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Akıllı E-posta Koruma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Gambiya
İnsan katmanı güvenliği olarak da bilinen akıllı e-posta koruması, çalışanları karmaşık e-posta tabanlı siber saldırılardan korumayı amaçlayan gelişmiş yazılım çözümlerini ifade eder. Makine öğrenimini kullanan bu araçlar, riskleri belirlemek ve normal davranış kalıpları oluşturmak için geçmiş e-posta etkileşimlerini, kullanıcı davranışlarını ve e-posta tehditlerini inceler. Potansiyel kimlik avı girişimlerini, kötü amaçlı ekleri ve tehlikeli bağlantıları tespit etmek ve engellemek için gelen e-postaları filtreleyerek çalışırlar. Ayrıca bu çözümler, kazara veri sızıntılarını, veri sızmasını ve hassas bilgilerin kötüye kullanılmasını önlemek için giden e-postaları izler.
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HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection, Microsoft 365 için güvenlik, uyumluluk ve yedeklemenin tüm yönlerini kapsayan piyasadaki tek çözümdür. İş ihtiyaçlarınıza uygun çeşitli paketler arasından seçim yapın ve spam'e karşı koruma sağlayan son teknoloji ürünü e-posta güvenliğinin keyfini çıkarın. virüsler, kimlik avı ve fidye yazılımları; artı e-posta imzaları ve sorumluluk reddi beyanları. Ayrıca kullanıcılarınızı en karmaşık e-posta saldırılarına karşı korumak için Gelişmiş Tehdit Korumasından (ATP), beklenmedik kesintileri önlemek için otomatik e-posta sürekliliğinden ve tüm e-postaları güvenli ve aranabilir tutmak için yasal olarak uyumlu e-posta arşivlemesinden de yararlanabilirsiniz. Posta kutuları, Teams, OneDrive ve SharePoint'teki uç noktalar ve Microsoft 365 verileri için yedekleme ve kurtarmayı bile tercih edebilirsiniz. 365 Total Protection'ın Microsoft 365 ile özelleştirilmiş entegrasyonu, kayıttan kuruluma, özellik ve kullanıcı yönetimine kadar tüm deneyiminizi basitleştirir. Merkezi konsolu, veri gizliliği ile kullanım kolaylığının mükemmel bir karışımı olup, daha fazlasını yapmanızı ve daha az endişelenmenizi sağlar.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc., merkezi Sunnyvale, Kaliforniya'da bulunan ve gelen e-posta güvenliği, giden veri kaybını önleme, sosyal medya, mobil cihazlar, dijital risk, e-posta şifreleme, elektronik keşif ve e-posta için hizmet ve ürünler olarak yazılım sağlayan bir Amerikan kurumsal güvenlik şirketidir. arşivleme.
Mimecast
mimecast.com
Mimecast'in yapay zeka destekli Gelişmiş E-posta Güvenliği, kimlik avı ve fidye yazılımlarından sosyal mühendisliğe, ödeme sahtekarlığına ve kimliğe bürünmeye kadar en tehlikeli e-posta kaynaklı saldırıları engeller. Mimecast'in Gelişmiş E-posta Güvenliği ile şunları elde edersiniz: - Sektörün en iyi koruması: 42.000'den fazla müşterinin güvendiği yapay zeka destekli, sektör lideri algılamayla e-posta tabanlı tehditleri engelleyin. - Dağıtım esnekliği: Dağıtım seçeneğinizi seçin; ağ geçidiyle veya ağ geçidi olmadan sağlanan e-posta güvenliği. - Yapay zeka destekli, birinci sınıf algılama: Güvenliği daha akıllı hale getirmek ve çalışanları güçlendirmek için yapay zekanın, makine öğreniminin ve sosyal grafiğin gücünden yararlanın.
IronVest
ironvest.com
Önceden "Retruster" olan IronVest InboxGuard, kuruluşunuzun alabileceği gerçek kimlik avı e-postaları hakkında hem bağlamsal hem de gerçek zamanlı olarak güvenlik eğitimi veren, yapay zeka destekli kimlik avına karşı koruma sağlayan tek çözümdür. Çözümümüzü, çalışan davranışını değiştirmek ve kuruluşunuz genelinde güçlü bir güvenlik kültürünü teşvik etmek için özel olarak tasarlanmış, sürekli olarak güncellenen, ilgili ve son derece ilgi çekici içerik sunan kapsamlı bir güvenlik eğitim programıyla katmanlandırıyoruz.
Mailinblack
mailinblack.com
Fransa'nın önde gelen e-posta koruma çözümüyle işletmenizi ve çalışanlarınızı tehditlere karşı koruyun. Mailinblack teknolojileri yapay zeka ile insan zekasını birleştiriyor ve 20 yılı aşkın süredir şirketler, sağlık kuruluşları ve kamu kurumları tarafından tanınmaktadır. Birinci sınıf destek hizmetinin yanı sıra kuruluşlarına uyarlanmış etkili ve yükseltilebilir bir çözümden yararlanan 14.000 müşterimize katılın.
Zivver
zivver.com
Zivver, insanların bilgileri güvenli ve güvenle paylaşmasına ve kullanmasına olanak tanıyan, zahmetsiz bir e-posta güvenlik çözümüdür. Akıllı makine öğrenimi ve benzersiz şifrelemeyle desteklenen e-posta iletişimlerini daha iyiye doğru dönüştürüyoruz; mevcut e-posta istemcilerine bir gizlilik katmanı ekleyerek çalışanların iş akışlarını aksatmadan güvenli bir şekilde bilgi göndermelerini sağlıyoruz.