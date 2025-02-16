Anlık Mesajlaşma Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Sint Maarten

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Genellikle IM hizmetleri olarak adlandırılan Anlık Mesajlaşma Hizmetleri, bireylerin kısa mesaj ve multimedya içeriği alışverişinde bulunmalarına ve hatta anında sesli veya görüntülü aramalara katılmalarına olanak tanıyarak gerçek zamanlı iletişimde devrim yaratıyor. Bu platformlar, hızlı ve rahat konuşmaları kolaylaştırarak kullanıcıların dünyanın her yerindeki arkadaşlarıyla, aileleriyle ve meslektaşlarıyla saniyeler içinde bağlantı kurmasına olanak tanıyor. Grup sohbetleri, emojiler ve multimedya paylaşımı gibi özelliklerle popüler hale gelen anlık mesajlaşma hizmetleri, hem kişisel hem de profesyonel alanlarda kesintisiz ve etkileşimli alışverişi teşvik ederek modern iletişimin ayrılmaz bir parçası haline geldi.
Yeni Uygulama Gönder
whatsapp.com
WhatsApp Messenger veya basitçe WhatsApp, Facebook, Inc.'e ait bir Amerikan ücretsiz, platformlar arası mesajlaşma ve IP Üzerinden Ses (VoIP) hizmetidir. Kullanıcıların kısa mesaj ve sesli mesaj göndermesine, sesli ve görüntülü arama yapmasına ve resim paylaşmasına olanak tanır. , belgeler, kullanıcı konumları ve diğer ortamlar. WhatsApp'ın istemci uygulaması mobil cihazlarda çalışır ancak kullanıcının mobil cihazı, masaüstü uygulamasını kullanırken internete bağlı kaldığı sürece masaüstü bilgisayarlardan da erişilebilir. Hizmet, kullanıcıların hizmete kaydolmak için standart bir cep telefonu numarası sağlamalarını gerektirir. Ocak 2018'de WhatsApp, şirketlerin standart WhatsApp istemcisini kullanan müşterilerle iletişim kurmasına olanak tanıyan, küçük işletme sahiplerini hedefleyen, WhatsApp Business adı verilen bağımsız bir iş uygulamasını yayınladı. İstemci uygulaması, Mountain View, California'da yerleşik WhatsApp Inc. tarafından oluşturuldu. Şubat 2014'te yaklaşık 19,3 milyar ABD Doları karşılığında Facebook tarafından satın alındı. 2015 itibarıyla dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması haline geldi ve Şubat 2020 itibarıyla dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip. Latin Amerika, Hindistan alt kıtası ve dünyanın büyük bir kısmı dahil olmak üzere birçok ülke ve konumda temel elektronik iletişim aracı haline geldi. Avrupa ve Afrika.
Telegram
telegram.org
Telegram, yalnızca gizli sohbet için uçtan uca şifrelemeye sahip, bulut tabanlı bir anlık mesajlaşma, görüntülü telefon ve IP üzerinden ses hizmetidir. Telegram istemci uygulamaları Android, iOS, Windows Phone, Windows, macOS ve GNU/Linux için mevcuttur ve 2013 yılında Rusya'da ortaya çıkmıştır. Kullanıcılar mesaj gönderebilir ve her türden fotoğraf, video, çıkartma, ses ve dosya alışverişinde bulunabilir. Telegram'ın istemci tarafı kodu ücretsiz bir yazılımdır, sunucu tarafı kodu ise kapalı kaynaktır ve özeldir. Hizmet ayrıca bağımsız geliştiricilere API'ler sağlar. Nisan 2020 itibarıyla Telegram'ın aylık 400 milyon aktif kullanıcısı vardı. O dönemde yapılan bir duyuruda, 2020'nin sonlarında güvenli grup video görüşmelerinin uygulamaya konulması vaadi yer alıyordu. Varsayılan mesajlar ve medya, aktarım sırasında istemci-sunucu şifrelemesini kullanıyor. Bu veriler de kullanımda değilken şifrelenir ancak şifreleme anahtarlarını elinde bulunduran Telegram geliştiricileri tarafından erişilebilir. Buna ek olarak Telegram, akıllı telefon istemcilerindeki iki çevrimiçi kullanıcı arasında uçtan uca şifrelenmiş aramalar ve isteğe bağlı uçtan uca şifrelenmiş "gizli" sohbetler sağlar. Ancak masaüstü istemcileri (macOS istemcisi hariç) uçtan uca şifreleme özelliğine sahip değildir ve gruplar, üst gruplar veya kanallar için uçtan uca şifreleme kullanılamaz. Telegram, Signal, Matrix ve WhatsApp gibi diğer birçok sohbet hizmetine rağmen, istemci tarafı şifrelemeyi kullanmayan çevrimiçi yedeklemelerin "şu anda mümkün olan en güvenli çözüm" olduğunu iddia ederek her yerde bulunan uçtan uca şifrelemenin eksikliğini savundu. tüm platformlarda uçtan uca şifreleme sunuyor.
