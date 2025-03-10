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Taksitli Ödeme ve Şimdi Al Sonra Öde (BNPL) Yazılımı
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Taksitli Ödeme ve Şimdi Al Sonra Öde (BNPL) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

Taksitli ödeme ve Şimdi Al, Sonra Öde (BNPL) yazılımı, işletmelere, müşterilere bir dizi düzenli ödeme yoluyla ürün ve hizmet satın alma seçeneği sunma gücü verir. Bu çözümler çevrimiçi mağazalara yerleştirilmiştir veya faturalama yazılımıyla entegre edilerek esnek ödeme seçenekleri sağlanır. Bu esneklik, işletmelerin yeni müşteriler çekmesine ve e-ticaret mağazalarında daha yüksek fiyatlı ürünlerin satışını artırmasına yardımcı olabilir. Etsy ve eBay gibi pazar yeri sağlayıcıları da satıcıların taksitli ödeme almasına olanak tanıdığı için BNPL'den yararlanıyor. Etkili bir şekilde çalışabilmesi için bu araçların, ödeme sırasında taksitli ödeme seçenekleri sunmak üzere e-ticaret platformlarıyla ve ödemeleri işlemek için ödeme ağ geçitleriyle entegre olması gerekir. Ek olarak, tüm ödeme verilerinin, muhasebe yazılımıyla entegrasyon gerektiren finansal sistemlerle senkronize edilmesi gerekir.

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Sezzle

Sezzle

sezzle.com

Sezzle, kullanıcıların alışverişlerini 6 hafta boyunca 4 taksitte faizsiz ödemelerine olanak tanıyan bir ödeme planı uygulamasıdır.

Paythen

Paythen

paythen.co

Paythen, kullanıcıların ödeme planları ve abonelikleri kolayca yönetmesini sağlayan, kullanıcı dostu ve güvenli bir finansal platformdur.

Mondu

Mondu

mondu.ai

Mondu, Avrupa'daki B2B ödemeleri kolaylaştıran, esnek ödeme koşulları sunan bir fintech platformudur.

Partial.ly

Partial.ly

partial.ly

Kısmi.ly, kullanıcılara esnek ödeme planları sunarak büyük ödemeleri taksitlere bölmelerine ve finansal yönetimi kolaylaştırmalarına yardımcı olur.

Alternative Payments

Alternative Payments

alternativepayments.io

Alternatif Ödemeler, B2B işlemleri otomatikleştirip basitleştiren bir ödeme platformudur. Müşterilere çeşitli ödeme yöntemleri sunar.

Simpl

Simpl

getsimpl.com

Simpl, Hindistan'ın 1-tıkla ödeme ağıdır; alıcılara güvenli ve kolay bir alışveriş deneyimi sunar, satıcılar için müşteri ilişkilerini güçlendirir.

Vartana

Vartana

vartana.com

Vartana, satış temsilcilerinin anlaşmaları kapatma ve alıcıların ödeme yapma şeklini, kapanış sürecini düzene sokarak ve ödeme vadesinin geri itilmesini ortadan kaldırarak basitleştiren, hepsi bir arada bir B2B kurumsal satış kapatma ve finansman platformudur.

Tamara

Tamara

tamara.co

Tamara, kullanıcıların ödemelerini faizesiz taksitlere ayırarak alışveriş yapmalarını sağlayan bir finansal teknoloji uygulamasıdır.

Zilch

Zilch

zilch.com

Zilch, sanal kredi kartı ile çevrimiçi veya fiziksel mağazalarda harcama yapmanıza, ödemenizi 6 hafta veya 3 aya bölmenize olanak tanır.

PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal, kullanıcıların para transferi yapmasına, çevrimiçi ve mağaza içi alımlar gerçekleştirmesine olanak tanıyan bir dijital cüzdandır.

Zip

Zip

zip.co

Zip, alışveriş yapmayı kolaylaştıran bir "Şimdi Al, Sonra Öde" uygulamasıdır. Müşteriler istedikleri yerde alışveriş yapar ve ödemelerini daha sonra yapar.

Laybuy Personal

Laybuy Personal

laybuy.com

Laybuy Personal, kullanıcıların ürünleri 6 faizsiz taksitle satın almalarını sağlayarak alışveriş ve ödeme yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır.

Laybuy Merchant

Laybuy Merchant

laybuy.com

Laybuy Merchant uygulaması, tüccarların altı taksitli, risksiz ödeme yöntemini yönetmelerini sağlar ve anında ödeme alarak satışları artırmalarını destekler.

Klarna

Klarna

klarna.com

Klarna uygulaması, online veya mağazada yapılan alışverişleri faizsiz dört taksitte ödeme imkanı sunar. Kullanıcılar harcamalarını yönetebilir ve iade işlemlerini kolaylaştırır.

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

GoCardless, işletmelerin doğrudan banka ödemelerini kolayca toplamasını sağlayan bir ödeme platformudur.

Afterpay

Afterpay

afterpay.com

Afterpay, alışveriş yapılıp 6 hafta boyunca faizsiz ödeme imkanı sunan bir uygulamadır. Kullanıcılar taksitli alışveriş yapabilir.

Affirm

Affirm

affirm.com

Affirm, kullanıcıların satın alma maliyetlerini esnek ödeme planlarıyla yönetmelerine olanak tanıyan bir finansal teknoloji uygulamasıdır.

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