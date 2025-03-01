Afterpay

afterpay.com

Afterpay daha iyi bir ödeme yoluna öncülük etti. Müşteriler şimdi alışveriş yapın, 6 hafta boyunca ödeme yapmayın ve asla faiz ödemeyin. AfterPay ile ortak olan tüccarlar, dünyanın en büyük, en sadık alışverişçisine ulaşırlar. 19 milyondan fazla aktif müşteriler küresel olarak Afterpay ile alışveriş yaptı ve alışveriş uygulamalarının ilk 10'unda sürekli olarak derecelendirildi. Tüccarlar AfterPay ile ortaklık yapmaktan ve müşterilere daha iyi bir ödeme yolu sunmaktan yararlanır. Ortalama olarak, AfterPay her gün ticari ortaklarına 1 milyondan fazla küresel yönlendirme gönderir. Sonrası ortalama sipariş değerini artırır, artımlı satışları artırır ve müşterilerin geri gelmesini sağlar. AfterPay müşterileriniz için nasıl çalışır: 1. Müşterileriniz sitenizi alışveriş veya AfterPay uygulamasını alın. 2. Müşteriler ödeme planlarını görür ve ödeme sırasında ödeme yöntemleri olarak sonra seçerler. 3. Şimdi 4 ödemenin ilkini yapacaklar. Ve gerisini 6 hafta boyunca ödeyin. Ve işte sizin için böyle çalışıyor: - Ön ödeme alın. AfterPay ile yapılan satın alımlar için günler içinde ödeme alırsınız. - Riskinizi en aza indirin. Terjipler ve sahtekarlıklar da dahil olmak üzere riskler alıyoruz. Böylece işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz. - Günlük uzlaşma raporları alın. Siparişleri uzlaştırmak ve doğrulamak için kullanabileceğiniz işlem bilgilerine erişin.