sadakatin kilidini açan zahmetsiz deneyimler yaratmasına yardımcı olur. Dixa, ekiplere tüm konuşmaların tek bir görünümünü, müşterilere tercih ettikl...
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing, iş dünyasına yönelik sesli yapay zeka asistanlarının lider sağlayıcısıdır. Tescilli konuşmaya dayalı yapay zeka teknolojimiz ve OpenAI'nin ChatGPT'si ile desteklenen sesli yapay zeka asistanlarımız, müşteri yolculuğunun herhangi bir aşamasında gelen aramaları ve giden müşteri katılım...
Marvin
heymarvin.com
Merhaba, merhaba, tanıştığıma çok memnun oldum. Biz, tüm müşteri bilgilerini merkezileştirmenize ve kullanıcı odaklı ürünler tasarlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmış niteliksel bir veri analizi platformu ve araştırma havuzu olan Marvin'iz. Gelişmiş yapay zekayla desteklenen araştırmaların sıkı...
LivePerson
liveperson.com
LivePerson, kurumsal görüşmelerde dünya lideridir. HSBC, Chipotle ve Virgin Media dahil olmak üzere dünyanın önde gelen yüzlerce markası, milyonlarca tüketiciyle güvenli ve sorumlu bir şekilde etkileşim kurmak için Conversational Cloud platformumuzu kullanıyor. Daha iyi iş sonuçları elde etmek için ...
VOCALLS
vocalls.ai
Her türlü müşteri etkileşimini otomatikleştirin. VOCALLS, para tasarrufu sağlayan ve geliri artıran yüksek müşteri deneyimi için hem çevrimiçi hem de çevrimdışı müşteri etkileşimlerini otomatikleştiren kurumsal bir konuşma yapay zeka platformudur. Yapay zeka çözümlerimiz, temsilcilerin daha karmaş...
ChatrHub
chatrhub.com
Müşterilerinize hizmet vermenin daha iyi bir yolu var. Müşterilerle hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde etkileşime geçmek için basit ama güçlü çok kanallı çözümler. ChatrHub çok kanallı bir yapay zekadır. chatbot ve canlı temsilci çözümü. Telefonlarınızı, kısa mesajlarınızı, web sitesi widget'ınız...
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka için SaaS Platformu Teneo, üretken ekipler için bir Geliştirme ve Çalıştırma Ortamıdır. Aşağıda bazı kısayolları bulun: * Ses Botu ve İletişim merkezi * Çoklu Dil Botu * Anlık Mesajlaşma Botu * Bot Performansı ve İyileştirmeler * İşbirliği ve Prototipleme * BT/İK ve Payla...
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks, şirketlerin bilgilerini her çalışan için erişilebilir ve uygulanabilir hale getirmesine yardımcı olan bir yapay zeka üretkenlik platformudur. Dash AI bilgi asistanı işle ilgili soruları anında yanıtlıyor, ilgili içerik üretiyor, belgeleri, mesajları, görevleri ve daha fazlasını buluyor. D...
Pypestream
pypestream.com
Pypestream, işletmelerin müşterileriyle etkileşim kurma ve onları güçlendirme biçimini dönüştüren bir self-servis otomasyon platformudur. Müşterilerin daha iyiyi hak ettiği inancıyla 2015 yılında kurulan dijital platformumuz, her kanaldan, her zaman olağanüstü müşteri hizmeti sunmaktadır. Başta Fort...
Mav
hiremav.com
Mav, büyüme odaklı satış temsilcileri için yapay zeka destekli ilk SMS asistanıdır. Kısa mesaj aracılığıyla potansiyel müşterilerinizle ve müşterilerinizle karşılıklı alışverişi otomatikleştirin. İster toplantı planlamak, ister potansiyel müşterileri değerlendirmek veya potansiyel müşterileri takip ...
Alltius
alltius.ai
Alltius, kurumsal uygulamalara, web sitelerine ve iletişim merkezlerine zahmetsizce güç sağlayan bir GenAI platformudur. Alltius ile satışları 2 kat artırabilecek ve destek maliyetlerini haftalar içinde %50 azaltabilecek yetenekli, güvenli ve doğru yapay zeka asistanları oluşturabilirsiniz. Modern ...
Upsy Shopping
upsyshopping.com
Upsy Alışveriş Yardımcısı, satışları artırmak ve müşterileri mutlu etmek isteyen web mağazası sahiplerine yönelik bir yapay zeka aracıdır. * Upsy'nin akıllı arama özelliği, ziyaretçilerin görsellerle doğru ürünü hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olmak amacıyla mobil kullanıcılar için optimize ed...
