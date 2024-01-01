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Akıllı Sanal Asistanlar Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bosna-Hersek
Sanal aracılar ve dijital çalışanlar olarak da bilinen akıllı sanal asistanlar (IVA'lar), işletmelerin müşterileriyle veya müşterileriyle konuşarak etkileşim kurmasını sağlar. Bu etkileşimler insan benzeri konuşmaları simüle eder ve doğal akışlarıyla karakterize edilir. IVA'lar ile geleneksel sohbet robotu yazılımları arasındaki temel ayrımlardan biri, konuşma yeteneklerinin karmaşıklığında yatmaktadır. Sohbet robotları genellikle önceden yazılmış yanıtlara dayalı olarak çalışırken ve tek bir etkileşimde birden fazla amacı anlamakta zorlanırken, IVA'lar tek bir ifadeden çok çeşitli niyetleri yorumlamak için gelişmiş doğal dil işleme (NLP) yeteneklerinden yararlanır. Üstelik IVA'lar, makine öğrenimi ve derin öğrenme algoritmaları sayesinde açıkça programlanmadıkları yanıtları kavrayabiliyor. Bu onların günlük konuşma dili de dahil olmak üzere çeşitli sözcük dağarcıklarına ilişkin anlayışlarını sürekli olarak geliştirmelerine ve zaman içinde daha doğru ve bağlamsal olarak daha uygun yanıtlar vermelerine olanak tanır. Ek olarak, IVA'lar yanıtları kullanıcı segmentasyonuna veya sağlanan diğer bilgilere göre uyarlayabilir ve böylece kişiselleştirilmiş yardım sunabilir. IVA'lar genellikle pazarlama, müşteri hizmetleri ve satış gibi belirli iş rolleri veya kullanım durumları için uzmanlaşmıştır. Ayrıca, CRM yazılımı gibi mevcut iş sistemleriyle entegre olma yeteneğine de sahipler ve bu sistemleri güncellemek için insan tarafından oluşturulan verileri girdi olarak kullanmalarına olanak tanıyorlar. Bir ürünün Akıllı Sanal Asistan olarak sınıflandırılabilmesi için çeşitli kriterleri karşılaması gerekir: * NLP veya Konuşma Tanıma: Doğal dil işleme veya konuşma tanıma teknolojileri aracılığıyla konuşma isteklerini anlama yeteneği. * Konuşma Akışı Düzenleme: Kullanıcılara konuşma akışlarını düzenlemeleri için araçlar sağlayarak etkileşimlerin özelleştirilmesine ve optimizasyonuna olanak tanır. * Konuşma Analizi: Konuşmaları analiz etmek için gösterge tabloları veya raporlar gibi araçlar sunarak işletmelerin kullanıcı etkileşimleri hakkında bilgi edinmesine ve performansı artırmasına olanak tanır. * İnsan Yönlendirme: Gerektiğinde konuşmaları insan temsilcilere yönlendirme yeteneği, karmaşık sorgular veya insan müdahalesi gerektiren durumlar için sorunsuz bir üst kademeye iletilmesini sağlar. * Döngüdeki İnsan Yetenekleri: Doğruluğu ve uygulanabilirliği korumak için döngüdeki insan yeteneklerini etkinleştirmek, hataları düzeltmek veya gerektiğinde performansı artırmak için insan gözetimine veya müdahalesine izin vermek. Bu kriterleri karşılayan IVA'lar, işletmelerin etkileşimli arayüzler aracılığıyla daha kişiselleştirilmiş, verimli ve ilgi çekici müşteri deneyimleri sunmalarına olanak sağlar.
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Intercom
intercom.com
Intercom, işletmelerin kişiselleştirilmiş, mesajlaşma tabanlı deneyimler yoluyla daha iyi müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olan bir Konuşmalı İlişkiler Platformudur (CRP). Intercom'un genel merkezi San Francisco'da olup Chicago, Dublin, Sidney ve Londra'da ek ofisleri bulunmaktadır. Şubat 2017...
