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Anlık Mesajlaşma Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Côte d’Ivoire
Genellikle IM hizmetleri olarak adlandırılan Anlık Mesajlaşma Hizmetleri, bireylerin kısa mesaj ve multimedya içeriği alışverişinde bulunmalarına ve hatta anında sesli veya görüntülü aramalara katılmalarına olanak tanıyarak gerçek zamanlı iletişimde devrim yaratıyor. Bu platformlar, hızlı ve rahat konuşmaları kolaylaştırarak kullanıcıların dünyanın her yerindeki arkadaşlarıyla, aileleriyle ve meslektaşlarıyla saniyeler içinde bağlantı kurmasına olanak tanıyor. Grup sohbetleri, emojiler ve multimedya paylaşımı gibi özelliklerle popüler hale gelen anlık mesajlaşma hizmetleri, hem kişisel hem de profesyonel alanlarda kesintisiz ve etkileşimli alışverişi teşvik ederek modern iletişimin ayrılmaz bir parçası haline geldi.
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whatsapp.com
WhatsApp Messenger veya basitçe WhatsApp, Facebook, Inc.'e ait bir Amerikan ücretsiz, platformlar arası mesajlaşma ve IP Üzerinden Ses (VoIP) hizmetidir. Kullanıcıların kısa mesaj ve sesli mesaj göndermesine, sesli ve görüntülü arama yapmasına ve resim paylaşmasına olanak tanır. , belgeler, kullanıc...
Telegram
telegram.org
Telegram, yalnızca gizli sohbet için uçtan uca şifrelemeye sahip, bulut tabanlı bir anlık mesajlaşma, görüntülü telefon ve IP üzerinden ses hizmetidir. Telegram istemci uygulamaları Android, iOS, Windows Phone, Windows, macOS ve GNU/Linux için mevcuttur ve 2013 yılında Rusya'da ortaya çıkmıştır. Kul...
Snapchat
snapchat.com
Snapchat, arkadaşlarınızla kolayca konuşmanıza, dünyanın dört bir yanından Hikayeleri görüntülemenize ve Keşfet'te haberleri keşfetmenize olanak tanır. Anı yaşadığınızda hayat daha eğlenceli! Snapchat, aslen Snapchat Inc. olan Snap Inc. tarafından geliştirilen bir Amerikan multimedya anlık mesajlaş...
Messenger
messenger.com
Facebook Messenger (yaygın olarak Messenger olarak bilinir), Facebook, Inc. tarafından geliştirilen bir Amerikan mesajlaşma uygulaması ve platformudur. Başlangıçta 2008 yılında Facebook Chat olarak geliştirilen şirket, mesajlaşma hizmetini 2010 yılında yeniledi ve ardından Ağustos 2011'de bağımsız i...
Nicegram
nicegram.app
Hızlı, güvenli ve güzel mesajlaşma uygulaması. Reddedemeyeceğiniz yepyeni bir deneyim düzeyi sunan güçlü Telegram API, dikkatli kod optimizasyonu ve benzersiz özelliklerin karışımını hayal edin!
Discord
discord.com
Discord, oyunculardan eğitime ve işletmelere kadar çeşitli topluluklar oluşturmak için tasarlanmış, Amerikan tescilli ücretsiz bir anlık mesajlaşma ve VoIP uygulaması ve dijital dağıtım platformudur. Discord, bir sohbet kanalındaki kullanıcılar arasındaki metin, resim, video ve ses iletişiminde uzma...
Skype
skype.com
Skype, İnternet üzerinden bilgisayarlar, tabletler, mobil cihazlar, Xbox One konsolu ve akıllı saatler arasında görüntülü sohbet ve sesli arama sağlama konusunda uzmanlaşmış bir telekomünikasyon uygulamasıdır. Skype ayrıca anlık mesajlaşma hizmetleri de sağlar. Kullanıcılar metin, video, ses ve gör...
