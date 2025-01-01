Taksitli Ödeme ve Şimdi Al Sonra Öde (BNPL) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Taksitli ödeme ve Şimdi Al, Sonra Öde (BNPL) yazılımı, işletmelere, müşterilere bir dizi düzenli ödeme yoluyla ürün ve hizmet satın alma seçeneği sunma gücü verir. Bu çözümler çevrimiçi mağazalara yerleştirilmiştir veya faturalama yazılımıyla entegre edilerek esnek ödeme seçenekleri sağlanır. Bu esneklik, işletmelerin yeni müşteriler çekmesine ve e-ticaret mağazalarında daha yüksek fiyatlı ürünlerin satışını artırmasına yardımcı olabilir. Etsy ve eBay gibi pazar yeri sağlayıcıları da satıcıların taksitli ödeme almasına olanak tanıdığı için BNPL'den yararlanıyor. Etkili bir şekilde çalışabilmesi için bu araçların, ödeme sırasında taksitli ödeme seçenekleri sunmak üzere e-ticaret platformlarıyla ve ödemeleri işlemek için ödeme ağ geçitleriyle entegre olması gerekir. Ek olarak, tüm ödeme verilerinin, muhasebe yazılımıyla entegrasyon gerektiren finansal sistemlerle senkronize edilmesi gerekir.
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PayPal
paypal.com
PayPal, kullanıcıların para transferi yapmasına, çevrimiçi ve mağaza içi alımlar gerçekleştirmesine olanak tanıyan bir dijital cüzdandır.
Klarna
klarna.com
Klarna uygulaması, online veya mağazada yapılan alışverişleri faizsiz dört taksitte ödeme imkanı sunar. Kullanıcılar harcamalarını yönetebilir ve iade işlemlerini kolaylaştırır.
Afterpay
afterpay.com
Afterpay, alışveriş yapılıp 6 hafta boyunca faizsiz ödeme imkanı sunan bir uygulamadır. Kullanıcılar taksitli alışveriş yapabilir.
Affirm
affirm.com
Affirm, kullanıcıların satın alma maliyetlerini esnek ödeme planlarıyla yönetmelerine olanak tanıyan bir finansal teknoloji uygulamasıdır.
Zip
zip.co
Zip, alışveriş yapmayı kolaylaştıran bir "Şimdi Al, Sonra Öde" uygulamasıdır. Müşteriler istedikleri yerde alışveriş yapar ve ödemelerini daha sonra yapar.
Sezzle
sezzle.com
Sezzle, kullanıcıların alışverişlerini 6 hafta boyunca 4 taksitte faizsiz ödemelerine olanak tanıyan bir ödeme planı uygulamasıdır.
Laybuy Personal
laybuy.com
Laybuy Personal, kullanıcıların ürünleri 6 faizsiz taksitle satın almalarını sağlayarak alışveriş ve ödeme yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır.
Tamara
tamara.co
Tamara, kullanıcıların ödemelerini faizesiz taksitlere ayırarak alışveriş yapmalarını sağlayan bir finansal teknoloji uygulamasıdır.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless, işletmelerin doğrudan banka ödemelerini kolayca toplamasını sağlayan bir ödeme platformudur.
Zilch
zilch.com
Zilch, sanal kredi kartı ile çevrimiçi veya fiziksel mağazalarda harcama yapmanıza, ödemenizi 6 hafta veya 3 aya bölmenize olanak tanır.
Paythen
paythen.co
Paythen, kullanıcıların ödeme planları ve abonelikleri kolayca yönetmesini sağlayan, kullanıcı dostu ve güvenli bir finansal platformdur.
Simpl
getsimpl.com
Simpl, Hindistan'ın 1-tıkla ödeme ağıdır; alıcılara güvenli ve kolay bir alışveriş deneyimi sunar, satıcılar için müşteri ilişkilerini güçlendirir.
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternatif Ödemeler, B2B işlemleri otomatikleştirip basitleştiren bir ödeme platformudur. Müşterilere çeşitli ödeme yöntemleri sunar.
Laybuy Merchant
laybuy.com
Laybuy Merchant uygulaması, tüccarların altı taksitli, risksiz ödeme yöntemini yönetmelerini sağlar ve anında ödeme alarak satışları artırmalarını destekler.
Mondu
mondu.ai
Mondu, Avrupa'daki B2B ödemeleri kolaylaştıran, esnek ödeme koşulları sunan bir fintech platformudur.
Partial.ly
partial.ly
Kısmi.ly, kullanıcılara esnek ödeme planları sunarak büyük ödemeleri taksitlere bölmelerine ve finansal yönetimi kolaylaştırmalarına yardımcı olur.
Vartana
vartana.com
Vartana, B2B satış süreçlerini basit hale getirerek satış temsilcilerinin anlaşmaları kapatmasını ve alıcıların ödemelerini kolaylaştıran bir platformdur.
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