Botpress
botpress.com
Şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde ChatGPT sohbet robotları oluşturun 🚀. OpenAI tarafından desteklenen ilk yeni nesil sohbet robotu oluşturucu. İşlerinizi halletmek amacıyla projeniz veya işletmeniz için ChatGPT benzeri botlar oluşturun. 🎯
Relevance AI
relevanceai.com
Yapay zeka destekli otomasyon oluşturun ve dağıtın. GPT'yi bir sonraki seviyeye taşıyın ve zincirler ve aracılarla daha fazla dahili iş akışını otomatikleştirin. Tamamen yönetilen dağıtım, az kodlu ve geliştirici dostu.
Haptik
haptik.ai
Haptik, markaların 20 kanal ve 100'den fazla dilde yapay zeka odaklı, kişiselleştirilmiş, konuşma deneyimleriyle kullanıcıları edinmesine, dönüştürmesine, etkileşime geçmesine ve memnun etmesine yardımcı oluyor.
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
Açılış sayfaları, tanıtım videoları, reklamlar, pazarlama metinleri, grafikler, e-postalar, seslendirmeler, blog gönderileri, sanat eserleri ve daha fazlasını oluşturan insan benzeri hepsi bir arada AI pazarlama asistanı
yellow.ai
yellow.ai
Daha düşük maliyetlerle eyleme geçirilebilir sonuçlar sunmak için müşterileriniz ve çalışanlarınızla 135'ten fazla dilde ve 35'ten fazla kanaldaki etkileşimleri otomatikleştirin.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX iletişim merkezi platformu, işletmenizin müşteri yolculuğu boyunca olağanüstü hizmet sunmasını sağlar. Harika CX'i bugün keşfedin.
Sendbird
sendbird.com
Uygulamanızı sosyal hale getirin. Reddit'ten Paytm'e ve Headspace'e kadar her sevilen uygulama güçlü bir topluluğun desteğiyle büyür. Uygulamanıza sohbet, ses veya video ekleyerek kendinize daha yakın olun.
Cogram
cogram.com
Ekibiniz için akıllı bir iş arkadaşınızla üretkenliğinizi ikiye katlayın. Cogram, verilerinizi gizli ve güvende tutarken sanal toplantılarda not almak, eylem öğelerini takip etmek ve sonraki görevleri otomatikleştirmek için yapay zekayı kullanır.
Kindly
kindly.ai
Desteği otomatikleştirmek ve satışları artırmak için oluşturulmuş üretken yapay zeka destekli sohbet robotları. Müşteri hizmetleri ve iletişim için yapay zeka ve otomasyon çözümlerinin geliştirilmesinde uzmanlaşmış, Avrupa'nın önde gelen chatbot sağlayıcılarından biriyiz. Müşteri deneyimini geliştir...
Gladly
gladly.com
Müşteri hizmetlerinizi Gladly ile dönüştürün. 1 numaralı yapay zeka destekli müşteri hizmetleri yazılımımız maliyetleri azaltır, geliri artırır ve temsilcilerin olağanüstü hizmet yoluyla müşteri sadakatini artırmasına olanak tanır.
Texthub
texthubai.com
Harika kod, görseller ve metinler oluşturmanıza yardımcı olacak bir araç mı arıyorsunuz? Texthub AI'den başkasına bakmayın! Kullanıcı dostu platformumuz, fikirlerinizi hayata geçirmek için yapay zekanın gücünden yararlanır. Texthub AI'yi bugün deneyin ve oluşturmaya başlayın!
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate, dünyanın önde gelen müşteri destek otomasyon platformudur; işletmelerin müşteri hizmetlerini konuşmaya dayalı ve üretken yapay zeka ile ölçeklendirmesine yardımcı olur. İnceleme platformu G2'de tutarlı bir lider olan en son teknolojimiz ve müşteri odaklı desteğimiz, tüm metin tabanlı ilet...
Verint
verint.com
Verint, Müşteri İlişkileri alanında küresel bir liderdir. Otomasyon, Yapay Zeka ve Bulut alanında Müşteri Deneyimi uzmanları.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT uzmanı olmayan olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedef...
Comm10
comm100.com
Comm100 Free, sizi canlı sohbet, sesli ve görüntülü sohbet, e-posta, kısa mesaj, Facebook, WhatsApp for Business ve daha fazlasını içeren dijital kanallar üzerinden müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde buluşturan ödüllü bir müşteri etkileşim platformudur. Küçük işletmeler için mükemmeldir.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne, müşterilerinize gerçek zamanlı olarak ürünleri göstermek ve önermek için entegre kataloğa sahip tek görsel sohbettir (canlı sohbet, sohbet robotu ve Mesajlaşma). Sosyal kanallarınız ve e-mağazanız üzerinden insan temsilciler veya chatbot aracılığıyla 7/24 kişiselleştirilmiş yardım sunun. Cha...
