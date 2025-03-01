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Genellikle IM hizmetleri olarak adlandırılan Anlık Mesajlaşma Hizmetleri, bireylerin kısa mesaj ve multimedya içeriği alışverişinde bulunmalarına ve hatta anında sesli veya görüntülü aramalara katılmalarına olanak tanıyarak gerçek zamanlı iletişimde devrim yaratıyor. Bu platformlar, hızlı ve rahat konuşmaları kolaylaştırarak kullanıcıların dünyanın her yerindeki arkadaşlarıyla, aileleriyle ve meslektaşlarıyla saniyeler içinde bağlantı kurmasına olanak tanıyor. Grup sohbetleri, emojiler ve multimedya paylaşımı gibi özelliklerle popüler hale gelen anlık mesajlaşma hizmetleri, hem kişisel hem de profesyonel alanlarda kesintisiz ve etkileşimli alışverişi teşvik ederek modern iletişimin ayrılmaz bir parçası haline geldi.
Yeni Uygulama Gönder
whatsapp.com
WhatsApp Messenger, veya Simply WhatsApp, Facebook, Inc.'in sahip olduğu IP üzerinden bir Amerikan ücretsiz, platformlu mesajlaşma ve ses (VoIP) hizmeti (VoIP) hizmetidir. Kullanıcıların kısa mesajlar ve sesli mesajlar göndermesine, sesli ve görüntülü görüşmeler yapmasına ve resimleri paylaşmasına olanak tanır , belgeler, kullanıcı konumları ve diğer medya. WhatsApp'ın istemci uygulaması mobil cihazlarda çalışır, ancak kullanıcının mobil cihazı masaüstü uygulamasını kullanırken internete bağlı kaldığı sürece masaüstü bilgisayarlardan da erişilebilir. Hizmet, kullanıcıların hizmete kaydolmak için standart bir hücresel cep telefonu numarası sağlamasını gerektirir. Ocak 2018'de WhatsApp, şirketlerin standart WhatsApp istemcisini kullanan müşterilerle iletişim kurmasına izin vermek için WhatsApp Business adlı küçük işletme sahiplerini hedefleyen bağımsız bir işletme uygulaması yayınladı. Facebook tarafından Şubat 2014'te yaklaşık 19,3 milyar dolar karşılığında satın alındı. 2015 yılına kadar dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması oldu ve Şubat 2020 itibariyle dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip. Latin Amerika, Hint alt kıtası ve büyük bölümleri de dahil olmak üzere birçok ülke ve lokasyonda elektronik iletişimin birincil aracı haline geldi. Avrupa ve Afrika.
Telegram
telegram.org
Telegram, sadece gizli sohbet için uçtan uca şifreleme ile bulut tabanlı bir anlık mesajlaşma, videoteleponi ve ses üzerinden IP hizmetidir. Telegram istemci uygulamaları Android, iOS, Windows Phone, Windows, MacOS ve GNU/Linux için mevcuttur ve 2013 yılında Rusya'da ortaya çıkar. Kullanıcılar, mesaj gönderebilir ve her türlü fotoğraf, video, çıkartma, ses ve dosyalar alışverişi yapabilir. Telegram'ın istemci tarafı kodu ücretsiz yazılım, sunucu tarafı kodu kapalı kaynaklı ve özeldir. Hizmet ayrıca bağımsız geliştiricilere API'lar sağlar. Nisan 2020 itibariyle Telegram'ın aylık 400 milyon aktif kullanıcısı vardı. O zamanki bir duyuru, 2020'de daha sonra güvenli grup görüntülü görüşmeleri uygulama vaadini içeriyordu. Varsayılan mesajlar ve medya, Transit sırasında istemci-sunucu şifrelemesini kullandı. Bu veriler aynı zamanda dinlenmede de şifrelenir, ancak şifreleme anahtarlarını tutan Telegram geliştiricileri tarafından erişilebilir. Buna ek olarak Telegram, uçtan uca şifreli çağrılar ve isteğe bağlı uçtan uca şifreli "gizli" sohbetler, akıllı telefon istemcilerindeki iki çevrimiçi kullanıcı arasında sağlar. Ancak, masaüstü istemcileri (MacOS istemcisi hariç) uçtan uca şifreleme veya gruplar, süper gruplar veya kanallar için uçtan uca şifreleme bulunmaz. Telegram, sinyal, matris ve whatsapp gibi diğer birkaç sohbet hizmetine rağmen, istemci tarafı şifrelemesini kullanmayan çevrimiçi sırtların "şu anda mümkün olan en güvenli çözüm" olduğunu iddia ederek her yerde uçtan uca şifreleme eksikliğini savundu. Tüm platformlarda uçtan uca şifreleme sunar.
