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Taksitli ödeme ve Şimdi Al, Sonra Öde (BNPL) yazılımı, işletmelere, müşterilere bir dizi düzenli ödeme yoluyla ürün ve hizmet satın alma seçeneği sunma gücü verir. Bu çözümler çevrimiçi mağazalara yerleştirilmiştir veya faturalama yazılımıyla entegre edilerek esnek ödeme seçenekleri sağlanır. Bu esneklik, işletmelerin yeni müşteriler çekmesine ve e-ticaret mağazalarında daha yüksek fiyatlı ürünlerin satışını artırmasına yardımcı olabilir. Etsy ve eBay gibi pazar yeri sağlayıcıları da satıcıların taksitli ödeme almasına olanak tanıdığı için BNPL'den yararlanıyor. Etkili bir şekilde çalışabilmesi için bu araçların, ödeme sırasında taksitli ödeme seçenekleri sunmak üzere e-ticaret platformlarıyla ve ödemeleri işlemek için ödeme ağ geçitleriyle entegre olması gerekir. Ek olarak, tüm ödeme verilerinin, muhasebe yazılımıyla entegrasyon gerektiren finansal sistemlerle senkronize edilmesi gerekir.
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PayPal
paypal.com
PayPal, kullanıcıların para transferi yapmasına, çevrimiçi ve mağaza içi alımlar gerçekleştirmesine olanak tanıyan bir dijital cüzdandır.
Zip
zip.co
Zip (daha önce Quadpay) şimdi önde gelen bir satın alma, daha sonra Pay şirketi, insanların nasıl ödeme yaptığını basitleştiren adil ve kesintisiz çözümler sunar. Dünyada artan bir varlık ile misyonumuz, her yerde ve her gün ilk ödeme seçeneği olmaktır. Yarının kontrolünde olduklarını bilerek, insanların bugün korkusuzca yaşayabilecekleri bir dünya yaratmak için varız. İnsanları merkeze koyan ürün inovasyonuna odaklandıktan sonra, müşterilerimizin ve tüccarlarımızın finansal refahını yaptığımız her şeyin merkezine koyduk. ZIP ile müşteriler her yerde alışveriş yapabilir ve daha sonra ödeme yapabilirken, tüccarlar peşin ödenir. Platformumuz, işletmelere çevrimiçi ve risksiz olarak müşterilere esnek ödeme çözümleri sunma yetkisi verir. Kullanıcı dostu çözümümüz API'lar olmadan kolayca entegre edilir. Bir kez yaşadıktan sonra, tüccarlar markalarını Zip'i zaten seven, yeni müşteriler edinen ve satışları anında artıran milyonlarca yeni tüketiciye tanıtabilirler. Biz zipiz ve sadece yeni başlıyoruz.
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternatif Ödemeler, siz ve müşterileriniz için ödemeleri basitleştiren ve otomatikleştiren tam hizmetli bir B2B ödeme platformudur. Müşterilerinize faturalarını çok sayıda ödeme yöntemiyle (ACH, kredi kartları ve Taksitli Ödeme) ödeyebilecekleri beyaz etiketli ve güvenli bir platform sunun. Faturaları senkronize etmek ve otomatik mutabakatı çocuk oyuncağı haline getirmek için önde gelen muhasebe ve PSA yazılım çözümleriyle entegre olun. Zamandan tasarruf etmek ve faturaları daha hızlı toplamak için otomatik ödeme ve otomatik e-posta hatırlatıcıları gibi otomasyonları etkinleştirin ve ödemelerle ilgili tam görünürlük sağlamak ve nakit akışını daha iyi tahmin etmek için veri analizlerinin kilidini açın. Hepsi tek bir platformda.
Sezzle
sezzle.com
Sezzle, kullanıcıların alışverişlerini 6 hafta boyunca 4 taksitte faizsiz ödemelerine olanak tanıyan bir ödeme planı uygulamasıdır.
Paythen
paythen.co
Paythen, kolay ödeme planları, abonelikler ve daha fazlasını sunmayı sorunsuz hale getirirken yerleşik otomasyonlar sizin için yoğun işleri azaltır. Kod veya teknik bilgi birikimine gerek yok. Stripe hesabınızı bağlayın ve bir dakikadan kısa sürede başlayın.