Soul Machines
soulmachines.com
Soul Machines, kuruluşların günümüzün dijital dünyalarında ve metaevrende müşteri deneyimlerini yeniden hayal etmelerini sağlayan, özerk bir şekilde canlandırılmış Dijital İnsanlar yaratan, yapay zekanın insanileştirilmesinde bir liderdir. Soul Machines, insan ve makine işbirliğinin tüm yeteneklerin...
GPTConsole
gptconsole.ai
GPTConsole, geliştiricilerin web/mobil uygulamalar oluşturmasına ve istemler aracılığıyla web otomasyonu gerçekleştirmesine yardımcı olur. Geliştiricilerin yerel makinelerine kurabilecekleri bir NPM paketi sunar. Sonsuz içeriğe ve iki otonom yapay zeka aracısına sahip bir CLI başlatıyoruz.
iAdvize
iadvize.com
iAdvize, E-Ticaret için Üretken Yapay Zeka tarafından desteklenen lider konuşma platformudur. Önde gelen konuşma platformu iAdvize, 2.000'den fazla e-ticaret markasının Trusted Generative AI tarafından desteklenen geniş ölçekte kapsayıcı bir müşteri deneyimi sunmasına olanak tanıyor ve müşteri yolc...
Clickatell
clickatell.com
Clickatell, tüketicilere günlük yaşamlarını yönetme ve sohbet yoluyla işletmelerle işlem yapma gücü veriyor.
Kait
kait.ai
Kuveyt Yapay Zeka (AI) Teknolojisi anlamına gelen KAIT, Kuveyt ve GCC'deki ilk yapay zeka destekli konuşma platformudur. KAIT, sosyal medya kanallarıyla kolay entegrasyonu sayesinde işletmenizi müşteri hizmetleri, pazarlama ve satışta bir sonraki seviyeye taşıyabilir.
Gupshup
gupshup.io
Gupshup.io, pazarlama, ticaret ve destek otomasyonu için önde gelen Konuşma Bulutudur. Gupshup'ın otomasyon çözümleri Hindistan, Latin Amerika, Avrupa, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 45.000'den fazla markanın daha iyi müşteri deneyimi sunmasına ve maliyetlerden tasarruf...
Marvin
heymarvin.com
Merhaba, merhaba, tanıştığıma çok memnun oldum. Biz, tüm müşteri bilgilerini merkezileştirmenize ve kullanıcı odaklı ürünler tasarlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmış niteliksel bir veri analizi platformu ve araştırma havuzu olan Marvin'iz. Gelişmiş yapay zekayla desteklenen araştırmaların sıkı...
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing, iş dünyasına yönelik sesli yapay zeka asistanlarının lider sağlayıcısıdır. Tescilli konuşmaya dayalı yapay zeka teknolojimiz ve OpenAI'nin ChatGPT'si ile desteklenen sesli yapay zeka asistanlarımız, müşteri yolculuğunun herhangi bir aşamasında gelen aramaları ve giden müşteri katılımı...
Pypestream
pypestream.com
Pypestream, müşteri hizmetlerine yönelik bir Amerikan kurumsal konuşma yapay zeka çözümüdür. Nisan 2015'te Genesis Media LLC'nin kurucu ortağı Richard Smullen tarafından kuruldu. Pypestream'in New York City ve San Francisco'da ofisleri bulunmaktadır. İşletmeleri tüketicilerle buluşturmayı amaçlayan ...
Dixa
dixa.com
Müşterilerini seven markaların güvendiği Dixa'nın çok kanallı müşteri hizmetleri yazılımı, hem acenteler hem de müşteriler için en iyi deneyimi sağlar.
ChatrHub
chatrhub.com
Müşterilerinize hizmet vermenin daha iyi bir yolu var. Müşterilerle hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde etkileşime geçmek için basit ama güçlü çok kanallı çözümler. ChatrHub çok kanallı bir yapay zekadır. chatbot ve canlı temsilci çözümü. Telefonlarınızı, kısa mesajlarınızı, web sitesi widget'ınız...
