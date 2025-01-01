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İnsan katmanı güvenliği olarak da bilinen akıllı e-posta koruması, çalışanları karmaşık e-posta tabanlı siber saldırılardan korumayı amaçlayan gelişmiş yazılım çözümlerini ifade eder. Makine öğrenimini kullanan bu araçlar, riskleri belirlemek ve normal davranış kalıpları oluşturmak için geçmiş e-posta etkileşimlerini, kullanıcı davranışlarını ve e-posta tehditlerini inceler. Potansiyel kimlik avı girişimlerini, kötü amaçlı ekleri ve tehlikeli bağlantıları tespit etmek ve engellemek için gelen e-postaları filtreleyerek çalışırlar. Ayrıca bu çözümler, kazara veri sızıntılarını, veri sızmasını ve hassas bilgilerin kötüye kullanılmasını önlemek için giden e-postaları izler.
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HornetSecurity
hornetsecurity.com
HornetSecurity, Microsoft 365 için tüm güvenlik, uyum ve yedekleme ihtiyaçlarını karşılayan bir çözümdür. E-posta güvenliği, tehdit koruması ve yedekleme sunar.
Mimecast
mimecast.com
Mimecast, e-posta tabanlı tehditlere karşı gelişmiş koruma sağlar. Kimlik avı ve kötü amaçlı yazılımları önlemek için AI ve makine öğrenimi kullanır.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, e-posta güvenliği, veri kaybı önleme ve uyumluluk çözümleri sunan bir siber güvenlik platformudur.
IronVest
ironvest.com
IronVest InboxGuard, AI destekli bir anti-phishing çözümüdür. Gerçek zamanlı eğitimle çalışanların güvenlik bilincini artırmayı hedefler.
Zivver
zivver.com
Zivver, hassas verileri güvenli bir şekilde e-posta ile paylaşmak için şifreleme ve iki faktörlü kimlik doğrulama sunan bir iletişim çözümüdür.
Mailinblack
mailinblack.com
Mailinblack, e-posta iletişimini kimlik avı, kötü amaçlı yazılım ve spam gibi tehditlerden koruyan bir güvenlik çözümüdür.
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