Google Messages
messages.google.com
Google Mesajlar, Google'ın Android mobil işletim sistemi için geliştirdiği bir SMS ve anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Bir web arayüzü de mevcuttur. 12 Kasım 2014'te başlatılan bu uygulama, 2018'den beri Zengin İletişim Hizmetleri (RCS) mesajlarını desteklemektedir. Uygulama uçtan uca şifrelemeyi des...
wechat.com
WeChat (Çince: 微信; pinyin: Wēixìn (dinle); lit.: 'mikro mesaj'), Tencent tarafından geliştirilen bir Çin çok amaçlı mesajlaşma, sosyal medya ve mobil ödeme uygulamasıdır. İlk olarak 2011'de piyasaya sürülen uygulama, 2018'de aylık 1 milyardan fazla aktif kullanıcıyla dünyanın en büyük bağımsız mobil...
Zalo
zalo.me
Zalo, kullanıcılara her zaman, her yerde hızlı, istikrarlı, kullanışlı ve özel bağlantı sağlayan Vietnam'dan bir mesajlaşma uygulamasıdır. Hızlı ve istikrarlı - Mesajlar, aramalar, resimler, yüksek kaliteli dosyalar... her koşulda ve bağlamda hızlı ve istikrarlı bir şekilde iletilir. Basit ve kull...
Text Free
textfree.us
TextFree Web ile masaüstünüzün rahatlığında sınırsız ücretsiz metin göndermek için ücretsiz bir telefon numarası alın. Sadece ücretsiz kaydolun, ücretsiz telefon numaranızı seçin ve ücretsiz mesajlaşmaya başlayın.
Instagram Direct Messenger
instagram.com
Efektler ve altyazılarla birlikte Instagram veya Facebook üzerinden arkadaşlarınıza mesaj, fotoğraf ve video gönderin. Ayrıca gönderi gönderebilir veya görüntülü sohbete bağlanabilirsiniz.
GroupMe
groupme.com
GroupMe, Microsoft'a ait bir mobil grup mesajlaşma uygulamasıdır. Mayıs 2010'da özel şirket GroupMe tarafından başlatıldı. Ağustos 2011'de GroupMe her ay 100 milyonun üzerinde mesaj teslim etti ve Haziran 2012 itibarıyla bu sayı 550 milyona çıktı. 2013 yılında GroupMe'nin 12 milyondan fazla kayıtlı ...
Threema
threema.ch
Threema, iOS, Android ve Windows Phone için uçtan uca şifrelenmiş bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Yazılım, tasarım ilkeleri gereği gizliliğe dayanmaktadır ve hizmet, kullanıcıların bir telefon numarası veya başka herhangi bir kişisel olarak tanımlanabilir bilgi sağlamasını gerektirmez: Threema u...
LinkedIn Messaging
linkedin.com
LinkedIn Mesajlaşma, bağlı olduğunuz diğer LinkedIn üyeleriyle iletişim kurmanıza olanak tanır. LinkedIn'de yalnızca 1. derece bağlantılarınıza (ve grup sayfalarındaki diğer grup üyelerine) ücretsiz olarak mesaj gönderebilirsiniz. Bağlantınız yoksa her zaman başka bir LinkedIn üyesine InMail gönderm...
Reddit Chat
reddit.com
Reddit için sohbet edin.
ICQ
icq.com
Sesli mesajları metne dönüştürün, akıllı yanıtlar kullanın, kötü internet bağlantısı olsa bile çevrimiçi kalın.
Yandex Messenger
yandex.com
Yandex.Messenger çalışanların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar anlık mesaj gönderebilir, arama yapabilir ve grup sohbetleri oluşturabilir. Yandex Messenger, tanıdık bir arayüze sahip güvenli bir kurumsal mesajlaşma aracıdır. Anlık mesajlaşma programlarının öne...
MySMS
mysms.com
Mysms uygulama ailesi, her yerde mesaj göndermenize yardımcı olur ve akıllı telefonunuzda, tabletinizde ve bilgisayarınızda mesajlaşma deneyiminizi geliştirir.
X Messages
twitter.com
Direkt Mesajlar X'in özel tarafıdır. Direkt Mesajları insanlarla gönderiler ve diğer içerikler hakkında özel görüşmeler yapmak için kullanabilirsiniz.