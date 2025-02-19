Anlık Mesajlaşma Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Çad

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Genellikle IM hizmetleri olarak adlandırılan Anlık Mesajlaşma Hizmetleri, bireylerin kısa mesaj ve multimedya içeriği alışverişinde bulunmalarına ve hatta anında sesli veya görüntülü aramalara katılmalarına olanak tanıyarak gerçek zamanlı iletişimde devrim yaratıyor. Bu platformlar, hızlı ve rahat konuşmaları kolaylaştırarak kullanıcıların dünyanın her yerindeki arkadaşlarıyla, aileleriyle ve meslektaşlarıyla saniyeler içinde bağlantı kurmasına olanak tanıyor. Grup sohbetleri, emojiler ve multimedya paylaşımı gibi özelliklerle popüler hale gelen anlık mesajlaşma hizmetleri, hem kişisel hem de profesyonel alanlarda kesintisiz ve etkileşimli alışverişi teşvik ederek modern iletişimin ayrılmaz bir parçası haline geldi.
Yeni Uygulama Gönder
whatsapp.com
WhatsApp Messenger, veya Simply WhatsApp, Facebook, Inc.'in sahip olduğu IP üzerinden bir Amerikan ücretsiz, platformlu mesajlaşma ve ses (VoIP) hizmeti (VoIP) hizmetidir. Kullanıcıların kısa mesajlar ve sesli mesajlar göndermesine, sesli ve görüntülü görüşmeler yapmasına ve resimleri paylaşmasına olanak tanır , belgeler, kullanıcı konumları ve diğer medya. WhatsApp'ın istemci uygulaması mobil cihazlarda çalışır, ancak kullanıcının mobil cihazı masaüstü uygulamasını kullanırken internete bağlı kaldığı sürece masaüstü bilgisayarlardan da erişilebilir. Hizmet, kullanıcıların hizmete kaydolmak için standart bir hücresel cep telefonu numarası sağlamasını gerektirir. Ocak 2018'de WhatsApp, şirketlerin standart WhatsApp istemcisini kullanan müşterilerle iletişim kurmasına izin vermek için WhatsApp Business adlı küçük işletme sahiplerini hedefleyen bağımsız bir işletme uygulaması yayınladı. Facebook tarafından Şubat 2014'te yaklaşık 19,3 milyar dolar karşılığında satın alındı. 2015 yılına kadar dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması oldu ve Şubat 2020 itibariyle dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip. Latin Amerika, Hint alt kıtası ve büyük bölümleri de dahil olmak üzere birçok ülke ve lokasyonda elektronik iletişimin birincil aracı haline geldi. Avrupa ve Afrika.
Telegram
telegram.org
Telegram, sadece gizli sohbet için uçtan uca şifreleme ile bulut tabanlı bir anlık mesajlaşma, videoteleponi ve ses üzerinden IP hizmetidir. Telegram istemci uygulamaları Android, iOS, Windows Phone, Windows, MacOS ve GNU/Linux için mevcuttur ve 2013 yılında Rusya'da ortaya çıkar. Kullanıcılar, mesaj gönderebilir ve her türlü fotoğraf, video, çıkartma, ses ve dosyalar alışverişi yapabilir. Telegram'ın istemci tarafı kodu ücretsiz yazılım, sunucu tarafı kodu kapalı kaynaklı ve özeldir. Hizmet ayrıca bağımsız geliştiricilere API'lar sağlar. Nisan 2020 itibariyle Telegram'ın aylık 400 milyon aktif kullanıcısı vardı. O zamanki bir duyuru, 2020'de daha sonra güvenli grup görüntülü görüşmeleri uygulama vaadini içeriyordu. Varsayılan mesajlar ve medya, Transit sırasında istemci-sunucu şifrelemesini kullandı. Bu veriler aynı zamanda dinlenmede de şifrelenir, ancak şifreleme anahtarlarını tutan Telegram geliştiricileri tarafından erişilebilir. Buna ek olarak Telegram, uçtan uca şifreli çağrılar ve isteğe bağlı uçtan uca şifreli "gizli" sohbetler, akıllı telefon istemcilerindeki iki çevrimiçi kullanıcı arasında sağlar. Ancak, masaüstü istemcileri (MacOS istemcisi hariç) uçtan uca şifreleme veya gruplar, süper gruplar veya kanallar için uçtan uca şifreleme bulunmaz. Telegram, sinyal, matris ve whatsapp gibi diğer birkaç sohbet hizmetine rağmen, istemci tarafı şifrelemesini kullanmayan çevrimiçi sırtların "şu anda mümkün olan en güvenli çözüm" olduğunu iddia ederek her yerde uçtan uca şifreleme eksikliğini savundu. Tüm platformlarda uçtan uca şifreleme sunar.