Discord
discord.com
Discord, oyunculardan eğitim ve işletmelere kadar çeşitli topluluklar oluşturmak için tasarlanmış Amerikan özel ücretsiz anlık mesajlaşma ve VoIP uygulaması ve dijital dağıtım platformudur. Discord, bir sohbet kanalındaki kullanıcılar arasında metin, resim, video ve ses iletişimi konusunda uzmanlaşmıştır. Discord Windows, MacOS, Android, iOS, Linux ve Web tarayıcılarında çalışır. 21 Temmuz 2019 itibariyle yazılımın 250 milyondan fazla kullanıcısı var.
Nicegram
nicegram.app
Hızlı, güvenli ve güzel mesajlaşma uygulaması. Güçlü Telegram API'sının, dikkatli kod optimizasyonunun ve reddedemeyeceğiniz yepyeni bir deneyim seviyesi sunan benzersiz özelliklerin karışımını hayal edin!
Snapchat
snapchat.com
Snapchat, arkadaşlarınızla kolayca konuşmanıza, dünyanın dört bir yanından hikayeleri görüntüleyin ve Discover'daki haberleri keşfetmenizi sağlar. Şu anda yaşadığınızda hayat daha eğlenceli! Snapchat, Snap Inc. tarafından geliştirilen bir Amerikan multimedya anında mesajlaşma uygulaması ve hizmetidir, başlangıçta Snapchat Inc. Snapchat'in temel özelliklerinden biri, resimlerin ve mesajların genellikle alıcılarına erişilemez hale gelmeden kısa bir süre için mevcut olmasıdır.
Skype
skype.com
Skype, bilgisayarlar, tabletler, mobil cihazlar, Xbox One konsolu ve internet üzerinden akıllı saatler arasında görüntülü sohbet ve sesli çağrılar sağlama konusunda uzmanlaşmış bir telekomünikasyon uygulamasıdır. Skype ayrıca anlık mesajlaşma hizmetleri sunar. Kullanıcılar metin, video, ses ve resimler iletebilir. Skype video konferans görüşmelerine izin verir. 2010 yılı sonunda, 660 milyondan fazla dünya çapında kullanıcı vardı ve Ağustos 2015 itibariyle her ay 300 milyondan fazla tahmini aktif. Şubat 2012'de bir noktada, Skype'de aynı anda 34 milyon kullanıcı vardı. Aylık 100 milyon kişi ve günlük olarak 40 milyon kişi tarafından kullanıldı. Bu, Covid-19 pandemi nedeniyle bir önceki aydaki günlük kullanıcı sayısında% 70'lik bir artış oldu. Ağustos 2003'te piyasaya sürülen Skype, İsveçli Niklas Zennström ve Dane Janus Friis tarafından AHTI Heinla ile işbirliği içinde yaratıldı. , Priit Kasesalu, Jaan Tallinn ve Toivo Annus, Estonyalılar da eşler arası arka uç geliştiren Estonyalılar Müzik paylaşım uygulamasında Kazaa. Eylül 2005'te eBay, Skype'ı 2.6 milyar dolara satın aldı. Eylül 2009'da Silver Lake, Andreessen Horowitz ve Kanada Emeklilik Planı Yatırım Kurulu, Skype'ın% 65'inin EBay'den 1,9 milyar dolara satın alındığını duyurdu ve bu da işletmeye 2,92 milyar dolarlık bir piyasa değeri atfedildi. Microsoft, Mayıs 2011'de Skype'u 8,5 milyar dolara satın aldı. Skype'ın bölüm merkezi Lüksemburg'da, ancak geliştirme ekibinin çoğu ve tüm bölümlerin tüm çalışanlarının% 44'ü hala Tallinn ve Tartu, Estonia'da bulunuyor. Web kamerası ve anlık mesajlaşma ile. Skype, Skype-Skype çağrılarına ücretsiz olarak bir freemium iş modeli uygularken, sabit telefonlara ve cep telefonlarına (geleneksel telefon ağları üzerinden) çağrılar Skype Credit adlı banka tabanlı bir kullanıcı hesap sistemi aracılığıyla tahsil edilir. Bazı ağ yöneticileri, kaynakların uygunsuz kullanımı, aşırı bant genişliği kullanımı ve güvenlik endişeleri gibi nedenleri belirterek, kurumsal, hükümet, ev ve eğitim ağları üzerinde Skype'ı yasakladılar. Skype, Mayıs 2012'den bu yana tamamen Microsoft tarafından işletilen süpernodlar tarafından güçlendirildi. 2013 kitle gözetim açıklamaları, Microsoft'un istihbarat ajanslarına süpernodlara ve Skype iletişim içeriğine erişim sağladığını ortaya koydu. Eşler arası hizmetten merkezi bir Azure hizmetine Skype ve kullanıcı arayüzlerini ayarladı Metin tabanlı mesajlaşmayı sesli çağrıdan daha belirgin hale getirmek için uygulamalar. Windows, iOS, Android, Mac ve Linux için Skype önemli, görünür revizyonlar aldı.