Hyro
hyro.ai
Hyro, aynı anda binlerce yapay zeka destekli konuşmayı dünyayı birbirine bağlıyor. 1 numaralı Uyarlanabilir İletişim şirketi olarak, doğal dil otomasyonu ve hesaplamalı dil bilimi ile karmaşık verileri basit diyaloğa dönüştürüyoruz. Baptist Health, Mercy Health ve Rent.com da dahil olmak üzere ABD g...
Kore.AI
kore.ai
Korea.ai, işletmelerin yapay zekanın güvenli ve sorumlu kullanımı yoluyla iş değeri elde etmelerine yardımcı olma konusunda on yıllık deneyime sahip, gelişmiş yapay zeka alanında lider bir sağlayıcıdır. Şirketin yenilikçi platformu, kodsuz araçları ve çözümleri, otomatikleştirmeden insan desteğine k...
Alanna.ai
alanna.ai
Alanna, Unvan Şirketleri için yapay zeka destekli bir sanal Kapanış Asistanıdır! Zeki, becerikli ve her zaman yardım etmeye isteklidir: * Müşteri hizmeti: Resware, SoftPro ve RamQuest için genel ve dosyaya özel soruları 7/24/365 yanıtlar. * Sipariş Girişi: Resware başlık yazılımı üretim sisteminde ...
Slang.ai
slang.ai
Slang.ai, sanal telefon aracısı olarak işlev gören bir yapay zeka aracıdır. Müşterilerin istedikleri zaman bağlantı kurabilmelerini sağlamak için 24 saat çağrı yönetimi yetenekleri sunar. Esneklik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır ve kullanıcıların sistemi kendi özel ihtiyaçlarını etkili bir...
Mehery
mehery.com
Mehery, dijital alanda çözümler üreten, bir yıllık genç bir şirkettir. Kurumsal sistemlerin dijitalleştirilmesi, büyük işletmelerin dijital dönüşüm yolculukları ve ölçeğe göre sosyal medya yönetim sistemlerinin oluşturulması konularında 100 yılı aşkın birikimli deneyime sahip bir teknokrat ve tek...
Automatorr
automatorr.com
Automatorr'ın hizmetleri şunları içerir: * Kalıcı, sözleşmeli veya geçici roller için uzmanlaşmış yetenek alımı. * Çözüm tasarımı, uygulama ve desteğin tüm aşamalarında danışmanlık, danışmanlık ve uygulama. * Sektöre özel sorunları çözen, tam olarak yönetilen yazılım çözümleri sunuyoruz. Bu çözümle...
Plum Voice
plumvoice.com
Plum Voice, programlanabilir bulut platformları aracılığıyla otomatikleştirilmiş yapay zeka teknolojisi çözümleri sağlayan bir CPaaS teknoloji şirketidir. Plum Voice, maliyet verimliliği için tekrarlanan görevleri, müşteri etkileşimlerini ve iş süreçlerini otomatikleştirmek amacıyla müşterilerin akı...
Moveo.AI
moveo.ai
Moveo.AI, konuşma yapay zekasının olması gereken şeydir… Üretken yapay zeka ve tescilli Büyük Dil Modelleri (LLM'ler) tarafından desteklenen kurumsal sınıf platformumuz, kendini geliştiren konuşma yapay zeka aracıları aracılığıyla müşteri deneyimlerinde devrim yaratıyor. Misyonumuz yapay zekanın gi...
Mercury
mercury.ai
Mercury, müşteri deneyimi otomasyonuna yönelik kullanımı kolay, yapay zeka tabanlı bir mesajlaşma ve canlı sohbet platformudur. İşletmelerin web sitesi sohbeti, WhatsApp ve Facebook Messenger'da ölçülebilir sonuçlarla etkili müşteri deneyimleri sunmasına olanak tanır. Tekrarlanan hizmet taleplerini...
Flip CX
flipcx.com
Flip CX, işletmelerin daha iyi müşteri hizmetleri için telefon kanallarını optimize etmelerine yönelik Alexa benzeri bir ses yapay zeka deneyimi sunan bir yazılım şirketidir. Flip CX, Amazon Alexa, Ada, Simon, Attentive, Scop Venture Capital, Bullpen ve Forum Ventures tarafından desteklenmektedir.