Upsy Shopping
upsyshopping.com
Upsy Alışveriş Yardımcısı, satışları artırmak ve müşterileri mutlu etmek isteyen web mağazası sahiplerine yönelik bir yapay zeka aracıdır. * Upsy'nin akıllı arama özelliği, ziyaretçilerin görsellerle doğru ürünü hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olmak amacıyla mobil kullanıcılar için optimize ed...
LivePerson
liveperson.com
Yapay olmaktan başka bir şey olmayan, konuşmaya dayalı yapay zeka. İşletmeniz için gerçek sonuçlar sunarken müşterilerinizle anlamlı, kişiselleştirilmiş bağlantılar oluşturun.
Mav
hiremav.com
Mav, büyüme odaklı satış temsilcileri için yapay zeka destekli ilk SMS asistanıdır. Kısa mesaj aracılığıyla potansiyel müşterilerinizle ve müşterilerinizle karşılıklı alışverişi otomatikleştirin. İster toplantı planlamak, ister potansiyel müşterileri değerlendirmek veya potansiyel müşterileri takip ...
Brainwave
brainwave.so
Yapay zeka ile işinizi geliştirin. Müşteri etkileşimlerini otomatikleştirin. Potansiyel müşteri toplama ve toplantı programını basitleştirin.
Automatorr
automatorr.com
Automatorr'ın hizmetleri şunları içerir: * Kalıcı, sözleşmeli veya geçici roller için uzmanlaşmış yetenek alımı. * Çözüm tasarımı, uygulama ve desteğin tüm aşamalarında danışmanlık, danışmanlık ve uygulama. * Sektöre özel sorunları çözen, tam olarak yönetilen yazılım çözümleri sunuyoruz. Bu çözümle...
Plum Voice
plumvoice.com
Plum Voice, programlanabilir bulut platformları aracılığıyla otomatikleştirilmiş yapay zeka teknolojisi çözümleri sağlayan bir CPaaS teknoloji şirketidir. Plum Voice, maliyet verimliliği sağlamak amacıyla tekrarlanan görevleri, müşteri etkileşimlerini ve iş süreçlerini otomatikleştirmek için müşteri...
Moveo.AI
moveo.ai
Moveo.AI, konuşma yapay zekasının olması gereken şeydir… Üretken yapay zeka ve tescilli Büyük Dil Modelleri (LLM'ler) tarafından desteklenen kurumsal sınıf platformumuz, kendini geliştiren konuşma yapay zeka aracıları aracılığıyla müşteri deneyimlerinde devrim yaratıyor. Misyonumuz yapay zekanın gi...
Alltius
alltius.ai
Alltius, kurumsal uygulamalara, web sitelerine ve iletişim merkezlerine zahmetsizce güç sağlayan bir GenAI platformudur. Alltius ile satışları 2 kat artırabilecek ve destek maliyetlerini haftalar içinde %50 azaltabilecek yetenekli, güvenli ve doğru yapay zeka asistanları oluşturabilirsiniz. Modern ...
Mercury
mercury.ai
Mercury, müşteri deneyimi otomasyonuna yönelik kullanımı kolay, yapay zeka tabanlı bir mesajlaşma ve canlı sohbet platformudur. İşletmelerin web sitesi sohbeti, WhatsApp ve Facebook Messenger'da ölçülebilir sonuçlarla etkili müşteri deneyimleri sunmasına olanak tanır. Müşteriyle yüz yüze kalan ekip...
Hyro
hyro.ai
Hyro, aynı anda binlerce yapay zeka destekli konuşmayı dünyayı birbirine bağlıyor. 1 numaralı Uyarlanabilir İletişim şirketi olarak, doğal dil otomasyonu ve hesaplamalı dil bilimi ile karmaşık verileri basit diyaloğa dönüştürüyoruz. Baptist Health, Mercy Health ve Rent.com dahil olmak üzere ABD gene...
CBOT
cbot.ai
CBOT, Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka ve Üretken Yapay Zeka alanında kurumsal düzeyde yapay zeka çözümleri sunan lider bir Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketidir. Yapay zeka tabanlı sohbet robotları aracılığıyla finansal hizmetler, e-ticaret, telekomünikasyon ve müşteri hizmetleri sektörlerindeki müşter...
