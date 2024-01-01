Akıllı Sanal Asistanlar Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Çin En Popüler Son Eklenenler

Sanal aracılar ve dijital çalışanlar olarak da bilinen akıllı sanal asistanlar (IVA'lar), işletmelerin müşterileriyle veya müşterileriyle konuşarak etkileşim kurmasını sağlar. Bu etkileşimler insan benzeri konuşmaları simüle eder ve doğal akışlarıyla karakterize edilir. IVA'lar ile geleneksel sohbet robotu yazılımları arasındaki temel ayrımlardan biri, konuşma yeteneklerinin karmaşıklığında yatmaktadır. Sohbet robotları genellikle önceden yazılmış yanıtlara dayalı olarak çalışırken ve tek bir etkileşimde birden fazla amacı kavramaya çalışırken, IVA'lar tek bir ifadeden çok çeşitli niyetleri yorumlamak için gelişmiş doğal dil işleme (NLP) yeteneklerinden yararlanır. Üstelik IVA'lar, makine öğrenimi ve derin öğrenme algoritmaları sayesinde açıkça programlanmadıkları yanıtları kavrayabiliyor. Bu onların günlük konuşma dili de dahil olmak üzere çeşitli sözcüklere ilişkin anlayışlarını sürekli olarak geliştirmelerine ve zaman içinde daha doğru ve bağlamsal olarak daha uygun yanıtlar vermelerine olanak tanır. Ek olarak, IVA'lar yanıtları kullanıcı segmentasyonuna veya sağlanan diğer bilgilere göre uyarlayabilir ve böylece kişiselleştirilmiş yardım sunabilir. IVA'lar genellikle pazarlama, müşteri hizmetleri ve satış gibi belirli iş rolleri veya kullanım durumları için uzmanlaşmıştır. Ayrıca, CRM yazılımı gibi mevcut iş sistemleriyle entegre olma yeteneğine de sahipler ve bu sistemleri güncellemek için insan tarafından oluşturulan verileri girdi olarak kullanmalarına olanak tanıyorlar. Bir ürünün Akıllı Sanal Asistan olarak sınıflandırılabilmesi için çeşitli kriterleri karşılaması gerekir: * NLP veya Konuşma Tanıma: Doğal dil işleme veya konuşma tanıma teknolojileri aracılığıyla konuşma isteklerini anlama yeteneği. * Konuşma Akışı Düzenleme: Kullanıcılara konuşma akışlarını düzenlemeleri için araçlar sağlayarak etkileşimlerin özelleştirilmesine ve optimizasyonuna olanak tanır. * Konuşma Analizi: Konuşmaları analiz etmek için gösterge tabloları veya raporlar gibi araçlar sunarak işletmelerin kullanıcı etkileşimleri hakkında bilgi edinmesine ve performansı artırmasına olanak tanır. * İnsan Yönlendirme: Gerektiğinde konuşmaları insan temsilcilerine yönlendirme yeteneği, karmaşık sorgular veya insan müdahalesi gerektiren durumlar için sorunsuz bir üst kademeye iletilmesini sağlar. * Döngüdeki İnsan Yetenekleri: Doğruluğu ve uygulanabilirliği korumak için döngüdeki insan yeteneklerini etkinleştirmek, hataları düzeltmek veya gerektiğinde performansı artırmak için insan gözetimine veya müdahalesine izin vermek. Bu kriterleri karşılayan IVA'lar, işletmelerin etkileşimli arayüzler aracılığıyla daha kişiselleştirilmiş, verimli ve ilgi çekici müşteri deneyimleri sunmalarına olanak sağlar.