Skype
skype.com
Skype, İnternet üzerinden bilgisayarlar, tabletler, mobil cihazlar, Xbox One konsolu ve akıllı saatler arasında görüntülü sohbet ve sesli arama sağlama konusunda uzmanlaşmış bir telekomünikasyon uygulamasıdır. Skype ayrıca anlık mesajlaşma hizmetleri de sağlar. Kullanıcılar metin, video, ses ve görüntü aktarabilir. Skype, video konferans görüşmelerine izin verir. 2010 yılının sonunda, dünya çapında 660 milyonun üzerinde kullanıcı vardı ve Ağustos 2015 itibarıyla her ay 300 milyonun üzerinde aktif olduğu tahmin ediliyordu. Şubat 2012'nin bir noktasında, Skype'ta eşzamanlı olarak çevrimiçi olan 34 milyon kullanıcı vardı. Mart 2020'de Skype, Aylık 100 milyon, günlük ise 40 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Bu, COVID-19 salgını nedeniyle günlük kullanıcı sayısında bir önceki aya göre %70'lik bir artış anlamına geliyordu. İlk olarak Ağustos 2003'te piyasaya sürülen Skype, İsveçli Niklas Zennström ve Danimarkalı Janus Friis tarafından Ahti Heinla işbirliğiyle oluşturuldu. , Priit Kasesalu, Jaan Tallinn ve Toivo Annus, müzik paylaşım uygulaması Kazaa'da da kullanılan eşler arası arka ucu geliştiren Estonyalılar. Eylül 2005'te eBay, Skype'ı 2,6 milyar dolara satın aldı. Eylül 2009'da Silver Lake, Andreessen Horowitz ve Kanada Emeklilik Planı Yatırım Kurulu, Skype'ın %65'inin eBay'den 1,9 milyar dolara satın alındığını duyurdu ve bu, kuruluşa 2,92 milyar dolarlık bir piyasa değeri atfedildi. Microsoft, Mayıs 2011'de Skype'ı 8,5 milyar dolara satın aldı. Skype'ın bölüm merkezi Lüksemburg'dadır, ancak geliştirme ekibinin çoğu ve bölüm çalışanlarının %44'ü hâlâ Tallinn ve Tartu, Estonya'da bulunmaktadır. Skype, kullanıcıların İnternet üzerinden sesle, mikrofon kullanarak, görüntülü iletişim kurarak iletişim kurmasına olanak tanır. web kamerası ve anlık mesajlaşma yoluyla. Skype, Skype'tan Skype'a aramaların ücretsiz olduğu ücretsiz bir iş modeli uygularken, sabit hatlı telefonlara ve cep telefonlarına (geleneksel telefon ağları üzerinden) yapılan aramalar, Skype Kredisi adı verilen borç tabanlı bir kullanıcı hesabı sistemi aracılığıyla ücretlendirilir. Bazı ağ yöneticileri, kaynakların uygunsuz kullanımı, aşırı bant genişliği kullanımı ve güvenlik endişeleri gibi nedenleri öne sürerek Skype'ı şirket, kamu, ev ve eğitim ağlarında yasakladı. Skype başlangıçta hibrit bir eşler arası ve istemci-sunucu sistemine sahipti. Skype, Mayıs 2012'den bu yana tamamen Microsoft tarafından işletilen süper düğümler tarafından desteklenmektedir. 2013'teki kitlesel gözetleme ifşaatları, Microsoft'un istihbarat teşkilatlarına süper düğümlere ve Skype iletişim içeriğine sınırsız erişim izni verdiğini ortaya çıkardı. 2016 ve 2017 boyunca Microsoft, Skype istemcilerini geçiş yapacak şekilde yeniden tasarladı. Skype, eşler arası hizmetten merkezi bir Azure hizmetine geçti ve uygulamaların kullanıcı arayüzlerini, metin tabanlı mesajlaşmayı sesli aramadan daha belirgin hale getirecek şekilde ayarladı. Windows, iOS, Android, Mac ve Linux için Skype önemli, görünür revizyonlardan geçti.
