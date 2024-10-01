Akıllı E-posta Koruma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Malavi En Popüler Son Eklenenler

İnsan katmanı güvenliği olarak da bilinen akıllı e-posta koruması, çalışanları karmaşık e-posta tabanlı siber saldırılardan korumayı amaçlayan gelişmiş yazılım çözümlerini ifade eder. Makine öğrenimini kullanan bu araçlar, riskleri belirlemek ve normal davranış kalıpları oluşturmak için geçmiş e-posta etkileşimlerini, kullanıcı davranışlarını ve e-posta tehditlerini inceler. Potansiyel kimlik avı girişimlerini, kötü amaçlı ekleri ve tehlikeli bağlantıları tespit etmek ve engellemek için gelen e-postaları filtreleyerek çalışırlar. Ayrıca bu çözümler, kazara veri sızıntılarını, veri sızmasını ve hassas bilgilerin kötüye kullanılmasını önlemek için giden e-postaları izler.