Snapchat
snapchat.com
Snapchat, arkadaşlarınızla kolayca konuşmanıza, dünyanın dört bir yanından Hikayeleri görüntülemenize ve Keşfet'te haberleri keşfetmenize olanak tanır. Anı yaşadığınızda hayat daha eğlenceli! Snapchat, aslen Snapchat Inc. olan Snap Inc. tarafından geliştirilen bir Amerikan multimedya anlık mesajlaşma uygulaması ve hizmetidir. Snapchat'in temel özelliklerinden biri, resimlerin ve mesajların genellikle alıcıları için erişilemez hale gelmeden önce yalnızca kısa bir süre için mevcut olmasıdır.
Messenger
messenger.com
Facebook Messenger (yaygın olarak Messenger olarak bilinir) Facebook, Inc. tarafından geliştirilen bir Amerikan mesajlaşma uygulaması ve platformudur. Başlangıçta 2008'de Facebook sohbeti olarak geliştirilen şirket, 2010 yılında mesajlaşma hizmetini yeniledi ve daha sonra Ağustos 2011'de bağımsız iOS ve Android uygulamalarını yayınladı ve yayınladı. 4. çeyrek 2018'de Messenger tabanlı arama için bağımsız Facebook portalı donanımı. Daha sonra Facebook, özel bir web sitesi arayüzü (Messenger.com) başlattı ve mesajlaşma işlevselliğini ana Facebook uygulamasından ayırdı, Kullanıcıların web arayüzünü kullanmasına veya bağımsız uygulamalardan birini indirmesine izin verir. Nisan 2020'de Facebook, Windows 10 ve MacOS'ta desteklenen ve sırasıyla Microsoft Store ve App Store'da dağıtılan Masaüstü için Messenger'ı resmen yayınladı. Kullanıcılar mesaj gönderebilir ve fotoğraf, video, çıkartma, ses ve dosyalar değiştirebilir, ayrıca diğer kullanıcıların mesajlarına tepki verebilir ve botlarla etkileşime girebilir. Hizmet ayrıca ses ve görüntülü aramayı da destekler. Bağımsız uygulamalar, birden fazla hesap kullanmayı, isteğe bağlı uçtan uca şifrelemeyi ve oyun oynamayı destekler.
Google Messages
messages.google.com
Google Mesajlar, Google'ın Android mobil işletim sistemi için geliştirdiği bir SMS ve anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Bir web arayüzü de mevcuttur. 12 Kasım 2014'te başlatılan bu uygulama, 2018'den beri Zengin İletişim Hizmetleri (RCS) mesajlarını desteklemektedir. Uygulama uçtan uca şifrelemeyi desteklememektedir, ancak özelliğin geliştirilmesi, 23 Mayıs 2020'de uygulamanın sızdırılan dahili sürümünde görülmüştür. .Nisan 2020 itibarıyla uygulama bir milyardan fazla yükleme sayısına ulaştı; bu büyük ihtimalle Google'ın Zengin İletişim Hizmetlerini operatör desteği olmadan birçok farklı ülkede yaygınlaştırmasından kaynaklanıyordu.
Discord
discord.com
Discord, oyunculardan eğitim ve işletmelere kadar çeşitli topluluklar oluşturmak için tasarlanmış Amerikan özel ücretsiz anlık mesajlaşma ve VoIP uygulaması ve dijital dağıtım platformudur. Discord, bir sohbet kanalındaki kullanıcılar arasında metin, resim, video ve ses iletişimi konusunda uzmanlaşmıştır. Discord Windows, MacOS, Android, iOS, Linux ve Web tarayıcılarında çalışır. 21 Temmuz 2019 itibariyle yazılımın 250 milyondan fazla kullanıcısı var.
wechat.com
WeChat (Çince: 微信; pinyin: Wēixìn (dinle); lit.: 'mikro mesaj'), Tencent tarafından geliştirilen bir Çin çok amaçlı mesajlaşma, sosyal medya ve mobil ödeme uygulamasıdır. İlk olarak 2011'de piyasaya sürülen uygulama, 2018'de aylık 1 milyardan fazla aktif kullanıcıyla dünyanın en büyük bağımsız mobil uygulaması oldu. WeChat, geniş işlev yelpazesi nedeniyle Çin'in "her şey için uygulaması" ve "süper uygulama" olarak tanımlanıyor. WeChat'teki kullanıcı etkinliği, Çin'deki kitlesel gözetim ağının bir parçası olarak talep üzerine analiz ediliyor, takip ediliyor ve Çinli yetkililerle paylaşılıyor. WeChat, Çin'deki siyasi açıdan hassas konuları sansürlüyor. Çin dışında kayıtlı hesaplar tarafından iletilen veriler gözetleniyor, analiz ediliyor ve Çin'de sansür algoritmaları oluşturmak için kullanılıyor. Hindistan ile Çin arasındaki sınır anlaşmazlığına yanıt olarak WeChat, Haziran 2020'de Hindistan'da yasaklandı. 6 Ağustos 2020'de ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin WeChat ile "işlemlerini" 45 gün içinde yasaklayan bir idari emir imzaladı.
