Anlık Mesajlaşma Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Singapur

Zalo, kullanıcılara her zaman, her yerde hızlı, istikrarlı, kullanışlı ve özel bağlantı sağlayan Vietnam'dan bir mesajlaşma uygulamasıdır. Hızlı ve istikrarlı - Mesajlar, aramalar, resimler, yüksek kaliteli dosyalar... her koşulda ve bağlamda hızlı ve istikrarlı bir şekilde iletilir. Basit ve kullanışlı - Herkes için kullanımı kolay basit bir arayüz. - Çeşitli kullanım durumları için kısa mesaj, ses, çıkartmalar, resimler, sesli arama, görüntülü arama, 1-1 bağlantı, grup sohbeti, dosya gönderme, ekran yakalamayı destekleyen çok işlevli bir uygulama. - Telefon, masaüstü veya web sitesi gibi birden fazla platformdan kolayca erişilebilir. - Zalo Zaman Çizelgesi'nde ailenizle ve sevgili arkadaşlarınızla güzel anları paylaşmanın ve kaydetmenin tadını çıkarın