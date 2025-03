Zip

Zip (daha önce Quadpay) şimdi önde gelen bir satın alma, daha sonra Pay şirketi, insanların nasıl ödeme yaptığını basitleştiren adil ve kesintisiz çözümler sunar. Dünyada artan bir varlık ile misyonumuz, her yerde ve her gün ilk ödeme seçeneği olmaktır. Yarının kontrolünde olduklarını bilerek, insanların bugün korkusuzca yaşayabilecekleri bir dünya yaratmak için varız. İnsanları merkeze koyan ürün inovasyonuna odaklandıktan sonra, müşterilerimizin ve tüccarlarımızın finansal refahını yaptığımız her şeyin merkezine koyduk. ZIP ile müşteriler her yerde alışveriş yapabilir ve daha sonra ödeme yapabilirken, tüccarlar peşin ödenir. Platformumuz, işletmelere çevrimiçi ve risksiz olarak müşterilere esnek ödeme çözümleri sunma yetkisi verir. Kullanıcı dostu çözümümüz API'lar olmadan kolayca entegre edilir. Bir kez yaşadıktan sonra, tüccarlar markalarını Zip'i zaten seven, yeni müşteriler edinen ve satışları anında artıran milyonlarca yeni tüketiciye tanıtabilirler. Biz zipiz ve sadece yeni başlıyoruz.