Discord
discord.com
Discord, oyunculardan eğitime ve işletmelere kadar çeşitli topluluklar oluşturmak için tasarlanmış, Amerikan tescilli ücretsiz bir anlık mesajlaşma ve VoIP uygulaması ve dijital dağıtım platformudur. Discord, bir sohbet kanalındaki kullanıcılar arasındaki metin, resim, video ve ses iletişiminde uzmanlaşmıştır. Discord Windows, macOS, Android, iOS, Linux ve web tarayıcılarında çalışır. 21 Temmuz 2019 itibarıyla yazılımın 250 milyondan fazla kullanıcısı bulunmaktadır.
Snapchat
snapchat.com
Snapchat, arkadaşlarınızla kolayca konuşmanıza, dünyanın dört bir yanından Hikayeleri görüntülemenize ve Keşfet'te haberleri keşfetmenize olanak tanır. Anı yaşadığınızda hayat daha eğlenceli! Snapchat, aslen Snapchat Inc. olan Snap Inc. tarafından geliştirilen bir Amerikan multimedya anlık mesajlaşma uygulaması ve hizmetidir. Snapchat'in temel özelliklerinden biri, resimlerin ve mesajların genellikle alıcıları için erişilemez hale gelmeden önce yalnızca kısa bir süre için mevcut olmasıdır.
Messenger
messenger.com
Facebook Messenger (yaygın olarak Messenger olarak bilinir), Facebook, Inc. tarafından geliştirilen bir Amerikan mesajlaşma uygulaması ve platformudur. Başlangıçta 2008 yılında Facebook Chat olarak geliştirilen şirket, mesajlaşma hizmetini 2010 yılında yeniledi ve ardından Ağustos 2011'de bağımsız iOS ve Android uygulamalarını piyasaya sürdü. 2018'in 4. çeyreğinde Messenger tabanlı aramalar için bağımsız Facebook Portal donanımı. Daha sonra Facebook, özel bir web sitesi arayüzü (Messenger.com) başlattı ve mesajlaşma işlevini ana Facebook uygulamasından ayırarak kullanıcıların web arayüzünü kullanmasına veya bir tane indirmesine olanak tanıdı. bağımsız uygulamalardan biri. Nisan 2020'de Facebook, Windows 10 ve macOS'ta desteklenen ve sırasıyla Microsoft Store ve App Store'da dağıtılan Masaüstü için Messenger'ı resmi olarak yayınladı. Kullanıcılar mesaj gönderebilir, fotoğraf, video, çıkartma, ses ve dosya alışverişinde bulunabilir, ayrıca diğer kullanıcıların mesajlarına tepki verebilir ve botlarla etkileşime girebilir. Hizmet aynı zamanda sesli ve görüntülü aramayı da destekliyor. Bağımsız uygulamalar birden fazla hesap kullanmayı, isteğe bağlı uçtan uca şifrelemeyle konuşmaları ve oyun oynamayı destekler.
