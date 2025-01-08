Anlık Mesajlaşma Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası

Skype

skype.com

Skype, İnternet üzerinden bilgisayarlar, tabletler, mobil cihazlar, Xbox One konsolu ve akıllı saatler arasında görüntülü sohbet ve sesli arama sağlama konusunda uzmanlaşmış bir telekomünikasyon uygulamasıdır. Skype ayrıca anlık mesajlaşma hizmetleri de sağlar. Kullanıcılar metin, video, ses ve görüntü aktarabilir. Skype, video konferans görüşmelerine izin verir. 2010 yılının sonunda, dünya çapında 660 milyonun üzerinde kullanıcı vardı ve Ağustos 2015 itibarıyla her ay 300 milyonun üzerinde aktif olduğu tahmin ediliyordu. Şubat 2012'nin bir noktasında, Skype'ta eşzamanlı olarak çevrimiçi olan 34 milyon kullanıcı vardı. Mart 2020'de Skype, Aylık 100 milyon, günlük ise 40 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Bu, COVID-19 salgını nedeniyle günlük kullanıcı sayısında bir önceki aya göre %70'lik bir artış anlamına geliyordu. İlk olarak Ağustos 2003'te piyasaya sürülen Skype, İsveçli Niklas Zennström ve Danimarkalı Janus Friis tarafından Ahti Heinla işbirliğiyle oluşturuldu. , Priit Kasesalu, Jaan Tallinn ve Toivo Annus, müzik paylaşım uygulaması Kazaa'da da kullanılan eşler arası arka ucu geliştiren Estonyalılar. Eylül 2005'te eBay, Skype'ı 2,6 milyar dolara satın aldı. Eylül 2009'da Silver Lake, Andreessen Horowitz ve Kanada Emeklilik Planı Yatırım Kurulu, Skype'ın %65'inin eBay'den 1,9 milyar dolara satın alındığını duyurdu ve bu, kuruluşa 2,92 milyar dolarlık bir piyasa değeri atfedildi. Microsoft, Mayıs 2011'de Skype'ı 8,5 milyar dolara satın aldı. Skype'ın bölüm merkezi Lüksemburg'dadır, ancak geliştirme ekibinin çoğu ve bölüm çalışanlarının %44'ü hâlâ Tallinn ve Tartu, Estonya'da bulunmaktadır. Skype, kullanıcıların İnternet üzerinden sesle, mikrofon kullanarak, görüntülü iletişim kurarak iletişim kurmasına olanak tanır. web kamerası ve anlık mesajlaşma yoluyla. Skype, Skype'tan Skype'a aramaların ücretsiz olduğu ücretsiz bir iş modeli uygularken, sabit hatlı telefonlara ve cep telefonlarına (geleneksel telefon ağları üzerinden) yapılan aramalar, Skype Kredisi adı verilen borç tabanlı bir kullanıcı hesabı sistemi aracılığıyla ücretlendirilir. Bazı ağ yöneticileri, kaynakların uygunsuz kullanımı, aşırı bant genişliği kullanımı ve güvenlik endişeleri gibi nedenleri öne sürerek Skype'ı şirket, kamu, ev ve eğitim ağlarında yasakladı. Skype başlangıçta hibrit bir eşler arası ve istemci-sunucu sistemine sahipti. Skype, Mayıs 2012'den bu yana tamamen Microsoft tarafından işletilen süper düğümler tarafından desteklenmektedir. 2013'teki kitlesel gözetleme ifşaatları, Microsoft'un istihbarat teşkilatlarına süper düğümlere ve Skype iletişim içeriğine sınırsız erişim izni verdiğini ortaya çıkardı. 2016 ve 2017 boyunca Microsoft, Skype istemcilerini geçiş yapacak şekilde yeniden tasarladı. Skype, eşler arası hizmetten merkezi bir Azure hizmetine geçti ve uygulamaların kullanıcı arayüzlerini, metin tabanlı mesajlaşmayı sesli aramadan daha belirgin hale getirecek şekilde ayarladı. Windows, iOS, Android, Mac ve Linux için Skype önemli, görünür revizyonlardan geçti.