Hubtype
hubtype.com
Hubtype, markaların müşterileriyle sorunsuz, anlamlı ve ilham verici bir şekilde iletişim kuracağı yeni bir iletişim çağının yolunu açıyor. Hubtype, konuşma uygulamaları aracılığıyla şirketlerin basit, anlamlı ve müşteri odaklı görüşmeleri geniş ölçekte benimsemesine olanak tanıyor; Sohbet robotları...
Alanna.ai
alanna.ai
Alanna, Unvan Şirketleri için yapay zeka destekli bir sanal Kapanış Asistanıdır! Zeki, becerikli ve her zaman yardım etmeye isteklidir: * Müşteri hizmeti: Resware, SoftPro ve RamQuest için genel ve dosyaya özel soruları 7/24/365 yanıtlar. * Sipariş Girişi: Resware başlık yazılımı üretim sisteminde ...
Slang.ai
slang.ai
Bir işletmeyi aramak sinir bozucu bir deneyim olmamalıdır. Yapay zeka ile daha iyi bir yol var. Bu yüzden Slang.ai'yi başlattık. Misyonumuz telefonu kişiselleştirilmiş, verimli ve keyifli bir kanala dönüştürmektir. 30 dakika veya daha kısa sürede kurulumunuzu yapın ve Slang.ai'nin sanal konsiyerjin...
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First, müşteri desteği ve katılımında devrim yaratmak için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir sohbet robotu platformudur. Yapay zeka destekli sohbet robotumuz Milly, müşteri sorularını 7/24 gerçek zamanlı olarak anlamasına ve yanıtlamasına olanak tanıyan gelişmiş doğal dil işleme teknolojisiyle ...
Posh AI
posh.ai
Posh, 2018 yılında MIT'in yapay zeka laboratuvarından çıkan, girişim destekli, konuşmaya dayalı bir yapay zeka şirketidir. Bankacılığa erişimi demokratikleştirmeye ve finansal kurumlar için yapay zekanın sorumlu bir şekilde benimsenmesini hızlandırmaya, onların topluluklarına ve çalışanlarına hizme...
Mosaicx
mosaicx.com
Mosaicx, müşteriler ve çalışanlarla etkileşimleri otomatikleştirmek için konuşmaya dayalı yapay zeka, makine öğrenimi ve doğal dil işleme teknolojilerini kullanan bulut tabanlı bir üründür. IVA teknolojisi, sektör lideri ses tanıma ve dijital mesajlaşma yetenekleri aracılığıyla hızlı, kolay, kişisel...
Mehery
mehery.com
Mehery, dijital alanda çözümler üreten, bir yıllık genç bir şirkettir. Kurumsal sistemlerin dijitalleştirilmesi, büyük işletmelerin dijital dönüşüm yolculukları ve ölçeğe göre sosyal medya yönetim sistemlerinin oluşturulması konularında 100 yılı aşkın birikimli deneyime sahip bir teknokrat ve tekno...
Fundamento
fundamento.ai
Fundamento, şirketlerin AHT'yi azaltarak, rampa süresini kısaltarak ve maliyetlerden tasarruf ederek sürekli olarak mükemmel iş sonuçları elde etmesini sağlayan, yapay zeka tarafından desteklenen kurumsal odaklı bir iletişim merkezi otomasyon çözümüdür.
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork, kuruluşunuz genelinde üretkenlik etkisi yaratmak için çalışanlarınızı, BT sistemlerinizi, İK operasyonlarınızı ve iş süreci otomasyonunu bir araya getirir. Yapay zeka öncelikli iş akışları otomasyonu ile tüm iş süreçleriniz için size dijital bir kurumsal deneyim sunarak çalışan üretkenl...
Arcanum
arcanum.ai
Arcanum, arka ofis yapay zeka asistanları Arcos ve Archie'nin yardımıyla şirketlerin kapasitelerini 10 kat artırmalarına ve tekrarlayan görevlerden kurtulmalarına yardımcı olmaya kararlıdır. İş değerine odaklanarak, yapay zeka teknolojisinin küçük ve orta ölçekli işletmelere entegrasyonunu kolay, gü...