Mondu
mondu.ai
Mondu, B2B ödemelerinde yeniliği teşvik ediyor. Mondu, B2B ödemelerini B2C ile aynı seviyeye getirerek ve müşterileri ödeme akışının merkezine yerleştirerek kusursuz ve son teknolojiye sahip bir deneyim sağlıyor. Mondu'nun çözümü, tüccarların ve pazaryerlerinin Avrupa ve Birleşik Krallık'taki ticari müşterilerine en popüler B2B ödeme yöntemlerini ve esnek ödeme koşullarını hem çevrimiçi hem de çevrimdışı çok kanallı bir ortamda sunmalarına olanak tanır. Sonuç bir kazan-kazan hikayesidir: Ticari müşteriler istedikleri zaman satın alma ve ödeme yapma yetkisine sahiptir; bu da daha yüksek bir dönüşüm oranı ve ortalama sipariş değeri anlamına gelir ve sonuçta satıcılar ve pazaryerleri için büyüme sağlar. Mondu GmbH, B2B ödeme işlemlerini basitleştirmek amacıyla girişimciler Malte Huffmann, Philipp Povel ve Gil Danziger tarafından 2021 yılında kuruldu. Mondu, farklı geçmişlere sahip ve teknoloji ve diğer alanlardaki en iyi şirketlerin deneyimine sahip 140'ı aşkın yetenekli profesyonelden oluşan bir ekibe sahiptir. Mondu, önde gelen yatırımcılar Valar Ventures, Cherry Ventures, FinTech Collective ve VVRB bankasından öz sermaye ve borç finansmanı olarak 90 milyon dolar topladı.
Partial.ly
partial.ly
Partial.ly, müşterilerinize ödemelere hemen başlamaları için özel, esnek bir ödeme planı sunmanıza olanak tanır.
Simpl
getsimpl.com
Simple, Hindistan’ın ödemeleri görünmez ve parayı akıllı hale getirmek için önde gelen 1 dokunuşlu ödeme ağıdır. Ödeme alanında dijital dönüşümün basitleştirilmesine ve demokratikleştirilmesine bağlıdır. Hindistan’ın en önde gelen tüketici deneyim platformu olarak Simple, tüccarları müşterilerle güvenilir ilişkiler kurmaları için bir seferde bir işlem yapmaları için bir görevdir. 26.000'den fazla mevcut tüccar ve milyonlarca güvenilir kullanıcı pan-Hindistan ile, Hindistan için tüccarlar ve müşterileri arasında güvene güç veren ve teşvik eden kapsayıcı bir dijital ödeme deneyimi yaratmayı öngörüyor. Simple, e-ticaret dönüşümü için tam bir çözüm sağlar. Tüccarlara, çevrimiçi alışveriş yaparken kendilerini güvende ve güvenilir hissetmelerine izin vermek için müşterilere 1-Bitt ödeme, alıcı koruması ve bir ödeme alıcı tesisi vermelerini sağlar. Simple, tüccarlar tüketicilere kolay, güvenli ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sağlayabilir.
Vartana
vartana.com
Vartana, satış temsilcilerinin anlaşmaları kapatma ve alıcıların ödeme yapma şeklini, kapanış sürecini düzene sokarak ve ödeme vadesinin geri itilmesini ortadan kaldırarak basitleştiren, hepsi bir arada bir B2B kurumsal satış kapatma ve finansman platformudur.
Tamara
tamara.co
Tamara, kullanıcıların ödemelerini faizesiz taksitlere ayırarak alışveriş yapmalarını sağlayan bir finansal teknoloji uygulamasıdır.
Zilch
zilch.com
Zilch, sanal kredi kartı ile çevrimiçi veya fiziksel mağazalarda harcama yapmanıza, ödemenizi 6 hafta veya 3 aya bölmenize olanak tanır.
Laybuy Personal
laybuy.com
Laybuy Personal, kullanıcıların ürünleri 6 faizsiz taksitle satın almalarını sağlayarak alışveriş ve ödeme yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır.
Laybuy Merchant
laybuy.com
Sonsuz büyüme, bir platform. Tüccarlar için nasıl çalışıyoruz. Müşterilerinize daha basit bir ödeme yolu sunun. Ödemenizi derhal alırken haftalık 6'da, faizsiz taksitler ödemelerine izin verin. Daha düşük fiyat noktaları, daha kısa ödeme döngüleri ve markanız için tekrar müşteriler anlamına gelir.
Klarna
klarna.com
Klarna uygulaması, online veya mağazada yapılan alışverişleri faizsiz dört taksitte ödeme imkanı sunar. Kullanıcılar harcamalarını yönetebilir ve iade işlemlerini kolaylaştırır.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless, işletmelerin doğrudan banka ödemelerini kolayca toplamasını sağlayan bir ödeme platformudur.
Afterpay
afterpay.com
Afterpay, alışveriş yapılıp 6 hafta boyunca faizsiz ödeme imkanı sunan bir uygulamadır. Kullanıcılar taksitli alışveriş yapabilir.
Affirm
affirm.com
Affirm, kullanıcıların satın alma maliyetlerini esnek ödeme planlarıyla yönetmelerine olanak tanıyan bir finansal teknoloji uygulamasıdır.
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