Messenger
messenger.com
Facebook Messenger (yaygın olarak Messenger olarak bilinir) Facebook, Inc. tarafından geliştirilen bir Amerikan mesajlaşma uygulaması ve platformudur. Başlangıçta 2008 yılında Facebook sohbeti olarak geliştirilen şirket, 2010 yılında mesajlaşma hizmetini yeniledi ve daha sonra Ağustos 2011'de bağımsız iOS ve Android uygulamaları yayınladı. Kullanıcıların web arayüzünü kullanmasına veya bağımsız uygulamalardan birini indirmesine izin verir. Nisan 2020'de Facebook, Windows 10 ve MacOS'ta desteklenen ve sırasıyla Microsoft Store ve App Store'da dağıtılan Masaüstü için Messenger'ı resmen yayınladı. Kullanıcılar mesaj gönderebilir ve fotoğraf, video, çıkartma, ses ve dosyalar değiştirebilir, ayrıca diğer kullanıcıların mesajlarına tepki verebilir ve botlarla etkileşime girebilir. Hizmet ayrıca ses ve görüntülü aramayı da destekler. Bağımsız uygulamalar, birden fazla hesap kullanmayı, isteğe bağlı uçtan uca şifrelemeyi ve oyun oynamayı destekler.
Google Messages
messages.google.com
Google Mesajları, Android mobil işletim sistemi için Google tarafından geliştirilen bir SMS ve anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Bir web arayüzü de mevcuttur. 12 Kasım 2014 tarihinde başlatılan, 2018'den beri zengin iletişim hizmetleri (RCS) mesajlarını destekliyor. Uygulama uçtan uca şifrelemeyi desteklemiyor, ancak özelliğin geliştirilmesi 23 Mayıs 2020'de uygulamanın sızdırılmış bir dahili sürümünde görüldü . Nisan 2020'ye kadar, uygulamanın bir milyardan fazla kurulum vardı, bu da Google'ın taşıyıcı desteği olmadan birçok farklı ülkeye zengin iletişim hizmetlerinden daha geniş bir şekilde kullanılması nedeniyle.
wechat.com
Wechat (Çince: 微信; pinyin: wēixìn (dinleme); lit.: 'Micro-mesaj') Tencent tarafından geliştirilen Çin çok amaçlı bir mesaj, sosyal medya ve mobil ödeme uygulamasıdır. İlk olarak 2011'de piyasaya sürüldü, 2018'de aylık 1 milyardan fazla aktif kullanıcı ile dünyanın en büyük bağımsız mobil uygulaması oldu. WeChat, Çin'deki kitle gözetim ağının bir parçası olarak talep üzerine WeChat'teki kullanıcı etkinliği, geniş fonksiyonları nedeniyle Çin'in "her şey için uygulaması" ve "süper uygulama" olarak tanımlanmıştır. WeChat, Çin'de politik olarak hassas konuları sansürlüyor. Çin dışında kaydedilen hesaplar tarafından iletilen veriler, Çin'de sansür algoritmaları oluşturmak için sürdürülür, analiz edilir ve kullanılır. Hindistan ve Çin arasındaki sınır anlaşmazlığına yanıt olarak Wechat, Haziran 2020'de Hindistan'da yasaklandı. 6 Ağustos 2020'de ABD Başkanı Donald Trump, 45 gün içinde WeChat ile ABD "işlemlerini" yasaklayan bir yürütme emri imzaladı.
X Messages
twitter.com
Doğrudan mesajlar X'in özel tarafıdır. İletiler ve diğer içeriklerle ilgili kişilerle özel görüşmeler yapmak için doğrudan mesajlar kullanabilirsiniz.