Instagram Direct Messenger
instagram.com
Efektler ve altyazılarla birlikte Instagram veya Facebook üzerinden arkadaşlarınıza mesaj, fotoğraf ve video gönderin. Ayrıca gönderi gönderebilir veya görüntülü sohbete bağlanabilirsiniz.
Skype
skype.com
Skype, İnternet üzerinden bilgisayarlar, tabletler, mobil cihazlar, Xbox One konsolu ve akıllı saatler arasında görüntülü sohbet ve sesli arama sağlama konusunda uzmanlaşmış bir telekomünikasyon uygulamasıdır. Skype ayrıca anlık mesajlaşma hizmetleri de sağlar. Kullanıcılar metin, video, ses ve görüntü aktarabilir. Skype, video konferans görüşmelerine izin verir. 2010 yılının sonunda, dünya çapında 660 milyonun üzerinde kullanıcı vardı ve Ağustos 2015 itibarıyla her ay 300 milyonun üzerinde aktif olduğu tahmin ediliyordu. Şubat 2012'nin bir noktasında, Skype'ta eşzamanlı olarak çevrimiçi olan 34 milyon kullanıcı vardı. Mart 2020'de Skype, Aylık 100 milyon, günlük ise 40 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Bu, COVID-19 salgını nedeniyle günlük kullanıcı sayısında bir önceki aya göre %70'lik bir artış anlamına geliyordu. İlk olarak Ağustos 2003'te piyasaya sürülen Skype, İsveçli Niklas Zennström ve Danimarkalı Janus Friis tarafından Ahti Heinla işbirliğiyle oluşturuldu. , Priit Kasesalu, Jaan Tallinn ve Toivo Annus, müzik paylaşım uygulaması Kazaa'da da kullanılan eşler arası arka ucu geliştiren Estonyalılar. Eylül 2005'te eBay, Skype'ı 2,6 milyar dolara satın aldı. Eylül 2009'da Silver Lake, Andreessen Horowitz ve Kanada Emeklilik Planı Yatırım Kurulu, Skype'ın %65'inin eBay'den 1,9 milyar dolara satın alındığını duyurdu ve bu, kuruluşa 2,92 milyar dolarlık bir piyasa değeri atfedildi. Microsoft, Mayıs 2011'de Skype'ı 8,5 milyar dolara satın aldı. Skype'ın bölüm merkezi Lüksemburg'dadır, ancak geliştirme ekibinin çoğu ve bölüm çalışanlarının %44'ü hâlâ Tallinn ve Tartu, Estonya'da bulunmaktadır. Skype, kullanıcıların İnternet üzerinden sesle, mikrofon kullanarak, görüntülü iletişim kurarak iletişim kurmasına olanak tanır. web kamerası ve anlık mesajlaşma yoluyla. Skype, Skype'tan Skype'a aramaların ücretsiz olduğu ücretsiz bir iş modeli uygularken, sabit hatlı telefonlara ve cep telefonlarına (geleneksel telefon ağları üzerinden) yapılan aramalar, Skype Kredisi adı verilen borç tabanlı bir kullanıcı hesabı sistemi aracılığıyla ücretlendirilir. Bazı ağ yöneticileri, kaynakların uygunsuz kullanımı, aşırı bant genişliği kullanımı ve güvenlik endişeleri gibi nedenleri öne sürerek Skype'ı şirket, kamu, ev ve eğitim ağlarında yasakladı. Skype başlangıçta hibrit bir eşler arası ve istemci-sunucu sistemine sahipti. Skype, Mayıs 2012'den bu yana tamamen Microsoft tarafından işletilen süper düğümler tarafından desteklenmektedir. 2013'teki kitlesel gözetleme ifşaatları, Microsoft'un istihbarat teşkilatlarına süper düğümlere ve Skype iletişim içeriğine sınırsız erişim izni verdiğini ortaya çıkardı. 2016 ve 2017 boyunca Microsoft, Skype istemcilerini geçiş yapacak şekilde yeniden tasarladı. Skype, eşler arası hizmetten merkezi bir Azure hizmetine geçti ve uygulamaların kullanıcı arayüzlerini, metin tabanlı mesajlaşmayı sesli aramadan daha belirgin hale getirecek şekilde ayarladı. Windows, iOS, Android, Mac ve Linux için Skype önemli, görünür revizyonlardan geçti.