X Messages
twitter.com
Direkt Mesajlar X'in özel tarafıdır. Direkt Mesajları insanlarla gönderiler ve diğer içerikler hakkında özel görüşmeler yapmak için kullanabilirsiniz.
Yandex Messenger
yandex.com
Yandex.Messenger çalışanların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar anlık mesaj gönderebilir, arama yapabilir ve grup sohbetleri oluşturabilir. Yandex Messenger, tanıdık bir arayüze sahip güvenli bir kurumsal mesajlaşma aracıdır. Anlık mesajlaşma programlarının önemli işlevlerini birleştirdik ve kurumsal işler için gerekli yetenekleri ekledik (örneğin ekipleri veya departmanları grup sohbetine davet etmek). Tüm meslektaşların iletişim bilgileri tek bir yerde toplandığında ve aile ve arkadaşlarla yapılan sohbetler dikkati görevlerden uzaklaştırmadığında projeler üzerinde çalışmak daha kolaydır.
wechat.com
WeChat (Çince: 微信; pinyin: Wēixìn (dinle); lit.: 'mikro mesaj'), Tencent tarafından geliştirilen bir Çin çok amaçlı mesajlaşma, sosyal medya ve mobil ödeme uygulamasıdır. İlk olarak 2011'de piyasaya sürülen uygulama, 2018'de aylık 1 milyardan fazla aktif kullanıcıyla dünyanın en büyük bağımsız mobil uygulaması oldu. WeChat, geniş işlev yelpazesi nedeniyle Çin'in "her şey için uygulaması" ve "süper uygulama" olarak tanımlanıyor. WeChat'teki kullanıcı etkinliği, Çin'deki kitlesel gözetim ağının bir parçası olarak talep üzerine analiz ediliyor, takip ediliyor ve Çinli yetkililerle paylaşılıyor. WeChat, Çin'deki siyasi açıdan hassas konuları sansürlüyor. Çin dışında kayıtlı hesaplar tarafından iletilen veriler gözetleniyor, analiz ediliyor ve Çin'de sansür algoritmaları oluşturmak için kullanılıyor. Hindistan ile Çin arasındaki sınır anlaşmazlığına yanıt olarak WeChat, Haziran 2020'de Hindistan'da yasaklandı. 6 Ağustos 2020'de ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin WeChat ile "işlemlerini" 45 gün içinde yasaklayan bir idari emir imzaladı.
Threema
threema.ch
Threema, iOS, Android ve Windows Phone için uçtan uca şifrelenmiş bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Yazılım, tasarım ilkeleri gereği gizliliğe dayanmaktadır ve hizmet, kullanıcıların bir telefon numarası veya başka herhangi bir kişisel olarak tanımlanabilir bilgi sağlamasını gerektirmez: Threema uygulaması anonim olarak kullanılabilir. Kullanıcılar kısa mesaj göndermenin yanı sıra sesli arama yapabilir, multimedya, konum, sesli mesaj ve dosya gönderebilir. “Threema Web” web uygulaması kullanılarak hizmet PC'lerde kullanılabilir. Threema, İsviçre şirketi Threema GmbH tarafından geliştirilmiştir. Sunucular İsviçre'de bulunmaktadır ve geliştirme Pfäffikon SZ'de bulunmaktadır. Nisan 2017 itibarıyla Threema'nın 4,5 milyon kullanıcısı vardı. Ocak 2019 itibarıyla Threema Work iş versiyonu 3.000 şirket ve kuruluş tarafından kullanıldı.
Text Free
textfree.us
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Reddit Chat
reddit.com
Reddit için sohbet edin.
