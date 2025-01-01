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En Popüler Son Eklenenler Akıllı E-posta Koruma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

İnsan katmanı güvenliği olarak da bilinen akıllı e-posta koruması, çalışanları karmaşık e-posta tabanlı siber saldırılardan korumayı amaçlayan gelişmiş yazılım çözümlerini ifade eder. Makine öğrenimini kullanan bu araçlar, riskleri belirlemek ve normal davranış kalıpları oluşturmak için geçmiş e-posta etkileşimlerini, kullanıcı davranışlarını ve e-posta tehditlerini inceler. Potansiyel kimlik avı girişimlerini, kötü amaçlı ekleri ve tehlikeli bağlantıları tespit etmek ve engellemek için gelen e-postaları filtreleyerek çalışırlar. Ayrıca bu çözümler, kazara veri sızıntılarını, veri sızmasını ve hassas bilgilerin kötüye kullanılmasını önlemek için giden e-postaları izler.