GroupMe
groupme.com
GroupMe, Microsoft'a ait bir mobil grup mesajlaşma uygulamasıdır. Mayıs 2010'da özel şirket GroupMe tarafından başlatıldı. Ağustos 2011'de GroupMe her ay 100 milyonun üzerinde mesaj teslim etti ve Haziran 2012 itibarıyla bu sayı 550 milyona çıktı. 2013 yılında GroupMe'nin 12 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı vardı.
ICQ
icq.com
Sesli mesajları metne dönüştürün, akıllı yanıtlar kullanın, kötü internet bağlantısı olsa bile çevrimiçi kalın.
Nicegram
nicegram.app
Hızlı, güvenli ve güzel mesajlaşma uygulaması. Reddedemeyeceğiniz yepyeni bir deneyim düzeyi sunan güçlü Telegram API, dikkatli kod optimizasyonu ve benzersiz özelliklerin karışımını hayal edin!
LinkedIn Messaging
linkedin.com
LinkedIn Mesajlaşma, bağlı olduğunuz diğer LinkedIn üyeleriyle iletişim kurmanıza olanak tanır. LinkedIn'de yalnızca 1. derece bağlantılarınıza (ve grup sayfalarındaki diğer grup üyelerine) ücretsiz olarak mesaj gönderebilirsiniz. Bağlantınız yoksa her zaman başka bir LinkedIn üyesine InMail gönderme seçeneğiniz vardır.
Zalo
zalo.me
Zalo, kullanıcılara her zaman, her yerde hızlı, istikrarlı, kullanışlı ve özel bağlantı sağlayan Vietnam'dan bir mesajlaşma uygulamasıdır. Hızlı ve istikrarlı - Mesajlar, aramalar, resimler, yüksek kaliteli dosyalar... her koşulda ve bağlamda hızlı ve istikrarlı bir şekilde iletilir. Basit ve kullanışlı - Herkes için kullanımı kolay basit bir arayüz. - Çeşitli kullanım durumları için kısa mesaj, ses, çıkartmalar, resimler, sesli arama, görüntülü arama, 1-1 bağlantı, grup sohbeti, dosya gönderme, ekran yakalamayı destekleyen çok işlevli bir uygulama. - Telefon, masaüstü veya web sitesi gibi birden fazla platformdan kolayca erişilebilir. - Zalo Zaman Çizelgesi'nde ailenizle ve sevgili arkadaşlarınızla güzel anları paylaşmanın ve kaydetmenin tadını çıkarın
MySMS
mysms.com
Mysms uygulama ailesi, her yerde mesaj göndermenize yardımcı olur ve akıllı telefonunuzda, tabletinizde ve bilgisayarınızda mesajlaşma deneyiminizi geliştirir.
Reddit Chat
reddit.com
Reddit için sohbet edin.
Text Free
textfree.us
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Threema
threema.ch
Threema, iOS, Android ve Windows Phone için uçtan uca şifrelenmiş bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Yazılım, tasarım ilkeleri gereği gizliliğe dayanmaktadır ve hizmet, kullanıcıların bir telefon numarası veya başka herhangi bir kişisel olarak tanımlanabilir bilgi sağlamasını gerektirmez: Threema uygulaması anonim olarak kullanılabilir. Kullanıcılar kısa mesaj göndermenin yanı sıra sesli arama yapabilir, multimedya, konum, sesli mesaj ve dosya gönderebilir. “Threema Web” web uygulaması kullanılarak hizmet PC'lerde kullanılabilir. Threema, İsviçre şirketi Threema GmbH tarafından geliştirilmiştir. Sunucular İsviçre'de bulunmaktadır ve geliştirme Pfäffikon SZ'de bulunmaktadır. Nisan 2017 itibarıyla Threema'nın 4,5 milyon kullanıcısı vardı. Ocak 2019 itibarıyla Threema Work iş versiyonu 3.000 şirket ve kuruluş tarafından kullanıldı.
Yandex Messenger
yandex.com
Yandex.Messenger çalışanların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar anlık mesaj gönderebilir, arama yapabilir ve grup sohbetleri oluşturabilir. Yandex Messenger, tanıdık bir arayüze sahip güvenli bir kurumsal mesajlaşma aracıdır. Anlık mesajlaşma programlarının önemli işlevlerini birleştirdik ve kurumsal işler için gerekli yetenekleri ekledik (örneğin ekipleri veya departmanları grup sohbetine davet etmek). Tüm meslektaşların iletişim bilgileri tek bir yerde toplandığında ve aile ve arkadaşlarla yapılan sohbetler dikkati görevlerden uzaklaştırmadığında projeler üzerinde çalışmak daha kolaydır.
X Messages
twitter.com
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