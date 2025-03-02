Skype

skype.com

Skype, bilgisayarlar, tabletler, mobil cihazlar, Xbox One konsolu ve internet üzerinden akıllı saatler arasında görüntülü sohbet ve sesli çağrılar sağlama konusunda uzmanlaşmış bir telekomünikasyon uygulamasıdır. Skype ayrıca anlık mesajlaşma hizmetleri sunar. Kullanıcılar metin, video, ses ve resimler iletebilir. Skype video konferans görüşmelerine izin verir. 2010 yılı sonunda, 660 milyondan fazla dünya çapında kullanıcı vardı ve Ağustos 2015 itibariyle her ay 300 milyondan fazla tahmini aktif. Şubat 2012'de bir noktada, Skype'de aynı anda 34 milyon kullanıcı vardı. Aylık 100 milyon kişi ve günlük olarak 40 milyon kişi tarafından kullanıldı. Bu, Covid-19 pandemi nedeniyle bir önceki aydaki günlük kullanıcı sayısında% 70'lik bir artış oldu. Ağustos 2003'te piyasaya sürülen Skype, İsveçli Niklas Zennström ve Dane Janus Friis tarafından AHTI Heinla ile işbirliği içinde yaratıldı. , Priit Kasesalu, Jaan Tallinn ve Toivo Annus, Estonyalılar da eşler arası arka uç geliştiren Estonyalılar Müzik paylaşım uygulamasında Kazaa. Eylül 2005'te eBay, Skype'ı 2.6 milyar dolara satın aldı. Eylül 2009'da Silver Lake, Andreessen Horowitz ve Kanada Emeklilik Planı Yatırım Kurulu, Skype'ın% 65'inin EBay'den 1,9 milyar dolara satın alındığını duyurdu ve bu da işletmeye 2,92 milyar dolarlık bir piyasa değeri atfedildi. Microsoft, Mayıs 2011'de Skype'u 8,5 milyar dolara satın aldı. Skype'ın bölüm merkezi Lüksemburg'da, ancak geliştirme ekibinin çoğu ve tüm bölümlerin tüm çalışanlarının% 44'ü hala Tallinn ve Tartu, Estonia'da bulunuyor. Web kamerası ve anlık mesajlaşma ile. Skype, Skype-Skype çağrılarına ücretsiz olarak bir freemium iş modeli uygularken, sabit telefonlara ve cep telefonlarına (geleneksel telefon ağları üzerinden) çağrılar Skype Credit adlı banka tabanlı bir kullanıcı hesap sistemi aracılığıyla tahsil edilir. Bazı ağ yöneticileri, kaynakların uygunsuz kullanımı, aşırı bant genişliği kullanımı ve güvenlik endişeleri gibi nedenleri belirterek, kurumsal, hükümet, ev ve eğitim ağları üzerinde Skype'ı yasakladılar. Skype, Mayıs 2012'den bu yana tamamen Microsoft tarafından işletilen süpernodlar tarafından güçlendirildi. 2013 kitle gözetim açıklamaları, Microsoft'un istihbarat ajanslarına süpernodlara ve Skype iletişim içeriğine erişim sağladığını ortaya koydu. Eşler arası hizmetten merkezi bir Azure hizmetine Skype ve kullanıcı arayüzlerini ayarladı Metin tabanlı mesajlaşmayı sesli çağrıdan daha belirgin hale getirmek için uygulamalar. Windows, iOS, Android, Mac ve Linux için Skype önemli, görünür revizyonlar aldı.