MySMS
mysms.com
Mysms uygulama ailesi, her yerde mesaj göndermenize yardımcı olur ve akıllı telefonunuzda, tabletinizde ve bilgisayarınızda mesajlaşma deneyiminizi geliştirir.
Google Messages
messages.google.com
Google Mesajlar, Google'ın Android mobil işletim sistemi için geliştirdiği bir SMS ve anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Bir web arayüzü de mevcuttur. 12 Kasım 2014'te başlatılan bu uygulama, 2018'den beri Zengin İletişim Hizmetleri (RCS) mesajlarını desteklemektedir. Uygulama uçtan uca şifrelemeyi desteklememektedir, ancak özelliğin geliştirilmesi, 23 Mayıs 2020'de uygulamanın sızdırılan dahili sürümünde görülmüştür. .Nisan 2020 itibarıyla uygulama bir milyardan fazla yükleme sayısına ulaştı; bu büyük ihtimalle Google'ın Zengin İletişim Hizmetlerini operatör desteği olmadan birçok farklı ülkede yaygınlaştırmasından kaynaklanıyordu.
LinkedIn Messaging
linkedin.com
LinkedIn Mesajlaşma, bağlı olduğunuz diğer LinkedIn üyeleriyle iletişim kurmanıza olanak tanır. LinkedIn'de yalnızca 1. derece bağlantılarınıza (ve grup sayfalarındaki diğer grup üyelerine) ücretsiz olarak mesaj gönderebilirsiniz. Bağlantınız yoksa her zaman başka bir LinkedIn üyesine InMail gönderme seçeneğiniz vardır.
Instagram Direct Messenger
instagram.com
Efektler ve altyazılarla birlikte Instagram veya Facebook üzerinden arkadaşlarınıza mesaj, fotoğraf ve video gönderin. Ayrıca gönderi gönderebilir veya görüntülü sohbete bağlanabilirsiniz.
ICQ
icq.com
Sesli mesajları metne dönüştürün, akıllı yanıtlar kullanın, kötü internet bağlantısı olsa bile çevrimiçi kalın.
GroupMe
groupme.com
GroupMe, Microsoft'a ait bir mobil grup mesajlaşma uygulamasıdır. Mayıs 2010'da özel şirket GroupMe tarafından başlatıldı. Ağustos 2011'de GroupMe her ay 100 milyonun üzerinde mesaj teslim etti ve Haziran 2012 itibarıyla bu sayı 550 milyona çıktı. 2013 yılında GroupMe'nin 12 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı vardı.
Nicegram
nicegram.app
Hızlı, güvenli ve güzel mesajlaşma uygulaması. Reddedemeyeceğiniz yepyeni bir deneyim düzeyi sunan güçlü Telegram API, dikkatli kod optimizasyonu ve benzersiz özelliklerin karışımını hayal edin!
Zalo
zalo.me
Zalo, kullanıcılara her zaman, her yerde hızlı, istikrarlı, kullanışlı ve özel bağlantı sağlayan Vietnam'dan bir mesajlaşma uygulamasıdır. Hızlı ve istikrarlı - Mesajlar, aramalar, resimler, yüksek kaliteli dosyalar... her koşulda ve bağlamda hızlı ve istikrarlı bir şekilde iletilir. Basit ve kullanışlı - Herkes için kullanımı kolay basit bir arayüz. - Çeşitli kullanım durumları için kısa mesaj, ses, çıkartmalar, resimler, sesli arama, görüntülü arama, 1-1 bağlantı, grup sohbeti, dosya gönderme, ekran yakalamayı destekleyen çok işlevli bir uygulama. - Telefon, masaüstü veya web sitesi gibi birden fazla platformdan kolayca erişilebilir. - Zalo Zaman Çizelgesi'nde ailenizle ve sevgili arkadaşlarınızla güzel anları paylaşmanın ve kaydetmenin tadını çıkarın
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