LinkedIn Messaging
linkedin.com
LinkedIn Mesajlaşma, bağlı olduğunuz diğer LinkedIn üyeleriyle iletişim kurmanıza olanak tanır. LinkedIn'de yalnızca 1. derece bağlantılarınıza (ve grup sayfalarındaki diğer grup üyelerine) ücretsiz olarak mesaj gönderebilirsiniz. Bağlantınız yoksa her zaman başka bir LinkedIn üyesine InMail gönderme seçeneğiniz vardır.
Zalo
zalo.me
Zalo, Vietnam'dan, kullanıcılar için her zaman, her yerde hızlı, istikrarlı, kullanışlı ve özel bağlantı sağlayan bir mesajlaşma uygulamasıdır. Hızlı ve Kararlı - Mesajlar, çağrılar, görüntüler, yüksek kaliteli dosyalar ... Her koşulda ve bağlamda derhal ve stabil bir şekilde teslim edilir. Basit ve kullanışlı - Herkes için kullanımı kolay olan basit bir arayüz. -Metin mesajı, ses, çıkartmalar, resimler, ses çağrısı, video görüşmesi, 1-1 bağlantı, grup sohbeti, dosya gönderme, ekran yakalama ... çeşitli kullanım durumu için destekleyen çok fonksiyonlu bir uygulama. - Telefon, masaüstü veya web sitesi gibi birden fazla platformdan kolayca erişilebilir. - Zalo zaman çizelgesinde ailenizle, sevgili arkadaşlarınızla güzel anları paylaşmanın ve kurtarmanın tadını çıkarın
Yandex Messenger
yandex.com
Yandex.Messenger, Embloyees'in birbirleriyle iletişim kurmasına izin veren bir plaborm. Kullanıcılar anında mesaj gönderebilir, arama yapabilir ve grup sohbetleri oluşturabilir. Yandex Messenger, normal arayüzde güvenli bir kurumsal habercidir. Elçilerin önemli işlevlerini birleştirdik ve kurumsal çalışma için gerekli fırsatları ekledik - örneğin, grup sohbetinde komutların veya departmanların davetiyesi. Tüm meslektaşlarının temasları tek bir yerde toplandığında projeler üzerinde çalışmak daha kolaydır ve aileniz ve arkadaşlarla sohbetler görevlerden uzaklaşmaz.
Instagram Direct Messenger
instagram.com
Efektler ve altyazılarla birlikte Instagram veya Facebook üzerinden arkadaşlarınıza mesaj, fotoğraf ve video gönderin. Ayrıca gönderi gönderebilir veya görüntülü sohbete bağlanabilirsiniz.
Text Free
textfree.us
TextFree Web ile masaüstünüzün konforundan sınırsız ücretsiz metin göndermek için ücretsiz bir telefon numarası alın. Sadece ücretsiz kaydolun, ücretsiz telefon numaranızı seçin ve ücretsiz mesaj atmaya başlayın.
Threema
threema.ch
Threema, iOS, Android ve Windows Phone için uçtan uca şifreli bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Yazılım, tasarım prensiplerine göre gizliliğe dayanmaktadır ve hizmet, kullanıcıların bir telefon numarası veya kişisel olarak tanımlanabilir diğer bilgiler sağlamasını gerektirmez: Threema uygulaması anonim olarak kullanılabilir. Metin mesajlaşmasına ek olarak, kullanıcılar sesli arama yapabilir, multimedya, konumlar, sesli mesajlar ve dosyalar gönderebilir. Web uygulaması “Threema Web” kullanılarak hizmet PCS'de kullanılabilir. Sunucular İsviçre'de bulunur ve gelişme Pfäffikon SZ'de bulunmaktadır. Nisan 2017 itibariyle Threema'nın 4.5 milyon kullanıcısı vardı. Ocak 2019 itibariyle, iş versiyonu Threema çalışması 3.000 şirket ve kuruluş tarafından kullanılmıştır.
GroupMe
groupme.com
GroupMe, Microsoft'a ait bir mobil grup mesajlaşma uygulamasıdır. Mayıs 2010'da özel şirket GroupMe tarafından başlatıldı. Ağustos 2011'de GroupMe her ay 100 milyondan fazla mesaj verdi ve Haziran 2012'ye kadar bu sayı 550 milyona yükseldi. 2013 yılında GroupMe'nin 12 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı vardı.
Reddit Chat
reddit.com
Reddit için sohbet edin.
MySMS
mysms.com
Mysms uygulama ailesi, her yerde mesaj göndermenize yardımcı olur ve akıllı telefonunuzda, tabletinizde ve bilgisayarınızda mesajlaşma deneyiminizi geliştirir.
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