Neocom.ai
neocom.ai
Biz, her çevrimiçi alışveriş yapan kişiye muhteşem müşteri deneyimi sunmaya çalışan canlı ve genç bir Saas şirketi olan Neocom'uz. İşletmelerin müşterilerine yardımcı olmalarına yardımcı oluyoruz. En son teknolojiyle donanmış, geniş deneyime sahip olağanüstü bir ekibiz. Yapay zeka destekli Rehberli ...
Floatbot
floatbot.ai
Floatbot, Fintech'lerin ve Kuruluşların Müşteri desteğini otomatikleştirmesine, Müşteri Deneyimini artırmasına ve AI destekli Chatbot'lar ve Voicebot'lar aracılığıyla Dijital katılımı artırmasına yardımcı olan SaaS tabanlı, "kodsuz", uçtan uca "Üretici Yapay Zeka" destekli Konuşmalı Yapay Zeka platf...
CBOT
cbot.ai
CBOT, Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka ve Üretken Yapay Zeka alanında kurumsal düzeyde yapay zeka çözümleri sunan lider bir Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketidir. Yapay zeka tabanlı sohbet robotları aracılığıyla finansal hizmetler, e-ticaret, telekomünikasyon ve müşteri hizmetleri sektörlerindeki müşter...
Hoory Conversations
hoory.com
Hoory, işletmenizin müşteri iletişimlerini otomatikleştirmesine ve sıfır gecikmeyle 7/24 destek sunarak her etkileşimi mükemmel bir müşteri deneyimine dönüştürmesine yardımcı olan, yapay zeka destekli bir müşteri destek asistanıdır. Konuşmaya dayalı yapay zeka, makine öğrenimi ve doğal dil işlemeyle...
Posh AI
posh.ai
Posh, 2018 yılında MIT'in yapay zeka laboratuvarından çıkan, girişim destekli, konuşmaya dayalı bir yapay zeka şirketidir. Bankacılığa erişimi demokratikleştirmeye ve finansal kurumlar için yapay zekanın sorumlu bir şekilde benimsenmesini hızlandırmaya, topluluklarına ve çalışanlarına hizmet etme b...
Mosaicx
mosaicx.com
Mosaicx, müşteriler ve çalışanlarla etkileşimleri otomatikleştirmek için konuşmaya dayalı yapay zeka, makine öğrenimi ve doğal dil işleme teknolojilerini kullanan bulut tabanlı bir üründür. IVA teknolojisi, sektör lideri ses tanıma ve dijital mesajlaşma yetenekleri aracılığıyla hızlı, kolay ve kişis...
Fundamento
fundamento.ai
Fundamento, kurumsal iletişim merkezlerine yönelik bir yapay zeka ses botudur. Fundamento'nun yapay zeka ses botu, özellikle finansal hizmetler sektöründeki kuruluşlar için özel olarak tasarlanmış olup, sınıfının en iyisi varlık çıkarma modelleriyle karmaşık müşteri görüşmelerini yönetebilir. Funda...
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork, BT ekiplerine yapay zeka yoluyla çalışan desteğini ve hizmet sunumunu otomatikleştirme yetkisi veren modern hizmet yönetimi yazılımının lider sağlayıcısıdır. Atomicwork, kuruluşunuz genelinde üretkenlik etkisi yaratmak için çalışanlarınızı, BT sistemlerinizi, İK operasyonlarınızı ve iş ...
Arcanum
arcanum.ai
Arcanum, arka ofis yapay zeka asistanları Arcos ve Archie'nin yardımıyla şirketlerin kapasitelerini 10 kat artırmalarına ve tekrarlayan görevlerden kurtulmalarına yardımcı olmaya kararlıdır. İş değerine odaklanarak, yapay zeka teknolojisinin küçük ve orta ölçekli işletmelere entegrasyonunu kolay, gü...
Cuber
cuber.ai
Cuber AI, düşük maliyetli otomasyon platformu BotzForce ile hiperotomasyon pazarını altüst etmeye kendini adamış bir SaaS şirketidir. Yeni nesil üretken yapay zeka ve otomasyon çözümleriyle BT Yardım Masası, Satış Süreci Otomasyonu ve Müşteri Desteği sağlamanın eski yolunu yeniliyoruz. BotzForce pl...
bluecap.ai
bluecap.ai
İşlerinizi Daha Hızlı, Daha Akıllı ve Uygun Ölçekte Yapın Bağlamsal görevleri tetikleyen ve ilgili bilgileri otomatik olarak ve iş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde entegre ederek neredeyse gerçek zamanlı özetler hayal edin: Google Workspace, Microsoft 360, Salesforce, Zoho ve daha fazlası.