Cuber
cuber.ai
Cuber AI, düşük maliyetli otomasyon platformu BotzForce ile hiperotomasyon pazarını altüst etmeye kendini adamış bir SaaS şirketidir. Yeni nesil üretken yapay zeka ve otomasyon çözümleriyle BT Yardım Masası, Satış Süreci Otomasyonu ve Müşteri Desteği sağlamanın eski yolunu yeniliyoruz. BotzForce pl...
bluecap.ai
bluecap.ai
İşlerinizi Daha Hızlı, Daha Akıllı ve Uygun Ölçekte Yapın Bağlamsal görevleri tetikleyen ve ilgili bilgileri otomatik olarak ve iş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde entegre ederek neredeyse gerçek zamanlı özetler hayal edin: Google Workspace, Microsoft 360, Salesforce, Zoho ve daha fazlası.
VOCALLS
vocalls.ai
Her türlü müşteri etkileşimini otomatikleştirin. VOCALLS, para tasarrufu sağlayan ve geliri artıran yüksek müşteri deneyimi için hem çevrimiçi hem de çevrimdışı müşteri etkileşimlerini otomatikleştiren kurumsal bir konuşma yapay zeka platformudur. Yapay zeka çözümlerimiz, temsilcilerin daha karmaş...
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday, son derece kişiselleştirilmiş müşteri görüşmelerine olanak tanıyarak en üst düzeyde müşteri deneyimi sunmak için yapay zekanın ve insan zekasının gücünü birleştiren yeni nesil bir canlı sohbet çözümüdür. Konuşmaya Dayalı Yapay Zekamız, hem müşterilerin kendi kendilerine yardım etmelerine ya...
babelforce
babelforce.com
babelforce, aracıları ve otomasyonu birleştiren şekillendirilebilir ses platformudur. Platformumuz size herkesin kullanabileceği araçlarla her zaman istediğiniz müşteri deneyimlerini yaratma gücü verir. Beyaz tahtaya çizebiliyorsanız babelforce ile de yapabilirsiniz. * Rutin görevlerin %90'ını oto...
Flip CX
flipcx.com
Flip CX, işletmelerin daha iyi müşteri hizmetleri için telefon kanallarını optimize etmelerine yönelik Alexa benzeri bir ses yapay zeka deneyimi sunan bir yazılım şirketidir. Flip CX, Amazon Alexa, Ada, Simon, Attentive, Scop Venture Capital, Bullpen ve Forum Ventures tarafından desteklenmektedir.
Zowie
getzowie.com
Zowie, çevrimiçi satış yapan şirketlerin güçlü otomasyon teknolojisini kullanarak biletleri yönlendirmesine, çok kanallı gelen kutusuyla müşterileriyle ilgilenmesine ve gelişmiş müşteri bağlamını kullanarak daha fazla satış yapmasına olanak tanır. Zowie, bağımsız müşteri hizmetleri sisteminiz olarak...
Kenyt
kenyt.ai
Kenyt.AI'nin ürünü, işletmelerin yüksek kaliteli insan benzeri bir deneyim aracılığıyla müşterileriyle derinlemesine etkileşim kurmasına yardımcı olan, diyaloga dayalı bir müşteri etkileşimi platformudur. Kenyt Chatbot'lar ve Voicebot'lar birden fazla dili destekler ve endüstri ortalamasının çok üze...
AutomationEdge
automationedge.com
AutomationEdge, tercih edilen Hiperotomasyon, Robotik Süreç Otomasyonu ve BT Otomasyonu çözüm sağlayıcısıdır. Son derece gelişmiş Akıllı RPA'sı, Yapay Zeka, Makine öğrenimi, Chatbot, ETL, hazır API entegrasyonları ve BT otomasyonu gibi kurumsal otomasyon için gerekli tüm temel yetenekleri bir araya ...
Supervity
supervity.ai
Supervity (eski adıyla Techforce.ai), AI Koçu ile bilgi çalışmalarını hızla otomatikleştirmelerine ve paylaşmalarına olanak tanıyarak iş ekiplerinin daha hızlı sonuçlara ulaşmalarını sağlar. Bugün, köklü şirketlerden hızlı büyüyen start-up'lara kadar 12.000'den fazla işletme kullanıcısı, Supervity'...