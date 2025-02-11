Akıllı E-posta Koruma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Kamboçya

HornetSecurity

hornetsecurity.com

365 Total Protection, Microsoft 365 için güvenlik, uyumluluk ve yedeklemenin tüm yönlerini kapsayan piyasadaki tek çözümdür. İş ihtiyaçlarınıza uygun çeşitli paketler arasından seçim yapın ve spam'e karşı koruma sağlayan son teknoloji ürünü e-posta güvenliğinin keyfini çıkarın. virüsler, kimlik avı ve fidye yazılımları; artı e-posta imzaları ve sorumluluk reddi beyanları. Ayrıca, kullanıcılarınızı en karmaşık e-posta saldırılarına karşı korumak için Gelişmiş Tehdit Korumasından (ATP), beklenmedik kesintileri önlemek için otomatik e-posta sürekliliğinden ve tüm e-postaları güvenli ve aranabilir tutmak için yasal olarak uyumlu e-posta arşivlemesinden de yararlanabilirsiniz. Posta kutuları, Teams, OneDrive ve SharePoint'teki uç noktalar ve Microsoft 365 verileri için yedekleme ve kurtarmayı bile tercih edebilirsiniz. 365 Total Protection'ın Microsoft 365 ile özelleştirilmiş entegrasyonu, kayıttan kuruluma, özellik ve kullanıcı yönetimine kadar tüm deneyiminizi basitleştirir. Merkezi konsolu, veri gizliliği ile kullanım kolaylığının mükemmel bir karışımı olup, daha fazlasını yapmanızı ve daha az endişelenmenizi sağlar.