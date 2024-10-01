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Akıllı E-posta Koruma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Kuzey Mariana Adaları
İnsan katmanı güvenliği olarak da bilinen akıllı e-posta koruması, çalışanları karmaşık e-posta tabanlı siber saldırılardan korumayı amaçlayan gelişmiş yazılım çözümlerini ifade eder. Makine öğrenimini kullanan bu araçlar, riskleri belirlemek ve normal davranış kalıpları oluşturmak için geçmiş e-posta etkileşimlerini, kullanıcı davranışlarını ve e-posta tehditlerini inceler. Potansiyel kimlik avı girişimlerini, kötü amaçlı ekleri ve tehlikeli bağlantıları tespit etmek ve engellemek için gelen e-postaları filtreleyerek çalışırlar. Ayrıca bu çözümler, kazara veri sızıntılarını, veri sızmasını ve hassas bilgilerin kötüye kullanılmasını önlemek için giden e-postaları izler.
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HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection, Microsoft 365 için güvenlik, uyumluluk ve yedeklemenin tüm yönlerini kapsayan piyasadaki tek çözümdür. İş ihtiyaçlarınıza uygun çeşitli paketler arasından seçim yapın ve spam'e karşı koruma sağlayan son teknoloji ürünü e-posta güvenliğinin keyfini çıkarın. virüsler, kimlik avı ...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc., merkezi Sunnyvale, Kaliforniya'da bulunan ve gelen e-posta güvenliği, giden veri kaybını önleme, sosyal medya, mobil cihazlar, dijital risk, e-posta şifreleme, elektronik keşif ve e-posta için hizmet ve ürünler olarak yazılım sağlayan bir Amerikan kurumsal güvenlik şirketidir. arşi...
Mimecast
mimecast.com
Mimecast'in yapay zeka destekli Gelişmiş E-posta Güvenliği, kimlik avı ve fidye yazılımlarından sosyal mühendisliğe, ödeme sahtekarlığına ve kimliğe bürünmeye kadar en tehlikeli e-posta kaynaklı saldırıları engeller. Mimecast'in Gelişmiş E-posta Güvenliği ile şunları elde edersiniz: - Sektörün en iy...
IronVest
ironvest.com
Önceden "Retruster" olan IronVest InboxGuard, kuruluşunuzun alabileceği gerçek kimlik avı e-postaları hakkında hem bağlamsal hem de gerçek zamanlı olarak güvenlik eğitimi veren, yapay zeka destekli kimlik avına karşı koruma sağlayan tek çözümdür. Çözümümüzü, çalışan davranışını değiştirmek ve kurulu...
Mailinblack
mailinblack.com
Fransa'nın önde gelen e-posta koruma çözümüyle işletmenizi ve çalışanlarınızı tehditlere karşı koruyun. Mailinblack teknolojileri yapay zeka ile insan zekasını birleştiriyor ve 20 yılı aşkın süredir şirketler, sağlık kuruluşları ve kamu kurumları tarafından tanınmaktadır. Birinci sınıf destek hizmet...
Zivver
zivver.com
Zivver, insanların bilgileri güvenli ve güvenle paylaşmasına ve kullanmasına olanak tanıyan, zahmetsiz bir e-posta güvenlik çözümüdür. Akıllı makine öğrenimi ve benzersiz şifrelemeyle desteklenen e-posta iletişimlerini daha iyiye doğru dönüştürüyoruz; mevcut e-posta istemcilerine bir gizlilik katma...