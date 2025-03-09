Mondu

mondu.ai

Mondu, B2B ödemelerinde yeniliği teşvik ediyor. Mondu, B2B ödemelerini B2C ile aynı seviyeye getirerek ve müşterileri ödeme akışının merkezine yerleştirerek kusursuz ve son teknolojiye sahip bir deneyim sağlıyor. Mondu'nun çözümü, tüccarların ve pazaryerlerinin Avrupa ve Birleşik Krallık'taki ticari müşterilerine en popüler B2B ödeme yöntemlerini ve esnek ödeme koşullarını hem çevrimiçi hem de çevrimdışı çok kanallı bir ortamda sunmalarına olanak tanır. Sonuç bir kazan-kazan hikayesidir: Ticari müşteriler istedikleri zaman satın alma ve ödeme yapma yetkisine sahiptir; bu da daha yüksek bir dönüşüm oranı ve ortalama sipariş değeri anlamına gelir ve sonuçta satıcılar ve pazaryerleri için büyüme sağlar. Mondu GmbH, B2B ödeme işlemlerini basitleştirmek amacıyla girişimciler Malte Huffmann, Philipp Povel ve Gil Danziger tarafından 2021 yılında kuruldu. Mondu, farklı geçmişlere sahip ve teknoloji ve diğer alanlardaki en iyi şirketlerin deneyimine sahip 140'ı aşkın yetenekli profesyonelden oluşan bir ekibe sahiptir. Mondu, önde gelen yatırımcılar Valar Ventures, Cherry Ventures, FinTech Collective ve VVRB bankasından öz sermaye ve borç finansmanı olarak 90 milyon dolar topladı.